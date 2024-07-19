Telegram раскроет данные о стране и дате регистрации публичных аккаунтов
Telegram активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, с этой целью будут показываться данные о стране и дате регистрации публичных аккаунтов.
«Это позволит бороться с мошенниками, которые пытаются обмануть новичков в сфере криптовалют», — написал Дуров.
Также он добавил, что в мессенджере появятся магазин мини-приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц. Сторонние организации смогут использовать мини-приложения для верификации каналов.
Ранее администрация Telegram удаляла боты Службы безопасности Украины и Министерства цифровой трансформации страны, которые использовались для сбора данных в целях нанесения ударов, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru