Telegram сообщил о восстановлении доступа к мессенджеру у всех пользователей

Администрация Telegram заявила о восстановлении работы мессенджера у всех пользователей после масштабного сбоя, произошедшего ранее в среду, 16 декабря. Как отмечается в сообщении администрации мессенджера, опубликованном в Twitter, пользователи могут столкнуться с некоторыми последствиями, например, не все сообщения будут видны, однако «это скоро пройдет».

Ранее стало известно, что в работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои, в том числе в России. Об этом сообщал портал Downdetector. В частности, по состоянию на 16:13 по московскому времени было зафиксировано более 15 тысяч отчётов о сбое в работе мессенджера.

Подавляющее большинство пользователей (90%) заявляли о невозможности подключения к сервису, 8% — о невозможности отправить сообщение.

«Ростелеком» полностью восстановил работу своих сервисов после сбоя

Между тем, утром 16 декабря пользователи заявляли о сбое в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также сервиса YouTube. Неполадки отмечены по всему миру, в том числе в России, сообщает сервис Downdetector.

В основном в России проблемы возникли у пользователей из Москвы.

Юзеры отмечали, что либо не могут подключиться к сервису, либо испытывают затруднения при отправке сообщения, передает РЕН ТВ. В YouTube у большинства не проигрываются видеоролики или не загружается веб-сайт, кто-то не может зайти на свою страницу видеохостинга.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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