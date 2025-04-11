Телеграм: Триумф Овечкина и тарифные войны

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Во вторник в Госдуме состоялся круглый стол, посвященный противодействию сатанизму и другим деструктивным культам и идеологиям. Рабочая группа приступила к подготовке законодательных механизмов в этой сфере.

Теле- и радиоведущая Анна Шафран была на круглом столе и публикует видео со своим выступлением:

«Спасибо представителю МВД, который представил доклад по вопросам судебной практики на тему сатанизма – очень впечатляюще. Нет сомнений, что сатанизм как деструктивная и человеконенавистническая идеология должен быть объявлен экстремистским и запрещен в России».

Депутат Госдумы Николай Николаев считает стремление к добру свойством нашего народа:

«Много ярких и горячих выступлений было. Искренних в своем желании, чтобы зла не было, а Россия стала царством Истины. Аж до слез. Мы очень тянемся к хорошему и не хотим, чтобы рядом существовало что-то злое и пагубное. Это свойство нашего народа. Именно эта подспудная тяга к добру, вероятно, в конечном итоге и спасает наш народ и страну от уничтожения и самоистребления. Но мы так запутались, так погрязли в многоликом безумии вдали от Бога, что теперь, судя по всему, не совсем понимаем, а как именно найти дорогу к Истине. Поднимаем одну ногу, чтобы шагнуть вперед, и тут же еще больше погружаемся в трясину».

Также на этой неделе стало известно, что представители разных фракций подготовили к внесению в Госдуму законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг.

«Vademecum Live» пишет, что в один список с магами и астрологами попали нутрициологи:

«Нутрициологи считают, что запрет рекламы их услуг негативно отразится на общественном здоровье. Несколько объединений нутрициологов направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову и секретарю Общественной палаты РФ Лидии Михеевой с просьбой не запрещать рекламу их услуг. Законопроект, включающий такую меру, в марте 2025 года внесла в Госдуму председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Депутатская инициатива направлена на запрет рекламы услуг не только нутрициологов, но и астропсихологов, биоэнергетических терапевтов, чакра-терапевтов, цифровых психолого-астрологов, энерготерапевтов, а также ведьм, магов, медиумов, тарологов и эзотериков. Заявители же убеждены, что попадание в список нутрициологии – ошибка, так как речь идет о "науке о питании" и "важном звене" в системе общественного здоровья».

«Акценты» обращаются к существующим нормам закона:

«Вообще такого понятия как "нутрициология" в законодательстве нет – это откровенное шарлатанство. Нутрициолог – это не медицинский специалист (в отличие, например, от диетолога). В этой области много людей, которые распространяют недостоверную информацию и предлагают сомнительные услуги под видом диет. <…> Так что ждем теперь массовых обращений с жалобами от всевозможных чакрологов, а потом, наверное, еще и гомеопаты и остеопаты подтянутся (странно, что их в законопроекте забыли)».

«Поярче – Запуск онлайн-школ» делится мнением:

«Поскольку запрос у людей на инфопродукты в нише эзотерики никуда не пропадет, то вот что будет. 1. Эзотерика уйдет в серую зону в телеграмме и будет рекламироваться под другим видом. 2. Эзотерики получат дипломы "психологов" и просто сменят продукт. Но очень странно, что добавили в список нутрициологию. Хотя тот же SkillBox легко продает по ней курсы с "дипломами". В любом случае эта ниша остается очень прибыльной, как и ниша финансов/здоровья, т.е. закрывает фундаментальные потребности».

