Телеграм в плену у буквы «Ф»: Фадеев, Федотов, Франко и... Африка
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Русская Африка
На этой неделе в Сочи Россия представила свои предложения для африканских стран в области энергетики, использования недр и образования. 40 глав африканских государств приняли участие в Саммите и Экономическом форуме «Россия – Африка». Были подписаны более 800 международных соглашений. «Росатом», например, построит в Руанде центр ядерной науки и технологий, а РЖД уже вовлечены в строительство дорог по всему континенту. В медийной повестке активно обсуждалась тема списания долгов некоторым из африканских стран.
Общественный деятель Мария Баронова рассказывает о мероприятии:
«В Сочи проходит очень крутое мероприятие «Россия-Африка», на которое, на минуточку, приедут делегации из 40 (сорока) государств. И в качестве глав делегаций — в основном главы государств. Масштаб и важность события понятны любому человеку, знакомому и с антиколониальными тенденциями в современной западной политической мысли, и вообще любому человеку, хоть немного ориентирующемуся в геополитике».
Помимо политики, Телеграм, как водится, пересчитал и деньги:
«800 млрд рублей — это серьёзный замах, более $12 млрд. Признаться, не ожидали»,
- удивляется инвестиционному размаху Саммита «Мюсли вслух».
«Красный Сион» пишет о борьбе мировых держав за черный континент и российских перспективах в этом противостоянии:
«США уже вряд ли зайдет в Африку, а вот КНР, Франция и Великобритания - на данном этапе, прямые конкуренты РФ.<...> У России есть свои преимущества - многие африканцы помнят обильный дождь финансов, технологий и других плюшек сыпавшийся из рога советского изобилия. Если же говорить о совсем давних корнях - можно вспомнит атамана отряда терских казаков Николая Ашинова, основавшего Новую Москву в сомалийских песках. Это поселение пало под ударами французских пушек в 1889 году».
«Сибирский цирюльник» о разрывающих шаблоны экономических темпах роста африканских стран:
«Если попытаться не иронизировать, и посмотреть с другого угла – то российская экспансия в Африку, в принципе, прагматична. В её основе – разрывающий шаблон посыл, что Африка – регион с деньгами. Так, по оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов. И пока весь цивилизованный мир боролся с последствиями финансово-экономических кризисов, среднегодовой прирост в Эфиопии достиг 8%, в Нигерии – 9%, Сьерра-Леоне – 10%, в Анголе 12% в год, а в Экваториальной Гвинее – до 20%».
«338» отмечает, что публично списанный денежный долг не списывает неформальных обязательств:
«И не надо сбрасывать со счетов ценностные и символические аспекты. Согласитесь, проще строить отношения с кредитором, который идет к тебе навстречу, нежели с тем, который посылает коллекторов. Это восприятие страны и народа. Это интерес к стране, народу и культуре (после чего Россотрудничество должно заваливать Африку реальными, а не фиктивными продуктами "мягкой силы"). Это особые условия для входа на рынок российских компаний. И это оказывается дороже исполненных долговых обязательств. Смотрите шире, не все завязывается на деньги))».
Публицист Александр Баунов в канале «baunovhaus» о главном государстве-инвесторе в Африку - Китае, и о том, останется ли Россия союзником со своим восточным партнером и в этом направлении :
«Китайское проникновение на континент последовательно развивалось с начала 2000-х годов в двустороннем и многостороннем форматах, а влияние России в Африке стало проявляться активно только несколько лет назад. Пока появление России в не самых стабильных африканских республиках выгодно для Китая – в Пекине пока не определились, сколько сил, денег и времени готовы вложить в решение внутренних проблем региона».
Шестичасовое чаепитие
Шестичасовые переговоры президентов России и Турции о координации действий в сирийском вопросе завершились оглашением меморандума о взаимопонимании, благодаря которому должна сохраниться территориальная целостность Сирии. Авторы телеграм-каналов отмечали уникальность успеха российской миротворческой дипломатии на Ближнем Востоке.
«АДЕКВАТ» подводит политический и экономический итог переговорам:
«Ввод российской военной полиции и сирийских сил в зону турецкой операции. Совместное российско-турецкое патрулирование. Отвод курдских формирований. Лучшего - конкретно в части турецкой операции в Сирии - ожидать было трудно. Все остальное - дело дальнейшего урегулирования между турками и сирийцами. При нашем посредничестве, конечно же».
«Медиатехнолог» на фоне этих итогов преисполнен оптимизма:
«Фактически это означает, что турецкая операция завершена, а если смотреть глобальнее — окончена и война в Сирии. Север страны отныне контролируют правительственные силы при поддержке российской стороны, и такое решение без преувеличения можно назвать судьбоносным».
«Суеверная демократия» о реакции западных СМИ на результаты переговоров:
«В CNN сегодня решили не приукрашивать - "Путин и Эрдоган только что заключили соглашение по Сирии. США - самый большой неудачник". <...> Сенатор Боб Мендес в статье сокрушается, что американские войска теперь не знают, куда податься. Так и бывает, когда ты летишь на другой конец мира воевать за интересы 10-20 человек из американской элиты - с самого начала не надо было влезать в эту историю. Все что могли, вы миру уже дали - развалили несколько ближневосточных стран и создали почву для появления ИГИЛ. Молодцы, а теперь - домой. Дальше делами займутся страны, которые действительно заинтересованы в благополучии региона».
Военкор Борис Рожин в канале «Сolonelcassad» оценивает событие:
«Россия добилась главного - вернула Асаду значительную часть границы с Турцией и Рожаву (где еще приводить к общему знаменателю курдов), сохранила партнерство с Эрдоганом, вернула Турцию к Пакту Адана и в глазах мирового сообщества будет выглядеть страной, которая остановила турецкую агрессию против Сирии».
«Семен Уралов» предлагает в дальнейшем использовать в международной практике тот алгоритм, что был заложен в переговорах России и Турции:
«Соглашения, к которым пришли в Сочи по «сирийскому кризису» Путин и Эрдоган кардинально меняют логику политических процессов как минимум в Евразии. Во-первых, потому что стороны пришли к соглашению минуя всех посредников – ООН, ОБСЕ и прочих бессмысленных организаций. Во-вторых, потому что интересы США вынесены за скобки и никак не учитываются в соглашении.<...> Когда гражданскую войну в Сирии удастся завершить - Москве стоит задуматься над тем, чтобы «Сочинская формула» стала уникальным политическим товаром. Учитывая, что США и Британия за последние 100 лет научились экспортировать кризисы, цветные революции и гражданские войны, то России можно выгодно превратить «Сочинскую формулу» в технологию и создать на ее основе экспортное предложение по внедрению и обеспечению миропорядка».
Медвежья услуга губернаторам
Важной темой для обсуждения в политическом сегменте Telegram стало решение «Единой России» поставить во главе своих региональных отделений соответствующих губернаторов и врио. Инициатива активно продвигалась премьер-министром Дмитрием Медведевым на встрече с главами субъектов Федерации. «Если кандидат идет от «Единой России», то почему он прячется?», - обратился к губернаторам премьер.
«Номенклатура» полностью поддерживает такое видение ситуации Медведевым:
«Требование однозначно обоснованное, в особенности на фоне крайне убедительных результатов «Единой России» в единый день голосования, когда партия показала абсолютно неожиданные результаты по итогу выборов в региональные заксобрания. Видимо, на фоне итогов ЕДГ и было принято решение о том, что с практикой участия в выборах фейковых самовыдвиженцев пора завязывать.»
«Темник» подходит к вопросу более взвешенно и указывает на возможные подводные камни:
«Недавние инсайды подтвердились: главы регионов возглавят региональные отделения «Единой России». Эту идею одобрил на встрече с единороссами-губернаторами Дмитрий Медведев. Да и отдельные главы субъектов тоже публично поддержали данную инициативу (Олег Кожемяко, Глеб Никитин и Айсен Николаев). Партии в этом деле важно учесть ошибки прошлого. Ведь в 2012 году от повсеместного внедрения данной практики отказались из-за низкой эффективности совмещения должности губернатора и главы реготделения».
Политтехнолог Марат Баширов в канале «Политджойстик» обращает внимание на бюрократические нюансы, сопряженные с принятием этого решения:
«У губернаторов забот полон рот и административную нагрузку управления отделением они, конечно, же возложат на какого-то доверенного человека. И этот человек должен будет обладать исключительными способностями: оставаясь лояльным губернатору, уметь усмирять местные элиты, особенно ту часть, которая по квоте ЕР заседает в ЗАКСах».
Политолог Александр Пожалов объясняет значимость «возвращения» губернаторов в ЕР:
«Именно «Единая Россия» останется опорным проектом для федеральной власти на выборах в Госдуму.Электорального значения, дополнительного рейтинга для партии само по себе назначение губернатора главой реготделения не даёт, это мало интересующий рядового избирателя аппаратный процесс. <...> Однако лидерство губернатора в реготделении может быть на выборах в Заксобрания в проблемных для партии регионах способом профилактики брожения элит».
«Мейстер» дополнительно отмечает возвращение идеи создания правозащитного центра, также принадлежащей Медведеву:
«ЕР» скоро вернется к обсуждению идеи создания своего правозащитного центра. Эта идея была выдвинута в статье «Единая Россия — курс на перемены» самим Медведевым 1 июля этого года. Создание такого центра, а также переформатирование СПЧ перенаправит правозащитную деятельность от политических вопросов к правовым и социальным проблемам, запрос на решение которых также назрел в обществе. Это даст возможность «ЕР» перехватить повестку дня и заработать дополнительные политические очки».
Совет на букву "Ф"
Владимир Путин назначил нового главу Президентского Совета по правам человека. Михаила Федотова, который может отправиться изучать искусственный интеллект в ВШЭ, сменил экс-глава ОП РФ Валерий Фадеев. Изменения коснулись не только руководства, но и состава Совета. В СПЧ вошел Кирилл Вышинский, освобожденный недавно из украинских застенков, и, наоборот, из него исключили политолога Екатерину Шульман, председателя ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и правозащитника Евгения Боброва.
«Мышь в овощном» спокойно относится к ротации главы СПЧ:
«Совет всегда стремился к балансу. Балансу абсолютно здравому между представителями различных политических взглядов, между лицами, по-разному воспринимающими власть и ее отношения с гражданским обществом. В результате, СПЧ уже много лет является достаточно эффективным органом, возможно самым эффективным общественным экспертным советом в стране. Наверное, самое яркое в этой ротации — включение в состав СПЧ Вышинского. Это не просто дань уважения тому, что человек провел без суда и следствия месяцы в украинских застенках. В совет по правам человека вошел человек, прекрасно разбирающийся в конкретной актуальной проблематике, переживший нарушение этих самых прав человека в весьма изощренной форме».
Блогер Илиас Меркури одобрил уход Михаила Федотова с поста главы СПЧ:
«Федотов был слишком увлечён политикой, а не правами человека. На сайте СПЧ временами можно было встретить удивительные «авторские» темы. Не буду углубляться в тему, но кто следил, тот поймёт. Поэтому, к уходу «диктатора СПЧ» отношусь спокойно».
«ПолитГид» размышляет об имиджевых рисках СПЧ после ротации:
«В общем, сделали СПЧ более тихим и лояльным. Громких заявлений от него не дождёмся (как было во время протестов в Москве). Это, конечно, скажется на репутации Совета в среде оппозиционеров и правозащитников».
Домохозяйка и общественный деятель Леся Рябцева радуется одному из программных тезисов Фадеева:
«Правозащита — это не только и не столько так называемые «политзаключенные» и политика в целом. Все остальные темы и проблемы как-то оставались не удел. Где дети, мамы (простите, я опять о своем), где заключенные под стражу, где инвалиды, где дольщики, где бизнесмены, где все остальные? По крайней мере, теперь хотя бы видна стратегия СПЧ.»
Член СПЧ Екатерина Винокурова осталась членом совета и призвала общественность к спокойствию и взвешенности оценок:
«Я с уважением отношусь и к ушедшим, и к остающимся коллегам.<...> Также я думаю, что такие люди, как Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Наталья Евдокимова, Николай Сванидзе и многие другие не заслужили проклятий и обидных слов, звучавших в эти дни.
Похороны Франко
В Испании после многолетних судебных споров эксгумировали и перезахоронили тело бывшего руководителя страны Франсиско Франко. Его историческая роль вызывает споры не только в современной Испании, но и в России. Перезахоронение стало одной из обсуждаемых на этой неделе тем и разделило русскоязычный Telegram на левых и правых, а также дало почву для размышлений о применении испанского кейса в контексте российской исторической памяти.
Радиоведущий Армен Гаспарян отмечает, что внимание СМИ приковано к похоронам диктатора, а не к реальным проблемам франкистского наследия:
«Из одного из главных демократических СМИ BBC узнал, что ставшая зрелой испанская демократия полностью очистилась от наследия Франко и это прекрасно. То, что прямо сейчас методами каудильо подавляется Каталония - авторов утверждения вовсе не смущает. Это, друзья, не Оруэлл».
Канал «ТЕЛЕГРАММЫ Ф.КРАШЕНИННИКОВА» об искаженном восприятии исторической роли Франко в российской либеральной среде:
«Все проблемы современной Испании включая каталонскую - это все он, Франко.Так что у меня лично нет никаких симпатий к каудильо. Испанцы имеют полное право выбросить его тушку на помойку, но они всего лишь хотят закопать её в другом месте. Любые цепляющиеся за власть под разглагольствования о традиционных ценностях и особой миссии дедушки - отвратительны».
«Катарсис» считает, что метод испанских левых может быть асимметрично применен к главному русскому левому идеологу и революционеру:
«У Путина теперь во многом развязаны руки, можно подготавливать перезахоронение Ленина под методичку, что это делается в соответствии с мировым опытом».
«Всевидящее око» предлагает что уместнее сравнивать Франко с другим руководителем СССР:
«Захоронение Франко – это, на самом деле, даже посерьезней, чем возможные похороны Ленина. Все-таки самый популярный (и тоже довольно противоречивый) политик в истории России, по фамилии Сталин, уже лежит у кремлевской стены. Ильич здесь на втором плане. А тут переложили самого популярного политика в истории Испании – и ничего!»
Владимир Жириновский также предлагает следовать испанскому тренду:
«Надеюсь, что и у нас рано или поздно произойдет такое событие, как сегодня произошло в Мадриде. Мы должны тоже найти в себе силы и перенести все захоронения с Красной площади. Там лежат не только революционеры, но и достойные люди нашего времени, но всё равно всех их нужно перенести на мемориальное кладбище Мытищи. Пусть там лежат и Ленин, и Сталин, и Брежнев, и другие известные люди советского прошлого. А Красная площадь должна быть местом торжественных мероприятий, проведения праздников».
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