Сбой соцсети «ВКонтакте» произошел из-за возгорания

Сбой в работе соцсети «ВКонтакте», который произошел накануне, 4 ноября, вечером произошел из-за возгорания в дата-центре. Уточняется, что в данный момент специалисты уже восстановили работу большинства сервисов ресурса.

Как отмечает «Свободная пресса», сейчас большинство сервисов работают в штатном режиме, однако специалисты все еще продолжают устранять оставшиеся неполадки, а также анализировать причины сбоя.

Уточняется, что в результате возгорания пострадала «критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов "ВКонтакте"». В частности, речь идет о мессенджере, а также новостной ленте, сообщает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что более половины россиян (53%) готовы отказаться от использования иностранных интернет-платформ в пользу аналогичных российских. Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в эфире НСН предположила, что причиной массового стремления к развитию российского интернет-пространства стало предвзятое отношение к пользователям из России на западных площадках. По её словам, такое давление на потребителей вызывает желание перемен у людей, независимо от возраста.

