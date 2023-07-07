Телеграм: расширение ШОС и буксующий контрнаступ
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Вступление Ирана в ШОС
Во вторник Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Первый аналитический. КTime» обращает внимание на то, что число участников ШОС растет:
«4 июля Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом было объявлено на саммите организации в Нью-Дели, который проходил в онлайн-формате. Кроме того, во время мероприятия был подписан меморандум по вступлению Беларуси в ШОС. <…> Вступление Ирана в ШОС трудно назвать неожиданным или прорывным шагом, кардинально меняющим расклад сил на международной арене. Скорее это очередная капля, подтачивающая основы прежнего мироустройства и ускоряющая институционализацию многополярного мира, который активно продвигают все участники организации».
Первый зампредседателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина приветствует новый многополярный мир:
«В составе организации уже 9 стран – участниц объединения. Кроме того, 3 государства имеют статус государства-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия Монголия). Представляется, что подобное расширение организации, где одним из ключевых государств-членов является Россия, не тот результат, которого хотели добиться изоляторы России. Особенно важно, что ШОС – это не просто объединение в целях развития экономических связей, а объединение с целью укрепления стабильности и безопасности, борьбы с терроризмом, развития энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. Президент Ирана Эбрахим Раиси особо отметил, что полное членство страны в ШОС обеспечит Иран условиями для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше. Отрадно видеть, что новый многополярный мир все яснее обретает свои черты, и что важно эта новая система международного права будет строиться на безусловном учете суверенитета всех стран мира».
«Мейстер» комментирует выступление российского лидера на заседании:
«Из сказанного Владимиром Путиным на заседании совета глав стран-членов ШОС особо остановимся на предложении расширить функционал антитеррористической группы, придав ей статус центра по борьбе с международной преступностью. Это заявка на создание альтернативы Интерполу, работа которого в последние годы также все чаще политизируется, как и у других организаций с центрами в странах Запада. Учитывая растущий охват ШОС, реализация этой идеи резко осложнит передвижение по миру тех, кем интересуются правоохранительные органы соответствующих стран, но кого не задерживают по линии Интерпола».
«Н Е Я С Ы Т Ь» выделяет гуманитарную составляющую в речи Путина:
«В своем выступлении президент России особо остановился на гуманитарном аспекте и пригласил студентов стран ШОС в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта, а также в Сочи, где в марте 2024 года пройдет Всемирный фестиваль молодежи и ожидается участие свыше 20 тысяч представителей из более 180 стран. Приглашением представителей стран ШОС в Сочи президент предлагает скорректировать акценты в работе Организации, которая всегда воспринималась как экономическая и военно-политическая структура, а гуманитарная составляющая не была интегрирующим началом».
«Мюсли вслух» считают, что мы являемся свидетелями эпохальных событий:
«В совместной декларации, подписанной по итогам онлайн-заседания глав государств, входящих в ШОС, говорится, что организация не направлена против других стран, международных организаций и открыта для широкого сотрудничества. Миролюбивая и конструктивная позиция ШОС особенно выгодно смотрится на фоне западных союзов, неустанно размахивающих дубиной войны и санкций. О том, что привычные Западу формы международного принуждения работают все хуже, говорит и сегодняшнее вступление в ШОС Ирана, продемонстрировавшего всему миру бесперспективность политики изоляции. <…> У дальнейшей взаимовыгодной интеграции (единой платежной системы, расчетов в национальных валютах) внутри ШОС – гигантские перспективы. Достаточно взглянуть на географическую карту: сегодня на огромном пространстве от Средиземного моря до Тихого океана формируется один из полюсов глобальной силы, выступающий за новый и более справедливый миропорядок. Именно об этом сегодня говорил в своем выступлении на заседании президент Путин, приложивший немало усилий для развития ШОС. Будущим историкам ещё предстоит по достоинству оценить роль России в этих, без сомнения, эпохальных событиях».
Буксующее контрнаступление ВСУ
Западные СМИ все чаще разочарованно сообщают, что широко разрекламированное контрнаступление украинских войск не оправдало ожиданий. На этой неделе Владимир Зеленский фактически возложил вину за отсутствие военных успехов у Киева на США. По его словам, союзники предоставили Украине вооружение, но слишком мало и слишком поздно.
«Новая Каховка» пишет о безответственности такого подхода:
«Другими словами, Зеленский перекинул ответственность за многочисленные смерти своих солдат на коллективный Запад. Хотя, на минуточку, президент Украины именно он».
«РосСкандал» удивляется наглости Зеленского:
«США виноваты в провале контрнаступа – киевский наркоман принял кокса и нашел крайнего. Зелебобус вконец заигрался с огнем! Ладно покладистых "шольцев" в ЕС мешать с дерьмом – они все стерпят. Но тут же покушение на "святое"! Заявил прессе, что контрнаступ хотел начать раньше и говорил США, что для этого нужны оружие и боеприпасы. Некисло так намекнул, что вина за провал контрнаступа целиком лежит на Пиндостане! Не обеспечил, падла такая, снабжение укронацистов. Хоть Зе и клоун, но просек, что время на стороне России, которая просто перемалывает хохловойска! От осознания такой зрады даже на хозяина стал потявкивать...»
С середины июня украинские официальные лица, в том числе президент Зеленский, постоянно заявляли о том, что Россия готовится взорвать Запорожскую АЭС. Как в России, так и на Западе многие предупреждали, что Киев планирует взорвать ЗАЭС и обвинить в этом Москву, чтобы отвлечь внимание от своего провального контрнаступления и официально втянуть НАТО в конфликт. Во вторник советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что в ночь на среду Киев собирается атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.
«Суровый Армагеддон» пишет о том, что отказ Киева от нападения на ЗАЭС, вероятно, случился благодаря западным лидерам, которые вовремя одернули Зеленского:
«В Киеве заявили, что Россия передумала взрывать ЗАЭС. Об этом сообщил человек, похожий на главу ГУР Кирилла Буданова. По его словам, угроза катастрофы на Запорожской АЭС сейчас уменьшается, что стало результатом "определенных публичных и непубличных действий в этой сфере". Если под публичными действиями понимать то, что накануне запланированной акции российская сторона обнародовала подробный план того, как и чем хохлы попробуют организовать диверсию, то это редкий случай, когда Буданов не соврал. Непубличные действия скорее всего выразились в звонках. Из России в США и Лондон с объяснением каких-нибудь последствий. А уже из Лондона и Вашингтона в Киев. Впрочем, это ситуация "на сейчас". Раздачу листовок с информацией о том, куда бежать при ядерных взрывах, на Укрорейхе пока не прекращали».
Без результативного контрнаступления Киев не получит американских истребителей, злорадствует «Всевидящее око»:
«Унижение Зеленского продолжается. "Украина не получит истребители (F-16), пока не завершит свое контрнаступление", – заявил адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО. Он добавил, что предоставление Украине истребителей, о которых умоляет Запад Зеленский, "не будет решено в краткосрочной перспективе". "Подготовка пилотов, обучение техников, обеспечение логистики, которая может реально поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала контрнаступления", – объяснил Бауэр. А после контрнаступления, дополним мы адмирала, истребители будут нужны Киеву, как мертвому припарки. Шутки шутками, а натовский адмирал прав. Если передать Киеву пару десятков машин, то они показательно сгорят в воздухе, как горели на земле немецкие "Леопарды" – а это плохо для имиджа западного оружия. Всерьез ситуацию могут изменить двести-триста истребителей, но на Украине не найдется столько пилотов, способных их пилотировать. А значит, нужно будет привлекать летчиков НАТО – а это уже прямое вовлечение альянса в конфликт с Россией, чего там по понятным причинам боятся и не хотят».
Политолог Юрий Баранчик рассказывает, как Киев не сумел убедить Пекин в своих успехах:
«Хохлы пытались убедить Китай в том, что обгорелое железо – это "Кинжал". Спецпредставитель Китая Ли Хуэй не поверил в то, что Patriot смог перехватить "Кинжал", посетовал министр обороны Украины Резников. По его словам, китайский дипломат, приезжавший в Киев в мае, уехал, "не ознакомившись с доказательствами". Если что, речь про кусок корпуса бетонобойной бомбы БетАБ-500ШП, которую в Киеве торжественно выставили в знак своей перемоги. То, что у обломка толщина стенок не менее 5 сантиметров, и совершенно неясно, из какой части "Кинжала" он мог бы отвалиться, хохлов (и западные СМИ) не смущало. Поскольку Ли Хуэй работает на ответственных должностях с 1975 года, а математику с физикой учил явно не на украинской мове, то неудивительно, что он не заинтересовался организованной Резниковым выставкой. Исходя из скоростей "Кинжала" и противоракет Patriot, американский комплекс может сбить такую цель разве что случайно. Китайские товарищи, следящие за развитием оборонных новинок, отлично в курсе таких вещей».
Подготовка к саммиту НАТО
На следующей неделе во вторник в Вильнюсе начнется двухдневный саммит НАТО.
«TrueBY news» пишет о том, как маленькая Литва собирается доблестно охранять участников саммита:
«В преддверии шабаша в Вильнюсе Альянс продолжает играть мускулами. Нового формирования в 13 тысяч бойцов на суше оказалось недостаточно, поэтому перед приездом высшего эшелона НАТО водная гладь также будет защищена. По словам командующего ВМС Литвы Гедрюса Пременяцкаса, 4 июля было увеличено количество кораблей союзников в Балтийском море. Точными цифрами г-н Пременяцкас не поделился, однако заверил, что укреплять водную границу будут немцы, американцы, итальянцы и поляки. И пока подданные "усиливаются" и наводят марафет перед приездом хозяев, латвийские вооруженные силы планируют досуг. Помимо различных спартакиад, тенниса, баскетбола и шахмат, спортивный клуб Национальных вооруженных сил (НВС) приглашает доблестных защитников порыбачить. С 6 по 7 июля в Большом и Малом Балтэзерсе пройдет чемпионат НВС по спиннингу с лодок. Вот уж служба! Записаться, что ли, добровольцем в ряды латвийской армии? Только вряд ли мероприятие организовано для рядовых военнослужащих. Вероятнее всего, там будет отдыхать генералитет Латвии, а может, и союзников с кораблей позовут. Ведь угроза с востока существует лишь в головах у западных политиков».
«Темник» комментирует новость о сохранении должности генсека НАТО за Йенсом Столтенбергом:
«Во главе НАТО снова оставили Столтенберга. Еще на год. А ведь он хотел уйти на покой в 2018 году, а в начале 2023 года уверял, что точно больше не останется. Однако у стран НАТО нет достойного преемника. Плюс на фоне международной напряженности эти страны воспользовались формулой "коней на переправе не меняют" и уговорили Столтенберга снова остаться. Для России это значит, что НАТОвская политика во многом будет прежней. Ну хотя бы понятно, чего от них ожидать».
«Шпроты в изгнании I Новости Латвии» констатируют, что Украине членство в альянсе не светит:
«Зеленский, конечно, "святой", но Украину в НАТО не возьмут. Хитрая Вике-Фрейберга обрисовала очевидную перспективу. Бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в очередной раз напомнила о себе, если кто-то забыл, прокомментировав ситуацию с Украиной. Для начала она на все лады расхвалила тамошнего президента Владимира Зеленского, мол, какой он молодец, и тут, и там выступает, да с народом разговаривает, да какой энергичный и т. д. и т. п. А дальше Фрейберга как отрезала, что какой бы Зеленский хороший ни был, Украину в НАТО не примут. "Отмазка" такая – "нельзя принимать в альянс воюющее государство". Иначе – третья мировая и "кровь по всей Европе". Так что пускай Украина "остается примером для всех", как выразилась Вайберга, но НАТО ей не светит, как и Евросоюз, видимо... Еще, конечно, очень интересный вопрос, в чем заключается "пример". Наверно, в угнетении русских, где за очень короткий срок Украина умудрилась во много крат больше преуспеть, чем за всю историю так называемой независимости».
Экономист Александр Дудчак пишет, что НАТО «изобретает новую морковь для украинского осла»:
«Точнее, они изобретают для себя формулу, как используя Украину, прикрываясь ей, продолжать войну против России. Но так, чтобы у них оставалась формальная возможность изображать неучастие в конфликте. Про членство в НАТО "после окончания конфликта" уже говорили, но сами же осознают, – "если Москва будет знать, что немедленным следствием прекращения огня или мирного соглашения станет вступление Украины в НАТО, она согласится на формальное прекращение боевых действий только тогда, когда полетят свиньи", – пишет в своей статье в издании Politico бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. (Хорошее выражение в этом контексте – "когда полетят свиньи", но эта идиома переводится всего лишь как "когда рак на горе свистнет"). Автору кажется, что он изобрел отличную формулу, стратегию, которую назвал "оборонительной эскалацией". "В Вильнюсе Североатлантический альянс мог бы ... дать сигнал российскому руководству, что, например, отныне любой российский обстрел гражданских объектов на Украине приведет к конкретным ответным мерам Запада – от поставок боеприпасов и оружия до поставок более совершенных баллистических систем или систем дальнего радиуса действия". Что, собственно, изменится? Да ничего. Запад и без того поставляет все более мощные системы вооружений. А "обстрелом гражданских объектов" они называют и удар по гостинице Краматорска, где было сборище иностранных офицеров-наемников».
«Опровержение фейков» пишет о перспективах Швеции по вступлению в НАТО:
«Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля не станет членом альянса. Одна из причин – ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна, даже при ее согласии. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Столтенберг. Швеция и не вступит в НАТО, пока у власти в Турции Эрдоган: с одной стороны, его раздражает поддержка курдов Швецией, а с другой – он решил "поиграть на нервах" американцев».
В Германии конфискуют машины россиян
Власти ФРГ конфискуют машины с российскими номерами под предлогом санкций.
«Доктор Z прописал» предупреждает, что по такой логике отобрать могут не только автомобиль:
«Таможня ФРГ официально подтвердила, что въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенными органами как основание для ареста машины. "Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со Ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение "ввоз" фактически охватывает любое перемещение товаров". Понятно, что речь не о ввозе машины для перепродажи – кто бы в Германию для этого из России ездил? Речь именно о личном автомобиле. И более того, изъять могут не только автомобиль, в перечне также и ноутбуки, и мобильные телефоны. И даже обувь – то есть реальный вариант без штанов остаться. Ну и какой из всего этого вывод? Нет, речь не о прекращении поездок – мало ли какие ситуации у людей бывают (хотя турпоездки в недружественные страны, на наш взгляд, сейчас выглядят странно). Но надо учитывать, что отобрать могут что угодно – тем более, каждая страна ЕС вправе самостоятельно интерпретировать санкции сообщества».
«Русский Сыч» гадает, как далеко зайдут европейские русофобы:
«Ну что ж, посмотрим, как скоро в ФРГ – и не только там – под санкции с конфискациями будет подпадать въезд россиян с двумя почками».
«V Рука Кремля Z» призывает соотечественников одуматься:
«Кому еще хочется в гости к бюргерам? Судя по всему, несмотря на проукраинскую, а значит, профашистскую позицию, которую заняло правительство Дойчланда, у нас в России, видимо, остаются граждане, посещающие эту страну на своих авто с российскими номерами. Иначе отчего бы посольство России в Германии призвало воздержаться от ввоза в ФРГ автомобилей с российскими номерами из-за участившихся случаев конфискации. <…> Аргументы о том, что речь идет о частной собственности, используемой в личных целях, во внимание не принимаются, отметили в посольстве. Другими словами, ребят, вас предупредили. Дальше – думайте сами. И вообще во время СВО что вы там забыли? Пива вам бюргерского не хватает с колбасками?»
«АДЕКВАТ Z» делает выводы:
«Во-первых, в европах нашим гражданам сейчас делать в принципе нечего – и тем более нечего, чем сильнее противостояние будет углубляться. Даже тем, которые живут там постоянно. И подавно тем, кто не нашел лучшего времени и места для отпуска. Во-вторых, конфискация машин под соусом крайне расширительного толкования санкционного режима – далеко не единственная форма беспредела, который может прилететь на территории противника. Собственность не в безопасности. Банковские счета не в безопасности. Дети – тоже. Все это – вопросы не правовой базы, над которой можно надругаться в любой момент и любым способом, что на стороне противника за полтора года уже и происходило не сосчитать сколько раз, а исключительно политической воли. Которая в свою очередь является производным от степени завтрашней и послезавтрашней эскалации и ни от чего более. И в-третьих, возможности помочь тем, кому уже прилетело и еще прилетит, у нашего государства по очевидным причинам нет и не будет. Все, что происходит и может произойти, заведомо ниже порога военного реагирования, а на демарши любого рода там плюют и будут плевать».
«Папочка канцлера» рассказывает, что конфискацией автомобилей дело не ограничивается:
«"Меня вызвало начальство и совершенно открыто заявило, что русским здесь не место". "Некоторые наши единомышленники остановились в поддержке движения сопротивления на территории Германии именно по причине того, что работодатели запугивали их увольнением". Пророссийские активисты Елена Колбасникова и Макс Шлунд опять под огнем. Если Елена за поддержку России уже попала под суд, то ее мужа и вовсе попытались незаконно уволить из компании Rewe за то... что он русский! Внезапно, но факт: даже немецкий суд встал на сторону херра Шлунда и признал действия компании незаконными. Впрочем, по некоторым источникам, Rewe с вердиктом не согласна».
Французские погромы
На прошлой неделе в пригороде Парижа полицейские при попытке задержания застрелили 17-летнего подростка алжирского происхождения. Это спровоцировало массовые беспорядки по всей стране, в которых в основном участвовали мигранты. Тысячи людей были задержаны, сотни магазинов и отделений банков разграблены, тысячи автомобилей и зданий сожжены. В среду глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что беспорядки были прекращены на всей территории страны.
Экономист Константин Двинский считает, что России следует привлекать европейцев, не желающих жить по правилам толерантности, вышедшей из-под контроля:
«Россия должна принять специальную программу по привлечению бегущих из стран Европы граждан, не желающих принимать новые порядки. К слову, из Германии коренные немцы активно уезжают, не желая жить в эмигрантском хаосе. Это десятки тысяч в год. Основное направление – Латинская Америка (преимущественно Аргентина). У кого денег побольше – США. "Умная" миграция в Россию представителей коренных европейских народов с обязательным принятием наших ценностей, культуры и изучением русского языка, пока есть такая возможность, необходима. Это хороший шанс на пополнение нашего рынка труда высококвалифицированными специалистами, полностью понимающими необходимость разделения наших ценностей. В российской истории, кстати говоря, имеется немало подобных примеров. Ну а кто захочет здесь играть в либерализм и продвигать повесточку – депортация в братскую Сирию».
«Мышь в овощном» комментирует заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил в беспорядках соцсети и видеоигры:
«Очевидная неадекватность оценки большим другом России Макроном причин текущих беспорядков вовсе не обязательно означает, что Парижу не удастся с ними справиться конкретно сейчас. Ситуативно задавить улицу – это тактический момент, здесь важно не то, чьи идеи жизнеспособнее, а то, у кого больше условных "батальонов". На перспективу же подобный уровень экспертизы со стороны первого лица не сулит Пятой Республике ничего хорошего: от купирования симптомов сама болезнь никуда не пропадет, но, проникая все глубже, может перейти в терминальную стадию».
«Pars Today Russian» рассказывает о здоровой позиции Венгрии:
«Глава МИД Венгрии сравнил беспорядки во Франции с гражданской войной. Петер Сийярто заявил, что беспорядки во Франции свидетельствуют о провале миграционной политики Евросоюза и попыток стран Запада интегрировать в общество мигрантов и беженцев из Азии и Африки. "В одной из самых сильных стран Европы, в одном из самых известных городов континента в XXI веке произошли события, которые можно считать гражданской войной", – сказал Сийярто. Кроме того, Сийярто уличил Евросоюз во вранье об успешной политике мультикультурализма. По его мнению, опровержением этого как раз стали беспорядки во Франции».
«Коротко по делу» наблюдает за использованием французскими погромщиками оружия, которое Запад отправлял на Украину:
«Париж продолжит оказывать военную поддержку Киеву несмотря на сообщения, что протестующие во Франции используют в массовых беспорядках оружие, поставляемое Западом Украине – МИД Франции. Все заявления на этот счет французский МИД назвал необоснованными. Горит сарай, гори и хата».
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