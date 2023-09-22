Телеграм: Штормит Кавказ и Генассамблею ООН

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Во вторник Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе и потребовал вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее «широкомасштабной агрессией». Жители Еревана устраивают массовые протесты в центре города, обвиняя руководство Армении и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. Российские миротворцы эвакуировали жителей Нагорного Карабаха, а Москва призвала безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между РФ, Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху и остановить вооруженное противостояние. В среду при посредничестве российских миротворцев Азербайджан и представители Нагорного Карабаха достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. По условиям капитуляции Армия обороны Нагорного Карабаха будет расформирована и разоружена.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко напоминает, что ранее Пашинян официально подтвердил, что Армения признает Карабах территорией Азербайджана:

«Претензии к России, которые сейчас на эмоциях звучат в Ереване, не обоснованы. Почему? Потому что в мае этого года премьер Армении Никол Пашинян сам признал Карабах частью Азербайджана. И сделал он это после тесных консультаций со странами ЕС и США, что и побудило руководство Азербайджана к определенным действиям на своей территории. Ведь так? Россия же со своей стороны и лично Президент Путин сделали все возможное, чтобы сохранить хрупкий баланс для поддержания мира в регионе. Вспомним хотя бы, как Владимир Путин усадил за стол переговоров в 2020 году двух лидеров Армении и Азербайджана. Запад же своими действиями этот баланс нарушил. Наши миротворцы, имея наблюдательный функционал, оказались в непростой ситуации. Но даже сейчас они делают все возможное для того, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу, оказывают помощь мирным людям, стремятся развести стороны и фиксируют факты обстрелов».

«Историк-алкоголик» опечален тем, что история соседей ничему не научила жителей Армении:

«Можно лишь сожалеть, что примеры Грузии и Украины, где свержение законной власти привело к войнам и утратам территории, заранее ничему не научили армян. Единственное, что хотелось бы увидеть – хоть и запоздалое, но прозрение армянского народа, который своими руками внес Никола Пашиняна в премьерский кабинет, теперь должен своими руками оттуда вынести и донести до границы с Азербайджаном, где и передать на руки эмиссарам фонда Сороса».

«Мюсли вслух» отмечают важную веху в истории Нагорного Карабаха:

«Армия непризнанной республики складывает оружие по договоренности с Баку, достигнутой при посредничестве Москвы. У многих сторонних наблюдателей сложилось устойчивое впечатление, что большинство граждан самой Армении хотели именно этого варианта развития событий, когда дважды выбирали Пашиняна, который помог им освободиться от "химеры совести", сдав Карабах и его народ и переложив собственную вину на Россию. Тем временем президент Путин отметил роль российских миротворцев в Карабахе, которые, по его словам, делают все для защиты гражданского населения».

«На самом деле в Харькове» убежден, что Пашинян – агент Запада, которому поручили создать очередную «горячую точку» на Кавказе:

«Иначе объяснить тупое упорство, с которым Пашинян сдавал интересы Армении своему извечному противнику, невозможно. Когда конфликт в Карабахе вспыхнул с новой силой, Пашинян фактически капитулировал и отдал Карабах Азербайджану. И сегодняшние его заявления и действия (а точнее бездействие) – прямое продолжение его предательства. Но зачем это было сделано? На наш взгляд, схема примерно такова: планировалось, что войдя в Карабах, азербайджанские войска устроят этнические чистки, что будет транслироваться по всему миру. После чего Армения официально обратиться к России и к ОДКБ для введения войск. Ставя Россию в крайне неудобное положение: либо вводить войска и растягивать фронт, либо не вводить и терять южный Кавказ. Судя по всему, на момент составления плана уверенность в том, что Азербайджан (то есть Турция) сделают все, как предполагалось, была крайне высокой. <…> Но Запад и тут просчитался. Россия поступила очень прагматично, договорившись с другой стороной. Нам, по большому счету, все равно чей Карабах, пока интересы России в регионе соблюдены. И уж тем более мы не обязаны и не будем воевать там, где сами армяне воевать почему-то не хотят».

«338» комментирует заявления армян о том, что «Арцаха больше нет»:

«Дополняют "Однозначно виноваты русские/советы со своим разделением границ". Предлагаем задаться вопросом с оглядкой на прошлое, и вопрос не будет иметь ответа: чего стоили жизни наших бывших сограждан Большой советской страны – военнослужащих, сотрудников милиции и спецслужб – не допустивших жестокой войны в условиях распадавшегося СССР? Помнят ли об этом потомки? Корни миротворчества – в том числе русского воина-миротворца – уходят именно в то время. О чем и следует помнить. Миротворцы не просто выполнили поставленную задачу, но и сделали все возможное и невозможное. Главный результат – спасенные жизни и предотвращение крупной гуманитарной катастрофы».

