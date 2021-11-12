Телеграм: QR-коды в России и пушечные мигранты в Белоруссии

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После всероссийской нерабочей недели регионы повсеместно вводят систему QR-кодов. В четверг Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в заведениях общепита, транспорте и магазинах.

«Толкователь» отмечает, что Россия внедряет практики, обкатанные за рубежом:

«Ничего нового в QR-кодизации Россия не придумает. Все за нас придумано и уже обкатано в мире – в Европе, Израиле, Восточной Азии. Все параметры их "грин-пассов" будут применены у нас. Например, в Италии без "грин-пасса" нельзя попасть на свое рабочее место. Понятно, что вся потребительская и общественная жизнь, транспорт – только через "грин-пасс". Примерно все то же самое – во всех странах Западной Европы. Да, и "грин-пасс" выдают с 12-13 лет. Так что подростки тоже будут вакцинированы. Самые жесткие условия, как всегда, в Восточной Азии. В Китае QR-коды трех цветов – зеленый, желтый и красный. Если ты с зеленым пропуском посетил какое-то место, где было выявлено заражение (например, в торговом центре или фитнес-клубе), машина автоматом поменяет твой цвет на желтый, и у тебя возникнет ряд ограничений. В Южной Корее даже посещение церкви по QR-коду».

«Толстые люди в просторных футболках» наблюдают зарождение новых секторов экономики:

«Хочешь жить, прививайся. Не привился, живи наполовину. На четвертинку даже. Ну, можешь там на даче продукты заказывать, если недалеко. Но никаких развлечений в виде троллейбусов, не говоря уж о ресторанах. Я не хочу, чтоб так было, я говорю, что так будет. Потому что исходить из желаний бессмысленно уже года два как. Дальше, конечно, встанет вопрос технической реализации – как эти куаркоды проверять, сколько времени на это будет уходить, сколько будет стоить система контроля. В общем, новый сектор экономики родился на наших глазах. Да не один».

«АДЕКВАТ» рассуждает о том, как эффективно реализовать инициативу:

«Что здесь самое важное? Максимальный выигрыш темпа. Не с прохождением законопроектов – как раз это делать быстро умеем. А с вступлением их в силу, которое определяющим образом будет зависеть от готовности инфраструктуры. И в том числе именно поэтому, кстати, детали реализации на конкретной местности (то есть и сроки тоже) будут отданы на решение регионам: ждать всем, когда будет готов последний, нельзя. И конечно, надо не просто не забыть развернуть опережающую и массовую разъяснительную работу, но и сделать это качественно: доступно, подробно, мотивированно, непротиворечиво».

«Пул N3» дает прогноз по срокам:

«Другого способа подстегнуть массовую вакцинацию, кроме как ввести повсеместный вход только по QR-кодам, нет. Либо привит, либо ходишь пешком по треугольнику дом-магазин-аптека. Поскольку для вакцинации необходимо время – от объявления до введения должны быть заложены хотя бы пара месяцев. С поправкой на Новый год и каникулы самая реалистичная дата введения тотальных QR-кодов – 1 февраля. Вакцинируйтесь, пусть уже это все закончится».

В понедельник на портале госуслуг произошел технический сбой, в результате которого сроки действия сертификатов о вакцинации с QR-кодами сократились с года до полугода. Ошибку быстро исправили.

«Всевидящее око» пишет о том, чем могут грозить подобные сбои после введения обязательных QR-кодов:

«Говорят, у властей есть планы по введению QR-кодов в поездах и самолетах. И мы невольно вспоминаем вчерашнюю накладку со сроками действия QR-кодов, когда у кучи людей они перестали работать. И вот если не попасть в торговый центр – грустно, обидно, но не страшно, то не попасть в самолет уже куда проблемнее. Притом, что сама система QR-кодов хороша, действительно позволяет контролировать распространение инфекции и избегать столпотворений непривитых и заразных. Но чем больше важных процессов будет на этой системе завязано – тем стабильнее и надежнее она должна работать. Чтобы не возникало неприятных ситуаций. А сугубо концептуально редакция Ока находит идею о QR-контроле на междугородном транспорте очень стоящей».

