Телеграм: QR-коды в России и пушечные мигранты в Белоруссии
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её QR-коды
После всероссийской нерабочей недели регионы повсеместно вводят систему QR-кодов. В четверг Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в заведениях общепита, транспорте и магазинах.
«Толкователь» отмечает, что Россия внедряет практики, обкатанные за рубежом:
«Ничего нового в QR-кодизации Россия не придумает. Все за нас придумано и уже обкатано в мире – в Европе, Израиле, Восточной Азии. Все параметры их "грин-пассов" будут применены у нас. Например, в Италии без "грин-пасса" нельзя попасть на свое рабочее место. Понятно, что вся потребительская и общественная жизнь, транспорт – только через "грин-пасс". Примерно все то же самое – во всех странах Западной Европы. Да, и "грин-пасс" выдают с 12-13 лет. Так что подростки тоже будут вакцинированы. Самые жесткие условия, как всегда, в Восточной Азии. В Китае QR-коды трех цветов – зеленый, желтый и красный. Если ты с зеленым пропуском посетил какое-то место, где было выявлено заражение (например, в торговом центре или фитнес-клубе), машина автоматом поменяет твой цвет на желтый, и у тебя возникнет ряд ограничений. В Южной Корее даже посещение церкви по QR-коду».
«Толстые люди в просторных футболках» наблюдают зарождение новых секторов экономики:
«Хочешь жить, прививайся. Не привился, живи наполовину. На четвертинку даже. Ну, можешь там на даче продукты заказывать, если недалеко. Но никаких развлечений в виде троллейбусов, не говоря уж о ресторанах. Я не хочу, чтоб так было, я говорю, что так будет. Потому что исходить из желаний бессмысленно уже года два как. Дальше, конечно, встанет вопрос технической реализации – как эти куаркоды проверять, сколько времени на это будет уходить, сколько будет стоить система контроля. В общем, новый сектор экономики родился на наших глазах. Да не один».
«АДЕКВАТ» рассуждает о том, как эффективно реализовать инициативу:
«Что здесь самое важное? Максимальный выигрыш темпа. Не с прохождением законопроектов – как раз это делать быстро умеем. А с вступлением их в силу, которое определяющим образом будет зависеть от готовности инфраструктуры. И в том числе именно поэтому, кстати, детали реализации на конкретной местности (то есть и сроки тоже) будут отданы на решение регионам: ждать всем, когда будет готов последний, нельзя. И конечно, надо не просто не забыть развернуть опережающую и массовую разъяснительную работу, но и сделать это качественно: доступно, подробно, мотивированно, непротиворечиво».
«Пул N3» дает прогноз по срокам:
«Другого способа подстегнуть массовую вакцинацию, кроме как ввести повсеместный вход только по QR-кодам, нет. Либо привит, либо ходишь пешком по треугольнику дом-магазин-аптека. Поскольку для вакцинации необходимо время – от объявления до введения должны быть заложены хотя бы пара месяцев. С поправкой на Новый год и каникулы самая реалистичная дата введения тотальных QR-кодов – 1 февраля. Вакцинируйтесь, пусть уже это все закончится».
В понедельник на портале госуслуг произошел технический сбой, в результате которого сроки действия сертификатов о вакцинации с QR-кодами сократились с года до полугода. Ошибку быстро исправили.
«Всевидящее око» пишет о том, чем могут грозить подобные сбои после введения обязательных QR-кодов:
«Говорят, у властей есть планы по введению QR-кодов в поездах и самолетах. И мы невольно вспоминаем вчерашнюю накладку со сроками действия QR-кодов, когда у кучи людей они перестали работать. И вот если не попасть в торговый центр – грустно, обидно, но не страшно, то не попасть в самолет уже куда проблемнее. Притом, что сама система QR-кодов хороша, действительно позволяет контролировать распространение инфекции и избегать столпотворений непривитых и заразных. Но чем больше важных процессов будет на этой системе завязано – тем стабильнее и надежнее она должна работать. Чтобы не возникало неприятных ситуаций. А сугубо концептуально редакция Ока находит идею о QR-контроле на междугородном транспорте очень стоящей».
Татарстан и его фронда
Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о публичной власти в регионах. Среди главных нововведений – отмена ограничений на число губернаторских сроков, предоставление федеральным министерствам права согласовывать кандидатуры глав некоторых региональных органов, упрощение процедуры увольнения глав регионов в связи с утратой доверия президента. Депутаты, представляющие в федеральном парламенте Татарстан, голосовали против законопроекта, ранее и Госсовет республики отказался поддержать документ. Поводом для несогласия стал запрет называть главу региона президентом. Татарстан – единственный субъект РФ, где должность главы региона официально называется «президент».
«Мюсли вслух» пишут о законопроекте и его обсуждении:
«Он [законопроект] призван заменить устаревший после принятия поправки в Конституцию ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" от 6 октября 1999 года. Споры вызывали 2 новации проекта: право ЗС регионов вводить либо не вводить ограничения по числу губернаторских сроков и установление единого названия для высших должностных лиц регионов "глава" субъекта Федерации. "За" проголосовали 317 депутатов, "против" – 65».
«Кремлевский кейс» рассуждает о том, чего законопроекту не хватает:
«Кейс о сроках полномочий главы субъекта федерации – это старый спор. Если мы исходим из того, что люди способны эффективно избирать своего лидера, то ограничение числа сроков выглядит как некое недоверие к избирателю. С другой стороны, сторонники ограничения числа сроков полномочий руководителя региона говорят о том, что у губернатора "замыливается взгляд". Это тоже правда. Но первое важнее второго. Если у губернатора "замылился взгляд" – его нужно отзывать. Однако тогда необходимо добавить к отказу от ограничения сроков право отзыва губернатора, чтобы не только президент мог отстранить руководителя от должности по утрате доверия, но и избиратели имели такую возможность. Для этого должна быть выработана соответствующая четкая, хорошо прописанная процедура».
«Номенклатура» называет законодательные изменения долгожданными:
«Реформа законодательства в этой сфере назрела уже очень давно. Несовершенство существующего законодательства красочно иллюстрирует тот факт, что действующий закон о публичной власти вобрал в себя поправки, внесенные 187 федеральными законами. Для обозначения внесенных поправок даже не хватило букв алфавита. <…> Принятие законопроекта позволит в первую очередь ввести четкое распределение полномочий между уровнями власти – федеральным и региональным, региональным и муниципальным. Таким образом, постоянное противостояние между уровнями власти будет заменено на единое правовое поле, в рамках которого уровни власти будут руководствоваться единой логикой».
«Мышь в овощном» комментирует отказ депутатов КПРФ поддержать законопроект на том основании, что он якобы предполагает переход от федеративного государства к унитарному:
«Характерна попытка представителей КПРФ позиционировать унитарное государственное устройство как некое "чистое зло", которому нужно противостоять априорно, без разъяснения причин. Характерно потому, что последнее существовавшее на территории России унитарное государство было разрушено 104 года и два дня назад усилиями именно тех сил, к которым нынешние коммунисты напрашиваются в идейные наследники. Государство, карту которого эти господа затем затейливо перекроили, нарисовав на ней те линии, по которым тридцать лет назад былая Империя рассыпалась на части».
В «Единой России» сообщили, что не собираются исключать из партии депутатов от Татарстана, голосовавших против законопроекта. В этой связи некоторые авторы обвинили партию в непоследовательности на фоне того, что ранее из нее исключили депутата Евгения Марченко за то, что он в нарушение решения фракции голосовал против законопроекта о федеральном бюджете.
«Политджойстик/Politjoystic» не видит противоречия:
«Взвешенная и выдержанная позиция. Фракция ЕР обеспечила принятие важного законопроекта абсолютным большинством голосов. Путать самопиар и саботаж отдельных депутатов с трезвым учетом мнения регионов не надо. "Единая Россия" изначально строилась как партия регионов и свой статус подтверждает».
Дальний Восток и его грузы
В среду Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил министра транспорта Виталия Савельева «навести порядок» с перевозками грузов на Дальнем Востоке. Глава Минтранса пообещал подготовить план решения проблемы за две недели.
В портах Приморского края застряли тысячи контейнеров с грузами, предназначенные для дальневосточных регионов России. Порты не справляются с возросшим грузопотоком на фоне увеличения транзита из Китая. Власти Чукотки заявили о срыве поставок продовольствия, в Магаданской области пришлось остановить стройки из-за задержки стройматериалов, проблемы с поставками испытывают Камчатский край и Сахалинская область.
«БАМ» оценивает масштаб проблемы:
«Понадобились не только жесткое вмешательство Трутнева, но и "волшебный пендель" от Путина, чтобы стали происходить подвижки с разрешением транспортно-логистического кризиса в ДФО и вызванных им проблем с "северным завозом". Власти Чукотки отчитались, что завоз продовольствия выполнен на 87,3% – из запланированных 14,8 тыс. тонн доставлено 12,9 тыс. тонн, оставшиеся 2 тыс. тонн "в пути". Но если в Анадыре магазинные прилавки заполнены, то в Певеке или бухте Провидения все еще дефицит продуктов. На Колыме заявили "у нас все спокойно, продовольственный запас есть, проблем с поставками и дефицита товаров нет". А вот на Камчатке все еще ждут контейнеры со стройматериалами. Дальний Восток не смог оперативно справиться с вызовом глобальных логистических изменений».
«Темник» пишет о причине кризиса и стратегических задачах:
«Причина – логистический коллапс, а точнее, перегрузка портов Приморья на фоне подскочивших объемов транзита из Китая. Предпочтение отдается транзиту – он более прибыльный. Хотя, разумеется, портовое начальство утверждает, что выручка не главное, и в отношении грузов соблюдается равноправие. Кроме человеческого фактора на местах эта ситуация вскрыла еще одну, гораздо более серьезную проблему – инфраструктурную. Если бы в стране существовала развитая сеть железных дорог с современными хабами, то и местные жители не оставались без продуктов, и российский бюджет пополнялся дополнительным доходом от транзита. Все от этого только бы выиграли».
«Грузопоток» допускает, что этот кризис – рукотворный:
«Главные контейнерные терминалы региона никакого кризиса в своей работе по части каботажных перевозок не фиксируют. Цифры, что назывались при описании "кризиса", на фоне общих объемов – некритичны. Если это действительно отражается на социальной сфере, спрашивать надо с тех, кто отвечает за северный завоз в региональных администрациях. Главными выгодоприобретателями "кризиса" могут стать лизинговые компании (ГТЛК, "Машпромлизинг"), который зайдут в новый сегмент рынка, получив от ФНБ солидные бюджеты под строительство флота».
«Бла-бла-номика» комментирует новость о том, что на фоне перебоев с поставками в ДФО в московском метро запустили брендированный поезд «Дальневосточный экспресс»:
«Сделать селфи в московской подземке с дальневосточным гектаром круто, конечно. Но чтобы реально эти гектары кто-то брал, и люди не уезжали из региона, нужно строить железные дороги, порты, аэропорты, логистические центры по всей стране и прежде всего в Сибири и Дальневосточных регионах».
Мигранты и их преступность
На прошлой неделе четверо уроженцев Азербайджана напали на двух местных жителей, один из которых был с маленьким сыном. По решению суда напавшие помещены в СИЗО на два месяца, им предъявлено обвинение в покушении на убийство.
«338» предлагает бороться с преступностью приезжих с помощью залогов, как делают США и Великобритания:
«Механизм может быть предельно прост и понятен: намерен оставаться в России больше определенного срока – внеси залог, который будет возвращен в полном объеме при выезде и отсутствии правонарушений. Совершил преступное деяние – доля данного залога или залог в полном объеме идут в казну России на покрытие издержек государственных институтов. Разумеется, не отменяя необходимости несения ответственности (штраф, арест, выдворение) перед Законом».
Депутат Мосгордумы Андрей Медведев обращает внимание на активную позицию диаспоры:
«Правы были те, кто отметил, как дружно национально-культурная автономия (сиречь диаспора) принялась отрабатывать информационную повестку, упирая на то, что мужчина с ребенком сам виноват во всем. Русский мужик был пьян, натравил на беззащитных прохожих ребенка, да еще поди с ножом, и вообще он ранее был судим, а у преступности нет национальности. Да и сейчас эта отработка идет. Более того, смотрю, многие коллеги поверили, что там была обычная бытовуха и обычные межнациональные гопники. Но нет. <…> Раскачивать нашу Родину по национальному признаку (как когда-то СССР) будут, конечно же, западные структуры. Но почву для этой раскачки создаем мы сами».
«Логарифмический декремент» комментирует призывы привлекать к ответу диаспоры в подобных случаях:
«Не разделяю я ряд, казалось бы, уже привычных призывов в связи с последними выходками представителей "диаспор". Первое – коллективная ответственность диаспоры должна наступать не по сталинским методикам, а строго по закону. Если "диаспора" приобрела все признаки гангстерской корпорации, содержит районную милицию, суд и прокуратуру, отмазывает своих правонарушителей и т. п. – тогда это ОПГ, и надо запускать соответствующие оперативные и процессуальные меры по составу создания и руководства преступным сообществом. Не разделяю также призывов устраивать "провинившейся" диаспоре налоговые проверки и прочее окошмаривание бизнеса, если ее пехота вдруг нашкодила. А до этого, то есть, им нормально вести серый бизнес и монополизировать целые отрасли народного хозяйства? Лишь бы сидели тихо? Пардон, это не системная, а реактивная работа, дорогие товарищи».
«Тума тмутараканская» пишет о масштабах этнической преступности:
«Этническая преступность – это давно уже даже не организованная преступная группа, и в последнее время не организованное преступное сообщество – как высшая форма преступной организации. Правоохранительным органам приходится иметь дело с большими, сложно организованными, эшелонированными структурами, по сути "теневыми государствами". <…> Государству просто необходимо начинать очень серьезно разбираться с национальными и миграционными проблемами. Системно решая проблему уже возникших "параллельных квазигосударственных структур". Надо воссоздавать подразделения по борьбе с организованной преступностью, возвращать или приглашать специалистов, разбирающихся в сложных этнических и религиозных традициях. По сути, проводить целевые мероприятия по декриминализации целых секторов экономики, сейчас "традиционно" занятых этническими группами».
«Мейстер» констатирует, что государство услышало запрос общества:
«Власть реагирует на действительно острые вопросы актуальной повестки, затрагивающие настроения масс, которые выражаются в том числе и через соцсети. Какие из этих не раз подтвержденных тезисов можно сделать практические политические выводы? Из напрашивающихся – политические издержки от завоза неассимилируемых мигрантов постепенно начинают превышать экономические выгоды. Стратегически эта проблема решается только на очень длинных временных отрезках, и говорить, что мигрантов завтра перестанут завозить, конечно, нельзя. Но вот широкий набор тактических средств профилактики преступности – от мигрантского залога до предложенной Бастрыкиным геномной регистрации – уже на столе. Также и оперативные инструменты в виде стимулирования/ограничения миграции из тех или иных конкретных стран, полагаем, не задержатся».
Белоруссия и её беженцы
Сообщается о тысячах беженцев из стран Ближнего Востока, которые прибывают в палаточные лагеря в Белоруссии у польской границы и время от времени пытаются прорваться в Польшу. Польские силовики жестко пресекают такие попытки.
«Старше Эдды» констатирует, что беженцы давно превратились в товар и инструмент шантажа:
«Для атаки на ТГ-канал используют иранских ботов, для атаки границ ЕС – курдских беженцев. Всем плевать и на ботов, и на беженцев, но и те, и другие могут создать серьезные неудобства атакованной стороне. Так глядишь, скоро появятся целые фабрики, которые будут продавать людей-ботов. <…> Мигранты, ищущие хорошей жизни в благословенной Европе, и раньше были существенной статьей доходов. Как для мафиозных группировок, занимающихся переправкой людей и работорговлей, так и для целых государств, например, таких как Турция. Турки получали от ЕС миллиарды долларов за то, что не пропускали мигрантов в Европу. Сейчас Лукашенко со свойственной ему крестьянской смекалкой понял, что люди-боты могут стать отличной статьей дохода. Копеечные затраты, потраченные на их пребывание в стране-транзитере, могут обернуться колоссальными прибылями».
«Банкста» проводит аналогию:
«Возможно, сегодня мы увидели перерождение президента Белоруссии в Ким Чен Ына постсоветского масштаба. Причины, по которым на границе Белоруссии с Польшей начались столкновения польских военных и мигрантов с Востока, могут быть экономическими. Санкции и мировой кризис сильно поджали валютные поступления в Белоруссию и могут привести даже к отказу от собственной валюты. Как известно, ракеты в Северной Корее начинают испытывать именно во время экономических трудностей. Возможно, что похожим образом экономическую помощь пытается выбить и Лукашенко».
«Майор и Генерал» полагает, что эскалация конфликта выгодна руководству Евросоюза:
«Без всякой конспирологии понятно, что ультра-либеральным чиновникам ЕС очень выгодна "кровь мигрантов" на границе Польши и Белоруссии. Попутно решаются сразу две задачи – демонизируется польское руководство, уже давно "закусившееся" с Брюсселем, ну и забрасывается очередной камень в огород батьки. Мы не конспирологи, чтобы утверждать, что чиновники ЕС готовы организовать это кровопролитие. Но если оно случится, то они уж точно отыграют его по полной».
Политолог Вячеслав Сутырин интересуется, почему, по мнению Брюсселя, проблему Минска и Варшавы должна решать Москва:
«В этой истории с мигрантами больше всего удивляет, пожалуй, то, что в Берлине/ЕС опять призывают Кремль решить вопрос. Шаги ЕС: 1) оттягивать белорусское начальство подальше от Москвы (Восточное партнерство и т.п.), 2) поссориться с Лукашенко, 3) ужесточить санкции, 4) получить "контрсанкции" – и... 5) обратиться к Москве за решением ("ну вы там урезоньте своих")? Ну вот как это понять? Где логика? <…> На самом деле, если убрать риторику, проблемы просто кажутся там не слишком серьезными, чтобы варшавское/есовское начальство начало говорить с белорусским. Это не Турция с миллионами сирийцев. Рассчитывают просто сделать маршрут нерентабельным для "бизнеса" (забор на границе) и закрыть проблему (скоро зима), и плевать на Amnesty International».
«Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева» считает, что отсутствие стратегического видения грозит большой бедой:
«На границе Польши и Белоруссии возник клубок противоречий жуткий, и слишком много желающих пустить кровь. И ситуация находится на грани управляемости. Достаточно случайности, чтобы все слетело с катушек. Проблема в том, что все участники драмы живут "здесь и сейчас". А что будет завтра... Как результат, – в тупик вот-вот попадут все».
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