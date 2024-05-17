Телеграм: Сюрприз в кабмине и под Харьковом
Формирование нового правительства России на фоне наступления ВС РФ под Харьковом стало главным событием уходящей недели по версии самых Телеграм-каналов страны.
Новое правительство
На этой неделе был утвержден новый состав федерального правительства. Четыре губернатора перешли в кабмин: главы Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антон Алиханов, Сергей Цивилев, Роман Старовойт и Михаил Дегтярев возглавили соответственно Минпромторг, Минэнерго, Минтранс и Минспорта. Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернаторов и утвердил изменения в президентской администрации.
Политолог Алексей Чеснаков комментирует кадровые изменения:
«В кадровой политике Путин следует своему стилю – сочетание преемственности и обновления, опора на проверенные кадры и привлечение новых лиц, назначение на основе профессионализма и компетентности. Новые кадры рекрутируются через специальные институты подготовки, такие как "школа губернаторов". Карьерный рост носит институциональный характер. При назначениях есть элемент неожиданности, президент до последнего держит интригу по ключевым позициям. В то же время многие назначения были предсказуемы. Ряд губернаторов стали федеральными министрами, что говорит о выстраивании "скамейки запасных", преемственности и понимании работы властной вертикали на всех уровнях. Работа губернаторов в профильных комиссиях Госсовета становится важным фактором для дальнейшего карьерного роста. Горизонтальная и вертикальная ротация кадров между федеральным центром и регионами является важным инструментом обеспечения единства страны и преодоления закрытости региональных элит. Для работы на высоких должностях в федеральной исполнительной власти недостаточно депутатского опыта, необходимо поработать в регионах, чтобы понимать, как реализуются законы и решения на местах».
«Мюсли вслух» обращают внимание на назначение бывшего вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова первым заместителем председателя правительства:
«В самом правительстве повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, объяснили важностью обеспечения технологического лидерства во всех направлениях, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Исчерпывающее объяснение, которое подтверждается и сферой ответственности без пяти минут первого вице-премьера, за которую он вполне успешно отвечает уже несколько лет. Курируемые Мантуровым вопросы, нацеленные на достижение промышленного суверенитета страны, становятся приоритетными направлениями развития России. Президент на этот счет поставил крайне жесткие задачи».
Главной новостью стала замена министра обороны. Новым главой военного ведомства вместо Сергея Шойгу стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Теле Стрим» считает ротацию логичной:
«Первый этап, когда за счет практически неограниченного государственного финансирования нужно было быстро нарастить выпуск нового вооружения, Шойгу успешно выполнил. Сейчас наступил второй этап, когда нужно, сохраняя и увеличивая прежние темпы производства вооружений, оптимизировать все процессы в Минобороны и в военно-промышленном комплексе страны, чтобы не допускать искусственного завышения цен на выпускаемую продукцию и снизить коррупциогенность в цепочках поставок, как сырья на оборонные предприятия, так и готовой продукции в войска. И с такой задачей Андрей Белоусов, безусловно, справится».
«Мейстер» размышляет о приоритетных направлениях в работе Белоусова:
«Андрею Рэмовичу Белоусову действительно предложили более чем достойную работу, как мы и предполагали. Экономист на посту министра обороны вполне оправдан, учитывая огромный вес ведомства в расходной части бюджета и необходимости обеспечить максимально эффективное использование этих средств. О задаче повысить эту эффективность, особенно на фоне роста военных расходов, уже сказал Дмитрий Песков. Ключевым направлением видится обеспечение технологического суверенитета и сосредоточение на наиболее актуальных программах, требующих долгосрочного финансирования, и здесь опыт руководства экономикой и прогностической работы нового министра будет востребован».
«Безграничный аналитик» считает, что самое любопытное толкование кадровых перестановок в правительстве России предложило британское издание The Economist:
«По мнению их журналистов, назначение Белоусова министром обороны ничего хорошего для Украины не несет, поскольку грамотный экономист просто доведет Запад до истощения в конфликте. Никакой радости от перестановок в The Economist изобразить не смогли. По их мнению, Белоусов однозначно хуже для Запада, чем Шойгу. Кстати, "увольнение" [Сергея Шойгу] на пост секретаря Совбеза – это несколько странное такое "увольнение". Впрочем, от британцев никто и не ожидал, что они начнут глубоко интересоваться российской внутренней политикой».
Государственный визит Путина в Китай
В четверг Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Китай. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания главой государства.
«Банкста» пишет об экономическом сотрудничестве двух стран:
«Владимир Путин заявил, что Китай стал главным торговым партнером России. На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином президент отметил, что 90% двусторонних расчетов между странами проводятся в рублях и юанях. Это придало импульс расширению торговых потоков между государствами. Президент отметил, что Россия и Китай сформировали портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях».
«Время госзакупок» комментирует договоренность РФ и КНР о намерении задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов:
«Проблема ведь не в том, что нет инструментов неподконтрольных американскому минфину платежных каналов, а в том, что такие платежи идут между Россией и Китаем. Американцам все равно, видят они эти платежи или нет, им важно знать, что такие платежи идут. Блинкен привозил Си Цзиньпину ультиматум, и не надо радоваться, что его не встречали с красной дорожкой. Ему это было не надо. Он озвучил четкую позицию США – помогаете России, ждите санкций на финансовые институты Китая. Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина показательна, артикуляция проблемы платежей официально от нашего лидера говорит о том, что совместно с Китаем мы посылаем Штатам ответ: "Мы вас выслушали, но будем действовать так как нам выгодно". Если это согласованное решение с Китаем, а не фантазии журналистов, которые за красными дорожками угадывают различные сигналы, мир вступает в новую, более острую фазу конфронтации».
«Росмолодежь» приводит мнение политолога Алексея Малинина:
«Зарубежная поездка Владимира Путина в Китай является уже, по сути, продолжением некой традиции, когда лидеры России и Китая после вступления в должность первым делом посещают друг друга. <…> Обе страны уже не первый год сопротивляются постоянному давлению западных стран, которые не скрывают своего желания сдержать развитие России и Китая как по отдельности, так и в формате партнерского тандема – западные официальные лица открыто об этом заявляют. Однако это скорее выглядит как агония, вызванная подсознательным понимаем неизбежности обрушения однополярной мировой системы. Визит Владимира Путина в КНР также вызывал серию беспокойных реакций со стороны истеблишмента западных стран: развитие стратегического партнерства России и Китая в западном инфополе вновь рождает нарратив о том, что желание изолировать Россию после начала спецоперации на Украине, постоянные попытки ограничить рост влияния КНР через военные активности в Японии и специально созданный блок AUKUS привели совсем не к тому эффекту, который ожидали».
Экономист Борис Титов отмечает, что на совместной пресс-конференции Владимира Путина и Си Цзиньпина было отмечено растущее взаимодействие РФ и КНР во всех областях, не только в экономике:
«Наш президент подчеркнул, что 2024 и 2025 годы – это перекрестные Годы культуры России и Китая. Сегодня, конечно, можно говорить о настоящем повороте на Восток. Мы уже вышли из демонстрационного периода, когда тебе показывают, а ты смотришь. Это и торговля, которая сегодня зашкаливает – 230 миллиардов долларов товарооборота, это и инвестиции, это и огромные совместные предприятия и совместные проекты. <…> Вообще говоря, за прошедшие годы Китай в экономике очень сильно вырвался вперед, из младшего брата стал старшим. Но в последнее время мы наверстываем, новая индустриализация дает плоды. У них есть свое – у нас свое».
«Доктор Z прописал» обращает внимание на присутствие автопроизводителей из КНР на российском рынке:
«Вот что по этому поводу сказал глава [российского] государства. "Мы приветствуется сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, в честной конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше". Понятно, что форматы такого сотрудничества могут быть разными. Например, через развитие совместных предприятий, строительство или развитие уже существующих производств по сборке автомобилей и так далее. Ну и то, что по щелчку пальцев такие вещи не делаются, требуется время и средства – тоже очевидно».
Наступление ВС РФ под Харьковом
Российские войска ведут успешное наступление на харьковском направлении.
«Парламент с кнопкой» описывает ситуацию:
«Если верить последним новостям, русская армия смогла добиться выхода на расстояние, которое позволяет вести огонь из ствольной артиллерии по ВСУ в самом Харькове – это отличные новости, большое преимущество. Также российская армия проводит ряд тактических операций, направленных на перерезание снабжения украинскому гарнизону в Купянске – это последний бастион Киева, который отделяет русскую армию от Харькова. ВС РФ методично расставляет себе выгодные условия перед грядущей битвой за Харьков – кажется, Москва не боится западных поставок вооружения, которые должны вот-вот начать поступать в ВСУ. Российские генералы понимают, что противник не может перебросить резервы на север Харьковской области, не рискуя окончательным прорывом фронта, который и так трещит по швам. Северный фронт кипит – ключевые сражения за победу в этом этапе СВО должны произойти этим летом-осенью, сейчас время интерлюдии, в которой ВС РФ показывают себя с лучшей стороны».
«Всевидящее око» удивляется, что украинцы тоже признали, что у них под Харьковом проблемы:
«Свежие новости: глава украинской военной администрации Харьковской области Олег Синегубов признал расширение линии фронта во вверенном ему регионе. Жалуется на недостаточную помощь Запада, пишут. Редакции Ока, однако, интересен тот факт, что на третий год СВО украинский режим наконец научился признавать реальность. Со скрипом, с задержкой, однако спустя несколько дней или неделю они все же начинают называть вещи своими именами. А не отмораживаются до последнего, а потом, когда отрицать реальность невозможно – например, после сдачи Мариуполя, или Соледара – делают вид, что всех своих предыдущих слов не говорили. И тут Синегубов отчасти прав: безусловно, на происходящее влияет то, что к третьему году Запад сам подустал от Украины и несколько подзабил на нее, хотя все еще упорно стучит пяткой об стол, мол, русских надо побеждать. Влияет оно не на расширение фронта в Харьковской области, а на то, что Синегубов его признал. Потому что Украина – это такой мелкий гопник, который очень сильно наглеет и "теряет берега", когда у него за спиной стоит толпа приятелей-шкафов, готовых, если что, навалять оппоненту толпой. А когда приятели-шкафы говорят, мол, сам разбирайся, мы за тебя впрягаться не совсем готовы, наглость и уверенность гопника разом меркнет. Необоримая вера в западную вундервафлю, которая если появится, так дела на фронте сразу на лад пойдут – это на деле вера в то, что друзья-шкафы все-таки придут и наваляют за мелкого наглого гопника, как за родного. А харьковский фронт расширяется не из-за того, что мало вундервафлей прислали, разумеется. Ну уж за эту иллюзию Синегубов и весь киевский режим будут держаться до последнего».
«Украина не Россия?» надеется на хорошие новости для Белгородской области:
«Судя по всему, начавшееся наступление российской армии на Волчанск и в сторону Харькова призвано создать зону безопасности в несколько десятков километров от границы, чтобы перебросить в нее артиллерию и ЗРК для защиты Белгорода. В случае, если успешно начавшееся наступление будет далее развиваться в этом ключе, значительная часть опасности для Белгорода будет купирована. Если же наступление затормозится, вопрос эвакуации города встанет на повестку дня, поскольку прилегающий к нему район станет ареной ожесточенных сражений и будет постоянно обстреливаться...»
Канал «Андрей Vышинский» не может разглядеть разрекламированную украинскую линию обороны:
«Неожиданные новости: бандеровская хунта разворовала деньги на постройку Харьковской линии обороны. Чубатые блоггеры подняли вой – оказывается, мафия зелеФюрера даже не заморачивалась с возведением укреплений на Харьковском направлении. На фото "зубы дракона", небрежно разбросанные под н.п. Липцы еще год назад. Воруйте, хохлята, до последней хрювны!»
«Контора Пишет» полагает, что именно ситуацией на харьковском направлении вызван визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена:
«Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свой визит на Украину. Прилетев вчера на госдеповском самолете в польский Жешув, Блинкен на тепловозной тяге под утро приехал в Киев с "необъявленной дипломатической миссией, чтобы заверить Украину в американской поддержке". Эта четвертая поездка в Киев главы американского Госдепа с начала СВО, но особенностью этой поездки стало то, что сейчас она носит экстренный характер ввиду катастрофического положения ВСУ на харьковском направлении. Поддержка поддержкой, но, скорее всего, мистер Блинкен прибыл для того, чтобы самолично ткнуть Гниду и его администрацию в нелицеприятный факт необходимости начала миротворческого процесса, поскольку, по мнению Госдепа, лучше потерять часть, чем потерять все. В данном контексте России ни на какие перемирия соглашаться нецелесообразно».
Покушение на премьера Словакии
В среду на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. В него стрелял 71-летний словацкий писатель Юрий Цатула, либерал и сторонник Украины. Фицо прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое.
«Темник» обращает внимание на то, что Фицо практически предвидел случившееся:
«Ирония судьбы в том, что Фицо предсказал попытку убийства еще 10 апреля в своем Facebook [соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена]. Тогда он упрекнул оппозицию в откровенном разжигании ненависти против власти ради того, чтобы избежать третьего подряд поражения на выборах. Имеются в виду предстоящие выборы в Европарламент, после парламентских и президентских. Фицо так и написал: "я жду, когда это разочарование, которое так интенсивно углубляется, превратится в убийство одного из ведущих правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр". Как видим, он оказался прав. Словацкий лидер отметил тогда, что оппозиция сеет гнев, ненависть и ненормальность в фундаментальных ценностях и этических вопросах, ведет себя так, как будто их лишили рассудка. Стоит отметить, что такое поведение является характерным почерком либеральных радикалов, который им прививают в различных "школах лидерства", организуемых американскими и британскими НПО. Этот почерк политической борьбы можно встретить повсеместно в странах Центральной и Восточной Европы. Нечто подобное пытались внедрить, причем вполне продуктивно, и в России. Но решительные меры властей позволили обуздать проводников ненависти и вытеснить их за пределы РФ. Сегодня мы видим этих адептов "ненормальности в фундаментальных ценностях" на улицах Еревана, Тбилиси и Белграда, где они продолжают реализовывать установки "большого брата" против суверенитета отдельных стран».
Американист Малек Дудаков убежден, что причиной покушения на Фицо стала его национально ориентированная политика:
«Покушение на Роберта Фицо в Словакии произошло на фоне начала большой кампании в Брюсселе против новой власти в Братиславе. С момента прихода Фицо к власти он начал постепенно избавляться от находящихся под внешним управлением институтов в Словакии. Фицо закрыл "антикоррупционный офис" – аналог украинского НАБУ, которые по одной методичке создавались по всей Восточной Европе. Также Фицо снял с финансирования местные либеральные медиа. И распустил уникальный журналистский коллектив основного гостелерадиоканала Словакии RTVS. На его месте с нуля создадут новое медиа. Под ударом оказались словацкие либералы и "соросята" – их кормушки сильно урезают. Один из них и совершил покушение на Фицо, обвиняя его в превращении Словакии в новую Венгрию, с усилением своего суверенитета в противовес Брюсселю. А тут еще и соратник Фицо – Питер Пеллегрини – недавно победил на выборах и буквально на днях должен занять место президента Словакии. Они вдвоем выступают и за прекращение войны с Россией на Украине. Ну и главное – увеличивают альянс "своевольных" стран внутри Евросоюза».
Политолог Юрий Баранчик не исключает личных мотивов несостоявшегося убийцы:
«Это политическое покушение или что-то личное. Второй вариант не стоит исключать. Не так давно из обреза грохнули японского премьера Синдзо Абэ, уважаемого в японском обществе человека (не чета действующему Кисиде, которого именуют сугубо "Крысой"). Оказалось, что убийство имело сугубо личностные мотивы. Что, в свою очередь, не отменяет вариантов использования социопатов "втемную". Как и существования банальных ревнивых мужей, обиженных избирателей и людей с приступами классовой ненависти. Если покушение политическое, то либо это сигнал всему сообществу евроскептиков перед выборами в Европарламент (там судьба Урсулы фон дер Ляйен решается, и сотни миллиардов на кону), либо послание самому Фицо. Масштаб Словакии не тот, чтобы оказывать глобальное влияние, убийство всегда было крайним аргументом, а неугодного Фицо проще и приличнее было снести майданом. Повод для покушения должен быть крайне веским и очень срочным, и причина быстро станет понятной. Ну а если Запад теперь предпочитает убивать политических неугодных, не тратя время на майданы, то жизнь на планете скоро станет вовсе интересной. Желаем Роберту Фицо скорейшего выздоровления, а другим политикам, беспокоящимся о своих национальных интересах, бдительности и безопасности. Виктору Орбану в первую очередь».
«DarkZotovLand» считает, что стрелял психически нездоровый человек:
«Псих-одиночка – явление, перед которым бессильны все спецслужбы и самая многочисленная отличная охрана. Кеннеди (спорно, но все равно) – псих-одиночка. Ицхак Рабин – псих-одиночка. Рональд Рейган (выжил) – псих-одиночка. Синдзо Абэ – псих-одиночка. Роберт Фицо – псих-одиночка. Такие люди выходят и расстреливают школы и торговые центры. И их не вычисляют. Потому что преступление они планируют одни. В то же время куча покушений на де Голля и Кастро сорвались. Потому что их планировали профессиональные военные, а не психи».
«338» констатирует, что покушение пришло не с той стороны, откуда ждали:
«Просто очень хочется напомнить про одного деятеля, который недавно рассказывал об очередном пережитом покушении. Или о ряде деятелей, которые рассказывали о профессиональных русских, разъезжающих по миру то с огнестрельным оружием, то с различными ядами, и которых всегда останавливали практически на последнем шаге. Или о раздающихся уже третий год криках, дескать, русские убьют того-другого-третьего политика, потому что... а важно ли почему? Потому что русские убьют, и делов-то! А тут получается дед-ноунейм в одиночку, значит, устроил покушение. Это история не про выход к народу как показатель демократии, не про компетентность служб, обеспечивающих безопасность охраняемого лица, не про заговоры или послания. Мировой общественности так громко лили в уши про политические покушения и убийства, что в итоге они случились. Но не с той стороны, про которую орали».
Евровидение
В конце прошлой недели в Швеции состоялся финал 68-го конкурса «Евровидение». Победителем стал рэпер из Швейцарии. Россия не участвовала в скандальном конкурсе, за что авторы многих телеграм-каналов горячо благодарили инициаторов антироссийских санкций.
«АДЕКВАТ Z» радуется самоуничтожению враждебной нам цивилизации:
«Концентрированную бесовщину Евровидения прокомментировали многие – но порадоваться увиденному не догадался, кажется, никто. Декаданс вот этой концентрации – атрибут цивилизации даже не просто уходящей, а дохнущей в корчах. Дохнущей, не осознавая (в силу наличия остаточной мощи и немалой инерционности процесса) ни факта болезни, ни ее тяжести, ни исхода – напротив, в абсолютной уверенности, что никакая это не болезнь, а лидерство на пути туда, что им кажется светлым будущим всего человечества (тот самый соблазн, которым мы давно переболели); не страдают, а наслаждаются. Пройдя уже все, и материальные, и духовные, точки невозврата, очень хорошо наблюдаемые со стороны. И поскольку нам эта цивилизация враждебна вполне экзистенциально, любой чумной бубон на ее тушке сойдет за лишний повод помахать ей платочком на пути в необратимое».
«Умный еврей при губернаторе» комментирует разразившийся на конкурсе палестино-израильский скандал:
«В Европе нынче бум сочувствия палестинцам. Израиль справедливо обвиняют в карательных операциях, военных преступлениях и геноциде. Демонстрации, Грета Тунберг, вот это во все. И даже антиизраильские голосования в ООН. На конкурс по этому поводу пытались не пустить израильскую певичку (она хоть бывшая, но подданная русская, однажды даже в Крыму спела и через это попала в хохляцкие черные списки – но это совсем другая история). Казалось бы, зрительское голосование в таких условиях должно было эту певичку уничтожить. Но нет – зрители дали ей второе место и вполне могли бы дать и первое, а на пятое отправило ее профессиональное жюри. И именно из политических пропалестинских соображений. Что за причта? А притча очень простая. Из двух частей. 1. Европейцы гораздо сильнее боятся мигрантов-азиатов, в том числе или в первую очередь арабов (потому что их очень много), чем евреев, которых на европейских улицах, можно сказать, почти и нет вовсе. 2. Палестинцы – это у нас нынче часть "оси зла" наряду с русскими, китайцами, персами и корейцами, сирийцами. А вы говорите, кто лучше поет».
«Радости скупые телеграмы» следят за комментариями израильской публики:
«Одно неосторожное движение – и цивилизованные израильтяне превращаются... превращаются... в элегантных завсегдатаев "Одноклассников", которые когда-то писали "Обама – чмо" и "Путин, порви этого ублюдка". Цирк начинается с обложки. Чистая и невинная израильтянка противопоставляется демонической агрессивной ирландке. Это при том, что обе девушки выступили отлично каждая в своей эстетике. Заголовок – "НАСТОЯЩАЯ ПОБЕДА". С какой стати? Букмекеры ставили на Хорватию, Израилю прогнозировали второе-третье место».
«А вот мой яндекс кошелек» имеет рацпредложение:
«Зря, конечно, Евровидение не показывали по российским федеральным каналам. С утра на призывных пунктах стоили бы очереди из добровольцев».
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