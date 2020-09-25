Телеграм: Яндекс с Тиньковым затоптали Лукашенко с сектантами

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На этой неделе в Нью-Йорке открылась юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Из-за пандемии в штаб-квартире организации очно присутствовали только постпреды стран. Выступления лидеров государств транслировались в записи.



«ОКОЛОКРЕМЛЯ» пишет, чем запомнилось выступление Владимира Путина:

«Свое выступление на 75-й сессии Генассамблеи ООН Владимир Путин посвятил трем важнейшим темам: эрозии международной системы безопасности, последствиям коронавируса и необходимости консолидации стран вокруг гуманитарно-экономических вызовов. Если рассматривать речь российского президента в контексте обращений глав других государств, то мы увидим, что она существенно выделяется своей эмоционально-смысловой нагрузкой. Владимир Путин пытается сбалансировать систему (защита статуса Совбеза ООН), найти точки роста (многополярный мир суверенных государств) и предложить позитивную повестку для сотрудничества (в т.ч. российскую вакцину от Covid-19)».

«Мейстер» сомневается в том, что предложения Путина найдут отклик у западных партнеров:

«Нетрудно заметить, Россия не ограничилась общими словами о сотрудничестве, но делает и конкретные шаги навстречу своим партнерам: она готова поделиться столь важной для всех вакциной, а также ввела мораторий на размещение новых вооружений. Однако веры в то, что этот призыв будет услышан, не так уж и много, в свете последних международных провокаций, призванных очернить Россию и нерешенность проблемы по ДСНВ [Договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США – ред.]».

«Вертушка_АТС1» сравнивает речь российского президента с выступлениями лидеров двух других основных мировых держав:

«Для Трампа и Си Цзиньпина центральной стала не столько сама тема коронавируса (это было ожидаемо в год пандемии), сколько тема ответственности за настигший мир шок. Си был по возможности сдержан и находился в несколько оборонительной позиции (Китай принял все необходимые меры для сдерживания эпидемии, Китай не стремится к гегемонии, Китай не намерен вести ни с кем ни холодной, ни горячей войны и вообще готов прямо сейчас выделить 50 миллионов долларов на программу ООН по борьбе с гуманитарными последствиями коронавируса). Трамп же в своем выступлении – которое по понятным причинам является для него еще одним предвыборным – никакой сдержанности не проявлял. Он упомянул Китай 12 раз, а США всего 10 раз – причем коронавирус он по своей привычке назвал "китайским", выкатил в адрес Китая все обвинения, звучавшие из Вашингтона в последние месяцы – от заражения мира в результате халатности до загрязнения мира вредными отходами. <…> Путин большую часть своего выступления уделил долгосрочной, а не сиюминутной повестке».

«Китайская угроза» публикует скриншот сайта ООН на китайском языке с неожиданным переводом:

«На сайте ООН в списке выступающих генсека Си Цзиньпина назвали "Ваше Высочество", как монаршую особу, у остальных "Ваше Превосходительство" – стандартное обращение к высокопоставленным персонам в дипломатическом протоколе. Случайность?»

«Доктор прописал» отмечает некоторое противоречие между политикой США, которые жестко принуждают зарубежных партнеров действовать в американских интересах, и заявлением Трампа:

«Дональд Трамп в видеообращении, показанном на общеполитических дебатах высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал лидеров других государств ставить на первое место свои страны. "Будучи президентом, я отверг провалившиеся подходы прошлого. И я с гордостью ставлю на первое место Америку – так же, как и вам следует ставить на первое место свои страны. Это нормально, вам так следует поступать"».

