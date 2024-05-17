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В среду на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. В него стрелял 71-летний словацкий писатель Юрий Цатула, либерал и сторонник Украины. Фицо прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое.

«Темник» обращает внимание на то, что Фицо практически предвидел случившееся:

«Ирония судьбы в том, что Фицо предсказал попытку убийства еще 10 апреля в своем Facebook [соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена]. Тогда он упрекнул оппозицию в откровенном разжигании ненависти против власти ради того, чтобы избежать третьего подряд поражения на выборах. Имеются в виду предстоящие выборы в Европарламент, после парламентских и президентских. Фицо так и написал: "я жду, когда это разочарование, которое так интенсивно углубляется, превратится в убийство одного из ведущих правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр". Как видим, он оказался прав. Словацкий лидер отметил тогда, что оппозиция сеет гнев, ненависть и ненормальность в фундаментальных ценностях и этических вопросах, ведет себя так, как будто их лишили рассудка. Стоит отметить, что такое поведение является характерным почерком либеральных радикалов, который им прививают в различных "школах лидерства", организуемых американскими и британскими НПО. Этот почерк политической борьбы можно встретить повсеместно в странах Центральной и Восточной Европы. Нечто подобное пытались внедрить, причем вполне продуктивно, и в России. Но решительные меры властей позволили обуздать проводников ненависти и вытеснить их за пределы РФ. Сегодня мы видим этих адептов "ненормальности в фундаментальных ценностях" на улицах Еревана, Тбилиси и Белграда, где они продолжают реализовывать установки "большого брата" против суверенитета отдельных стран».

Американист Малек Дудаков убежден, что причиной покушения на Фицо стала его национально ориентированная политика:

«Покушение на Роберта Фицо в Словакии произошло на фоне начала большой кампании в Брюсселе против новой власти в Братиславе. С момента прихода Фицо к власти он начал постепенно избавляться от находящихся под внешним управлением институтов в Словакии. Фицо закрыл "антикоррупционный офис" – аналог украинского НАБУ, которые по одной методичке создавались по всей Восточной Европе. Также Фицо снял с финансирования местные либеральные медиа. И распустил уникальный журналистский коллектив основного гостелерадиоканала Словакии RTVS. На его месте с нуля создадут новое медиа. Под ударом оказались словацкие либералы и "соросята" – их кормушки сильно урезают. Один из них и совершил покушение на Фицо, обвиняя его в превращении Словакии в новую Венгрию, с усилением своего суверенитета в противовес Брюсселю. А тут еще и соратник Фицо – Питер Пеллегрини – недавно победил на выборах и буквально на днях должен занять место президента Словакии. Они вдвоем выступают и за прекращение войны с Россией на Украине. Ну и главное – увеличивают альянс "своевольных" стран внутри Евросоюза».

Политолог Юрий Баранчик не исключает личных мотивов несостоявшегося убийцы:

«Это политическое покушение или что-то личное. Второй вариант не стоит исключать. Не так давно из обреза грохнули японского премьера Синдзо Абэ, уважаемого в японском обществе человека (не чета действующему Кисиде, которого именуют сугубо "Крысой"). Оказалось, что убийство имело сугубо личностные мотивы. Что, в свою очередь, не отменяет вариантов использования социопатов "втемную". Как и существования банальных ревнивых мужей, обиженных избирателей и людей с приступами классовой ненависти. Если покушение политическое, то либо это сигнал всему сообществу евроскептиков перед выборами в Европарламент (там судьба Урсулы фон дер Ляйен решается, и сотни миллиардов на кону), либо послание самому Фицо. Масштаб Словакии не тот, чтобы оказывать глобальное влияние, убийство всегда было крайним аргументом, а неугодного Фицо проще и приличнее было снести майданом. Повод для покушения должен быть крайне веским и очень срочным, и причина быстро станет понятной. Ну а если Запад теперь предпочитает убивать политических неугодных, не тратя время на майданы, то жизнь на планете скоро станет вовсе интересной. Желаем Роберту Фицо скорейшего выздоровления, а другим политикам, беспокоящимся о своих национальных интересах, бдительности и безопасности. Виктору Орбану в первую очередь».

«DarkZotovLand» считает, что стрелял психически нездоровый человек:

«Псих-одиночка – явление, перед которым бессильны все спецслужбы и самая многочисленная отличная охрана. Кеннеди (спорно, но все равно) – псих-одиночка. Ицхак Рабин – псих-одиночка. Рональд Рейган (выжил) – псих-одиночка. Синдзо Абэ – псих-одиночка. Роберт Фицо – псих-одиночка. Такие люди выходят и расстреливают школы и торговые центры. И их не вычисляют. Потому что преступление они планируют одни. В то же время куча покушений на де Голля и Кастро сорвались. Потому что их планировали профессиональные военные, а не психи».

«338» констатирует, что покушение пришло не с той стороны, откуда ждали:

«Просто очень хочется напомнить про одного деятеля, который недавно рассказывал об очередном пережитом покушении. Или о ряде деятелей, которые рассказывали о профессиональных русских, разъезжающих по миру то с огнестрельным оружием, то с различными ядами, и которых всегда останавливали практически на последнем шаге. Или о раздающихся уже третий год криках, дескать, русские убьют того-другого-третьего политика, потому что... а важно ли почему? Потому что русские убьют, и делов-то! А тут получается дед-ноунейм в одиночку, значит, устроил покушение. Это история не про выход к народу как показатель демократии, не про компетентность служб, обеспечивающих безопасность охраняемого лица, не про заговоры или послания. Мировой общественности так громко лили в уши про политические покушения и убийства, что в итоге они случились. Но не с той стороны, про которую орали».

