Телеграм: Теракты в РФ, Ассанж и Байден свободны

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В понедельник основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с прокуратурой США о частичном признании вины.

«Всевидящее око» считает, что все дело в приближающихся выборах президента США:

«Можно было бы только порадоваться за упорного борца с западной Империей Лжи, который наконец-то получит возможность воссоединиться со своей семьей – женой Стеллой и двумя детьми, родившимися у Ассанжа, пока он сидел в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Но есть подозрение, что американская Фемида, которая требовала экстрадиции Ассанжа и его осуждения за обнародование сотен тысяч секретных документов Пентагона о деятельности США в Афганистане, Ираке и пытках заключенных в Гуантанамо, смилостивилась над ним не просто так. У старика Байдена дела идут откровенно плохо, и ему позарез нужен какой-то козырь, с помощью которого он сможет вернуть симпатии левого крыла Демпартии США. А это крыло после того, как Байден встал на сторону Израиля в конфликте с ХАМАС, во многом от него отшатнулось. Вот для того, чтобы вновь привлечь на свою сторону левых, Байден и решил выпустить-таки Ассанжа, за освобождение которого ратовали многие правозащитники и борцы за свободу прессы. Но официально, конечно, Вашингтон свое участие в этом деле отрицает: "Это было независимое решение, принятое Министерством юстиции, и Белый дом не принимал никакого участия в принятии решения о признании вины", – заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон. Пять лет британские власти мариновали Ассанжа в одиночке, а за четыре месяца до выборов в США вдруг решили отпустить. И все сами, сами. Верим, конечно. Вероятнее всего, за освобождение Ассанжа ему придется уплатить определенную цену. И мы не удивимся, если в ближайшее время сам Ассанж или его коллеги из WikiLeaks обнародуют сенсационную информацию о связях Дональда Трампа с нацистами, ку-клукс-клановцами или каннибалами. Что делать – таковы правила игры».

«Умный еврей при губернаторе» полагает, что Ассанж недолго будет на свободе:

«Я, конечно, очень рад, что он (временно) на свободе. Но на свободе он только потому, что американская система перед выборами президента решила, что хватит ей уже с ним позориться, пора и честь знать. Но, думаю, на свободе он совсем ненадолго. В Австралии его через некоторое время арестуют – вроде бы за совсем другое преступление. Может, снова неосторожно кого-нибудь трахнет, может, улицу злостно неправильно перейдет. Этот парень слишком свободен, чтобы его оставили на свободе. А бежать в Россию и он не догадается, да и поздно уже».

«Приговорчики в строю» считают, что ситуация с Ассанжем является примером умного урегулирования проблемы:

«Последовательного, четкого и умного. Человек, пользуясь запрещенными источниками, гнобил страну. Страна взяла его за глотку и жестко и спокойно зачистила поляну. Снабжавшая его сведениями или снабжавший (если помните, это трансгендер) был несколько раз показательно отправлен в тюрьму, несмотря на весь резонанс. Что касается Ассанжа, это никакой не вселенский разоблачитель уже, а искалеченный больной человек с плохим характером, который был под домашним арестом фактическим 7 лет, отсидел 5, имел все шансы присесть на пыж. Ор весь этот мировой полностью проигнорирован, все страны подчинились железной руке гегемона. Теперь он стал просто прыщиком. Его заставили признать вину и по нереабилитирующим основаниям освободили. Государство решило все свои задачи, а в конце ему еще и благодарны за гуманизм. Учиться надо. Обращу внимание, гасить его начали при Обаме, продолжили при Трампе и дожали при Байдене».

«338» соглашается:

«Да, все так. И даже не имеет значения, какими мотивами был движим данный субъект или члены его коллектива. Как и вопрос, во имя чего они это делали. Нам на фоне данной истории больше всего интересно, что движет медиасубъектами, подсвечивающими данную историю. Неужели ее считают действительно значимой для рефлексии или формирования картины дня/мировоззрения? Повторим, что куда больше достойны внимания со стороны государства и общества наши соотечественники, ставшие жертвами репрессий за рубежом. Не кричать об этом – но методично и системно напоминать о гражданах России, теряющих свои годы в застенках. Напоминать о том, что к их судьбам государство и общество неравнодушны, что своих не бросаем и не оставляем их родных наедине с данной трагедией».

«Бондаренко: Былое и Думы» рассказывает анекдот:

«Сын спрашивает у отца: – Папа, что такое глобализация? – Это когда австралийский журналист на деньги и по заданию израильской разведки открывает на американской платформе сайт для легализации оперативных данных "Моссад". Его обвиняют в изнасиловании кубинка и шведка, после чего он арестован британцами по запросу из Швеции. Он прячется в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи британцам и экстрадиции в США. Но его все равно выдают и сажают в тюрьму. В конце концов его освобождают из тюрьмы, а больше всего этому радуются в России».

