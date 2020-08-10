Telegram включил антицензурные инструменты в Белоруссии для работы мессенджера

Telegram включил на территории Белоруссии антицензурные инструменты для поддержания работы мессенджера. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте в Twitter.

«Мы включили наши антицензурные инструменты в Белорусии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там», - написал он.

При этом он отметил, что связь может быть нестабильной, поскольку интернет в стране периодически полностью отключается.

Ранее президент страны Александр Лукашенко на встрече с главой Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы, это не инициатива властей.