Телеграм: Теракты в РФ, Ассанж и Байден свободны
Обстрел пляжа в Севастополе, теракты в Дагестане, освобождение Ассанжа и дебаты Трампа с Байденом тали главными событиями уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Обстрел пляжа в Севастополе
В воскресенье, когда в России православные отмечали праздник Святой Троицы, Украина нанесла удар по гражданской инфраструктуре Севастополя ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Погибли четыре мирных жителя, пострадали 153 человека. В Минобороны РФ заявили, что ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, так как именно американские специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS.
«Ход Конева» убежден, что все причастные к обстрелу Севастополя должны быть наказаны:
«И те, кто нажимал кнопку. И те, кто отдал преступный приказ. И те, кто поставляет на Украину смертоносное оружие. Уверен, у России есть рычаги для скорейшего возмездия. Одновременно с этим очень важно, чтобы все пострадавшие и семьи погибших получили поддержку от государства. Присоединяюсь к соболезнованиям. Севастополь, мы с вами».
«Доктор Z прописал» подчеркивает, что это было намеренное уничтожение мирных граждан:
«Произошедшее сегодня в Севастополе – террористический акт. Ничем иным это быть не может. Удар пятью ATACMS был нанес днем, когда на пляже было много людей. Очевидно, расчет был на то, чтобы запугать, посеять панику. Как это прокомментируют западные партнеры киевского режима? А какая разница, что там скажут. Все уже давным-давно понятно. В Минобороны РФ отметили, что ответственность за произошедшее несут США, чьи специалисты вводят полетные задания в американские ракеты. Так что соучастники, как минимум. Наши соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления. Низкий поклон всем, кто спасал людей».
«Наивная политология» комментирует предложение закрыть пляжный сезон в Севастополе и Крыму:
«Наверное, целесообразнее было бы выпустить официальную карту с зонами опасности во время ракетной тревоги, ведь осколки могут прилететь и в другие места массового скопления населения, жилые дома или садовые кооперативы. Тем более, что для противника расположение военных объектов не является секретом».
«Мадуро – не дура» цитирует людоедское заявление украинского чиновника:
«Советник главы офиса укрофюрера Михаил Подоляк высказался о статусе Крыма в ответ на удар ATACMS на Троицу. "В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". Крым – это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью. Крым – это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими. Которые, со своей стороны, являются гражданскими оккупантами". Это истинное лицо настоящего фашизма. Очень хотелось, чтобы наш МИД привлек к этой фразе международное внимание, а МО РФ адекватно ответило по центрам принятия решений, среди которых есть и офис на Банковой улице в Киеве».
«Мюсли вслух» убеждены, что примирение невозможно:
«Годами наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе притворялись слепыми кротами и отказывались фиксировать гибель гражданских лиц от украинских обстрелов. Затем европейцы оправдывали удары ВСУ по жилой застройке Белгорода и атаку на брянские села "законным правом на оборону". Сегодня нам в очередной раз напомнили о двойных стандартах Запада, напрямую замешанного в убийствах россиян, ведь ракеты на Севастополь наводили американские военспецы. Заметим, что вот эта абсолютная убежденность в моральной правоте своей позиции у людей с хорошими европейскими лицами – не наиграна. ЕС буквально смердит прямой поддержкой террористической деятельности киевского режима, а значит, никакое "примирение" России и Европы в обозримом будущем невозможно в принципе».
Теракты в Дагестане
В воскресенье вечером в Махачкале и Дербенте 21 человек погиб, около 30 пострадали в результате нападения боевиков-исламистов. Среди пострадавших и погибших есть сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица. Террористы атаковали синагогу и православную церковь, где убили протоиерея Николая Котельникова.
«Ценности.РФ» пишут, что убитый в Дагестане протоиерей стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов:
«"Отец Николай всю жизнь прослужил в Дербенте, был одним из столпов сначала Бакинской, а потом Махачкалинской епархии. Неоднократно ему угрожали смертью, и вот он принял мученическую кончину в День Святой Троицы", – рассказал каналу Ценности.РФ исламовед Роман Силантьев, хорошо знавший погибшего батюшку. Он напомнил, что за последние несколько лет в Дагестане было атаковано уже четыре православных храма. "Необходимо усиливать борьбу с ваххабитскими террористами в Дагестане, – уверен исламовед. – После очень мягкого наказания по итогам погрома в махачкалинском аэропорту они, видимо, почувствовали свою безнаказанность, но надо было уже тогда давить их самыми жесткими методами, а не пытаться оправдать их действия. Стабилизировать ситуацию поможет только тотальная зачистка этих людей. Известно, где они находятся, кто их поддерживает, и мне кажется, пришло самое время радикальным образом пересмотреть подход к этой проблеме в Дагестане и поставить в этой республике на ключевые посты максимально жестких и бескомпромиссных людей"».
«Юрий Долгорукий» рассуждает о природе терроризма:
«В случае с преступлениями, в основе которых лежит радикальный исламизм (а в Дагестане именно этот кейс), речь идет не только про "антисемитизм" и "антируссизм". Сюда можно добавить любые другие религии, верования и причастные им национальности. Собственно, доказательства тому уже публикуются в каналах – чат террористов, из которого ясно становится, что есть они и все остальные "неверные". А радикальный исламизм всегда шире, чем его организационные формы. Да, в одном случае это может быть запрещенный в России ИГИЛ, но в другом это могут быть последователи радикального имама из какой-нибудь локальной мечети в кавказском селе или любом другом регионе страны. Такой терроризм не внутри и не извне, он просто существует, вспышка может возникнуть везде, где есть люди соответствующих взглядов».
«Мейстер» указывает на спонсоров терроризма:
«На тему "кто рулит спящими исламистскими ячейками и почему в Дагестане полыхнуло так синхронно с Украиной" повторим еще раз: в подавляющем большинстве подобных случаев можно смело искать британские уши. Британцы работают с радикальными исламистами несколько поколений непрерывно, на Кавказе и в Средней Азии их следы проявлялись во всех крупных антироссийских выступлениях последних двух веков. А уж когда "восстание" "внезапно" синхронизируется с украинским ракетным ударом, явно рассчитанным в первую очередь на медийный эффект, то вопросов не остается практически совсем. Это те же "специалисты", что в свое время обеспечивали поддержку исламистам в Ливии, в Сирии, в ряде других мест, где в такой "работе" возникала необходимость. Это не мешает тем же США и британцам воевать с "неправильными" исламистами там, где это им на руку, иногда и "правильные" начинают чувствовать себя слишком вольно, как в свое время небезызвестный Усама бин Ладен. Подменять своими рассуждениями работу специалистов отнюдь не стремимся, но исторический опыт позволяет утверждать, что у подобной синхронизации есть вполне конкретные авторы».
«Scriptorium» комментирует заявления о том, что теракты были инспирированы Западом:
«С учетом того, как далеко все заходит – эту версию не стоит отвергать и высмеивать. Новый этап экономической и прочей войны направлен в том числе и на то, чтобы межнациональные конфликты в нацреспубликах усиливались. В нынешних условиях у российского руководства, объективно, много врагов, которые могут решиться на всякое. Запад имени Д. Байдена уже сейчас готов запретить проникновение в Россию даже ширпотреба. Не удивлюсь, что и до запрета импорта лекарств дойдет. А всякие иноагентские СМИ напишут, что это "правильно" и "справедливо"».
«Банкста» подчеркивает, что семья террористов была связана с банком, подозреваемом в финансировании экстремизма:
«Семья Омаровых, устроивших вчера теракт в Дагестане, была связана с банком "Эльбин". С 2002 года по 2005 год отец убитых террористов – Магомед Омаров был председателем правления банка "Эльбин". Его основал бывший депутат Госдумы и министр финансов Дагестана Гамид Гамидов, который в 1996 году погиб в результате теракта в Махачкале: когда он поднимался в здание республиканского Минфина, у его крыльца взорвалась начиненная взрывчаткой машина. В 2018 году Банк России отозвал у "Эльбина" лицензию из-за неоднократного нарушения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».
Звонок главы Пентагона
Во вторник глава Пентагона Ллойд Остин провел по телефону переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым. Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер сообщил, что звонок состоялся по инициативе американской стороны, и что в ходе разговора Остин подчеркнул важность сохранения линий коммуникации между двумя странами. В Минобороны России сообщили, что Белоусов указал Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. До этого последний разговор между главами оборонных ведомств РФ и США состоялся в марте 2023 года.
«Темник» связывает звонок Остина с обстрелом Севастополя:
«Министр обороны США Ллойд Остин позвонил своему российскому коллеге Андрею Белоусову. Это произошло на фоне официальных заявлений Пентагона о том, что севастопольские пляжи не являлись целью для американских ракет, запущенных якобы руками их киевских марионеток. Очевидно, что до Вашингтона дошло, что они вместе со своими подопечными перешли через край, и ответка прилетит неминуемо. Отсюда и внезапное прозрение о необходимости поддерживать рабочий канал коммуникации. У американцев выборы на носу. Крупные СМИ хором молчат об очередном совершенном военном преступлении. Но есть блог Такера Карлсона и другие ресурсы, которые сумеют довести до аудитории столь резонансное событие. У американцев, любящих ощущать себя "на стороне добра", неминуемо возникнут вопросы к действующей администрации».
«АГЕНТ ГОСДЕПА» напоминает, что накануне звонка Остина в российских телеграм-каналах распространились неподтвержденные слухи о какой-то неприятности, якобы случившейся с американским дроном-разведчиком над Черным морем, а в киевской гостинице нашли тело атташе посольства США без следов насилия, но с повышенным холестерином:
«Американцев целенаправленно вынуждали поднять трубку и позвонить. Очевидно, что обсуждали не сами два эти эпизода, обсуждали участие американцев в ударе по Крыму и Севастополю. Теперь в Киеве нашли мертвого атташе посольства США. Скакнувший уровень холестерина в крови гражданина США, прикончив самого гражданина США, способен прикончить и последний канал коммуникации между военными США и России. Киевская "просрочка" об этом могла бы только мечтать. Любопытно, что замглавы МИД России Сергей Рябков косвенно подтвердил тему общения Остина и Белоусова, не исключив возможность того, что российская сторона пойдет на некий военно-технический ответ на действия американских властей в связи с атакой на Севастополь. Текущий режим эскалации вполне устраивает США, когда американцы руками ВСУ наносят удары по территории России, такой вариант увеличивает для российского руководства издержки и, конечно, неприемлем для него. При этом маховик эскалации американцами раскручивается очень плавно, настолько плавно, что не дает России формального повода для применения ТЯО. По крайней мере на текущем витке эскалации».
«Шкварка 2.0» обращает внимание на то, как звонок Остина поменял взгляды американской администрации на отправку военных США на Украину:
«CNN: Администрация Байдена обсуждает отмену официального запрета на отправку американских военных подрядчиков в Украину, чтобы они могли "обслуживать и ремонтировать" современное американское оружие на месте. Отметим, что звонок Остина министру обороны Белоусову произошел вскоре после выхода данной публикации. По итогам разговора министров в Пентагоне заявили, что США не планируют отправлять американские войска на Украину ни сейчас, ни в будущем».
«Православная политика» публикует комментарий главы Ассоциации православных экспертов Кирилла Фролова, который называет звонок Остина провокационным:
«Владимир Путин получил благословение на победу в СВО. 26 июня глава Российского государства совершил паломничество в Троице-Сергиеву Лавру к возвращенной Церкви его политической волей иконе святой Троицы, написанной святым Андреем Рублевым. <…> Владимир Путин нуждается в этом благословении после провокационного звонка Ллойда Остина министру обороны Белоусову с целью отговорить Россию от освобождения Одессы, которое является единственным способом обеспечить безопасность Севастополя и Крыма после кровавого обстрела Севастополя на Троицу. Все лицемерие звонка Остина продемонстрировал сегодня канцлер Шольц, официально отвергнувший мирные инициативы Владимира Путина после их повторения на Примаковском форуме, чем дал отмашку на проведение военно-воздушной операции с применением F-16, призванной покончить с господством России в воздухе и нанести нашей стране стратегическое поражение. Теперь Владимир Путин благословлен на победу в решительной схватке».
«АДЕКВАТ Z» считает, что о содержании разговора двух министров мы узнаем по тем событиям, которые вскоре последуют:
«Вечерний звонок Остина Белоусову с оглашением благопожелания важности сохранения коммуникаций находится во вполне очевидной связи со сказанным нами на нескольких уровнях, от Минобороны до Пескова, и еще американской послице заявили отдельно и адресно: удар по севастопольскому пляжу нанесен при американском соучастии и не останется без последствий. Через двое суток начало доходить, что последствий, произвольно взятыми руками, в произвольно взятой точке земного шара, не хочется - и то от них надо если не постараться отпетлять, то по крайней мере понять, чего можно ждать. Что с той стороны мотивы были именно эти, вполне очевидно. Какими методами их пытались реализовать и что конкретно услышали в ответ, это узнаем вряд ли: описание разговора с нашей стороны предельно скупо. Чем разговор был резюмирован, если был, возможно, узнаем косвенно, в перспективе недели-двух – по событиям, которые произойдут или не произойдут в этой перспективе. Прямо же сейчас можно лишь констатировать, что в полное и необратимое безумие противник, кажется, еще не свалился. Еще понимает, хотя и задним умом, до чего может доиграться, причем доиграться быстро и форсированно. А все остальное на этих тонких гранях оставим решать и работать тем, кому это от нас, народа, положено».
Освобождение Ассанжа
В понедельник основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с прокуратурой США о частичном признании вины.
«Всевидящее око» считает, что все дело в приближающихся выборах президента США:
«Можно было бы только порадоваться за упорного борца с западной Империей Лжи, который наконец-то получит возможность воссоединиться со своей семьей – женой Стеллой и двумя детьми, родившимися у Ассанжа, пока он сидел в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Но есть подозрение, что американская Фемида, которая требовала экстрадиции Ассанжа и его осуждения за обнародование сотен тысяч секретных документов Пентагона о деятельности США в Афганистане, Ираке и пытках заключенных в Гуантанамо, смилостивилась над ним не просто так. У старика Байдена дела идут откровенно плохо, и ему позарез нужен какой-то козырь, с помощью которого он сможет вернуть симпатии левого крыла Демпартии США. А это крыло после того, как Байден встал на сторону Израиля в конфликте с ХАМАС, во многом от него отшатнулось. Вот для того, чтобы вновь привлечь на свою сторону левых, Байден и решил выпустить-таки Ассанжа, за освобождение которого ратовали многие правозащитники и борцы за свободу прессы. Но официально, конечно, Вашингтон свое участие в этом деле отрицает: "Это было независимое решение, принятое Министерством юстиции, и Белый дом не принимал никакого участия в принятии решения о признании вины", – заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон. Пять лет британские власти мариновали Ассанжа в одиночке, а за четыре месяца до выборов в США вдруг решили отпустить. И все сами, сами. Верим, конечно. Вероятнее всего, за освобождение Ассанжа ему придется уплатить определенную цену. И мы не удивимся, если в ближайшее время сам Ассанж или его коллеги из WikiLeaks обнародуют сенсационную информацию о связях Дональда Трампа с нацистами, ку-клукс-клановцами или каннибалами. Что делать – таковы правила игры».
«Умный еврей при губернаторе» полагает, что Ассанж недолго будет на свободе:
«Я, конечно, очень рад, что он (временно) на свободе. Но на свободе он только потому, что американская система перед выборами президента решила, что хватит ей уже с ним позориться, пора и честь знать. Но, думаю, на свободе он совсем ненадолго. В Австралии его через некоторое время арестуют – вроде бы за совсем другое преступление. Может, снова неосторожно кого-нибудь трахнет, может, улицу злостно неправильно перейдет. Этот парень слишком свободен, чтобы его оставили на свободе. А бежать в Россию и он не догадается, да и поздно уже».
«Приговорчики в строю» считают, что ситуация с Ассанжем является примером умного урегулирования проблемы:
«Последовательного, четкого и умного. Человек, пользуясь запрещенными источниками, гнобил страну. Страна взяла его за глотку и жестко и спокойно зачистила поляну. Снабжавшая его сведениями или снабжавший (если помните, это трансгендер) был несколько раз показательно отправлен в тюрьму, несмотря на весь резонанс. Что касается Ассанжа, это никакой не вселенский разоблачитель уже, а искалеченный больной человек с плохим характером, который был под домашним арестом фактическим 7 лет, отсидел 5, имел все шансы присесть на пыж. Ор весь этот мировой полностью проигнорирован, все страны подчинились железной руке гегемона. Теперь он стал просто прыщиком. Его заставили признать вину и по нереабилитирующим основаниям освободили. Государство решило все свои задачи, а в конце ему еще и благодарны за гуманизм. Учиться надо. Обращу внимание, гасить его начали при Обаме, продолжили при Трампе и дожали при Байдене».
«338» соглашается:
«Да, все так. И даже не имеет значения, какими мотивами был движим данный субъект или члены его коллектива. Как и вопрос, во имя чего они это делали. Нам на фоне данной истории больше всего интересно, что движет медиасубъектами, подсвечивающими данную историю. Неужели ее считают действительно значимой для рефлексии или формирования картины дня/мировоззрения? Повторим, что куда больше достойны внимания со стороны государства и общества наши соотечественники, ставшие жертвами репрессий за рубежом. Не кричать об этом – но методично и системно напоминать о гражданах России, теряющих свои годы в застенках. Напоминать о том, что к их судьбам государство и общество неравнодушны, что своих не бросаем и не оставляем их родных наедине с данной трагедией».
«Бондаренко: Былое и Думы» рассказывает анекдот:
«Сын спрашивает у отца: – Папа, что такое глобализация? – Это когда австралийский журналист на деньги и по заданию израильской разведки открывает на американской платформе сайт для легализации оперативных данных "Моссад". Его обвиняют в изнасиловании кубинка и шведка, после чего он арестован британцами по запросу из Швеции. Он прячется в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи британцам и экстрадиции в США. Но его все равно выдают и сажают в тюрьму. В конце концов его освобождают из тюрьмы, а больше всего этому радуются в России».
Дебаты Байдена и Трампа
В ночь на пятницу по московскому времени в США состоялись дебаты между действующим президентом Джо Байденом и претендующим на этот пост экс-президентом Дональдом Трампом. По итогам опроса CNN, который выступал организатором дебатов, 67% зрителей проголосовали за победу Трампа, 33% отдали голоса Байдену.
Журналист Валентин Богданов пишет о мощном разочаровании либералов в Байдене:
«Первые комментарии на CNN после дебатов. Паника и катастрофа. Сливать Байдена начали открыто и беспощадно свои же либеральные журналисты. Думаю, в августе на конвенции в Чикаго будет жарко. У демократов меньше двух месяцев, чтобы найти замену президенту США».
«С берега Гудзона» делится впечатлениями:
«Шоу неплохое. Пока главное впечатление такое: выступают два президента, одни бывший, один нынешний, и оба утверждают, что каждый из них лучший президент в истории. А люди смотрят, вспоминают свою жизнь за последние годы и думают: "Вот оно что оказывается!". Ну и Трамп поживей, конечно. Байден уже Трампа с Путиным путает».
Политолог Алексей Чеснаков полагает, что Байдена подставляют его же однопартийцы:
«Стратегия игры некоторых хитроумных консультантов из Демпартии стала открытой, как только объявили о дебатах. Им нужно было выставить Байдена на ранние дебаты для того, чтобы тот показал себя, разгромно проиграл, и произвести последующую замену. Ведь сил заставить Байдена отказаться от номинации до этих дебатов у них не было. Действующего президента в такой ситуации переиграть и даже убедить очень сложно. Отсюда эта логика ранних дебатов. Байден на них согласился. Уговорили? Вполне может быть. Дед внушаем. Хотя некоторые наблюдатели отмечают, что и сейчас заставить Байдена признать себя лузером нет достаточных сил. Появляются первые и пока не очень удачные попытки компенсации провала со стороны президентской команды. Однако теперь атака на Байдена со стороны бывших соратников начнется нешуточная. На кону уже и выборы-2024 и выборы-2028».
«Американскiй номеръ» отмечает, что скрыть провал Байдена не получилось даже при большом желании:
«Уважаемые подписчики вчера предположили, что CNN могут нарисовать результаты дебатов в пользу Джо Байдена. Но, судя по всему, американцам так сильно не понравилось то, что смог показать действующий президент, что корректировка оказалась невозможна. Какая бы площадка ни была, тебе мало что поможет, если ты пенсионер с развивающейся деменцией. Трамп знал, на что идет, когда сразу же принял приглашение CNN провести дебаты с Джо».
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