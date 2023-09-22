Телеграм: Штормит Кавказ и Генассамблею ООН
Карабах и его капитуляция
Во вторник Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе и потребовал вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее «широкомасштабной агрессией». Жители Еревана устраивают массовые протесты в центре города, обвиняя руководство Армении и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. Российские миротворцы эвакуировали жителей Нагорного Карабаха, а Москва призвала безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между РФ, Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху и остановить вооруженное противостояние. В среду при посредничестве российских миротворцев Азербайджан и представители Нагорного Карабаха достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. По условиям капитуляции Армия обороны Нагорного Карабаха будет расформирована и разоружена.
Депутат Госдумы Евгений Ревенко напоминает, что ранее Пашинян официально подтвердил, что Армения признает Карабах территорией Азербайджана:
«Претензии к России, которые сейчас на эмоциях звучат в Ереване, не обоснованы. Почему? Потому что в мае этого года премьер Армении Никол Пашинян сам признал Карабах частью Азербайджана. И сделал он это после тесных консультаций со странами ЕС и США, что и побудило руководство Азербайджана к определенным действиям на своей территории. Ведь так? Россия же со своей стороны и лично Президент Путин сделали все возможное, чтобы сохранить хрупкий баланс для поддержания мира в регионе. Вспомним хотя бы, как Владимир Путин усадил за стол переговоров в 2020 году двух лидеров Армении и Азербайджана. Запад же своими действиями этот баланс нарушил. Наши миротворцы, имея наблюдательный функционал, оказались в непростой ситуации. Но даже сейчас они делают все возможное для того, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу, оказывают помощь мирным людям, стремятся развести стороны и фиксируют факты обстрелов».
«Историк-алкоголик» опечален тем, что история соседей ничему не научила жителей Армении:
«Можно лишь сожалеть, что примеры Грузии и Украины, где свержение законной власти привело к войнам и утратам территории, заранее ничему не научили армян. Единственное, что хотелось бы увидеть – хоть и запоздалое, но прозрение армянского народа, который своими руками внес Никола Пашиняна в премьерский кабинет, теперь должен своими руками оттуда вынести и донести до границы с Азербайджаном, где и передать на руки эмиссарам фонда Сороса».
«Мюсли вслух» отмечают важную веху в истории Нагорного Карабаха:
«Армия непризнанной республики складывает оружие по договоренности с Баку, достигнутой при посредничестве Москвы. У многих сторонних наблюдателей сложилось устойчивое впечатление, что большинство граждан самой Армении хотели именно этого варианта развития событий, когда дважды выбирали Пашиняна, который помог им освободиться от "химеры совести", сдав Карабах и его народ и переложив собственную вину на Россию. Тем временем президент Путин отметил роль российских миротворцев в Карабахе, которые, по его словам, делают все для защиты гражданского населения».
«На самом деле в Харькове» убежден, что Пашинян – агент Запада, которому поручили создать очередную «горячую точку» на Кавказе:
«Иначе объяснить тупое упорство, с которым Пашинян сдавал интересы Армении своему извечному противнику, невозможно. Когда конфликт в Карабахе вспыхнул с новой силой, Пашинян фактически капитулировал и отдал Карабах Азербайджану. И сегодняшние его заявления и действия (а точнее бездействие) – прямое продолжение его предательства. Но зачем это было сделано? На наш взгляд, схема примерно такова: планировалось, что войдя в Карабах, азербайджанские войска устроят этнические чистки, что будет транслироваться по всему миру. После чего Армения официально обратиться к России и к ОДКБ для введения войск. Ставя Россию в крайне неудобное положение: либо вводить войска и растягивать фронт, либо не вводить и терять южный Кавказ. Судя по всему, на момент составления плана уверенность в том, что Азербайджан (то есть Турция) сделают все, как предполагалось, была крайне высокой. <…> Но Запад и тут просчитался. Россия поступила очень прагматично, договорившись с другой стороной. Нам, по большому счету, все равно чей Карабах, пока интересы России в регионе соблюдены. И уж тем более мы не обязаны и не будем воевать там, где сами армяне воевать почему-то не хотят».
«338» комментирует заявления армян о том, что «Арцаха больше нет»:
«Дополняют "Однозначно виноваты русские/советы со своим разделением границ". Предлагаем задаться вопросом с оглядкой на прошлое, и вопрос не будет иметь ответа: чего стоили жизни наших бывших сограждан Большой советской страны – военнослужащих, сотрудников милиции и спецслужб – не допустивших жестокой войны в условиях распадавшегося СССР? Помнят ли об этом потомки? Корни миротворчества – в том числе русского воина-миротворца – уходят именно в то время. О чем и следует помнить. Миротворцы не просто выполнили поставленную задачу, но и сделали все возможное и невозможное. Главный результат – спасенные жизни и предотвращение крупной гуманитарной катастрофы».
Грузия и её беспорядки
В понедельник Служба госбезопасности Грузии заявила, что группа заговорщиков планирует организовать в стране массовые беспорядки в октябре-декабре с целью свержения власти. Организаторами переворота названы замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лордкипанидзе, экс-телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и командир «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.
«Мейстер» подчеркивает связь заговора с внутриполитической ситуацией в Грузии:
«Стало известно, что Конституционный суд страны начал рассмотрение заявки об импичменте президента Саломе Зурабишвили. События эти явно связаны между собой – Боррель во время недавнего визита в Тбилиси намекал, что импичмент Зурабишвили вызовет "контрпродуктивную поляризацию" в обществе. Почему? Зурабишвили ценный кадр ЕС на вершине грузинской власти – бывшая сотрудница МИД Франции и ее представитель при НАТО, участвовавшая в изгнании базы России из Грузии, может позорно потерять пост. Терять такой актив на Западе не хотят и готовят "план Б" на случай, если грузины откажутся плясать под дудку Запада и терпеть нарушающего законы страны президента. Грузины терпеть не стали, и им начали готовить до боли знакомый по Майдану сюжет: смену власти на волне беспорядков по вопросу о членстве в ЕС (митинги должны были начаться в момент опубликования доклада ЕС об евроинтеграции Грузии). Итогом стало бы сохранение поста Зурабишвили, возвращение в политику еще одной проверенной креатуры ЕС – Михаила Саакашвили, и смена внешнеполитического вектора страны. А силовым инструментов смены власти стали бы представители "Грузинского легиона", находящиеся сейчас на Украине и плотно работающие с ее властями. В общем, классический сценарий "цветной революции" от европейских любителей поговорить о демократии и правах человека».
«Сапоги всмятку» считают, что организаторы мятежа ориентируются на ситуацию в России:
«Не секрет, что правительство и парламент этой страны ведут все более жесткую линию на устранение от власти президентки Зурабишвили, де-факто являющейся резидентом англосаксонских спецслужб в Грузии. Главная задача которых открыть здесь еще один участок действующего антироссийского фронта. Даже ценой полного уничтожения этой страны. Запад сейчас не в том положении, чтобы деликатничать и соблюдать приличия. А поскольку эта задача становится все более срочной по мере приближения срока выборов Президента России, вот ситуация и обостряется. А что касается благовидных предлогов мятежа, то эта президентка в Грузии, похоже, настолько непопулярна в народе, который явно не стремится на очередную бойню с Россией, что объявлять прямым текстом о мятеже ради спасения этой тетки на ее посту просто никто из "оппозиционеров" с ума не сошел».
«Россия не Европа» характеризует политические элиты Грузии:
«В любом случае в Грузии, в условиях отсутствия прочной политической стабильности и присутствия традиции силового захвата власти, попытка импичмента президента бесследно не пройдет. Но не это главное. Все политические силы в республике так или иначе – прозападные. Речь можно вести только о степени их лояльности США и ЕС. Настоящих пророссийских сил там нет. Для нас все сводится к тому, насколько жесткой в ближайшем будущем будет конфронтация с Грузией. Даже с сохранением нынешнего курса правительства на партнерские, а тем более союзнические отношения с Грузией рассчитывать не приходится. Вопрос лишь в том, будут ли Москва и Тбилиси терпеть друг друга, как это происходит сейчас, или перейдут к суровой конфронтации, если произойдет переворот».
Политолог Аслан Рубаев призывает не недооценивать опасность дестабилизации Грузии:
«Грузия в ближайшее время может стать серьезным очагом напряженности на Кавказе, взрывоопасным. Мы это видели, когда мы возобновили авиарейсы в Грузию, и толпа молодых взбесившихся грузинских националистов штурмовала аэропорт, не давая приземлиться самолету. Это серьезная сила, и ее нельзя сбрасывать со счетов. Американцы могут вооружить этих подлецов, которые будут стрелять в сотрудников правоохранительных органов, а те будут вынуждены открыть ответный огонь. Тогда европейское и американское мнение будут трактовать это как "подавление мирного протеста". Технологии стары, как мир. Это кино мы уже смотрели. Демократически избранная власть пришла законным способом к своим креслам, формировала кабинет министров и за уникально короткий срок подняла ВВП Грузии. Экономика зашевелилась, пошли турпотоки, пошли огромные финансовые потоки, в частности, благодаря торговым связям с Россией. Грузия стала похожа на государство, она обрела субъектность. А теперь ее хотят вернуть во времена рабства. Сделать даже не задним двором, а американской подстилкой, разменной монетой».
«Взгляд на Восток» полагает, что действия Азербайджана в Нагорном Карабахе – прямое следствие обнародования планов грузинских мятежников:
«Азербайджан, начав специальную военную операцию (СВО) в Нагорном Карабахе, сыграл на опережение. Тем самым Баку сорвал планы Вашингтона, который планировал вооружать Ереван через Грузию после того, как через государственный переворот в Тбилиси придет к власти марионеточное правительство. Азербайджан более чем серьезно отнесся к планируемому западными спецслужбами госперевороту в соседнем государстве и его последствиям. В случае успеха США из Румынии по Черному морю, минуя турецкие проливы, смогли бы поставлять вооружения в грузинский порт Поти и далее беспрепятственно в Армению, усиливая позиции премьер-министра Никола Пашиняна, усердно пытающегося затянуть Запад в решение вопросов Южного Кавказа. Баку пришлось срочно действовать, понимая, что теперь точно попадут под санкции Вашингтона и Брюсселя, а рассчитывать отныне можно только на понимание Москвы и Анкары, а также нейтралитет Тегерана, также не желающего появления новых игроков в регионе».
ООН и её Генассамблея
Во вторник в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Приехавший на встречу Владимир Зеленский был неприятно удивлен приуроченной к его визиту статьей New York Times, в которой говорилось, что удар по мирным жителям в ДНР, в котором украинский лидер обвинил ВС РФ, нанесли ВСУ.
«Темник» делится подробностями статьи о ракетном ударе по рынку в городе Константиновка:
«С момента удара (6 сентября) прошло меньше двух недель. Тем не менее, журналисты издания проявили недюжинную мотивацию, чтобы в сжатые сроки преодолеть все препятствия и представить результат точно к моменту, когда президент Украины сойдет по трапу на американскую землю. Главный вывод, сделанный изданием – удар нанесла ракета ЗРК "Бук", выпущенная с украинских позиций на окраине Дружковки. Этот населенный пункт ДНР расположен в 16 км на северо-запад и также, как и Константиновка, находится под украинской оккупацией. Далее. Сразу после удара Зеленский в своем актерском, эмоциональном стиле заклеймил военных преступников, на роль которых назначил ВС РФ. Якобы те специально ударили по рынку из С-300. Теперь выходит, что сам Зеленский, во-первых, лгун, а во-вторых, командует военными преступниками. Ну и наконец оказывается фатально смазана цель приезда – клянчить новое оружие, прежде всего те же комплексы ПВО. При этом только от одного удара по рынку в Константиновке погибло 16 и пострадало 33 человека. Но вообще-то всем известно, что подобные инциденты периодически происходят во многих городах, где размещены украинские ЗРК. Приходится констатировать, что звезды начали критически отворачиваться от киевского режима».
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сомневается, что удар по Константиновке ВСУ нанесли непреднамеренно:
«Наводит на размышления тот факт, что атака на мирный объект произошла точно к визитам в Киев госсекретаря США Тони Блинкена и премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Как в своем время был нанесен удар по станции в Краматорске накануне визита на Украину главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Если эти чудовищные совпадения (?) станут тенденцией, то налицо серьезная почва для расследования – настоящего, а не всяких шоу по подгонке и сочинению "фактов" под обвинения Запада в адрес России. Как заявил представитель ЕС, "преднамеренные атаки против гражданского населения – это военные преступления. Все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности". Трудно не согласиться с этим. Только судить будут не те, кто покрывает Киев в любых его деяниях».
Еще один удар на Генассамблее ООН Зеленскому нанесли поляки. Президент Польши Анджей Дуда отказался проводить с ним двустороннюю встречу, обидевшись на жалобу Киева в ВТО из-за запрета Варшавы на ввоз украинского зерна. Больше того, на брифинге после выступления на сессии Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и может утопить тех, кто пытается его спасти.
Огорчил Зеленского и бразильский президент, пишут «Тайны Ленинградского двора ZVO»:
«Еще одним ударом для Зеленского стал успех выступления бразильского [президента] Лулы [да Силвы], который ни разу не осудил "российскую агрессию", не крикнул "слава Украине" и даже не пообещал дать миллиончик на "незалэжность" и кокс для 404-го, а все равно несколько раз взорвал зал и сорвал бурные аплодисменты. Зеленский обиделся, ерзал и морщился, как во время острого приступа геморроя (хотя, может, это он и был)».
«Всевидящее око» заскучало от выступления американского лидера:
«ООН на глазах превращается в цирк. Правда, клоуны там сегодня выступают довольно унылые. Джо Байден с высокой трибуны в очередной раз призвал весь мир помочь укронацистскому режиму Зеленского, потому что, "если мы позволим разделить Украину, то независимость каждого из нас окажется под угрозой". (В это время Азербайджан уже несколько часов проводил военную операцию против Нагорного Карабаха – но об этом Байден ни гу-гу. Потому что, вы не понимаете, это другое.) <…> Неудивительно, что Байден в ООН оказался в гордом одиночестве – больше никого из глав государств-членов Совбеза на Неделе высокого уровня ГА ООН не было. Проигнорировали это мероприятие лидеры России, Китая, Индии, Франции и даже Великобритании. А чего, спрашивается, там делать? Слушать замшелые репризы динозавра Холодной войны Байдена или бесконечное нытье накокаиненного попрошайки Зеленского? Благодарим покорно, дома поважнее дела имеются».
Политолог Малек Дудаков констатирует нарастающее недовольство участников Генассамблеи друг другом на фоне растущих противоречий внутри американских политических элит:
«Представители стран Глобального Юга на генассамблее ООН намерены сорвать планы Байдена сделать украинскую повестку ключевой. Они требуют уделить больше внимания не надоевшей Украине, а конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке, а также проблемам климата. Байден пока еще продолжает попытки представить себя спасителем "свободного мира". На встрече со спонсорами он обвинил Трампа и его сторонников в желании уничтожить американскую демократию и преклониться перед Россией. Сам Байден кланяться пока отказался. Но непублично в Белом доме наверняка устроят выволочку Зеленскому – за провал контрнаступа и нежелание проводить выборы в 2024 году. А республиканцы в Конгрессе грозятся принять бюджет совсем без украинских траншей. Так что визит Зеленского рискует еще усилить раскол в Вашингтоне, где на фоне поражения в войне ситуация обострилась до предела».
Варшава и её утопленники
После того, как в середине сентября Варшава вопреки решению Еврокомиссии продлила запрет на ввоз украинской агропродукции, а Киев в ответ пожаловался на поляков в ВТО, Польша сделала ряд недружественных в отношении Украины заявлений. Произнесенные на Генассамблее ООН слова польского президента Анджея Дуды, сравнившего Украину с утопающим, стало только началом.
«РосСкандал» следит за нарастающей яростью поляков:
«Раскол века между шавками США – поляки выставляют счет украм на $25 млрд. Борзый наркофюрер не учел, что гиена Европы та еще мстительная падаль! Киев посмел пожаловался на Польшу в ВТО по поводу зерна... И понеслась ответка! Президент Польши Дуда сравнил Украину с опасным утопающим, который может утянуть за собой спасателя. Премьер-министр Польши Моравецкий пригрозил расширить список запрещенных к ввозу из UA товаров. Замглавы МИД Польши Шинковский заявил, что его страна может перестать поддерживать Украину! Депутат сейма Польши Босак выставил Украине счет за помощь в размере 101 млрд злотых – примерно 25 лярдов зелени!»
«Контора Пишет» комментирует заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Варшава уже не передает Киеву никаких вооружений, а польско-украинские отношения находятся «в тяжелом состоянии после недавних заявлений высших должностных лиц и президента Украины»:
«Этот демарш стал польским ответом на наглость Гниды (с), обвинившего Польшу в потворстве Москве из-за запрета экспорта украинского зерна, и действия Украины, подавшей иск во ВТО, оспаривающий запрет на экспорт сельхозпродукции Киева со стороны Польши, Словакии, Венгрии, и со своей стороны наложившей эмбарго на польскую плодоовощную продукцию. Польша была ключевым союзником и одним из основных поставщиков оружия Киеву. В Польше также находится около миллиона украинских беженцев, которым предоставлена различная государственная помощь. Теперь этот антироссийский альянс превращается в битву жабы и гадюки, что, впрочем, ожидалось в свете хамского поведения киевского режима, плюющего в милостыню подающих».
«ЮГ LIVE» считает, что нам рано радоваться:
«Не надо сильно радоваться заявлению Варшавы о том, что она перестала поставлять оружие Украине. Во-первых, Польша и правда выгребла свои арсеналы и теперь просто троллит доставшего ее до печенок Зеленского. Во-вторых, Польша – это прежде всего транзитная территория для поставок вооружений Киеву. Вот если она закроет свою территорию для транспортировки вооружений бывшей Украине, тогда можно будет и улыбнуться».
«АДЕКВАТ Z» делает выводы из заявления Моравецкого:
«Заявление польского зиц-премьера, что оружия для чубатых у них больше нет и в обозримом будущем не предвидится, потому что самим надо – точка, через которую можно провести немало прямых. И роспись в том, что ляхи сейчас сидят натурально без штанов по сразу нескольким ключевым номенклатурам, от тяжелого вооружения до боеприпасов, с самыми серьезными последствиями для боеготовности своих сухопутных войск. И при всей изрядности своих планов перевооружения сидеть без штанов будут еще довольно долго, потому что эти планы – где на десятилетие, где и того больше. И лишнее подтверждение, что никогда, никогда, никогда коллективный западный пан не поставит хохлиные интересы в приоритет перед своими ни на грош, ни на волос. Что в свою очередь толстейше намекает, что судьба того укроогрызка, который на какое-то время останется, если останется, существовать после их разгрома, будет страшной».
Журналист Леонид Свиридов наблюдает за финансовыми претензиями польских политиков к Украине:
«Могут же поляки повеселить. Тем более, что выборы в парламент Польши вот-вот – 15 октября, меньше месяца осталось. Украинская тема – одна из самых главных в предвыборной повестке. Сейчас поляки очень сильно возмутились, когда Киев подал иск в ВТО после того, как Польша (и ближайшие соседи) запретили экспорт украинского зерна. Один из лидеров польской партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак (кстати, совсем не исключаю, что это будущий вице-премьер в новом коалиционном правительстве Польши после выборов) отправился к посольству Украины в Варшаве, чтобы выставить Киеву ПОЛЬСКИЙ СЧЕТ. Военная помощь Украине – 14 миллиардов злотых. Гуманитарная помощь Украине – 4,3 миллиарда злотых. Финансовая помощь Украине – 1,6 миллиарда злотых. Помощь гражданам Украины, оказанная польским государством на основании специальных законов, поддержанных всеми оппозиционными силами, кроме "Конфедерации" – 71,4 миллиардов злотых. Частная помощь полякам, оказанная польскими домохозяйствами – более 10 миллиардов злотых. ИТОГО: 101,3 миллиарда злотых. <…> Поляки в полный голос начинают говорить о том, что уже пора требовать от Украины платить по счетам. Польская шляхта устала от украинских холопов. Веселье начнется в Варшаве после выборов, когда Конфедераты войдут в состав нового правительства Польши».
Россия и её праздники
21 сентября Россия отметила сразу два праздника: День зарождения российской государственности и годовщину референдумов о присоединении к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
«Доктор Z прописал» вспоминает, как это было:
«Надо отметить, что решение о незамедлительном проведении референдумов застало Киев и его западных покровителей врасплох. Так что времени на подготовку провокаций у них не осталось. При этом следует подчеркнуть, что к референдумам в этих регионах готовились, изучали российский опыт и зарекомендовавшие себя практики. Потому с организационной точки зрения никаких проблем и не возникло. Голосование прошло спокойно еще и по той причине, что продолжалось пять дней (с 23 по 27 сентября) и в разных форматах. Основная цель – обеспечение безопасности людей. Но и удобство голосования, это тоже важный фактор. Напомним еще раз о результатах: в ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% жителей республики, принявших участие в голосовании, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%. Люди вполне ясно высказались, где они хотят жить».
«Русский Сыч» публикует фото выцветшего баннера с подписью «Наш выбор – Россия!»:
«Этот плакат, бог знает сколько времени висящий на улице Университетской в Донецке – еще задолго до возвращения Донецкой республики домой, – сегодня напоминает о том, что ровно год назад ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области решили выйти на референдум о будущем нынешних новых регионов России. Что сказать: выбор был труден. Россия – или Россия? А, может быть, Россия? Или все же Россия? Скорее всего, Россия. Но возможно, что и Россия. Вполне возможно. Даже, можно сказать, не исключено. Смех смехом, конечно, но если совсем серьезно – спасибо жителям новых регионов, что выстояли и дождались. Кто-то поменьше, кто-то – как здесь – очень долго. Но это произошло».
«ИВЛ» рассуждает о причинах, побудивших жителей проголосовать за воссоединение с Россией:
«Для Донбасса референдум – это то, чего люди ждали и добивались все предыдущие 8 лет. Для Запорожской и Херсонской областей референдум – необходимость, в которой они окончательно убедились за полгода, когда увидели, с одной стороны, истинное отношение к себе со стороны Украины: обстрелы, подрывы, теракты, убийства, а с другой – настоящую заботу со стороны России: ремонт дорог и домов, шефство российских регионов, выплату пенсий и социальных пособий, бесплатное здравоохранение. Киев проиграл здесь сразу же, когда начал обстреливать населенные пункты, гражданские объекты, инфраструктуру, создавать угрозу на Запорожской АЭС. Люди поверили России, референдумы для них стали гарантией того, что Россия не бросит, а украинские нацисты не вернутся. Вхождение в состав России стало гарантией будущего Донбасса и Новороссии. Для жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей референдум и вхождение в состав России стали залогом невозвращения киевских нацистов».
«ZАЩИТНИКИ» пишут о правовых основаниях референдумов:
«Год назад, в День российской государственности Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решения жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, принятые в ходе плебисцитов. Право на самоопределение закреплено в статьях 1 и 55 Устава ООН на основе принципа равноправия и самоопределения народов. Жители освобожденных территорий обладали безоговорочным правом определить свое будущее демократическим способом в ходе референдумов».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Телеграм: Штормит Кавказ и Генассамблею ООН
- Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке растительных масел
- Губернатор Севастополя: В десяти жилых домах выбило окна при ракетном ударе
- Украинские власти потратят на оборону более $50 млрд в 2023 году
- Армия России поразила позиции ВСУ у Работина и Вербового
- В Уфе отменили концерт симфонического оркестра, исполняющего треки Rammstein
- Украинского пограничника приговорили к пожизненному сроку за убийства в Мариуполе
- «Неудержимые 4» получили разгромную оценку от критиков
- Ученые обнаружили крупную утечку метана в Балтийском море
- Композитор Игорь Николаев пошел на поправку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru