Telegram убрал возможность монетизации для российских каналов

Сейчас владельцы каналов не могут зайти в подраздел монетизации через раздел статистики. Руководство Telegram пока никак не комментировало данную ситуацию.

Пять дней назад Telegram ввел возможность монетизации для российских Telegram-каналов. Для этого владельцам нужно было перейти на платформу Telegram Ads, ввести личные и контактные данные, затем приступить к покупке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

