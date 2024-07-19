Telegram раскроет данные о стране и дате регистрации публичных аккаунтов

По его словам, с этой целью будут показываться данные о стране и дате регистрации публичных аккаунтов.

«Это позволит бороться с мошенниками, которые пытаются обмануть новичков в сфере криптовалют», — написал Дуров.

Также он добавил, что в мессенджере появятся магазин мини-приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц. Сторонние организации смогут использовать мини-приложения для верификации каналов.

Ранее администрация Telegram удаляла боты Службы безопасности Украины и Министерства цифровой трансформации страны, которые использовались для сбора данных в целях нанесения ударов, отмечает RT.

