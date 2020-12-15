«Ростелеком» полностью восстановил работу своих сервисов после сбоя
15 декабря 202011:11
«Ростелеком» восстановил работоспособность сети после аварийной ситуации, сообщили в пресс-службе компании.
Ранее в работе одного из крупнейших в России интернет-провайдеров произошел сбой, пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов сообщили, что не могут подключиться к интернету,
В пресс-службе отметили, что экспертам удалось быстро локализовать проблему, а к 9:30 работоспобность сети была восстановлена.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+27 328 / сут.
Умерли
47 391+450 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+18 562 / сут.
- «Ростелеком» полностью восстановил работу своих сервисов после сбоя
- Гинцбург рассказал, когда «Спутник V» проверят на беременных
- Пилотируемые запуски к Луне пройдут на ракетах «Ангара»
- Мишустин подписал документы для стабилизации цен на рынке продовольствия
- Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
14 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru