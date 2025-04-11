Телеграм: Триумф Овечкина и тарифные войны
Госдума борется с сатанизмом и эзотерикой, Овечкин поставил рекорд, в Вологодской области ввели «полусухой закон», а Зеленский нашел китайцев на Украине.
Борьба с сатанизмом и эзотерикой
Во вторник в Госдуме состоялся круглый стол, посвященный противодействию сатанизму и другим деструктивным культам и идеологиям. Рабочая группа приступила к подготовке законодательных механизмов в этой сфере.
Теле- и радиоведущая Анна Шафран была на круглом столе и публикует видео со своим выступлением:
«Спасибо представителю МВД, который представил доклад по вопросам судебной практики на тему сатанизма – очень впечатляюще. Нет сомнений, что сатанизм как деструктивная и человеконенавистническая идеология должен быть объявлен экстремистским и запрещен в России».
Депутат Госдумы Николай Николаев считает стремление к добру свойством нашего народа:
«Много ярких и горячих выступлений было. Искренних в своем желании, чтобы зла не было, а Россия стала царством Истины. Аж до слез. Мы очень тянемся к хорошему и не хотим, чтобы рядом существовало что-то злое и пагубное. Это свойство нашего народа. Именно эта подспудная тяга к добру, вероятно, в конечном итоге и спасает наш народ и страну от уничтожения и самоистребления. Но мы так запутались, так погрязли в многоликом безумии вдали от Бога, что теперь, судя по всему, не совсем понимаем, а как именно найти дорогу к Истине. Поднимаем одну ногу, чтобы шагнуть вперед, и тут же еще больше погружаемся в трясину».
Также на этой неделе стало известно, что представители разных фракций подготовили к внесению в Госдуму законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг.
«Vademecum Live» пишет, что в один список с магами и астрологами попали нутрициологи:
«Нутрициологи считают, что запрет рекламы их услуг негативно отразится на общественном здоровье. Несколько объединений нутрициологов направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову и секретарю Общественной палаты РФ Лидии Михеевой с просьбой не запрещать рекламу их услуг. Законопроект, включающий такую меру, в марте 2025 года внесла в Госдуму председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Депутатская инициатива направлена на запрет рекламы услуг не только нутрициологов, но и астропсихологов, биоэнергетических терапевтов, чакра-терапевтов, цифровых психолого-астрологов, энерготерапевтов, а также ведьм, магов, медиумов, тарологов и эзотериков. Заявители же убеждены, что попадание в список нутрициологии – ошибка, так как речь идет о "науке о питании" и "важном звене" в системе общественного здоровья».
«Акценты» обращаются к существующим нормам закона:
«Вообще такого понятия как "нутрициология" в законодательстве нет – это откровенное шарлатанство. Нутрициолог – это не медицинский специалист (в отличие, например, от диетолога). В этой области много людей, которые распространяют недостоверную информацию и предлагают сомнительные услуги под видом диет. <…> Так что ждем теперь массовых обращений с жалобами от всевозможных чакрологов, а потом, наверное, еще и гомеопаты и остеопаты подтянутся (странно, что их в законопроекте забыли)».
«Поярче – Запуск онлайн-школ» делится мнением:
«Поскольку запрос у людей на инфопродукты в нише эзотерики никуда не пропадет, то вот что будет. 1. Эзотерика уйдет в серую зону в телеграмме и будет рекламироваться под другим видом. 2. Эзотерики получат дипломы "психологов" и просто сменят продукт. Но очень странно, что добавили в список нутрициологию. Хотя тот же SkillBox легко продает по ней курсы с "дипломами". В любом случае эта ниша остается очень прибыльной, как и ниша финансов/здоровья, т.е. закрывает фундаментальные потребности».
Рекорд Овечкина
В воскресенье российский хоккеист Александр Овечкин стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу заброшенных шайб. Забив 895 голов, он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки. В своей речи после матча Овечкин среди прочего сказал: «Русские, мы сделали это». Президент РФ Владимир Путин направил хоккеисту поздравление, а президент США Дональд Трамп заявил, что «великий джентльмен» побил «великий рекорд».
«РосСкандал» пишет о счастье быть русским:
«Поздравил рекордсмена не только сам Гретцки, но и глава ФБР Кэш Патель! И ничего, что Кэш этнический индус. Чувак, который, по сути, называет Зелю вором и топит за Ови – тоже немного русский! И в этой связи давняя реклама с Овечкиным в образе русского шпиона в США как-то заиграла новыми красками… Но если серьезно, то Саша своим рекордом сблизил народы США и России, а также впечатал могучим силовым в борт всех русофобов, которые годами пытались отменить Россию! Хохлы, их подпевалы и все толерасты Запада, захлебнитесь своей желчью! Русским быть – счастье!»
«Птичья ягода» отвечает недовольным:
«Вчера ходила читать зловонные комментарии недругов по поводу нового рекорда хоккеиста Овечкина, а начиталась зловонных комментариев от сограждан: "Тоже мне достижение, надо в России играть, ко-ко-ко!". Послушайте, страдальцы. Как несложно было заметить, при малейших достижениях всякий человек старается выбрать для себя наилучшие условия жизни (что, если честно, абсолютно нормально). Этим и объясняется постоянное броуновское движение спортсменов (не только российских) по карте мира. Овечкин же при его статусе и достижениях возможностью немедленно отречься от Родины и гражданства не только не воспользовался, но и напротив – всячески подчеркивает свое происхождение и причастность к России. Это и есть тот самый Выбор. И что особо важно, тем самым спортсмен продвигает положительный образ русского человека в мире – образ силы, достоинства, верности себе и своим корням, то есть делает больше, чем все люди с "правильными" лицами. Могут ли бухтящие критики похвастаться подобными результатами – вопрос, естественно, риторический».
«Мюсли вслух» отмечают, что шумных празднований спортсмен не устраивал:
«Хоккеист Александр Овечкин весьма скромно отметил свое эпохальное достижение (895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ), сводив команду в ресторан и отказавшись от многочисленных приглашений на американские ток-шоу. Овечкин объяснил свое нежелание еще больше раскрутить собственный бренд в Северной Америке и, как следствие, монетизировать его, тем, что желает сосредоточиться на ближайших матчах. Владелец клуба похвалил игрока за такой настрой. Однако одно исключение Овечкин сделал, появившись в онлайн-формате в эфире популярного шоу на Первом канале "Пусть говорят", увеличив свою и без того высокую узнаваемость у россиян. На этот раз даже среди тех, кто спортом-то не особо и интересуется. Дальнейшие планы Овечкина на жизнь пока неизвестны (у него еще год контракта с Вашингтоном), хотя сам он не раз говорил о желании вернуться в Россию. Но в свете последней новости политические перспективы звезды спорта на родине вполне могут обрести конкретные черты уже в 2026 году – во время выборов в Госдуму. Тем более что последние успехи Александра отметил сам президент Путин».
Писатель Александр Цыпкин нашел старое интервью:
«Что думал Александр Овечкин в 2008 году о бедности, зависти, о деньгах, о славе, о различиях между Россией и США, о счастье и несчастье. Мое с ним интервью. Сколько лет прошло, и, представляете, не сохранилось его электронной версии, журнала у меня тоже не сохранилось. И вот на днях я совершенно случайно увидел его, разумеется, тут же купил, скопировал текст, читайте. Отдельно хочу сказать, что уже тогда Александр был настолько доброжелательный, что согласился на нашу идею, чтобы мы сделали фотографию его надкусывающим золотую шайбу. <…> Как понятно, она была покрашена золотой краской, и, в общем-то, не самое приятное ощущение держать ее около рта, так, для фотографий, но тем не менее он это сделал. А теперь у него настоящая вечная золотая шайба».
«Мышь в овощном» с удовольствием наблюдает за реакцией врагов России:
«Мы не готовы учить Александра Михайловича Овечкина, как и где ему зарабатывать, а отечественных поклонников его таланта – за кого им болеть. Мы не до конца понимаем, какое отношение достижения капитана команды "Вашингтон Кэпиталз" имеют к российскому спорту в частности, и к России – в целом. Но мы видим во всем происходящем некий фактор, который, на наш взгляд, с лихвой стоит всех упомянутых выше вещей. От этого капитально корежит отдельных чертей – и нам любо на это смотреть».
«Полусухой закон» в Вологодской области
На этой неделе телеграм-каналы обсуждали промежуточные итоги антиалкогольного закона, введенного 1 марта в Вологодской области по инициативе губернатора Георгия Филимонова. В будние дни жители региона могут купить спиртное только с 12 до 14 часов. Журналисты нескольких изданий съездили в Вологду и сообщили, что в городе процветает подпольная торговля алкоголем.
«Губернаторы в сети» в это верят:
«Алкоголь в городе теперь продают таксисты, бабушки у подъездов и другие предприимчивые "предприниматели" по завышенным ценам. В условиях дефицита бутылка водки может стоить в 3-4 раза дороже обычного. Иронично, но в разрешенные часы (с 12:00 до 14:00) народ сметает алкоголь ящиками, что на практике только усугубляет проблему. Меры, которые должны были снизить потребление, скорее спровоцировали его рост и разожгли тягу к запретному. Однако главная проблема в другом. Вместо того чтобы искать системные пути решения – просвещение, доступность альтернативных форм досуга, улучшение условий жизни – власти делают ставку на запретительные меры. Результат предсказуем: любое искусственное ограничение рождает черный рынок и порождает недовольство. А вот признание того, что запреты работают только тогда, когда есть реальная альтернатива, пока так и не прозвучало. Может быть, пора пересмотреть стратегию и искать способы решать проблему, а не усугублять ее?»
«Подслушано Вологда | онлайн новости, работа» пишет, что в Вологодской области значительно снизилось количество преступлений, связанных с алкоголем:
«За первый месяц действия нового закона о продаже спиртного результаты впечатляют: на 31% меньше преступлений "под градусом". С 627 до 433 снизилось количество нарушений. Почти вдвое сократилось число ДТП с пьяными водителями. В больницах тоже заметили разницу – на 26% меньше пациентов с алкогольным опьянением. Губернатор отметил, что новые меры реально работают на здоровье жителей области».
«Темник» подчеркивает, что о системных результатах можно будет судить гораздо позже:
«Подобные данные, безусловно, еще предстоит верифицировать с помощью более продолжительных, репрезентативных и системных наблюдений. Тем не менее инициатива в оценке успешности эксперимента сейчас находится в руках инициатора реформы. Причем следует отдавать себе отчет, что несмотря ни на какие статистические показатели, противников у антиалкогольной кампании все равно не уменьшится. Среди них, помимо самих потребителей, присутствуют и вполне системные субъекты. Например те, кто отвечает в регионах за экономические показатели. Алкоголь традиционно обеспечивает хорошую выручку коммерческим предприятиям, а региональным бюджетам стабильные фискальные доходы».
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказывает, кому действительно стало больно:
«Напомню, что в Вологде работало 118 алкомаркетов, из них закрылись 59. В частности: из 99 федеральных точек закрылись 50; из 19 региональных – 9. В Череповце из 265 алкомаркетов закрылись 109. Таким образом: из 122 федеральных точек закрылись 75; из 143 региональных – 34. В округах и районах Вологодской области из 227 зарегистрированных торговых точек 35 уже закрыты. <…> Продолжаем держать курс на народосбережение и формирование среды, где здоровый образ жизни – это норма, а ответственность – базовая ценность».
Тарифные войны Трампа
США на 90 дней приостановили введение масштабных пошлин против торговых партнеров, на этот срок будет действовать пошлина 10%, объявил президент Дональд Трамп в среду. Он объяснил это тем, что более 75 стран попросили Вашингтон обсудить вопрос с пошлинами и не приняли ответных мер. Исключение – Китай: Пекин ввел ответные пошлины, поэтому для КНР пошлина выросла до 125%. Уже в четверг Трамп поднял ее до 145%.
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о причинах трехмесячной приостановки пошлин:
«Может, Трампу выкрутила руки естественная реакция рынка, может, собственная свита, может, крупный бизнес, может, настроения в партии, может, в электорате, может, все понемногу, но факта это в любом случае не отменяет. Всей эскалации не хватило и на неделю. Ни одна заявленная цель не достигнута. Пафос, с которым на старте обещалось всех утоптать, запомнится не хуже, чем промежуточный итог, от осмысления которого надо отвлекать всеми силами. Потому что этот итог в первую очередь про то, что хотелками реальности не перешибешь, а расписаться в слабости – для Трампа нож самый острый. <…> А главная мораль на будущее – все, кому надо, и едва ли не в первую очередь наша сторона и лично Верховный, разглядели в деталях, каков Трамп... даже не в слабой позиции, а скорее под большим давлением, давлением обстоятельств, а вслед за ним и людей. Осмыслили лишний раз, какова реальная цена его риторическим атакам и демонстративным повышениям ставки. И делают вывод, что вынудить его слезть с неприемлемых хотелок – задача вполне решаемая».
Блогер Борис Бурков полагает, что для России все складывается неплохо:
«Тарифы США – это санкции на минималках против всего мира. Прежде всего – Китая. Для нас это хорошо. К нам сейчас устремятся полчища продажников компаний, которые раньше сбывали свои товары в США (или в ЕС, потому как и те следом начнут отгораживаться от волны китайских товаров, когда те побегут из США к ним), и теперь им нужно продать хоть куда-то, и они будут готовы отдать все почти по себестоимости, только купи. В какой-то мере это может сгладить просадку нашего торгового баланса от дешевеющей нефти. Все эти МакДональдсы, Гуглы и Самсунги уже на низком старте и готовятся вернуться в РФ при первом удобном поводе. Уверен, их рвение в ближайшие месяцы еще сильнее возрастет».
«Всевидящее око» удивляется реакции Евросоюза:
«Фюрер на минималках, а по совместительству глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение Трампа отложить введение пошлин "шагом к стабилизации мировой экономики". Почему внезапное введение пошлин уничтожает мировую экономику, а постепенное является шагом к ее стабилизации, лучше спросить г-жу фон дер Ляйен. Видимо, как и многие европейские лидеры, она искренне полагает, что раз Штаты после переговоров решили временно отложить свои "санкции", то их можно будет как обычно замылить и сделать вид, что все всё забыли, можно начинать с чистого листа. Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали. Только ведь Трамп уже неоднократно продемонстрировал, что как раньше уже не будет. Поэтому что именно заставляет главу Еврокомиссии призывать к нулевым пошлинам в торговле между ЕС и США, совершенно непонятно. Не для этого ведь все затевалось. А для того, чтобы окончательно обезвредить опасного конкурента Штатов в лице Евросоюза, уже и так изрядно потрепанного опрометчивым отказом от российских энергоносителей».
«Китайский свяZноj» пишет, что правительство Китая напомнило своим гражданам об ухудшении отношений с Вашингтоном и призвало не преуменьшать риски туристических поездок в США и обучения в американских вузах:
«Минус китайские туристы, известные всему миру по высоким тратам. Минус китайские студенты, самые платежеспособные и местами формирующие более 50% численности STEM-направления в американских ВУЗах. Продвижение темы "В США учиться не круто, это для детей ворья, которое хаотично и спешно тратит наворованные деньги на понты, популярные внутри закрытых социумов с криминальными доходами" так-то вообще золотая тема. Так можно покосить самые выгодные по доходности кафедры в ВУЗах США – просто потому, что туда местные практически не идут. Официальное предупреждение от власти в Китае – это крайне сильный индикатор ситуации, ценность тезиса "Американский диплом любой ценой = вложение в будущее ребенка" сразу падает. А без накачки этого тезиса туда деньги заносить родители не будут. Китай хорошо подготовился к драке, Трамп молодец что с января по апрель тупил и дал еще времени. Мер, реально и адресно бьющих по болевым точкам США, видимо с запасом».
«Доктор Z прописал» следит за оригинальным подходом японцев:
«Власти Японии рассматривают возможность раздачи населению наличных денег. Это такая ответная мера на рост цен и в связи с последствиями введения 24-процентных пошлин на японские товары со стороны США. Рассматривается выделение по 40-50 тысяч иен (276-345 долларов) на одного человека, причем вне зависимости от дохода. Впрочем, пока над этим только размышляют, потребуется принимать отдельный бюджет. И очевидно, акция будет – если будет – разовая. Но пока, пожалуй, это один из самых оригинальных возможных ответов на американские пошлины».
Зеленский нашел китайцев на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что двое китайцев попали в плен к ВСУ. На следующий день он сообщил, что украинская разведка идентифицировала 155 граждан Китая, которые участвуют в боевых действиях на стороне России. После этого временного поверенного в делах Китая вызвали в МИД Украины. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь порекомендовал Зеленскому не делать безответственных заявлений и сообщил, что Китай не направлял своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине.
«Логика Маркова» объясняет поведение Зеленского:
«Все понимают, что это все совершенно искусственно. Но так Зеленский хочет найти общий язык с Трампом на антикитайской теме. И заодно Зеленский хочет надавить на Китай, чтобы Китай сократил экономическое сотрудничество с Россией. Вообще удивляет наглость Зеленского».
«Мейстер» соглашается:
«Пан артист явно расстроен ослабевающим интересом США к поддержке Киева и их нежеланием посетить следующую встречу в формате "Рамштайн". Не говоря уже о намеченных новых контактах Москвы и Вашингтона. И пытается использовать "китайскую карту", играя на теме нарастающего противостояния Пекина и Вашингтона. "Доказательства" жиденькие, но Киев всегда играет на эмоциях, а не фактах. Отметим, что США были бы рады уличить КНР в подобном, но, несмотря на мощь своей разведки, не смогли сделать этого за 3 года СВО. Потому что осторожничающих китайцев – не отдельных добровольцев, а государевых людей – там нет. Так что на подобную мульку янки вряд ли поведутся. А вот Китай будет оскорблен».
«Китайская угроза» все равно не понимает:
«То, что китайские наемники воюют в России, в Китае ни для кого не секрет. В китайских соцсетях периодически мелькают видео на эту тему, в том числе от самих наемников. Вряд ли их больше десятка, и участие в боевых действиях их собственный выбор, никак не одобренный официально. Непонятно, какие объяснения хочет получить Зеленский от китайской стороны».
«Verumreactor» удивляется лицемерию Киева:
«У Зеленского очередное представление, якобы всушники поймали двух китайских добровольцев, воевавших на стороне России. Теперь пытаются раскрутить скандал с участием Пекина. И это на фоне только вчерашней новости о колумбийских наемниках, которых враг завозит, как рабов. В составе ВСУ воюют иностранцы из десятков разных стран, и Украина все равно проигрывает нашей Армии. Неудивительно, что другие иностранцы, глядя на это, хотят примкнуть к Армии победителей. P.S.: В твиттере пишут, что видео с якобы китайским добровольцем, которое пытался разогнать Зеленский, почему-то называется "корейский солдат"».
«Андрей Малахов V Z Знать и понимать!» находит действия Киева странными:
«Вся эта кампания, сопровождающаяся грозными требованиями к Пекину отчитаться перед Киевом, призвана убедить США, что Украина уже воюет против Китая, и потому стоит ее поддержать. Что не мешает Зеленскому параллельно публично плевать в администрацию Трампа. Агонизирующий хутор».
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