Телеграм скорбит по «Крокусу» и помнит Югославию

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22 марта в подмосковном Красногорске группа террористов напала на посетителей концерта группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл». После расстрела безоружных людей террористы подожгли здание, в результате чего многие люди погибли, задохнувшись от дыма. Количество погибших превысило 140 человек, число пострадавших выросло до 382 человек, есть пропавшие без вести. На следующий день четверых подозреваемых задержали на территории Брянской области, они двигались в сторону границы с Украиной. Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.

Вскоре после теракта в сети появилось фейковое заявление от имени запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ), которая якобы взяла на себя ответственность за теракт. Западные политики поспешили заявить о том, что Украина к теракту непричастна. Однако директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают украинский след. Позже Следственный комитет сообщил о наличии доказательств того, что исполнители теракта получили значительные денежные суммы и криптовалюту с Украины.

«Win/Win» пишет про ход расследования:

«Фактура прибывает, и ее начали выдавать на высоком уровне. <…> Поимка четверки исполнителей может дать десятки, если не больше сообщников по террористической сетке. Задержанных по делу о теракте в Крокусе уже более (...) человек. Десятки. Арестована пока меньшая часть. Остальные содержатся в тайне, идет оперативная работа, и завершилась оперативная комбинация с турецкими спецслужбами. Несколько смежных сетей вскрыто, и часть задержано. Идут оперативные мероприятия и в регионах. Предварительно к апрелю все будет окончено, и начнется следствие. Первые результаты скорее всего озвучит Президент».

«338» рассуждает о том, зачем Запад врет про ИГ:

«Со следом ИГИЛ-Хорасан, на ответственности которой за теракт в Подмосковье упорно настаивает Запад, неувязок слишком много. Неувязки такого рода, что на Западе о них не могли не знать. (Либо говорящим головам не успели положить нужные бумажки.) Хорасан не просто присутствует исключительно на малой части Афганистана, но сама группировка немногочисленна, и ее численность, как и число потенциальных неофитов, активно регулируется талибами. Не единожды американскими спикерами упоминалось, что удары по объектам ИГИЛ на Ближнем Востоке эффективны, и они будут продолжаться. Вчера это было повторено. Удары по черноморской портовой инфраструктуре, кораблям и судам, в том числе задействованным в "сирийском экспрессе", направлены на продолжение выдавливания России из Сирии и Ближнего Востока в целом. Не является ли реинкарнация темы про рост опасности ИГИЛ предлогом для усиления (ужесточения) присутствия Запада в регионе? Террористы здесь снова не более чем инструмент и технология».

«Battle_Z_Sailor» называет соучастниками теракта всех, кто пытается запутать следы:

«А я напомню, что ВСЕ западные публикации, ВСЕ заявления их политиков и либерды – это продолжение теракта. Это вторая его часть, когда цели, причины и последствия доносятся до общества, поскольку непосредственными исполнителями цели теракта изначально не были заявлены».

Российское общество показало высокий уровень сплоченности и взаимопомощи. Водители бесплатно развозили по домам людей, выбегавших из горящего здания, сотни россиян стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших. Не остался в стороне и бизнес, пишет «PR Us»:

«Мне задали вопрос – как бизнес должен реагировать на трагедию? Хочется поддержать, но что писать? Где грань между помощью и хайпом? Грань есть, и она довольно понятная. Хайп на трагедии – это сотрясание воздуха. Тем, кто попал в беду, от него ни пользы, ни помощи. Списывать кредиты, бесплатно возить людей, раздавать еду, сдавать кровь, отменять авиабилеты, переводить деньги пострадавшим – это и есть поддержка и помощь. Если кому-то кажется, что это "пиар на костях", то не дай бог этому человеку оказаться в ситуации, когда от такой помощи будет зависеть его жизнь и здоровье близких. В дни национальной трагедии бизнес должен помогать – словами, деньгами, делом. В такие дни помощь материальная – это помощь моральная. Она физически ощутима. Готовность бизнеса помогать самому, а не по указке сверху, это признак нормального общества. В ценности бренда крупных компаний должна быть заложена готовность жертвовать своими деньгами в дни трагедий. И да, рассказывать об этом. Это и есть связи со своим обществом. Связи с нормальностью».

«Мейстер» комментирует слова Владимира Путина о том, что на Украине создают новый «гитлерюгенд»:

«Владимир Путин напомнил, что Россию пытаются устрашить в тот момент, когда ее армия прочно удерживает оперативную инициативу на фронте. В то время как ее противник, пытаясь залатать бреши в численности войск, пытается форсировать мобилизацию и создает аналоги Гитлерюгенда. Отметим, что Гитлерюгенд это не фигура речи, а вполне себе часть реальности Украины. Еще в далеких 2015-2016 годах лагеря военной подготовки для подростков начали создавать нацисты из "Азова". И не они одни. Но если раньше это были частные инициативы радикалов, то сейчас идеи о всеобщей системе воинской подготовки подростков звучат из парламента Украины. О потребности в ней, в частности, заявил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко. Он предлагает преподавать ратное дело подросткам с 17 до 20 лет. Особую пикантность этому придает другая инициатива депутатов, предлагающая забирать по мобилизации лиц старше 18 лет, если у них есть военно-учетная специальность (ВУС). Если мрии депутатов воплотятся в жизнь, то споры о том, мобилизовать ли мужчин с 27 или 25 лет, отпадут сами собой. Получить простейшую ВУС стрелка для хлопцев можно будет уже в 18 лет. Ну, а там и до Работино недалеко. Логика Киева в этом вопросе проста до неприличия – недостаток оружия и мастерства украинцы пытаются компенсировать количеством пехоты на фронте, совершенно наплевав на тот факт, что там погибнет будущее украинской народа».

