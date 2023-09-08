Телеграм: В РФ идут выборы, на Украине – охота на мужчин

3

В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что на территорию Румынии упал российский беспилотник. Бухарест сначала опроверг заявление Киева, но в среду румынское Минобороны сообщило, что обнаружило в районе Плауру предположительно фрагменты беспилотника и изучит их. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что если подтвердится, что это обломки российского дрона, это будет рассматриваться как грубое нарушение суверенитета страны.

«Мышь в овощном» умиляется:

«Ну то есть если найденные в Румынии куски чего-то там окажутся фрагментами российского дрона – то это будет сочтено "грубым нарушением суверенитета страны". А если не российского – то, видимо, все в порядке, беспокоиться не о чем. Нарушать чужой суверенитет может только Россия, причем – исключительно грубо. А все прочие на это физически неспособны, и если что-то такое случится – то пустяки, дело-то житейское!»

«PEOPLE LIVE» комментирует новость об отсутствии у НАТО информации о том, что падение обломков российского дрона на территорию Румынии могло быть намеренной атакой РФ:

«Забавная словесная эквилибристика от НАТО и генсека организации Йенса Столтенберга. Ну хорошо, допустим, расследование покажет, что атака была намеренной, хотя такие выводы сделать невозможно, и что тогда? А ничего. НАТО просто не будет всерьез обсуждать возможность начала войны с Россией. Такие итоги даже оглашать никто не будет – страшно же! Особенно больно это читать украинцам. Они так надеялись на "жесткий ответ" НАТО, которого не случилось. Так, глядишь, и поймут, что обеспечение безопасности этой организацией – эфемерное, как обычно и бывает в клубах друзей США. Потому что обеспечивать безопасность нужно самим США, а не их сателлитам».

«АТО Донецк Z | Новости» передает привет украинским властям:

«Успокойтесь, убогие. Даже если Искандер в Румынию прилетит, никто за вас не вступится. 5-я поправка НАТО только для лохов, какими вы и являетесь».

«338» напоминает, что в начале августа Бухарест уже опровергал заявление Киева о пролете «Герани» через воздушное пространство Румынии:

«С выдвижением версии, почему румынам невыгодно признание пролета чего-либо в их воздушном пространстве (репутационный урон американским и французским ПВО, дежурящим в Румынии), и почему в целом в Бухаресте помалкивают с выводами. После недавнего инцидента Альянс поставит в Румынию дополнительные радары и средства ПВО. Милитаризация? Безусловно. Но надо смотреть для чего, а не просто для защиты румынского неба. Но причина спекуляций видится не в том, что залетело/не залетело в Румынию/на территорию НАТО. Сугубо информационный фактор. Когда все, что в глаза – Божья роса. Клиповое мышление так устроено, и уже мало кто вспомнит о других инцидентах и по чьей вине они произошли. Вот и заходят подобные картинки бандеровского производства, в которых все, что выпустил Киев по странам НАТО, записано на счет России. И ведь верят же!»

