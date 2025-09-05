Телеграм: ВЭФ, ШОС и парад в Пекине, нейросети-убийцы

2

В понедельник в китайском Тяньцзине завершился двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества, который стал крупнейшим за всю историю объединения, собрав рекордное количество число мировых лидеров. В саммите приняли участие более 30 глав государств и международных организаций, в том числе ООН. Президент России Владимир Путин в ходе саммита провел несколько двусторонних встреч с зарубежными коллегами, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В среду в Пекине прошел масштабный военный парад в честь 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. На параде среди прочих глав государств присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, с которым российский президент провел отдельную встречу.

«Zеркало» указывает, что парад в китайской столице стал историческим событием:

«Впервые более чем за полвека лидеры России, КНДР и КНР собрались вместе на параде в Пекине, отмечает Bloomberg. Южнокорейское издание Yonhap отмечает: до этого руководители трех стран – Ким Ир Сен, Мао Цзэдун и Никита Хрущев – приняли участие в аналогичном мероприятии 66 лет назад. Присутствие на параде сегодня лидеров с пяти континентов показало общее признание международным сообществом исторического вклада Китая и его значения для мира, заявили ранее в МИД КНР».

«Рофлы с Волк Стрит» наслаждаются истерикой западных СМИ:

«Западные СМИ трясет от саммита ШОС. Вот их заголовки. "Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал Россию, Индию и другие страны бросить вызов Западу", – Financial Times. "Китай пытается использовать беспорядки при Трампе, чтобы объединить лидеров против порядка, возглавляемого США", – Washington Post. "Путин, Си Цзиньпин и Моди улыбаются и держатся за руки, демонстрируя единство", – New York Times. "Моди обнимает Путина и приветствует укрепление связей с Россией вопреки Трампу", – Bloomberg. "Власти России, Китая и Индии обещают сотрудничать, отвечая Трампу", – Wall Street Journal. "Си Цзиньпин и Нарендра Моди назвали себя партнерами, а не соперниками", – Economist».

«Всевидящее око» подчеркивает символизм:

«Символом и эмблемой форума могло бы стать фото, быстро ставшее знаменитым, на котором Владимир, Си и Наренда делают совместное тройное рукопожатие. И фраза от Bloomberg – словно пояснительная надпись к снимку: "Моди укрепляет связи с Китаем и Россией наперекор Трампу". Такого результата своего беспардонного политического давления обескураженный коллективный Запад, конечно, никак не ожидал».

«Китайский свяZноj» рассуждает о недальновидности Трампа:

«У США прям большие проблемы, судя по происходящему на саммите ШОС. Гениальная затея поругаться с Индией накануне является, пожалуй, самым крутым ходом тов. Трампа. <…> Моди в Китае буквально купается в уважении и внимании, а на фоне США ввели и усилили тарифы плюс прогибают ЕС, чтобы они тоже присоединились. Столько сил вложено за десятилетия, чтобы Индию и Китай столкнуть крепко, от прокачки тибетской темы до "мы к вам, именно к вам, производства из Китая перенесем", и все рушится на глазах. Что с региональным блоком QUAD делать теперь, с концепцией блокировки китайского морского товарооборота путем милитаризации Андаманских островов, закрывающих проход "за Сингапуром", через Бенгальский залив, да и вообще с кучей всякого, завязанного на Индию. Планировалось, что при нужной интенсивности драки Россия будет вынуждена занять одну из сторон, куча всего вообще на Индию-объявленную-главной-демократией-Азии-противопоставляемую-тоталитарному-Китаю завязано, и теперь такое».

Одним из главных результатов переговоров в Китае стало подписание «Газпромом» и китайской CNPC меморандума о строительстве «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию.

«338» доволен:

«Можно вспомнить, как на желчь исходили иноСМИ с разными ыкспердами, рассказывая то о ненужности Китаю "Силы Сибири", то о желании Китая чуть ли не бесплатно получать газ из России, то о том, что за неимением рынка сбыта – вот он, час международной изоляции России! – россиянам в продовольственные карточки введут газ вместо продуктов питания. Итог этой изоляции и разорванной российской сырьевой экономики виден из Китая: "Сила Сибири" строится, а покупатель и продавец работают в рамках конкурентных и, что важно, рыночных цен. Запад может отказываться от российского газа, нефти, иных ресурсов и продукции с высокой НДС хоть к 2027, хоть к 2030 году, да хоть позже. Потому что едва ли этот отказ произойдет в полной мере. Можно еще раз вспомнить те прогнозы. А лучше и не вспоминать. Время и состояние российско-китайских отношений показали цену экспертам и их экспертизе».

