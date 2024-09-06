Telegram удалил функцию поиска людей рядом
Функция «Люди рядом» удалена в новой версии Telegram, сообщил его сооснователь Павел Дуров. Он пояснил, что данная опция не пользовалась популярностью, однако, при этом, создавала проблемы с ботами и злоумышленниками - мошенниками.
По данным Дурова, эту функцию задействовали менее 0,1% пользователей мессенджера. Теперь вместо неё появился раздел «Бизнес поблизости», там представлены верифицированные предприятия – они получат возможность отображать каталоги продукции и свободно принимать платежи.
Кроме того, в новой версии мессенджера отключена загрузка новых медиафайлов в сервисе для блогов в Telegram – Telegraph. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Дуров отметил, что этой возможностью злоупотребляли «анонимные субъекты». Он также сообщил, что число платных подписчиков мессенджера достигло 10 миллионов человек.
Павел Дуров был задержан в Париже 24 августа. На четвертый день ему предъявили обвинение в непротиводействии распространению через его мессенджер преступного контента. Предприниматель освобождён под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора. Ему запрещено покидать территорию Франции. Сам Дуров отверг обвинения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru