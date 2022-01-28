Телеграм волнует крипта, собаки и Украина

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США, Великобритания, Австралия и Франция объявили об эвакуации семей сотрудников своих посольств в Киеве. Представители НАТО отказались гарантировать, что в альянс не вступит Украина. НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе и поставляет на Украину вооружение. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев прорабатывает планы по подготовке вооруженных провокаций в Донбассе.



«Банкста» считает, что ничем хорошим все это не закончится:

«Еще до работы президентом США Байден поддерживал расширение альянса в Восточной Европе и участие НАТО в Югославских войнах 1990-х годов, а также вторжение в Ирак. В ходе работы в Администрации Обамы занимался украинским направлении внешней политики, в это время произошли события 2014 года. В своей книге Байден утверждает, что именно его звонок вынудил Януковича покинуть Киев, а затем и Украину, после чего власть перешла в руки "молодых патриотов". Он лично настаивал на поставках оружия Украине и называл Россию "крупнейшей угрозой международному либеральному порядку"».

«Джокер ДНР» обращает внимание на появление в соцсетях фото и видео с позирующими вместе американскими и украинскими военнослужащими:

«Мои верные последователи обратили внимание на пополнение украинских окопов американскими смертничками. Но больше всего порадовало, что сами же американцы и снимают все это на видео вместе с украинскими солдатиками, а потом сами же сливают в сеть. Здесь одно из двух: либо американцы относятся к своему нахождению на украинских позициях, как к посещению зоопарка, либо же они работают на ГРУ».

«Цельнометаллическая аналитика» комментирует те же фото с американскими военными:

«Если у кого-нибудь возникал вопрос о том, что, наверное, есть какая то причина тому, что Украине так неохотно помогают многие западные страны, предпочитая ограничиваться обещаниями, а, например, Германия вообще блокирует поставки вооружения, то посмотрев на эти фотографии, вы все поймете. Достаточно посмотреть, где поселили американских гостей, приехавших на очередное сафари. Настолько раздолбанные располаги будет тяжело найти. А зная, как в Украине трепетно относятся к визитам "белых господ" (хотя в данном конкретном случае господин был очень даже черным), можно представить, что творится в остальных помещениях. Да и соседство с откровенными националистами из "Правого сектора", которые никому не подчиняются, вроде Да Винчи, которому Зеленский присвоил звание героя Украины, могут вынести только откровенные ублюдки, приезжающие в Украину пострелять по людям. И вполне логично, что большинство адекватных зарубежных политиков не хотят испачкаться в этой грязи».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем канале «ООН и не только: взгляд из Нью-Йорка» написал о том, как в прямом эфире Sky News сообщил ведущей, что показанное ею видео о британцах, воюющих против ополченцев в Донбассе, свидетельствует о нарушении Киевом минских соглашений:

«У ведущей вытянулось лицо – не таков был сценарий разговора! А у России, говорит, разве у самой там войск нет? У нас, мол, есть такие данные! Я в ответ: цену вашим данным мы прекрасно знаем, а ориентироваться предлагаем на данные СММ ОБСЕ, которая присутствие российских военных на Донбассе не подтверждает. Ладно, говорит перепуганная ведущая, но вы ведь собираетесь нападать на Украину! Иначе зачем вам войска на границе! Я эти все спекуляции легко отвел, благо много всего на эту тему в последнее время говорено. А напоследок сказал: а вы знаете, что о якобы готовящейся российской агрессии сегодня твердят только американцы и некоторые европейцы? Даже Украина уже дала задний ход (как раз утром этого дня в Киеве, видимо, оценив масштаб репутационного ущерба для экономики, стали на глазах менять тон). Привел ей слова [главы] минобороны Украины Резникова. В итоге – еще большее замешательство, после чего ведущая быстро разговор свернула. После этого ни пересказа моего интервью, ни ссылок на него британцы так и не опубликовали. От контактов уходят. Хотя до этого кичились интересом к российской позиции. Вот вам и свобода слова! Все, что их позиции не соответствует, что им неудобно, становится "российской пропагандой"!»

«АДЕКВАТ» полагает, что коллективный Запад пытается спровоцировать Россию на военные действия:

«Эвакуируют дипломатов из Киева: одни уже, другие анонсируют готовность. Заявляют о направлении на восточный фланг дополнительных воздушных и морских сил. Накачивают укров оружием как не в себя, чисто порося пойлом за месяц до какого-нибудь светлого праздника. И верещат, верещат, верещат, на ультразвуке и уже беспрерывно. Предками данная мудрость народная напоминает: нечистая сила активнее всего непосредственно перед первыми петухами. Ни один сценарий, разумеется, не исключен, но рабочая версия всего этого беснования – игра на наших нервах в самом преддверии принятия ключевого решения: договариваемся сразу и по-хорошему, через такт, и менее по-хорошему или (вот это решение нашим быть не может) сразу или несколько позже сваливаемся в холодную войну. И ради напоминания о настоятельной необходимости беречь нервы, как бы сейчас на них ни старались поиграть, я обо всем этом и заговариваю. Будет еще громче и еще душистее. Признаком их силы и особенно уверенности это не является. Спокойно ждем наших следующих ходов. Спокойно и в понимании, что Украины наш замысел касается примерно в десятую очередь – если только прямыми грубыми очевидными и очень глупыми действиями не вынудят к обратному».

