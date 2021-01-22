Телеграм сливает партии и бережет детей от провокаторов

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НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и ее вакцинация
В соответствии с поручением Владимира Путина в понедельник в России началась массовая вакцинация от коронавируса.
Журналистка Леся Рябцева пишет о том, кого в первую очередь нужно убедить в необходимости сделать прививку:
«Самая главная и большая боль этой пандемии лично для меня – это группа риска по возрасту. Пока остальные орут, что "все равно все переболеем", "скорее бы коллективный иммунитет" и "ничего страшного в ковиде нет", пожилые люди заражались и с огромной сложностью выздоравливали (если вообще выживали). Те, кто, слава Богу, живы, теперь, чтобы не бояться за себя и не бояться видеться с близкими, могут вакцинироваться. Препарат против коронавируса не просто безопасней и эффективней, чем само заражение коронавирусом (потому что дает больше антител), но и позволяет наконец жить нормальной жизнью, выйти из самоизоляции. <…> Если у вас есть бабушки и дедушки, старшие родственники и друзья, отправьте их на вакцинацию. Это правильное дело. Даже если вы не общаетесь, даже если они кажутся невыносимыми. Они заслуживают жить. Возраст (и даже дурной характер из-за этого возраста) не повод умирать от ковида».
Журналиста Романа Голованова забавляет то, что первыми на вакцинацию побежали критики российской вакцины:
«У меня в памяти засела история, как журналистка "Медузы" сделала российскую вакцину от ковида. Потом выла, что у нее ломает позвоночник. Что градусник лопается от температуры. Выяснилось, что ей вкололи плацебо. И все стоны барышни помножились на ноль. Коллектив "Эха" в эфире проклинал "Спутник V". Рассказывали, что у нас даже "Новичок" сварить не могут, какая там вакцина. Все вопли остановились, когда для эховцев выбили возможность сделать отечественную прививку. Расталкивая всех, [ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Александр] Плющев занял первое место в очереди на укол от коронавируса. Вот так у них всегда. Вся ненависть заканчивается, когда дело доходит до собственной шкуры. Цифры вакцинации впечатляют. К 20 января привиты 220 тысяч москвичей. И среди них не зафиксировано случаев серьезных осложнений или жестких побочных эффектов. <…> Опасности нет. Нас вдоль и поперек с детства искололи прививками. Чего же бояться этой? Но главное – вакцинация должна быть добровольной. Принуждать никого нельзя. Это принципиальный момент».
«Мюсли вслух» рассказывают о признании российской вакцины в Европе:
«Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венгрии – первой из стран ЕС. Регистрация проведена в рамках ускоренной процедуры. <…> Примечательный результат, ибо процесс мог быть долгим. Теперь очень любопытна реакция Брюсселя – напомним, всего 13 дней назад [председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляла, что все страны – члены ЕС должны приобретать противоковидные вакцины только с санкции Брюсселя, "ни одно государство не должно проводить параллельные консультации"».
«Без рецепта» пишет о третьей российской вакцине от коронавируса:
«В ряду российских вакцин от коронавируса долгожданное пополнение – в марте в оборот поступит препарат центра Чумакова. Сейчас ученые заканчивают клинику на добровольцах. Безопасность вакцины доказана, данные по эффективности раскроют, когда закончат испытания. По Москве ползут слухи, что эта вакцина может оказаться не менее, а то и более эффективной, чем Спутник V и Вектор. В отличие от коллег в центре Чумакова пошли традиционным путем – сделали инактивированную вакцину. Она содержит в себе "обезвреженный" вирус, лишенный заразных свойств, но способный вызвать иммунную реакцию. Инактивированным вакцинам больше полувека, они хорошо изучены и проверены на разных болезнях, таких как полиомиелит и энцефалит. Схема производства этих препаратов выглядит просто. Необходимо наработать достаточное количество вируса, обезвредить его, очистить, добавить "усилители" – и после этого уже можно колоть полученный препарат пациентам».
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда выступает категорически против принуждения к вакцинации:
«Принцип добровольности вакцинации является чрезвычайно важным с точки зрения уважения свободы и достоинства человека. Любой дееспособный взрослый человек должен принимать решение сделать прививку самостоятельно. И, конечно, нельзя допускать поражения в правах тех, кто по какой-либо причине, включая медицинские предписания, не может вакцинироваться. Некоторые архиереи и священники по своему выбору уже привились от коронавируса, но они не навязывают никому свое решение».
Миронов и его слияние
В среду лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил, что в ближайшее время произойдет объединение трех политических партий – это «Справедливая Россия», «Патриоты России» Геннадия Семигина и «За правду» Захара Прилепина.
«Всевидящее око» пишет, благодаря кому это объединение состоялось вопреки всем сложностям:
«Но если уж говорить начистоту, сам факт объединения трех партий – уже в высшей степени удивительное событие. Еще вчера он казался чем-то почти невозможным, на уровне очередных любопытных, но маловероятных политических прогнозов. Легче всего было предположить, что СР, Патриоты и "За правду" – просто не смогут между собой договориться. А они, тем не менее, это сделали. И тут нельзя не отдать дань умениям АП усаживать разных людей за стол переговоров и помогать им найти компромисс. Одно из самых интересных изменений в партийном ландшафте за последнее время – в первую очередь, именно их заслуга, не столько даже лидеров объединяющихся сил. Которых, впрочем, тоже стоит уважать за договороспособность и готовность взяться за масштабный проект партийного слияния».
«Толкователь» считает, что от этого объединения выиграют все:
«Все три партии можно поздравить с этим. Тактически это правильный ход. СР балансирует на грани 5%, и перетекание к ней даже 1-1,5% от ЗП и ПР – это существенный плюс. Плюс СР получит несколько сильных медийных лиц (чего ей очень не хватает) – того же Захара Прилепина. Для ЗП это способ уйти достойно с политической сцены. Партия не "выстрелила", так как принялась играть на поле левого патернализма – которое плотно держит КПРФ. Да еще играть с темами, которые уходят из политического сознания масс – антиамериканизма, Донбасса, антиинтеллигенства и т.п. Играть ей надо было на поле ЛДПР, русского национализма в форме цирка-шапито, но тут просто нет актера уровня Жириновского».
«ПолитКапитал» предвидит внутрипартийные конфликты:
«На данном этапе такой политический компромисс видится правильным решением. Прилепину и Семигину этот союз интересен как способ попасть в новый созыв Госдумы, но вот развивать партию Миронова (с учетом конфликтности ценностно-идеологических подходов) у них желания, скорее, не будет. А это значит, что после выборов мы можем ожидать активизацию внутрипартийной борьбы».
«Политбюро 2.0» считает, что больше всех от объединения трех партий выигрывает четвертая:
«Главный бенефициар объединения "Справедливой России" и "За правду" (если оно состоится) – партия "Новые люди". Радикализация и лоялизация имиджа эсеров выведет их из ниши "наименее противной партии", естественной партии второго выбора. Чем больше будет Прилепина в публичной активности эсеров, тем меньше у них шансов собрать на финише голоса неопределившихся. Тем больше шансов у новых проектов (из числа которых выбывает уже второй игрок – после "танковой" Партии прямой демократии)».
«Мейстер» напоминает, что в истории «Справедливой России» что-то подобное уже было:
«Заявление Сергея Миронова, что в ближайшее время пройдет объединение трех политических партий – "Справедливой Россия", "Патриотов России" Геннадия Семигина и "За правду" Захара Прилепина живо напоминает 2006 год. Тогда "Справедливая Россия" была создана путем объединения 3 партий: "Родины", Партии пенсионеров и Партии жизни. Название взяли новое, чтобы никому не было обидно. В 2007 году "эсеры" набрали 7,7% голосов и стали парламентской партией, а в 2011-м даже заняли 3-е место с 13,4%. Однако после 2011 года в новой политической ситуации и "Родина", и Партия пенсионеров предпочли отделиться от "Справедливой России" и восстановить старые названия. Электоральные успехи "Справедливой России" остались в прошлом: в 2016-м партия набрала всего 6,22% голосов. Насколько прочным окажется союз 3 партий ныне, сейчас вряд ли возможно предсказать. Дьявол, как известно, прячется в деталях, а именно детали нового "союза трех" пока что неведомы и, вполне возможно, еще и не проработаны».
Навальный и его арест
В минувшую субботу Алексей Навальный прилетел в Россию из Германии и был задержан. В воскресенье суд арестовал его на 30 суток за многократные нарушения условий испытательного срока по делу о хищениях в компании «Ив Роше». Суд о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный назначен на 2 февраля. Сторонники Навального намерены провести акции протеста по всей стране 23 января.
«АДЕКВАТ» пишет о реакции Запада на арест Навального:
«Немедленно освободить Навального. Немедленно выдать на расправу Иванова, Петрова или Сидорова. Немедленно провести досрочные выборы. Немедленно принять закон о том-то. Немедленно признать независимость региона такого-то. Когда хор зарубпартнеров выкатывает любую из подобных хотелок, это называется посягательством на государственный суверенитет. Веке в позапрошлом из-за такого (вернее, гораздо меньшего) начинались войны. Сейчас нравы, конечно, изменились, но считываться такие хотелки все равно должны однозначно. И в числе прочих причин скоропостижной отправки Навального в Москву – как раз стремление проверить, не удастся ли нас продавить. Не получится ли у внешних сил продемонстрировать, что они в состоянии принимать обязательные для нас решения и обеспечивать их исполнение. С полным пониманием, что если это удастся один раз, то второй, третий и сотый пройдут куда проще. На судьбе Навального это должно отразиться самым печальным образом. Но судьба арестанта – последнее, что сейчас интересует вопящих, да и объективно стоит на кону».
«Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева» призывает не относиться к происходящему легкомысленно:
«Вижу очень серьезную и качественную работу противников государства по поводу 23го. Повторю, – очень качественную, целевую, умную, нащупывающую, хотя пока и не нащупавшую, главные болевые точки нашего общества. Нащупают. Дело времени. Работают жестко, качественно, креативно. Сильно работают. Такое впечатление, что мобилизация ресурса не ниже, чем летом 19 года. За этой работой стоит Система. Настоящая Система, которая назначила нас, Россию, своим "главным противником" на ближайшие годы. Это не Байден и не США вообще. Это вообще больше, чем США. А мы, кажется, не понимаем, вернее, не хотим понимать сложности и серьезности ситуации и все хихикаем. Мы дохихикаемся».
«Мышь в овощном» пишет о провокаторах из числа известных людей, которые зовут молодежь на уличные протесты:
«После выхода из сумрака нескольких медиаперсон, призывающих на баррикады за Навального, неизбежны риторические вопросы на классическую тему: "С кем вы, мастера культуры?" На наш взгляд, ответ будет простым: мастера культуры всегда со своей аудиторией, и каков поп – таков и приход. Кто-то мечтает о выступлении в Большом Кремлевском дворце, кто-то – на арене в Лужниках, а кто-то – на Майдане, при свете горящих покрышек. Главное в этой ситуации, как нам кажется, честность. Ты всерьез призываешь деток выйти на улицы? Ты точно понимаешь, что ты при этом делаешь? Ты готов выйти туда сам? Если все так – хорошо, вперед, там увидимся. Только потом, пожалуйста, без соплей».
Журналистка Мария Баронова, ранее активно участвовавшая в оппозиционном движении, знает по опыту, что организаторам протестов верить нельзя:
«Дети, напоминаю, что не надо садиться в тюрьму и прочее "использовать суды, как свои трибуны" за что бы то ни было. Нет таких лидеров и нет таких идей. Это очень девиантная замануха – быть гонимым и преследуемым. Заниматься можно всем, что не убивает тебя и не сажает в тюрьму. Будьте осторожны в своих исследованиях жизни. А то я от тиктока сейчас лишь, мягко говоря, в шоке. Там натуральное зомбирование детей про героическую борьбу. Даже с учетом того, что мой сын знает изнутри все про оппозицию и про то, как подставляют людей, и как не соблюдают того, что проповедуют, он все равно хочет идти на митинги "из интереса". Моя внутренняя Мизулина сейчас пребывает в таком шоке, что еще чуть-чуть и захлопает крыльями. Проводите со своими детьми чаще разговоры по актуальной политической обстановке, короче. А то я тут 4 дня сидела в берлоге, а там уже, оказывается, очередная реинкарнация "Болотных дел" назревает. Вот поверьте мне, вам этого совсем не надо. Не любой опыт ценен».
Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов сожалеет о молодых людях, которые станут жертвами политических игр:
«"Как нам вытащить Навального из тюрьмы?", так называется новое видео Леонида Волкова. Правильный и единственный ответ на этот вопрос – никак. Вам никак. Адвокат еще может что-то сделать и поработать, но прогнуть под себя власть, выводя школьников под дубинки силовиков, однозначно не получится. Фактически Леня призывает выходить на улицы, то есть обращается с призывами к участию в массовых беспорядках и нарушению закона, и все это для того, чтоб этот самый закон не действовал в отношении единого и безальтернативного. Выйдут ли люди на улицу? Кто-то да. Будет ли их много? Конечно, нет. Технологии деанона по фотографии лица, даже если оно закрыто медицинской маской, давно апробированы и работают. Совершенно точно каждый участник несанкционированной акции (а они не санкционированы все и во всех городах) в лучшем случае будет привлечен к административной ответственности. В случае участия в массовых беспорядках – к уголовной».
Байден и его инаугурация
20 января 46-й президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис официально вступили в должность.
Политолог Владимир Корнилов комментирует отказ предшественника Байдена Дональда Трампа от присутствия на инаугурации:
«Гляжу, многие критикуют Трампа за решение просачковать инаугурацию Байдена. А между тем, подавляющее большинство американцев это решение поддерживает (причем 45% "сильно поддерживают")».
У «338» накопились вопросы к Трампу:
«Где обещанная правда о НЛО, кто убил Кеннеди и другие вещи, о которых принято говорить "истина где-то рядом"? Впрочем, рассекречивать это он обещал с 2017 года, месседж для сугубо внутреннего потребления. Для внешнего потребителя месседж интерпретируется как что бы там у них ни происходило, как бы некоторые не пророчили или потирали руки, говоря "скоро, скоро!" – в западном мире есть свои вещи, охраняемые не хуже, чем ключ от "красной кнопки". Притом консенсус в отношении их сохранности существует в истеблишменте, а не в каком-нибудь глубинном государстве».
«Орда» подводит итоги президентства Трампа:
«Затяжная торговая война с Китаем. Громкий выход из Парижского соглашения по климату. Отмена TPP [соглашения о Транстихоокеанском партнерстве] и в полный рост торговая война даже с извечными европейскими партнерами, которым не понравился новый курс Америки, направленный не на ушатывание слабых стран третьего мира, а на попытку разобраться, кто сколько и кому задолжал за последние десятилетия. Выход из совета ООН по правам человека. Попытка выйти из NAFTA. Попытка выйти из иранской ядерной сделки. 4 года Америка не проецирует военную мощь вовне – и во всех уголках планеты государства начинают щемить хайтех Кремниевой долины, вводя конские штрафы, прописывая необходимость открывать представительства и в некоторых, самых дерзких случаях (в Австралии), угрожая обязать этот хайтех делиться выручкой от рекламы с местными издателями. Наконец, непрекращающийся последний год конфликт внутри самой страны, где различные эхо-камеры окончательно поделились на какие-то мутные вооруженные группировки типа The Proud Boys, Boogaloo Boys, NFAC – которые 4 года назад были вообще не заметны, а теперь приветливо машут друг дружке стволами прямо на улице средь бела дня. Тут же на свет божий повылазили Антифа и BLM – и тоже вооруженные и какие-то злые. Так, что даже в Африке уже газеты ржут: "Ну и кто теперь банановая республика?"»
«Записки из красного дома» будут скучать по Трампу:
«Рыжий панк уехал во Флориду... Не скрою, по-человечески даже грустно, что время Дональда вышло. Он был крутой, харизматичный, настоящий продукт той Америки, которую мы потеряли: с ее кадиллаками, двубортными костюмами, пластинками Элвиса Пресли и Дина Мартина. Все так. Но признаем, что при всех своих качествах Трамп не захотел или не смог (уже не имеет значения) сделать этот мир немного лучше, договориться с Россией, дать суверенитет Европе. Ничего не произошло. Пытаясь избавиться от ярлыка "агента Кремля", он все глубже закапывал предвыборные обещания, подкрепляя очередными санкциями».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пишет о перспективах российско-американских отношений при Байдене:
«Хотелось бы думать и надеяться на конструктив, хотя оснований даже для "осторожного оптимизма" мало. Может быть, поменяется стилистика, но не суть американской политики в отношении России. Тем не менее, Москва с приходом Байдена рассчитывает на диалог с США по устранению накопившихся раздражителей в отношениях и готова к взаимовыгодному сотрудничеству. Представление о том, как будет формироваться политика в отношении России, дают недавние высказывания ключевых членов команды Байдена. Так, будущий Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России отведено значительное место во внешнеполитической повестке Соединенных Штатов. Начав за здравие, он подтвердил, что новая администрация в Вашингтоне поддержит продление срока действия СНВ-3. <…> Однако на СНВ-3 конструктив Блинкена, похоже, иссякает. Вполне в духе преемственности с курсом администраций Обамы и Трампа он заявляет о России как угрозе. Ну и, конечно, снова нам грозят возможными санкциями и за "массовые кибератаки в США", и за "попытку заглушить голос Навального", и за "Северный поток – 2". В общем, темы все те же и про то же».
Телеграм и его противники
Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (Коалиция за более безопасный интернет) подала в суд на Apple с требованием удалить Телеграм из магазина приложений и заявила о намерении подать аналогичный иск к Google. НКО обвиняет мессенджер в размещении материалов, призывающих к насилию, пропагандирующих превосходство белой расы и неонацистские взгляды.
«Доктор прописал» рассказывает про Коалицию, подавшую иск:
«Возглавляет ее бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг. В России деятельностью Coalition for a Safer Web до нынешнего сообщения The Washington Post о подаче иска особо не интересовались. Хотя и с чего бы, собственно – какая-то ассоциация профессиональных стукачей. Coalition for a Safer Web готовила для палаты представителей доклады о роли социальных сетей в популяризации радикализма. Продвигает идею о создании некоего кодекса поведения в соцсетях. Ну и еще один момент – в руководстве НКО деятели республиканской партии».
«USlegalnews» полагает, что перед Коалицией стоит непростая задача:
«Интересно, что посол Гинзберг и созданный им Альянс считает, что "Телеграм является каналом коммуникации для российского правительства и аффилированных с ним неонацистских и националистических группировок". Если производство по иску не будет прекращено сразу (Apple первым делом попытается это сделать), то будет важным даже не результат, а процесс раскрытия доказательств. Если стороны дойдут до этого этапа, то могут всплыть внутренние коммуникации корпорации по вопросам удаления приложений из стора».
«Темник» считает иск ожидаемым:
«Взрывной успех Telegram, последовавший после изменения правил конфиденциальности WhatsApp, как и следовало ожидать, не остался без реакции заинтересованных групп влияния. <…> Аргументация простая и ожидаемая – администрация мессенджера чересчур терпима к экстремистскому и расистскому контенту. Другими словами, не банит тех, кого надо банить, четко следуя в фарватере, заданном Twitter, FB и другими трендсеттерами глобальных соцмедиа. Конечно, было бы наивно полагать, что целый мир, свалившийся сам собой к ногам Павла Дурова, достанется ему без боя. В конце концов, будет интересно посмотреть, как у американских уполномоченных органов получится проделать ту работу, которая не вышла парой лет ранее у нашего Роскомнадзора».
«БурКОПсоюз» привлекает внимание к тому, как по-разному относится российская оппозиция к регулированию интернета в России и в США:
«Не можем не прокомментировать ползущие по соцсетям призывы к участию в незаконных митингах за Навального. Давайте-ка вспомним, сколько аккаунтов, групп и даже целая соцсеть были заблокированы совсем недавно в США с формулировкой "за подстрекательство к насилию"? Что тогда говорила наша проамериканская оппозиция? Это другое, там – закон, там полиция добрая и честная, и вообще это частные компании (ага, частные, особенно когда Цукерберга дерут на слушаниях в Конгрессе). А когда все несогласные американцы ринулась в Телеграм, и встал вопрос о его удалении из магазинов Apple и Google, наши борцы за свободу даже не пикнули!»
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