Телеграм: Разговор с Трампом, атаки на Белгородчину, бунт турков
Украина безуспешно попыталась сорвать "исторический" разговор Путина и Трампа, Турцию лихорадит из-за задержания соперника Эрдогана, а Крым в составе России отпраздновал 11-ую годовщину.
Челночная дипломатия Трампа
Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался два с половиной часа. По итогам переговоров, в частности, было объявлено, что Путин согласился на предложение Трампа о том, чтобы Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и сразу дал российским военным соответствующую команду. Договорились о том, что Россия и Украина обменяются военнопленными по формуле 175 на 175, кроме того, Москва обязалась передать Киеву 23 тяжелораненых украинских военных. Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, которые выступают в НХЛ и КХЛ.
«Русский Сыч» делает вывод:
«Главный итог: хохол изымается из российско-американских отношений. Потому что в них может быть либо хохол, либо хоккейная суперсерия вроде той, что случилась полвека с лишним назад – см. "разрядка". Объявлено о хоккее; хохла между нами, стало быть, нет. Тот хохол, что есть – "не будем стрелять по энергообъектам, если они не будут". Энергообъекты – то немногое, до чего они дотягиваются здесь. И лишь небольшая часть того очень многого, до чего мы продолжим дотягиваться у хохла. Продолжим, потому что с перемирием как таковым мы вежливо объяснили, по каким причинам его не будет. К слову, список причин – к гадалке не ходи – дополнит хохол, который обязательно нападет на какой-то энергетический НПЗ либо на какую-нибудь нефтебазу. Не исключено, что в самое ближайшее время».
«Темник» отмечает, что Москва ведет переговоры с позиции силы:
«Таким образом, Россия показала, что прогнуть ее на невыгодное "немедленное прекращение" боевых действий, которое было предложено по итогам украино-американских переговоров, не получится. У России сейчас преимущество "на земле", поэтому и действует она в переговорном процессе с позиции сильного. И, как снова заметил Путин в разговоре с Трампом, стратегическая цель РФ прежняя: установить долгосрочный мир. Помимо прочего, согласно опубликованной сторонами переговоров информации, Путин настаивает на необходимости остановить принудительную мобилизацию Украины в случае перемирия. Нет никаких сомнений, что такое предложение серьезно повысит популярность Путина на Украине, несчастной стране, изнывающий от невиданной доселе принудительной "бусификации" мужского населения».
«Птичья ягода» подчеркивает, что Путин и Трамп обсуждали не только Украину:
«Лейтмотивом диалога тут стоит отнюдь не один хутор, а определение сфер влияния двух сверххищников в целом по миру. То есть американская сторона явно идет на уступки в требованиях России по украинскому конфликту (такие как внеблоковый статус и устранение первопричин конфликта вроде демилитаризации и денацификации). А российская взамен может использовать свое влияние на Ближнем Востоке в помощь американцам, чьи позиции там в последние годы сильно ухудшились. Белый дом <…> сделал отдельный упор на этот регион для потенциального сотрудничества. Собственно, вот он – компромисс. Далее, конечно, это все будет детализироваться и прорабатываться. Ну и, конечно же, отдельной неоновой надписью мигает пункт "огромные экономические сделки". Что означает: давайте вместе зарабатывать бабло и играть в хоккей».
«Мейстер» комментирует реакцию Лондона:
«Британцы подтвердили репутацию ключевого интересанта войны: спикер британского правительства, комментируя переговоры президентов России и США, заявил, что Великобритания не откажется от военной поддержки Украины "ни при каком сценарии". Как мы и предполагали, самой большой проблемой Трампа будет не договориться о чем-то с нами, а убедить Европу (британцев в том числе) принять эту договоренность, учитывая, насколько там повернуты на противостоянии. Собственно, для нас ничего не меняется – если военная поддержка Украины сохранится, о перемирии не идет и речи. Но вот Штатам теперь придется выбирать: терять лицо и соглашаться с тем, что союзники шлют их вдоль забора, или умывать руки, оставляя их возиться самостоятельно. Разумеется, прекратив военную, разведывательную и прочую поддержку Украины полностью, от услуг "Старлинка" до финансирования зарплат украинского госаппарата. Это будет, как минимум, логично».
В среду Трамп провел часовой разговор с Владимиром Зеленским. «Безграничный аналитик» указывает на интересный факт:
«Разговор с Зеленским был посвящен в основном обсуждению того, что накануне сказал Владимир Путин. По сути, два президента просто говорили о том, что ранее озвучивал Путин. С большой долей вероятности американский лидер давил на Зеленского и требовал от него согласиться с условиями Путина. Потому что на Зеленского Трамп влиять может, а на российского президента – нет. Надо сказать, что обсуждение итогов разговора даже в зарубежных СМИ оказалось достаточно куцым по сравнению с тем, как они описывали беседу Путина и Трампа. Зеленский сам по себе никому не интересен. К тому же даже британские журналисты понимают, что именно может сказать глава Незалежной. Ничего нового там не будет: дайте денег и оружия, а мы как-нибудь постараемся изобразить, что договариваемся с русскими».
Попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область
Накануне телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа ВСУ начали попытки вклиниться на территорию России в Белгородской области.
«Всевидящее око» напоминает, что ВСУ только что потерпели поражение в Курской области:
«Украине мало позора и разгрома в Курской области. Сегодня ВСУ пять раз пытались вторгнуться в Белгородскую область – без какого-либо стратегического плана, просто для того, чтобы омрачить телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. И пять раз крепко получили по носу, в очередной раз оставив на поле боя полсотни "двухсотых" и кучу покореженной и сожженной техники. Ну а чтобы у потерявших берега нацистов не возникло желания повторить, наша армия обрушила на места скопления противника в Сумской области настоящий шквал ракетных и авиационных ударов, включая тяжелые ФАБы, в результате чего ВСУ понесли тяжелые потери. Невольно вспоминается очередная цитата из гайдаевской классики: "Да ты, холоп, не уймешься!"»
«Логика Маркова» объясняет мотивы Зеленского:
«Это нужно Зеленскому, чтобы показать силу ВСУ. Для переговоров об обмене территориями. Надо учесть, что и из Курской области ВСУ полностью не выбиты. Получается, что ВСУ контролируют крошечные территории, но уже в двух международно признанных регионах России. Зеленский планирует обменивать эти крошечные территории на территории в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях».
«Мюсли вслух» полагают, что дело не только в этом:
«Если отставить в сторону военные причины попыток ВСУ (создать плацдарм, отвлечь наши силы) повторить курский прорыв в Белгородской области, то на ум приходит 2 объяснения. Во-первых, Зеленский уже не может существовать в иной парадигме кроме терроризма, он категорически не хочет мира и пытается склепать на коленке очередную медийную перемогу для упавших духом громадян (на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ президент Путин назвал всех украинских военных и иностранных наемников в Курской области террористами, чьи злодеяния нужно тщательно расследовать). Во-вторых, предположим, что эти самоубийственные попытки были увязаны по времени с телефонным разговором Путина и Трампа и имели своей целью посеять атмосферу недоверия и нервозности между двумя лидерами. Однако этого хохлам и их европейским кураторам, как мы уже знаем, добиться не удалось. Зачем же командование ВСУ продолжает гнать в кровавые атаки своих солдат, спросите вы? Силы и средства выделены, пока они не израсходованы, останавливаться незачем. Когда власть в Киеве жалела собственно украинцев? Недоговороспособность Зеленского приближает его политический конец, сегодня она очевидна и для многих за океаном. Последнее увеличивает шансы на то, что при первой удобной возможности Трамп все-таки закинет неудобный украинский чемодан без ручки в дальний угол американской внешнеполитической кладовки».
«Мариупольская ПартиZанка» рассуждает о буферной зоне в свете обострения ситуации в Харьковской области, которая граничит с Белгородчиной:
«И вновь пошли разговоры в информационном пространстве: что будет дальше с Харьковом? Выдвигается масса каких-то умозаключений со стороны блогеров, аналитиков, экспертов. Называются даже цифры: что такое санитарная зона, на сколько километров она должна быть установлена. Одни говорят 30 километров, другие – 40. Но они не учитывают дальность стрельбы ствольной, дальнобойной артиллерии, не говоря уже об РСЗО. Выскажу свое предположение: чтобы установить прочный санитарный кордон на границе России и Украины, как того требовал наш президент, необходимо минимум 100-150 км. Поэтому Харьковская область, где, между прочим, 70 населенных пунктов уже находятся под нашим контролем, будет оставаться в центре внимания. И служить предметом разговора между представителями России и США».
«Грохот Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская области» предупреждает о фейках:
«Товарищи, после попыток украинских ДРГ прорваться в Белгородскую область по интернету гуляет много фейков. Сегодня появился фейк на якобы сайте МЧС, что хохлы применили биологическое оружие, также о прорыве в некоторых направлениях бел. области. Убедительно просим вас не доверять каждому источнику, проверяйте лучше информацию, которую вы прочитали».
Годовщина возвращения Крыма
Во вторник наша страна отметила 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией.
«Будный день» вспоминает, что мы чувствовали 11 лет назад:
«В этот день в 2014 году витала особая атмосфера – радость, гордость, ощущение, что все мы стали свидетелями исторического момента. Нельзя относиться к Крыму, как просто к территории. Это значимая часть нашей истории, этот регион всегда играл особую роль для России. Здесь разворачивались судьбоносные события, давайте вспомним хотя бы Ялтинскую конференцию в 1945 году, которая была посвящена установлению нового послевоенного мирового порядка. Крым вернулся, а вместе с ним и историческая справедливость. Сегодня регион процветает и развивается, несмотря на все вызовы».
Глава ДНР Денис Пушилин рассказывает о том, как Донбасс был вдохновлен примером Крыма:
«Для Донбасса 18 марта навсегда останется особенным днем. Пример крымчан не только вдохновил, но и окончательно убедил нас в том, что мы обязательно вернемся в родную семью российских регионов. Мы внимательно следили за крымской Русской весной, поскольку нам были понятны те чувства, которые испытывали жители полуострова. Для нас неудивительно, что 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией проголосовали 97% крымчан, и 18 марта Крым снова стал частью Российской Федерации. Мы благодарны жителям Республики Крым за помощь и братское плечо, которое мы чувствуем с 2014 года. На протяжении 11 лет к нам едут волонтеры и гуманитарные грузы, сегодня крымчане в составе российской армии выдавливают противника с территории Донецкой Народной Республики, наше единство крепнет год от года и имеет большие экономические перспективы. От всего сердца поздравляю жителей Крыма с этим историческим событием, положившим начало воссоединению исторических регионов в составе самой великой страны в мире!»
«РосСкандал» отмечает, что на Западе постепенно признают очевидное:
«А скоро и самые оголтелые хохлы перестанут скакать. Сегодня 11-я годовщина возвращения Крыма в родную гавань! Западные ястребы уже не твердят о возвращении границ 1991 года и тихо признают Крым российским! Трамп даже планирует легитимизировать статус Крыма через ООН! Но все это суета! Крым был, есть и будет русским! Никаких подтверждений для этого не требуется! Урина просто гробила и грабила полуостров, планировала отдать его НАТО... Продажные хуторяне никогда не заслуживали этой жемчужины, которая с Россией вновь обрела прежний блеск, вернула свое историческое значение и свою бесценность!»
Блогер Анна Райская проводит аналогии между Крымом и Гренландией:
«В день воссоединения Крыма с Россией есть смысл поговорить о России как "законодательнице мод" в отношении геополитических изменений. Разумеется, по смыслу и глубине потуги Трампа в отношении Гренландии и Русскую весну нельзя даже сравнивать. Очевидно, что в кейсе Гренландии Трампа интересуют исключительно геополитические интересы и редкоземельные металлы, которых, кстати, там намного больше, чем на Украине. Что касается Крыма, то помимо того, что там находился наш флот, который мы не могли отдать бесноватым, пришедшим к власти на Украине, в первую очередь там находились наши люди, которые долгие годы до этого хотели вернуться домой. Однако как прецедент это, по-видимому, оказало большое влияние на международную политику. Неслучайно сейчас Трамп начал разговоры про то, чтобы признать Крым российской территорией – всего-то 11 лет прошло. И до новых территорий признание дойдет, уже три года подождали, ну еще восемь лет подождем. Россия смотрит в вечность, нам торопиться некуда».
Конец Агентства США по глобальным медиа
Президент США своим указом сократил семь федеральных агентств, в том числе Агентство США по глобальным медиа (USAGM), в рамках которого финансировались «Голос Америки» (признан иностранным агентом) и «Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательной организацией). Старший советник Трампа Кари Лейк, ответственная за USAGM и его структуры, заявила, что агентство «спасению не подлежит».
«Мышь в овощном» уверена, что на смену этим придут другие:
«Представляется принципиально некорректным видеть в начатом 47-м президентом США реформировании Агентства по глобальным медиа некий "отказ от информационного противоборства с Россией". Речь, очевидно, идет о другом: об отказе от тех инструментов информационного противоборства, которые на деле доказали свою неэффективность. На место которых, с ненулевой вероятностью, придут инструменты более эффективные».
Журналист Мария Баронова злорадствует:
«Невозможно не смеяться, когда коллективы людей, которых все поносили тридцать лет и ржали над ними, как над советским/антисоветским реликтом – вдруг тоже начинают записывать в бесконечный Уникальный Журналистский Коллектив. Люди тридцать лет чаи гоняли, выживали любого, кто младше 120 лет хотя бы душой, и вели себя так, будто на дворе новый 1981 год. Наконец это все заметили американские аудиторы и решили разогнать этот заповедник совчины. И тут все со всех сторон завыли так, будто этот вечный "Сельский час" был самым страшным источником антироссийской пропаганды/самым уникальнейшим рупором всей самой светлой свободы слова».
Писатель Марина Юденич соболезнует старым диссидентам, но как-то неискренне:
«Не знаю, печалятся ли по этому поводу современные "друзья Америки". Но олды-диссиденты сегодня должны уронить скупые старческие слезинки и обязательно напиться дешевым портвейном (аутентичности для). Десятилетия "голоса", прорывающиеся сквозь хрипы глушилок, поддерживали и укрепляли их ненависть к СССР».
«Китайский свяZноj» рассказывает о страданиях китайских оппозиционеров:
«Вильям Ян, известнейший пропагандон из Тайваня, ноет в Твиттере о том, что сокращение структур "Радио Свободы" оставило его без работы. Таких мол людей теряем, да как же теперь свободные люди будут без информации из самого-самого Китая. Не мог не оставить ценный комментарий. Ян безвылазно сидит на Тайване и оттуда пишет лютые инсайды про материковый Китай и Гонконг. <…> Протестная акция в Гонконге, публикуется ролик "Как полиция взяла бутылку воды из магазина и не заплатила". Под роликом сотни соответствующих комментариев – "мда, ну и быдло, ну и ворье, с какими тварями святые девочки в белых платьицах на баррикадах сражаются, и это все, что вам надо знать о нравах в Гонконге при коммуняках". Ян просто взял ролик про то, как полицейские купили бутылку воды, и обрезал ту часть, где речь про оплату (оба варианта ролика прилагаются, оригинал минуту длится, вариант "для западных СМИ" 15 секунд). ГЕНИАЛЬНЫЙ ХОД. Я так любого вором могу выставить, засняв как он тележку с продуктами по магазину толкает и обрезав момент оплаты на кассе».
«338» напоминает о деятельности уходящих структур:
«Ликвидация – если об этом действительно идет речь – нежелательного в России радиосвободного спрута и прочих голосов – это не только про закрытие диссидентской клоаки, которой небольшого ума деятели в заслуги ставят чуть ли не развал Союза (вовсе нет). Грустный мем "редакция требует крови" уже сложно превзойти. За давностью лет могло забыться. Напомним. "Свободы" и "Голоса" – это в том числе про поддержку бандподполья на Кавказе и оправдание терроризма. Сначала во время Чеченских войн, затем во время зачистки региона от бомжей, мнивших себя амирами, но которых эти самые "свободы" (а с ними и "узлы") выставляли то борцами за свободу, то ни в чем не повинных, но жестоко убитых гражданских. <…> В "свободы" и "голоса" можно и нужно забить последний гвоздь, предав забвению, но не забыв, чем они были и кому эти инструменты были нужны».
Беспорядки в Турции
Турцию охватили массовые беспорядки после задержания Экрема Имамоглу – мэра Стамбула и главного политического оппонента турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Имамоглу обвиняют в коррупции и связях с террористами. Он утверждает, что дело против него − политический заказ.
Тюрколог Владимир Аватков ожидает эскалации:
«Думаете, в Турции все закончилось, пошумели разошлись? Нет, конечно. Многие, включая лидера оппозиционной Народно-республиканской партии, дежурили ночью на площадях. Крупные митинги готовятся на воскресенье, когда должен быть снят запрет на проведение публичных акций. Меры безопасности во многих точках усилены, есть перебои в работе соцсетей, 37 человек задержаны за подстрекательство в соцсетях. Более того, выяснилось, что часть подстрекателей находятся за рубежом. В Стамбуле в метро транслируют голос задержанного мэра Имамоглу , который говорит: "Я выиграю эту войну"».
«АДЕКВАТ Z» наблюдает за падением турецкой национальной валюты:
«У турок творится что-то похожее на, так сказать, превентивный государственный переворот. Взяли под стражу лидера оппозиции, кроющего по популярности Реджепа-эфенди. Аннулировали его диплом, без которого по турецким законам в президенты идти нельзя. И немедля от души получили бумерангом – и по лире, и по фондовому рынку, и, понятно, по состоянию умов, которое может в ближайшей перспективе вылиться в самое разное. Кстати, лира, ухнувшая в моменте процентов на 10, характерна еще и тем, что за последний десяток лет по отношению, например, к рублю свалилась в 12-13 раз – цена амбиций Реджепа-эфенди, которые ему и стране сильно не по росту, выглядит, в частности, вот так. И благодарным населением, разумеется, фиксируется – на тех же весах, что и сегодняшнее. Демократия по-турецки в действии интересна нам в основном под углом последствий для их внутренней стабильности, как экономической, так и социальной – и тем самым под углом дальнейшего аппетита к реализации дурных внешних устремлений, год за годом обходящегося семейным бюджетам весьма дорогонько. Линейная логика здесь получается о том, что чем сильнее окажется высоко вероятный внутренний разогрев, тем меньше будет ресурса и охоты продолжать играть в султана. С Реджепа-эфенди, впрочем, станется применить и нелинейную – последствия, правда, снова получатся за счет благодарного населения».
«Турецкий Клуб» убежден в виновности Имамоглу:
«Где 560 миллиардов? Коррупция в мэрии Стамбула, которая привела к задержанию мэра города Экрема Имамоглу, составляет 560 млрд лир (15 млрд долларов). Другими словами, за 6 лет Имамоглу и его команда "украли" у жителей Стамбула 560 млрд TL. Что можно сделать с 560 миллиардами лир? 25 авианосцев TCG Anadolu (L-400). 157 истребителей KAAN. 17 мостов Явуз Султана Селима. 12 туннелей Евразия. Сумма, которую Стамбулу необходимо потратить на подготовку к возможному землетрясению, составляет от 500 до 700 миллиардов турецких лир».
«Турецкий Гамбит» пишет, что за массовым протестом могут стоять те же силы, что дестабилизировали ситуацию в Киеве в 2014 году:
«Эксперты отмечают определенные параллели между событиями в Стамбуле и событиями 2014 года в Киеве. В частности, организация протестов, методы информационного воздействия и финансовая поддержка могут указывать на причастность тех же "заказчиков", которые активно участвовали в дестабилизации Украины».
«Разворот на Восток» отвечает на главный вопрос:
«Понимаю, что многих интересует, будет ли в Турции революция или переворот в связи с актуальными политическими событиями и сопровождающими их экономическими проблемами. Хоть у протеста есть четкая причина и ярко выраженные лидеры, количество граждан, не поддерживающих данные акции, не меньше, чем тех, кто поддерживает. Далее. Правительство полностью контролирует силовые структуры и армию. Надеяться на переворот или "братание" силовиков с толпой не стоит. Про фактор контроля над информацией вчера уже писал. Если будет надо, Анкара и интернет полностью вырубит, и даже электричество. Большое количество фактов и доказательств, имеющееся на руках у следствия и обвинения, а также соответствие действий органов правопорядка и решений суда вокруг Имамоглу законодательству. Отсутствие четкой и скоординированной поддержки из-за рубежа, что всегда было критично для подобного рода событий в Турции».
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