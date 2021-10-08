Телеграм: в РФ новые врио, ЕС и НАТО пляшут на старых граблях

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На этой неделе цены на газ достигли исторического максимума – 1937 долларов за тысячу кубометров. Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить поставки газа в Европу на фоне роста. После этого цены упали почти в два раза. Нестабильность на рынке связана с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков газа и высоким спросом на СПГ в Азии.

«Методичка» отмечает нарастающие внутренние противоречия среди европейских политиков:

«Особо примечателен тот факт, что даже в эпоху глобального рынка (который "никогда не спит") географию никак не сбросить со счетов, поэтому проблема Европы с "голубым топливом" как и проблема Великобритании с топливом вообще, носит ярко очерченный территориальный характер. Брекзитнулась вроде бы одна Англия, а развалилась вся Европа. Дополнительный раскол вносит и российский газ, а точнее – "Северный поток – 2". В тот самый момент, когда незаконтрактованный СПГ "Новатэка" расхватывают, как горячие пирожки, евробюрократы считают, что могут позволить себе роскошь воротить нос от российских трубопроводов. "Трубы у вас не той системы", видите ли. И у той же Германии от такого континентального маразма глаза наливаются кровью. А вопрос, с учетом неминуемо холодной зимы, встает ребром – замерзать или слать булонским лесом всех этих поборников экологии и русофобов. <…> Будет странным, если помешавшаяся на экологии Европа, променявшая атомную энергетику на ветряки, будет продолжать поддерживать требования транспортировки газа через Украину и ее 4 "Не": "не-экологично, не-дешево, не-надежно и не-практично". Вы уж, европейцы, или задвижку откройте, или штаны наденьте. Теплые, с начесом, чтоб не замерзнуть».

«Банкста» отмечает, что не только Германия бьет тревогу:

«Пять государств Евросоюза призывают провести расследование в связи с беспрецедентным скачком цен на газ и как можно скорее снизить зависимость от стран, которые его экспортирует. В заявлении, опубликованном в среду, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция отмечают "драматический рост" стоимости газа и, как следствие, финансовой нагрузки на граждан и бизнес, которым приходят рекордные по размерам счета за электроэнергию».

«Мадам Секретарь» наблюдает за европейской бюрократией и удивляется:

«Отсутствие компетенций у европейских руководителей невозможно объяснить логически. В то время как Европа переживает сильнейший энергетический кризис, какое решение предлагают еврочиновники? Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила нарастить инвестиции в зеленую энергетику. То есть она прямо говорит: "Я буду тушить пожар керосином, а что не так?". Еще раз. На фоне колоссального роста цен на газ и прочее топливо глава Еврокомиссии предлагает вместо поиска решений проблемы резкого взлета цен на газ потратить оставшиеся средства на и без того дорогую "зеленую энергетику" без каких-либо гарантий. Которая к тому же во многих странах просто неспособна стать полноценной альтернативой тому же атому по объективным причинам. Но европейским чиновникам до этого дела нет. Они не могут принимать прагматичные решения, если они идут вразрез с жесткой леволиберальной идеологией. Глава Еврокомиссии не может и на миллиметр отойти от "глобальных трендов повестки". В противном случае она сразу потеряет власть».

«Газ-Батюшка» отмечает, что проблемы с газом не только у Европы:

«Энергетическая драма накрыла не только Европу, но и Китай и всю Юго-Восточную Азию. Происходит полный ценовой коллапс – 6 октября цена уже скакнула выше $1900 за тысячу куб. м. Все понимают – такие высокие цены не пройдут бесследно для мировой экономики: последует рост цен на все и инфляция по всему миру. И потом обязательно начнется расследование: нужно кого-то назначить виноватым. Конечно, в Европе никто не вспомнит о том, что сами захотели перейти с долгосрочных контрактов на краткосрочные. Что прошедшая зима была холодной, что сами же вставляли палки в колеса достройке "Северного потока – 2". Зато "Газпрому" обязательно припомнят сокращение поставок по "Ямал-Европе вследствие аварии, полупустые ПХГ. Что будет в итоге – санкции, штрафы – пока большой вопрос. Но отвечать придется, как обычно, российской стороне – у кого газ? У российской стороны».

«Мейстер» комментирует готовность российского президента урегулировать европейский газовый кризис:

«Заявление Путина о готовности увеличить поставки газа, сбившее рост биржевых цен на газ в Европе, замечательно тем, что появилось очень вовремя. Проблема – а приближение цены на газ к рубежу 2000 долларов за 1000 кубов – это действительно проблема – обрела достаточную остроту, чтобы привлечь к себе внимание. Путина услышали все. Внимание в том числе привлекли и пути поиска решения. Один из этих путей и, наверное, самый надежный – компромисс с Россией по схемам поставки газа и долгосрочным контрактам, в том числе по условиям функционирования "потоков", а также допуск России на европейский рынок ядерной энергетики. В этих условиях продемонстрированная Путиным готовность идти навстречу Европе заметно укрепит позиции сторонников компромисса (а их немало) и ослабит оппонентов. Успех сторонников не гарантирован, но их поражение означает неизбежное повторение энергетического кризиса, так как с отказом от самого надежного пути проблема решена, скорее всего, не будет. И в случае ее рецидива и последствия могут быть тяжелее, и желание России идти навстречу меньше».



