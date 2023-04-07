Телеграм: убийство военкора, арест Трампа, сюрприз ОПЕК+

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Во вторник в результате теракта в Санкт-Петербурге был убит военный корреспондент и участник боевых действий в Донбассе Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). В результате взрыва были ранены 32 человека. По подозрению в причастности к преступлению Следственный комитет России задержал 26-летнюю россиянку Дарью Трепову, которая передала Татарскому статуэтку со спрятанным в ней взрывным устройством. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентов из ФБК (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

«AGDchan» вспоминает погибшего:

«Владлен был настоящим русским человеком. Христианин – это Владлен Татарский. Радость мрази на той стороне, цинизм Запада – все это привычно и предсказуемо. Но те в России, кто не погиб сегодня на вечере Владлена Татарского, кто не понимает, что Владлен погиб именно за нас, за него, за нее, за тебя, вместо тебя, те просто не русские люди. Герои гибнут, чтобы жил народ. Народа, у которого не было бы героев, не существует. Такой народ давно бы стерли с лица земли – те, у кого герои есть. Максим Фомин бессмертен. Что еще нам нужно пережить, чтобы понять истину о СВО? Это война дьявола против Бога. И мы воюем в этой войне против дьявола».

«Мюсли вслух» комментируют заявление Треповой о том, что ее «подставили»:

«Если подтвердится причастность Треповой к убийству Татарского, то ее судьба – вне зависимости от того, использовали ли ее "втемную" или нет – должна стать наглядным примером для той части российской протестной молодежи, которая до сих пор не понимает, что интересует заказчиков терактов лишь в качестве одноразового средства для совершения диверсий на территории России, и дальнейшая судьба этих "одноразовых средств" никому не интересна. У расходного материала, используемого западными спецслужбами, одна задача: дестабилизировать внутреннюю обстановку в России, например, убив за убеждения журналиста или лидера мнений. И донести этот нехитрый тезис до молодых и горячих умов должен судебный процесс над Треповой, который следует сделать максимально открытым».

«Русское будущее» задается вопросом о вменяемости пособников врага:

«"Даша не раскрывала никаких деталей, но из разговора было понятно, что она была абсолютно уверена в том, что в подарке будет находиться какое-то устройство, которое позволит получить доступ к человеку", – сообщает муж задержанной. Под получением доступа к человеку, по-видимому, подразумевается подслушивающее устройство. Ну то есть девушка в чистом виде занималась работой на разведку вражеской страны и прекрасно понимала, что делает. Во-первых, это уже само по себе преступление. Во-вторых, все эти соевые РЕАЛЬНО думают, что украинцы – это сторона добра, которая не предаст, не подставит и поможет. Господи, какие дегенераты с промытыми мозгами, а».

«Железный Феликс» обращает внимание на адвоката Треповой:

«Примечательно, что один и тот же адвокат – Даниил Берман – защищает и Трепову, и арестованного по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Этот Берман – такой же штатный юрист оппов всех цветов и мастей, как и недоюрист-иноагент Марк Фейгин, как и глава ликвидированной "Агоры" [иноагент] Павел Чиков, как и сваливший в Укрорейх [иноагент] Илья Новиков».

«Мышь в овощном» отвечает тем, кто сравнивает Трепову с Верой Засулич и Софьей Перовской:

«Аналогии вроде бы как напрашиваются сами, однако если глянуть чуть глубже – то они получаются не вполне корректными. Народовольцы (термин взят условно, вывески были разные и в данном случае значения не имеют) формально стремились к некоей социальной справедливости, улучшению ситуации в стране. Они действовали под своим флагом, искренне считая свое дело благим, и именно их готовность к самопожертвованию вызывала аплодисменты у тогдашней рукопожатной публики. Что же касается нынешнего племени молодого – то они категорически не стремятся на роль героев-мучеников, выбирая или бегство, или отрицание своей причастности к чему-то серьезному. Потенциальная группа поддержки хлопает в ладошки не в залах судов, а из в разной степени прекрасного далека, что принципиально снижает ее эффективность в легитимизации террора. Ну а прочим соотечественникам действия современных бомбистов несут не надежду на землю и волю, а шанс погибнуть от террористической атаки, потерять родных или близких, а в перспективе, если у этих чертенят все получится – вволю нализаться сапогов оккупационной администрации, которую прекрасноликие призывают в Россию. Перспективы не сказать, чтобы обольстительные для всех и каждого, и прославлять таких борцов за пришествие хаоса решится не всякий. Ну и еще одно принципиальное отличие. Волна террора второй половины XIX века воспринималась аудиторией, как минимум – значительной ее частью, как дело внутрироссийское, своего рода "общественный диалог, вышедший из-под контроля". Далеко не для всякого это обстоятельство могло служить оправданием, но для многих оно вполне тянуло на объяснение. Что же до событий текущих – то из-за них отчетливо торчат чужие уши, а равно рога с копытами. Убивать свою страну ради процветания ее врагов – для этого нужно иметь очень своеобразное строение души и сознания, и на массовую поддержку здесь рассчитывать не приходится. К счастью».

