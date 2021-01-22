Телеграм сливает партии и бережет детей от провокаторов

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В соответствии с поручением Владимира Путина в понедельник в России началась массовая вакцинация от коронавируса.

Журналистка Леся Рябцева пишет о том, кого в первую очередь нужно убедить в необходимости сделать прививку:

«Самая главная и большая боль этой пандемии лично для меня – это группа риска по возрасту. Пока остальные орут, что "все равно все переболеем", "скорее бы коллективный иммунитет" и "ничего страшного в ковиде нет", пожилые люди заражались и с огромной сложностью выздоравливали (если вообще выживали). Те, кто, слава Богу, живы, теперь, чтобы не бояться за себя и не бояться видеться с близкими, могут вакцинироваться. Препарат против коронавируса не просто безопасней и эффективней, чем само заражение коронавирусом (потому что дает больше антител), но и позволяет наконец жить нормальной жизнью, выйти из самоизоляции. <…> Если у вас есть бабушки и дедушки, старшие родственники и друзья, отправьте их на вакцинацию. Это правильное дело. Даже если вы не общаетесь, даже если они кажутся невыносимыми. Они заслуживают жить. Возраст (и даже дурной характер из-за этого возраста) не повод умирать от ковида».

Журналиста Романа Голованова забавляет то, что первыми на вакцинацию побежали критики российской вакцины:

«У меня в памяти засела история, как журналистка "Медузы" сделала российскую вакцину от ковида. Потом выла, что у нее ломает позвоночник. Что градусник лопается от температуры. Выяснилось, что ей вкололи плацебо. И все стоны барышни помножились на ноль. Коллектив "Эха" в эфире проклинал "Спутник V". Рассказывали, что у нас даже "Новичок" сварить не могут, какая там вакцина. Все вопли остановились, когда для эховцев выбили возможность сделать отечественную прививку. Расталкивая всех, [ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Александр] Плющев занял первое место в очереди на укол от коронавируса. Вот так у них всегда. Вся ненависть заканчивается, когда дело доходит до собственной шкуры. Цифры вакцинации впечатляют. К 20 января привиты 220 тысяч москвичей. И среди них не зафиксировано случаев серьезных осложнений или жестких побочных эффектов. <…> Опасности нет. Нас вдоль и поперек с детства искололи прививками. Чего же бояться этой? Но главное – вакцинация должна быть добровольной. Принуждать никого нельзя. Это принципиальный момент».

«Мюсли вслух» рассказывают о признании российской вакцины в Европе:

«Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венгрии – первой из стран ЕС. Регистрация проведена в рамках ускоренной процедуры. <…> Примечательный результат, ибо процесс мог быть долгим. Теперь очень любопытна реакция Брюсселя – напомним, всего 13 дней назад [председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляла, что все страны – члены ЕС должны приобретать противоковидные вакцины только с санкции Брюсселя, "ни одно государство не должно проводить параллельные консультации"».

«Без рецепта» пишет о третьей российской вакцине от коронавируса:

«В ряду российских вакцин от коронавируса долгожданное пополнение – в марте в оборот поступит препарат центра Чумакова. Сейчас ученые заканчивают клинику на добровольцах. Безопасность вакцины доказана, данные по эффективности раскроют, когда закончат испытания. По Москве ползут слухи, что эта вакцина может оказаться не менее, а то и более эффективной, чем Спутник V и Вектор. В отличие от коллег в центре Чумакова пошли традиционным путем – сделали инактивированную вакцину. Она содержит в себе "обезвреженный" вирус, лишенный заразных свойств, но способный вызвать иммунную реакцию. Инактивированным вакцинам больше полувека, они хорошо изучены и проверены на разных болезнях, таких как полиомиелит и энцефалит. Схема производства этих препаратов выглядит просто. Необходимо наработать достаточное количество вируса, обезвредить его, очистить, добавить "усилители" – и после этого уже можно колоть полученный препарат пациентам».

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда выступает категорически против принуждения к вакцинации:

«Принцип добровольности вакцинации является чрезвычайно важным с точки зрения уважения свободы и достоинства человека. Любой дееспособный взрослый человек должен принимать решение сделать прививку самостоятельно. И, конечно, нельзя допускать поражения в правах тех, кто по какой-либо причине, включая медицинские предписания, не может вакцинироваться. Некоторые архиереи и священники по своему выбору уже привились от коронавируса, но они не навязывают никому свое решение».

