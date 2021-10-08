Telegram в тестовом режиме запустил рекламные сообщения

Telegram начал тестирование рекламных сообщений в мессенджер, сообщается на канале «Код Дурова».

Отмечается, что реклама будет размещаться непосредственно мессенджером, а не администраторами каналов. Прибыль за размещение рекламы на период тестирования будет уходить только Telegram. Доход владельцы каналов смогут получать после покрытия остовых расходов.

В сообщении указывается, что месенджер не будет собирать личные данные и предпочтений пользователей для рекламы.

Ранее сообщалось, что более 70 млн пользователей за день присоединились к Telegram на фоне глобального сбоя на платформах Facebook.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Telegram
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