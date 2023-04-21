Телеграм: Путин съездил, Кара-Мурза присел, а Усс отклеился
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его фронт
На этой неделе Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.
«Железный Феликс» напоминает, что это вторая за два месяца поездка президента в зону СВО:
«Президент нашей страны Владимир Путин вновь побывал в зоне СВО. В середине марта он посетил с рабочим визитом Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, пообщался с его жителями. Теперь же он посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб группировки Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Макаревича, генерал-полковника Лапина и других военачальников. В обоих штабах Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии иконы Спас Нерукотворный. Отдавая образ в штабе "Днепр", президент отметил, что раньше икона принадлежала "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи" (возможно, имел в виду ветерана кавказских войн, графа Дмитрия Алексеевича Милютина). Этот внезапный и не анонсируемый визит главы государства в новые регионы и непосредственно в зону боевых действий крайне знаковый. Путин решил самолично ознакомиться с обстановкой на Херсонском и Запорожском направлениях и получить информацию "из первых уст" от тех, кто располагает знаниями о всей текущей оперативной и тактической ситуации. Это одни из наиболее вероятных направлений контрнаступа, который намерены предпринять укронаци при поддержке американских и британских спецслужб. Приезд Путина – знак Укрорейху, что о его планах нашему руководству прекрасно известно, и будет дан решительный отпор. Даже штатовские военные эксперты уже прогнозируют провал контрнаступа. Кокаинисту Зеленскому и всей его клике стоит тщательно подумать, прежде чем засылать под наш ответный огонь очередную партию пушечного мяса».
«Всевидящее око» рассуждает о значимости визита и символике подаренной иконы:
«Второй за месяц визит главы государства в зону СВО показывает, что он придает первостепенное значение разворачивающимся там событиям и процессам. Нам кажется очень важным, что особое внимание было уделено южному направлению, где, по всей видимости, враг попробует нанести свой главный удар в рамках широко разрекламированного "контрнаступления". Как пишет ТГ-канал Readovka, "как и в случае с Мариуполем, своим посещением Путин дает понять – назад дороги нет, никаких "заморозок" и "договорняков" не будет". А еще многие обратили внимание на символику подарка президента командующему ВДВ Михаилу Теплинскому. Уроженец Донбасса, генерал-полковник Теплинский – один из самых эффективных командиров СВО. Именно ему президент предложил взять копию "одной из святынь вооруженных сил", складень с образом Спаса Нерукотоворного, хозяином которого, как сказал Путин, был "один из наиболее успешных министров обороны" России XIX века. Предполагают, что этим министром мог быть граф Дмитрий Милютин, с именем которого связана не только успешная военная реформа, но и блестяще выигранная Российской империей Русско-турецкая война 1877-1878 годов».
«Парламент Z кнопкой» выделяет два главных момента:
«Первый – главнокомандующий встретился генералами Теплинским и Лапиным. Оба они имели некоторые проблемы недопонимания с командованием, хотя солдаты и офицеры характеризовали их очень лестно, особенно Теплинского. Его "отпуск" крайне взволновал солдат, теперь же, после понятного сигнала со стороны Путина, который показал всем, что Теплинский и Лапин (а также все генералы на совещании) пользуются полным доверием президента, никаких карьерных игр быть не должно. Тем более перед контрнаступлением ВСУ. Второй любопытный сигнал – передача иконы военным группировки войск "Днепр". Это перекликается с легендой, согласно которой в конце 1941 года в самый разгар Битвы за Москву по приказу Сталина над городом был совершен "воздушный крестный ход" – столицу облетел самолет с иконой Богородицы и тем самым спас город. Параллели вполне прозрачны».
«Рамзай» комментирует реакцию наблюдателей:
«Очередной визит российского президента в зону боевых действий вызвал растерянность в рядах как западных, так и многих отечественных наблюдателей. Ведь всего месяц назад Президент был на фронте, и эта его поездка была максимально освещена в СМИ. И вот он снова на передовой. Более того, в этот раз Верховный Главнокомандующий прибыл без министра обороны и начальника Генерального штаба. Непонятно... На самом деле все очень логично. В ходе первой поездки на фронт им были заслушаны доклады командующих о ситуации на вверенных им участках, их решения по предстоящим боям. И, конечно, в ходе этих заслушиваний были внесены дополнения, поправки. Уточнены задачи и озвучены проблемы, которые требовали немедленных решений. Очевидно, что Президент дал соответствующие команды и теперь лично прибыл, чтобы на месте разобраться в ходе их выполнения и в преддверии весенних сражений еще раз услышать командующих, которым предстоит их вести».
«338» следит за тем, как украинские пропагандисты пытаются размыть информационную картину:
«Упорно складывается впечатление, что к недавнему визиту Верховного в зону проведения СВО противник подтянул своих психоборов. Иначе объяснить усердное размывание повестки дешевыми вбросами сложно: а был ли, а где был, а почему туда, а почему в это время, а зачем икона, а что значит поездка, приехал, потому что доверяет/не доверяет, а где другие персоналии спецоперации и прочая, и прочая. Если оно так и есть, то ни разу не удивит – слишком сильно проглядываются шаблоны героизации фронтовых прогулок Zеленского и обыгрывания в известном стиле любых действий ВВП. По факту никаких глубинных смыслов нет: Верховный посетил участок фронта. Оценил обстановку, напомнил командирам о недопустимости искажения, особенно приукрашивания, докладов, посмотрел, в каких условиях живут на фронте и прифронтовой зоне и как можно улучшить условия для военных и гражданских. Верховный приехал поддержать тех, кто на передовой линии защиты Родины, кому сегодня нужна поддержка. Точно так же, как приезжал на передовую накануне Нового года. Других смыслов нет и быть не может».
Красноярск и его Усс (отклеился)
В четверг губернатор Красноярского края Александр Усс (на фото) сообщил, что покидает свой пост, поскольку получил от Владимира Путина предложение перейти на другую работу на федеральном уровне. Президент предложил занять пост главы региона заместителю министра финансов Михаилу Котюкову, который поблагодарил главу государства за доверие и принял его предложение.
«Доктор Z прописал» рассказывает про Усса:
«Временно исполняющим обязанности главы региона он был назначен в 2017 году, спустя год от приставки "врио" избавился. Надо заметить, что Усс в начале 2000-х боролся за пост губернатора края, но тогда уступил Александру Хлопонину. При этом, бесспорно, Александр Усс играл в политике региона большую роль. До того, как стать губернатором, он 20 лет возглавлял краевой парламент. Сейчас же, по его словам, президент предложил ему работу на федеральном уровне».
«Русский Сыч» пишет, что новый врио – выпускник «школы губернаторов»:
«Михаил Котюков, и.о. главы Красноярского края – то ли второй, то ли первый поток Высшей школы госуправления РАНХиГС. Проверять лень – как и в очередной раз напоминать прописную истину последних лет: хочешь прикинуть, кто будет назначен в регион – кури списки выпускников "школы губернаторов", а другие списки не кури. Кстати, NB – в том числе и для себя: не путать Михаила Котюкова с Антоном Котяковым. Он тоже выпускник "школы губеров" и тоже министр. Только не бывший, как Котюков в Минобрнауки, а действующий (Минтруд)».
Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров дает больше информации о Котюкове:
«Поздравляю выпускника программы кадрового управленческого резерва ВШГУ Михаила Котюкова с назначением врио губернатора Красноярского края! Михаил Михайлович также является членом Наблюдательного совета нашей платформы "Россия – страна возможностей" и наставником конкурса "Лидеры России". Желаю успехов в новой должности, оптимизма и новых проектов в интересах жителей».
«Советник СО РАН» напоминает, что Котюков связан с наукой:
«Михаил Котюков хорошо известен в научном сообществе. В 2013-2018 он возглавлял ФАНО (Федеральное агентство научных организаций), затем стал министром науки и высшего образования РФ. Пробыл им до 2020 года, его сменил Валерий Фальков. До 20.04.2023 Котюков занимал пост заместителя министра финансов. М.М. Котюков родился и получил образование в Красноярске, был министром финансов Красноярского края. Личные впечатления от М.М. Котюкова: внимательный, осторожный, финансист, чиновник».
Кара-Мурза и его срок
В понедельник Мосгорсуд приговорил оппозиционера-иноагента Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о ВС РФ и руководстве нежелательной организацией.
«НЕПРИНЦЕССА» терзается вопросом:
«Напомню, Кара-Мурза лоббировал в Вашингтоне антироссийские санкции. В сеть выложены фотографии иностранных документов Кара-Мурзы. Осужденный является подданным его величества короля Великобритании, а также обладает статусом постоянного резидента США. Казалось бы, тут все однозначно: лоббировал антироссийские санкции (или просто пытался повлиять на политику России, используя ресурсы англосаксов) – добро пожаловать в тюрьму за госизмену. Это справедливо. В любой стране мира. Достаточно представить зеркальную ситуацию – что было бы с урожденным подданным Британии, который бы катался в Россию строить козни против королевства, и которому бы за это еще выдали российское гражданство? Вопрос риторический. Но есть вещь, которая меня в этой истории очень смущает: что Кара-Мурза делал в России, зная, что может сесть в тюрьму? Почему его не эвакуировали вместе с остальными агентами влияния?»
«Комиссар Исчезает» имеет предложение:
«Мертвый голубь на улице – вызывает бесконечно больше сочувствия, чем Кара-Мурза, суетившийся по чужим столицам, с чужим товарищем майором и секретарем обкома, чтобы получше наказать этих русских. Вместе с тем человек, который никого не убивал, не насиловал и не резал на куски, складывая их в чемоданы, человек, виновный только в том, что он подонок, русофоб и смердяков, не должен бессмысленно мариноваться в тюрьме. Он должен приносить пользу. То есть служить обменным фондом, чтобы вытащить в Россию каких-то хороших и пострадавших людей. А кого нам нужно вытащить? Конечно, идеально было бы поменять Кара-Мурзу, Навального, Яшина, Дмитриева и всю эту свору – на русских политзаключенных с Украины. Но, к сожалению, с той стороны на такой обмен не пойдут, поскольку они наших предателей не любят и вытаскивать их не хотят. Поэтому я вижу один правильный вариант. Обменять Кара-Мурзу, Навального, Яшина и прочих – на Радована Караджича, Ратко Младича, Милана Мартича и других осужденных Гаагой сербов. Таким образом мы: спасли бы тех, кого спасать больше некому; показали бы всему миру и самим себе, что власть Гаагского трибунала не беспредельна, и что вытащить оттуда можно. Согласились бы на это европейцы-американцы? Думаю, согласились бы, если должным образом нажать на тему мрачных перспектив их здешних холуев».
«АДЕКВАТ Z» пишет о том, чем Кара-Мурза отличается от прочих оппозиционеров:
«У получившего сегодня двадцать пять лет строгого режима Кара-Мурзы есть одно отличие от Навального. Если первый давно обзавелся британским паспортом, то второго никто из хозяев не удостоил – или по крайней мере обе стороны до сих пор держат это в строгом секрете. Есть у них и общее. Во время судов над обоими хозяева совершали массу демонстративных жестов, вплоть до отбывания номера послами и послицами в залах и коридорах судов. Но включить ни того, ни другого ни в какие контуры обмена (а обмены так или иначе продолжаться будут при абсолютно любом уровне двусторонних отношений) хозяевам не придет в голову и близко. Ставка отыграна, материал отработал, материал может отбывать назначенное от звонка до звонка, и на его судьбу, несмотря на любую риторику по этому вопросу, теперь плевать трижды. Ну а что многолетняя системная вражеская деятельность продолжает оборачиваться заслуженным воздаянием, это уже давно не событие и даже не новость».
Депутат Госдумы Андрей Луговой пишет о внимании западных дипломатов к Кара-Мурзе:
«Поддержать подданного Соединенного Королевства и по недоразумению только сейчас оказавшегося на скамье подсудимых иноагента Кара-Мурзу пришли 40 дипломатов из 24 стран. <…> "Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу…" Напомню еще одну деталь в этом деле о предательстве: следствие установило, что на протяжении многих лет этот творческий человек оказывал организациям из стран – членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это публицист получал около $30 тыс. (около 1,7 млн рублей) ЕЖЕМЕСЯЧНО. Так что список стран, чьи дипломаты пришли в суд, это перечень государств откровенно русофобских и ведущих подрывную антироссийскую кампанию. Остановить это можно, выдворив посольства этих стран из России!»
Политик Никита Ляховецкий недоумевает:
«А они понимают, эти дипломаты зарубежные, что работают они отнюдь не в плюс Кара-Мурзе? Ну то есть его фактически обвиняют в предательстве Родины и работе на Запад. И тут в его защиту ровным строем выступают послы Великобритании и США. Тут как бы и доказательств не надо никаких, сами по своей воле пришли в суд и сами заявили – Владимир наш человек, освободите его немедленно – наших это только раззадорит. Выглядит просто, что Кара-Мурзу списали за ненадобностью и сейчас используют для банального пиара на внутренний рынок – очередное доказательство "кровавости режима" – для красивых передовиц Guardian и Daily Mail».
Санкции и их бумеранг
На этой неделе западные политики и СМИ сокрушались по поводу обратного действия антироссийских санкций.
«MarketScreen» злорадствует, читая статью Financial Times:
«После десяти пакетов санкций против России ЕС, по всей видимости, достиг дна. По словам чиновников, работающих над будущими санкциями блока, дополнительные действия, вероятно, будут ограничены расширением списка физических лиц, на которых распространяются замораживание активов и запреты на поездки (в настоящее время почти 1500 человек и более 200 юридических лиц), и шагами по ужесточению существующих мер путем закрытия лазеек. Большинство чиновников признают, что единственные отрасли российской экономики, оставшиеся без санкций, – это те, без которых одно или несколько государств-членов ЕС не могут жить, и поэтому на меры, направленные против них, будет наложено вето. "Мы закончили", – сказал один из них. "Если мы введем больше санкций, то потерь для нас будет больше, чем..." Чем что? Ибо дальше... "И все же... экономика России – на данный момент – все еще настроена на рост в этом году, и ее промышленность все еще функционирует". Глубоко питончик заглотил хвост. Видимо, до самой головы».
«Тайный советник Z» следит за печалями американской прессы:
«Санкции против России – крупнейший просчет Запада в истории. Это признают не только в Европе, но и в США. American Thinker пишет, что РФ не просто справляется с трудностями и ограничениями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада СCCР. Издание отмечает, что пока страны Запада будут бороться с дефицитом энергоносителей и инфляцией, российская экономика будет расти быстрее, к примеру, британской или немецкой. В это же время The Washington Post разочарован тем, что далеко не все западные компании ушли из России. Более того, они еще умудрились захватить долю сбежавших фирм. Из 3141 иностранных компаний – только 211 компаний покинули российский рынок. Остальные нашли способы вести деятельность в РФ. Например, PepsiCo объявила, что будет производить только товары первой необходимости, и торгует картофельными чипсами. Unilever под тем же предлогом – мороженым Magnum. Ikea закрылась, но ее торговые центры Mega – работают. Coca-Cola HBC "ушла", но по-прежнему управляет 10 заводами, производящими "Добрую колу", "Рич", "Моя семья" и т.д. С санкциями наши западные недруги, действительно, прогадали. Они не учли, что кроме Европы и США есть остальной мир, и что с русскими людьми такие игры не пройдут. На любую санкцию найдется антисанкция. И точка».
«Мейстер» отмечает, что и американские чиновники начали о чем-то догадываться:
«"Санкции, введенные США против России и других стран, могут поставить под угрозу гегемонию доллара", – это не кремлевская пропаганда, а слова министра финансов США Джанет Йеллен в эфире максимально пробайденовского CNN. Внезапно выясняется, что, размахивая санкционным топором, США сами рубят ветку, на которой сидят. Дополнительно отметим, что происходит не только отказ от доллара в качестве международной резервной валюты, но и отказ от западных финансовых институтов в целом: банковских счетов, платежных систем, клиринговых центров и т.д. Между тем скромный процент за оказывание всему миру всех этих услуг по-прежнему генерирует изрядную часть ВВП США и ЕС и лежал в основе западного благополучия».
Политолог Мария Дудко комментирует новость о том, что связанные с Россией компании продолжают получать государственные контракты в странах ЕС:
«С самого начала усиленной санкционный войны со стороны Запада была понятно, что страны ЕС либо выборочно, либо сообща будут нарушать санкции благодаря различным уловкам. Начиная от разбавления российской нефти нефтью из стран Прибалтики с указанием второго происхождения, так как ресурсы из первой страны составляют 49% от объема, а значит, нефтепродукт уже не вражеский, заканчивая налаживанием контактов с дочерними компаниями, которые прикрыты фирмами-"прокладками"».
«Банкста» отмечает, что китайские товарищи тоже не дают Западу расслабиться:
«Си Цзиньпин подготовил ответ на западные санкции. Оказавшись отрезанным от передовых технологий из-за санкций США, Китай перешел к решительному контрнаступлению. В последние месяцы власти страны вводили санкции, штрафовали и даже задерживали сотрудников ряда крупных западных компаний. А теперь Китай готов лишить Запад редкоземельных металлов, без которых [не может обойтись] европейский и американский автопром».
Европа и не её зерно
Болгария, Венгрия, Польша и Словакия с 22 апреля временно запрещают импорт украинского зерна. Причина в том, что беспрецедентный рост импорта украинской сельхозпродукции вредит местным фермерам.
Политик Елена Панина надеется, что хотя бы теперь бедным странам достанется немного зерна:
«В Польше скопилось по меньшей мере 4 млн тонн зерна, что обвалило цены вдвое. Никто не знает, что делать: вывозить зерно обратно на Украину бессмысленно, а везти в Европу нельзя. В саму Польшу зерно попало как "техническое", его качество никто не проверял, сертификатов соответствия нет. При этом 60% предупреждений об опасных продуктах поступает в единую европейскую систему RASFF как раз из Польши – в связи с украинской продукцией, в которой обнаружены пестициды, плесень, сальмонелла и т. д. Словом, целых 4 млн тонн контрафактного зерна нельзя законно продать в Польше, но и отправить дальше – тоже. Хранить же его дорого. Похоже, зерно теперь и правда передадут бедным странам по принципу "На тебе, боже, что нам негоже"».
«Мюсли вслух» комментируют новость о том, что Польша предложила ЕС запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания, включая яйца, птицу, сахар и мед:
«Украине наглядно указали ее место в пищевой цепочке первого мира. Это вопрос даже не коммерции, а продовольственной безопасности: если слишком полагаться на украинские продукты питания, то в случае перебоев с их поставками страны Восточной Европы рискуют получить конкретные внутренние проблемы. Украине не позавидуешь: демпинговые поставки украинских продуктов в ЕС обрубают их лучшие польские, болгарские и словацкие друзья, а перенаправить продукцию на азиатские и африканские рынки потребует решения головоломной логистической задачи, и совсем не факт, что это удастся сделать».
«Карточная изба» сомневается в возможностях Еврокомиссии, которая заявила о намерении проверить правомерность отказа стран ЕС от поставок зерна с Украины:
«Политические лидеры Восточной Европы чихать хотели на посылы Еврокомиссии. У них назревают фермерские бунты, которые могут снести действующие правительства, отстранив их от власти. Поэтому шкурный интерес восточноевропейской правящей элиты здесь доминирует. Кроме того, можно констатировать, что Украина получила еще один удар в спину с неожиданной стороны. Ее недавние союзники попросту предали киевский режим, который уже потирал руки в предвкушении получения солидных барышей от зерновых контрактов с Восточной Европой. Правда, в ответ президент Украины Зеленский и его окружение получили комбинацию из трех пальцев. Наконец, налицо явный раскол среди союзников Киева. Западная Европа, в отличие от Восточной, оказалась в вопросе импорта украинского зерна "по разные стороны баррикад". По сути, украинская коалиция в Старом свете стала трещать по швам и имеет все перспективы окончательно развалиться».
«Темник» рассуждает про украинский второй фронт:
«Европейская сказка Украины подходит к концу. Реалии жизни берут неньку за горло. Дмитрий Медведев же сказал недавно: Украина никому не нужна. Надо же! Оказалось, правда. <…> Киев сдал пахотные земли глобальным продовольственным корпорациям. Те хотят сбывать товар на наиболее платежеспособных рынках. А заодно и придушить местных товаропроизводителей. Но рынки начинают бунтовать. Второй фронт украинского кризиса неожиданно открывается совсем в другом месте».
«От Латеранского холма до Вислы. Станислав Стремидловский» пишет о том, почему Польше «нужна смерть Украины»:
«Потому что, как показывает последний прогноз Евростата, к 2100 году население Польши сократится более чем на 8,1 миллиона человек. Таким образом, на Польшу будет приходиться почти 30% общей убыли населения в Европейском союзе. Хуже дела прогнозируют только Италии. Спасти Польшу может лишь миграция – без нее население страны сократилось бы более чем на 13 миллионов человек. Но миграция откуда? Явно не из Африки и Ближнего Востока. По словам эксперта Польского экономического института Анджея Кубищака, негативные тенденции сдерживает приток беженцев с Украины. "Уже сейчас около 6,5% нашей рабочей силы составляют иностранцы. В ближайшие годы мы удвоим, а то и утроим этот процент", – заявляет эксперт. Иными словами, Украина должна умереть, чтобы число мигрантов в Польшу выросло. Это и будет главной задачей Варшавы на среднесрочную перспективу».
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