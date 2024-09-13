Телеграм: Разборки иноагентов и дебют Камалы
Публичный скандал среди иноагентов на фоне первых дебатов Камалы Харрисон, стал главным недоразумением уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её день голосования
В России подвели итоги выборов разного уровня, которые состоялись в конце прошлой недели.
«Выборы, выборы, выборы…» пишут, что на выборах депутатов заксобраний «Единая Россия» улучшила результаты пятилетней давности почти на 1 млн голосов:
«Списки кандидатов от партии власти в 12 регионах поддержали 4 276 608 человек, что на 934 391 больше, чем на тех же выборах 2019 г. – тогда "Единая Россия" набрала 3 342 217 голосов. Партия власти одержала победу по спискам на выборах во всех заксобраниях, тогда как в 2019 г. на выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края победила ЛДПР (тогда регионом руководил впоследствии посаженный Сергей Фургал)».
«Трезвый политолог» восхищается Севастополем:
«Севастополь в очередной раз дает повод для гордости. По итогам выборов треть мест в парламенте займут участники СВО. В выборах от партии "Единая Россия" участвовали восемь участников СВО. Севастополь по этому показателю на первом месте – это больше, чем в любом другом регионе. Не могу проигнорировать факт того, что кампания была проведена на высоком уровне. "ЕР" получила 71,62%, что по сравнению с результатами 2019 года – 39%, фактически в два раза больше. <…> Стоит отметить и высокую явку – 53,96%. И это несмотря на то, что Севастополь прифронтовой регион. Выборы прошли штатно и безопасно. Прозрачность выборов гарантировали 703 наблюдателя».
«АДЕКВАТ Z» понимает выбор жителей Сахалина, проголосовавших за переизбрание своего губернатора Валерия Лимаренко:
«Из полутора десятков прошедших губернаторских выборов остановлюсь на тех, где могу поверить результат личными впечатлениями. На рубеже веков на Дальний Восток доводилось ездить порядочно. А сравнительно недавно побывал на Сахалине. И когда туда летел, картины дальневосточной разрухи в соседних регионах поколение назад в памяти, конечно, всплывали. Жил в Южно-Сахалинске, по дороге на экскурсии видел его ближние и дальние окрестности на несколько десятков километров почти в каждом направлении. Город отменно благоустроен и, судя по количеству строек (далеко не только жилья, а скорее в первую очередь разного инфраструктурного, и городского и туристического) разной степени готовности, очень быстро развивается. <…> Из наследия девяностых и город, и область в целом начали выкарабкиваться еще до прихода действующего губернатора, но при Лимаренко этот процесс ускорился в разы. Поэтому 56% проголосовавших за него пять лет назад были скорее кредитом доверия, а 80 с лишним сейчас, один из лучших по стране результатов среди всех губернаторов, стали суждением людей о том, в какой мере доверие оправдалось».
«Телеграбля» комментирует уверенную победу губернатора Курской области на фоне сложной ситуации в регионе:
«Губернатор Курской области Алексей Смирнов продемонстрировал впечатляющий результат на прошедших выборах, несмотря на крайне сложные условия, вызванные военной агрессией со стороны Украины. Этот рекордный уровень поддержки – не просто показатель популярности, но и отражение глубокого доверия жителей к его способности действовать в кризисной ситуации. На протяжении кампании Смирнов показал себя не только как сильный лидер, но и как человек, готовый принять на себя огромную ответственность за будущее региона. Результаты выборов для Смирнова – это не финиш, а стартовая точка для новой, еще более ответственной работы. Каждый голос, отданный за него, – это не просто поддержка, но и запрос на изменения, на развитие региона, который требует постоянных усилий и честной работы. За Алексея Смирнова проголосовало рекордное количество жителей – 351 040 человек, что является историческим максимумом для Курской области».
«338» обращает внимание на заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой о небольшом количестве попыток вмешательства в электоральный процесс:
«Нужно делать уточнение: относительно какого аналогичного периода или иного суверенного государства? Например, с 5 по 8 сентября нынешнего года зафиксировано 150 тысяч инцидентов. По сравнению с 12 млн инцидентов во время кампании по выбору Президента России цифра, конечно, скромна. Цифры за иные периоды и иные кампании просто так не найти. При том, что годами ранее, что теперь речь идет о примитивной DoS-долбежке. Это хорошо и правильно, что ЦИК сообщает об отражении атак: избиратели должны знать, что тайна их голоса обеспечена, а сами голоса защищены».
Иноагенты и их разборки
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Мария Певчих (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) обвинила бывшего топ-менеджера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина (признан иноагентом) в организации нападения на российского оппозиционера Леонида Волкова (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов). По заявлению ФБК, ближайший соратник Михаила Ходорковского (признан иноагентом) Невзлин стал организатором нападений на Волкова и других представителей внесистемной оппозиции, находящихся за рубежом. В расследовании ФБК утверждается, что Волкова «планировалось избить до инвалидного состояния» или похитить, вывезти в Россию и передать ФСБ.
«Темник» полагает, что в среде оппозиции имеет место классовый конфликт:
«Очередной скандал в среде политической эмиграции подчеркивает, что природа этих конфликтов не столько конкурентная, но прежде всего классовая. Клан ФБК – от Волкова до Иоланды – это протестный пролетариат, существующий на бюджеты от щедрот политических заказчиков. Как голодные волки, они щелкают зубами, готовые сожрать любого, вплоть до ближнего своего. Ходорковский с Невзлиным, наоборот – относительно ресурсные и самостоятельные игроки, полагающие, что они сохранили право влиять на ход развития покинутой Родины и истории в целом. Они считают возможным и необходимым воспитывать различных махновцев навальнистов утечками об их гешефтах. С целью усмирить пассионариев, держать их в узде и в соответствии с генеральной линией. А вот наемный пролетариат в лучших традициях классовой борьбы не согласен ни на что другое, кроме как на свержение класса капиталистов с высот управления, и действует наотмашь. Обвиняет оппонентов в тягчайших формах криминала с расчетом уничтожить если не политически, то хотя бы репутационно. Если классовые аналогии верны, то шансов одолеть в конкурентной борьбе больше у голодной молодежи, чем у сытых старцев из "доисторических" 90-х».
Юрист Илья Ремесло указывает на системное лицемерие беглой оппозиции:
«История с Невзлиным показала лживость и двуличие беглых экстремистов. Они постоянно грызутся друг с другом за гранты, лоббируют за "сладкие подарки" интересы олигархов, дискредитируют всю идею оппозиции. А получив молотком от своих же "коллег" за слишком длинный язык, экстремисты плачут и кричат о "кровавом Кремле". А потом всплывает неудобная правда… Вспомните, сколько еще было таких же историй, когда ложно обвиняли Россию? А ларчик-то просто открывается у таких историй. "Вы и убили-с", как сказано у Достоевского».
«Мойша Шекель» радуется:
«В стане релокантов весело: иноагент Невзлин, тесно связанный с Ходорковским, оплатил покалечить иноагента Леонида Волкова и жену иноагента Миронова. Характерно, что среди релокантов считается дурным тоном говорить о виновности Ходорковского в заказных убийствах. Что же победит – чувство самосохранения, или спонсорский кошелек? Запасаемся попкорном».
Писатель Марина Юденич напоминает, что в 1998 году по приказу Невзлина, тогда первого вице-президента компании «ЮКОС», был расстрелян мэр Нефтеюганска Владимир Петухов:
«Меняются правительства, границы государств, нормы морали, уходят эпохи. Одно остается неизменным: комсомольский функционер Леня Невзлин решает вопросы с неприятными ему людьми старым недобрым способом. Что скажу. Иноагенту Волкову повезло больше, чем мэру Петухову».
ВСУ и дезертиры
В воскресенье американский телеканал CNN со ссылкой на командиров ВСУ сообщил, что украинская армия сталкивается с низким моральным духом и дезертирством. В понедельник итальянская газета La Repubblica опубликовала материал о массовом дезертирстве военнослужащих ВСУ. В среду «Украинская правда» со ссылкой на военного ВСУ сообщила о значительном росте случаев самовольного оставления части.
«Первый Харьковский» приводит мнение украинского военнослужащего о том, что власти занижают реальные показатели дезертирства в ВСУ:
«Журналист Владимир Бойко, который сейчас служит в ВСУ, считает, что дезертиров на Украине гораздо больше, чем сообщают власти. Он оспаривает данные нардепа Горбенко о 80 тысячах СЗЧ-шников и говорит, что это лишь число открытых уголовных дел. А в реальности самовольно оставивших место службы около 200 тысяч. "Регистрируется не более трети случаев, поскольку ГБР принципиально скрывает преступления против установленного порядка несения военной службы (потому что в ГБР расследуют только дела, которые можно выгодно продать), и командирам воинских частей приходится судиться с ГБР, чтобы обязать следователей внести в ЕРДР соответствующее уведомление. При этом даже зарегистрированные уголовные производства не расследуются, а дезертиров никто не ищет", – сообщает Бойко. C этими цифрами почти согласны. Но и они преуменьшены. "Встало на лыжи" не менее 250 тысяч украинских солдат».
«Мейстер» прогнозирует рост дезертирства украинцев:
«Обсуждаемое в разных европейских и американских медиа дезертирство из рядов ВСУ, которое сегодня перекрывается только растущим объемом отлова контингента на улицах, будет расти. Особенно учитывая надвигающийся осенне-зимний сезон, когда боевые действия существенно осложнятся из-за погоды и состояния грунта. Возможности маскировки при этом резко сократятся из-за исчезновения листвы в лесополосах. Собственно, это не новость, дезертирство в воюющих армиях с низкой дисциплиной всегда росло к зиме, что в средневековье, что при Фридрихе Великом, что в XX веке. Термин "зимние квартиры" как раз и означал отвод войск на отдых, в том числе для сокращения этой проблемы, ну и в целом улучшения снабжения войск. Сейчас войну на зиму прерывать не принято, но моральное состояние насильственно мобилизованного контингента может создать для Украины существенные проблемы на фронте там, где части, укомплектованные этим контингентом, будут действовать в холодное время года. Как будут ее решать? Возможно, что и понижением возраста мобилизации до упора, лет до 18. В конце концов, Люттвак это уже предлагал».
«Северный Ветер» отмечает, что Киев не недооценивает проблему:
«Некоторое время назад Верховная рада приняла закон об ослаблении наказания за уход в самоволку. Сделано это потому, что только за 4 месяца 2024 года зафиксировано почти 18 тысяч дезертиров, а общая цифра с 2022 года достигает 64 тысяч – дезертиров просто некуда сажать. Однако после этого закона боевой дух в ВСУ упал еще сильнее. Теперь число дезертиров и "отказников" в ВСУ приближается к 30% от общего числа личного состава: солдаты бегут из-за некомпетентного командования, крупных потерь и нежелания воевать, потому что большинство из них были насильно мобилизованы и никакого стремления идти на передовую не имеют. После декриминализации дезертирства "отказники" не отправляются в тюрьму, а остаются в подразделении, где живут наравне со всеми и занимаются только хозяйственными делами, а боевой дух тех солдат, которые замечают их безнаказанность, снижается еще сильнее. В итоге запускается эффект домино, в ходе которого морально-психологическое состояние украинских военных быстро снижается безо всякой возможности его поднять. И если киевский режим ничего с этим не сделает, скоро будет достигнута точка невозврата, после которой сохранить боеспособность ВСУ просто не получится».
«РПД» пишет, что для дезертиров украинские власти готовят целое министерство:
«В Украине откроют министерство возвращения, пишет издание Repubblica. Так Банковая пытается решить проблему демографической угрозы в стране. С начала конфликта государство потеряло 14 миллионов граждан, большинство из которых бежали за границу. Это не только женщины и дети, но и дезертиры, отмечается в материале. В пехотных подразделениях ВСУ число дезертиров доходит до 30%, оценивают эксперты. С помощью нового министерства власти надеются вернуть их в страну и уговорить снова залезть в окопы».
«РосСкандал» рассказывает, что Киев набирает боевиков из числа исламистов, чтобы покрыть дефицит военнослужащих:
«Турецкая газета Aydınlık утверждает, что делегаты от просроченного прилетали в Сирию на переговоры с террористами запрещенной "Хайят Тахрир аш-Шам"! Украинские нацисты хотят привлечь "исламистов" к проведению "тайных операций"! Впрочем… ничего тайного! Эти мрази тупо ищут головорезов и террористов по всему миру, потому что свои хохлы с кастрюлями вместо мозга стремительно уничтожаются Армией России! Террористы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация – ред.) и прочая падаль под присмотром западных спецслужб давно воюет против России на Украине. Просто СМИ впервые сообщают о прямых переговорах УГИЛ с террористами. Видать припекло в Курской области и на Донбассе! Пушечного мяса даже на пиар-эффекты уже не хватает…»
Евросоюз и его конкуренты
В понедельник экс-глава Европейского центрального банка, бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил 400-страничный доклад «Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее», который он готовил по заказу Еврокомиссии в течение года. В документе говорится, в частности, что ЕС отстает в росте от США и Китая из-за резко подорожавших энергоресурсов.
«Всевидящее око» злорадствует:
«"Мы потеряли нашего основного поставщика дешевой энергии, Россию", – признает синьор Драги. Заметьте, как изящно сформулировано. Не "мы прогнулись под США, запретивших нам покупать дешевые российские энергоносители", а "мы потеряли". Россия, видимо, такая маленькая, просто крошечная, что ее можно просто потерять, как выпавший из кармана платок. <…> Сами, все сами, своими шаловливыми ручками. От российских энергоносителей отказались, китайцев обидели – а теперь ноют, что для успешного развития ЕС нужны дополнительные инвестиции в размере 750-800 млрд евро (829-884 млрд долларов США) в год. Таких денег Брюсселю взять негде – даже после Второй мировой войны в рамках Плана Маршалла США выделяли Европе раза в три меньше. Но если представить себе невозможное, и в Брюссель прилетит волшебник в голубом (а каком же еще?) вертолете с мешком денег – то откуда ни возьмись тут же нарисуется пан Гнида и начнет жалобно гнусавить: "Дай миллион! Дай миллион!". Так что на месте европейцев мы бы уже начинали прикидывать, сколько получится сэкономить на роспуске Евросоюза – потому что на его поддержании в рабочем состоянии можно только разориться».
«Вавилон 2.0» отмечает, что Драги сказал то, о чем в Европе говорить не принято:
«Статус Драги как одного из "патриархов" ЕС позволяет ему озвучивать очевидные вещи, которые противоречат "общеидеологическим установкам", а потому являются "фигурой умолчания" или уделом маргиналов и представителей "враждебной пропаганды". По большому счету Драги взял на себя роль мальчика из сказки Андерсена, закричавшего: "А король-то голый!" <…> В плане Драги прямо указывается, что в основе экономических проблем Европы лежит стоимость энергии для промышленности – электроэнергия на 158% дороже, чем в США, а природный газ – на 345%. Главным бенефициаром такой ситуации стал Китай, чьи госкомпании перепродавали американский СПГ в ЕС. А закупать большие объемы американского СПГ китайцев "нагнул" в свое время Трамп!»
«Девятый Вал» рисует европейцам мрачное будущее:
«Глубина провала в социально-экономическом развитии ЕС из-за санкций и отсутствия доступа к газу из РФ настолько серьезная, что угрожает существованию сообщества как такового. Ибо экономические проблемы нередко приводят к политическим потрясениям, что уже видно по усилению влияния правых сил. Вместе с тем, будучи представителем действующих элит (связанных с группами американского влияния), докладчик крайне непоследователен в выводах, считая, что США заинтересованы во вливаниях средств в ЕС. В отличие от положения после Второй мировой войны, Вашингтон сейчас решает свои проблемы во многом за счет Европы, целенаправленно ведя курс на ее деиндустриализацию, что и было главной целью разрыва экономических связей между РФ и ЕС. Поэтому никаких масштабных американских инвестиций ждать не стоит. Также ничего не говорится о необходимости хоть-какого-то смягчения губительных для Европы антироссийских санкций, например запуска части уцелевшей ветки "Северного потока-2". Как верно замечал Владимир Путин, высокие цены на газ в Европе отчасти связаны с шизофренией правительств, которые, по сути, сделали себе "выстрел в ногу", отказавшись от его поставок из РФ».
«Графономика» публикует график с динамикой экономических показателей ЕС по годам:
«Согласно расчетам Марио Драги, 20-летняя история роста ВВП ЕС говорит, что в период с 2002 по 2008 годы все было хорошо: подушевой экономический рост Европы соответствовал росту в США. Пока в приснопамятный 2008 год не разразился великий экономический кризис с эпицентром в США. США мужественно преодолели тот кризис. Механизмы преодоления и в США, и в ЕС были схожими: рост бюджетных трат, включение печатного станка, поддержка банков. Тем не менее ЕС не смог выбраться из ямы, несмотря на то что полз тропой патрона. А еще через пару лет в результате игры американских банкиров против греческого долга в ЕС созрел свой финансовый кризис. Другая важная веха – ковидный 2020 год, резко сменившийся СВО и началом энергетического кризиса, последствия которого Европа пожинает до сих пор. То есть на этом графике отчетливо видна партнерская рука помощи "друзей из-за океана", тащащая экономику Европы на дно. Но Драги в своем докладе, конечно, этого всего не замечает!»
«Банкста» демонстрирует деградацию европейской экономики на примере Германии:
«Немецкая промышленная машина разбивается об ошибки нынешнего правительства Германии. В стране шквал сокращений и банкротств. Закрываются компании со столетней историей. Скатились в банкротство производитель бумаги ISHPaper (200 лет работы), верфь Meyer Werft (230 лет, ее национализировали до 2027 года), машиностроительные компании Illig (более 70 лет) и Kolbus (250 лет), строительная компания Gussek Haus (70 лет), сеть мясных магазинов Holzapfel Thüringer Fleisch und Wurstwaren (200 лет), пивоварни Brauerei Bruch (322 года) и Söhnstetter Hirschbrauerei (130 лет). Часто в таких компаниях бизнесмены работали на минимальной рентабельности, но теперь им стало совсем трудно. Количество крупных банкротств выросло на 41% в первой половине 2024 года. Количество банкротств растет во всех секторах: солнечной энергетике – Fellensiek Projektmanagement (строитель одного из крупнейших солнечных парков Solarparken), автоиндустрии – Mürdter, BBS и Recaro, верфь Fosen, производители одежды – Scotch & Soda, Gerry Weber, Bodo Jagdberg. Сотрудники этих компаний пойдут за пособиями. Например, бренд одежды Esprit закроет все свои магазины в Германии к концу года, около 1300 сотрудников потеряют работу. Банкротства связаны с ценами на энергию, сырье и бюрократией».
Трамп и его Камала
На этой неделе состоялся первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Согласно подсчетам CNN, на дебатах победила Харрис: ее поддержали 44% зрителей, Трампа – 40%.
«Американскiй номеръ» не согласен:
«Выступление Камалы Харрис – это один большой непрекращающийся популизм. Это касается как атаки, так и обороны. Харрис атакует популизмом и им же и защищается. Трамп атакует и защищается фактами. Считаю, что на этих дебатах Дональд Трамп был сильнее».
«С берега Гудзона» напоминает:
«Хилари Клинтон победила Трампа не только на первых дебатах, но и на вторых и даже на третьих! Вот только в сегодняшних статьях СМИ о триумфе Камалы Харрис об этом почему-то не вспоминают…»
Политолог Малек Дудаков тоже проводит аналогию с Клинтон:
«Либеральная Америка сходу объявила о победе Харрис на дебатах с Трампом. Но тут же подоспели опросы, которые показали, что не все так однозначно. Например, 6 из 10 неопределившихся избирателей в фокус-группе Reuters отдали преимущество Трампу. Это неудивительно – ведь Трамп делал упор на обсуждение реальных проблем и кризисов, с которыми столкнулась Америка. И пытался представить свою программу. Харрис старалась вообще ничего не говорить о своей программе – и лишь нервно смеялась да устраивала нападки на Трампа. <…> Демократы надеялись, что за счет дебатов удастся укрепить позиции Харрис и перебить негативный тренд с падением ее рейтингов. Но пока создается стойкое ощущение дежавю – 2016 года. Тогда Клинтон тоже активно пытались представить победительницей дебатов. Ей это не помогло».
«БайБайден» отмечает, что Харрис нарушила правила дебатов:
«Хитрюга Камала воспользовалась наушниками во время дебатов. В жульничестве кандидатку в президенты уличил американский музыкант Джонни Кинг. Он заметил, что Харрис была в сережках Nova H1 Audio, которые представляют собой беспроводную гарнитуру. Поэтому-то она и делала записи ручкой во время дебатов, хотя ранее было четко согласовано, что записей не будет. В наушники подавалась команда, когда не ржать?»
«Мюсли вслух» обращают внимание на сказанное о России:
«Пока сегодня ночью Трамп уклонялся от прямого ответа на вопросы модераторов дебатов кандидатов в президенты США о том, желает ли он победы Украине, Харрис заявила, что, если бы не нынешняя администрация США, в которой она занимает пост вице-президента, и союзники штатов по НАТО, Путин сидел бы в Киеве, поглядывая на остальную Европу, начиная с Польши. <…> Понятно, что слова Харрис рассчитаны на то, чтобы лишний раз припугнуть мифической русской угрозой американских избирателей польского происхождения (только в Пенсильвании, где проходили дебаты, их сотни тысяч), но в целом они многое говорят об уровне политической дискуссии на Западе. И ведь подобная аргументация который год вполне устраивает и западные СМИ, и экспертное сообщество, и говорящих голов на ТВ, а значит, и обывателей. Сравните с тем, как президент Путин терпеливо, подробно, с цифрами и фактами, буквально на пальцах готов объяснять самой разной аудитории, почему мы были вынуждены начать СВО. Это уровень, недостижимый нынешними западными лидерами, способными только на лозунги. Очередные заокеанские дебаты лишний раз показали, что кто бы ни победил в борьбе за Белый дом, рассчитывать на позитивные перемены в отношениях России и главного государства Запада вряд ли придется».
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