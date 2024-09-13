Телеграм: Разборки иноагентов и дебют Камалы

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Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Мария Певчих (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) обвинила бывшего топ-менеджера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина (признан иноагентом) в организации нападения на российского оппозиционера Леонида Волкова (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов). По заявлению ФБК, ближайший соратник Михаила Ходорковского (признан иноагентом) Невзлин стал организатором нападений на Волкова и других представителей внесистемной оппозиции, находящихся за рубежом. В расследовании ФБК утверждается, что Волкова «планировалось избить до инвалидного состояния» или похитить, вывезти в Россию и передать ФСБ.

«Темник» полагает, что в среде оппозиции имеет место классовый конфликт:

«Очередной скандал в среде политической эмиграции подчеркивает, что природа этих конфликтов не столько конкурентная, но прежде всего классовая. Клан ФБК – от Волкова до Иоланды – это протестный пролетариат, существующий на бюджеты от щедрот политических заказчиков. Как голодные волки, они щелкают зубами, готовые сожрать любого, вплоть до ближнего своего. Ходорковский с Невзлиным, наоборот – относительно ресурсные и самостоятельные игроки, полагающие, что они сохранили право влиять на ход развития покинутой Родины и истории в целом. Они считают возможным и необходимым воспитывать различных махновцев навальнистов утечками об их гешефтах. С целью усмирить пассионариев, держать их в узде и в соответствии с генеральной линией. А вот наемный пролетариат в лучших традициях классовой борьбы не согласен ни на что другое, кроме как на свержение класса капиталистов с высот управления, и действует наотмашь. Обвиняет оппонентов в тягчайших формах криминала с расчетом уничтожить если не политически, то хотя бы репутационно. Если классовые аналогии верны, то шансов одолеть в конкурентной борьбе больше у голодной молодежи, чем у сытых старцев из "доисторических" 90-х».

Юрист Илья Ремесло указывает на системное лицемерие беглой оппозиции:

«История с Невзлиным показала лживость и двуличие беглых экстремистов. Они постоянно грызутся друг с другом за гранты, лоббируют за "сладкие подарки" интересы олигархов, дискредитируют всю идею оппозиции. А получив молотком от своих же "коллег" за слишком длинный язык, экстремисты плачут и кричат о "кровавом Кремле". А потом всплывает неудобная правда… Вспомните, сколько еще было таких же историй, когда ложно обвиняли Россию? А ларчик-то просто открывается у таких историй. "Вы и убили-с", как сказано у Достоевского».

«Мойша Шекель» радуется:

«В стане релокантов весело: иноагент Невзлин, тесно связанный с Ходорковским, оплатил покалечить иноагента Леонида Волкова и жену иноагента Миронова. Характерно, что среди релокантов считается дурным тоном говорить о виновности Ходорковского в заказных убийствах. Что же победит – чувство самосохранения, или спонсорский кошелек? Запасаемся попкорном».

Писатель Марина Юденич напоминает, что в 1998 году по приказу Невзлина, тогда первого вице-президента компании «ЮКОС», был расстрелян мэр Нефтеюганска Владимир Петухов:

«Меняются правительства, границы государств, нормы морали, уходят эпохи. Одно остается неизменным: комсомольский функционер Леня Невзлин решает вопросы с неприятными ему людьми старым недобрым способом. Что скажу. Иноагенту Волкову повезло больше, чем мэру Петухову».