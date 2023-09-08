Телеграм: В РФ идут выборы, на Украине – охота на мужчин
В регионах России проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов.
Россия и её выборы
Сегодня началось трехдневное голосование. В регионах России проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов.
«Независимый общественный мониторинг» пишет о контроле за ходом выборов:
«7 сентября, с открытием первых избирательных участков на Дальнем Востоке, начнет работу Экспертный ситуационный центр Ассоциации НОМ и Мониторинговой рабочей группы президентского Cовета по правам человека (МРГ СПЧ). В течение трех дней голосования – 8, 9 и 10 сентября – студенты-юристы будут принимать данные от наблюдателей, поступающие на "Карту сообщений" НОМ, а эксперты – давать правовую оценку всем сигналам о возможных проблемах».
«Избирательная комиссия Херсонской области» публикует видео, на котором 88-летняя жительница региона с российским паспортом в руках благодарит за возможность проголосовать:
«Посмотрите, с каким настроением голосуют наши избиратели! Нижнесерогозский район, село Вольное. Мать 12 детей поблагодарила членов участковой комиссии за возможность проголосовать. Сегодня все жители Херсонской области – настоящие герои. Потому что требуется большое мужество, чтобы несмотря на все угрозы и действия наших противников, прийти и сделать свой осознанный выбор – ради себя, ради своих родных, ради своей Родины. Пока мы вместе, нас не сломить! Будущее за нами! Будущее за Россией!»
Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич цитирует победителя предварительного голосования «Единой России» в ДНР Александра Черникова, который рассказывает об особенностях голосования в ДНР:
«Голосование проводится на всей территории Донецкой Народной Республики, вне зависимости от того, опасный это район или нет. И тем не менее, рискуя жизнью и здоровьем, избиратели приходят на участки для голосования. <…> Сегодня мы формируем команду проверенных людей, настоящих патриотов. Они в ближайшее время встанут на защиту интересов наших граждан и нашего государства. Эти выборы для нас особенные, потому что это первая избирательная кампания, которую мы проводит в составе Российской Федерации, по ее законам. Это очень большой шаг! И люди это понимают».
«Доктор Z прописал» рассказывает о дистанционном электронном голосовании, для участия в котором к утру четверга зарегистрировались более 1,2 млн человек, не считая Москвы:
«Возможность проголосовать онлайн на нынешних выборах будет в 24 российских регионах. По словам Памфиловой, потенциально более 22 миллионов избирателей. Речь о голосовании на федеральной платформе, в Москве голосуют на собственной. И 1,2 млн заявок – это без данных из столицы, поскольку здесь предварительная подача заявления не требуется. В ЦИК предполагают, что и в Москве заявок большое количество, сказала Памфилова. Скорее всего, так и есть, в столице ДЭГ дело уже привычное. В отличие от многих регионов, возможность проголосовать подобным способом появилась впервые. Но судя по количеству заявок, соотечественникам такой вариант интересен».
Политолог Алексей Чеснаков обращает внимание на популяризацию онлайн-голосования:
«Путин вновь, как и в 2021 году, будет голосовать на выборах в онлайн-режиме. Что подчеркивает особое внимание власти и готовность к расширению применения института Дистанционного Электронного Голосования. Как обычно, стоит ожидать усиленного акцентирования на удобстве и современности формата».
Путин и его встречи с Эрдоганом
В понедельник в Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Главной целью визита Эрдогана называли возобновление зерновой сделки, но в этом турецкий лидер не преуспел.
«Политген» комментирует заявление Эрдогана о том, что достижения мира на Украине на горизонте не просматривается:
«То есть мира на условиях Запада, что Россию никогда не устроит. Эрдоган ведь говорит в расчете на западную аудиторию, а конкретнее – западным элитам. Хочешь мира – готовься к войне. В России с ним молчаливо согласятся и будут дальше наблюдать, как Зеленский судорожно пытается что-то придумать: мобилизует инвалидов и психбольных, назначает крайнего за провал контрнаступа и вяжет Коломойского в попытке показать, как он борется с коррупцией».
«Парламент с кнопкой» полагает, что Эрдоган вернулся домой ни с чем:
«Турецкая сторона будто бы вообще не готовилась к переговорам, ожидая согласия и уступок Кремля по всем вопросам. Всерьез предлагать сотрудничество в сфере ВПК, когда Турция передает ВСУ технику и оружие – это надо обладать особым дипломатическим талантом. Теперь Анкаре придется вести себя более взвешено и аккуратно, так как Москва потихоньку становится важным фактором энергетического вопроса в Турции. Если Эрдоган хочет работать с Россией, то ему пора бы понять, что у нас тоже есть интересы, которые мы будем отстаивать».
«Птичья ягода» не считает встречу бесполезной:
«Хитрый усатый Эрдоган приезжал потолковать о возобновлении зерновой сделки, но по итогам встречи сие мероприятие было тактично названо "сверкой часов" без всяких новых итогов и договоренностей на эту тему. Очевидно, альтернативное предложение России турецкой стороне не зашло, а российская сторона нашла не особо интересным то, с чем приехал Эрдоган. Зато лидерами был отмечен рекордный товарооборот между странами и обозначены пути дальнейшего сотрудничества. Например, Турция является одним из крупнейших центров по переработке зерна, а Россия – крупнейшим экспортером этого зерна. Также Россия намерена сделать Турцию региональным газовым хабом, чтобы поставлять газ в третьи страны. То есть как ни крути, оба государства друг другу необходимы: в нынешних условиях России очень нужно поставлять свои ресурсы через Турцию, чтобы расширить рынки сбыта, а Турции очень нужно на этом зарабатывать. Поэтому при всех сложностях и разностях в интересах обе стороны будут стараться сохранять отношения и укреплять сотрудничество, закрывая глаза на какие-то трения (это вот на заметку всем, кто призывает предать анафеме хитрого усатого Эрдогана)».
«Всевидящее око» обращает внимание на открытость России к переговорам:
«В стенограмме беседы Путина с Эрдоганом обращают на себя внимание слова российского лидера: "Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу". Путин, первым упомянув о зерновой сделке, тем самым недвусмысленно обозначил позицию России, которая не отвергает возможности возвращения к транспортировке украинского зерна через Черное море, но лишь в случае выполнения ее условий. А это, конечно, зависит не от Эрдогана – при всем его желании возобновить выгодную для Турции схему».
«DTM» отмечает, что Запад получил то, что заслужил:
«Недальновидность Украины и ее западных партнеров, откровенное пренебрежение взятыми на себя обязательствами привели к тому, что дальнейшие перспективы экспорта зерна уперлись в два простых факта – альтернатив черноморской инициативе нет, и для ее продления придется выполнить то, что задолжали России. В частности, снять ограничения на экспорт российской сельхозпродукции. Такая мера идет вразрез с курсом западных стран на изоляцию России, однако деваться некуда. За время работы зерновой сделки и по ее окончании прорабатывались различные варианты вывоза продукции речным, автомобильным и железнодорожным транспортом, однако ни один из них, ни все вместе не способны обеспечить даже приблизительно тот объем экспорта, который дает морской коридор. Итог – доход Украины, который давала продажа зерна на внешние рынки, около $500 млн в месяц – это огромная дыра в бюджете, заполнять которую приходится западным партнерам, у которых незалежная фактически находится на содержании. <…> Последствия выхода России из зерновой сделки были очевидны, но, тем не менее, навстречу РФ никто не пошел. Мяч как находился на стороне Украины и ее друзей, так и находится, но что с ним делать, никто, похоже, не знает».
Румыния и её дроны
В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что на территорию Румынии упал российский беспилотник. Бухарест сначала опроверг заявление Киева, но в среду румынское Минобороны сообщило, что обнаружило в районе Плауру предположительно фрагменты беспилотника и изучит их. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что если подтвердится, что это обломки российского дрона, это будет рассматриваться как грубое нарушение суверенитета страны.
«Мышь в овощном» умиляется:
«Ну то есть если найденные в Румынии куски чего-то там окажутся фрагментами российского дрона – то это будет сочтено "грубым нарушением суверенитета страны". А если не российского – то, видимо, все в порядке, беспокоиться не о чем. Нарушать чужой суверенитет может только Россия, причем – исключительно грубо. А все прочие на это физически неспособны, и если что-то такое случится – то пустяки, дело-то житейское!»
«PEOPLE LIVE» комментирует новость об отсутствии у НАТО информации о том, что падение обломков российского дрона на территорию Румынии могло быть намеренной атакой РФ:
«Забавная словесная эквилибристика от НАТО и генсека организации Йенса Столтенберга. Ну хорошо, допустим, расследование покажет, что атака была намеренной, хотя такие выводы сделать невозможно, и что тогда? А ничего. НАТО просто не будет всерьез обсуждать возможность начала войны с Россией. Такие итоги даже оглашать никто не будет – страшно же! Особенно больно это читать украинцам. Они так надеялись на "жесткий ответ" НАТО, которого не случилось. Так, глядишь, и поймут, что обеспечение безопасности этой организацией – эфемерное, как обычно и бывает в клубах друзей США. Потому что обеспечивать безопасность нужно самим США, а не их сателлитам».
«АТО Донецк Z | Новости» передает привет украинским властям:
«Успокойтесь, убогие. Даже если Искандер в Румынию прилетит, никто за вас не вступится. 5-я поправка НАТО только для лохов, какими вы и являетесь».
«338» напоминает, что в начале августа Бухарест уже опровергал заявление Киева о пролете «Герани» через воздушное пространство Румынии:
«С выдвижением версии, почему румынам невыгодно признание пролета чего-либо в их воздушном пространстве (репутационный урон американским и французским ПВО, дежурящим в Румынии), и почему в целом в Бухаресте помалкивают с выводами. После недавнего инцидента Альянс поставит в Румынию дополнительные радары и средства ПВО. Милитаризация? Безусловно. Но надо смотреть для чего, а не просто для защиты румынского неба. Но причина спекуляций видится не в том, что залетело/не залетело в Румынию/на территорию НАТО. Сугубо информационный фактор. Когда все, что в глаза – Божья роса. Клиповое мышление так устроено, и уже мало кто вспомнит о других инцидентах и по чьей вине они произошли. Вот и заходят подобные картинки бандеровского производства, в которых все, что выпустил Киев по странам НАТО, записано на счет России. И ведь верят же!»
Украина и её мобилизация
Киев ужесточает мобилизацию. Например, воевать теперь будут те, кого раньше не призывали из-за болезней, пишет «Темник»:
«В выходные стало известно о приказе Минобороны Украины о сокращении оснований для признания непригодным к воинской службе по болезни. Теперь в бой будут посланы больные вирусным гепатитом, СПИДом, туберкулезом. Болезни кровеносно-сосудистой, эндокринной системы также не помешают попасть на передовую вместе с психическими и невротическими расстройствами. То есть собираются ставить под ружье практически всех. Конечно, такие решения принимаются не от хорошей жизни. Следующим шагом станет требование экстрадиции из Европы выехавших туда по медицинским справкам. Приходится констатировать, что "последних украинцев" приходится искать везде, где только возможно. Результат, тем не менее, обречен быть плачевным. Понятно, что фактически мы видим попытку реализовать установку западных экспертов "мобилизовать 3 млн человек". Но в этом ценном указании речь велась о мотивированных рекрутах. Какая мотивация может быть у больных и экстрадированных из Европы? Вопрос риторический».
«Железный Феликс» рассуждает о том, что означает мобилизация инвалидов:
«На весь мир хохлы хвалились откровенно выдуманными успехами в контраступе. И буквально следующая новость – здоровые, пригодные к призыву мужчины, в стране закончились. А действия ВСУ продолжают оставаться бесплодными и беззубыми. Минобороны Украины пошло на отчаянные меры, разрешив мобилизовывать ограниченно годных к службе по состоянию здоровья – клинически излеченных от туберкулеза, больных вирусными гепатитами, бессимптомным ВИЧ. Потери украинской стороны, судя по всему, колоссальны, но Зелю совершенно не беспокоят проблемы доверившегося ему народа. Всем уже очевидно, что так называемое контрнаступление ВСУ захлебнулось и провалилось, не успев начаться, а значит, неизбежное поражение нацистского режима на Украине и освобождение всей территории Украины уже близко».
Политический обозреватель Андрей Гусий отмечает, что Польша уже начала выдавать Киеву мужчин-беженцев:
«Воевать будут все... "Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, покинувших страну после начала российской спецоперации". С одной стороны, это укладывается в тезис о войне до последнего украинца. С другой стороны, интересно, что приняла такое решение именно Польша, претендующая на часть земель Украины, да и вообще не испытывающая добрых чувств к украинцам и к мигрантам в особенности. С большой долей вероятности можно сказать, что аналогичным образом поступит еще ряд стран Европы, где и так недовольны украинскими мигрантами, поток которых сейчас возрастет, но уже из Польши».
«Историк-алкоголик» пишет об опасности того, что украинцы из Европы приедут в Россию:
«Относительно высылки из Евросоюза украинцев призывного возраста, уклоняющихся от службы в армии. Во-первых, после курдских политэмигрантов, которых ради вступления Швеции в НАТО отдали Эрдогану, было уже все понятно. В целом, европейским странам пофиг, курды там, украинцы какие-то, один черт. Если сербы придумают, как прижать Европу, им и косовских военных преступников отдадут – не жалко. Во-вторых, конечно, приятно сидеть на манер Манилова и думать: вот бы государь, узнав об этом, разрешил всем украинским уклонистам приехать в Россию, как бы это было славно, какой бы это был благостный PR для нашей прекрасной Родины. Но проблема в том, что эти несколько тысяч украинцев не станут лояльными России за избавление от отправки на фронт. Все, кто хоть как-то сочувствовали РФ, давно нашли способ переехать в РФ. В Евросоюзе от мобилизации скрывается самая сочная украинская вышивата, фрустрированная собственной русофобией и одновременно трусостью. Такая публика наиболее склонна именно к мелким пакостям, а значит, РФ не получит несколько тысяч благодарных украинцев, а получит несколько тысяч потенциальных украинских диверсантов».
«АДЕКВАТ Z» публикует видео, на котором украинские военкомы забирают мужчину прямо из постели:
«Встречаем новые передовые практики: хохлов тащат на живодерню прямиком из постели. То есть в дома вламываются уже давно, но чтобы брали непосредственно в койке, едва дав продрать глаза – это на моей памяти впервые. Сильнее всего, конечно, умиляет, как завтрашнее пушечное сало бормочет про закон, про свои права и про вот это все. Закон для него – воля тех, кто к нему вперся (премии, поди, получают с каждой головы). Права у него – пойти на корм червям или потерять конечность либо несколько, или, при очень большом везении, суметь сдаться и получить в плену шанс вернуть себе человеческий облик. Какие еще эксперименты надо поставить на военнообязанных хохлах, чтобы желание отстреливать экспериментаторов начало реализовываться хотя бы одним на тысячу, я уже не представляю».
Запад и его прозрение
Во вторник представители международной организации Human Rights Watch, которая позиционирует себя как правозащитная, сообщили, что в 2022 году мирные жители погибли в Изюме Харьковской области в результате применения украинскими военными ракет с кассетными боеприпасами.
«Мюсли вслух» считают, что это только начало:
«Скорее всего, подобные (уже не первые со стороны HRW и другой правозащитной организации – Amnesty International) откровения – не случайный сбой в системе западной пропаганды. Сообщения о военных преступлениях союзников по НАТО в Ираке и Афганистане появлялись тем чаще, чем дольше затягивались эти конфликты, и росло недовольство западных обывателей. Предположим, что отчет HRW окажется далеко не последним разоблачительным материалом о злодеяниях ВСУ».
«Сводка 18+» отмечает, что HRW не впервые подкладывает Киеву свинью:
«Не замеченная в большой любви к России HRW, кстати, не в первый раз указывает на откровенные преступления Киева. В январе этого года западные правозащитники опубликовали огромный отчет об использовании Украиной в том же Изюме противопехотных мин-"лепестков", запрещенных международной конвенцией, подписанной и Киевом. <…> В любом случае спасибо Human Rights Watch за доказательную базу – для будущего трибунала над киевским режимом».
Во вторник британское издание The Economist опубликовало интервью с бывшим руководителем Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко, который заявил, что еще в 2015 году было создано подразделение для физического устранения нелояльных граждан.
«РУССКИЙ ДНЕВНИК» считает, что публикация этого интервью говорит о спокойном отношении Запада к убийствам пророссийских политиков:
«Обращаю внимание на фразу Валентина Наливайченко (СБУ) о решении "лидеров Украины" перейти к политическому террору. Кто эти лидеры? Лидеры Украины находятся в администрации Белого дома, их доверенное лицо заседает в посольстве США в Киеве. Плюс существуют прямые контакты с украинской властью Салливана, Блинкена, Остина и т.д. <…> Сам факт открытой публикации статьи в The Economist говорит о том, что их медийный мейнстрим смотрит на терроризм не как на преступление, но как на обычное приложение дел. Убивать пророссийских политиков, активистов – норма. Как еще удавить их?»
«Мейстер» не соглашается:
«День оказался богат на обличение военных преступлений Украины: не успели в HRW признать, что ВСУ убивали мирных жителей Изюма кассетными боеприпасами, как The Economist опубликовал статью о том, как спецслужбы Украины с 2015 года убивают нелояльных им граждан. <…> Два наката за день на Украину, вместе с заявленной неготовностью ООН назвать происходящее на Украине геноцидом, демонстрируют определенный регресс в отношении Запада к Киеву. Огульной поддержки больше нет – украинского кобеля больше не стараются отмыть добела, наказывая за неудачи на фронте. В Киеве этот сигнал, несомненно, прочтут и постараются доказать свою полезность новыми суицидальными атаками. А то ведь и списать в утиль могут ненароком».
В среду во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена был обстрелян центральный рынок Константиновки в ДНР, которая находится под контролем Украины. Киев обвинил ВС РФ в расстреле мирных жителей. Однако известные своей русофобией военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке и расследовательская группа Conflict Intelligence Team независимо друг от друга изучили видео с прилетом ракеты и пришли к выводу, что ее запустили с территории, подконтрольной Киеву.
Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута отмечает, что попытка показать Блинкену зверства ВС РФ обернулась зрадой:
«Украинская армия бьет по своей территории ради пиара. Случившийся ракетный удар в Константиновке вызывает вопросы и неоднозначные реакции. Удар пришелся в день визита госсекретаря США Блинкена в Киев, что явно свидетельствует о попытке продемонстрировать агрессию России перед западными кураторами. Видеозапись с моментом удара показывает, что это была американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинским МиГ-29. В итоге погибли 17 человек, еще 32 получили ранения. Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов».
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