Telegram в тестовом режиме запустил рекламные сообщения
Telegram начал тестирование рекламных сообщений в мессенджер, сообщается на канале «Код Дурова».
Отмечается, что реклама будет размещаться непосредственно мессенджером, а не администраторами каналов. Прибыль за размещение рекламы на период тестирования будет уходить только Telegram. Доход владельцы каналов смогут получать после покрытия остовых расходов.
В сообщении указывается, что месенджер не будет собирать личные данные и предпочтений пользователей для рекламы.
Ранее сообщалось, что более 70 млн пользователей за день присоединились к Telegram на фоне глобального сбоя на платформах Facebook.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Instagram вновь дал сбой
- В Швеции обвинили Россию в кризисной ситуации с мигрантами у границ ЕС
- Удар по печени: токсиколог предупредил о «побочке» при лечении COVID-19
- Озвучен состав российской футбольной сборной на матч со Словакией
- Избившие мужчину в столичном метро обвиняются в покушении на убийство
- Губернатор Алиханов заявил, что Польша роет канал для переброски танков
- Муратов ответил на вопрос о возможных политических планах
- Москвичей предупредили, когда придётся попрощаться с солнцем
- Назван диапазон курса доллара к концу года
- Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 21
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru