Телеграм: Яндекс с Тиньковым затоптали Лукашенко с сектантами
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Генассамблея и ее президенты
На этой неделе в Нью-Йорке открылась юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Из-за пандемии в штаб-квартире организации очно присутствовали только постпреды стран. Выступления лидеров государств транслировались в записи.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» пишет, чем запомнилось выступление Владимира Путина:
«Свое выступление на 75-й сессии Генассамблеи ООН Владимир Путин посвятил трем важнейшим темам: эрозии международной системы безопасности, последствиям коронавируса и необходимости консолидации стран вокруг гуманитарно-экономических вызовов. Если рассматривать речь российского президента в контексте обращений глав других государств, то мы увидим, что она существенно выделяется своей эмоционально-смысловой нагрузкой. Владимир Путин пытается сбалансировать систему (защита статуса Совбеза ООН), найти точки роста (многополярный мир суверенных государств) и предложить позитивную повестку для сотрудничества (в т.ч. российскую вакцину от Covid-19)».
«Мейстер» сомневается в том, что предложения Путина найдут отклик у западных партнеров:
«Нетрудно заметить, Россия не ограничилась общими словами о сотрудничестве, но делает и конкретные шаги навстречу своим партнерам: она готова поделиться столь важной для всех вакциной, а также ввела мораторий на размещение новых вооружений. Однако веры в то, что этот призыв будет услышан, не так уж и много, в свете последних международных провокаций, призванных очернить Россию и нерешенность проблемы по ДСНВ [Договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США – ред.]».
«Вертушка_АТС1» сравнивает речь российского президента с выступлениями лидеров двух других основных мировых держав:
«Для Трампа и Си Цзиньпина центральной стала не столько сама тема коронавируса (это было ожидаемо в год пандемии), сколько тема ответственности за настигший мир шок. Си был по возможности сдержан и находился в несколько оборонительной позиции (Китай принял все необходимые меры для сдерживания эпидемии, Китай не стремится к гегемонии, Китай не намерен вести ни с кем ни холодной, ни горячей войны и вообще готов прямо сейчас выделить 50 миллионов долларов на программу ООН по борьбе с гуманитарными последствиями коронавируса). Трамп же в своем выступлении – которое по понятным причинам является для него еще одним предвыборным – никакой сдержанности не проявлял. Он упомянул Китай 12 раз, а США всего 10 раз – причем коронавирус он по своей привычке назвал "китайским", выкатил в адрес Китая все обвинения, звучавшие из Вашингтона в последние месяцы – от заражения мира в результате халатности до загрязнения мира вредными отходами. <…> Путин большую часть своего выступления уделил долгосрочной, а не сиюминутной повестке».
«Китайская угроза» публикует скриншот сайта ООН на китайском языке с неожиданным переводом:
«На сайте ООН в списке выступающих генсека Си Цзиньпина назвали "Ваше Высочество", как монаршую особу, у остальных "Ваше Превосходительство" – стандартное обращение к высокопоставленным персонам в дипломатическом протоколе. Случайность?»
«Доктор прописал» отмечает некоторое противоречие между политикой США, которые жестко принуждают зарубежных партнеров действовать в американских интересах, и заявлением Трампа:
«Дональд Трамп в видеообращении, показанном на общеполитических дебатах высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал лидеров других государств ставить на первое место свои страны. "Будучи президентом, я отверг провалившиеся подходы прошлого. И я с гордостью ставлю на первое место Америку – так же, как и вам следует ставить на первое место свои страны. Это нормально, вам так следует поступать"».
Лукашенко и его "тайная вечеря"
Суть произошедшего лаконично передали «Мюсли вслух»:
«Внезапно, без объявления войны, Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии».
Дату инаугурации держали в секрете до последнего момента. По сообщениям российских СМИ, на торжественной церемонии присутствовали около 700 человек. Иностранные дипломаты, в том числе посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, приглашены не были.
«Методичка» удивляется:
«Лукашенко говорил о "едином отечестве от Бреста до Владивостока", но не удосужился даже пригласить посла этого "единого отечества". Лукашенко показал, что не доверяет российскому послу, а в его лице и России. Телеграм-канал Лукашенко заявляет, что инаугурация не была тайной. Это значит, Лукашенко не доверяет российскому послу не тайно, а открыто. Посол России не входит в число 700 важнейших человек Белоруссии».
По мнению «Всевидящего ока», претензии к организации мероприятия говорят о том, что инаугурация была недостаточно тайной:
«Недотянули: надо было прятаться в картофельном поле, пригибаясь, чтобы макушка из-за ботвы не торчала».
«GM» пишет о реакции белорусов:
«Жители Белоруссии вышли на акции протеста после тайной инаугурации Лукашенко. Их начали разгонять водометами и жестко задерживать, есть сообщения о нескольких раненых. Так и выглядит поддержка 80%».
«Kotsnews» объясняет логику Лукашенко:
«Говорят, что большинству участников вечером поставили задачу явиться утром при полном параде в точку сбора. И только в автобусах они узнали, куда едут. И тем не менее, никаких утечек не произошло. То ли у людей телефоны отобрали, то ли это проявление беззаветной преданности. Как бы то ни было, до сообщения государственного информагентства полной уверенности в том, что происходит во Дворце Независимости, не было. Президент Белоруссии решил провести спецоперацию. Зачем? Самый простой ответ – чтобы не спровоцировать массовые акции протеста во время церемонии. Согласитесь, процесс вступления в должность главы государства выглядел бы куда менее убедительным, если бы под окнами Дворца собрались тысячи человек с оппозиционными флагами. Представляю интонации в мировых СМИ: "Диктатор короновал себя в то время, как его цепные псы жестоко подавляли демократические выступления оппозиции". На фоне обещаний Евросоюза больше не признавать Лукашенко президентом такая картинка была бы очень кстати».
Савченко и его отставка
Во вторник Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко, занимавшего эту должность 27 лет. Белгородская областная Дума делегировала бывшего губернатора в Совет Федерации. Обязанности главы региона исполняет бывший гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, которого Савченко за несколько дней до своей отставки назначил и. о. первого вице-губернатора.
«Агрономика» рассказывает о заслугах и перспективах Савченко:
«Белгородский губернатор Евгений Савченко после добровольной отставки пошел на повышение (как вариант – почетную пенсию). Теперь он будет курировать в Совфеде аграрные вопросы и развитие сельских территорий. За 27 лет правления областью Савченко вывел Белгородчину на третье место в рейтинге регионов по качеству жизни сельского населения. Позади остались Татарстан, Воронежская область и весь Юг. Успеху Савченко, кроме его авторитарной хватки в духе Лукашенко, способствовало то, что он одним из первых в стране принял региональный закон об инвестициях. Это позволило в кратчайшие сроки создать крупнейшие агрохолдинги. <…> За 2000-2003 годы в сельское хозяйство области пришло более 20 млрд рублей, количество убыточных хозяйств сократилось более чем вдвое».
«Политика и аналитика» рад за Совет Федерации:
«Приятная новость. Совфед превращается в стратегический орган власти, Савченко – ярый противник ГМО-семян. Его назначение может стать ударом по лоббистам Байер-Монсанто. По крайней мере, хочется в это верить».
«Темник» пишет, что решение о смене работы Савченко было давно и тщательно продумано:
«Очевидно, Савченко тщательно подготовился к данной политической комбинации. 13 сентября состоялись выборы нового состава местного ЗАКС. 17-го Савченко объявил о своей отставке. Другими словами, он подчеркнуто обеспечил избрание лояльного депутатского корпуса. Поставил во главе думы нового председателя, Ольгу Павлову, бывшего куратора внутренней политики в регионе. Этот, в доску лояльный парламент, сегодня сразу же после публикации президентского указа моментально наделил полномочиями протеже экс-губернатора – Дениса Буцаева. А самого Савченко выбрал своим представителем в Совете Федерации. <…> Белгородчина – регион управляемый. Особых сомнений нет в том, что Буцаев сумеет набрать необходимое количество голосов, раз он протеже своего влиятельного предшественника».
Отставка Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года, ожидаемо вызвала дискуссии о том, кто из губернаторов уйдет следующим. «Ракова позвонит» пишет:
«Рекордсменом по срокам теперь является глава Ульяновской области Морозов (занимает пост с 2005). Но не факт, что это надолго. Дальнейшее обновление губернаторского корпуса имеет под собой все логические предпосылки. Однако, важно учитывать, что "губернаторопад" не будет резким, скорее перед выборами в Госдуму это будут делать плавно и постепенно».
«Яндекс» и его «Тинькофф»
Во вторник принадлежащая бизнесмену Олегу Тинькову (на фото) компания TCS Group (основной актив – «Тинькофф Банк») сообщила о переговорах по продаже 100% акций «Яндексу» за 5,48 млрд долларов. Позже Тиньков сообщил, что речь идет о слиянии компаний. По словам бизнесмена, он планирует сосредоточиться на других проектах, но будет помогать «Яндексу» строить «самую большую и самую эффективную частную компании в России».
На следующий день после объявления о сделке акции «Яндекса» обновили исторический максимум. «Банкста» наблюдает:
«Акции "Яндекса" выросли больше чем на 20% за десять минут, вынудив Московскую биржу временно ввести особый режим торгов. "Яндекс" подорожал больше чем на $3 млрд на новостях о покупке Тинькофф-банка».
В цене выросла и TCS Group. «MMI» рассуждает:
«Интересная реакция акций Яндекса и Тинькофф-групп на сообщение о сделке: уникальный случай, когда обе компании на новость об m&a [слиянии и поглощении (merger and absorption) – ред.] реагируют ростом. В нулевых, когда экономика росла, инвесторы на ура воспринимали новости о покупках, в 10-х, когда экономика стагнировала, новости о покупках почти что всегда вызывали падение акций покупателя. В данном случае: у Яндекса – очевидная синергия, у Тинькофф-Групп – уход от рисков, связанных с Олегом Тиньковым (суд в США, а также состояние здоровья основного акционера)».
«ИнвестократЪ» пишет о тенденции на российском рынке:
«У нас формируются 2 крупнейших в РФ экосистемы, Яндекс + Тинькофф + ВТБ и Сбербанк + Mail.Ru, они будут покрывать все основные потребности человека (банковская и брокерская деятельность, доставка товаров и еды, развлечения, соцсети, такси и прочее). Чтобы не ломать голову, лично я планирую делать ставку сразу на обе экосистемы. И к нам наконец-то пришла эра цифровых технологий, как минимум, появляются гиганты, на базе которых можно будет создавать и развивать эти технологии. Может быть, через 5-6 лет эти экосистемы будут занимать доминирующее положение в индексе Мосбиржи. Уже сейчас доля Яндекса приближается к 10%».
«WTF_HR» предвидит, что объединение компаний пройдет на неравных условиях:
«Мы уверенно вангуем появление на рынке чуть менее чем всех ключевых сотрудников Тинькофф из неспецифических для банка функций (маркетинг, PR, HR и т.д.), а также тех продуктов, которые делают голосового помощника и прочие non-essentials. Может быть, не сразу, но не позднее, чем через 12 месяцев после сделки. По интернетам ходит мемчик, что надо снять мелодраму про то, как познакомились голосовые помощники Алиса и Олег. Умоляем, не надо, если вы, конечно, не фанаты жанра "фантастический порно-хоррор". Алиса откусит Олегу голову во время секса, украв при этом его голос и внешность. Вместо романтического слияния в экстазе две хорошие компании ждет совершенно неромантичный, чтобы не сказать грязный, процесс неравноправного объединения».
После объявления о планах «Яндекса» и банка «Тинькофф» в Twitter «Рокетбанка» появилась запись «почему не нас» с тремя грустными смайлами. Вскоре твит был удален. «Мамкин финансист» комментирует:
«Рокетбанк на фоне новостей о продаже Тинькофф Яндексу загрустил. Наверное, совсем печально видеть, как крупная компания покупает какой-то банк, когда пытаешься продать свой вот уже который год. Кроме того, судя по всему, SMM-щика Рокетбанка в Твиттере совсем недокармливают. Кстати, пишут, что его уже уволили».
Виссарион и его сектанты
Во вторник в Красноярском крае сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД задержали руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета». Силовики прилетели в общину на военных вертолетах с автоматчиками и собаками. Были арестованы глава секты Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, и его соратники Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Их обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, и в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. Секта действовала с 1991 года.
«АДЕКВАТ» ставит вопрос о бездействии краевых властей:
«Что секту Виссариона наконец-то начали громить, несомненно, похвально: лучше даже до такой степени поздно, чем никогда. Очень важно при этом помнить, что секта существовала не в безвоздушном пространстве, а в Красноярском крае. Причем на немаленьком его куске. И чем бы ни закончился чисто уголовный аспект истории, без пристрастного выяснения роли в ней краевых властей будет не обойтись. Как это у вас на сотнях (или тысячах?) квадратных километров государство могло отсутствовать как класс, а все его функции в меру своего разумения выполнял изувер средней паршивости, то есть тысячи человек жили по закону тайги за неимением джунглей? Как могли десятилетиями знать и десятилетиями игнорировать? Кто персонально в этом виноват? И какая здесь напрашивается форма ответственности: только политическая или составы должностных преступлений, той же халатности, сюда тоже примеряемы?»
«Платья, мужики и антропология» считает, что злодеяния руководителей секты не так страшны, как о них рассказывают:
«Я не была у Виссариона, на первом курсе подрабатывала расшифровкой интервью из общины. Из них я поняла, что порядки там не такие уж строгие, и многие члены общины сами решали, как им быть в той или иной ситуации. Особо приближенные жили с учителем на горе, а остальные в поселке и видели его только по праздникам. Например, была женщина, которая держала корову, несмотря на декларируемое веганство. Многие вообще там живут, потому что им хорошо в сибирской тайге. Уйти было можно. Не было случаев, чтобы община как-то мстила ушедшим. <…> Учение Виссариона возникло в лиминальные девяностые, когда культы росли, как грибы, и немногие просуществовали больше нескольких лет, а они выжили, потому что уехали туда, где не мешали тем, кому не нравились. Поэтому и сохранились».
«Ершовизмы» напоминают, что ранее в России была признана экстремистской и запрещена организация «Свидетели Иеговы»:
«Если запрет СИ был явно продиктован логикой новой холодной войны (у них центр в Штатах), то наиболее вероятной причиной того, что именно сейчас пришли за виссарионовцами, является преимущественно регионалистский характер их структуры: чуть ли не большая их часть, включая самого Виссариона, компактно проживает на юге Красноярского края. С Сергием Романовым и его последователями, видимо, поступят в стиле "вешать будем потом"».
«Русский Футурист» сравнивает секту Виссариона с мормонами:
«Я давно и с интересом слежу за этой своеобразной группой и, пожалуй, их вполне можно назвать русскими мормонами. У обоих движений учения настолько эклектичные и далекие от логики, что поверить в них может либо человек с особенным психотипом, либо тот, кто жаждет присоединения к чему-то большому, либо несчастный, рожденный внутри системы и уже неспособный воспринимать ее критически. При этом мормоны тоже имели серьезные проблемы с властью на заре своего существования. Чуть не дошло до полноценной войны с федеральными войсками, а в историю вошла резня поселенцев, устроенная мормонами. В этом смысле виссарионовцы куда более травоядные. Вегетарианцы, трудоголики, любители медитаций. <…> Виссарионовцы уже настолько укорененное для местных краев явление, что с арестом верхушки их история не заканчивается. Скорее, как в случае с расстрелом первого пророка мормонов Джозефа Смита, она только начинается».
«338» ставит вопрос о правовых ограничениях для таких религиозных объединений:
«В развитие темы про Виссариона, назвавшего себя живым Иисусом, отметим принятое вчера в Думе решение перенести рассмотрение законопроекта "О свободе совести и религиозных объединениях". <…> Очевидно, необходимо дальнейшее регулирование по части подобных сект. Будь они тысячу раз тихими и мирными – примеры сект в Подмосковье, Ленобласти, Екатеринбурге, где "прихожан", включая детей, держали на рабском положении, являются только дополнительным аргументом в пользу их вычленения, прекращения деятельности и предоставлении социальной поддержки "прихожанам"».
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