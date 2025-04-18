Телеграм: Расплата за нападение на Курщину и за диверсии

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Глава Минфина США Скотт Бессент объявил о решающей фазе торговой войны с Китаем, не исключив самых радикальных сценариев в случае невозможности заключить выгодное Вашингтону соглашение с Пекином. По данным американских СМИ, на переговорах о тарифах с другими странами Белый дом будет требовать от них изоляции экономики Китая в обмен на торговые послабления. В четверг агентство Bloomberg сообщило, что на этом фоне китайские нефтеперерабатывающие компании сократили закупки нефти из США примерно на 90%, увеличив импорт канадской нефти до рекордных значений.

«Верным курсом» пишет, что судьба мировой экономики и финансовых рынков во многом зависит от того, смогут ли США и Китай избежать затяжной торговой войны:

«Трамп ввел в отношении Китая пошлины в размере 145% на большинство товаров с момента вступления в должность, что побудило Пекин принять ответные меры. Торговая война двух крупнейших экономик грозит нанести сокрушительный удар по международной торговле. Ковбойский наскок Трампа был проигнорирован Си. Односторонние действия американцев позволили главе Китая получить политическую поддержку внутри страны, в результате чего Си Цзиньпин отклонил неоднократные требования Трампа о телефонном звонке. Вчера лидер США через СМИ снова призвал Китай связаться с ним, чтобы начать переговоры по урегулированию торговых вопросов. Но китайцы так не работают. Восток – дело тонкое. И пока предпосылок для реальных шагов не видно. Даже если Си позвонит Трампу (что в текущих условиях маловероятно), и они договорятся о чем-то, фундаментальные вопросы о том, как будет выглядеть соглашение, остаются. Требования Трампа к Китаю по-прежнему неясные, так как США обязаны держать пошлины на китайские товары высокими, если они собираются исправлять баланс торговли между странами только таким методом и переманивать производства в США».

«Мейстер» комментирует болезненный удар КНР по американцам:

«Китай в ответ на американские 145-процентные пошлины приостановил ввоз в страну самолетов марки Boeing. Также китайским компаниям предстоит прекратить закупку запчастей в США. Очередной шаг в торговой войне затрагивает одно из немногих американских предприятий, которое в торговле с Китаем имело положительный баланс: Boeing продавал в КНР на существенно большую сумму, чем закупался там. В 2018 году китайский рынок занял примерно 25% в общих продажах американского авиагиганта. Затем ковид, конечно, скорректировал показатели, но в перспективе Boeing предполагал усилить свои позиции. Сейчас, даже если перерыв будет относительно коротким, позиции Boeing рискуют всерьез поколебаться с учетом активизировавшихся китайско-европейских контактов. Как это скажется на позициях корпорации в целом, понять пока невозможно, но будет забавно, если к позиции американцев на переговорах с нами добавится пункт "берите Boeing, а Airbus не берите", чтобы хотя бы отчасти компенсировать потери».

«Грокс» смеется над потугами американских СМИ:

«Пропагандисты, а точнее "независимая деловая пресса" генерирует тексты о терминальном состоянии экономики Поднебесной с еще большей интенсивностью, чем потуги некогда наших либеральных лупней. Самым смешным был момент, когда западные СМИ переобулись с "режим Си загибается из-за коронавирусных ограничений" на "Си снял ограничения, миллионы трупов, его режим загибается". Вот именно так оно и было, я не преувеличиваю. А на повседневке журналисты используют стандартный набор страшилок про Китай: пузырь на рынке недвижимости растет, уровень потребления падает, тарифы уничтожают производство, экономика замедляется. Тем временем Пекин отчитался о росте ВВП на 5.4% г/г (ожидалось +5.2%), о росте промышленного производства на 7.7% г/г (ожидалось +5.9%) и о росте розничных продаж на 5.9% г/г (ожидалось +4.2%). Экономика, производство, потребление цветет и пахнет».

«Китайский свяZноj» удивляется глупости американских журналистов:

«Американский политический обозреватель Билл О'Райли высмеял официальные визиты председателя КНР Си Цзиньпина в Малайзию, Вьетнам и Камбоджу, поставив под сомнение экономическую ценность связей Пекина с этими странами Юго-Восточной Азии. "Эй, президент Си, позвольте мне просто объяснить вам ситуацию. У этих людей вообще нет денег. Они не могут вам помочь, они не будут покупать ваши вещи, потому что у них нет денег", – сказал О'Рейли. Позорище паникующее, испанский стыд просто. От "Да мы сейчас со странами Индокитая устроим китаезамещение, да США со Вьетнамом лучшие друзья, да туда сейчас все производство переедет и торговля" к "Да зря туда вообще ездить, там нищеброды все, а раз денег нет, то недолюди, и в расчет их брать смешно и нет смысла" буквально за мгновения. Вы так звездно укрепите отношения с Индокитаем, ребята. Во-первых, они это уже у себя раскручивают, во-вторых, они злопамятные и в общем-то жесткие люди. Вы, видимо, регион тамошний представляете по улице с проститутками в Таиланде; ну так вот, там все совсем не так, можете на историю войн на той местности посмотреть. Вы им панически в морду харкнуть ситуационно решили, а они зафиксируют и сделают выводы».

«Темник» следит за попытками Трампа ударить по связанному с Китаем судоходству:

«Первоначальные планы включали введение жестких налогов на заход судов в порты США под предлогом "возрождения американского судостроения". Под удар должны были попасть не только китайские суда, но и любые компании, строящие или использующие корабли с верфей КНР. Однако после шквала критики со стороны бизнеса, предрекавшего кризис, Белый дом существенно смягчил свою позицию, и финальный указ оказался гораздо менее решительным, чем ожидалось. Инициатива Трампа изначально вызвала у игроков рынка скепсис. Отраслевые ассоциации (вроде Bimco) не верят в реальность "возрождения" американских верфей – для этого у США нет ни технологий, ни специалистов. Ограничить Китай таким способом тоже вряд ли получится – его флот, скорее всего, только вырастет. А вот американской экономике (на которую приходится около 12% мировой морской торговли) может прилететь бумерангом: перевозчики просто переложат возросшие издержки на импортеров и конечных потребителей в США. Учитывая, что Белый дом уже дал задний ход, а финальный указ Трампа получился довольно размытым (предоставляя широкие полномочия торговому представителю), перспективы этой затеи выглядят сомнительно».

