Телеграм в плену у буквы «Ф»: Фадеев, Федотов, Франко и... Африка

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Важной темой для обсуждения в политическом сегменте Telegram стало решение «Единой России» поставить во главе своих региональных отделений соответствующих губернаторов и врио. Инициатива активно продвигалась премьер-министром Дмитрием Медведевым на встрече с главами субъектов Федерации. «Если кандидат идет от «Единой России», то почему он прячется?», - обратился к губернаторам премьер.

«Номенклатура» полностью поддерживает такое видение ситуации Медведевым:

«Требование однозначно обоснованное, в особенности на фоне крайне убедительных результатов «Единой России» в единый день голосования, когда партия показала абсолютно неожиданные результаты по итогу выборов в региональные заксобрания. Видимо, на фоне итогов ЕДГ и было принято решение о том, что с практикой участия в выборах фейковых самовыдвиженцев пора завязывать.»

«Темник» подходит к вопросу более взвешенно и указывает на возможные подводные камни:

«Недавние инсайды подтвердились: главы регионов возглавят региональные отделения «Единой России». Эту идею одобрил на встрече с единороссами-губернаторами Дмитрий Медведев. Да и отдельные главы субъектов тоже публично поддержали данную инициативу (Олег Кожемяко, Глеб Никитин и Айсен Николаев). Партии в этом деле важно учесть ошибки прошлого. Ведь в 2012 году от повсеместного внедрения данной практики отказались из-за низкой эффективности совмещения должности губернатора и главы реготделения».

Политтехнолог Марат Баширов в канале «Политджойстик» обращает внимание на бюрократические нюансы, сопряженные с принятием этого решения:

«У губернаторов забот полон рот и административную нагрузку управления отделением они, конечно, же возложат на какого-то доверенного человека. И этот человек должен будет обладать исключительными способностями: оставаясь лояльным губернатору, уметь усмирять местные элиты, особенно ту часть, которая по квоте ЕР заседает в ЗАКСах».

Политолог Александр Пожалов объясняет значимость «возвращения» губернаторов в ЕР:

«Именно «Единая Россия» останется опорным проектом для федеральной власти на выборах в Госдуму.Электорального значения, дополнительного рейтинга для партии само по себе назначение губернатора главой реготделения не даёт, это мало интересующий рядового избирателя аппаратный процесс. <...> Однако лидерство губернатора в реготделении может быть на выборах в Заксобрания в проблемных для партии регионах способом профилактики брожения элит».

«Мейстер» дополнительно отмечает возвращение идеи создания правозащитного центра, также принадлежащей Медведеву:

«ЕР» скоро вернется к обсуждению идеи создания своего правозащитного центра. Эта идея была выдвинута в статье «Единая Россия — курс на перемены» самим Медведевым 1 июля этого года. Создание такого центра, а также переформатирование СПЧ перенаправит правозащитную деятельность от политических вопросов к правовым и социальным проблемам, запрос на решение которых также назрел в обществе. Это даст возможность «ЕР» перехватить повестку дня и заработать дополнительные политические очки».

