Телеграм: Санкции ЕС смешные, а боевики Эрдогана нет
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Европа и ее санкции
Евросоюз и Великобритания утвердили санкции против России из-за предполагаемого отравления Алексея Навального. В санкционный список попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, а также шесть человек: директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
«Сергей "Zergulio" Колясников» считает, что поводы для западных санкций уже не имеют значения:
«Важно понимать, что под санкциями мы будем до тех пор, пока нас не свалят обратно в 90-е. Поводы для санкций уже не важны, завтра Навальный опять перепьет, отключится, и это представят спецоперацией ГРУ. Если он подавится банановой кожурой – тоже нормально, после заявлений "Россия отказалась представить документы о движении бананов на своей территории, поштучно" сценарий прежний».
Изначально Франция и Германия предлагали внести в санкционный список девятерых человек. Исходя из этого «Орда» рассчитала значимость Навального для Европы:
«Дорогие друзья, ну вот и все, завтра, как ожидается, Евросоюз введет санкции в отношении России из-за вредных привычек Алексея Навального. Как сообщал ранее Le Monde, Франция и Германия договорились внести в санкционные списки 9 человек, в т.ч. сотрудников Администрации президента РФ. Пишут, велика вероятность, что ЕС поддержит предложение Германии и Франции. Чтобы примерно понимать вес Алексея Анатольевича в европейско-российской двухсторонке, напомним, что по состоянию на 2015 год (свежих цифр найти не можем) в АП работало 1700+ человек. Это очень сурово, дорогие друзья. Против ТЭК санкции не введешь, против агропромышленного и продовольственного комплекса – уже было, смешно закончилось. Против космической отрасли – тоже. Против военки – смысла нет. Кроме того, при любом раскладе, как выяснилось, с ходу может выскочить ассиметричная ответка».
За день до официального объявления санкционного списка газета New York Times назвала имена россиян, которые в него вошли. «Темник» считает, что это лишний раз свидетельствует об очевидном:
«Анонс санкционного списка ЕС по итогам инцидента с Навальным наглядно демонстрирует заказчика и реального бенефициара новой рестрикционной волны. Европейским СМИ отказали даже в праве самостоятельно опубликовать инсайд. Все информационные дивиденды достаются The New York Times – фактически официозу американского истеблишмента. <…> Европейцы, которые давно устали от санкций, уже введенных за предыдущие годы, послушно поднимают градус политического противостояния. Американские (и британские) "продюсеры" формально в кампании не участвуют и как бы вообще ни при чем. Европа продолжает терять субъектность».
Та же New York Times заявила, что Навального могли отравить дважды. Источник газеты в немецких спецслужбах предположил, что яд блогеру подсыпали в чай в аэропорту. При этом издание напоминает, что, по утверждению немецких экспертов, они нашли яд и на пластиковой бутылке с водой, изъятой из гостиничного номера Навального. «Суеверная Демократия» считает, что санкции органично вписываются в это безумие:
«Новые европейские санкции не должны никого удивлять, это просто логическое продолжение карнавала абсурда, в который превратилась загадочная история Алексея Навального. Число отравлений светила российской оппозиции, если верить немецкой разведке, растет с каждой неделей, сейчас его отравили дважды, к концу месяца можем дойти до 10 отравлений только за первые 24 часа пребывания в Томске. Страшное дело. Все немецкое расследование зашло в тупик и рассыпалось, новые версии вызывают только хохот и сомнения в психическом здоровье расследователей, появилась очевидная потребность поскорее перевернуть эту очередную позорную страницу истории немецкой дипломатии. Санкционный список составили по принципу "кто нас больше всех раздражает", и ничто сильнее не раздражает наших западных партнеров, как добросовестная работа в интересах России».
«Мейстер» соглашается, что включение в западные санкционные списки стало почетным:
«Когда США наложили санкции на Владислава Суркова, одного из предшественников Сергея Владиленовича [Кириенко] на посту, тот сказал, что рассматривает решение вашингтонской администрации как своего рода "политический Оскар". В самом деле, для российских государственных деятелей попадание в зарубежные "черные списки" – верный знак того, что на своих постах они отстаивают интересы страны, а не составителей списков».
Камчатка и ее водоросли
Токсичные водоросли назвали основной причиной загрязнения побережья Камчатки. Об этом по итогам масштабных исследований сообщили ученые-экологи.
Политический активист Кирилл Шулика не верит:
«Сегодня на Камчатку прилетел генпрокурор Краснов, а уголовное дело на контроле у Бастрыкина, и оно до сих пор расследуется, возбуждено оно не против водорослей».
Однако об отсутствии следов техногенного загрязнения заявили даже в «Гринписе». «ЯМЫТИХИЙОКЕАН» рассказывает:
«"Гринпис" опубликовал результаты исследования проб воды и биоорганизмов с Камчатки. Ракетного топлива, в частности, гептила, экологи не обнаружили. Согласно отчету, в воде найдены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты, эфиры, а также ряд металлов. Однако содержание этих веществ не превышает допустимые нормы и не могло привести к массовой гибели животных».
«Русский Сыч» пишет, что проблема вредоносного цветения водорослей не является новой:
«Тут, конечно, можно и нужно вспомнить о том, что "красные приливы" у берегов Камчатки – относительная редкость, но точно не новость: полтора десятка только за последние 75 лет. С отравлениями и моряков, и купающихся. И животные гибли. И что не Камчаткой единой. Пара лет назад, побережье Флориды – те же серферы, со схожими симптомами. И что ВЦВ — вредоносное цветение водорослей – давняя головная боль международных экологов. Например, Международной океанографической комиссии ЮНЕСКО, где борьба с ВЦВ несколько лет назад вышла в отдельное направление».
«Мышь в овощном» рассуждает о роли ученых:
«Массовая гибель морских животных на Камчатке – это история, в которой каждый видит то, что ему ближе. Кто-то – неэффективность власти в налаживании информационного контакта с населением. Кто-то – безответственность сильных мира сего или даже предчувствие грядущего Апокалипсиса. <…> Все это в истории с Камчатки действительно можно найти, но там есть и другое: прямое и явное напоминание о том, что обществу необходима наука. Не потому, что "так положено". А как необходимое условие для того, чтобы в сложных ситуациях знать, а не гадать. Иметь пресловутую "точку опоры", консенсуально признанный авторитет, от которого можно выстраивать план по преодолению кризиса».
Рубль и его цифра
Во вторник Банк России представил консультационный доклад о создании и внедрении в России цифровой национальной валюты. Центробанк проанализировал возможные варианты реализаций цифрового рубля, его преимущества и сферы применения.
«АДЕКВАТ» не нашел в докладе обоснования необходимости внедрения цифровой валюты:
«Не стану утверждать, что внимательно прочитал все полсотни страниц центробанковского доклада о внедрении цифрового рубля – но с первой половиной ознакомился. Искал там ответа на вопрос: кому и как прибавится комфорта от этого внедрения. Не нашел ни в какую лупу. Заход, с которого надо начинать обоснование подобных проектов: сейчас расчеты, безналичные ли, электронными ли деньгами, в том или ином конкретном аспекте осуществляются вот так. Цифровой рубль в данном аспекте добавит вот такого удобства (или свободы, или безопасности) здесь и здесь. Поэтому он востребован, поэтому с ним участникам расчетов станет лучше, поэтому его надо внедрять».
«Finance_Adviser» рассуждает о плюсах и минусах цифрового рубля:
«История с цифровой валютой – единственный инструмент, который может свести факт коррупционных преступлений к заветному нулю. <…> Полный переход на "крипто-рельсы", пока НЕ наведен порядок в ряде плоскостей, равносилен самоубийству. К примеру, налоговое бремя для малого бизнеса. Я думаю, что проводка ряда операций "мимо кассы" ни для кого не секрет, и винить тут малых предпринимателей я бы не стал, т.к. я не считаю, что текущее налоговое бремя адекватно и является стимулом для развития индустрии. Полная цифра полностью нивелирует возможность проводки операций мимо кассы. Соответственно для большинства тех, кто готов был бы пойти на предпринимательский риск, ворота в бизнес будут закрыты, т.к. встрять можно будет конкретно, особенно если речь пойдет о кредитных средствах».
«Блокчейн ассоциация/Snytcoin» видит риски:
«Цифровой рубль, как и ваши безналичные средства в тех же рублях, будет лежать на счету в банке, только теперь не в коммерческом, а сразу в ЦБ. С учетом того, что между ЦБ и ФНС хотят наладить постоянный обмен финансовой информацией, все ваши операции окажутся на карандаше, а заблокировать и конфисковать цифровой рубль будет гораздо проще».
«Young Coders Team» пишет о пользе инициативы:
«На самом деле, вот без шуток, это очень интересная идея, и к этому придут все государства. В перспективе, даже в России, это может принести много пользы. Что это такое? Представьте себе Вебмани и его WMZ кошелек [WMZ – кошелек Webmoney, позволяющий совершать финансовые операции в долларах США – ред.]. Что такое WMZ? Это, казалось бы, доллары, но нет. Это цифровая валюта, которая по стоимости примерно равна доллару. Почему "примерно"? Потому что продается она на бирже, и от спроса и предложения и формируется курс. Конечно, будет странно получить цифровой рубль, который примерно равен по курсу обычному, но фокус тут в том, что эмиссия цифрового рубля теоретически должна будет работать по понятным всем законам. Но это лишь мои догадки».
«Бла-бла-номика» критикует Центробанк за медлительность и ставит в пример Китай:
«Очень долго мы ждали действий ЦБ навстречу внедрению цифрового рубля и наконец дождались первых шагов. Непонятно только, чего так долго ждали, если еще летом прошлого года глава ЦБ говорила о том, что регулятор рассматривает возможность введения своей цифровой валюты. В итоге к тому моменту, когда Китай начал тестирование своей валюты уже на людях, мы подошли с консультативным докладом. И малость смущают в нем некоторые формулировки. Вот, например, что предполагается делать на первом этапе создания этой валюты: "оценить возможности и перспективы введения цифрового рубля". А на что тогда ушел год с лишним с момента того самого заявления главы ЦБ? Разве нельзя было оперативнее это оценить?»
Нижний Новгород и его трагедия
В понедельник вечером в деревне Большеорловское Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья. Трех человек он убил, еще трех тяжело ранил, в том числе свою родную бабушку. Позже Монахова нашли мертвым в лесу, он застрелился.
«РосСкандал» комментирует первую версию случившегося:
«Первые версии дикой расправы шокируют, потому что это по сути "Колумбайн по любому поводу". Подросток накануне просто поругался со своей бабушкой».
Однако позже выяснилось, что с бабушкой Монахов поругался не просто так. По некоторым данным, он планировал расстрелять учеников и учителей профессионального училища-интерната, в котором учился. Бабушка пыталась остановить внука и стала его первой жертвой.
Ружьем Монахов владел на законных основаниях, хотя его одноклассники и педагоги знали, что он планировал теракт в училище. Эта информация была своевременно передана в комиссию по делам несовершеннолетних и в Центр по противодействию экстремизму МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в связи с выдачей Монахову разрешения на ношение оружия и отсутствием профилактической работы.
«Опер Хилл» рассуждает о том, кто виноват в случившемся:
«Если нижегородский стрелок получил разрешение на оружие без медосмотра, то возбуждение СК [уголовного дела] в отношении лицензионщиков будет вполне резонным. Но виновных еще не определили, так что об этом рано говорить. А вот за недостаточную профилактическую работу как раз ЦПЭшников надо бы наказывать, а не инспекторов. Информация о том, что Данила перспективный колумбист, у них была давно, но они ей не воспользовались».
«Методичка» пишет об отсутствии системной работы уполномоченных ведомств:
«Дело нижегородского стрелка и (лишь волей героической бабушки) несостоявшегося "колумбайнера" Даниила Монахова в очередной раз ярко продемонстрировало недостатки отечественного администрирования и пресловутого контроля. В то время, как у огнестрельного юноши чуть ли не на лбу было написано "Я убью людей", государство достаточно спокойно и без видимых проблем выдало Монахову разрешение на оружие. <…> Несмотря на то, что ЦЕНТР Э явно испытывает повышенное внимание к тематике школьного шутинга, на этот раз были проигнорированы не только посты в соцсетях, но и свидетельства и заявления одноклассников. И пусть СК возбуждает дело о "халатности из-за выдачи разрешения", настоящая халатность заключается в том, что Росгвардия, СК, МВД (и отдельно Центр Э) представляют собой абсолютно разобщенную систему, пройти через которую при желании способен любой настойчивый человек старше 18 лет».
«Медиатехнолог» просит не связывать трагедию с компьютерными играми:
«Журналисты провели колоссальную работу и выдали новость о том, что на аватаре в социальных сетях у парня стоит герой "Assassin’s Creed", а также он подписан на несколько игровых пабликов. Конечно, это самая важная информация, ведь все проблемы из-за игр. Сейчас некоторые коллеги заранее критикуют "пропагандонов" за очередную критику компьютерных игр, и за дело: подобные истории происходили всегда и без всяких компьютерных стрелялок».
«Всевидящее око» обращает внимание на статистику:
«В очередной раз достать из нафталинового шкафа тему компьютерных игр в связи с "нижегородским стрелком" – это, конечно, дно. Точнее, попытка дешево похайпить на реальной трагедии. В компьютерные игры играют даже не тысячи, миллионы человек. Стрелять начинают единицы. Элементарная логика, которую все с радостью задвигают, чтобы выдать заголовок погромче».
Война в Карабахе и перемирие
В ночь на прошлую субботу в ходе многочасовых переговоров, прошедших в Москве, главы МИД Азербайджана, Армении и России достигли соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Однако боевые действия в регионе продолжаются, в чем Баку и Ереван винят друг друга.
«Пул N3» считает, что стороны конфликта могут доиграться:
«Шойгу еще раз напомнил министрам обороны Азербайджана и Армении о необходимости соблюдать договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе. Напрасно они не слушают. То, что вопрос перешел с уровня Лаврова на уровень Шойгу, тревожный для нарушителей знак».
«Рыбарь» пишет, что в Минобороны России разрабатывают варианты реагирования:
«К развертыванию миротворцев в Нагорном Карабахе на Фрунзенской набережной готовятся уже неделю – этот сценарий просчитывался заранее. Активно ведется поиск военных переводчиков с армянского и азербайджанского, поскольку работа с рядовым и младшим офицерским составом затруднена из-за языкового барьера – многие просто не знают русского языка».
«Банкста» рассказывает, что ситуацией воспользовались хакеры:
«Входящие в тройку крупнейших банков Азербайджана Kapital Bank и Pasha стали не доступны в мировой сети. Теперь их могут открыть только жители Азербайджана. Ранее банкстеры заявляли об атаке хакеров из Армении. В Kapital Bank рассказали, что от имени банкстеров отправляются фальшивые сообщения о том, что сервера подверглись нападению армянских хакеров, и поэтому необходимо немедленно снять депозиты. Одной из группировок армянских хакеров якобы удалось взломать банковские базы данных и получить данные о 520 000 клиентах и их денежных переводах».
«Военкор Котенок» пишет о значении происходящего для России:
«На [президента Азербайджана Ильхама] Алиева продолжают давить турки, при этом надо понимать, что одна из первоочередных целей всей войны – это посредством нее "расторговывать" противоречия с Россией, в том числе в Сирии. Однако главная цель Анкары – это, конечно же, господство на Южном Кавказе. Все заявления Алиева, направленные на расширение роли Турции в переговорном процессе, преследуют одну первоочередную задачу – подвинуть Россию, дать туркам войти на Южный Кавказ и начать там укореняться. Россия ни в коем случае не должна на это идти. Если мы это допустим, то получим дугу нестабильности с заходом на Кавказ, Татарстан и Башкирию. Кстати, для этого турки и привезли сирийских бармалеев, которые теперь никуда не исчезнут и которых в любой момент можно будет направить на южные регионы России, в том числе в рамках реанимации проекта "Вилаят Кавказ". По сути, Эрдоган ведет многовекторную и многомерную войну с Россией даже не вторыми, а третьими и четвертыми руками. Что примечательно, война в российском медиапространстве армянами проигрывается, даже несмотря на симпатии православного населения».
«Мюсли вслух» тоже наблюдают за медиапространством:
«Любопытно, что после заключения перемирия в Карабахе раскол медиа-машины власти на проармянскую и проазербайджанскую части не только не сгладился, но скорее даже обострился. Типа перестали отвлекаться на новости с фронта и со всем пылом взялись друг за друга. И да, пророссийской части в этой медиа-машине пока не проявилось. Что уже не любопытно, а печально».
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