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Западные СМИ все чаще разочарованно сообщают, что широко разрекламированное контрнаступление украинских войск не оправдало ожиданий. На этой неделе Владимир Зеленский фактически возложил вину за отсутствие военных успехов у Киева на США. По его словам, союзники предоставили Украине вооружение, но слишком мало и слишком поздно.

«Новая Каховка» пишет о безответственности такого подхода:

«Другими словами, Зеленский перекинул ответственность за многочисленные смерти своих солдат на коллективный Запад. Хотя, на минуточку, президент Украины именно он».

«РосСкандал» удивляется наглости Зеленского:

«США виноваты в провале контрнаступа – киевский наркоман принял кокса и нашел крайнего. Зелебобус вконец заигрался с огнем! Ладно покладистых "шольцев" в ЕС мешать с дерьмом – они все стерпят. Но тут же покушение на "святое"! Заявил прессе, что контрнаступ хотел начать раньше и говорил США, что для этого нужны оружие и боеприпасы. Некисло так намекнул, что вина за провал контрнаступа целиком лежит на Пиндостане! Не обеспечил, падла такая, снабжение укронацистов. Хоть Зе и клоун, но просек, что время на стороне России, которая просто перемалывает хохловойска! От осознания такой зрады даже на хозяина стал потявкивать...»

С середины июня украинские официальные лица, в том числе президент Зеленский, постоянно заявляли о том, что Россия готовится взорвать Запорожскую АЭС. Как в России, так и на Западе многие предупреждали, что Киев планирует взорвать ЗАЭС и обвинить в этом Москву, чтобы отвлечь внимание от своего провального контрнаступления и официально втянуть НАТО в конфликт. Во вторник советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что в ночь на среду Киев собирается атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

«Суровый Армагеддон» пишет о том, что отказ Киева от нападения на ЗАЭС, вероятно, случился благодаря западным лидерам, которые вовремя одернули Зеленского:

«В Киеве заявили, что Россия передумала взрывать ЗАЭС. Об этом сообщил человек, похожий на главу ГУР Кирилла Буданова. По его словам, угроза катастрофы на Запорожской АЭС сейчас уменьшается, что стало результатом "определенных публичных и непубличных действий в этой сфере". Если под публичными действиями понимать то, что накануне запланированной акции российская сторона обнародовала подробный план того, как и чем хохлы попробуют организовать диверсию, то это редкий случай, когда Буданов не соврал. Непубличные действия скорее всего выразились в звонках. Из России в США и Лондон с объяснением каких-нибудь последствий. А уже из Лондона и Вашингтона в Киев. Впрочем, это ситуация "на сейчас". Раздачу листовок с информацией о том, куда бежать при ядерных взрывах, на Укрорейхе пока не прекращали».

Без результативного контрнаступления Киев не получит американских истребителей, злорадствует «Всевидящее око»:

«Унижение Зеленского продолжается. "Украина не получит истребители (F-16), пока не завершит свое контрнаступление", – заявил адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО. Он добавил, что предоставление Украине истребителей, о которых умоляет Запад Зеленский, "не будет решено в краткосрочной перспективе". "Подготовка пилотов, обучение техников, обеспечение логистики, которая может реально поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала контрнаступления", – объяснил Бауэр. А после контрнаступления, дополним мы адмирала, истребители будут нужны Киеву, как мертвому припарки. Шутки шутками, а натовский адмирал прав. Если передать Киеву пару десятков машин, то они показательно сгорят в воздухе, как горели на земле немецкие "Леопарды" – а это плохо для имиджа западного оружия. Всерьез ситуацию могут изменить двести-триста истребителей, но на Украине не найдется столько пилотов, способных их пилотировать. А значит, нужно будет привлекать летчиков НАТО – а это уже прямое вовлечение альянса в конфликт с Россией, чего там по понятным причинам боятся и не хотят».

Политолог Юрий Баранчик рассказывает, как Киев не сумел убедить Пекин в своих успехах:

«Хохлы пытались убедить Китай в том, что обгорелое железо – это "Кинжал". Спецпредставитель Китая Ли Хуэй не поверил в то, что Patriot смог перехватить "Кинжал", посетовал министр обороны Украины Резников. По его словам, китайский дипломат, приезжавший в Киев в мае, уехал, "не ознакомившись с доказательствами". Если что, речь про кусок корпуса бетонобойной бомбы БетАБ-500ШП, которую в Киеве торжественно выставили в знак своей перемоги. То, что у обломка толщина стенок не менее 5 сантиметров, и совершенно неясно, из какой части "Кинжала" он мог бы отвалиться, хохлов (и западные СМИ) не смущало. Поскольку Ли Хуэй работает на ответственных должностях с 1975 года, а математику с физикой учил явно не на украинской мове, то неудивительно, что он не заинтересовался организованной Резниковым выставкой. Исходя из скоростей "Кинжала" и противоракет Patriot, американский комплекс может сбить такую цель разве что случайно. Китайские товарищи, следящие за развитием оборонных новинок, отлично в курсе таких вещей».

