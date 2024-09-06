Telegram удалил функцию поиска людей рядом

Функция «Люди рядом» удалена в новой версии Telegram, сообщил его сооснователь Павел Дуров. Он пояснил, что данная опция не пользовалась популярностью, однако, при этом, создавала проблемы с ботами и злоумышленниками - мошенниками.

По данным Дурова, эту функцию задействовали менее 0,1% пользователей мессенджера. Теперь вместо неё появился раздел «Бизнес поблизости», там представлены верифицированные предприятия – они получат возможность отображать каталоги продукции и свободно принимать платежи.