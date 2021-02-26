Телеграм: Узник совести под смех «Искандеров»
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его Лукашенко
В понедельник в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
«Главный политический» подводит итоги встречи:
«Первое. Все дорожные карты по сотрудничеству России и Белоруссии фактически готовы. Второе. Хотя российская вакцина – лучшая в мире, и ее поставки в Белоруссию в феврале-марте состоятся, осенью планируется выпуск собственного белорусского препарата. Третье. Уже к лету намечено возобновление автомобильного сообщения между странами. Наконец, Лукашенко рассказал, что выделенные Россией средства потрачены разумно и с пользой. Дополнительно денег или супер-тарифов вроде не попросил».
«Cass&Ra» пишет, что, несмотря на дружеский формат мероприятия, вопросы обсуждали очень острые:
«Все было обставлено как неформальное мероприятие – этакий "уик-енд" двух глав. Поэтому никаких брифингов и официальных процедур – чаепитие и горные лыжи. Но эксперты говорят, что за всем этим скрываются очень напряженные переговоры о фактическом слиянии государств. Впрочем, наверное, "слияние" – это громко сказано. Впереди поэтапное объединение экономик, которое начнется с интеграции ключевых отраслей и покупки российским бизнесом нескольких крупнейших белорусских предприятий».
«Банкста» обращает внимание на поднятую в рамках встречи тему плановой экономики:
«Пресс-секретарь президента прокомментировал идею президента Белоруссии Александра Лукашенко перевести союзное государство в режим плановой экономики, чтобы ни в чем не зависеть от Запада. Определенные элементы плановой работы по экономике в России уже есть, сообщил Песков в ходе брифинга. Это – запущенные три года назад национальные проекты, в рамках которых власти рассчитывают догнать и перегнать мировой экономический рост. "Смотря что имеется в виду под плановой экономикой: советский госплан или реализация каких-то запланированных проектов. Потому что проектный менеджмент – это тоже в принципе плановая работа", - сообщил Песков».
«Друид» отмечает, что встреча в очередной раз подчеркнула статус Лукашенко:
«Встреча лишний раз показала легитимность А. Лукашенко. Никаких намеков про трансфер не было. На условиях глубокой интеграции А. Лукашенко, вполне возможно, сможет еще править больше чем два года, которые он изначально обозначал на новую Конституцию и изменения законодательства после референдума».
«Мастер пера» усматривает интригу в поднятом на встрече вопросе о вакцине против коронавируса:
«Едва ли не самая важная новость с высоких российско-белорусских переговоров – та, что касается обещанной Александром Лукашенко белорусской вакцины от коронавируса, которую планируется создать к осени. Это заявление минского гостя проливает свет сразу на множество вопросов как о судьбах Союзного государства, так и о перспективах эпидемиологической ситуации, а значит, социально-экономической сферы и большой политики. По версии отечественных чиновников, к исходу лета ожидается полная победа над пандемией, однако анонсированное Лукашенко создание белорусской вакцины не стыкуется с этим графиком и указывает на то, что вся основная борьба с ковидом еще впереди, иначе чего бы партнерам выходить со своим препаратом к шапочному разбору? Кроме того, сам факт проектирования Белоруссией своей собственной вакцины свидетельствует о продолжающемся особом подходе со стороны Лукашенко к основам глубокой интеграции. Ведь в интегрированном союзном государстве единой должна быть даже валюта, что уж говорить о вакцине. <…> Судя по всему, у неустанно сближающихся двух стран разные повестки на предстоящий осенний сезон: такой вывод напрашивается из позиции Лукашенко. Однако это еще не значит, что Старший брат с таким параллельным курсом согласится и оставит до осени все как есть».
Навальный и его совесть
Международная правозащитная организация Amnesty International лишила Алексея Навального статуса «узник совести», который присвоила ему менее полутора месяцев назад. Организация нашла в высказываниях Навального, сделанных в середине 2000-х годов, призывы к насилию и дискриминации.
«Темник» отмечает диссонанс в либеральной среде:
«Правозащитная экосистема дала знаковый сбой. Точнее, два сразу. Amnesty International отказала Навальному в статусе узника совести. Это раз. По формальному признаку, но вполне объективно, насколько можно судить. Не то чтобы последний теперь считается экспертами из AI обычным уголовником. Нет, они продолжают настаивать на его немедленном освобождении. Но факт есть факт – "погоны" сорвали. Кто-то скажет: мелочь, пустяк. Отнюдь. От имиджа зависит много в современном информационном обществе. Небольшая репутационная коррекция способна принципиально изменить судьбу человека. Второй сбой случился в голове Леонида Волкова и стал следствием первого. Он, со своим совковым менталитетом, не смог принять суровый детерминизм европейских ценностей и повел себя в худших традициях отечественной демшизы. Отказал неугодному источнику в референтности, низвел его, по сути, как вредительского агента и констатировал, что авторитетная организация "умерла". То есть противопоставил себя и своего клиента значимому фрагменту интернациональной правозащитной инфраструктуры. Такая реакция, как правило, происходит от бессилия и дезориентации».
Политолог Малек Дудаков пишет, что Навальный стал жертвой «культуры отмены»:
«Казус Навального олицетворяет собой распространяемую в странах Англосферы "культуру отмены", которая как раз и состоит в том, чтобы лишать публичных персон социального статуса за "неправильные" взгляды, неполиткорректные поступки или вольнодумные убеждения. Навальный всегда выступал в роли идеологического "хамелеона" – из националиста он превращался в либерала, а затем и в популиста. Но для адептов прогрессизма эти превращения неважны – а важно лишь то, что он хотя бы раз в жизни занимал "реакционные" позиции. У российской либеральной публики тут же случился явный когнитивный диссонанс. Они бросились жаловаться на журналиста Аарона Мэйта, известного антивоенного активиста из США и автора Grayzone, который и сообщил об "отмене" Навального правозащитниками. У твитов Мэйта тут же появилась подпись: "Данная информация могла быть получена посредством взлома". Ему начали припоминать то, как он смеет на своих площадках критиковать внешнюю политику Америки и не поддерживает так любимый ими либеральный консенсус. Это, конечно, очень показательно: просто прогрессивная общественность не может себе позволить ставить под сомнение саму "культуру отмены". Поэтому приходится переводить фокус внимания на курьера, который донес информацию, и отчаянно обвинять его в "антиамериканизме"».
«Голос Мордора» подозревает, что Amnesty International неспроста сливает Навального:
«Ни за что не поверю, что Amnesty International воспылала праведным гневом из-за того, что узнала о нацистском прошлом Навального и его высказываниях. Вот не могу, простите. Потому что слишком уж ангажирована эта организация и прекрасно известно, у кого она на подсосе. Ну вот сами посмотрите – ситуация на Украине, толпы откровенных нацистов, полк "Азов", секретные тюрьмы СБУ, пытки и убийства – Amnesty International если что-то там и вякнет, так вполголоса, еле слышно. Нууу, нехорошо, мол, если не прекратите – мы в следующий раз пальчиком пригрозим. <…> И вот, эта замечательная организация, которая всегда защищает только тех, кого нужно, даже если там не то, чтобы рыло в пуху, а все с ног до головы измазано чем-то очень неприятно пахнущим, внезапно замечает какие-то там древние высказывания Навального!»
«Что происходит?!» злорадствует:
«Аукнулись те самые Русские марши, ретвиты Егора Просвирнина и шутки про "Медведев ходит в синагогу, весна идет, весне дорогу". Когда хочешь как Штатах – будь готов, что будет как в Штатах».
«Мышь в овощном» полагает, что Навальному придется публично покаяться:
«Внезапный демарш "Международной амнистии" в отношении Алексея Навального – он про то, что любят его там не за красивые мертвые глаза. А за то, что он делает, вернее – пытается делать, а именно – в меру своих возможностей шатать режиму трубу. Хоть результаты этой деятельности, по большей части, виртуальны, но курочка вообще по зернышку клюет, а еще очень важно уметь красиво отчитаться. Главное – это делать правильно, а неправильно не делать. А если сделал неправильно в прошлом – то исправляться побыстрее и потрогательнее. И всякие поводы для возможных подозрений к жене Цезаря лучше обойти заранее и со своей подачи, а не ждать, пока это начнет вываливаться в публичное пространство в неконтролируемых условиях. Сейчас вот чуть не пропустили и решили подправить ситуацию. По идее, следующий ход должен быть за Навальным, который должен покаяться перед старшими товарищами за то, что был глупый, стал умный, и вообще его подставили. Не думаем, что этого ждать придется долго: это ведь не перед униженным тобой ветераном извиниться, тут цена вопроса понятна».
Армения и её "Искандеры"
На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности купленных у России ракет «Искандер». По его словам, во время боевых действий на территории Нагорного Карабаха ракеты не срабатывали должным образом, взрывались лишь 10% пущенных ракет.
«WarGonzo» пишет, что армянские не использовали «Искандеры» – хотели, но не могли:
«По поводу "Искандеров" и Шуши. Поскольку проект @wargonzo находился тогда в эпицентре событий, наши наблюдения могут оказаться полезными. План действительно был и назывался он "Адское ущелье". Одним из авторов этого плана, насколько нам известно, можно считать нынешнего главу Армии Обороны Арцаха Михаила Арзуманяна. Тактика, которую применяли после его прихода на должность командующего, в определенном смысле работала. В "Адское ущелье", которое тянется почти от самого Гадрута до Шуши, запускали живую силу противника, а затем разматывали ее из артиллерии и другими доступными средствами. <…> Но Михаил Арзуманян не имел при себе "Искандеров" и не мог ими распоряжаться на свое усмотрение. Мы не пытаемся сейчас кого-то оправдать или обвинить, мы говорим, как есть. У Армии Обороны Арцаха нет на вооружении установок такого класса».
«Kotsnews» считает, что у Никола Пашиняна были веские основания отказаться от использования «Искандеров»:
«Мне кажется, если речь действительно шла о том, чтобы запустить многотысячную группировку под Шуши и там разметать ее "Искандерами", то про сугубо карабахский конфликт можно было бы забыть. Азербайджану пришлось бы отвечать по территории Армении. И отвечать по-взрослому, болезненно. Ну, то есть, фактически объявлять войну Еревану напрямую. С подключением турок в полный рост с одной стороны и сил ОДКБ с другой. И все это "великолепие" с высокой долей вероятности – на территории Армении».
Минобороны России официально опровергло слова Пашиняна про невзорвавшиеся «Искандеры», отметив, ни один из ракетных комплексов этого типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся, что подтверждено в том числе системой объективного контроля. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Армении, отметили в российском военном ведомстве.
Замглавы Генштаба Армении назвал слова Пашиняна о небоеспособности «Искандеров» несерьезными, после чего премьер его уволил. Генштаб Армении призвал Пашиняна уйти в отставку, Пашинян обвинил военных в попытке переворота и освободил от должности главу Генштаба. Бывшие президенты Армении Роберт Кочерян и Серж Саргсян призвали народ поддержать военных. В стране начались массовые волнения и уличные беспорядки.
«Политджойстик/Politjoystic» отмечает, что внутриполитический кризис чреват внешнеполитическими последствиями:
«Если военные из Генштаба и другие военные начальники не сместят Пашиняна, то их отправят под трибунал. И это крайне выгодно и Турции, и Азербайджану. Без Генштаба армия Армении будет беспомощна».
«АДЕКВАТ» пишет, что Армения создает неприятный прецедент на территории бывшего СССР:
«А правильно ли я припоминаю, что за все тридцать отчетных лет имеем первый случай, когда страна постсоветского пространства оказывается на самой грани классического военного переворота в лучших латиноамериканских традициях (азербайджанская история им. Сурета Гусейнова была все же не про переворот, а про мятеж)? И независимо от ответа на предыдущий вопрос стоит заметить, что происходящее в Армении кажется не менее классическим эффектом последней соломинки. Безумные речи Никола Воваевича про "Искандеры" выглядят, да в общем и являются, сущей фигней в сравнении с последствиями проигранной войны. Но именно они имеют все шансы оказаться тем самым крошечным кристалликом, которого не хватало, чтобы запустить необратимые процессы в и без того перенасыщенном растворе. Как еще вчера было сказано, все потому, что не следует держать и без того крайне раздраженную аудиторию за стадо ишаков. Причем совершенно независимо от исхода того веселья, которое сейчас заваривается прямо на глазах».
Microsoft и русские хакеры
Президент Microsoft Брэд Смит, выступая перед комитетом по разведке Сената США, заявил, что его компания имеет «основательные доказательства» причастности Службы внешней разведки России к прошлогодней волне кибератак как минимум на девять федеральных ведомств США и десятки частных компаний. По словам Смита, специалисты Microsoft «не нашли ничего, что указывало бы на кого-то другого». По данным американской разведки, кибератаку осуществили хакеры, «вероятно, российского происхождения».
«338» интересуется, почему Microsoft обвиняет именно СВР:
«Хотелось бы понять логику американских голов и субъектов, готовящих для них тексты заявлений, которые умело жонглируют аббревиатурами российских ведомств, посягающих на их цифровой суверенитет. Сначала это были хакеры ГРУ. Потом уже не ГРУ, но подразделение минобороны, специализирующееся на кибервмешательствах. Далее структура в составе ФСБ, которая похищала американские выборы. Теперь за океаном утверждают, что за большинством взломов стоит СВР. Интересно, как в Штатах ранжируют обозначенные ведомства: действия каждого всегда характеризуются как ощутимые и разрушительные, но далее сообщают о новом кибермероприятии, еще более разрушительном и ощутимом».
«СВАРЩИКИ» удивляются аргументации американских экспертов:
«Глава компании по кибербезапосности FireEye Кевин Мандиа на слушаниях заявил, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, что использует Россия. Мандиа уточнил, что использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран. <…> Не так давно США разгадали головоломку с кибератаками якобы от имени России, которые в реальности были организованы хакерами из КНДР. Уверены, что и в этот раз злоумышленники специально использовали хитрые приемчики, чтобы скрыть причастность своего государства к взломам и подставить Россию. Нужно быть полными идиотами, чтобы подозревать конкретное государство, используя лишь выдаваемый почерк взломщиков. Кроме того, известно, что ЦРУ само занимается подставами, используя известные признаки работы тех или иных киберорганизаций. Чем специально компрометируют недружественные государства, выставляя их в негативном свете».
«Белый лист» прогнозирует:
«Как обычно США реагируют на такие "угрозы", никому пояснять не надо. Тем более, что "агрессор" уже официально назначен».
«Мейстер» отмечает бездоказательность обвинений:
«И снова, "у нас есть доказательства, но мы их вам не покажем". Еще лет двадцать назад, обвиняя кого-то в чем-то, американцы хотя бы фальсифицировали некие доказательства. Пробирки в ООН приносили, например. Сейчас же даже этим не заморачиваются. "Джентльменам верят на слово"».
«SecAtor» настроен пессимистично:
«Можно улыбаться и махать происходящему, но в реальности все это очень грустно и не предвещает ничего хорошего. Больше пяти лет мы наблюдаем фундаментальную моральную и легальную подготовку американских властей для обоснования враждебных действий против геополитических противников. Поскольку невозможно доказать, кто стоит за конкретной кибератакой (и вообще имела ли она действие), то появляются безграничные перспективы для спекуляций и фантазий. Подумаешь, что независимые рисерчеры надрывают животики – пипл схавает выводы прикормленных контор вроде FireEye. А в результате на руках у американских властей оказывается внушительная индульгенция, развязывающая руки для практически любых действий. "Они отравили нашу воду! Отключить им Windows!". "Они украли наши секреты! Посадить им Боинги!". Нужно успеть как можно быстрее и больше замеcтить иностранного софта и оборудования в критических областях. Пока не началось. А оно начнется – легенда цифрового Перл Харбора проходит финальную полировку».
ClubHouse и его адепты в России
Российская аудитория продолжает открывать для себя новую социальную сеть.
«Мюсли вслух» комментируют состоявшийся на этой неделе эфир в ClubHouse, в ходе которого главы нескольких российских регионов рассказали о своей работе:
«Новая социальная роль губернаторов: теперь они тестируют для широких масс остромодные новинки из сферы гаджетов, приложений и прибамбасов. Бегут не за комсомолом (как язвил Есенин), а перед ним. Одно про это можно сказать совершенно точно и уверенно: по крайней мере, это свежо».
«СМИ_ли» делятся наблюдениями, из которых следует, что комната с главами регионов – одна из немногих, которые не вызвали недоумения:
«Российский клабхаус, бессмысленный и беспощадный. В одной из комнат патологоанатомы и медики обсуждают этичность и возможность клонирования Сталина, нобелиата и академика Жоржеса Алферова, Стива Джобса, вымирающих видов животных и почему-то покойного рэпера Децла. В другой комнате, в названии которой есть слово "монетизация", обсуждают продажу (!) инвайтов в закрытую комнату, где можно вместе со "звездами" безнаказанно хейтить всех. Основная проблема монетизаторов – "как туда затащить звезд и VIP-спикеров и чтобы они там начали всех обсирать". В комнате психологов обсуждают – нужно ли выводить клиентов на то, то дружеский секс и секс с бывшей женой не является критической изменой. Также появилась комната "норма ли общение в Clubhouse для кавказской девушки", где обсуждают, нужно ли дарить молодым мусульманкам айфоны или пусть ходят с "фонариком"».
В выходные представители ClubHouse признали, что диалоги некоторых пользователей транслировались на стороннем сайте.
Депутат Госдумы Антон Горелкин объясняет, почему рассчитывать на защищенность сервиса не приходится:
«Это классический "дешевый" стартап без собственных ноу-хау. Технологию, на которой он работает, и часть серверной мощности предоставляет ему китайская компания Agora. Каков процент технического участия Agora Inc в Клабхаусе – сказать сложно. Но, по сведениям из открытых источников, за минувший месяц Clubhouse вдвое увеличил собственный штат, и теперь он составляет аж 15 человек. Понятно, что с учетом количества пользователей и темпов их прироста ни о какой работе на безопасность в такой команде не может быть и речи. Единственное, они обещали в будущем минимизировать поток данных на сервера Агоры и зашифровать их так, чтобы китайцы не расшифровали. Ну, так себе обещание. Китайские IT-компании, в свою очередь, известны специфическим отношением к цифровой прозрачности. Никто и никогда не слышал от них, например, признаний в утечках данных, особенно когда речь идет о государственных интересах. Клабхаус отличная модная игрушка, но я бы очень не советовал вести там какие-либо конфиденциальные разговоры. Неважно, касаются они бизнеса, личной жизни или политики».
«Доктор прописал» рассказывает, как Китай решил проблему ClubHouse:
«Соцсеть Clubhouse некоторое время была очень популярна в Китае. Она была доступна в материковой части страны без VPN. Правда, китайские власти очень быстро лавочку прикрыли, и 9 февраля соцсеть была в стране заблокирована. Местные умельцы не растерялись, поспешив заполнить освободившуюся нишу. Компания Inke, зарегистрированная в Гонконге, запустила собственное приложение Duihuaba, очень похожее по функционалу на Clubhouse. И это приложение очень быстро стало популярным – разработчики Inke с Duihuaba угадали. Но музыка недолго играла, и на этот раз спустя несколько дней приложение было удалено и из "Аппстора", и из магазинов приложений для Android. Разработчик заявил, что приложение необходимо улучшить. Сколько времени потребуется для улучшений, в компании не уточнили».
«Доктор Права» пишет, что ClubHouse может противоречить российскому законодательству:
«В соответствии с политикой конфиденциальности Clubhouse осуществляет запись беседы и хранит ее до тех пор, пока "комната" активна. Сделано это для рассмотрения жалоб, которые поступают на других участников "комнаты". Если жалобы не поступили, все данные удаляются после закрытия "комнаты". Не исключено, что в рассматриваемой ситуации российским регулятором могут быть установлены признаки нарушения "закона Яровой", который обязывает сотовых операторов и организаторов распространения информации в Интернете хранить на российских серверах голосовую информацию до 6 месяцев. <…> Помимо этого, пользовательское соглашение Clubhouse представлено исключительно на английском языке, в то время как согласно Закону о защите прав потребителей информация об оказываемых услугах должна доводиться до потребителя на русском языке».
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