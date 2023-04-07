Телеграм: убийство военкора, арест Трампа, сюрприз ОПЕК+
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Убийство Владлена Татарского
Во вторник в результате теракта в Санкт-Петербурге был убит военный корреспондент и участник боевых действий в Донбассе Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). В результате взрыва были ранены 32 человека. По подозрению в причастности к преступлению Следственный комитет России задержал 26-летнюю россиянку Дарью Трепову, которая передала Татарскому статуэтку со спрятанным в ней взрывным устройством. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентов из ФБК (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).
«AGDchan» вспоминает погибшего:
«Владлен был настоящим русским человеком. Христианин – это Владлен Татарский. Радость мрази на той стороне, цинизм Запада – все это привычно и предсказуемо. Но те в России, кто не погиб сегодня на вечере Владлена Татарского, кто не понимает, что Владлен погиб именно за нас, за него, за нее, за тебя, вместо тебя, те просто не русские люди. Герои гибнут, чтобы жил народ. Народа, у которого не было бы героев, не существует. Такой народ давно бы стерли с лица земли – те, у кого герои есть. Максим Фомин бессмертен. Что еще нам нужно пережить, чтобы понять истину о СВО? Это война дьявола против Бога. И мы воюем в этой войне против дьявола».
«Мюсли вслух» комментируют заявление Треповой о том, что ее «подставили»:
«Если подтвердится причастность Треповой к убийству Татарского, то ее судьба – вне зависимости от того, использовали ли ее "втемную" или нет – должна стать наглядным примером для той части российской протестной молодежи, которая до сих пор не понимает, что интересует заказчиков терактов лишь в качестве одноразового средства для совершения диверсий на территории России, и дальнейшая судьба этих "одноразовых средств" никому не интересна. У расходного материала, используемого западными спецслужбами, одна задача: дестабилизировать внутреннюю обстановку в России, например, убив за убеждения журналиста или лидера мнений. И донести этот нехитрый тезис до молодых и горячих умов должен судебный процесс над Треповой, который следует сделать максимально открытым».
«Русское будущее» задается вопросом о вменяемости пособников врага:
«"Даша не раскрывала никаких деталей, но из разговора было понятно, что она была абсолютно уверена в том, что в подарке будет находиться какое-то устройство, которое позволит получить доступ к человеку", – сообщает муж задержанной. Под получением доступа к человеку, по-видимому, подразумевается подслушивающее устройство. Ну то есть девушка в чистом виде занималась работой на разведку вражеской страны и прекрасно понимала, что делает. Во-первых, это уже само по себе преступление. Во-вторых, все эти соевые РЕАЛЬНО думают, что украинцы – это сторона добра, которая не предаст, не подставит и поможет. Господи, какие дегенераты с промытыми мозгами, а».
«Железный Феликс» обращает внимание на адвоката Треповой:
«Примечательно, что один и тот же адвокат – Даниил Берман – защищает и Трепову, и арестованного по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Этот Берман – такой же штатный юрист оппов всех цветов и мастей, как и недоюрист-иноагент Марк Фейгин, как и глава ликвидированной "Агоры" [иноагент] Павел Чиков, как и сваливший в Укрорейх [иноагент] Илья Новиков».
«Мышь в овощном» отвечает тем, кто сравнивает Трепову с Верой Засулич и Софьей Перовской:
«Аналогии вроде бы как напрашиваются сами, однако если глянуть чуть глубже – то они получаются не вполне корректными. Народовольцы (термин взят условно, вывески были разные и в данном случае значения не имеют) формально стремились к некоей социальной справедливости, улучшению ситуации в стране. Они действовали под своим флагом, искренне считая свое дело благим, и именно их готовность к самопожертвованию вызывала аплодисменты у тогдашней рукопожатной публики. Что же касается нынешнего племени молодого – то они категорически не стремятся на роль героев-мучеников, выбирая или бегство, или отрицание своей причастности к чему-то серьезному. Потенциальная группа поддержки хлопает в ладошки не в залах судов, а из в разной степени прекрасного далека, что принципиально снижает ее эффективность в легитимизации террора. Ну а прочим соотечественникам действия современных бомбистов несут не надежду на землю и волю, а шанс погибнуть от террористической атаки, потерять родных или близких, а в перспективе, если у этих чертенят все получится – вволю нализаться сапогов оккупационной администрации, которую прекрасноликие призывают в Россию. Перспективы не сказать, чтобы обольстительные для всех и каждого, и прославлять таких борцов за пришествие хаоса решится не всякий. Ну и еще одно принципиальное отличие. Волна террора второй половины XIX века воспринималась аудиторией, как минимум – значительной ее частью, как дело внутрироссийское, своего рода "общественный диалог, вышедший из-под контроля". Далеко не для всякого это обстоятельство могло служить оправданием, но для многих оно вполне тянуло на объяснение. Что же до событий текущих – то из-за них отчетливо торчат чужие уши, а равно рога с копытами. Убивать свою страну ради процветания ее врагов – для этого нужно иметь очень своеобразное строение души и сознания, и на массовую поддержку здесь рассчитывать не приходится. К счастью».
Арест Трампа
Во вторник в Нью-Йорке был арестован бывший президент США Дональд Трамп. Через два часа его освободили, предъявив официальные обвинения по 34 эпизодам, включая фальсификацию деловых документов и выплату порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об их романе. Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Он заявил о своей полной невиновности и назвал уголовной дело «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов.
«Харисов о политике» расшифровывает сигналы:
«Кейс с недоарестом Трампа нам показывает несколько сигналов: 1. Для действующей власти США Трамп остается влиятельной и опасной фигурой. 2. Администрация Байдена сама помогла Трампу начать избирательную кампанию с громкого инфоповода. 3. Демократия и свобода слова давно перестали быть символами США».
«Темник» проводит исторические аналогии:
«Русофобы из Града на Холме вдруг обнаружили, что новый 37-й год наступил у них, а вовсе не в той темной комнате, где они так долго и увлеченно искали черную кошку. Характеризуя ситуацию с обвинениями Трампу, ультра-ястреб Джон Болтон цитирует сталинское окружение. "Был бы человек, а статья найдется". Вот что случается, когда начинаешь жить в мире, основанном не на законе, а на "правилах"».
Политолог Малек Дудаков отмечает, что ситуация бьет по репутации Вашингтона:
«Страны, с кем сейчас у США плохие отношения, все активнее обсуждают процесс против Трампа. С новой порцией критики выступил президент Мексики Лопез Обрадор. Он назвал происходящее "деградацией уважения к закону". И посоветовал американцам не использовать правоохранительную систему для нападок на политических оппонентов. Отношения Вашингтона и Мехико сейчас находятся в кризисе. В США уличают Лопеза Обрадора в нарушении прав человека – и стремлении поставить под свой контроль систему проведения выборов. Поэтому неудивительно, что он в ответ начинает критиковать уже Вашингтон за политизацию правосудия и отход от правил честной предвыборной борьбы. Президенту Мексики вторит и лидер Сальвадора Найиб Букеле. Тот задается вопросом – как поведут себя США в случае, если он или лидер любой другой страны будет пытаться посадить основного кандидата от оппозиции. Госдепартамент может в ответ как минимум попридержать финансовую помощь стране, а как максимум – ввести санкции. Букеле уверен, что теперь США теряют возможность использовать продвижение демократии как инструмент своей внешней политики. С этой точкой зрения наверняка согласятся и многие другие незападные страны. Символично, что такой кризис доверия к американской демократии разразился именно в эпоху Байдена – сделавшего повестку "усиления демократии" во всем мире приоритетом своей политики».
«РосСкандал» в менее дипломатичной форме соглашается, что дела у Байдена не очень:
«США катятся в ад вместе с дементным Джо, который вздумал уничтожить Россию. Погрязший в преступлениях Бидон боится сдохнуть на нарах, поэтому решил посадить заклятого оппонента по выборам Трампа. <…> Трамп заявил, что страна катится в ад из-за невиданного вмешательства в выборы, а также того, что Байден развязывает третью мировую. Сын Трампа разместил в соцсети перевернутый флаг США – знак того, что страна находится при смерти… Все так! Дряхлеющий гегемон с дементным адмиралом у штурвала идет ко дну! В США сажают президентов, а в мире подтираются долларом».
«С берега Гудзона» наблюдает за архаичностью американской системы:
«Наблюдая вчера приключения Трампа, в очередной раз подумал, что главная причина нарастания кризисных явлений в США за последние пару десятилетий состоит в архаичности американских институтов. <…> Не будем судить, хорошие они или плохие. Ясно, что в условиях нынешнего убыстрения всего эти институты не успевают, трещат по швам и провоцируют новые острые кризисы. Я не буду сейчас даже касаться политики, полного разделения властей, праймериз, коллегии выборщиков, и пр. Много уже про это сказано. Посмотрим близкую людям юридическую сферу. Что мы наблюдали вчера? Прокурор города, который внезапно еще и выборный политик, обвиняет гражданина с привлечением законодательства штата, субъекта федерации, по статьям, обычно находящимся в федеральной юрисдикции. Чтобы черт в этом окончательно сломал голову, дело разбирается коллегией присяжных и по прецедентному праву при том, что гражданин – бывший президент, а бывших президентов до этого не судили. При выборе императора Священной Римской империи хлопот было, пожалуй, меньше. Такая юриспруденция была, конечно, очень прогрессивной и эффективной, но лет четыреста назад. Ладно бы просто был дискуссионный клуб в Гарвардском университете, тут, на минуточку, все это имеет влияние на процесс определения следующего руководителя ядерного и вообще достаточно важного государства».
Сокращение нефтедобычи
В воскресенье несколько стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, приняли решение о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Вице-премьер правительства России Александр Новак сообщил, что Россия продлит действие ранее принятого решения о снижении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.
«ИнфоТЭК» приводит мнение заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова:
«Дефицит не в интересах стран ОПЕК+, так как он порождает слишком высокие цены, которые быстро приводят к снижению спроса. Важно, чтобы нефть стоила оптимально – и для покупателей, и для продавцов. То есть цена должна быть посильной для потребителя, а также она должна обеспечивать возврат вложенных средств в текущую добычу и необходимый объем инвестиций для поддержания производства и удовлетворения растущего спроса <…> Если возникнет дефицит, который окажет негативное воздействие на наиболее важных для рынка покупателей, то страны ОПЕК+ нарастят добычу».
«Дайджест ТЭК» объясняет, почему решение ОПЕК+ поставило США и ЕС в крайне неудобное положение:
«Во-первых, теперь для Вашингтона будет сложно пересмотреть потолок цен. Это еще больше раздует дефицит нефти на рынке и взвинтит цены. Во-вторых, США, расплескав стратрезерв так, что от него осталось "на донышке", теперь не знают, как его пополнять. В пандемию это удалось сделать задешево, сегодня уже дорого, а завтра – еще дороже. В-третьих, европейцы, "диверсифицировавшие" свои поставки, теперь зависят от сырья из США и Персидского залива. Учитывая сложности с добычей, американцам может просто не хватить нефти для снабжения ЕС. Позиция арабских стран по поставкам уже всем известна. За одни выходные нефтяной удав скрутил развитый запад. Как правило, если ответной реакции не последовало, в объятиях такой змеи жертва с каждой минутой слабеет, теряет волю и смиряется с незавидной участью».
«Energy Today» следит за реакцией американцев:
«Как и предполагалось, администрация Байдена объявила нецелесообразным решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, но прежде всего их волнует состояние розничных цен на бензин в США. В воскресенье средняя цена бензина в США составляла около $3,50 за галлон. Уже традиционно при росте цен на зарубежных рынках американские производители разворачивают потоки в сторону высоких цен, а значит, и внутренняя цена топлива начинает расти».
Европе нефть не нужна, все равно ее туда не на чем возить, отмечает «NAANS-MEDIA»:
«Значительная часть судов, ранее перевозивших нефть в Европу, с декабря 2022 года занята перевозкой российской нефти по новым маршрутам, эти перевозки приносят владельцам судов и транспортным компаниям больший доход. Ситуация ухудшилась после вступления в силу в странах ЕС запрета на морские поставки российских нефтепродуктов. 87% танкеров, ранее перевозивших дизель из России в Европу, с начала февраля перестали ходить в европейские порты и начали транспортировку по новым маршрутам. Ожидать нормализации ситуации в сфере морских перевозок нефтеналивных грузов в ближайшее время не стоит: по данным судовых брокеров, Россия продолжает наращивать объемы танкерного флота. В цепочке поставщик – покупатель появились многочисленные посредники. Сейчас спрос на новые суда колоссальный, новые торговые маршруты, созданные после введения в действие санкций, становятся драйвером для судостроительной отрасли. Кроме того, стали востребованы танкера, состояние которых требует списания».
«Банкста» наблюдает за японцами:
«Япония порвала с союзниками США и покупает российскую нефть по ценам выше предельной. Ссылаясь на потребности в энергетике России, Токио добился исключения из правил, обязательных для стран G-7».
Верительные грамоты
В среду Владимир Путин принял верительные грамоты у 17 прибывших в Россию послов иностранных государств.
«Политтранзит» более всего интересуется тем, что на церемонии вручения грамот Путин сказал об отношениях с США:
«В ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот президент Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения сейчас "переживают глубокий кризис" из-за различных подходов двух стран "к формированию современного миропорядка". Несмотря на это, глава России напомнил, что Москва будет руководствоваться в выстраивании отношений с Вашингтоном принципами "равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга"».
«Мейстер» подчеркивает конструктивный настрой российского президента:
«На церемонии вручения верительных грамот послами Владимир Путин подчеркнул, что Россия является одним из мировых центров политики и настроена на поддержание глобальной стабильности. Приветствуя каждого из послов, президент отметил позитивные моменты во взаимоотношениях двух стран. Причем если при упоминании стран Африки или Латинской Америки речь шла о действующем сотрудничестве, то говоря о Норвегии или Дании, подчеркивалось, что исторические связи стран, увы, деградировали из-за конфронтационной политики ЕС. Однако выражалась надежда на конструктивный диалог и взаимодействие на пользу народов двух стран. Рядовая процедура вручения грамот, таким образом, не только была использована для подчеркивания отдельных моментов обновленной внешнеполитической доктрины, но и стала очередной демонстрацией конструктивного настроя России. Сложно не заметить, что на фоне агрессивных заявлений западных лидеров, требующих поражения России на поле боя, репараций и ее раздела, упоминания о родственных связях Романовых с королевской семьей Дании, или об освобождении Северной Норвегии советскими солдатами смотрятся очень контрастно».
«Отряд Ковпака» акцентирует соответствие сказанного Путиным новой концепции внешней политики РФ:
«В целом, эти тезисы разъясняют новую концепцию внешней политики РФ, принятую на прошлой неделе. В ее основе – движение к многополярному миру, признание деградации отношений с Западом и особое внимание отношениям со странами "глобального Юга", при том, что Россия остается открытой для сотрудничества со всеми, кто к этому готов. Это позиция сильной и свободной страны, не желающей продолжать жить в эпохе, которая уходит в прошлое, и за которую так цепляется коллективный Запад. Ну, и пусть цепляется – отправится на свалку истории вместе с ней. Со всеми остальными мы готовы вместе строить новое будущее».
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что Путин поставил послов перед выбором:
«Выступление Путина на вручении верительных грамот большой группе послов особенно характерно тем, что всем недружественным странам из этой группы, от американцев до последней Дании, в разных выражениях было адресовано совершенное одно и то же. Конфронтация – ваш выбор, а не наш. Продолжение и тем более углубление этого курса ведет вас и весь мир к опасности. Отвернуть и попуститься еще не поздно. Мы готовы работать над восстановлением отношений, но строго равноправных и строго на взаимной основе, и возможный отказ от такой работы будет опять-таки вашим выбором. Со своего же стратегического курса на многополярность, понимаемую в том числе как категорическое отрицание чьего бы то ни было доминирования, мы не свернем ни при каких обстоятельствах, включая любые варианты ваших дальнейших решений и действий. Услышьте это лишний раз – и не говорите, что не слышали».
Обострение арабо-израильского конфликта
Во вторник израильские полицейские ворвались в одну из главных мусульманских святынь, мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, и жестко разогнали собравшихся там палестинцев, сотни человек были задержаны. Причиной назвали присутствие в мечети провокаторов и преступников. В среду утром военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по сектору Газа. В четверг Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу с территории Ливана и в ночь на пятницу нанес массированные удары по сектору Газа и Ливану.
«Израильские трудовыебудни» пишут об итогах обстрела израильской территории:
«Из 34 ракет: один человек получил легкие ранения от осколков на открытой местности; женщина упала, спеша в бомбоубежище; другая женщина испытала паническую атаку. У нас одна из лучших систем ПВО в мире, но мы ее заложники. Без ПВО было бы много жертв, и Израилю пришлось бы очень жестко реагировать на обстрелы. А так? А так спорный вопрос. Как объяснить мировому сообществу снос электростанции в Бейруте из-за одного легкораненого?»
«Всевидящее око» подозревает, что израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху нужна «маленькая победоносная война»:
«Вот интересно – на какую реакцию рассчитывали израильские силовики, выгоняя молившихся в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме мусульман? На то, что верующие, пришедшие на ночную молитву в третью по значимости святыню ислама, поблагодарят израильтян за то, что при зачистке мечети никого не убили, а только ранили? Или за то, что полиция использовала прямо внутри храма светошумовые гранаты, а могла бы и слезоточивым газом потравить? Но по итогу получили, то, что получили. Реденький ракетный обстрел юга Израиля с территории сектора Газа сегодня днем сменился настоящим шквалом ракет, обрушившимся на север страны с юга Ливана. В игру вступила Хезбалла – сила куда более мощная, чем правящий в Газе ХАМАС. "Самый масштабный за последние 17 лет обстрел", – пишут в израильских соцсетях. То есть со времен израильско-ливанской войны 2006 года, в ходе которой Хезбалла нанесла израильской армии ряд обидных поражений. Стоило ли Нетаньяху дразнить такого опасного противника в тот момент, когда у него и со своими "домашними" врагами забот хватает? Только в том случае, если на столе у израильского премьера лежит план "маленькой победоносной войны", которая укрепит его позиции в борьбе с левыми, опирающимися на Вашингтон. А что, если маленькая война окажется не такой уж маленькой и не такой победоносной? Опять эта проклятая неизвестность».
К утру пятницы от войны вроде бы все решили отказаться, пишет «Фалафельная»:
«Командующий миротворческими силами ООН в Ливане (UNIFIL) сообщил, что находится в контакте с Ливаном и Израилем, и обе стороны сообщили миротворцам, что они не стремятся к войне. И, собственно, это видно – Израиль нанес удары в Ливане очень точечно, только в районе палестинского лагеря. "Хизбаллу" никто не поминает. Ливанская армия продолжает прическу местности на юге. В Марджаюн-Сахле была обнаружена ракетная установка с невыпущенными ракетами внутри, и ведутся работы по ее демонтажу. Вопрос, углядят ли за всем. В Газе при большом количестве ударов пока вижу сообщение про одного раненого ребенка (12-летний мальчик) в районе Хан-Юниса. Жертв вроде нет, или пока не пишут, что там с боевиками "Хамаса". И даже "Хамас" наносил удары только по югу ночью, не трогая центр. Но посмотрим. Все зыбко в регионе, как всегда. Пока же израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в израильских службах безопасности передают: армия не возобновит бомбардировку, если не будет новых атак из Газы и Ливана».
«Дежурный по Израилю» рассказывает, на фоне чего произошла эскалация:
«Палестинские пропагандистские ресурсы пишут, что главарь террористической организации ХАМАС Исмаил Хания вместе с главарем террористической организации "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в РФ - прим. НСН) Зиядом ан-Нахаля прямо сейчас находятся в Ливане на встрече с лидером террористов "Хизбаллы" Насраллой. Вероятно, обстрел – результат именно этой встречи. Почему эти три цели, находясь в одной норе, не получили ракету, а жители севера Израиля – получили, – вопрос риторический».
«Иди и смотри» публикует фото российских оппозиционеров, бежавших в Израиль:
«Знакомьтесь, антивоенный комитет Израиля. Они больше не могут жить в стране-агрессоре!»
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