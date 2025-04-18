Телеграм: Расплата за нападение на Курщину и за диверсии
США объявили о "решающей" фазе торговой войны с Китаем, в Сумах уничтожили боевиков ВСУ, ФСБ поймала диверсантов, а Кая Каллас "запретила" ехать в Москву 9 мая.
Торговая война США и Китая
Глава Минфина США Скотт Бессент объявил о решающей фазе торговой войны с Китаем, не исключив самых радикальных сценариев в случае невозможности заключить выгодное Вашингтону соглашение с Пекином. По данным американских СМИ, на переговорах о тарифах с другими странами Белый дом будет требовать от них изоляции экономики Китая в обмен на торговые послабления. В четверг агентство Bloomberg сообщило, что на этом фоне китайские нефтеперерабатывающие компании сократили закупки нефти из США примерно на 90%, увеличив импорт канадской нефти до рекордных значений.
«Верным курсом» пишет, что судьба мировой экономики и финансовых рынков во многом зависит от того, смогут ли США и Китай избежать затяжной торговой войны:
«Трамп ввел в отношении Китая пошлины в размере 145% на большинство товаров с момента вступления в должность, что побудило Пекин принять ответные меры. Торговая война двух крупнейших экономик грозит нанести сокрушительный удар по международной торговле. Ковбойский наскок Трампа был проигнорирован Си. Односторонние действия американцев позволили главе Китая получить политическую поддержку внутри страны, в результате чего Си Цзиньпин отклонил неоднократные требования Трампа о телефонном звонке. Вчера лидер США через СМИ снова призвал Китай связаться с ним, чтобы начать переговоры по урегулированию торговых вопросов. Но китайцы так не работают. Восток – дело тонкое. И пока предпосылок для реальных шагов не видно. Даже если Си позвонит Трампу (что в текущих условиях маловероятно), и они договорятся о чем-то, фундаментальные вопросы о том, как будет выглядеть соглашение, остаются. Требования Трампа к Китаю по-прежнему неясные, так как США обязаны держать пошлины на китайские товары высокими, если они собираются исправлять баланс торговли между странами только таким методом и переманивать производства в США».
«Мейстер» комментирует болезненный удар КНР по американцам:
«Китай в ответ на американские 145-процентные пошлины приостановил ввоз в страну самолетов марки Boeing. Также китайским компаниям предстоит прекратить закупку запчастей в США. Очередной шаг в торговой войне затрагивает одно из немногих американских предприятий, которое в торговле с Китаем имело положительный баланс: Boeing продавал в КНР на существенно большую сумму, чем закупался там. В 2018 году китайский рынок занял примерно 25% в общих продажах американского авиагиганта. Затем ковид, конечно, скорректировал показатели, но в перспективе Boeing предполагал усилить свои позиции. Сейчас, даже если перерыв будет относительно коротким, позиции Boeing рискуют всерьез поколебаться с учетом активизировавшихся китайско-европейских контактов. Как это скажется на позициях корпорации в целом, понять пока невозможно, но будет забавно, если к позиции американцев на переговорах с нами добавится пункт "берите Boeing, а Airbus не берите", чтобы хотя бы отчасти компенсировать потери».
«Грокс» смеется над потугами американских СМИ:
«Пропагандисты, а точнее "независимая деловая пресса" генерирует тексты о терминальном состоянии экономики Поднебесной с еще большей интенсивностью, чем потуги некогда наших либеральных лупней. Самым смешным был момент, когда западные СМИ переобулись с "режим Си загибается из-за коронавирусных ограничений" на "Си снял ограничения, миллионы трупов, его режим загибается". Вот именно так оно и было, я не преувеличиваю. А на повседневке журналисты используют стандартный набор страшилок про Китай: пузырь на рынке недвижимости растет, уровень потребления падает, тарифы уничтожают производство, экономика замедляется. Тем временем Пекин отчитался о росте ВВП на 5.4% г/г (ожидалось +5.2%), о росте промышленного производства на 7.7% г/г (ожидалось +5.9%) и о росте розничных продаж на 5.9% г/г (ожидалось +4.2%). Экономика, производство, потребление цветет и пахнет».
«Китайский свяZноj» удивляется глупости американских журналистов:
«Американский политический обозреватель Билл О'Райли высмеял официальные визиты председателя КНР Си Цзиньпина в Малайзию, Вьетнам и Камбоджу, поставив под сомнение экономическую ценность связей Пекина с этими странами Юго-Восточной Азии. "Эй, президент Си, позвольте мне просто объяснить вам ситуацию. У этих людей вообще нет денег. Они не могут вам помочь, они не будут покупать ваши вещи, потому что у них нет денег", – сказал О'Рейли. Позорище паникующее, испанский стыд просто. От "Да мы сейчас со странами Индокитая устроим китаезамещение, да США со Вьетнамом лучшие друзья, да туда сейчас все производство переедет и торговля" к "Да зря туда вообще ездить, там нищеброды все, а раз денег нет, то недолюди, и в расчет их брать смешно и нет смысла" буквально за мгновения. Вы так звездно укрепите отношения с Индокитаем, ребята. Во-первых, они это уже у себя раскручивают, во-вторых, они злопамятные и в общем-то жесткие люди. Вы, видимо, регион тамошний представляете по улице с проститутками в Таиланде; ну так вот, там все совсем не так, можете на историю войн на той местности посмотреть. Вы им панически в морду харкнуть ситуационно решили, а они зафиксируют и сделают выводы».
«Темник» следит за попытками Трампа ударить по связанному с Китаем судоходству:
«Первоначальные планы включали введение жестких налогов на заход судов в порты США под предлогом "возрождения американского судостроения". Под удар должны были попасть не только китайские суда, но и любые компании, строящие или использующие корабли с верфей КНР. Однако после шквала критики со стороны бизнеса, предрекавшего кризис, Белый дом существенно смягчил свою позицию, и финальный указ оказался гораздо менее решительным, чем ожидалось. Инициатива Трампа изначально вызвала у игроков рынка скепсис. Отраслевые ассоциации (вроде Bimco) не верят в реальность "возрождения" американских верфей – для этого у США нет ни технологий, ни специалистов. Ограничить Китай таким способом тоже вряд ли получится – его флот, скорее всего, только вырастет. А вот американской экономике (на которую приходится около 12% мировой морской торговли) может прилететь бумерангом: перевозчики просто переложат возросшие издержки на импортеров и конечных потребителей в США. Учитывая, что Белый дом уже дал задний ход, а финальный указ Трампа получился довольно размытым (предоставляя широкие полномочия торговому представителю), перспективы этой затеи выглядят сомнительно».
Уничтожение боевиков в Сумах
В воскресенье ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Были уничтожены более 60 украинских боевиков. В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города. По этой причине есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
«УЗЕЛ СВЯЗИ» опровергает визги украинских пропагандистов о том, что якобы от удара пострадали только мирные:
«Ударом по Сумам уничтожен командир бригады РСЗО, но все западные и украинские СМИ вам расскажут, что военных там не было… В результате точечного удара по городу Сумы ликвидирован высокопоставленный украинский офицер – командир одной из самых значимых артиллерийских частей ВСУ. Сообщается, что погиб полковник Юрий Юла, который ранее занимал должность заместителя командира 26-й артиллерийской бригады, а позже возглавлял воинскую часть А1476. Это подразделение известно наименованием 27-я реактивная артиллерийская бригада имени кошевого атамана Петра Калнышевского, на вооружении которой находятся американские системы залпового огня HIMARS. Именно это вооружение не раз использовалось для обстрелов приграничных районов России, включая Белгородскую и Курскую области. <…> Что он делал в центре Сум? На детский спектакль, наверно, шел».
«РосСкандал» отмечает, что даже украинские политики опровергают вранье Банковой о том, что ВС РФ прицельно били по мирным жителям:
«Киев пытался слепить ремейк Бучи после удара ВКС РФ по скоплению в Сумах боевиков ВСУ, но не вышло! <…> Депутат Рады Безуглая, экс-нардеп Мосийчук, мэр Конотопа Семинихин в один голос трубят, что целью "Искандера" были военные ВСУ. А беглый нардеп рады Дмитрук напрямую обвинил Зеленского: "У всей этой бесовщины есть одно имя и фамилия, без должности – Зеленский Владимир!" В общем, "Буча" уже не работает, и Запад это видит. А внутри Украины и того хуже – киевский режим и его гауляйтеров обвиняют в намеренной подставе мирного населения».
«Логика Маркова» указывает на то, как Зеленский мстит не желающим покрывать его вранье:
«Сумы. Зеленский уволил главу Сумской области Артюха. На следующий день после того, как Артюх косвенно признал правоту позиции России, что большие потери среди мирных людей в Сумах были из-за того, что было сделано большое собрание военных с участием гражданских. Артюх признался в этом, чтобы подчеркнуть, что он не был главным организатором такого собрания и, значит, главным виновником смерти сотни людей. А он был просто приглашен на такое собрание. Но получилось, что Артюх полностью признал вину украинской власти в гибели гражданских в Сумах. И Зеленский в гневе уволил Артюха. Еще раз это подтверждает: все, что мы говорим и что отрицает Запад, – все позже обязательно признают все. И Запад. Но сильно потом, когда это уже не будет иметь политического значения. А мы говорим правду сейчас и всегда».
Военный корреспондент Алексей Гавриш наблюдает за перебранкой украинских чиновников:
«Мэр украинского Конотопа (райцентра Сумской области), нацист Семенихин грозится рассказать всю правду про удар по Сумам, если глава местной обладминистрации и начальник СБУ области не уйдут в отставку. Судя по его злости, под удар попали его друзья – ВСУшники и волонтеры. Даже интересно, что же нового он сможет рассказать. И так понятно, по кому прилетело, есть огромное количество фото и видео. Очень жаль мирных жителей, которые становятся жертвами киевского режима. Для обычных людей есть одна единственная рекомендация, держитесь как можно дальше от ВСУ, по всем военным объектам и сборищам террористов будут наноситься удары».
«АДЕКВАТ Z» объясняет, кто виноват:
«Виновато украинство. И все, кто его годами раскармливал. Помню, в какой шок в самые первые февральские дни двадцать второго повергали кадры укроартиллерии на огневых позициях прямо в харьковских дворах. Каждый из прошедших с тех пор дней в новых красках подтверждал впервые ставшее очевидным тогда. Что подлость врага не имеет никакого дна, что собственное гражданское население он способен одинаково недрогнувшей рукой убивать самостоятельно, чтобы свалить на нас, подставлять под удары, прикрывая им сборища военных, или хоронить под обломками, порожденными размещением прямо в городах систем ПВО, бессмысленных во всех остальных отношениях. Культ смерти – до того неотъемлемая, причем в веках, часть сущности хохла, раз до тысячи воспетая в хуторской так называемой литературе, что никаким другим отношение хохлов при власти к хохлам из податного сословия не может и быть в принципе».
Вербовка диверсантов
В понедельник ФСБ сообщила о задержании в Самарской области и в Крыму нескольких человек, которых украинские спецслужбы завербовали на территории Молдавии. Кроме того, был задержан гражданин Молдавии, перевозивший взрывные устройства для терактов в Волгограде и Саратове.
«338» предлагает усилить профилактическую работу:
«Основания для вербовочных мероприятий неизменны уже несколько тысяч лет: страх или обещание каких-то благ. Либо оба фактора. По сути, это игра на психологических особенностях конкретного человека, объекта вербовки. <…> Вновь приходит на ум банальная мысль: возможно, стоит усилить информационно-разъяснительную работу по части предотвращения гражданами России совершения преступлений против национальной безопасности России. Никто не должен объяснять "как распознать попытку вербовки и как вести себя при встрече с представителем иностранной службы". Но разъяснять "что делать, когда вам сделали предложение, от которого нельзя отказаться" и какие могут быть последствия при работе на иностранное государство, необходимо. Никому не интересны детали, что сделал гражданин, что позволило поймать его на крючок. Интерес представляет лишь предотвращение преступления в отношении нацбезопасности и ломки судьбы гражданина, что неизбежно при конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством».
Сенатор Владимир Джабаров рассуждает о том, в чем заключается опасность украинского терроризма:
«В том, что они очень похожи на нас, внешне не отличишь. Миллионы людей в России носят украинские фамилии, а на Украине – русские. Поэтому они могут спокойно затеряться в толпе. Но ФСБ эффективно работает. Недавно в Крыму и Самарской области задержали диверсантов, завербованных спецслужбами киевского режима. Им светит пожизненное. И все ради чего? Чтобы падкие на легкий заработок молодые люди понимали, к чему могут привести эти "игры", решения судов по таким делам нужно озвучивать в прессе. Наказание здесь должно быть максимальным. Не должно быть никакой возможности для условно-досрочного освобождения. При этом надо понимать, что и после победоносного завершения СВО пройдет еще несколько лет, прежде чем будет зачищена вся спящая агентура украинских спецслужб на нашей территории».
«Мюсли вслух» размышляют о том, почему Молдавия стала базой для вербовки террористов:
«В новости про задержание сотрудниками ФСБ террориста по фамилии Пруняну М., который в тайнике внедорожника доставил на российскую территорию взрывные устройства, заложенные в его машину СБУ, интересны два момента. За несколько дней это уже второй гражданин Молдавии, пойманный российскими спецслужбами на сотрудничестве с киевским режимом. Первым был житель Керчи Курдоглу Е.М. Плюсом недавнее задержание в Самарской области россиян с фамилиями Окрушко и Измайлова, которых укроспецслужбы завербовали на территории Молдавии для подготовки диверсий в России. То бишь при полном попустительстве режима Санду СБУ ведет себя в Молдавии, как дома. Въезд в Россию осуществлялся Пруняну по маршруту: Молдова – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия, и ни одна европейская таможня на въездах и выездах через границу ничего не увидела. Последнее не должно никого удивлять: Европа ведет против нас самую настоящую войну, в которой хороши все средства».
Депутат Госдумы Андрей Колесник объясняет:
«Молдавия – небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством НАТО действуют на территории республики вольно: организовывают вербовку людей и их подготовку к диверсиям в России. Подобная тактика требует четко продуманного плана контрмер со стороны Москвы».
На этой неделе второй Западный окружной военный суд вынес приговор пятерым молодым людям, обвиняемым в поджоге вертолета МЧС в Новой Москве и релейных шкафов на железной дороге. Фигуранты получили от 12,5 до 18 лет лишения свободы
«Non/fictioN» надеется, что этот пример чему-то научит молодых людей, стремящихся к легкому заработку:
«Наверное, такие серьезные сроки должны быть уроком для других! И об этом должны говорить почаще и в СМИ, и в образовательных учреждениях!»
Каллас запретила ехать в Москву 9 мая
Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас пригрозила «последствиями» тем, кто поедет на парад Победы в Москве 9 мая. Она подчеркнула, что ЕС требует от всех стран-кандидатов не участвовать в праздновании 80-летия Победы.
«Мышь в овощном» не удивлена:
«Не то, чтобы в истерике Брюсселя по поводу Дня Победы было бы что-то принципиально новое. Но в любом случае полезно, когда господа лишний раз показывают миру свою природу. И то, как их корежит от соответствующих дат и связанных с ними смыслов – буквально как чертей от ладана».
«FRONTовые Zаметки» считают, что Европа уподобилась Украине:
«Как на Украине довольно быстро перешли от "где вы тут видели бандеровцев?" к коллективному распеванию "батько наш Бандера…", так и в ЕС уже Победу над нацизмом не считают своими ценностями и готовятся к очередному походу на Россию. А ведь Шольц только совсем недавно объявил, что Путин своей агрессией снял все претензии к немцам за их злодеяния гитлеровского периода. Реабилитация и возвеличивание "австрийского художника" не за горами».
Политолог Александр Дудчак радуется реакции президента Сербии – страны-кандидата на вступление в Евросоюз:
«Александр Вучич заявил, что испытывает сильное давление из-за планов присутствовать на параде Победы в Москве, и отметил, что не изменил своего решения об этой поездке: "Я не знаю, что решат другие, но я не изменил своего решения. Я готов, чтобы все небо обрушилось на мою голову". Браво! Тем более, что угрозы от Кайи Каллас – "Сербия не станет членом ЕС, если Вучич поедет в Москву", выглядят смешно. А если не поедет, что, станет членом ЕС? Уже так Милошевича сдавали – "Если не сдадите, не примем в ЕС". Сдали... приняли? Уже и Косово туда же... Неужели кто-то еще хочет в нынешний Евросоюз? Украина не в счет – мнение пациентов дурдома в концлагере не учитывается».
«Параллель Z» рассказывает, что не только Вучич проигнорировал угрозы Каллас:
«"Еврокомиссар не может говорить мне, что делать, а что нет". Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был возмущен словами Кайи Каллас, которая пригрозила европейским политикам, которые приедут в Москву 9 мая. "Как высокопоставленный чиновник ЕС может сказать премьер-министру суверенного государства, что он предупреждает его не ехать куда-то?", – сказал Фицо. "Я хочу быть там в это время и поеду", – также и президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не боится санкций ЕС из-за визита в Москву на 9 мая по приглашению российского лидера Владимира Путина».
«Всевидящее око» обращается к руководству ЕС:
«Ребят, про ваши фашистские ценности мы уже давно прекрасно осведомлены, не надо лишний раз так откровенно демонстрировать. Конечно, вам обидно, что настоящие победители будут праздновать очередную годовщину победы над вашим общим папкой. Но пока следует как-то держать себя в руках, время для Европы публично делать каминг-аут в своей ностальгии по Третьему рейху еще не пришло. Ни Китаю, ни Израилю, ни просто брезгливым государствам Азии, Африки и Латинской Америки такое преклонение перед гитлеровцами не объяснить агрессивной Россией. Тем более что методы России, которая уже три года воюет в мягких перчатках, никак не похожи на методы ваших любимых нациков, которые во Вторую мировую сжигали целые деревни вместе с людьми, а сейчас, подражая опыту своих старших братьев, устраивают безобразные кровавые провокации и прочие жалкие инсценировки в стиле "белых касок". Сожалеем (нет), но результат европейских попыток продвинуть фашистское государство будет точно таким же, как и 80 лет назад. Без обид, если что».
Арест бывшего губернатора Курской области
В Москве по ходатайству МВД арестовали Алексея Смирнова, покинувшего пост губернатора Курской области в декабре прошлого года, и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. Следствие инкриминирует им хищение как минимум миллиарда рублей, в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Руководители АО «Корпорация развития Курской области», находящиеся под следствием, дали против них показания.
Политолог Павел Данилин пишет, что арест Смирнова был ожидаемым:
«Корпорация развития Курской области – его зона ответственности. И понятно, что в моменте, когда в Минобороны была группа тех, кто брал в карман, таковая могла появиться и где-то в каком-нибудь регионе. Да, это опасно, да, сильно грозит последствиями, но жадность людская безгранична, а глядя на некоторых людей в погонах типа Тимура Иванова, за ним тянулись и чиновники, и предприниматели. Зря, кстати. ФСБ и сами военные очень жестко пресекают все вот это. Там за маленькую неучтенку и нецелевку сейчас можно загреметь. На что была надежда у курско-ивановских рвачей, не могу сказать. Но, на что бы они ни надеялись, все оказалось тщетно. И это хорошо».
Завкафедрой государственного и муниципального управления Курского госуниверситета Владимир Слатинов вспоминает свой прогноз:
«В свое время мне приходилось говорить, что после задержания экс-главы корпорации развития Курской области Лукина у расследования будут две траектории. Одна – вниз – к подрядчикам, через которых осуществлялись злоупотребления. Многие из фирм и их руководителей уже названы, ряд персонажей задержан. Вторая траектория – наверх, к тем, кто курировал и контролировал деятельность корпорации и без ведома которых вряд ли могли осуществляться незаконные действия (подробности и характер вины установят правоохранители и суд). Сегодня мы видим, что следствие пошло "наверх", накопив соответствующий материал и, видимо, получив политическую санкцию».
«The Гращенков» подчеркивает, что нынешний врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в свое время работал журналистом-расследователем:
«Примечательно, что при назначении Хинштейна в Курскую область лично президент Владимир Путин указал, что одной из причин назначения является то, что Хинштейн был советником командующего Росгвардией Виктора Золотова. Теперь, после ареста ключевого игрока – губернатора Смирнова, дело может принять более масштабный оборот. Вопрос, в какую сторону оно будет расширяться: вглубь региона (арест других подрядчиков, заместителей и т.д.) или во внешний контур с другими громкими делами и арестами. Похоже, что воровство денег на создание линии обороны в свое время взбесило Кремль, который понял, что "нож в спину" могут воткнуть не только международные партнеры, но и свои же чиновники».
«ПолитологОрлов» приводит наблюдение политолога Андрея Максимова:
«Врио губернатора Александр Хинштейн потихоньку убирает чиновников из старой команды (не только из команды Смирнова). Каждому из них глава дает возможность себя проявить, но если человек проявляет себя неправильно или не делает этого вообще, то покидает пост. А дальше начинается работа правоохранительных органов: они выясняют, тянется ли за этим чиновником хвост. Дело в том, что сам Хинштейн до назначения в Курскую область являлся депутатом Госдумы, то есть прямого административного опыта управления территорией, еще и находящейся в сложной кризисной ситуации, у него нет, поэтому ему трудно, к тому же в регионе нет большой скамейки запасных и проверенных специалистов. В связи с этим ротация происходит постепенно, а не резко и поголовно. Полагаю, что у Хинштейна еще есть время, чтобы присмотреться к кадрам. По мере того, как освобождается территория, начнется период восстановления – и многие смогут проявить себя с положительной или отрицательной стороны».
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