Телеграм: Путин привился, губернатор сел, Суэц встал

1

Во вторник президент России сделал прививку отечественным препаратом.

«Кремлёвская прачка» комментирует отсутствие информации о том, какой именно вакциной привился Путин:

«Отказ Президента сообщать, какой именно из российских вакцин он привился, расцениваю как намеренное изменение вектора общественной дискуссии с "прививаться – не прививаться" на "конечно прививаться, но чем именно? ". Учитывая, что все российские вакцины безопасны и высокоэффективны, не имеет значения, чем именно будут прививаться граждане РФ. Пускай потом спорят о степени статусности своей прививки той или иной вакциной, главное, чтобы антитела выработали».

«АДЕКВАТ» считает, что пример Путина ускорит вакцинацию населения России:

«После слов Путина, что завтра и его очередь прививаться, спрос, надо думать, заметно подрастет. Поэтому в высшей степени ко времени обязательство Минздрава: до конца месяца поставить на места 6,5 миллионов комплектов, а за апрель и май – еще 30 миллионов, потому что производство, как ему и полагается, растет. Обязательство Минздрава фиксируем. Если оно будет выполнено, лучшего не надо будет и желать – ни в одном уголке страны желающим привиться не придется ждать ни неделями, ни тем более месяцами. Потому что у нас такого не должно быть в принципе: созрел – записался и пошел – укололся. Не в европах же. По счастью».

«Себестоимость Событий» находит оправданным нежелание президента вакцинироваться на камеры:

«Сейчас в России зарегистрированы три вакцины – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Демонстрация вакцинации позволила бы определить, какой именно вакциной воспользовался президент, и создала бы недоверие к другим вакцинам. Также с точки зрения пропаганды демонстрация процесса укола не добавила бы доверия у ковид-диссидентов и оппозиции – они равноценно будут убеждать окружающих, что "он не получал вакцину вовсе" и "ему вкололи физраствор". По неофициальным и неподтвержденным данным экспертов и СМИ, Путин воспользовался вакциной "Эпивак-Корона" – она более приемлема для пожилых людей, детей, а также аллергиков и т.п».

Политолог Татьяна Становая тоже полагает, что реклама одной из трех равноценных российских вакцин была бы неуместна:

«Довольно разумно для Путина привиться "российской" вакциной, не уточняя какой именно. Такая политическая поддержка всех трех вакцин, плюс – критики лишаются повода лишний раз упрекнуть российского президента в геополитическом пиаре Спутника. Но производители Спутника, наверное, разочарованы. Хотя тут, конечно, две стороны медали. Привись Путин публично Спутником, где-то это помогло бы продвижению вакцины, а где-то затруднило бы».

«Мюсли вслух» пишут, что Путин решил привиться именно сейчас, потому что стало очевидно – дефицита вакцин в России нет, прививка доступна для всех желающих:

«Очень своевременные числа были оглашены сегодня на совещании президента Путина о вакцинации. Итак, для победы над заразой должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны. Для этого потребуется 70 млн комплектов доз вакцины. 4,3 млн человек вакцинированы полностью, прививки первым компонентом сделали 6,3 млн. На текущий момент произведено 20 млн комплектов доз вакцины, в марте должно быть произведено еще 12,5 млн, в апреле – 17 млн и далее по нарастающей, чтобы к 1 июля получить свыше 80 млн двухкомпонентных доз. Таким образом, производственная сторона дела обеспечена, пробуксовка наблюдается в организации вакцинирования и в информационной сфере (напомним, что в феврале, по данным онлайн-опроса, были готовы привиться только 29%). Отсюда и решение президента Путина: "Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра". Президент готов личным примером поддержать и стимулировать массовую вакцинацию».

