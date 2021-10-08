Телеграм: в РФ новые врио, ЕС и НАТО пляшут на старых граблях
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Отставки губернаторов
В понедельник Владимир Путин принял добровольные отставки глав Владимирской и Тамбовской областей Владимира Сипягина и Александра Никитина. Врио глав регионов стали соответственно депутат Госдумы Александр Авдеев и замминистра ЖКХ и строительства Максим Егоров.
«Вечерний пророк» ожидает новых отставок:
«Кадровые перестановки в губернаторском корпусе стали продолжением курса на обновление глав регионов, начатого весной текущего года и приостановленного в связи с парламентскими выборами. При этом очевидно, что замена глав Владимирской и Тамбовской областей – не последние изменения, и в ближайшее время стоит ожидать продолжения ротаций, главными предпосылками которых являются не только прошедшие губернаторские выборы, но и подведение итогов выборов в парламент, с которыми не все губернаторы справились».
Политолог Дмитрий Фетисов пророчит, что новые отставки будут не только добровольными:
«Рискну предположить, что в осеннем губернаторопаде будут не только отставки по собственному желанию "в связи с переходом на новое место работы", но даже задержания и уголовные дела. Кремль после успешной для себя избирательной кампании выбрал идеальный момент для донастройки системы».
«Темник» комментирует назначение во Владимирскую область представителя «Единой России» Авдеева вместо члена ЛДПР Сипягина:
«Потенциальный кандидат на губернаторскую должность от ЛДПР Сергей Жигарев оказался не у дел. Партия теряет Владимирскую область. Еще один удар по имиджу либерал-демократов на фоне худших за 20 лет результатов выборов в Госдуму».
«Территориальное управление» пишет о причинах отставки тамбовского губернатора:
«Информация о возможной отставке Александра Никитина в прессе появилась в начале июля. И отставка увязывалась с результатом выборов в Тамбовскую облдуму. В областной администрации тогда эту информацию, разумеется, опровергли. Но если уж говорить о результатах выборов, то едва ли их можно счесть поводом для отставки. Ведь у "Единой России" в облдуме 42 мандата, у "Родины" и КПРФ по три, еще по одному у ЛДПР и "Справедливой России – За правду"».
«Мюсли вслух» рассказывают, что общего у новых врио:
«Оба они – "варяги" для регионов, в которые назначены. Авдеев – калужанин, Егоров – нижегородец, на должности врио оба приходят из Москвы, из федеральной власти. И оба окончили программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС (в просторечии "школу губернаторов"). Этот пункт в биографиях глав регионов встречается все чаще и, возможно, когда-нибудь станет обязательным (кто знает?)».
НАТО высылает российских дипломатов
НАТО принял решение до конца октября выслать восемь российских дипломатов из Брюсселя. В альянсе объяснили это ответом на предполагаемую враждебную деятельность. Восьмерых дипломатов вышлют, еще две должности сократят, таким образом, в миссии останутся всего 10 из 20 российских представителей.
«АДЕКВАТ» удивляется непоследовательности генсека НАТО Йенса Столтенберга:
«Понедельник: выдающийся деятель современности Столтенберг заявляет, что НАТО нужен диалог с Россией и не нужна холодная война. Вчера: НАТО объявляет о высылке восьмерых наших дипломатов из российской миссии при этих прекрасных людях. Сегодня: Столтенберг тем же самым ртом болбочет, что высылка не связана ни с чем конкретным, просто мы нутром чуем, что это шпионы. Эта совершенно ничем не примечательная история представляет некоторый отличный от нуля интерес с единственной стороны: вот так у наших неповторимых зарубпартнеров сейчас практически абсолютно все. И если бы только в отношениях с нами».
«Логика Маркова» считает, что Россия должна реагировать жестко:
«Все эти генсеки и министры уже и не пытаются сделать вид, что они говорят что-то правдивое. Просто лгут в глаза и ведут себя реально как международные хулиганы. <…> Новая реальность такова, что НАТО – это сейчас банда гопников. Которые позорят великую европейскую цивилизацию. И вести себя с ними надо именно как с гопниками. Путин слишком интеллигентно себя с этой бандой ведет. Понятно почему, – Путин чувствует ответственность и за Россию, и за всю европейскую цивилизацию. И Россия сейчас лидер в умеренности и здравом смысле. Но жестче надо, жестче».
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заверяет, что реакция последует:
«Запад пытается свернуть по максимуму окна возможностей для контактов с Россией, но громко призывает к той самой "открытости к диалогу". Шпиономания и высылки дипломатов ну никак не способствуют "продолжению разговора", наоборот, ведут к еще большей деградации в отношениях. Ответную реакцию Москвы Брюссель обязательно получит. Что дальше?»
«Всевидящее око» предвидит, что конструктивного диалога не получится:
«Вы либо хотите развивать диалог, либо хотите впадать в агрессивную паранойю. Одновременно это делать – ну никак не получится. И когда слова прямо противоречат действиям, строить выводы все же следует, основываясь на действиях. То бишь, на деле НАТО никакого диалога не хочет, а хочет агрессивно окапываться и потрясать российской угрозой. Штош...»
Энергетический кризис в Европе
На этой неделе цены на газ достигли исторического максимума – 1937 долларов за тысячу кубометров. Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить поставки газа в Европу на фоне роста. После этого цены упали почти в два раза. Нестабильность на рынке связана с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков газа и высоким спросом на СПГ в Азии.
«Методичка» отмечает нарастающие внутренние противоречия среди европейских политиков:
«Особо примечателен тот факт, что даже в эпоху глобального рынка (который "никогда не спит") географию никак не сбросить со счетов, поэтому проблема Европы с "голубым топливом" как и проблема Великобритании с топливом вообще, носит ярко очерченный территориальный характер. Брекзитнулась вроде бы одна Англия, а развалилась вся Европа. Дополнительный раскол вносит и российский газ, а точнее – "Северный поток – 2". В тот самый момент, когда незаконтрактованный СПГ "Новатэка" расхватывают, как горячие пирожки, евробюрократы считают, что могут позволить себе роскошь воротить нос от российских трубопроводов. "Трубы у вас не той системы", видите ли. И у той же Германии от такого континентального маразма глаза наливаются кровью. А вопрос, с учетом неминуемо холодной зимы, встает ребром – замерзать или слать булонским лесом всех этих поборников экологии и русофобов. <…> Будет странным, если помешавшаяся на экологии Европа, променявшая атомную энергетику на ветряки, будет продолжать поддерживать требования транспортировки газа через Украину и ее 4 "Не": "не-экологично, не-дешево, не-надежно и не-практично". Вы уж, европейцы, или задвижку откройте, или штаны наденьте. Теплые, с начесом, чтоб не замерзнуть».
«Банкста» отмечает, что не только Германия бьет тревогу:
«Пять государств Евросоюза призывают провести расследование в связи с беспрецедентным скачком цен на газ и как можно скорее снизить зависимость от стран, которые его экспортирует. В заявлении, опубликованном в среду, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция отмечают "драматический рост" стоимости газа и, как следствие, финансовой нагрузки на граждан и бизнес, которым приходят рекордные по размерам счета за электроэнергию».
«Мадам Секретарь» наблюдает за европейской бюрократией и удивляется:
«Отсутствие компетенций у европейских руководителей невозможно объяснить логически. В то время как Европа переживает сильнейший энергетический кризис, какое решение предлагают еврочиновники? Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила нарастить инвестиции в зеленую энергетику. То есть она прямо говорит: "Я буду тушить пожар керосином, а что не так?". Еще раз. На фоне колоссального роста цен на газ и прочее топливо глава Еврокомиссии предлагает вместо поиска решений проблемы резкого взлета цен на газ потратить оставшиеся средства на и без того дорогую "зеленую энергетику" без каких-либо гарантий. Которая к тому же во многих странах просто неспособна стать полноценной альтернативой тому же атому по объективным причинам. Но европейским чиновникам до этого дела нет. Они не могут принимать прагматичные решения, если они идут вразрез с жесткой леволиберальной идеологией. Глава Еврокомиссии не может и на миллиметр отойти от "глобальных трендов повестки". В противном случае она сразу потеряет власть».
«Газ-Батюшка» отмечает, что проблемы с газом не только у Европы:
«Энергетическая драма накрыла не только Европу, но и Китай и всю Юго-Восточную Азию. Происходит полный ценовой коллапс – 6 октября цена уже скакнула выше $1900 за тысячу куб. м. Все понимают – такие высокие цены не пройдут бесследно для мировой экономики: последует рост цен на все и инфляция по всему миру. И потом обязательно начнется расследование: нужно кого-то назначить виноватым. Конечно, в Европе никто не вспомнит о том, что сами захотели перейти с долгосрочных контрактов на краткосрочные. Что прошедшая зима была холодной, что сами же вставляли палки в колеса достройке "Северного потока – 2". Зато "Газпрому" обязательно припомнят сокращение поставок по "Ямал-Европе вследствие аварии, полупустые ПХГ. Что будет в итоге – санкции, штрафы – пока большой вопрос. Но отвечать придется, как обычно, российской стороне – у кого газ? У российской стороны».
«Мейстер» комментирует готовность российского президента урегулировать европейский газовый кризис:
«Заявление Путина о готовности увеличить поставки газа, сбившее рост биржевых цен на газ в Европе, замечательно тем, что появилось очень вовремя. Проблема – а приближение цены на газ к рубежу 2000 долларов за 1000 кубов – это действительно проблема – обрела достаточную остроту, чтобы привлечь к себе внимание. Путина услышали все. Внимание в том числе привлекли и пути поиска решения. Один из этих путей и, наверное, самый надежный – компромисс с Россией по схемам поставки газа и долгосрочным контрактам, в том числе по условиям функционирования "потоков", а также допуск России на европейский рынок ядерной энергетики. В этих условиях продемонстрированная Путиным готовность идти навстречу Европе заметно укрепит позиции сторонников компромисса (а их немало) и ослабит оппонентов. Успех сторонников не гарантирован, но их поражение означает неизбежное повторение энергетического кризиса, так как с отказом от самого надежного пути проблема решена, скорее всего, не будет. И в случае ее рецидива и последствия могут быть тяжелее, и желание России идти навстречу меньше».
Сбой в работе американских соцсетей
В понедельник полностью отключились и более шести часов не работали Facebook, Instagram и WhatsApp. Представители компании позднее объяснили, что причиной сбоя стали ошибки при конфигурировании роутеров, отвечающих за взаимодействие между центрами обработки данных. Сервисы Facebook и связанные с ними компании за время сбоя потеряли миллиарды долларов.
«Addmeto» рассуждает о том, что же произошло:
«Судя по всему, кто-то из сетевых администраторов внес изменения в конфигурацию сети фейсбука, причем так, что большая часть этой сети перестала существовать. Интернет, который многие считают единой сетью, на самом деле состоит из большого количества более мелких сетей, по сути это сетка сеток. Чтобы информация из одной подсети попадала в другую, была построена система обмена информацией о конфигурации и расположении узлов в подсетях, маршрутизаторы обмениваются друг с другом информацией о расположении подведомственных им сетей по протоколу BGP. Так вот, одна из таких подсетей анонсировала всем внутри и снаружи, что часть сети фейсбука теперь находится не у нее. Так получилось, что именно в этой подсети жили NS-сервера, отвечающие за домены, принадлежащие компании, а значит, начиная с какого-то момента все, кто пытался узнать, на каком IP-адресе находится facebook.com, стали получать пустой ответ. <…> Будет ли такое повторяться? Будет. Потому что современный интернет все еще базируется на принципах, которые были выработаны 30, а иногда и больше лет назад. Никто тогда не думал о глобальной мировой сети, за прошедшие годы человечество построило интернет таким, какой он есть сейчас – централизованным, уязвимым и потому неустойчивым. Последние выключения cloudflare, amazon, facebook и других крупных интернетообразующих сервисов показали, насколько хрупкая конструкция этот наш интернет. И, кажется, это то, что срочно пора исправить».
«Чисто для фиксации» подозревает, что этот сбой был неслучайным:
«Рискну предположить, что в США началась попытка ограничения власти "цифровых гигантов", которые сделали Байдена президентом. Только этим можно объяснить такое беспрецедентное "выпиливание" Цукерберга из DNS».
Американист Малек Дудаков обращает внимание на контекст:
«Происходящее с империей Цукерберга разворачивается на фоне горячих баталий о будущем цифровых монополий. Многие американские политики – и справа, и слева – призывают пойти по пути Тедди Рузвельта, который жестко боролся с монополизмом в нефтяной сфере. Другие - назовем их неолибералами – наоборот, до сих пытаются натужно превозносить апогей эпохи корпоративизма. Иронично, что буквально вчера на страницах Bloomberg вышло показательное эссе, где была вброшена на обсуждение идея о том, что цифровым монополиям пора бы предоставить место в ООН как суверенным государствам. Дескать, капитализация условного Microsoft выше, чем ВВП многих стран вроде Бразилии. <…> Подобные неурядицы в самом сердце цифрового Вавилона лишь сделают IT-гиганты, и так оскандалившиеся из-за усиления онлайн-цензуры, еще более уязвимыми к любым политическим решениям о монополизме, которые в ближайшее время наверняка последуют».
«Медиатехнолог» комментирует реакцию Марка Цукерберга:
«Марк Цукерберг решил никому ничего не объяснять и в момент, когда к его персоне приковано больше всего внимания, прорекламировал другой свой проект Biohub, который занимается клеточной биологией и ставит своей целью победить все болезни до конца века. Кажется, что после таких массовых отключений мало кто доверит Цукербергу свое здоровье».
«Доктор прописал» рассказывает, как к сбоям отнеслись в России:
«Сбой в работе в работе Facebook больше всего взволновал жителей Москвы и Санкт-Петербурга. И еще немного Краснодара, Екатеринбурга и Казани. "Чаще всего сбои ожидаемо обсуждали в Москве (21,1%) и Санкт-Петербурге (10,8%), а также в Краснодаре (2,09%), Екатеринбурге (2,03%) и Казани (2%). В большинстве регионов страны проблемы с доступом к соцсетям начались поздно вечером, поэтому особого ажиотажа в азиатской части страны тема не вызвала", – говорится в исследовании. Хотя особо не сомневаемся, что если б проблемы с доступом к соцсетям начались не поздно вечером, а раньше, то этот расклад вообще бы не изменился».
Арест Михаила Саакашвили
В конце прошлой недели в Грузии был арестован прибывший туда бывший президент Михаил Саакашвили, который в последние годы жил на Украине. На родине Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел, причем по двум ему уже вынесены обвинения. Его заочно приговорили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме телекомпании «Имеди», о растрате бюджетных средств.
Саакашвили, имеющий украинское гражданство, нелегально вернулся в Грузию к муниципальным выборам, чтобы поддержать свою партию «Единое национальное движение». Это ему не удалось, отмечает «Кремлевский кейс»:
«Эпатажный политик рассчитывал на то, что его возвращение на родину мобилизует электорат неформально возглавляемой им партии "Единое национальное движение". Но расчет не оправдался: партия набрала лишь на 3% больше, чем на прошлогодних парламентских выборах – 30,7%. Лидерство же осталось за партией "Грузинская мечта", которая набрала 46%. <…> Попыток оспорить этот результат на улице, судя по всему, не будет – хотя до своего задержания Михаил Саакашвили призывал сторонников 3 октября "заполнить площадь Свободы" в центре Тбилиси, никаких акций не было. Впрочем, стоит отметить, что 30 октября пройдут вторые туры выборов мэров во всех ключевых городах страны: Тбилиси, Поти, Рустави, Кутаиси и Батуми – и они вполне могут принести победу сторонникам Саакашвили».
«Мышь в овощном» комментирует заявление грузинского премьер-министра о том, что Саакашвили и его команда планировали убийства оппозиционеров, чтобы обвинить в них власти Грузии и спровоцировать беспорядки:
«Оценивая эту информацию, важно помнить о том, что по приказу Саакашвили уже убивали людей. Например – в августе 2008-го в Южной Осетии».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться освобождения Саакашвили. Тот в письме поблагодарил его, заявив, что считает себя «личным узником» Владимира Путина. «АРМАГЕДДОНЫЧ» восхищается:
«Радует оптимизм нового узника то ли грузинского замка Иф, то ли тбилисской Бастилии, в роли которого вместо Эдмона Дантеса или Железной Маски подвизается экс-президент и бывший глава Одессы, а ныне то ли мелкий, то ли средний украинский чиновник Михаил Саакашвили. Чистый Дюма... <…> Партия его в любом случае заняла второе место на выборах, так что теперь он будет делать упор на то, что является узником политическим, и можно спорить на что угодно, найдутся идиоты, которые на это купятся. Особенно их много будет на Западе, в первую очередь в Соединенных Штатах, под что помянутый Саакашвили уже сообщил Зеленскому, в подданстве которого состоит, что является личным, персональным заключенным Путина – бессмысленная информация для Зе, уровень влияния которого на Путина и в целом на Россию, Грузию, а иногда кажется, что и на Украину равен нулю, если не отрицательным величинам. Так что если судьба Саакашвили будет зависеть от него, мотать тому срок от звонка до звонка. Зря он в Грузию вернулся. Хотя, может, рассчитывал на что или в заблуждение его сподвижники ввели – обещали взять Тбилиси в пешем и конном строю. Повелся. В величие свое поверил, прямо как Лже-Нерон у Лиона Фейхтвангера».
Перед отъездом в Грузию официально женатый Саакашвили сообщил в соцсети, что нашел себе новую жену, ею стала депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. После ареста Саакашвили она посетила его в тюрьме. Ее заявления комментирует украинский политик Александр Клименко в своем канале «Klymenko Time»:
«Нардеп от "Слуги народа" и "гражданская жена" Михаила Саакашвили, Лиза Ясько, вышла из здания тюрьмы, где его содержат. Сказала, что Украина ЗАВИДУЕТ Грузии, потому что у нее был такой президент. Лиза, кто ж вас уполномочил нести такой бред от имени Украины? Еще и в статусе нардепа? И почему сами грузины не проголосовали за Михо, даже зная, что он приехал и его задержали? Логика хромает. Хотя... какая логика».
Украинский политик и политический беженец Анатолий Шарий отмечает, что грузины не разделяют восторгов Ясько по поводу своего бывшего президента:
«А завидуют ли сами себе грузины, если (даже несмотря на чудесное возвращение Михо) на последних выборах за оппонирующую экс-президенту "Грузинскую мечту" проголосовала почти половина населения? И арест Саакашвили многие восприняли стоически – кроме самых убежденных его сторонников, которые вышли под тюрьму, спели гимн, зажгли шашки и разошлись».
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