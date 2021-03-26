Телеграм: Путин привился, губернатор сел, Суэц встал
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его прививка
Во вторник президент России сделал прививку отечественным препаратом.
«Кремлёвская прачка» комментирует отсутствие информации о том, какой именно вакциной привился Путин:
«Отказ Президента сообщать, какой именно из российских вакцин он привился, расцениваю как намеренное изменение вектора общественной дискуссии с "прививаться – не прививаться" на "конечно прививаться, но чем именно? ". Учитывая, что все российские вакцины безопасны и высокоэффективны, не имеет значения, чем именно будут прививаться граждане РФ. Пускай потом спорят о степени статусности своей прививки той или иной вакциной, главное, чтобы антитела выработали».
«АДЕКВАТ» считает, что пример Путина ускорит вакцинацию населения России:
«После слов Путина, что завтра и его очередь прививаться, спрос, надо думать, заметно подрастет. Поэтому в высшей степени ко времени обязательство Минздрава: до конца месяца поставить на места 6,5 миллионов комплектов, а за апрель и май – еще 30 миллионов, потому что производство, как ему и полагается, растет. Обязательство Минздрава фиксируем. Если оно будет выполнено, лучшего не надо будет и желать – ни в одном уголке страны желающим привиться не придется ждать ни неделями, ни тем более месяцами. Потому что у нас такого не должно быть в принципе: созрел – записался и пошел – укололся. Не в европах же. По счастью».
«Себестоимость Событий» находит оправданным нежелание президента вакцинироваться на камеры:
«Сейчас в России зарегистрированы три вакцины – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Демонстрация вакцинации позволила бы определить, какой именно вакциной воспользовался президент, и создала бы недоверие к другим вакцинам. Также с точки зрения пропаганды демонстрация процесса укола не добавила бы доверия у ковид-диссидентов и оппозиции – они равноценно будут убеждать окружающих, что "он не получал вакцину вовсе" и "ему вкололи физраствор". По неофициальным и неподтвержденным данным экспертов и СМИ, Путин воспользовался вакциной "Эпивак-Корона" – она более приемлема для пожилых людей, детей, а также аллергиков и т.п».
Политолог Татьяна Становая тоже полагает, что реклама одной из трех равноценных российских вакцин была бы неуместна:
«Довольно разумно для Путина привиться "российской" вакциной, не уточняя какой именно. Такая политическая поддержка всех трех вакцин, плюс – критики лишаются повода лишний раз упрекнуть российского президента в геополитическом пиаре Спутника. Но производители Спутника, наверное, разочарованы. Хотя тут, конечно, две стороны медали. Привись Путин публично Спутником, где-то это помогло бы продвижению вакцины, а где-то затруднило бы».
«Мюсли вслух» пишут, что Путин решил привиться именно сейчас, потому что стало очевидно – дефицита вакцин в России нет, прививка доступна для всех желающих:
«Очень своевременные числа были оглашены сегодня на совещании президента Путина о вакцинации. Итак, для победы над заразой должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны. Для этого потребуется 70 млн комплектов доз вакцины. 4,3 млн человек вакцинированы полностью, прививки первым компонентом сделали 6,3 млн. На текущий момент произведено 20 млн комплектов доз вакцины, в марте должно быть произведено еще 12,5 млн, в апреле – 17 млн и далее по нарастающей, чтобы к 1 июля получить свыше 80 млн двухкомпонентных доз. Таким образом, производственная сторона дела обеспечена, пробуксовка наблюдается в организации вакцинирования и в информационной сфере (напомним, что в феврале, по данным онлайн-опроса, были готовы привиться только 29%). Отсюда и решение президента Путина: "Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра". Президент готов личным примером поддержать и стимулировать массовую вакцинацию».
Губер и его Шпигель
Следственный комитет задержал по подозрению в коррупции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Позже Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Вместе с Белозерцевым по делу проходят несколько человек, в частности, арестован бывший сенатор, глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель. По версии следствия, Белозерцев получал от него взятки за предоставление госконтрактов на обеспечение лекарствами медучреждений региона.
«Субъект» рассказывает о процессах, запущенных задержанием Белозерцева:
«Задержание Белозерцева запустило эффект домино в Пензенской области: следователи задержали главу администрации Пензенского района Сергея Козина и его предполагаемого сообщника по подозрению в получении взятки от бизнесмена за решение земельного вопроса. Козину грозит до 12 лет лишения свободы, а его предполагаемому сообщнику – до 10 лет заключения. Вопрос теперь только один – распространится ли "эффект Белозерцева" на другие регионы?»
«Без рецепта» размышляет о сути претензий к Шпигелю:
«Причиной самых больших проблем в карьере экс-сенатора мог стать разбор полетов после кризисного этапа пандемии. Изначально борьба с COVID-19 была фактически отдана на откуп регионам – отличная почва для возможных злоупотреблений. К августу прошлого года компания Шпигеля стала крупнейшим поставщиком Авифавира и Арепливира. За лето ей удалось реализовать больше 30 тыс. упаковок. На лечение коронавируса из Москвы деньги выделяли щедро. Сам Фавипиравир обвиняли в неэффективности».
Депутат Госдумы Александр Хинштейн пишет о масштабах фармакологического бизнеса Шпигеля:
«Экс-советник спикера ГД Г. Селезнева и фармацевтический король Борис Шпигель – исторически был тесно связан с Пензенской областью. Еще с конца 1990-х его "Биотэк" работал с местным фармпредприятием "Биосинтез". Затем он начал реализовывать в регионе эксперимент по "прорывному" лекарственному обеспечению. Под эту сурдинку – в 2003 г. был делегирован губернатором [Пензенской области] В. Бочкаревым в Совет Федерации, где пробыл 10 лет. Параллельно – купил областную "Фармацию", монополизировав все аптечные поставки. Я знаком со Шпигелем еще со времен Г. Селезнева. Очень колоритный персонаж. Поэтому ничуть не удивлен фактом его задержания. Уверен, что с этой пухлой руки – кормились многие чиновники. Тем более, учитывая масштабы его "Биотэка", ставшего еще в эпоху [министра здравоохранения и социального развития] М. Зурабова одним из крупнейших поставщиков лекарств в стране».
«РосСкандал» комментирует пророчество Хинштейна:
«Ох, боимся, что прогноз-мем депутата Госдумы, единоросса Александра Хинштейна, что глава Пензенской области не последний задержанный в этом году губернатор – скоро начнет сбываться! Возьмем хотя бы тот факт, что взяткодатель по делу – фармгруппа "Биотек" – активно продвигала интересы на уровне глав более чем тридцати (!) субъектов РФ. Ну, вы понимаете... А задержанный глава "Биотэка" Борис Шпигель <…> явно молчать не будет...»
Генпрокурор и его права человека
Генпрокурор Игорь Краснов обратился к Владимиру Путину с просьбой передать его ведомству полномочия по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах. Сейчас эти функции исполняет Минюст. Президент согласился с предложением генпрокурора.
«Мейстер» пишет о негативном и позитивном содержании этой новости:
«Президент Путин санкционировал смену представителя России в Европейском суде по правам человека: вместо Минюста им станет Генпрокуратура. У этой новости 2 стороны: плохая и хорошая. Плохая: президент недоволен тем, как интересы РФ доселе отстаивались в ЕСПЧ (иначе не надо было бы ничего менять). Хорошая: президент не прислушивается к голосам, предлагающим игнорировать ЕСПЧ или вовсе порвать с ним, а надеется на перемены к лучшему».
Юрист Павел Чиков считает, что особых изменений ждать не стоит:
«Это, скорее, внутриполитическая новость, чем внешнеполитическая. Не думаю, что на заявителях в ЕСПЧ сильно скажется замена агента государства-участника. Совету Европы тоже все равно, к какому ведомству принадлежит представитель высокой договаривающейся стороны. Если кто-то в Генпрокуратуре считает, что замена тренера сильно повлияет на результативность сборной, то зря. 99% работы, связанной с представлением интересов страны в ЕСПЧ, – это работа абсолютно рутинная, и возможности для маневра и выражения позиции ограничены единичными кейсами. При этом большинство конфликтных ситуаций у России связаны с уже вынесенными решениями ЕСПЧ – они касаются их исполнения. А взаимодействие с Комитетом министров Совета Европы, который следит за исполнением постановлений суда, – это прерогатива МИДа. То есть замена Минюста на Генпрокуратуру на этапе исполнения решений ЕСПЧ не скажется».
«Мастер пера» отмечает, что решение о замене Минюста на Генпрокуратуру демонстрирует ужесточение позиций РФ:
«В спорах о том, чем вызвано решение передать от Минюста к Генпрокуратуре функции представительства интересов РФ в ЕСПЧ, конечно, следует учитывать, что форма одежды с погонами у прокурорских брутальнее, чем у минюстовских. Прокуратура вообще представляется особым институтом власти с жестким охранительным статусом – в то время, как позиция Минюста все же больше на стыке либеральной и силовой башен, несмотря на наличие в его структуре подведомственной тюремной службы ФСИН. Таким образом, согласившись с явно заранее согласованной инициативой генпрокурора Краснова о передаче его епархии "надзора" за ЕСПЧ, президент демонстрирует внешним партнерам ужесточение позиций РФ на этом направлении пока еще не свернутого сотрудничества с ЕС. Дальше прокуратуры Россия на этом фронте отступать, конечно, не будет, потому что позади – Москва».
Юрист Мухамед Биджев рассуждает о возможном конфликте интересов:
«С одной стороны, это логично – если прокуратура осуществляет соответствующие функции в российских судах, то ей же и целесообразнее осуществлять соответствующие функции и в ЕСПЧ. С другой стороны, соответствующие дела становятся предметом рассмотрения ЕСПЧ из-за того, что в том числе и именно прокуратура недоработала (вместе с судами соответствующих уровней) при рассмотрений правопритязаний заявителей на стадии рассмотрения споров на национальном уровне. Кроме того, функции прокурорского надзора при осуществлении судебного контроля внутри страны исключают осуществление функций представителя всего российского государства вовне без конфликта интересов. Минюст осуществлял все-таки специфические функции представительства государства по Европейской Конвенции, не имея формального конфликта интересов – федеральный орган юстиции российского государства не является каким-либо процессуальным участником рассмотрения и разрешения на национальном уровне споров, неудовлетворенность разрешения которых является основанием для обращения в ЕСПЧ».
«Темник» пишет об усилении влияния Генпрокуратуры:
«Ситуация любопытная. Генпрокуратура хочет выйти на международный уровень и стать своего рода переговорщиком со структурами ЕС. Кроме того, ведомство желает увеличить свой аппаратно-политический вес. В том числе за счет Минюста – предполагается, что "международные" отделы министерства перейдут под крыло Генпрокуратуры».
Навальный и его акции
Соратники осужденного Алексея Навального объявили о подготовке новой акции в его защиту. Они призвали сторонников регистрироваться на сайте, отмечая свое местонахождение на карте. Новую акцию планируется организовать, когда на сайте зарегистрируются полмиллиона человек, готовых выйти на митинг.
«Всевидящее око» проанализировало отметки на карте, которые оставляют сторонники Навального, и удивилось:
«Замечательная карта у навальнистов на сайте! Каждая точка, говорят – это смелый человек, протестующий против "кровавого режима". Если посмотреть на точки, например, в центре Москвы, можно обнаружить, что на данный момент 39 человек протестуют прямо из ГУМа, 42 – из мавзолея Ленина, а еще пятеро сидят на Спасской башке (и говорят "ку-ку!" каждый раз, когда бьют куранты). Отличная карта, по точности и достоверности – абсолютно в духе Навального».
Журналист Андрей Вышинский пишет, что для участия в акции регистрируются боты:
«Поскольку вывести на улицы людей у Навального и его сторонников получается плохо, было решено создать иллюзию глобальной поддержки в интернете. Поэтому для накрутки использовали ботов. Один человек легко может поставить нужное количество отметок, регистрируя каждую из них на отдельную почту. На видео четко заметно, как всего за несколько часов с одного IP проставили больше 1000 отметок на карте сайта. Вот такая "народная поддержка"».
«Акитилоп» объясняет, какая технология используется для накрутки отметок:
«Похоже, часть столичных протестующих проживают в соборах Кремля, в здании ФСБ и в администрации президента. В маленьких селах чаще всего указывают адрес здания администрации или дома культуры. Навальнисты используют парсер – программу, которая ищет адреса и ставит точку на карте. В Москве такими адресами будут Кремль, Сити, Белый дом, а в далекой деревушке – дом культуры или сельсовет. Эта же программа автоматически подставляет точку на карте. Большая их часть, конечно же, накручена. На секунду, это всего лишь каждый десятитысячный житель».
Юрист Илья Ремесло считают, что инициатива сторонников Навального очень понравится правоохранительным органам:
«[Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид] Волков приказал своим мартышкам создать интернет-ресурс, который позволит переписать всех навальнистов во всех городах России, вплоть до места жительства. Это лучшая помощь эшникам и ФСБшникам, которые теперь будут точно знать, по каким адресам приходить за "палками" и посадками хомяков. Подумайте сами – ведь какой-либо иной полезной функции у этого сайта попросту нет. Какое отношение перепись сторонников имеет к освобождению Навального? Хочешь узнать количество сторонников и где они живут – проведи закрытые рассылки, соцопросы, но зачем же сдавать сторонников вплоть до домашнего адреса?»
Политолог Алексей Чеснаков считает, что затея с картой нужна оппозиции для организации сентябрьского голосования:
«Новый проект Волкова – это ничто иное как попытка спасти "Умное голосование", а не Навального. <…> Что предлагает новый ресурс? Оставить адрес электронной почты и местоположение, чтобы на карте было видно, в каких городах и сколько человек готовы выйти на митинги. По случайному стечению обстоятельств именно эта информация собирается на сайте "Умного голосования". Таким образом, сейчас соратники Навального просто пополняют базу потенциальных участников УГ. Подписываетесь на митинг, а перед выборами бонусом получите информацию о том, за кого, по мнению команды Навального, нужно голосовать».
Суэцкий канал и его пробки
Со вторника движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, принадлежащего японской компании. Решением египетских властей Суэцкий канал официально закрыт для навигации. По обе стороны канала скопились сотни судов.
«Доктор прописал» рассказывает о финансовых убытках судовладельцев и собственников грузов:
«Масштаб происходящего будет понятнее, если напомнить, что стоимость грузов, которые ежедневно провозятся через Суэцкий канал, составляет (по данным Lloyd's List) примерно 9,5 млрд долларов. Это примерно 12 процентов мировой торговли и примерно 10 процентов поставок нефти и газа».
«Сам ты инвестор!» указывает на тех, кто выиграл от блокировки канала:
«Блокировка Суэцкого канала помогла владельцам нефтяных танкеров выйти из убытков. Прибыль супертанкеров в среду – на второй день после того, как контейнеровоз Ever Given встал на мель, – составила $626 в день. До блокировки Суэцкого канала в течение двух недель судовладельцы несли ежедневные убытки в размере более $6 тыс. Причина проста – ЧП на Суэцком канале привело к росту стоимости морских перевозок по всем направлениям».
«Новый Век» считает, что поиски русского следа не за горами:
«Как одним движением джойстика на капитанском мостике повысить цену на нефть во всем мире, парализовать грузоперевозки и сорвать рабочие планы тысяч, если не миллионов, людей? Блестящая комбинация! Если вдруг станет известно, что контейнеровоз воткнули в берег Суэцкого канала не просто так, а по сговору, России это так не сойдет с рук. Потому что кто больше всех заинтересован в росте цен на нефть? Правильно! Первый закон детектива гласит – ищи кому выгодно. А тут и искать не надо. Хоть бы штоль каким-то нашим орденом незадачливого капитана наградили. Например, "За вклад в дружбу народов". Совершенно заслуженно, кстати, было бы – гляньте, сколько он своим талантом российскому бюджету денег сэкономил. Поднял ставки на 3,5 бакса за баррель! За это не то что орден – надо срочно в губернаторы назначить! Сразу видно – наш человек, хоть и не знает ни одного слова по-русски».
«Политджойстик/Politjoystic» пишет о перспективах восстановления движения по каналу:
«Судя по соцсетям, ситуация с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале очень непростая. Рассматривают вариант разгрузки его вертолетами, чтобы снизить осадку, но это непросто и не быстро, нужны транспортные военные вертолеты, опытные такелажники, и надо определить, куда сгружать, плюс необходимо решить вопрос с владельцами контейнеров и страховыми компаниями. Буксиры пока не справляются и не могут вытянуть корму в русло от берега, а подкоп носа можно делать только с берега. Полноценное восстановление движения по каналу ожидают лишь через месяц. Кстати, по нему ходили не только транспортные суда, но и военные».
«338» рассуждает о преимуществах альтернативы Суэцкому каналу – Северного морского пути:
«Инцидент с бутылочным горлышком Суэцкого канала – это, что называется, все флаги в гости к нам, то есть в наш СевМорПуть. Но вместе с тем и очередной виток заявлений наших партнеров о недопустимости монополизации Россией СМП и активизация мероприятий по спайке других арктических государств. Как для ревизии правовых инструментов, так и реализации конкретных мероприятий (дежурства, патрулирования, учения, строительства). Не забывая про информационную составляющую, разумеется. А кто первым на фоне Суэца напомнит о СевМорПути – того и "акции вверх"».
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