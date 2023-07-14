Телеграм: Квантовый Путин и недовольные генералы

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Во вторник и среду в литовском Вильнюсе состоялся саммит НАТО, на который украинский президент Владимир Зеленский возлагал большие и не оправдавшиеся надежды. Приглашение в НАТО Украина не получила.

«Тот самый Олень» считает, что в НАТО Украина вступит только частями и в составе Польши:

«Лицо Зеленского достойно стать обложкой известного интернет тренда #меняневзяли. Членство в НАТО для Украины – это морковка впереди ослика. Зеленский с таким вот фейсом усердно бежит, а морковка все удаляется. Примечательно, что с Украиной, которой вместо вступления в НАТО предложили создать совет "НАТО-Украина" проводят такой же фокус, что и с Россией 90-х, когда нас манили в блок, создав аналогичный совет "НАТО-Россия". Даже методички не потрудились поменять. В рамках совета "партнеры" ставили нашей стране условия, которые ослики из правительства Ельцина усердно выполняли, уничтожая военную промышленность и остатки суверенитета, а у НАТО появлялись все новые и новые требования. <…> Ну, а осликам пора бы уже понять, что не Украина вступит в НАТО, а НАТО вступит в Украину. [Президент Польши Анджей] Дуда даже не намекнул, а прямо об этом сказал, если уметь читать между строк. В НАТО Украина вступит по частям и только в составе Польши. Территорию уже готовят, запустив ускоренную латинизацию – запустили процесс унии с Ватиканом и католической церковью, перенесли Рождество на 25 декабря и ввели закон о де факто государственном статусе английского языка. Ну, а для того, чтобы все это еще хоть как-то приняли, решили окончательно одурманить населения, легализовав травку. У страны с президентом-наркоманом и население должно быть соответствующим».

Политолог Михаил Карягин рассказывает о пресловутом Совете НАТО-Украина:

«Создание совета Украина – НАТО – это инструмент бесконечного затягивания процесса вступления Украины в альянс. В рамках него, возможно, будут проходить регулярные встречи, согласовываться новые пакеты военной помощи, обсуждаться вопросы обучения украинских военных, актуализироваться тема необходимых реформ для вступления Украины в НАТО, но самый главный вопрос будет рутинизироваться в бюрократической топи. Конечно, это не означает, что само вступление Украины отложено надолго или уж тем более исключено вовсе. Но новая структура призвана институционализировать подвешенное состояние вопроса членства Украины в альянсе».

«Мышь в овощном» считает, что членство в НАТО для Украины имеет число символическое значение:

«Тут давно случилось разделение символа и скрывающихся за ним конкретных вещей. Вступление в Альянс т.н. независимой Украины само по себе не несет никакой практической ценности ни для одной из вовлеченных сторон. Силам, стоящим за НАТО, от киевского режима нужно а) чтобы он продолжал удерживать находящуюся в его руках оккупированную часть России, и б) чтобы он продолжал России противостоять с оружием в руках. Решение обеих указанных задач может включать перспективу членства в НАТО как стимул, вернее, как имитацию стимула (чуть не написали "симулякр", но сдержались). Само же присоединение этого квази-государственного образования к Альянсу с точки зрения задач в настоящее время не только не требуется, но и несет серьезные риски, очевидные для стороннего наблюдателя и не нуждающиеся в разъяснении».

В первый день саммита Зеленский сильно расстроился и опубликовал в соцсети пост с обвинениями в адрес НАТО, упрекнув западных лидеров в нежелании видеть Украину в составе альянса.

«Железный Феликс» комментирует истерику Зеленского и злобу, с которой ее восприняли лидеры стран НАТО:

«Истерика и мандраж укрофюрера возрастают день ото дня в геометрической прогрессии: контрнаступ провален, мобилизовывать некого, и поэтому единственное спасение Зели – пресловутая пятая статья Вашингтонского договора. Поэтому недопрезидент уже стал "заплывать за буйки" в отношении своих хозяев. Шавка англосаксов стал написывать в твиттер гневные посты с критикой действий альянса. И это, конечно же, не осталось незамеченным. Как пишет даже Washington Post, представители делегации США "были в ярости" от такой невиданной ранее наглости своей марионетки. Англосаксы уже указали Зеле его место – если вчера он бравурничал, то сегодня на саммите выглядит побитой мышью. С наркоманом-недопрезидентом давно все понятно. "Феликсу" интересно другое – какие решения будут в итоге приняты в кулуарах вильнюсской сходки. От этого будет зависеть дальнейшая конфигурация развязанной Западом против нас прокси-войны».

«Банкста» пишет об интересной сделке по членству Швеции в альянсе:

«Реджеп Эрдоган предложил взамен на "открытие пути" для Швеции в НАТО дать Турции дорогу в ЕС. Страна является кандидатом на членство в Евросоюзе с 1999 года. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что поддерживает членство Турции в Европейском союзе».

