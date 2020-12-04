Блогеры-убийцы и геи-финансисты смутили Телеграм

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На этой неделе Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иностранного гражданства и вида на жительство в других странах для военных и госслужащих.



Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что эта мера позволит противодействовать иностранному влиянию на российскую политику:

«"Запасной аэродром" чиновнику оформляет страна, которая заинтересована в его "услугах" в нашей стране. Кроме того, она получает вполне конкретный рычаг давления на своего новоиспеченного гражданина. Фактически речь идет о создании условий для совершения преступления – государственной измены. Наша задача как законодателей исключить саму возможность для появления этих условий, и инициатива Президента как раз на это и направлена».

«Мюсли вслух» внимательно прочитали законопроект и узнали, что исключения возможны:

«Абсолютный запрет накладывается вовсе не на нахождение лиц с двойным и множественным гражданством на государственной и муниципальной службе, а на допуск таких лиц к государственной тайне. В остальном возможны варианты – "по решению представителя нанимателя (работодателя)"».

«ПОЛИЦИЯ 2.0» рассуждает о перспективах правоприменения:

«Тут есть два нюанса: 1) Бывшие сотрудники украинского Беркута, служащие в РФ; 2) Сотрудники МВД по Р. Крым. Немало сотрудников из обеих этих категорий (с большой долей вероятности) имеют двойное гражданство. Выйти из гражданства Украины не так просто, да и нет такой огромной необходимости. Формально с принятием этого закона вышеназванные сотрудники, которые до поры припрятали свой украинский паспорт, должны будут в течение 10 (20) дней доложить руководителю о наличии двойного гражданства, а затем ждать решения своей судьбы. Руководитель, "в исключительных случаях", может разрешить службу на должности без допуска к секретке. Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Если будет на то воля начальника, то он признает случай исключительным, а если сотрудника нужно слить, то… сами понимаете».

«Темник» считает, что новый законопроект имеет еще и символическую значимость:

«Чиновники должны сами рассказать о наличии двойного гражданства или о ВНЖ в другой стране, утверждает законопроект Президента. Госслужащим дадут время избавиться от указанных недостатков. И этот механизм нам показался весьма любопытным. Помимо имплементации конституционных поправок присутствует еще один аспект. По-хорошему, у чиновников не должно быть двойного гражданства и ВНЖ. Это запрещают иные законы. Но сейчас имеет место важный рубеж. У чиновников появился последний шанс показать лояльность Президенту и "постпоправочному" курсу (связанному, в частности, с национализацией элит). Госслужащих подталкивают к выбору: раскрыть карты и жить спокойно или мухлевать, кратно повышая риски для самих себя».

