Телеграм: Квантовый Путин и недовольные генералы
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его квантовый мир
В минувшее воскресенье в Москве открылся Форум будущих технологий. В четверг Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Вычисления и связь. Квантовый мир».
«КиберПанк | Технологии Будущего | Technology» пишет, что квантовый мир стал российским:
«По крайней мере, такой вывод можно сделать после открытия форума "Вычисления и связь. Квантовый мир". Эксперты, описывая эту выставку, говорят о том, что она лишний раз доказывает важность "технологического суверенитета". Достижение этой задачи – дело национально важное. О ее значимости говорит и публика, которая собралась на это мероприятие. Так, выставку посетил Владимир Путин. Он осмотрел отечественные квантовые разработки, в частности, 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы».
«Мюсли вслух» комментируют слова президента о том, что у российской молодежи кратно растет интерес к инженерным профессиям:
«Этот интерес поддерживают и представители промышленного сектора, остро нуждающегося в квалифицированных специалистах, о чем говорит статистика кадровых платформ, размещающих предложения работодателей. По данным одного известного сервиса, спрос на инженеров вырос за последний год на 58%, на технологов на 36%. Растет и авторитет профессии инженера в глазах общества. 65% россиян называют профессию инженера престижным занятием (сегодняшний опрос ВЦИОМ), отмечая ее за вклад в будущее страны, развитие технологий, востребованность на рынке труда и высокие зарплаты. Само время дает прекрасную возможность воспитать талантливые российские инженерные кадры, благо государство демонстрирует желание верно распорядиться имеющимся человеческим потенциалом, пробуждая интерес к техническим профессиям у сегодняшних школьников и создавая инженерные центры на базе университетов».
«Карточный Домик: Россия» выделяет главные тезисы из выступления президента:
«Россия не отступится и не сдастся, как рассчитывали ее оппоненты. РФ будет идти только вперед, своим собственным путем, но не изолируясь ни от кого. Перевод экономики РФ, соцсферы и органов власти на новую модель управления на основе больших данных – принципиальная задача. Зависимость от иностранных технологических платформ несет угрозу нацбезопасности РФ, к этому и стремились другие страны. Россия покупала технологии за рубежом, как "в супермаркете готовых решений", но теперь сделала нужные выводы. Необходимо подготовить новый нацпроект по формированию "экономики данных". До 1 сентября текущего года необходимо утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете. Важно "раскрутить" отечественную микроэлектронную промышленность».
«Всевидящее око» рассуждает о предложении Путина по подготовке нацпроекта по формированию экономики данных:
«Речь не только о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, но и о том, чтобы выстроить целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок. Это означает, что Россия принимает вызов, брошенный ей глобальным Западом, и переходит на рельсы самостоятельного передового научно-технического развития – но не в изоляции, как подчеркнул Президент, а в тесной кооперации с друзьями и партнерами, в том числе входящими в страны БРИКС. В пределе – хотя об этом и не было сказано на Форуме прямо – это приведет к созданию альтернативной и независимой от Запада технологической сферы, включающей не только Россию, но и другие державы планеты, не желающие подчиняться диктату Вашингтона».
Генерал и его обращение
Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов распространил среди своих подчиненных видеообращение, в котором заявил о своем отстранении от должности из-за критики военной логистики начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Герасимова (на фото). Широкой общественности об этом обращении стало известно после того, как его опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.
Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал Гурулева и поддержал Попова:
«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии. То, что "депутат" Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии. А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики».
Сенатор Андрей Клишас солидарен:
«Андрей Турчак абсолютно прав. Армия вне политики. Политическая субъектность Армии выражается в воле Верховного главнокомандующего – Президента России, и никак иначе».
«Мейстер» интересуется, сделал ли Гурулев что-то конкретное для решения озвученных проблем:
«Вынос на публику внутриармейской дискуссии во время войны – это стремление отдельных не самых чистоплотных представителей депутатского корпуса сделать себе пиар вокруг армии и СВО, не неся при этом ответственности за слова. Особенно это касается конкретно тов. Гурулева, к которому есть масса вопросов относительно его поведения в ходе СВО – в частности, как минимум, писал ли он официальные депутатские запросы относительно тех "злоупотреблений", о которых так любил сообщать? В любом случае поведение Гурулева не осталось незамеченным со стороны партийного руководства, и выводы, очевидно, последуют. Сам же генерал Попов был и остается одним из лучших российских офицеров, и его дальнейшая служба – дело его самого и верховного главнокомандующего. И будем надеяться, что "медвежья услуга" Гурулева ему жизнь не испортит».
Юрист Илья Ремесло соглашается, что депутат мог бы помочь делом:
«Подчеркну, что к самому Попову вопросов нет и быть не может. Во-первых, он пользуется заслуженным уважением в армии. Во-вторых, Попов обращался исключительно к своим товарищам по ратному делу. Это прямо следует из записи, и размещена она была в закрытом чате его подчиненных. А вот Гурулев... Он действующим военным не является уже давно. В отличие от генерала Попова, Гурулев "сражается" исключительно в интернете или на экране ТВ. К Гурулеву уже ранее были вопросы по поводу его странных заявлений и прочего необдуманного хайпа. Вот и сейчас единственная цель его публикации – это рост подписчиков в телеге. Если бы Гурулев хотел помочь Попову или как-то изменить ситуацию в Минобороны, то на этот случай есть депутатский запрос. Но это же ответственность, да и вообще эта "скучная" работа Гурулеву неинтересна, в отличие от сбора лайков в телеге. Конечно, с проблемами в армии надо разбираться, но не все депутаты одинаково полезны для этого дела».
Одна из проблем, поднятых генералом Поповым, это отсутствие ротации военных. Политолог Павел Данилин отвечает по существу:
«Вопрос ротации на Запорожском участке фронта – это вообще отдельная тема, так как сначала ротация там была не нужна, а теперь – невозможна в ближайшей перспективе. Спросили, почему невозможна. <…> Просто в ходе отражения наступательных действий противника ротацию проводят только, если уж совсем край. И этот вопрос я разбирал выше. Поэтому, пока не завершится наступление ВСУ, ротации там либо не будет, либо она будет минимальной, либо она будет, исходя из замены обороняющихся частей на наступательные. Ну, либо если уж совсем край».
Украина и не её НАТО
Во вторник и среду в литовском Вильнюсе состоялся саммит НАТО, на который украинский президент Владимир Зеленский возлагал большие и не оправдавшиеся надежды. Приглашение в НАТО Украина не получила.
«Тот самый Олень» считает, что в НАТО Украина вступит только частями и в составе Польши:
«Лицо Зеленского достойно стать обложкой известного интернет тренда #меняневзяли. Членство в НАТО для Украины – это морковка впереди ослика. Зеленский с таким вот фейсом усердно бежит, а морковка все удаляется. Примечательно, что с Украиной, которой вместо вступления в НАТО предложили создать совет "НАТО-Украина" проводят такой же фокус, что и с Россией 90-х, когда нас манили в блок, создав аналогичный совет "НАТО-Россия". Даже методички не потрудились поменять. В рамках совета "партнеры" ставили нашей стране условия, которые ослики из правительства Ельцина усердно выполняли, уничтожая военную промышленность и остатки суверенитета, а у НАТО появлялись все новые и новые требования. <…> Ну, а осликам пора бы уже понять, что не Украина вступит в НАТО, а НАТО вступит в Украину. [Президент Польши Анджей] Дуда даже не намекнул, а прямо об этом сказал, если уметь читать между строк. В НАТО Украина вступит по частям и только в составе Польши. Территорию уже готовят, запустив ускоренную латинизацию – запустили процесс унии с Ватиканом и католической церковью, перенесли Рождество на 25 декабря и ввели закон о де факто государственном статусе английского языка. Ну, а для того, чтобы все это еще хоть как-то приняли, решили окончательно одурманить населения, легализовав травку. У страны с президентом-наркоманом и население должно быть соответствующим».
Политолог Михаил Карягин рассказывает о пресловутом Совете НАТО-Украина:
«Создание совета Украина – НАТО – это инструмент бесконечного затягивания процесса вступления Украины в альянс. В рамках него, возможно, будут проходить регулярные встречи, согласовываться новые пакеты военной помощи, обсуждаться вопросы обучения украинских военных, актуализироваться тема необходимых реформ для вступления Украины в НАТО, но самый главный вопрос будет рутинизироваться в бюрократической топи. Конечно, это не означает, что само вступление Украины отложено надолго или уж тем более исключено вовсе. Но новая структура призвана институционализировать подвешенное состояние вопроса членства Украины в альянсе».
«Мышь в овощном» считает, что членство в НАТО для Украины имеет число символическое значение:
«Тут давно случилось разделение символа и скрывающихся за ним конкретных вещей. Вступление в Альянс т.н. независимой Украины само по себе не несет никакой практической ценности ни для одной из вовлеченных сторон. Силам, стоящим за НАТО, от киевского режима нужно а) чтобы он продолжал удерживать находящуюся в его руках оккупированную часть России, и б) чтобы он продолжал России противостоять с оружием в руках. Решение обеих указанных задач может включать перспективу членства в НАТО как стимул, вернее, как имитацию стимула (чуть не написали "симулякр", но сдержались). Само же присоединение этого квази-государственного образования к Альянсу с точки зрения задач в настоящее время не только не требуется, но и несет серьезные риски, очевидные для стороннего наблюдателя и не нуждающиеся в разъяснении».
В первый день саммита Зеленский сильно расстроился и опубликовал в соцсети пост с обвинениями в адрес НАТО, упрекнув западных лидеров в нежелании видеть Украину в составе альянса.
«Железный Феликс» комментирует истерику Зеленского и злобу, с которой ее восприняли лидеры стран НАТО:
«Истерика и мандраж укрофюрера возрастают день ото дня в геометрической прогрессии: контрнаступ провален, мобилизовывать некого, и поэтому единственное спасение Зели – пресловутая пятая статья Вашингтонского договора. Поэтому недопрезидент уже стал "заплывать за буйки" в отношении своих хозяев. Шавка англосаксов стал написывать в твиттер гневные посты с критикой действий альянса. И это, конечно же, не осталось незамеченным. Как пишет даже Washington Post, представители делегации США "были в ярости" от такой невиданной ранее наглости своей марионетки. Англосаксы уже указали Зеле его место – если вчера он бравурничал, то сегодня на саммите выглядит побитой мышью. С наркоманом-недопрезидентом давно все понятно. "Феликсу" интересно другое – какие решения будут в итоге приняты в кулуарах вильнюсской сходки. От этого будет зависеть дальнейшая конфигурация развязанной Западом против нас прокси-войны».
«Банкста» пишет об интересной сделке по членству Швеции в альянсе:
«Реджеп Эрдоган предложил взамен на "открытие пути" для Швеции в НАТО дать Турции дорогу в ЕС. Страна является кандидатом на членство в Евросоюзе с 1999 года. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что поддерживает членство Турции в Европейском союзе».
Америка и её кассеты
В конце прошлой недели США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине, куда вошли кассетные артиллерийские снаряды, запрещенные во многих странах.
«Танковая" партия» полагает, что этим решением США толкают Украину в пропасть, из которой ей не выбраться:
«Кассетные снаряды M864 подходят для гаубиц M777 и других образцов 155-мм орудий. Каждый М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46, но они не обеспечены устройствами самоликвидации. Сами снаряды произвели почти 40 лет назад, а Пентагон оценил долю неразорвавшихся суббоеприпасов этих снарядов в пределах от 5 до 14%. При этом сами американские чиновники признают, что чем больше процент неразорвавшихся боеприпасов, тем большую угрозу такие снаряды несут для мирных граждан, но Вашингтон это не останавливает. Против поставок этого вооружения уже публично выступили как республиканцы, так и демократы. <…> В любом случае серьезной роли применение ВСУ кассетных боеприпасов не сыграет. Нашей армии есть чем ответить, и подобных боеприпасов у нас целый арсенал. Однако Байден и Зеленский продолжают накалять градус конфликта, в результате чего каждый день гибнут сотни украинских солдат».
«338» напоминает, что это не первая поставка кассетных боеприпасов Украине:
«В искренних раздражениях, возмущениях и негодованиях от анонса поставок кассетных боеприпасов (или, как утверждают отдельные источники, уже поступивших изделий) как-то забывается тот факт, что пробный камушек был брошен еще полгода назад. Тогда французы поставили "Бонусы", а отдельные страны НАТО выразили интерес к их дополнительным закупкам. "Бонус" – тот же кластерный боеприпас, а то, что он имеет всего лишь два суббоеприпаса – это уже чистая риторика. Напомним, поставка "Бонусов" какой-то существенной критики и уж тем более дипломатических или иных ответов не вызвала. Номер прокатил. Почему тогда поставка обычных кассетных боеприпасов должна кого-то останавливать?»
«Fantastic Plastic Machine» спрашивает, что изменится:
«Не понимаю, что за сыр-бор. Украина ДАВНО фигачит кассетами, в том числе по мирным. Вся разница в том, что раньше это были отечественные боеприпасы, а теперь будут американские. Ну и всякие международные соглашения – это последнее, что волнует хохлов».
«Контора Пишет» делает выводы:
«Первый из них: в США не хватает снарядов. Об этом, впрочем, заявил сам Байден 7 июля в интервью СNN, указав, что это решение на поставку кассетных снарядов М864 было принято из-за неспособности удовлетворить запросы Киева на поставку обычных 155-мм снарядов. Второй: на тебе, боже, что нам негоже. Как мы знаем, эти боеприпасы, представляющие собой 155-мм снаряды М864 для поставляемых ВСУ САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777, не производятся уже более 20 лет и никогда не применялись в боевых действиях. Почему? Потому что снаряд M864 баллистически не соответствует ни одному снаряду, находящемуся в настоящее время на вооружении армии США, а соответствующее программное обеспечение не разработано. <…> В результате – крайне низкая точность стрельбы, перманентное дистанционное минирование обширных территорий с подрывами гражданского населения на протяжении длительного периода времени (суббоеприпасы М42 и М46 не имеют механизма самоуничтожения) и дальнейшая эскалация конфликта, поскольку Россия, не имея сдерживающих обстоятельств, начнет применять куда более обширную номенклатуру кассетных боеприпасов, что приведет к увеличению потерь ВСУ».
«ЖС Premium» комментирует заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что кассетные боеприпасы изменят правила игры:
«"Джавелины" изменят правила игры. "Байрактары" изменят правила игры. "Хаймарсы" изменят правила игры. "Леопарды" изменят правила игры... А вот и новый объект свидомой фап-индустрии: кассетные боеприпасы. А ты, Мыкола, бери в руки старенький "калаш" – и по стандартам НАТО дуй в мясной штурм самоутилизироваться под "Солнцепеком"».
Турция и цена её гарантий
В конце прошлой недели Турция вернула на Украину командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Ранее Москве были даны гарантии того, что эти боевики останутся в Турции до окончания конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возврат террористов нарушением договоренностей с Россией.
Сенатор Григорий Карасин возмущается:
«Факт торжественного возвращения азовских боевиков на Украину возмутителен. Он заставляет еще раз вернуться к истории переговоров с Турцией, действующим лицам и заверениям или гарантиям, которые были нам тогда даны. Кто за это все отвечал? Но один принципиальный вывод очевиден – пытаться договариваться с нынешним режимом в Киеве просто бессмысленно. Обманут, предадут и будут этим восторгаться. Так было в 2015 году, так происходит и сейчас. Нужны жесткие, зафиксированные на бумаге условия. И не с ними, а с их хозяевами из Вашингтона. Тогда будет с кого спросить. Иначе история предательств и обмана будет продолжаться бесконечно».
«АДЕКВАТ Z» сулит туркам проблемы:
«Оценил градус телеграммной и не только истерики, поднявшейся, как по команде, от новости об освобождении турками интернированных хохлов с Азовстали. Докладываю: все, кто старательно бьются в этих корчах, исчерпывающе характеризуют не событие, а самих себя. Далеко не в первый раз, разумеется, но снова вполне исчерпывающе. Никаких других комментариев новость не заслуживает в принципе. По крайней мере для тех, кто помнит, что все прошлые попытки турок тем или иным способом развлечься вероломством неизменно, хотя и не обязательно мгновенно, кончались для них непропорциональными неприятностями».
Впрочем, в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после того, как российскому руководству стали известны детали этой выдачи, «ситуация стала позитивной». Эрдоган надеется лично обсудить все детали с Владимиром Путиным.
«УКРОПСКИЙ ФРЕШ» утверждает, что на Украине боевиков встретили вовсе не как героев:
«Боевиков "азова" продолжают удерживать в воинской части, а мать Паламара активно критикует режим Зеленского. Из любопытного. Судьба остальных боевиков, вернувшихся из Турции на Украину, нам доподлинно неизвестна, а вот Святослав Паламар ("Калина") и по сей день находится под следствием СБУ, его содержат на территории одной из воинских частей во Львове. Мать боевика Лидия уверена, что для нациста турецкая тюрьма лишь поменялась на украинскую, – об этом она без особого стеснения говорит своим знакомым. Также Лидия активно в социальных сетях продолжает критиковать режим Зеленского. Отметим, что на Украине, по всей видимости, уверены, что у боевиков "азова" появился синдром "Нади Савченко", и если их отпустить на свободу, то режим Зеленского узнает про себя много неприятного».
«СВОДКИ ОПОЛЧЕНИЯ» отмечают, что отпущенные боевики в разы опаснее для украинской власти, чем наводчица ВСУ Надежда Савченко, которая вернулась на Украину из российского заключения в 2016 году и доставила немало проблем режиму Порошенко:
«Провал контрнаступления, отказ принять Украину в НАТО, снижение финансирования Западом – все это может стать триггером для того, чтобы "Азов"* разобрался со всеми сидящими на Банковой в Киеве. И Вашингтон, и Брюссель тут не помогут: F-16 не прилетят в Киев бомбить "Азов"*, чтобы спасти шкуру Зеленского. И в этом контексте выдача Эрдоганом Киеву главарей "Азова"* играет новыми красками. Да, медийно – это громкая "перемога", которую продолжают муссировать украинские СМИ. Но в действительности все может обернуться совершенно иным образом. <…> Главари радикальной группировки – подконтрольного олигархии ЧОПа – это совсем не Савченко. Сам режим их сделал "героями", за ними есть реальная боевая сила. И они уже не раз доказывали, что умеют диктовать условия руководству своей страны. Что же касается самого "Азова"*, то он, к сожалению, вовсе не был разбит в Мариуполе. Да, взяли в плен около половины действующих боевиков, особенно молодых. Однако известно, что "старички" все еще сидят по всей Украине и готовы в любой момент поднять "спящие" националистические ячейки. В том числе против самого Киева».
«Темник» привлекает внимание к интервью одного из возвращенных боевиков, в котором прозвучали очень неприятные для Зеленского вещи:
«Вообще-то возвращенные в Киев Эрдоганом азовстальские сидельцы тут же превратились во что-то подобное камешку в ботинке. В первую очередь для Зеленского. Но не только. Утекшее в сеть интервью бывшего командира 36-й бригады морпехов Сергея Волынского журналистам турецких СМИ создает ужасающий для Киева фон в самый канун саммита НАТО в Вильнюсе. Буквально, по пунктам. "Волына" сообщает, что месяц бессмысленного сидения в подвалах был вызван не военными, а пропагандистскими причинами. И это стоило сотен жизней бойцов. Это раз. В подвалах вместе с украинскими комбатантами сидели высокопоставленные американцы. То есть официально озвучено прямое участие американцев в военных действиях. Это два. И это скандал. Дальше. Героизм и подвиг закончились враз, по свистку из Вашингтона. Произошло это, когда американцам удалось договориться с Москвой о возвращении своих офицеров ценою капитуляции гарнизона. Это три. То есть это означает, что так же, по свистку возможна капитуляция любого масштаба. Вплоть до полной и безоговорочной. Троянский конь "Волына", которого Эрдоган презентовал Зеленскому, по сути, сделал бессмысленным визит Зеленского в Вильнюс, так как явил всему миру реальное отсутствие субъектности последнего. Ранее об этом говорили независимые эксперты и "друзья Москвы". Но впервые такое прозвучало непосредственно из уст канонизированного украинского героя. И это принципиально новый поворот европейских нарративов».
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