Телеграм: Узник совести под смех «Искандеров»

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На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности купленных у России ракет «Искандер». По его словам, во время боевых действий на территории Нагорного Карабаха ракеты не срабатывали должным образом, взрывались лишь 10% пущенных ракет.

«WarGonzo» пишет, что армянские не использовали «Искандеры» – хотели, но не могли:

«По поводу "Искандеров" и Шуши. Поскольку проект @wargonzo находился тогда в эпицентре событий, наши наблюдения могут оказаться полезными. План действительно был и назывался он "Адское ущелье". Одним из авторов этого плана, насколько нам известно, можно считать нынешнего главу Армии Обороны Арцаха Михаила Арзуманяна. Тактика, которую применяли после его прихода на должность командующего, в определенном смысле работала. В "Адское ущелье", которое тянется почти от самого Гадрута до Шуши, запускали живую силу противника, а затем разматывали ее из артиллерии и другими доступными средствами. <…> Но Михаил Арзуманян не имел при себе "Искандеров" и не мог ими распоряжаться на свое усмотрение. Мы не пытаемся сейчас кого-то оправдать или обвинить, мы говорим, как есть. У Армии Обороны Арцаха нет на вооружении установок такого класса».

«Kotsnews» считает, что у Никола Пашиняна были веские основания отказаться от использования «Искандеров»:

«Мне кажется, если речь действительно шла о том, чтобы запустить многотысячную группировку под Шуши и там разметать ее "Искандерами", то про сугубо карабахский конфликт можно было бы забыть. Азербайджану пришлось бы отвечать по территории Армении. И отвечать по-взрослому, болезненно. Ну, то есть, фактически объявлять войну Еревану напрямую. С подключением турок в полный рост с одной стороны и сил ОДКБ с другой. И все это "великолепие" с высокой долей вероятности – на территории Армении».

Минобороны России официально опровергло слова Пашиняна про невзорвавшиеся «Искандеры», отметив, ни один из ракетных комплексов этого типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся, что подтверждено в том числе системой объективного контроля. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Армении, отметили в российском военном ведомстве.

Замглавы Генштаба Армении назвал слова Пашиняна о небоеспособности «Искандеров» несерьезными, после чего премьер его уволил. Генштаб Армении призвал Пашиняна уйти в отставку, Пашинян обвинил военных в попытке переворота и освободил от должности главу Генштаба. Бывшие президенты Армении Роберт Кочерян и Серж Саргсян призвали народ поддержать военных. В стране начались массовые волнения и уличные беспорядки.

«Политджойстик/Politjoystic» отмечает, что внутриполитический кризис чреват внешнеполитическими последствиями:

«Если военные из Генштаба и другие военные начальники не сместят Пашиняна, то их отправят под трибунал. И это крайне выгодно и Турции, и Азербайджану. Без Генштаба армия Армении будет беспомощна».

«АДЕКВАТ» пишет, что Армения создает неприятный прецедент на территории бывшего СССР:

«А правильно ли я припоминаю, что за все тридцать отчетных лет имеем первый случай, когда страна постсоветского пространства оказывается на самой грани классического военного переворота в лучших латиноамериканских традициях (азербайджанская история им. Сурета Гусейнова была все же не про переворот, а про мятеж)? И независимо от ответа на предыдущий вопрос стоит заметить, что происходящее в Армении кажется не менее классическим эффектом последней соломинки. Безумные речи Никола Воваевича про "Искандеры" выглядят, да в общем и являются, сущей фигней в сравнении с последствиями проигранной войны. Но именно они имеют все шансы оказаться тем самым крошечным кристалликом, которого не хватало, чтобы запустить необратимые процессы в и без того перенасыщенном растворе. Как еще вчера было сказано, все потому, что не следует держать и без того крайне раздраженную аудиторию за стадо ишаков. Причем совершенно независимо от исхода того веселья, которое сейчас заваривается прямо на глазах».