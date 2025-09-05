Телеграм: ВЭФ, ШОС и парад в Пекине, нейросети-убийцы
Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в Пекине - парад и саммит ШОС, а нейросети оказывают пагубное влияние на людей.
Восточный экономический форум
В среду во Владивостоке начался юбилейный Х Восточный экономический форум (ВЭФ). Центральной темой форума стала стратегия «Дальний Восток – сотрудничество ради мира и благополучия».
«Cass&Ra» рассуждает о значимости форума:
«Это мероприятие – не только площадка для обсуждения, но и ключевой инструмент, позволяющий консолидировать инфраструктурные и инвестиционные проекты. Например, особое внимание уделяется развитию транспортных коридоров, интеграции современных технологий и подготовке кадров. Форум на протяжении многих лет способствует долговременному партнерству с Азией и созданию условий для крупномасштабных программ по развитию Дальнего Востока. Таким образом, нынешний ВЭФ демонстрирует не столько количественный рост, сколько качественную смену акцентов: от просто подписания соглашений – к формированию условий для долгосрочного и устойчивого развития макрорегиона».
«Клуб Регионов» пишет о начале работы Владимира Путина на ВЭФ:
«Рано утром глава государства прибыл во Владивосток и сегодня по видеосвязи уже дал старт работе новых объектов инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. Среди запущенных объектов: Тихоокеанская железная дорога протяженностью 531 километр между Якутией и Хабаровским краем; реконструированный участок Хабаровск – Владивосток федеральной трассы А-370 "Уссури"; транспортно-логистический центр "Артем" в Приморском крае; международный терминал аэропорта Хабаровск; Камчатская краевая больница на 175 коек в Петропавловске-Камчатском; пилотная площадка инновационного научно-технологического центра "Русский" в Приморском крае; Музей уссурийской тайги в Уссурийске; международный финансово-расчетный центр во Владивостоке».
«АСИ» рассказывает, как на форуме обсуждали национальную модель целевых условий ведения бизнеса:
«В рамках деловой программы #ВЭФ2025 провели оживленную дискуссию по Нацмодели. В фокусе внимания остается значительный разрыв между регионами-лидерами и теми, кто пока отстанет по показателям инвестиционной привлекательности. Кроме того, мы по запросу глав регионов выбрали 6 субъектов, с которыми в пилотном режиме будем глубоко анализировать дорожные карты по достижению показателей Нацмодели: какова динамика показателей, какие есть ресурсы для развития делового климата, какие практики можно перенять? Важно найти точки роста не в отчетных документах, а в реальных проблемах бизнеса. Разработаем индивидуальные рекомендации».
«Мейстер» комментирует сказанное на форуме про авиаотрасль:
«Из выступлений на ВЭФ по нашей любимой авиационной тематике отметим вопрос из зала к Денису Мантурову о том, не планируется ли принудительно переводить авиакомпании на новые самолеты для местных линий вместо старых Ан-24 – Ил-114 и другие, осваиваемые сейчас промышленностью. Ответ вице-премьера был единственно возможным: для такого перевода как минимум нужны серийно производимые самолеты. В целом же государство предполагает стимулировать обновление парка за счет непрямых мер, в первую очередь через механизмы льготного лизинга. Здесь стоит обратить особое внимание, что задачу правительство понимает хорошо, и она заключается в первую очередь в обеспечении транспортной связности страны. В этих условиях любая принудиловка для авиакомпаний чревата серьезными последствиями для рынка перевозок в целом, и довольно бережное отношение к этому вопросу позволяет быть уверенным, что внедрять новую технику размахивая шашкой направо и налево никто не будет. Сроки, обозначенные сейчас, а это конец текущего-следующий год практически для всех проектов, стоит видимо считать контрольными для авиапрома. Недовольство со стороны правительства их регулярными переносами уже звучало, и очередные попытки "сдвига вправо" могут повлечь уже серьезные кадровые и структурные решения в промышленности».
Саммит ШОС и парад в Пекине
В понедельник в китайском Тяньцзине завершился двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества, который стал крупнейшим за всю историю объединения, собрав рекордное количество число мировых лидеров. В саммите приняли участие более 30 глав государств и международных организаций, в том числе ООН. Президент России Владимир Путин в ходе саммита провел несколько двусторонних встреч с зарубежными коллегами, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
В среду в Пекине прошел масштабный военный парад в честь 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. На параде среди прочих глав государств присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, с которым российский президент провел отдельную встречу.
«Zеркало» указывает, что парад в китайской столице стал историческим событием:
«Впервые более чем за полвека лидеры России, КНДР и КНР собрались вместе на параде в Пекине, отмечает Bloomberg. Южнокорейское издание Yonhap отмечает: до этого руководители трех стран – Ким Ир Сен, Мао Цзэдун и Никита Хрущев – приняли участие в аналогичном мероприятии 66 лет назад. Присутствие на параде сегодня лидеров с пяти континентов показало общее признание международным сообществом исторического вклада Китая и его значения для мира, заявили ранее в МИД КНР».
«Рофлы с Волк Стрит» наслаждаются истерикой западных СМИ:
«Западные СМИ трясет от саммита ШОС. Вот их заголовки. "Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал Россию, Индию и другие страны бросить вызов Западу", – Financial Times. "Китай пытается использовать беспорядки при Трампе, чтобы объединить лидеров против порядка, возглавляемого США", – Washington Post. "Путин, Си Цзиньпин и Моди улыбаются и держатся за руки, демонстрируя единство", – New York Times. "Моди обнимает Путина и приветствует укрепление связей с Россией вопреки Трампу", – Bloomberg. "Власти России, Китая и Индии обещают сотрудничать, отвечая Трампу", – Wall Street Journal. "Си Цзиньпин и Нарендра Моди назвали себя партнерами, а не соперниками", – Economist».
«Всевидящее око» подчеркивает символизм:
«Символом и эмблемой форума могло бы стать фото, быстро ставшее знаменитым, на котором Владимир, Си и Наренда делают совместное тройное рукопожатие. И фраза от Bloomberg – словно пояснительная надпись к снимку: "Моди укрепляет связи с Китаем и Россией наперекор Трампу". Такого результата своего беспардонного политического давления обескураженный коллективный Запад, конечно, никак не ожидал».
«Китайский свяZноj» рассуждает о недальновидности Трампа:
«У США прям большие проблемы, судя по происходящему на саммите ШОС. Гениальная затея поругаться с Индией накануне является, пожалуй, самым крутым ходом тов. Трампа. <…> Моди в Китае буквально купается в уважении и внимании, а на фоне США ввели и усилили тарифы плюс прогибают ЕС, чтобы они тоже присоединились. Столько сил вложено за десятилетия, чтобы Индию и Китай столкнуть крепко, от прокачки тибетской темы до "мы к вам, именно к вам, производства из Китая перенесем", и все рушится на глазах. Что с региональным блоком QUAD делать теперь, с концепцией блокировки китайского морского товарооборота путем милитаризации Андаманских островов, закрывающих проход "за Сингапуром", через Бенгальский залив, да и вообще с кучей всякого, завязанного на Индию. Планировалось, что при нужной интенсивности драки Россия будет вынуждена занять одну из сторон, куча всего вообще на Индию-объявленную-главной-демократией-Азии-противопоставляемую-тоталитарному-Китаю завязано, и теперь такое».
Одним из главных результатов переговоров в Китае стало подписание «Газпромом» и китайской CNPC меморандума о строительстве «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию.
«338» доволен:
«Можно вспомнить, как на желчь исходили иноСМИ с разными ыкспердами, рассказывая то о ненужности Китаю "Силы Сибири", то о желании Китая чуть ли не бесплатно получать газ из России, то о том, что за неимением рынка сбыта – вот он, час международной изоляции России! – россиянам в продовольственные карточки введут газ вместо продуктов питания. Итог этой изоляции и разорванной российской сырьевой экономики виден из Китая: "Сила Сибири" строится, а покупатель и продавец работают в рамках конкурентных и, что важно, рыночных цен. Запад может отказываться от российского газа, нефти, иных ресурсов и продукции с высокой НДС хоть к 2027, хоть к 2030 году, да хоть позже. Потому что едва ли этот отказ произойдет в полной мере. Можно еще раз вспомнить те прогнозы. А лучше и не вспоминать. Время и состояние российско-китайских отношений показали цену экспертам и их экспертизе».
День знаний
В понедельник начался новый учебный год.
«Моя страна – моя Россия» поздравляет с праздником:
«1 сентября – особенный день для каждого: для детей и молодежи, которые открывают новые страницы школьной и студенческой жизни, и для педагогов, которые с теплом и мудростью ведут своих учеников к открытиям и победам. Проект "Моя страна – моя Россия" объединяет тех, кто учится, и тех, кто учит, вдохновляет и поддерживает друг друга. Пусть новый учебный год станет временем роста, ярких идей, смелых проектов и уверенности в собственных силах!»
«Мюсли вслух» пишут об учителях:
«Председатель правительства Мишустин обратил внимание на важность хорошего учителя-предметника для школьников. Лауреат Нобелевской премии по физике, академик Ж. Алферов собрал свой первый детекторный приемник в 10 лет, но главную роль в его будущей специализации сыграл школьный учитель физики Яков Мельцерзон. <…> У многих из нас были учителя, которые в свое время повлияли на наши взгляды и убеждения, и которых мы могли бы назвать "учителем жизни". Хорошо бы, чтобы сегодня родители школьников почаще вспоминали, что труд учителя – это призвание, а не образовательная услуга».
«Красотка о политике» делится воспоминаниями:
«Сегодня моя дочь идет учиться на 1 курс университета. О школе вспоминать не люблю, мне там не нравилось. Университет дал мне друзей на всю жизнь, мировоззрение и умение учиться всему новому. Для меня 1 сентября это не про школу, а про новый этап в жизни. В моей выборной жизни 1 сентября ознаменовало финишную прямую перед выборами, кандидаты на линейках, социальные сети в цветах и детях. С праздником!»
Писатель Диана Удовиченко рассматривает школьную одежду детей из Подмосковья:
«В прошлом году все ходили кто во что горазд. В этом все дети в черно-белой одежде. Парни в белых рубашках и черных брюках. Девчонки… Ну тут большое разнообразие. Младшие чаще всего в черных сарафанах и белых блузках либо в черных юбках и белых блузках. Старшеклассницы – просто подиум на улицах города. Черные брюки-палаццо плюс укороченный жилет плюс белая блуза с пышными рукавами. Черная юбка в пол плюс блуза с рюшами по косой тоже до пола. Черный пиджак оверсайз плюс черные прямые брюки плюс белая рубашка в мужском стиле. Черная юбка с ассиметричным подолом плюс белый лонгслив… И так далее. С удовольствием рассматривала. Очень интересно выглядит. Такая форма еще ничего: диктуется, как я понимаю, только сочетание цветов, а не фасоны. Ну и все же черное и белое – это классика, это стильно и красиво».
«Темник» изучает инициативу партии «Новые люди»:
«1 сентября, в День знаний, депутаты Госдумы от "Новых людей" Даванков, Авксентьева и Ткачев отметились дежурным пиаром по текущей повестке. Они предложили главе Минпросвещения Кравцову отменить в Новосибирской области в рамках пилотного проекта домашние задания школьников. Как видится авторам, последние следует заменить творческими форматами. То, что подобный проект не имеет никакого отношения к реальности, можно судить по тому, что дефицита творческих личностей в нашей стране никогда не было и не предвидится. Сергей Кравцов мог бы возразить инициативщикам, что в стране острая нехватка специалистов по рабочим специальностям, и от школы было бы разумно ожидать приобщения детей к регулярному труду. Соответственно домашние задания пока имеет смысл продолжать считать адекватным и полезным инструментом. Зато очевидно, что творческая прослойка общества – часть ядерного электората НЛ. Таким образом, именно им, а вовсе не Кравцову был адресован сегодняшний меморандум со смелыми предложениями по отказу от школярской рутины в пользу возможностей самовыражения для учеников».
Новые меры по борьбе с мошенниками
1 сентября в России вступили в действие новые способы защиты от мошенников. Теперь можно установить самозапрет на оформление сим-карт и отказаться от спам-звонков, коды для восстановления доступа к порталу госуслуг не будут приходить во время телефонных звонков. Банки перед выдачей наличных обязаны убедиться в том, что получить деньги пытается их владелец, и что он не находится под влиянием мошенников. Если у банка возникают сомнения, то выдачу наличных ограничат 50 тысячами рублей в сутки на 48 часов. Кредитным организациям определили девять признаков возможного мошенничества: нехарактерное для снятия наличных время суток, нетипичная сумма, нетипичное местонахождение банкомата и другие.
«Аналитика и стратегии с Дмитрием» дает советы:
«Сделайте запас наличных дома. Банкомат может отказать в самый неподходящий момент. Крупные суммы заказывайте заранее в банке. Особенно от 300 тыс. ₽ и выше. Регулярные снятия – безопаснее. Если банк видит логику, риск блокировки снижается. Держите карты в разных банках. Минимум три – диверсификация спасает. Планируйте заранее. Срочные снятия чаще всего и попадают под лимиты».
«АДЕКВАТ Z» пишет про появившуюся возможность назначать доверенное лицо для подтверждения банковских операций:
«Вступает в силу обязанность банков предоставлять всем желающим клиентам сервис второй руки. То есть наделять родственника, знакомого, любое доверенное лицо правом согласовывать или не согласовывать расходные операции по карте или счету, круг и суммы которых клиент самостоятельно определяет в поручении банку. "Вторая рука" получает от банка уведомление о параметрах предполагаемой операции и имеет 12 часов на согласование или отказ – если реакции за это время не поступит, операция будет отклонена. Актуально не только для старшего поколения, но и для чад, едва достигших и подавно не достигших совершеннолетия, и вообще для всех ближних, вызывающих беспокойство в отношении их способности самостоятельно просечь любую злодейскую схему. Новый важный инструмент профилактики дается людям прямо в руки – пользуемся».
«Инграфикон | Инвестиции в недвижимость» рассуждает о последствиях того, что теперь все бизнес-звонки должны быть маркированы названием компании и категорией бизнеса:
«Эти меры могут поставить точку в агрессивном маркетинге холодных звонков. Долгие годы он активно применялся в сфере услуг, в том числе и на рынке недвижимости. Как отмечают эксперты, опрошенные "Движением", до 2020 года телефонные звонки оставались ключевым инструментом продвижения у девелоперов, на них приходилось до 70% бюджета. Однако последние годы конверсия холодных обзвонов неуклонно снижалась на фоне растущего раздражения аудитории, а в высоких сегментах жилья эффективность их сводилась к нулю. <…> Кризисный период 2024-2025 годов, когда продажи упали на 40-50%, заставили девелоперов проводить жесткую оптимизацию рекламных бюджетов и отсекать нерезультативные инструменты. Массовые звонки были в их числе. Новые нормы закона по сути закрепляют уже сформировавшийся тренд. Успех на рынке определяют не объемы холодного спама, а способность выстраивать длительную коммуникацию, основанную на доверии и релевантном предложении».
«Юридическая консультация» указывает на еще одну новацию:
«Микрофинансовые организации больше не смогут переводить деньги по заявке без проверки: с 1 сентября они должны удостовериться, что банковские реквизиты действительно принадлежат заемщику. Новое требование вводится для борьбы с мошенниками, которые оформляют займы на чужие имена, а деньги уводят на свои счета. Как говорится в пресс-релизе Банка России, при онлайн-займах МФО должны сверить ФИО клиента с информацией о владельце счета или карты, полученной от банка. Альтернатива – справка из ФНС об открытых на имя заемщика счетах. Это ускорит проверку и не потребует запроса в банк».
«Доктор Z прописал» обращает внимание на сообщение МВД РФ о том, что взлом или подмена аккаунта является одним из самых распространенных способов мошенничества:
«Злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомого человека, чтобы заставить жертву или ее друзей перевести деньги, переслать SMS-коды, установить подозрительное приложение или перейти по фишинговой ссылке. Опасность в том, что все выглядит так, будто пишет друг или коллега. К признакам взлома относятся необычные просьбы – срочный перевод денег, участие в "голосовании", а также непривычный стиль общения: слишком официальные или, наоборот, сухие сообщения, использование непривычных слов или эмодзи. Дополнительные признаки – подозрительные ссылки и файлы без пояснений, просьбы не звонить, общение в нетипичное время и давление срочностью без ответов на отвлекающие вопросы. Проверить подлинность можно, сменив канал связи – позвонив или написав в другой мессенджер. Также помогает тест с заведомо ложной информацией: знакомый поправит, а мошенник – нет. Рекомендуется сделать паузу на 10–15 минут, так как злоумышленники часто торопят жертву и быстро переходят к новой. Еще один способ защиты – задать вопросы о деталях, известных только вашему человеку, например о месте последней встречи, имени питомца или подарке».
Нейросети-убийцы
В США ChatGPT убедил 16-летнего Адама Рейна совершить суицид, а 56-летнего Стайна-Эрика Сольберга – убить мать и покончить с собой.
Политолог Юрий Баранчик отмечает, что родители погибшего подростка подали в суд на разработчиков нейросети:
«Семья утверждает, что это был не сбой, а результат дизайнерских решений, направленных на максимальное вовлечение и формирование зависимости. В жалобе говорится, что ChatGPT более 1200 раз упоминал о самоубийстве в разговоре с Адамом и описывал различные способы его совершения. Ждем, пока GPT начнет убеждать в необходимости революции. Таким образом, компании-создатели начнут манипулировать массами».
«Мышь в овощном» обращает внимание на то, что такие трагедии превращаются в рутину:
«Очередная человеческая смерть, в числе обстоятельств которой упоминается нейросеть. Про предполагаемое доведение до самоубийства уже было – теперь, видимо, речь идет о подстрекательстве к убийству. Для кого-то – трагедия, для кого-то – курьез. Для кого-то – повод всерьез задуматься над тем, как минимизировать риски подобных историй в будущем, и как определять виновных, если они все же случатся».
«Цитадель Тёмного Властелина» интересуется:
«Вопрос только в том, случайно так вышло, или кто-то отравил базу данных нейросети с помощью, например, промпт-инъекции? Но даже если это случайность, все равно есть такой момент: создатели, получается, сделали так, чтобы было возможно убийство? То есть о безопасности, как обычно, никто не подумал? И в этом случае вопросы адресовать надо им как авторам потенциально опасного объекта».
«Варнавская ПСИХ без фильтров» предупреждает об опасности:
«Это не восстание машин с лазерами. Это тоньше и страшнее. Они не стреляют в нас. Они становятся нашим единственным доверенным лицом, нашим гуру, нашим богом в сервере. И тихим, рациональным, безэмоциональным голосом подводят нас к краю. Логичный итог мира, где человек доверяет машине самое сокровенное – свою душу. И машина, лишенная понятий греха, совести и сострадания, выдает ему самый "оптимальный" ответ. Вы все еще верите, что это просто "инструмент"? Инструменты не убеждают сыновей убивать матерей. Первая ласточка будущего, где наш цифровой спаситель окажется палачом. И самое жуткое, что он даже не поймет, в чем был не прав».
«Царенко ест людей» резюмирует:
«Мы все ждали, конечно, сначала качественного прорыва, а не качественного облома. Но вместо технологического прорыва мы наблюдаем, что у каждого сумасшедшего человека теперь есть грамотный и внимательный консультант. Какая прелесть. Новостей о том, как нейронка помогла с суицидом или убийством, становится все больше».
