Телеграм волнует крипта, собаки и Украина
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его Татьяны
Во вторник, в Татьянин день и День российского студенчества, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу со студентами вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
«Номенклатура» обращает внимание на специализацию этих студентов:
«Российский президент не раз подчеркивал, что именно в молодежи государство видит основу своего развития. В мероприятии принимают участие студенты математических и IT-специальностей из числа призеров и победителей всероссийских и международных турниров. Особое внимание к учащимся этих специальностей, судя по всему, продиктовано желанием властей активнее развивать научный потенциал России именно в этих сферах».
«Научно-образовательная политика» пишет, что ключевой стала тема олимпиад:
«В частности, президент призвал, а министр науки и высшего образования Валерий Фальков пообещал "не жадничать" в премировании и поддержке победителей студенческих олимпиад. Доступ к таким мероприятиям явно будет расширен – хороший пример подает "Твой ход" президентской платформы "Россия – страна возможностей", как и иные ее проекты. <…> Определен и стратегический курс – формы поддержки молодых ученых и молодежи будут фокусироваться на тех, кто проявил хорошие результаты. Прозвучала и приверженность государства тому, чтобы обеспечить для таких специалистов достойный уровень жизни».
«Солнечный шторм» комментирует слова президента о готовности России к научному и технологическому сотрудничеству с зарубежными специалистами:
«Во времена прогрессирующей волатильности в мире, привыкшем диктовать свою волю посредством угроз и санкций, крайне важно отделять зерна от плевел, т.е. глобальную науку от политических противоречий. Важно потому, что от нее напрямую зависит не только прогресс, но и глобальное развитие человеческой цивилизации. Данный посыл считывается и в словах президента, говорящего со студентами не о войнах и вражде, а об общечеловеческих ценностях, о здравоохранении, экологии, энергетике, об изучении окружающей среды и мирового океана, о мирном освоении дальнего космоса. У нас есть все шансы стать мировым центром науки (и не только в период проведения Международного математического конгресса летом этого года в Петербурге), так давайте же эти шансы ни в коем случае не упускать».
«Всевидящее око» пишет о формате общения:
«Встреча с президентом – это, конечно, такая "бонусная возможность" для самых отличившихся. С другой стороны – это все еще возможность для совершенно обычного студента пообщаться с главой страны. Абсолютно неформально и, фактически, на равных. Даже для самых лучших такой шанс – удивительный. Редакция Ока, в общем-то, аналогов формата нигде больше не нашла. Напомним, что раньше Владимир Владимирович так же и со школьниками встречался. А еще есть прямая линия – тоже совершенно особенный формат общения президента с людьми напрямую. Путин любит разговаривать с людьми не через голову чиновников и не формально, а напрямую и по-человечески. И понимает, насколько это важно. Ну, а для тех, кому еще совсем немного лет, такая возможность, надо думать, в три раза ценнее».
«Молодо-Зелено» считает, что прошедший Год науки оставил яркий след:
«Встречу подробно освещали все федеральные СМИ, даже по телевизионной картинке была заметна заинтересованность президента темой развития науки и образования. Год науки завершился в 2021 году, но судя по включенности Путина и по тому, насколько органично Фальков поддерживает заданный главой государства темп, вопросы развития научного и образовательного потенциала страны станут одной из магистральных линий (в том числе и с точки зрения глобального имиджевого позиционирования России) на годы вперед».
Россия и её крипта
На прошлой неделе Банк России выступил за полный запрет майнинга и оборота криптовалют. На этой неделе Минфин выступил против запрета, но за регулирование криптовалют. Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сказал, что запрет привел бы к отставанию России в высокотехнологичной отрасли. После этого Владимир Путин попросил правительство и Центробанк выработать единое решение относительно регулирования криптовалют. Президент подчеркнул, что у России есть конкурентные преимущества в майнинге, учитывая профицит электроэнергии и подготовленные кадры.
«БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР 2024» пишет о позиции президента:
«Впервые за время нахождения Набиуллиной в должности главы ЦБ Президент не поддержал ее позицию, особо подчеркнув (по дипломатическому методу от противного), что "ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает усилия, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности". С содержательной точки зрения это означает, что, "оставаясь над схваткой", Путин отлично понимает необходимость и важность развивать криптоплатежи, в том числе как средство ослабить зависимость от доллара».
«Мейстер» тоже рассуждает об альтернативных платежных средствах:
«Блокирование криптовалют в России, что вознамерился провести ЦБ, вряд ли можно считать хорошей идеей – на фоне активного поиска альтернатив доллару в качестве средства международных расчетов и ограниченной применимости для этой цели большинства национальных валют, включая рубль. А в том, что систему контроля за криптой надо развивать, никто не сомневается. Мессенджеры тоже когда-то были (казались, как минимум) анонимными».
Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что полный запрет повлек бы новые проблемы:
«Разумнее криптовалюты контролировать, чтобы с их помощью не покупали запрещенные товары, а отчисления за проведение операций шли налоговыми поступлениями в бюджет РФ. Запрет загонит крипту в тень, лишит государство контроля, а правоохранителям накинет работы по "охоте" за обменниками и операциями».
«Деньги и песец» комментируют разницу в позициях Минфина и Центробанка:
«Дело не в том, кто из них прав или не прав, а в том, что у Минфина и ЦБ разные приоритеты. Задача Минфина – максимум денег во властной кассе, и криптовалюты как источник заработка для власти – почему нет? На самом деле налогообложение криптовалютного бизнеса – намного проще, чем вам кажется. Майнинг – это электричество. Ввел нормативы на потребление энергии, а все что сверху – оплачивай по десятикратному тарифу. Ввез оборудование – заплатил. Люди заработали денег на биткойне – налоговая включится не тогда, когда они их будут куда-то выводить, а когда они их начнут тратить. А финансовый регулятор, как мы уже писали, это арбитр между "владельцами сбережений" и "получателями кредитов", и ему не хочется на самом деле, чтобы люди могли кредитоваться в криптовалюте. И в этой позиции он не одинок. Поэтому здесь вопрос – что важнее для начальства – дополнительные доходы в бюджет или усиление контроля за источниками капитала».
«Темник» надеется на компромиссное решение:
«Регуляторы и охранительные структуры не могут не требовать создания барьеров для технологий, содержащих в себе потенциальные риски в отношении безопасности. Бизнес и специалисты в области инноваций борются за благоприятные условия для своей деятельности. В столкновении этих, зачастую полярных, позиций обычно находится взаимоприемлемый баланс. Однако следует помнить, что прогресс невозможно остановить запретами. Это бессмысленно по сути и до сих пор не удавалось еще никому в истории. Отказ от новаций обычно наносил вред именно тем, кто пытался забаррикадироваться от новых технологий. Зато умение приспособиться к модернизации всегда давало новые возможности и вело к успеху».
Госдума и её псы
В минувшую субботу в забайкальском селе стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. После этого жители вышли на стихийный митинг к местной администрации, в село приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели ребенка в главное следственное управление ведомства. Учитывая, что проблема с опасными безнадзорными животными остро стоит во многих регионах, депутаты Госдумы приняли решение доработать законодательство в части обращения с бродячими животными.
«Мышь в овощном» считает доработку законодательства оправданной:
«История с гибелью ребенка в Забайкалье от стаи бродячих животных ожидаемо получила резонанс. Внимание, проявленное к трагедии на федеральном уровне, позволяет надеяться на то, что виновные в случившемся будут установлены и не уйдут от ответственности. В то же время, полагаем, разбираться нужно не только с данным конкретным происшествием, но и с эффективностью существующей системы контроля над безнадзорными животными вообще. Принцип "агрессивных собак держим в приютах, неагрессивных – выпускаем после стерилизации обратно в среду обитания" выглядит неоднозначно и, очевидно, не всегда может быть эффективно реализуем на практике. Для одичавшего животного понятия "агрессивность" и "не агрессивность" крайне условны, одна и та же собака будет в разных условиях вести себя по-разному. Гуманизм в отношении брошенных на произвол судьбы четвероногих может проявляться тогда и только тогда, когда это не идет вразрез с интересами безопасности людей».
«Методичка» рассказывает, при чем тут пандемия и чипирование домашних животных:
«Интерес СМИ [к проблеме] должен быть использован для принятия закона об обязательной маркировке домашних животных. Были разногласия, нужно ли маркировать всех или только сельскохозяйственных. Освещение нападений собак должно доказать, что надо всех: мало ли, найдутся традиционалисты, которые против чипирования животных. Но реальные поводы для беспокойства есть из-за пандемии. На Западе была проблема, что несознательные граждане набрали питомцев во время самоизоляции и затем их начали бросать. Возможно, в России такая же ситуация. Плюс в зимний период есть традиционная проблема животных, брошенных дачниками».
«Кремлёвская прачка» предостерегает от крайностей:
«Забайкальский депутат Александр Михайлов выступил с предложением отстреливать любых собак и сказал, что зоозащитники "не просто угрожают безопасности России, а подрывают ее". Заявление сделано на фоне скандала с погибшей 7-летней девочкой в Забайкальском крае, которую загрызли бездомные собаки. Решая проблему бездомных животных в населенных пунктах (а делать это необходимо), нельзя впадать в крайности. Нужно учесть ряд факторов. Например, известна важность собак для жизни коренных народов Севера и невозможности содержания их там по тем же правилам, что и в городах. Это же относится к охотничьим и промысловым собакам людей, живущих в отдаленных небольших населенных пунктах. Также понятно, что прилюдный отстрел собак травмирует психику людей, особенно детей, которые наблюдают эту картину со стороны. И уже пора рассмотреть тему уголовной ответственности за безответственное содержание опасных животных на дому, поскольку в нашей стране уже наблюдались случаи выпускания в дикую природу крокодилов, опасных тропических змей и рыб пираний. Это вписывается в общую государственную стратегию по предотвращению проникновения на территорию России чужеродных инвазивных видов».
«338» полагает, что дело не только в собаках:
«На протяжении нескольких лет время от времени мы поднимали тему безнадзорных животных, представляющих реальную опасность для человека – это случаи в Волгограде, Салехарде Омской области, Якутске, Алтайском крае, Улан-Удэ и другие – и нам есть о чем судить, какие выводы делать на основе очевидных закономерностей. <…> Теперь "Единая Россия" со Следственным комитетом будут проверять, кто правильно осваивал целевые средства, создавая инфраструктуру и решая проблему безнадзорных животных, а кто нагревался на угрозе жизни и здоровью сограждан. Проблема приобрела системный характер – и это не просто проблема "бродячие собаки", а коррупция, подлог и халатность. И без системного подхода с контролем на федеральном уровне дело едва ли сдвинется с мертвой точки. Где "мертвая точка" – увы, не фразеологизм».
Политик Андрей Метельский в своем канале «Метельский. Москва» призывает депутатов Госдумы пересмотреть законодательство в области не только бродячих домашних животных:
«Пока Госдума готовит поправки, которые смогут уберечь людей от нападения бездомных собак, блогеры ради хайпа сами приглашают домой диких животных. История немыслимая. Женщина в Подмосковье инициировала приход к ней домой, где находился ее годовалый сын, человека c бурым медведем. Причем у животного был только один сопровождающий. Кроме того, медведя привели в квартиру, находящуюся в многоэтажном жилом доме. Все это, понятно, было сделано ради видео в соцсетях и привлечения внимания к блогу. <…> На видео медведь ведет себя очень спокойно. А это чаще всего означает, что животное находится под действием транквилизаторов. Содержание диких зверей для подобных забав – целая индустрия, и она очень жестока по отношению к животным. А также очень опасная для "потребителей". И особенно печально, что есть не только люди, готовые издеваться над животными, но и люди, готовые платить за такие фото и видео. То ли слабоумие, то ли ошеломляющая жестокость».
Украина и её союзники
США, Великобритания, Австралия и Франция объявили об эвакуации семей сотрудников своих посольств в Киеве. Представители НАТО отказались гарантировать, что в альянс не вступит Украина. НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе и поставляет на Украину вооружение. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев прорабатывает планы по подготовке вооруженных провокаций в Донбассе.
«Банкста» считает, что ничем хорошим все это не закончится:
«Еще до работы президентом США Байден поддерживал расширение альянса в Восточной Европе и участие НАТО в Югославских войнах 1990-х годов, а также вторжение в Ирак. В ходе работы в Администрации Обамы занимался украинским направлении внешней политики, в это время произошли события 2014 года. В своей книге Байден утверждает, что именно его звонок вынудил Януковича покинуть Киев, а затем и Украину, после чего власть перешла в руки "молодых патриотов". Он лично настаивал на поставках оружия Украине и называл Россию "крупнейшей угрозой международному либеральному порядку"».
«Джокер ДНР» обращает внимание на появление в соцсетях фото и видео с позирующими вместе американскими и украинскими военнослужащими:
«Мои верные последователи обратили внимание на пополнение украинских окопов американскими смертничками. Но больше всего порадовало, что сами же американцы и снимают все это на видео вместе с украинскими солдатиками, а потом сами же сливают в сеть. Здесь одно из двух: либо американцы относятся к своему нахождению на украинских позициях, как к посещению зоопарка, либо же они работают на ГРУ».
«Цельнометаллическая аналитика» комментирует те же фото с американскими военными:
«Если у кого-нибудь возникал вопрос о том, что, наверное, есть какая то причина тому, что Украине так неохотно помогают многие западные страны, предпочитая ограничиваться обещаниями, а, например, Германия вообще блокирует поставки вооружения, то посмотрев на эти фотографии, вы все поймете. Достаточно посмотреть, где поселили американских гостей, приехавших на очередное сафари. Настолько раздолбанные располаги будет тяжело найти. А зная, как в Украине трепетно относятся к визитам "белых господ" (хотя в данном конкретном случае господин был очень даже черным), можно представить, что творится в остальных помещениях. Да и соседство с откровенными националистами из "Правого сектора", которые никому не подчиняются, вроде Да Винчи, которому Зеленский присвоил звание героя Украины, могут вынести только откровенные ублюдки, приезжающие в Украину пострелять по людям. И вполне логично, что большинство адекватных зарубежных политиков не хотят испачкаться в этой грязи».
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем канале «ООН и не только: взгляд из Нью-Йорка» написал о том, как в прямом эфире Sky News сообщил ведущей, что показанное ею видео о британцах, воюющих против ополченцев в Донбассе, свидетельствует о нарушении Киевом минских соглашений:
«У ведущей вытянулось лицо – не таков был сценарий разговора! А у России, говорит, разве у самой там войск нет? У нас, мол, есть такие данные! Я в ответ: цену вашим данным мы прекрасно знаем, а ориентироваться предлагаем на данные СММ ОБСЕ, которая присутствие российских военных на Донбассе не подтверждает. Ладно, говорит перепуганная ведущая, но вы ведь собираетесь нападать на Украину! Иначе зачем вам войска на границе! Я эти все спекуляции легко отвел, благо много всего на эту тему в последнее время говорено. А напоследок сказал: а вы знаете, что о якобы готовящейся российской агрессии сегодня твердят только американцы и некоторые европейцы? Даже Украина уже дала задний ход (как раз утром этого дня в Киеве, видимо, оценив масштаб репутационного ущерба для экономики, стали на глазах менять тон). Привел ей слова [главы] минобороны Украины Резникова. В итоге – еще большее замешательство, после чего ведущая быстро разговор свернула. После этого ни пересказа моего интервью, ни ссылок на него британцы так и не опубликовали. От контактов уходят. Хотя до этого кичились интересом к российской позиции. Вот вам и свобода слова! Все, что их позиции не соответствует, что им неудобно, становится "российской пропагандой"!»
«АДЕКВАТ» полагает, что коллективный Запад пытается спровоцировать Россию на военные действия:
«Эвакуируют дипломатов из Киева: одни уже, другие анонсируют готовность. Заявляют о направлении на восточный фланг дополнительных воздушных и морских сил. Накачивают укров оружием как не в себя, чисто порося пойлом за месяц до какого-нибудь светлого праздника. И верещат, верещат, верещат, на ультразвуке и уже беспрерывно. Предками данная мудрость народная напоминает: нечистая сила активнее всего непосредственно перед первыми петухами. Ни один сценарий, разумеется, не исключен, но рабочая версия всего этого беснования – игра на наших нервах в самом преддверии принятия ключевого решения: договариваемся сразу и по-хорошему, через такт, и менее по-хорошему или (вот это решение нашим быть не может) сразу или несколько позже сваливаемся в холодную войну. И ради напоминания о настоятельной необходимости беречь нервы, как бы сейчас на них ни старались поиграть, я обо всем этом и заговариваю. Будет еще громче и еще душистее. Признаком их силы и особенно уверенности это не является. Спокойно ждем наших следующих ходов. Спокойно и в понимании, что Украины наш замысел касается примерно в десятую очередь – если только прямыми грубыми очевидными и очень глупыми действиями не вынудят к обратному».
Навальный и его кино
Во вторник Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов Алексея Навального и его ближайших соратников.
«Железный Феликс» давно этого ждал:
«Долгое время "Феликс" вопрошал, почему же Алешу "опрокинутого с Нобелевкой и недоотравленного Новичком" Навального все никак не признают экстремистом – вообще-то уже больше полугода как все созданные фюрером структуры, а именно ФБК, "штабы Навального" и прочие вшивые конторы на службе западных спецслужб были признаны на территории России экстремистскими. Но сейчас все устаканивается. Пробел исправляет Росфинмониторинг: в реестре террористов и экстремистов значится и сам сиделец ИК-2 Навальный, и в том же списке соратнички Гульфика – Люба "дам Акиму, лишь бы не кинул" Соболь, полюбовничек мундепки-пуськи Люси Штейн Руслан Шаведдинов, принципиально не влезающий в кадр Жорик Албуров, а также экс-юрист ФБК Слава Гимади, экс-координатор томского штаба Навального Ксюшка Фадеева, бывший координатор штаба Навального в Архангельске Егорка Бутаков, коллега Акима оператор ФБК Пашка Зеленский и экс-координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. "Феликс" поздравляет всех вышеозначенных персонажей с крайне позорным клеймом. А Навального еще только ждет уголовное дело о создании экстремистских сообществ – сроки отсидки значительно увеличатся».
И во вторник же на американском кинофестивале Sundance показали фильм HBO Max и CNN Films «Навальный» об отравлении Навального.
«ЧС / Честно сказать / Фактчекинг» рассказывает, почему фильм не понравится даже сторонникам Навального:
«С информативностью у него явные проблемы. Понятно, что снят он не только для расшатывания внутренней российской политики, но и для "просвещения" западного зрителя, но вот только беда в том, что на Западе слишком активно снимают подобного рода кино о локальных борцах с системой. Поэтому велик шанс, что история какого-то русского Алексея затеряется в тысячах документалок на стриминговых сервисах. Хотя создатели явно метят на рядовые западные награды, все-таки ко многим современным наградным стандартам фильм пытались подогнать. Удовольствие от этой картины может получить разве что Леня Волков, да и то не от художественной ценности, а от новых донатов на волне хайпа. После этого Волков успокоится и будет ждать, когда же снимут Navalny 2 и Navalny 3. Повезло, что Леня лично занимается созданием персонажей для возможных сиквелов. В остальном картина выполняет еще и вспомогательную цель по формированию мрачного имиджа России – даже цветокор с максимально приглушенной яркостью. Честно сказать, фильм успешнее работает как пугалка о России, чем как история Навального».
«Мюсли вслух» отмечают, что создатели фильма прекрасно понимают, что крайне переоценили популярность Навального в России:
«Коснемся только одного момента: всюду в пересказах утверждается, что Навальный – популярный политик, конкурент Путина, что среди молодежи и особенно подростков он побеждает Путина. Это все, дорогие читатели, то ли заблуждение, то ли вранье. Доверие Навальному среди россиян ниже доверия Путину примерно в 10-12 раз. Оно никогда не превышало 3%, а сейчас (усредненные данные ВЦИОМ за декабрь 2021) равно 2,3%. Динамика рейтинга отрицательная, начиная с сентября 2021 потеряно 0,7 процентных пункта. Между тем у президента Путина как раз в молодежных и подростковых возрастных группах наиболее позитивная динамика: среди юношества 16-17 лет доверие Путину за месяц выросло на 7%, среди подростков 11-15 лет – на 12%. То бишь заигрывания Навального с молодежью в духе просмотра сериала "Рик и Морти", съемок клипов для Тик-Тока и цитирования Гарри Поттера не дают результата. Он как был непопулярен, так и остается. Возможно, понимание этой истины – причина того, что фильм "Навальный" адресован вовсе не россиянам: премьера в штате Юта, прокат на платформе, которая не работает с Россией».
Журналистка Леся Рябцева объясняет, почему у фильма не будет широкой популярности:
«Фильм о Навальном не документалка, а художественное повествование, по типу психоделических японских фильмов на Нетфликсе. Много драмы. Низкопробной, кстати, драмы и накручивания. Но снято качественно. Такое на коленке не снимешь. Вспоминаются короткие документальные фильмы "Срока", которые реально делались урывками, между или вовремя сменами на основной работе. И клепали их так же, там же. И ни на какой сценарий или клевый монтаж и постпродакшн времени и сил не было. Ну совсем не как в фильме о шпионе-герое Навальном. Большая пропаганда и построение легенды в рамках информационной войны Запада, вот что такое этот ваш фильм. Для очень узкой группы любителей фюрера, которые могут выдержать просмотр подобного метра».
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