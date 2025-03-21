Телеграм: Разговор с Трампом, атаки на Белгородчину, бунт турков

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Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался два с половиной часа. По итогам переговоров, в частности, было объявлено, что Путин согласился на предложение Трампа о том, чтобы Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и сразу дал российским военным соответствующую команду. Договорились о том, что Россия и Украина обменяются военнопленными по формуле 175 на 175, кроме того, Москва обязалась передать Киеву 23 тяжелораненых украинских военных. Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, которые выступают в НХЛ и КХЛ.

«Русский Сыч» делает вывод:

«Главный итог: хохол изымается из российско-американских отношений. Потому что в них может быть либо хохол, либо хоккейная суперсерия вроде той, что случилась полвека с лишним назад – см. "разрядка". Объявлено о хоккее; хохла между нами, стало быть, нет. Тот хохол, что есть – "не будем стрелять по энергообъектам, если они не будут". Энергообъекты – то немногое, до чего они дотягиваются здесь. И лишь небольшая часть того очень многого, до чего мы продолжим дотягиваться у хохла. Продолжим, потому что с перемирием как таковым мы вежливо объяснили, по каким причинам его не будет. К слову, список причин – к гадалке не ходи – дополнит хохол, который обязательно нападет на какой-то энергетический НПЗ либо на какую-нибудь нефтебазу. Не исключено, что в самое ближайшее время».

«Темник» отмечает, что Москва ведет переговоры с позиции силы:

«Таким образом, Россия показала, что прогнуть ее на невыгодное "немедленное прекращение" боевых действий, которое было предложено по итогам украино-американских переговоров, не получится. У России сейчас преимущество "на земле", поэтому и действует она в переговорном процессе с позиции сильного. И, как снова заметил Путин в разговоре с Трампом, стратегическая цель РФ прежняя: установить долгосрочный мир. Помимо прочего, согласно опубликованной сторонами переговоров информации, Путин настаивает на необходимости остановить принудительную мобилизацию Украины в случае перемирия. Нет никаких сомнений, что такое предложение серьезно повысит популярность Путина на Украине, несчастной стране, изнывающий от невиданной доселе принудительной "бусификации" мужского населения».

«Птичья ягода» подчеркивает, что Путин и Трамп обсуждали не только Украину:

«Лейтмотивом диалога тут стоит отнюдь не один хутор, а определение сфер влияния двух сверххищников в целом по миру. То есть американская сторона явно идет на уступки в требованиях России по украинскому конфликту (такие как внеблоковый статус и устранение первопричин конфликта вроде демилитаризации и денацификации). А российская взамен может использовать свое влияние на Ближнем Востоке в помощь американцам, чьи позиции там в последние годы сильно ухудшились. Белый дом <…> сделал отдельный упор на этот регион для потенциального сотрудничества. Собственно, вот он – компромисс. Далее, конечно, это все будет детализироваться и прорабатываться. Ну и, конечно же, отдельной неоновой надписью мигает пункт "огромные экономические сделки". Что означает: давайте вместе зарабатывать бабло и играть в хоккей».

«Мейстер» комментирует реакцию Лондона:

«Британцы подтвердили репутацию ключевого интересанта войны: спикер британского правительства, комментируя переговоры президентов России и США, заявил, что Великобритания не откажется от военной поддержки Украины "ни при каком сценарии". Как мы и предполагали, самой большой проблемой Трампа будет не договориться о чем-то с нами, а убедить Европу (британцев в том числе) принять эту договоренность, учитывая, насколько там повернуты на противостоянии. Собственно, для нас ничего не меняется – если военная поддержка Украины сохранится, о перемирии не идет и речи. Но вот Штатам теперь придется выбирать: терять лицо и соглашаться с тем, что союзники шлют их вдоль забора, или умывать руки, оставляя их возиться самостоятельно. Разумеется, прекратив военную, разведывательную и прочую поддержку Украины полностью, от услуг "Старлинка" до финансирования зарплат украинского госаппарата. Это будет, как минимум, логично».

В среду Трамп провел часовой разговор с Владимиром Зеленским. «Безграничный аналитик» указывает на интересный факт:

«Разговор с Зеленским был посвящен в основном обсуждению того, что накануне сказал Владимир Путин. По сути, два президента просто говорили о том, что ранее озвучивал Путин. С большой долей вероятности американский лидер давил на Зеленского и требовал от него согласиться с условиями Путина. Потому что на Зеленского Трамп влиять может, а на российского президента – нет. Надо сказать, что обсуждение итогов разговора даже в зарубежных СМИ оказалось достаточно куцым по сравнению с тем, как они описывали беседу Путина и Трампа. Зеленский сам по себе никому не интересен. К тому же даже британские журналисты понимают, что именно может сказать глава Незалежной. Ничего нового там не будет: дайте денег и оружия, а мы как-нибудь постараемся изобразить, что договариваемся с русскими».

