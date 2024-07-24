Telegram убрал возможность монетизации для российских каналов

Владельцы российских Telegram-каналов больше не могут получать монетизацию, сообщил ТАСС.

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Сейчас владельцы каналов не могут зайти в подраздел монетизации через раздел статистики. Руководство Telegram пока никак не комментировало данную ситуацию.

Пять дней назад Telegram ввел возможность монетизации для российских Telegram-каналов. Для этого владельцам нужно было перейти на платформу Telegram Ads, ввести личные и контактные данные, затем приступить к покупке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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