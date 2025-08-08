Телеграм: Уиткофф в Кремле, штурмы ТЦК, удар по Гагаузии

1

В среду в Москве спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провел трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсуждали конфликт на Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией». Дональд Трамп назвал встречу «очень продуктивной». В четверг Ушаков сообщил, что Россия и США достигли договоренности о проведении встречи Путина и Трампа.

«Россия в глобальной политике» не ждет сенсаций:

«Стив Уиткофф – человек на своем месте. Всякое его действие (в политической ипостаси) вызывает широкую ажитацию. По нынешним временам и нравам – то, что надо. Очередной разговор в Кремле, очередной всплеск феерических ожиданий. Телефонные перезвоны по всему миру. Фантазия комментаторов разыгрывается. Веер интерпретаций информированных утечек. Не будем присоединяться к сонмищу прорицателей, что будет дальше – не знаем. Но пока ничто не свидетельствует, что сценарий будет отличаться от предыдущих эпизодов с участием Уиткоффа и Путина. Пятый раунд. Дела же в самой зоне противоборства идут своим чередом. Это, конечно, приближает развязку, но помимо дипломатической активности».

«Шляпа Челентано» комментирует слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что «Вашингтон теперь лучше понимает условия Москвы»:

«Аж слезы навернулись. Путин годами говорил: "Давайте по-хорошему. А если по-плохому – вот условия". И по пунктам, скрупулезно, для тугодумов и идиотов. Он уже и в мультиках показывал, и на песке палочкой рисовал! Нет, тупят – хоть ты тресни. И только сейчас: "Ой, ну мы теперь, конечно, лучше понимаем". А что случилось?»

«Позывной "Кацман"» ожидает провокаций с целью сорвать встречу Путина и Трампа:

«Нашему кагалу смутно кажется, что на предстоящем внезапном саммите Императора и демон-«принца Хаоса Трампуса Руфуса делам вокруг варварского окраинного агромира Поркус и проводимой Имперскими силами там операции по борьбе с ересью и умиротворению будет посвящено куда меньше времени и внимания, нежели многим кажется. А обсуждать будут совсем иные вещи. И, возможно, и вопросы стратегической стабильности, хотя мы бы не ожидали каких-то прорывов ни по одной из тем. Сама по себе такая встреча – уже прорыв. Наверняка договоренность о ней была достигнута ранее. И секретность вокруг встречи объясняется просто – ей всеми силами будут мешать, разумеется, хаоситы. <…> И о чем бы ни договорились на саммите – постепенно все постараются утопить в болоте именно с той стороны».

«АДЕКВАТ Z» уверен, что переговоры на высшем уровне будут очень непростыми:

«Принять наши требования в любой, даже самой красивой, обвязке будет (и тем более будет сделано) персональным поражением Трампа, выдать которое за перемогу не получится при всем его старании. Более того: вся остальная западная сволочь висит на нем в режиме практически 24/7, наперебой вдувая в уши, что допустить фиксацию поражения нельзя (это минимум), вместо этого надо воевать дальше без ограничений по времени (оптимум) и желательно все с той же целью нанести нам стратегическое поражение (максимум). Причем обозначая готовность финансировать войну дальше полностью за свой счет, то есть в прямой гешефт американской оборонке, что для Трампа с его жадностью фактор далеко не из последних. А в совокупности эти факторы и подавно прошибаемы очень трудно – во всяком случае, пока не лопнул фронт. И если Верховному на личных переговорах удастся прошибить очень трудно прошибаемое (понимай – поменять агенту Дональду картину мира в ручном режиме), это будет подвиг, сомасштабный всем геракловым, вместе взятым. Но поскольку планировать подвиги и подавно ждать их как чего-то непреложного – дело не самое благодарное, со слишком большими ожиданиями от предстоящей встречи я бы пока не спешил».

