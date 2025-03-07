Телеграм: Самозапреты и эхо вашингтонского скандала

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Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на портале госуслуг 1 марта. За первые дни работы им воспользовались более трех с половиной миллионов человек.

«Айтишник в ватничке» размышляет об эффективности нового механизма борьбы с мошенниками:

«Ожидаемо начали подвывать мошенники, которые зачастую мало того, что обирали жертву до нитки, так еще и вгоняли ее в долги, убеждая взять кредит. Собственно, функциональность позволяет запретить либо вообще брать кредиты, либо делать это в удаленном формате. Снять это ограничение можно тоже через Госуслуги, но с задержкой по времени в сутки. Технически это работает достаточно просто. Сейчас при принятии решения о выдаче кредита банки и, не к ночи будь помянуты, МФО – обращаются в Бюро кредитных историй, оно же система "Кредит-инфо". Самозапрет отображается в отчете по кредитной истории клиента, соответственно финансовая организация должна отказать в выдаче займа. Не могу сказать, насколько действенной будет мера в борьбе с дистанционным мошенничеством, но какой-то процент удачных "разводов" наверняка отсечет».

Адвокат Марина Жирова пишет, что оформила самозапрет:

«И вам советую! Знаете, какое количество мошенничеств сейчас совершается с чужими паспортными данными? Я решила подстраховаться и оформила самозапрет на кредиты. Теперь банки и МФО не смогут выдать мне займ без моего согласия. Почему это важно? Мошенники ежедневно оформляют кредиты на ничего не подозревающих людей. Обманывают даже самых опытных – юристов, кандидатов наук, бывших сотрудников правоохранительных органов. Используют передовые технологии психологического давления, против которых сложно устоять даже профессионалам. И я не хочу стать жертвой мошенников».

«ЧП Алексин» предупреждает о том, как мошенники будут пытаться обойти систему самозапрета на кредиты:

«Вот возможные сценарии аферистов. Злоумышленник присылает сообщение со ссылкой на фишинговый сайт, имитирующий портал "Госуслуг". Таким образом они могут украсть персональные данные. Могут поступить звонки от лжесотрудников банка или службы поддержки портала. Мошенники сообщают о снятии самозапрета и необходимости предотвратить это, введя код из смс. Также расклеивают на подъездах объявления с рекомендациями о включении ограничений на "Госуслугах". На таких листовках часто размещают вредоносный QR-код».

Канал «Финансы WB – Виноградов Алексей» советует учиться на чужих ошибках:

«Рекомендую подключить, чтобы защититься от мошенников. Отключается просто. На товарища оформили несколько ммкрозаймов без его ведома, и он долго разбирался с ММК. Помимо затрат времени и где-то денег, это уничтожило его кредитную историю».

«АДЕКВАТ Z» рассуждает о необходимости информировать о новом механизме представителей старшего поколения:

«Из всех уже установивших самозапрет доля граждан в возрасте 60+ – несчастная четверть. Поэтому следующим шагом напрашивается обеспечить, чтобы осведомленность была на теоретически возможном максимуме, и особенно в старших возрастах. Социальная реклама не только в интернетах, но и по телевизору. Информация на стендах в подъездах, поликлиниках, МФЦ, да хоть на табло в метро и вообще транспорте. Неплохо было бы по линии ЦБ иезуитски обязать банки вывешивать в своих офисах дацзыбао установленного образца. И регулярные замеры количества не только уже установивших, но и до сих пор не охваченных информированием. Сил и расходов, конечно, потребует, но окупятся они с гарантией. Ну и в любом случае персонально твой, юзернейм, долг – лично проследить, чтобы конкретно твои старики занялись и справились. Включая предусмотренные процедурой выверку своих паспортных данных и ИНН перед отправкой заявления».



