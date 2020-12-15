«Ростелеком» полностью восстановил работу своих сервисов после сбоя

«Ростелеком» восстановил работоспособность сети после аварийной ситуации, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в работе одного из крупнейших в России интернет-провайдеров произошел сбой, пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов сообщили, что не могут подключиться к интернету,

В работе «Ростелекома» произошел сбой по всей стране

В пресс-службе отметили, что экспертам удалось быстро локализовать проблему, а к 9:30 работоспобность сети была восстановлена.



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