Телеграм: Уиткофф в Кремле, штурмы ТЦК, удар по Гагаузии
Кремль договаривается с американцами, Индия - отбивается от американских пошлин, а японцы отмечают годовщину ядерных бомбардировок без упоминания США.
Переговоры Путина с Уиткоффом
В среду в Москве спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провел трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсуждали конфликт на Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией». Дональд Трамп назвал встречу «очень продуктивной». В четверг Ушаков сообщил, что Россия и США достигли договоренности о проведении встречи Путина и Трампа.
«Россия в глобальной политике» не ждет сенсаций:
«Стив Уиткофф – человек на своем месте. Всякое его действие (в политической ипостаси) вызывает широкую ажитацию. По нынешним временам и нравам – то, что надо. Очередной разговор в Кремле, очередной всплеск феерических ожиданий. Телефонные перезвоны по всему миру. Фантазия комментаторов разыгрывается. Веер интерпретаций информированных утечек. Не будем присоединяться к сонмищу прорицателей, что будет дальше – не знаем. Но пока ничто не свидетельствует, что сценарий будет отличаться от предыдущих эпизодов с участием Уиткоффа и Путина. Пятый раунд. Дела же в самой зоне противоборства идут своим чередом. Это, конечно, приближает развязку, но помимо дипломатической активности».
«Шляпа Челентано» комментирует слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что «Вашингтон теперь лучше понимает условия Москвы»:
«Аж слезы навернулись. Путин годами говорил: "Давайте по-хорошему. А если по-плохому – вот условия". И по пунктам, скрупулезно, для тугодумов и идиотов. Он уже и в мультиках показывал, и на песке палочкой рисовал! Нет, тупят – хоть ты тресни. И только сейчас: "Ой, ну мы теперь, конечно, лучше понимаем". А что случилось?»
«Позывной "Кацман"» ожидает провокаций с целью сорвать встречу Путина и Трампа:
«Нашему кагалу смутно кажется, что на предстоящем внезапном саммите Императора и демон-«принца Хаоса Трампуса Руфуса делам вокруг варварского окраинного агромира Поркус и проводимой Имперскими силами там операции по борьбе с ересью и умиротворению будет посвящено куда меньше времени и внимания, нежели многим кажется. А обсуждать будут совсем иные вещи. И, возможно, и вопросы стратегической стабильности, хотя мы бы не ожидали каких-то прорывов ни по одной из тем. Сама по себе такая встреча – уже прорыв. Наверняка договоренность о ней была достигнута ранее. И секретность вокруг встречи объясняется просто – ей всеми силами будут мешать, разумеется, хаоситы. <…> И о чем бы ни договорились на саммите – постепенно все постараются утопить в болоте именно с той стороны».
«АДЕКВАТ Z» уверен, что переговоры на высшем уровне будут очень непростыми:
«Принять наши требования в любой, даже самой красивой, обвязке будет (и тем более будет сделано) персональным поражением Трампа, выдать которое за перемогу не получится при всем его старании. Более того: вся остальная западная сволочь висит на нем в режиме практически 24/7, наперебой вдувая в уши, что допустить фиксацию поражения нельзя (это минимум), вместо этого надо воевать дальше без ограничений по времени (оптимум) и желательно все с той же целью нанести нам стратегическое поражение (максимум). Причем обозначая готовность финансировать войну дальше полностью за свой счет, то есть в прямой гешефт американской оборонке, что для Трампа с его жадностью фактор далеко не из последних. А в совокупности эти факторы и подавно прошибаемы очень трудно – во всяком случае, пока не лопнул фронт. И если Верховному на личных переговорах удастся прошибить очень трудно прошибаемое (понимай – поменять агенту Дональду картину мира в ручном режиме), это будет подвиг, сомасштабный всем геракловым, вместе взятым. Но поскольку планировать подвиги и подавно ждать их как чего-то непреложного – дело не самое благодарное, со слишком большими ожиданиями от предстоящей встречи я бы пока не спешил».
Очередные пошлины Трампа
В четверг вступили в силу импортные пошлины, введенные в ночь на 1 августа Дональдом Трампом в отношении 65 стран и части товаров из Евросоюза.
«Дядюшка Мосблог» напоминает:
«В начале выборной гонки 2016 года (точнее, 11.11.2015) Трамп топил за свободную торговлю. На словах он ее даже любил. В те годы Трамп создавал образ США как страны свободной, полной сил и способной бороться с другими "свободными рыночными механизмами". Но уже во время 1-го срока американский "главнюк" развязал торговую войну с Китаем и облагородил Россию рестрикциями. Слова пассажира расходятся с делами даже на короткой дистанции. Что уж говорить о 2-й ходке, когда он с порога начал трясти неубедительными стариковскими тарифами, словно дряблый экономический эксгибиционист. Поменялась и риторика. Теперь США в упадке, а все остальные страны наживаются на Штатах. Выходит, США – мировой терпила, которого именно Трамп с помощью протекционистских мер может спасти от надругательства. Забавно, как слова политиков расходятся с их делами. Но еще забавнее, что для одной и той же американской аудитории втирают диаметрально противоположную пропагандистскую дичь с разницей в несколько лет, а она только рада на нее вестись».
В среду Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на товары из Индии из-за того, что Нью-Дели продолжает покупать российскую нефть. Суммарный тариф Вашингтона на индийский экспорт достиг 50% от таможенной стоимости, повышенные ставки начнут действовать с 27 августа.
«Банкста» отмечает вклад Трампа в консолидацию политических сил Индии:
«Трамп сдвигает невероятные горы. Ему удалось объединить против себя Индию внутриполитически. Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди: "50-процентный тариф Трампа – это экономический шантаж, попытка вынудить Индию заключить несправедливую торговую сделку...". Правительство Индии назвало новые американские пошлины несправедливыми, дискриминационными и неприемлемыми. <…> Индия в ответ приостанавливает закупку шести дополнительных базовых патрульных самолетов P-8I на фоне шока от тарифов США. Россия и Индия подписали соглашение о расширении промышленного и технологического сотрудничества. Они подтверждают стратегическое партнерство; подписан протокол о расширении сотрудничества в области алюминия, удобрений, железных дорог и горнодобывающих технологий».
«Прогулки по священным рощам» не думают, что Индия столкнется с критическими последствиями:
«Индийская экономика – огромный и сложный механизм, в значительной степени самодостаточный. У него есть ряд структурных проблем, но ни одну из них американские пошлины не усугубят; при этом минусы индийской экономики (огромный теневой сектор, слабая вовлеченность в производственные цепочки, сравнительно небольшая роль в мировой торговле товарами, етц) в такой ситуации превращаются в плюсы, позволяя функционировать в куда худшей ситуации, чем нынешняя».
«Китайский свяZноj» комментирует угрозы Трампа ввести новые пошлины:
«Я думаю, что если кто-то возьмется за труд "Сколько раз Трамп что-то наврал про тарифы, потом выяснилось, что и не завтра начинают действовать, и не столько процентов, и не на ту страну, а Дональд, когда ему все это сказали, ответил "так это ржака была смищная, вы че, ау", то соберет немалые средства на издании этого чудесного манускрипта "Ежедневные невнятные действия страны-гегемона или как пробовать бежать во все стороны сразу". <…> Сам жду лишь сентябрьскую драку вокруг бюджета США; там по-любому придется показать с числами результаты всех этих тарифных разборок, результаты суперэкономии бюджета маскоструктурой DOGE, результаты "я с японцами на полтриллиона подписал, с Урсулой на 750, с арабами на полтриллиона, с Украиной на триллион" (время-то прошло уже, и немало)».
«Темник» наблюдает за тем, как брошенный Трампом бумеранг больно ударил по США:
«Газета The Wall Street Journal бьет тревогу: ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов, начали болезненно сказываться на западном ВПК. По данным издания, цены на критически важные для оборонной промышленности минералы взлетели в пять и более раз. Образовался дефицит сырья для производства пуль, реактивных двигателей и прочего. В этой ситуации прослеживается горькая ирония. Десятилетиями Запад с радостью выносил "грязное" и токсичное производство редкоземельных металлов в Китай, решая свои экологические проблемы и одновременно получая выгоду от дешевизны ресурсов. Теперь же, столкнувшись с необходимостью возрождать собственную добычу ради стратегической автономии, он упирается в собственные же жесткие экологические стандарты. Таким образом, обнажается фундаментальная проблема. Логика безопасности требует срочно развивать собственную добычу РЗМ любой ценой, чтобы избавиться от критической зависимости. Но логика "зеленой" повестки и климатических обязательств прямо запрещает это делать. Выбор между "зеленым будущим" и "безопасным настоящим" становится важной политической дилеммой для западных обществ на ближайшие годы».
Протесты украинцев против мобилизации
Жители Винницы и Николаева устроили беспорядки в знак протеста против насильственной мобилизации. В Виннице женщины выломали ворота стадиона, куда военкомы привезли похищенных мужчин. В Николаеве люди повредили транспорт ТЦК и избили сотрудников. Полиция жестко задерживала участников протестов.
«Cass&Ra» дает украинцам совет:
«Не хотят украинцы воевать. Идейные нацисты закончились, а среднестатистические жители "незалежной" не готовы умирать за сохранение власти Зеленского и К. Впору уже создавать народные дружины самозащиты. Кстати, в районах компактного проживания венгров такие соединения могли бы стать опорной силой для отделения этих территорий от Украины и "возвращения" в родную Венгрию. Орбану стоит задуматься».
«РосСкандал» считает протесты бесперспективными:
«Столкновения идут по всей 404 по нарастающей. Вот уж в ход пошли биты и пистолеты, а завтра кто-то гранату кинет. Но тот же подавленный винницкий бунт показал, что хунта будет жестоко гасить протест. А главное, этот протест не поддержит Запад, и это значит, что загасят. Но цена для громадян будет запредельной».
«FRONTовые Zаметки» приводят интересную деталь:
«А с другой стороны глобуса Украины – в Ровно – целый стадион здоровых бугаев сегодня славил нацию, пана Гитлера. <…> То есть, казалось бы, желающих положить душу и тело за Нэньку там хоть отбавляй. Однако очередей в ТЦК тоже не наблюдается, пока не громят, конечно, но бегают от людоловов не слабее, чем в том же Николаеве, а у всех "арийцев" со стадиона наверняка есть купленная бронь. Что тут не так? А не так тут сама самостийная Украина – выдуманная кровавая химера, где все построено на лжи, предательстве и дешевых понтах».
«ANTISEPTIC» пишет, что на Украине не успевают регистрировать случаи протестов против методов мобилизации:
«Приходят сообщения о нападениях на призывные пункты, словно из фильма про хаос. Ловко ли выставлять массовые беспорядки за единичные случаи, когда народ активно заявляет о другом? <…> Украинские власти пытаются с иронией представить протестные инциденты как нечаянные мелочи, но количество фактов заставляет задуматься. На фоне заявленных пыток и гибели людей осталось лишь одно – простаиватели в очередях военкоматов могут потерять шанс на безопасную жизнь. Зеленский, время заняться делами и начать слушать свой народ!»
«Мейстер» отмечает, что массовое сопротивление насильственной мобилизации требует отвлечения все больших сил и внимания со стороны украинских властей:
«Может ли это привести к каким-то тяжелым последствиям для Киева? Само по себе – нет, но в сочетании с прочими обстоятельствами рост числа инцидентов такого рода означает деградацию управления, не говоря уж о том, что планы призыва становится все труднее выполнять. В итоге каждый отдельный призванный солдат стоит больше времени и усилий, чем год, а тем более 2-3 года тому назад. И последствия принудительной мобилизации становятся все тяжелее, расшатывая и без того хрупкую лояльность. Нет, восстаний на Украине мы не ждем, массовое сопротивление мобилизации вряд ли выйдет за пределы разрозненных случаев в отдельно взятых населенных пунктах. Но информационно-психологический эффект происходящего никуда не девается. И где тот предел, когда совокупное давление экономического кризиса, мобилизации, коррупции и военных неудач приведет к действительно массовому протесту, у которого найдутся и вожди, и заказчики – никто не знает».
Приговор Евгении Гуцул
Во вторник в Кишиневе суд приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам заключения по делу о незаконном финансировании партии «Шор», которая ранее была объявлена в Молдавии запрещенной.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готова добиваться освобождения Гуцул:
«То, что сотворил сегодня кишиневский режим Санду руками судебных органов, – не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это еще и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад. Они спокойно приняли решение не только осложнить политическую судьбу человека, который мешает им завершить захват власти в Молдавии, но и на долгие годы посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей. И этот беспрецедентный акт антигуманизма поддержан Европой. В этом нет сомнений. Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает сейчас антинародную власть в Кишиневе, и для Брюсселя. И это еще один пример того, насколько жестоко, бездушно готова действовать машина так называемой евродемократии для достижения своих целей. Вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках. Это тот случай, когда международные правозащитные организации мира обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались».
«Мюсли вслух» отмечают юридическую нестыковку:
«7 лет тюрьмы, которые прорумынский режим Санду назначил главе Гагаузии Гуцул, есть явное нарушение принципа того, что закон обратной силы не имеет. Когда Гуцул была избрана руководить Гагаузией, ей оказывала поддержку партия "Шор", которая на тот момент была абсолютно легитимна, а сама Гуцул шла на выборы в качестве самовыдвиженца. Спустя время деятельность "Шор" была запрещена молдавским Минюстом, а ее членов Санду назвала криминальными элементами, имеющими связи с Россией, и начала ставить вне закона всех, когда-либо связанных с этой некогда влиятельной и уважаемой партией. Сегодняшнее решение – грубая попытка подавить пророссийскую оппозицию в Молдавии и запугать несогласных перед грядущими парламентскими выборами. Этот шаг приведет к дальнейшей дестабилизации внутренней обстановки в стране на фоне того, что с момента ареста Гуцул поддержку ей высказывают не только представители Гагаузии, но и практически всех оппозиционных молдавских партий. Так что, даже находясь за решеткой, Гуцул может стать настоящим символом борьбы с нынешним режимом».
«Выбор Молдовы» указывает на двойные стандарты:
«Почему ПАСовцы [PAS – либеральная, проевропейская политическая партия, основанная действующим президентом Молдавии Майей Санду] спокойно могут обладать тысячами земельных территорий и дорогостоящими элитными автомобилями, но никакого преследования в их отношении не замечено? Майю Санду беспокоит только несогласная с ее беспределом Женя Гуцул».
«Русский Легион Z» пишет о реакции Гагаузии:
«Народное собрание Гагаузии единогласно приняло резолюцию о непризнании сфабрикованного приговора главе автономии Евгении Гуцул. <…> В сети опубликованы кадры чудовищных условий женской тюрьмы №13, куда режим упек мать двоих детей. Западные СМИ – в едином жабьем хоре – называют ее "угрозой демократии", а Санду – "борцом за свободу". ООН, как всегда, трусливо отмалчивается, называя происходящее "внутренним делом"».
«Всевидящее око» полагает, что действия либеральных европейских властей не отличаются разнообразием:
«Главе Гагаузии Евгении Гуцул сегодня демократический молдавский суд впаял семь лет тюрьмы за то, что она принадлежит к политической силе, которая не нравится Майе Санду, действующим властям Молдавии в целом и их самым демократичным западным партнерам. Известное дело, что демократия – это власть демократов, а значит, демократический суд должен сажать всех, кто хочет прийти к власти вместо демократов. Пользуясь случаем, также напоминаем, что когда демократы уничтожают своих недемократических оппонентов – это внутреннее дело государства, в которое Еврокомиссия не вмешивается. А когда демократам нужно помочь прийти к власти внешним иностранным вмешательством – это общее дело одной большой семьи, Евросоюза».
80-летие трагедии в Хиросиме
В среду, 6 августа, в Японии отметили 80-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы со стороны США.
Журналист Олег Лурье подчеркивает, что японцы умудрились не назвать виновников трагедии:
«Японский формат скорби по Хиросиме и Нагасаки уникален. Память в нем существует без виновных – траурная церемония, белые журавлики, дети, поющие гимн мира, и страшная неловкость в ответ на простейший вопрос: "Кто это сделал?" Так, в Мемориальном музее мира в Хиросиме обновили экспозицию к 80-летней годовщине ядерной бомбардировки – теперь там нет никаких упоминаний о том, что ядерную бомбу сбросили США. Не шутка. "Это уже не так важно – кто сбросил эту бомбу. Важно то, что после этого события наш город стал известен всему миру. Ну разве это не прекрасно?" – говорит директор музея Тадакацу Мияке. Может, я сейчас скажу что-то крамольное, но мне трудно представить, как чтить память жертв Холокоста, при этом ни разу не упоминая нацистскую Германию. Мол, само как-то произошло. У японцев получилось. И хозяин доволен».
«Фонд стратегической культуры» пишет, что в США атомный геноцид японцев называют чуть ли не «актом милосердия»:
«Японцев убеждают, что атомные бомбы спасли от гибели миллионы их соотечественников и предотвратили расчленение страны. В дни поминовения сотен тысяч жертв бесчеловечных американских атомных ударов 6 и 9 августа 1945 года по японским городам Хиросима и Нагасаки общественность нашей страны, да, думаю, и в других странах, возмущена кощунственными заявлениями о том, что эти удары преследовали миротворческие и чуть ли не милосердные цели. Якобы именно атомная бомбардировка привела Японию к капитуляции, что спасло сотни тысяч американцев и миллионы японцев в случае продолжения войны на территории собственно Японских островов».
«Вечерний психолог» объясняет логику американцев:
«Я помню, как спросил одного знакомого американца, который любил мне рассказывать про злых коммунистов, которые расстреливали и уничтожали людей в разных странах тогдашнего соцлагеря, как он лично и граждане США относятся к тому, что его страна сделала в Хиросиме и Нагасаки. Испытывают ли сожаление и чувство вины. Ответ был примерно в том же духе, как на скриншоте. Мы сделали это, потому что так нужно было для мира. Иначе погибло бы много американских солдат, так как японцы не собирались сдаваться на многочисленных островах Юго-Восточной Азии. Никто не проводил социальных исследований на тему: как американские граждане относятся к тому, что их страна вот уже более века ведет себя во всем мире, как громила в подворотне».
«Диванный авиаэксперт» пытается взглянуть на Хиросиму 80-летней давности:
«Хиросима – это не "мирный беззащитный город-сад", это военно-морская база, где были склады, штабы, промышленные и портовые военные объекты. Это как Норфолк или Скапа-Фло. Что не отменяет гибель по большей части мирного населения. Но и японцы того времени – это не современные анимешники, а фанатичные милитаристы, по радикальности и жестокости близкие к афганским моджахедам. <…> Мирные японцы тех лет были очень милые ребята – радовались зверской резне китайцев или массовому насилию в Корее. Это сейчас мы привыкли, что Япония сплошной хай-тек, а тогда даже Ваффен СС прикуривало у японских мирных жителей. В Китае или Корее и сейчас можно получить люлей за флаг Императорской Японии».
«338» пишет о том, как своеобразно Украина отметила годовщину бомбардировки:
«Годовщина первой в мире ядерной бомбардировки не стала даже формальным предлогом для воздержания Киева от попыток устроить ядерную катастрофу. Хотя ждать от Киева разумности – слишком много требовать. Или очаровываться, чтобы потом разочароваться. Годом ранее Киев ставил целью шантажировать Россию, добравшись до Курской АЭС. Сейчас продолжаются попытки ударить по ЗАЭС. Сегодняшний артобстрел станции – только лишнее подтверждение отсутствия рассудка и ограничений. Хозяева, ранее обозначившие принципиальность контроля (и контроля отнюдь не Киева!) над ЗАЭС – это тот же субъект, который не видит ничего плохого в том, что 80 лет назад был создан прецедент с применением ядерного оружия. Оказывается, так просто писать про бряцание ядерным оружием, не замечая, что стоишь на грани ядерной катастрофы».
