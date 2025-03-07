Телеграм: Самозапреты и эхо вашингтонского скандала
В то время как россияне запрещают сами себе брать кредиты, Трамп решил остановить военную помощь Украине, а в Абхазии выбрали нового президента.
Самозапрет на кредиты
Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на портале госуслуг 1 марта. За первые дни работы им воспользовались более трех с половиной миллионов человек.
«Айтишник в ватничке» размышляет об эффективности нового механизма борьбы с мошенниками:
«Ожидаемо начали подвывать мошенники, которые зачастую мало того, что обирали жертву до нитки, так еще и вгоняли ее в долги, убеждая взять кредит. Собственно, функциональность позволяет запретить либо вообще брать кредиты, либо делать это в удаленном формате. Снять это ограничение можно тоже через Госуслуги, но с задержкой по времени в сутки. Технически это работает достаточно просто. Сейчас при принятии решения о выдаче кредита банки и, не к ночи будь помянуты, МФО – обращаются в Бюро кредитных историй, оно же система "Кредит-инфо". Самозапрет отображается в отчете по кредитной истории клиента, соответственно финансовая организация должна отказать в выдаче займа. Не могу сказать, насколько действенной будет мера в борьбе с дистанционным мошенничеством, но какой-то процент удачных "разводов" наверняка отсечет».
Адвокат Марина Жирова пишет, что оформила самозапрет:
«И вам советую! Знаете, какое количество мошенничеств сейчас совершается с чужими паспортными данными? Я решила подстраховаться и оформила самозапрет на кредиты. Теперь банки и МФО не смогут выдать мне займ без моего согласия. Почему это важно? Мошенники ежедневно оформляют кредиты на ничего не подозревающих людей. Обманывают даже самых опытных – юристов, кандидатов наук, бывших сотрудников правоохранительных органов. Используют передовые технологии психологического давления, против которых сложно устоять даже профессионалам. И я не хочу стать жертвой мошенников».
«ЧП Алексин» предупреждает о том, как мошенники будут пытаться обойти систему самозапрета на кредиты:
«Вот возможные сценарии аферистов. Злоумышленник присылает сообщение со ссылкой на фишинговый сайт, имитирующий портал "Госуслуг". Таким образом они могут украсть персональные данные. Могут поступить звонки от лжесотрудников банка или службы поддержки портала. Мошенники сообщают о снятии самозапрета и необходимости предотвратить это, введя код из смс. Также расклеивают на подъездах объявления с рекомендациями о включении ограничений на "Госуслугах". На таких листовках часто размещают вредоносный QR-код».
Канал «Финансы WB – Виноградов Алексей» советует учиться на чужих ошибках:
«Рекомендую подключить, чтобы защититься от мошенников. Отключается просто. На товарища оформили несколько ммкрозаймов без его ведома, и он долго разбирался с ММК. Помимо затрат времени и где-то денег, это уничтожило его кредитную историю».
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о необходимости информировать о новом механизме представителей старшего поколения:
«Из всех уже установивших самозапрет доля граждан в возрасте 60+ – несчастная четверть. Поэтому следующим шагом напрашивается обеспечить, чтобы осведомленность была на теоретически возможном максимуме, и особенно в старших возрастах. Социальная реклама не только в интернетах, но и по телевизору. Информация на стендах в подъездах, поликлиниках, МФЦ, да хоть на табло в метро и вообще транспорте. Неплохо было бы по линии ЦБ иезуитски обязать банки вывешивать в своих офисах дацзыбао установленного образца. И регулярные замеры количества не только уже установивших, но и до сих пор не охваченных информированием. Сил и расходов, конечно, потребует, но окупятся они с гарантией. Ну и в любом случае персонально твой, юзернейм, долг – лично проследить, чтобы конкретно твои старики занялись и справились. Включая предусмотренные процедурой выверку своих паспортных данных и ИНН перед отправкой заявления».
Назначение врио главы Новгородской области
Во вторник Владимир Путин назначил первого замгубернатора Новгородской области Александра Дронова врио губернатора региона. С февраля этого года Дронов исполнял обязанности главы области после досрочной отставки губернатора Андрея Никитина, который занял должность замминистра транспорта РФ.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Комиссаров подчеркивает, что Дронов является выпускником программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, известной как «школа губернаторов»:
«Назначения слушателей и выпускников флагманских программ Президентской академии продолжаются. Врио главы Новгородской области стал Александр Дронов / "Школа губернаторов". Ранее Антон Шорохов / "Время героев" был назначен главным советником Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Поздравляю и желаю успехов в выполнении ответственных задач!»
«Темник» пишет, что кандидатуру Дронова поддержал бывший новгородский губернатор:
«Дронов с 2017 года работает в правительстве региона. Он стал частью команды Никитина. И последнему хотелось некоторой преемственности. А федеральный центр особо и не возражал. К работе губернатора претензий не было, поэтому можно было продолжать его политику без перетрясок. Что вписывается в последние тенденции назначений "губернаторов-преемников". Кроме того, Дронов готовился взять больше управленческой ответственности – отучился на IV потоке "школы губернаторов"».
«Полилог. Экспертиза» называет очередное назначение показателем эффективности «школы губернаторов»:
«Сам Александр Дронов на встрече с Владимиром Путиным – где и получил предложение начать работу на новой позиции – выделил следующие ключевые пункты дальнейшего развития региона под своим началом: 1. Масштабирование оборонно-промышленного комплекса в части радиоэлектроники и беспилотных систем, а также продолжение инновационного БПЛА-проекта "Князь Вандал Новгородский". 2. Реализация проектов в рамках ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай", интеграция НовГУ в процесс подготовки специалистов для новых производств и создание, таким образом, более тысячи новых рабочих мест. Также начало строительства высокоскоростной ЖД-магистрали, обновление ЖКХ-сферы, повышение уровня газификации и качества сетей. 3. Активная социальная помощь участникам СВО и поддержка семей военнослужащих, укрепление системы здравоохранения и усиление мер по повышению рождаемости в рамках общей политики укрепления демографической безопасности страны. Новый врио имеет все шансы в будущем закрепить за собой звание эффективного управленца уже в статусе губернатора. Очевидно доверие к Дронову со стороны федерального центра, а также его высокая степень вовлеченности в повестку, знание местной специфики и ключевых проблем новгородцев. В ближайшие месяцы станут уже видны первые шаги».
«Мейстер» пишет про логику назначения:
«Андрея Никитина, приехавшего из Москвы и возглавившего регион в 2017 году, изначально восприняли в штыки, и почти весь первый срок ему приходилось преодолевать сопротивление региональных элит, с чем, в отличие от своего предшественника, он успешно справился. Также при Никитине в Новгородской области были завершены или, наоборот, начаты несколько крупных инфраструктурных проектов федерального значения от трасы М-11 (Москва-Петербург), до строящейся сейчас железнодорожной ВСМ-1. Это создало и создает рабочие места, а также улучшает транспортную доступность с двумя крупнейшими городами страны. Неудивительно на этом фоне, что Никитин стал заместителем министра транспорта, а врио губернатора стал его зам Александр Дронов, отвечавший как раз за транспортную инфраструктуру. Во время традиционной встречи нового врио с президентом Путиным много говорили о продолжении инфраструктурных проектов. Тот факт, что еще в 2021 году Дронов прошел обучение в "школе губернаторов", показывает, что его давно готовили к тому, чтобы возглавить регион».
Приостановка военной помощи США Украине
На прошлой неделе в пятницу Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Планировалось подписание соглашения по редкоземельным металлам. Вместо этого весь мир с изумлением наблюдал за грандиозной ссорой в прямом эфире: Зеленский хамил, перебивал Трампа и Вэнса. В итоге его попросили уехать, соглашение не было подписано. Из Вашингтона Зеленский отправился в Лондон, где присутствовал на очередном саммите европейских лидеров, который, как обычно, закончился ничем. Результатом скандала в Белом доме стало решение Трампа приостановить поставки военной помощи и обмен разведданными с Украиной.
«Доктор Z прописал» полагает, что радоваться рано:
«Впадать в эйфорию по поводу произошедшего едва ли уместно. "Приостанавливает" не значит "останавливает". Мера, очевидно, временная, предпринята в "воспитательных" целях. Вот если она из временной станет постоянной, тогда другое дело. Прямо сейчас на положении Киева это решение Трампа не скажется. Скажется, по разным оценкам, либо через несколько недель, либо к началу лета. Но и это не то чтобы точно, именно что оценки».
«Безграничный аналитик» не соглашается:
«Приказ Трампа распространяется на всю американскую военную технику, которая в настоящее время еще не добралась до территории Незалежной. В том числе оружие, которое находится на пути в самолетах и кораблях, или ожидает доставки в транзитной зоне в Польше. Таким образом американский лидер "расправился" даже с обязательствами, которые унаследовал от Джо Байдена. Предшественник Трампа ранее одобрил поставки оружия Украине на сумму 3,85 миллиарда долларов. Именно это вооружение до последнего времени шло на Украину. По сути, Трамп нанес Киеву страшный удар, который совершенно нечем парировать. Евросоюз и Великобритания просто не в состоянии заместить Америку в деле оружейных поставок Украине. Более того, они не смогут передавать Киеву американские оружие и боеприпасы, поскольку это прямо запрещено без разрешения Вашингтона. В общем Владимир Зеленский выступил в Овальном кабинете "на все деньги". Трамп начал что-то вроде операции "Принуждение к миру" в отношении киевского режима. При этом американский президент дал понять: Украину спасут не извинения Зеленского за хамство в Белом доме, а исключительно демонстрация стремления к переговорам с Россией».
«V Z Выключаем эмоции, включаем ум» дает совет Зеленскому:
«Зеленский сейчас очень зол на США. Такого унижения лидер величайшей мировой державы, защитившей Европу от агрессивного русского медведя, не испытывал еще ни разу. Сами посудите. Еще недавно весь мир рукоплескал ему, все мировые СМИ преподносили его как героя наших дней, а сейчас все отворачиваются от него, американские друзья тыкают мордой в грязь. <…> Так вот, Зеленский сейчас очень зол на США и... хочет мести. А лучшей местью для Зеленского было бы сейчас начать сдавать украинскую территорию России назло США. Володя, слышишь меня??? Даю тебе хороший совет, пока тебя не устранили: отомсти США за свое унижение, нанеси им геополитическое поражение!»
«338» призывает не расслабляться:
«Сложно прогнозировать, как отразится на поле боя претворение в жизнь заявлений о приостановке или даже окончании помощи Штатов Киеву. Ведь помощь включала не только поставки вооружений, но и оплату этих вооружений, и проплачивание иных потребностей Киева. Может этот вопрос так же быть переложен на кошельки Европы, как перекладываются другие вопросы. Спору нет, что сокращение поставок ПВО постепенно будет способствовать господству ВКС России в небе. Но каковы сроки примерного исчерпания ресурсов у противника? Снижение ракетно-артиллерийских возможностей ограничит противника в нанесении ударов на оперативную глубину. Но опять же какой срок примерно исчерпания ресурсов артиллерии и запасов снарядов? В это время противник использует то, чего у него в избытке: беспилотники. И, к сожалению, на тех участках фронта, где не сильно решают ракетно-артиллерийские удары, беспилотники мешают нашему продвижению. Речь как минимум о паре участков на харьковском направлении. Банально разбирая в Волчанске дронами то, что еще не разобрано. П.С. думать надо не о том, как, когда и насколько Запад прекратит поддерживать Киев, но наращивать собственные потенциалы и повышать свои компетенции».
Публицист Анатолий Урсида не сомневается, что военные поставки США на Украину возобновятся, но за европейские деньги:
«Это воспитательный момент. Не скрывает этого и Fox News, утверждая, что приостановки поставок вооружения – это реакция Белого дома на хамство Зеленского в Овальном кабинете перед телекамерами американских СМИ. И тут все разногласия, если короче, заключаются только в деньгах. Американцы теперь хотят на войне против России зарабатывать, выведя себя из-под удара. <…> Но американский воспитательный процесс надолго не затянется. Зеленский одумается, пересмотрит хотелки до минимума и все подпишет. Некоторые европейские лидеры ему это вот уже в течение нескольких дней настоятельно рекомендуют. Если украинский гетман приедет с повинной на подписание в Белый Дом сам, то вновь станет самым лучшим президентом Украины в речах Трампа. Если пришлет какого-нибудь министра на подписание, то Трамп и его команда просто промолчат».
Новый президент Абхазии
В субботу в Абхазии состоялся второй тур президентских выборов. Победителем стал Бадра Гунба, которого называли пророссийским политиком, он набрал 55% голосов. Его оппонент Адгур Ардзинба получил поддержку 42% избирателей, участвовавших в голосовании. В среду президент России Владимир Путин встретился с Гунбой в Кремле.
Член Общественной палаты РФ Станислав Корякин, работавший на абхазских выборах в качестве наблюдателя, в своем канале «Смыслы и Стратегии» рассказывает о том, как проходило голосование:
«Нарушений, которые могли бы повлиять на свободное волеизъявление, мы не обнаружили. Высоко оцениваем организацию работы ЦИК РА и всей избирательной системы республики. По нашим наблюдениям, голосование стало одним из форматов единения гражданского общества Абхазии, волеизъявление было реализовано представителями разных социальных групп и национальностей. Отношение к нам как наблюдателям и между всеми участниками процесса было доброжелательным во всех осмотренных УИК. Процедура голосования и подсчета голосов, которую мы наблюдали, была максимально прозрачной для всех участников процесса».
«Донской Казак» комментирует предвыборную кампанию Гунбы:
«Победитель принимает поздравления с выигрышем. И действительно, стоит признать, позади у него чрезвычайно сложная кампания. Вхождение в нее прошло под отголоски внутриполитического кризиса, отягощенного кризисом энергетическим. В ходе самой кампании была не только конкуренция с оппозицией, но и значительные расхождения с переходной администрацией. Бадра Гунба продемонстрировал и хорошие бойцовские качества и навыки антикризисного менеджера. Как публичный политик за последние пару месяцев он, пожалуй, вырос больше, чем за все предыдущие годы пребывания на посту вице-президента и министра».
«Insider Abkhazia» рассуждает о будущем оппозиции:
«Оппозиция отходит от шока поражения. Несмотря на то, что путчистам удалось собрать вокруг себя наиболее крикливую и агрессивную часть населения, они не смогли даже приблизиться к результату команды пророссийского кандидата Гунбы. Россия всей своей мощью утвердила новые правила игры. <…> В ближайшие недели оппозиция объявит о создании единой оппозиционной платформы с очередным громким названием. Но, как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Оппозиция не может предложить ничего содержательно нового. Ребрендинг будет пустым и бессмысленным».
«Мюсли вслух» радуются:
«Несмотря на многочисленные скандалы и провокации, которые сопровождали два тура выборов, победителем стал кандидат, ориентирующийся на конструктивные отношения с Россией, которая в республике является особой темой. <…> После избрания нового президента республики на первое место в повестке дня в этом сложном регионе вновь выйдет урегулирование вопроса об инвестиционном соглашении между Москвой и Сухумом, учитывающем как интересы российского бизнеса, так и абхазских предпринимателей».
«Абхазия: только факты» отвечает на вбросы о том, что выборы якобы прошли с многочисленными нарушениями:
«Легитимность итогов выборов подтвердила не только Центральная избирательная комиссия Абхазии, но и международные наблюдатели из 35 стран. Председатель ЦИК Дмитрий Маршан подчеркнул, что с учетом разницы в 13 тысяч голосов между результатами конкурентов нарушения не смогли повлиять на результаты избирательного процесса. Даже Адгур Ардзинба вчера заявил, что уважает выбор народа Абхазии и не будет оспаривать итоги голосования».
Война пошлин
Во вторник вступили в силу пошлины США в отношении Мексики, Канады и Китая. Тарифы на товары из Мексики и Канады составили 25%, на китайские товары пошлины выросли с 10% до 20%.
«Банкста» напоминает, что Евросоюз скоро тоже столкнется с американскими пошлинами:
«В ответ на 25%-тные пошлины Трампа Евросоюз обещает наложить на США свои. Пошлины лишь ответное решение Трампа – Европа давно ввела пошлины на товары из США, и многие из них запретительные для защиты сельского хозяйства и производства продуктов питания. В Германии из-за пошлин США сократят 150 тысяч рабочих мест. Страна пострадает, если между Евросоюзом и США начнется торговая война, пишет газета Bild. К концу президентского срока Трампа ВВП Германии может сократиться на 0,4%. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйн утверждает, что ЕС – это самый большой свободный рынок мира. Что совершенно не так».
«Китайский свяZноj» комментирует новость о том, что китайские компании приостановят закупки бревен и пиломатериалов в США:
«Удар достаточно серьезный, США+Канада – главный поставщик древесины в Китай. Усилится торговый дисбаланс (привет, Дональд, ты проиграл Китаю прошлую торговую войну и решил абсолютно по аналогии проиграть вторую?), массово встанет логистика (США возят бревна автотранспортом, грузят в портах практически вручную, большое задействование персонала), и повысится безработица. Потом США это выдадут за умышленную диверсию Китая – мол, смотрите, как китайцы разрушают цепочки поставок. В стиле европейских заявлений "Как подлая Россия нам газ внезапно перестала поставлять". Для нас это плюс, нашу древесину будут дороже покупать. Мебель-то делать надо».
«НКЦ» приводит мнение заместителя директора Институт Китая и современной Азии РАН Павла Кузнецова:
«Импорт Соединенными Штатами китайских товаров достигает $450 млрд в год. Китайский импорт американской сельхозпродукции в 10 раз меньше. Это несопоставимые объемы, поэтому с точки зрения нанесения потенциального ущерба друг другу Китай не причинит аналогичного серьезного вреда США как государству, введя эти дополнительные пошлины. С другой стороны, для конкретных американских производителей китайский рынок является ключевым для сбыта своей продукции. Они в этом смысле, конечно, пострадают, но, скорее всего, в этом случае американская администрация сможет субсидировать своих сельхозпроизводителей на выпадающую сумму экспортных доходов».
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в ответ на действия Вашингтона Оттава вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 107,4 млрд долларов США.
«Дядюшка Мосблог» наслаждается новостями об американо-канадской дружбе:
«Трамп: "Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он введет ответный тариф в отношении США, наш ответный тариф немедленно увеличится на ту же сумму!" Ох, как сладко, как сладко. Вы только не останавливайтесь! В Онтарио, – самой густонаселенной провинции Канады, – всем компаниям из США запретили участвовать в госзакупках, разорвали контракт со Starlink Маска и угрожают отключить несколько крупных Штатов от электроэнергии. <…> После того, как США ввели пошлины на Канаду, Трюдо попытался связаться с Трампом, но, по сообщениям Bloomberg, получил отказ».
«Всевидящее око» философствует:
«Чувствуете красоту ситуации? Канаде остается только два выхода: продолжать повышать ставки – или смириться, сделав вид, что ничего не случилось. Все это напоминает не столько политику, сколько упражнения в античной философии. Помните, был в древней Греции мудрец Зенон, прославившийся парадоксальными историями – апориями? Особенную популярность среди подписчиков древнегреческих блогов приобрел его мем про Ахиллеса и черепаху. Суть в том, что если чемпион по бегу Ахиллес отпустит черепаху на тысячу шагов, то уже никогда не сможет ее догнать. Потому что когда он пробежит тысячу шагов, она успеет уползти на сто. Когда он пробежит эти сто шагов, она проползет десять. Черепаха всегда будет впереди, даже на атомарном уровне: ведь когда Ахиллес пробежит сто ангстремов, она уползет на десять. В общем, никогда канадский Ахиллес не догонит американской черепахи: она всегда будет на шаг впереди. Действия Трампа не подчиняются бытовой логике, зато прекрасно объясняются логикой апории Зенона. Что ж, Штаты свой ход сделали, очередь за Канадой. Запасаемся попкорном и с нетерпением ждем развития событий».
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