Телеграм скорбит по «Крокусу» и помнит Югославию
Теракт в "Крокус Сити Холле" затмил все новости и стал главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
«Крокус» и его «Пикник»
22 марта в подмосковном Красногорске группа террористов напала на посетителей концерта группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл». После расстрела безоружных людей террористы подожгли здание, в результате чего многие люди погибли, задохнувшись от дыма. Количество погибших превысило 140 человек, число пострадавших выросло до 382 человек, есть пропавшие без вести. На следующий день четверых подозреваемых задержали на территории Брянской области, они двигались в сторону границы с Украиной. Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.
Вскоре после теракта в сети появилось фейковое заявление от имени запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ), которая якобы взяла на себя ответственность за теракт. Западные политики поспешили заявить о том, что Украина к теракту непричастна. Однако директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают украинский след. Позже Следственный комитет сообщил о наличии доказательств того, что исполнители теракта получили значительные денежные суммы и криптовалюту с Украины.
«Win/Win» пишет про ход расследования:
«Фактура прибывает, и ее начали выдавать на высоком уровне. <…> Поимка четверки исполнителей может дать десятки, если не больше сообщников по террористической сетке. Задержанных по делу о теракте в Крокусе уже более (...) человек. Десятки. Арестована пока меньшая часть. Остальные содержатся в тайне, идет оперативная работа, и завершилась оперативная комбинация с турецкими спецслужбами. Несколько смежных сетей вскрыто, и часть задержано. Идут оперативные мероприятия и в регионах. Предварительно к апрелю все будет окончено, и начнется следствие. Первые результаты скорее всего озвучит Президент».
«338» рассуждает о том, зачем Запад врет про ИГ:
«Со следом ИГИЛ-Хорасан, на ответственности которой за теракт в Подмосковье упорно настаивает Запад, неувязок слишком много. Неувязки такого рода, что на Западе о них не могли не знать. (Либо говорящим головам не успели положить нужные бумажки.) Хорасан не просто присутствует исключительно на малой части Афганистана, но сама группировка немногочисленна, и ее численность, как и число потенциальных неофитов, активно регулируется талибами. Не единожды американскими спикерами упоминалось, что удары по объектам ИГИЛ на Ближнем Востоке эффективны, и они будут продолжаться. Вчера это было повторено. Удары по черноморской портовой инфраструктуре, кораблям и судам, в том числе задействованным в "сирийском экспрессе", направлены на продолжение выдавливания России из Сирии и Ближнего Востока в целом. Не является ли реинкарнация темы про рост опасности ИГИЛ предлогом для усиления (ужесточения) присутствия Запада в регионе? Террористы здесь снова не более чем инструмент и технология».
«Battle_Z_Sailor» называет соучастниками теракта всех, кто пытается запутать следы:
«А я напомню, что ВСЕ западные публикации, ВСЕ заявления их политиков и либерды – это продолжение теракта. Это вторая его часть, когда цели, причины и последствия доносятся до общества, поскольку непосредственными исполнителями цели теракта изначально не были заявлены».
Российское общество показало высокий уровень сплоченности и взаимопомощи. Водители бесплатно развозили по домам людей, выбегавших из горящего здания, сотни россиян стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших. Не остался в стороне и бизнес, пишет «PR Us»:
«Мне задали вопрос – как бизнес должен реагировать на трагедию? Хочется поддержать, но что писать? Где грань между помощью и хайпом? Грань есть, и она довольно понятная. Хайп на трагедии – это сотрясание воздуха. Тем, кто попал в беду, от него ни пользы, ни помощи. Списывать кредиты, бесплатно возить людей, раздавать еду, сдавать кровь, отменять авиабилеты, переводить деньги пострадавшим – это и есть поддержка и помощь. Если кому-то кажется, что это "пиар на костях", то не дай бог этому человеку оказаться в ситуации, когда от такой помощи будет зависеть его жизнь и здоровье близких. В дни национальной трагедии бизнес должен помогать – словами, деньгами, делом. В такие дни помощь материальная – это помощь моральная. Она физически ощутима. Готовность бизнеса помогать самому, а не по указке сверху, это признак нормального общества. В ценности бренда крупных компаний должна быть заложена готовность жертвовать своими деньгами в дни трагедий. И да, рассказывать об этом. Это и есть связи со своим обществом. Связи с нормальностью».
«Мейстер» комментирует слова Владимира Путина о том, что на Украине создают новый «гитлерюгенд»:
«Владимир Путин напомнил, что Россию пытаются устрашить в тот момент, когда ее армия прочно удерживает оперативную инициативу на фронте. В то время как ее противник, пытаясь залатать бреши в численности войск, пытается форсировать мобилизацию и создает аналоги Гитлерюгенда. Отметим, что Гитлерюгенд это не фигура речи, а вполне себе часть реальности Украины. Еще в далеких 2015-2016 годах лагеря военной подготовки для подростков начали создавать нацисты из "Азова". И не они одни. Но если раньше это были частные инициативы радикалов, то сейчас идеи о всеобщей системе воинской подготовки подростков звучат из парламента Украины. О потребности в ней, в частности, заявил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко. Он предлагает преподавать ратное дело подросткам с 17 до 20 лет. Особую пикантность этому придает другая инициатива депутатов, предлагающая забирать по мобилизации лиц старше 18 лет, если у них есть военно-учетная специальность (ВУС). Если мрии депутатов воплотятся в жизнь, то споры о том, мобилизовать ли мужчин с 27 или 25 лет, отпадут сами собой. Получить простейшую ВУС стрелка для хлопцев можно будет уже в 18 лет. Ну, а там и до Работино недалеко. Логика Киева в этом вопросе проста до неприличия – недостаток оружия и мастерства украинцы пытаются компенсировать количеством пехоты на фронте, совершенно наплевав на тот факт, что там погибнет будущее украинской народа».
Россия и смертная казнь
После теракта в «Крокус Сити Холле» в обществе возобновилась дискуссия о возможности отмены моратория на смертную казнь. Во вторник этот вопрос обсуждали в Госдуме.
«АДЕКВАТ Z» сомневается, что дискуссия к чему-то приведет:
«Технически преодолеть мораторий на смертную казнь, не тревожа защищенные положения Конституции, можно – пожалуй, даже двумя способами. Можно ли считать, что политическое решение работать в этом направлении действительно принято, не знаю. И дело здесь даже не в том, что ни один из способов преодоления моратория не находится в компетенции Думы даже косвенно, а скорее в том, что сказанное было сказано слишком по горячим следам, чтобы его можно было считать консолидированной позицией высших органов власти. Если в не слишком отдаленном будущем по теме появится движение, например, в виде комментариев того же содержания с этажей повыше, чем руководство фракции, можно будет сказать, что вопрос действительно в серьезной работе. До такого момента – лично я бы с выводами не торопился».
Депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев убежден, что смертную казнь возвращать нельзя:
«Увы, смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии. Наоборот, многих преступников это заставляет действовать более жестоко, не оставляя свидетелей. Терять им уже нечего. В Китае, где есть смертная казнь за коррупцию, проблема тоже никуда не уходит. При этом нужно помнить про цену судебной ошибки. Это жизнь невиновного человека. Возврат смертной казни создает риск таких ошибок в будущем. Мы это уже проходили: большевики начинали с "врагов революции", а закончили деятелями культуры, учеными и предпринимателями. Возвращаться к этому нельзя. Убийцы из "Крокуса" нужны живыми. Мы должны хладнокровно получить с них сведения о заказчиках, местах встреч, механизме получения инструкций. Чтобы не просто устранить четверых нелюдей, а ликвидировать всю цепочку и предотвратить будущие атаки. А судьба террористов и так незавидна. У них не будет жизни, не будет шанса на искупление. Они обречены на муки заточения до своих последних дней без права на УДО – такие меры и так предусмотрены действующим законом».
Сенатор Андрей Клишас приводит фрагмент из выступления председатель Конституционного суда РФ Валерия Зорькина:
«Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России (к чему уже призывают некоторые политики). <…> Я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой Конституции. Иным путем – ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции – это сделать невозможно».
«Ход Конева» приводит аргументы против отмены моратория:
«Мое мнение – как юриста, человека и гражданина. При всей зашкаливающей ненависти по отношению к террористам. При всем глубоком понимании народного гнева. При полном осознании желания многих политиков попасть в общественный нерв. И с учетом международного опыта. Я против смертной казни. Против потому, что смертная казнь не способствует предупреждению преступлений. Потому, что измерима вероятность следственной и судебной ошибки. Потому, что люди, выступающие за отмену моратория на смертную казнь, не могут однозначно ответить на вопрос о доверии к следствию и суду. Потому что институт смертной казни повышает уровень жестокости в обществе. Наконец, я считаю, что смерть – это избавление. А я не хочу, чтобы преступники избавлялись от тяжести своего греха и проклятия существования под тяжестью этого греха. Я хочу, чтобы преступники до конца своих дней существовали в суровых условиях российских тюрем и мучались от осознания содеянного. И отправились на тот свет тогда, когда на то будет воля Господа. Его работу и уникальное право забирать жизнь взваливать на себя не хочу. Слишком тяжелая ноша».
«Темник» соглашается:
«Ничего нового – после резонансных трагедий дискуссии на такую тему возникали и раньше. <…> Российское же общество готово к возвращению смертной казни. Социологические опросы последних лет показывают, что большинство граждан России выступают за отмену моратория. А недавний теракт только увеличит процент выступающих "за". Но все же нужно помнить, что пользы для общества не будет. Угроза смертной казни не уменьшает количество преступлений, как показывают исследования. А пожизненное гниение в тюрьме выглядит куда более мучительной карой».
Югославия и её бомбардировки
В понедельник исполнилось 25 лет с того дня, когда началась военная операция сил НАТО в Югославии. Владимир Путин назвал произошедшее трагедией.
«Балканская сплетница» вспоминает те события:
«В этот день четверть века назад "оборонительный" союз НАТО начал ковровые бомбардировки Югославии. В рамках операции "Союзная сила" (ее кодовое название звучало более цинично: "Милосердный ангел") почти три месяца он пытался принести на Балканы демократию – утюжил землю сербов снарядами, запрещенными международными конвенциями. Разрешения Совета Безопасности ООН на вмешательство в косовский конфликт Североатлантический альянс так и не получил. Но "гуманитарная" интервенция довольно быстро переросла в химическую атаку, последствия которой сербы расхлебывают до сих пор. Эксперты говорят, отголосков подобного "милосердия" им хватит еще на шестьдесят поколений. Долгие годы сербские юристы пытаются привлечь военный блок к ответственности за совершенные преступления. Но победителей, как вы помните, не судят. А от ответственности у них, знаете ли, "иммунитет"».
«Мюсли вслух» подчеркивают последовательную политику России в отношении натовских преступлений:
«"Гуманитарные бомбардировки" вызвали резко негативную реакцию РФ. Премьер-министр Евгений Примаков, летевший с визитом в США, развернул самолет и вернулся в Москву. "Разворот над Атлантикой" стал символом. Но не все в России были солидарны с Примаковым. Либеральное меньшинство обвинило Примакова в предательстве. <…> Время всех рассудило: сама история последующих взаимоотношений России и НАТО подтвердила правоту Евгения Максимовича Примакова».
«Сербский Вестник» пишет о мужестве сербов:
«Говоря о бомбардировках Югославии, нельзя не упомянуть храбрость и презрение к смерти сербского народа. Так, весной 1999 года символом Югославии стала белая наклейка Target (Мишень) – протест против бомбардировок НАТО. В течение 78 дней бомбардировок этот символ можно было увидеть везде. Тысячи и тысячи людей выходили на митинги, концерты, стояли на мостах с этим символом в руках... Вскоре Target можно было встретить на каждой машине, майке, столбе, плакате и так далее. Тем самым люди как бы говорили: "бомбите меня, а не страну, я цель"».
«Мышь в овощном» вспоминает жертв натовской агрессии:
«Было убито около 3 000 и ранено свыше 12 000 мирных жителей, разрушено множество гражданских объектов, включая больницы, школы и детские сады. Одним из последствий нападения стало ускорение дальнейшего распада Югославии, прекратившей существование в мае 2006 года. Спрашивать о том, понес ли кто-то ответственность за упомянутые события, бессмысленно. Победители не только пишут историю – они же вершат то, что принято называть "правосудием". Ну а с точки зрения НАТО, преступниками были не те, кто отдавал распоряжения об ударах по жилым кварталам, а те, кто умирал под "гуманитарными" бомбардировками».
«О Сербии по-русски» отмечает, что в день своего национального траура сербы скорбели по жертвам теракта в России:
«Возле разрушенного бомбами НАТО здания Генерального штаба начался митинг, посвященный 25-й годовщине начала бомбардировок Югославии. Кроме сербских видны и российские флаги. Прозвучал гимн России, была и минута молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Холле"».
Америка и её мосты
Во вторник в Балтиморе в американском штате Мэриленд обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско, в который врезалось сингапурское грузовое судно Dali. В момент крушения на мосту находились автомобили и строители, несколько человек погибли. Судно загорелось и затонуло.
Рухнувший мост вызвал торговый кризис стоимостью 81 млрд долларов, пишет «Геоэнергетика ИНФО»:
«Крушение судна спровоцировало хаос для товаров из США, поскольку обрушение заблокировало 9-й по величине хаб для экспортируемых из США товаров. Он обрабатывает 52 миллиона тонн грузов в год. Сейчас в "вывозной гавани" застряли 10 крупнотоннажных судов. Например, из порта Балтимора вывозят 22 млн тонн угля в год, 500 000 тонн СПГ в месяц и отправляют 440 000 пассажиров круизных судов в год».
Американист Малек Дудаков считает, что ситуация с мостом олицетворяет инфраструктурный кризис в США:
«В Америке 47 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии. А 3 из 10 всех мостов требуют ремонта. Они могут рухнуть от любого форс-мажора. Вроде аварии с бензовозом или столкновения с судном. 15 тысяч американских плотин могут в любой момент обрушиться – и привести к затоплению. Средний возраст электросетей – под 70 лет, поэтому каждое лето в США происходят веерные отключения электричества. 32% городских дорог нуждаются в ремонте. С железными дорогами все еще хуже – ежегодно на них сходят с рельсов больше одной тысячи поездов. На ремонт всех мостов нужны под 200 миллиардов долларов. А на общую реконструкцию инфраструктуры США, построенной в 1950-е и 60-е, требуются аж 6 триллионов долларов. Эта сфера хронически недофинансировалась последние лет 40. Теперь Америка пожинает плоды. Байден в 2021 провел "инфраструктурную реформу" – но там деньги ушли на латание дыр и зеленый переход с ветряками и солнечными панелями. Проще крутить триллионы в финансовых пузырях – и спускать на бесконечные войны по всему миру. В то время как обветшалая инфраструктура постепенно дезинтегрируется – а вместе с ней и Америка как пока еще единое целое».
«Секс, картели, Фрида Кало» напоминает, что это обрушение моста не первое в США:
«В 2023 году после автокатастрофы с участием бензовоза рухнул мост на хайвэе I-95, что идет от северных штатов до Флориды и отвечает за часть местных грузоперевозок. Уже тогда начали снова говорить о существенных проблемах с американской водной инфраструктурой, значительная часть которой нуждается в ремонте. В 2022 году администрация Байдена проблему признала и выделила на ее решение 2,7 миллиарда долларов – правда, деньги вместе с поручением решить проблему отправили в армейский корпус США. Не удивлюсь, если средства под предлогом "помощи Украине" испарились по итогу неведомо куда».
«Банкста» рассказывает, как дела у руководителя профильного американского ведомства:
«Министром транспорта США является Пит Буттиджич, который до 2021 года возглавлял Саут-Бэнд, пятый городочек по величине провинциальной Индианы. Но назначили его не за знания, а по гей-квоте – он был известен на всю страну как первый открытый мэр-гей. Так он и попал в администрацию Байдена, и его не прогнали, несмотря на серию катастроф на железных дорогах».
Президент США в очередной раз проявил свою неадекватность, отмечает «Железный занавес»:
«Express: Байден мог выдумать свою поездку по мосту в Балтиморе. У разрушенного моста в Балтиморе нет железнодорожной части, поэтому слова президента США Джо Байдена о том, что он ездил по нему на поезде, выглядят странными, пишет газета Express. "Джо Байден допустил еще одну досадную оплошность, говоря вчера об обрушении моста в Балтиморе. (...) Он заявил, что много раз ездил по нему на работу как на машине, так и на поезде", – отмечается в материале издания. В итоге журналисты в очередной раз обвинили главу Белого дома в попытке набрать политические очки за счет новой катастрофы, детали которой он не знал».
Лондон и его Ассанж
Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отказавшись немедленно экстрадировать его из Великобритании в США по обвинениям, связанным с публикацией секретных данных. Суд отложил решение об экстрадиции до 20 мая. Если США не предоставят необходимые гарантии, включая отказ от приговора к смертной казни, то Ассанж сможет подать апелляцию.
«Всевидящее око» несколько озадачено поведением англичан:
«Великобритания внезапно снова не выдала американцам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. <…> Честно говоря, выглядит все это уже как издевательство. США требуют выдачи Ассанжа у британских властей с 2019 года (с того самого момента, как хакера силком вытащили с территории посольства Эквадора, где он скрывался семь лет). А суды Соединенного Королевства то отклоняют запросы об экстрадиции, то подтверждают, что он все-таки может быть выслан. Конечно, у основателя WikiLeaks очень хорошая команда юристов (на одной из которых, симпатичной брюнетке Стелле, Ассанж даже успел жениться, не выходя из тюрьмы Белмарш) – но обычно, когда речь идет о требовании заокеанского партнера выдать интересующего их человечка, британские власти не ведут себя так независимо. Нам кажутся правдоподобными две версии: либо между Лондоном и Вашингтоном пробежала черная кошка (что может быть связано, например, с разными подходами к российско-украинскому конфликту), либо у Ассанжа, а точнее, у его соратников по WikiLeaks, припасена папка с таким убойным компроматом на британские элиты, что выдавать его американцам – себе дороже».
«Национальная правозащита», напротив, не удивлена:
«Как отмечают юристы, госсекретарь Соединенного Королевства должна была отказать Вашингтону в экстрадиции уже на основании того факта, что обвиняемому грозит лишение жизни, поскольку, помимо прочего, обвинения против Ассанжа включают в себя статьи, по которым обвиняемому может грозить смертная казнь. Но, как обычно, была предпринята попытка усидеть на двух стульях: не прерывать игру в демократию и при этом сохранить хорошие отношения с сюзереном. Британский суд обязал США предоставить дополнительные гарантии Джулиану в трехнедельный срок. Джулиан Ассанж сейчас находится в тюрьме для содержания подозреваемых в терроризме только за то, что выполнял свой долг журналиста перед обществом – рассказывал и показывал людям правду, которую так тщательно пытались скрыть преступные элиты. Аресты журналистов за исполнение профессионального долга, а уж тем более лишение их свободы – это настоящий позор для любого государства».
«Илья Муромцев» излагает суть западной цивилизации:
«Демократия и свобода слова – это когда преследуют не тех, кто совершил военные преступления, а тех, кто про них рассказал».
«Вавилон 2.0» считает, что англо-саксонская судебная система характеризуется «высокой степенью креативности судей»:
«На этот раз отличились – во вполне хорошем смысле этого слова – судьи Высокого суда Лондона, отложившие экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. В целом, все инстанции Ассанж уже проиграл, но Высокий суд Лондона разрешил новое апелляционное слушание при условии, если Минюсты Британии и США до 16 апреля не выполнят следующие требования: суд в США позволит Ассанжу ссылаться на 1-ю поправку американской Конституции, гарантирующую свободу слова; австралийское гражданство подсудимого не скажется на ходе разбирательства; обвинение не будет требовать смертной казни. Получение гарантий отказа от смертной казни в отношении экстрадируемого встречается в судебной практике, ибо это условие выставляется прокуратуре, т.е., по сути – государству. Но вот требовать, что должен суд [!] другой страны позволить обвиняемому, а на что не должен обращать внимание, – это самая что ни на есть юридическая хуцпа!»
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