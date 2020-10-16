Телеграм: Санкции ЕС смешные, а боевики Эрдогана нет

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Евросоюз и Великобритания утвердили санкции против России из-за предполагаемого отравления Алексея Навального. В санкционный список попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, а также шесть человек: директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Сергей "Zergulio" Колясников» считает, что поводы для западных санкций уже не имеют значения:

«Важно понимать, что под санкциями мы будем до тех пор, пока нас не свалят обратно в 90-е. Поводы для санкций уже не важны, завтра Навальный опять перепьет, отключится, и это представят спецоперацией ГРУ. Если он подавится банановой кожурой – тоже нормально, после заявлений "Россия отказалась представить документы о движении бананов на своей территории, поштучно" сценарий прежний».

Изначально Франция и Германия предлагали внести в санкционный список девятерых человек. Исходя из этого «Орда» рассчитала значимость Навального для Европы:

«Дорогие друзья, ну вот и все, завтра, как ожидается, Евросоюз введет санкции в отношении России из-за вредных привычек Алексея Навального. Как сообщал ранее Le Monde, Франция и Германия договорились внести в санкционные списки 9 человек, в т.ч. сотрудников Администрации президента РФ. Пишут, велика вероятность, что ЕС поддержит предложение Германии и Франции. Чтобы примерно понимать вес Алексея Анатольевича в европейско-российской двухсторонке, напомним, что по состоянию на 2015 год (свежих цифр найти не можем) в АП работало 1700+ человек. Это очень сурово, дорогие друзья. Против ТЭК санкции не введешь, против агропромышленного и продовольственного комплекса – уже было, смешно закончилось. Против космической отрасли – тоже. Против военки – смысла нет. Кроме того, при любом раскладе, как выяснилось, с ходу может выскочить ассиметричная ответка».

За день до официального объявления санкционного списка газета New York Times назвала имена россиян, которые в него вошли. «Темник» считает, что это лишний раз свидетельствует об очевидном:

«Анонс санкционного списка ЕС по итогам инцидента с Навальным наглядно демонстрирует заказчика и реального бенефициара новой рестрикционной волны. Европейским СМИ отказали даже в праве самостоятельно опубликовать инсайд. Все информационные дивиденды достаются The New York Times – фактически официозу американского истеблишмента. <…> Европейцы, которые давно устали от санкций, уже введенных за предыдущие годы, послушно поднимают градус политического противостояния. Американские (и британские) "продюсеры" формально в кампании не участвуют и как бы вообще ни при чем. Европа продолжает терять субъектность».

Та же New York Times заявила, что Навального могли отравить дважды. Источник газеты в немецких спецслужбах предположил, что яд блогеру подсыпали в чай в аэропорту. При этом издание напоминает, что, по утверждению немецких экспертов, они нашли яд и на пластиковой бутылке с водой, изъятой из гостиничного номера Навального. «Суеверная Демократия» считает, что санкции органично вписываются в это безумие:

«Новые европейские санкции не должны никого удивлять, это просто логическое продолжение карнавала абсурда, в который превратилась загадочная история Алексея Навального. Число отравлений светила российской оппозиции, если верить немецкой разведке, растет с каждой неделей, сейчас его отравили дважды, к концу месяца можем дойти до 10 отравлений только за первые 24 часа пребывания в Томске. Страшное дело. Все немецкое расследование зашло в тупик и рассыпалось, новые версии вызывают только хохот и сомнения в психическом здоровье расследователей, появилась очевидная потребность поскорее перевернуть эту очередную позорную страницу истории немецкой дипломатии. Санкционный список составили по принципу "кто нас больше всех раздражает", и ничто сильнее не раздражает наших западных партнеров, как добросовестная работа в интересах России».

«Мейстер» соглашается, что включение в западные санкционные списки стало почетным:

«Когда США наложили санкции на Владислава Суркова, одного из предшественников Сергея Владиленовича [Кириенко] на посту, тот сказал, что рассматривает решение вашингтонской администрации как своего рода "политический Оскар". В самом деле, для российских государственных деятелей попадание в зарубежные "черные списки" – верный знак того, что на своих постах они отстаивают интересы страны, а не составителей списков».

