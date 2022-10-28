Телеграм слушает Путина, а смотрит на Собчак
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его «Валдай»
В четверг Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Политолог Дмитрий Фетисов подводит итоги выступления президента:
«1. В принципе Путин не сказал ничего нового по сравнению с тем, что говорил раньше. Но "упаковано" отлично, а с учетом текущей обстановки в мире это делает его речь, как минимум, равной "мюнхенской речи".
2. Выступление абсолютно не для широких масс, и даже не для экспертов и гостей "Валдая", при всем уважении к ним. Речь Путина для лидеров государств.
3. Окончательно оформлен главный посыл в виде борьбы с глобализмом. И она явно будет идти до конца без каких-либо компромиссов.
4. Тема экологии не забывается. От планов по освоению Арктики Россия не отказывается. Сигнал прозвучал.
5. Интересна и почти явная реклама "Росатома". Экспорт "мирных ядерных" технологий – плодотворная тема для сотрудничества.
6. Мир уже никогда не будет прежним. Как бы пафосно это ни звучало. "Новая эпоха" – не просто оборот из речи Путина, а констатация новой реальности».
«Мейстер» называет речь Путина на Валдае самым миролюбивым его выступлением за последний год:
«При этом это не "оливковая ветвь", но миролюбие уверенной в себе силы, осознающей свою правоту и цели. Ключевой тезис всей речи – необходимость построения равноправного общества, справедливого для всех, в противовес диктату глобалистской идеологии с нынешним изводом "либеральной демократии" в качестве образца и примера для подражания. С этой точки зрения нашими союзниками являются все претендующие на самостоятельную внешнюю политику и собственную идеологию. Просто потому, что такая политика неизбежно будет входить в противоречие с целями тех, кто стремится сохранить свое господство над миром. Организационное оформление этого нового глобального сопротивления – вопрос времени, но это уже в любом случае вопрос "когда", а не "если". И на эту же тему хорошее сравнение, которое президент России привел в беседе с Ф. А. Лукьяновым уже после своего выступления, сопоставив политические процессы с тектоническими. Их действие неизбежно и не зависит от чьего-либо желания».
Депутат Госдумы Мария Бутина комментирует слова президента о том, что Россия пыталась дружить с Западом:
«Боже, как дежавю. Я ровно так и говорила ФБР в гараже для допросов: "Люди, вы чего? Я ж с миром. А вы меня – в тюрьму, карцер, требуете сделать смачных заявлений за сытую жизнь в США. Хотите, чтобы я была инструментом, чтобы в очередной раз показать мою страну демоном?!" Нет – был мой ответ. Вот и отсидела от звонка до звонка. Других, кроме моей, фамилий в деле Бутиной нет. Пусть уголовница. Ну, и пофиг. Иначе было нельзя. Зато теперь суть их америкосовскую да лживую я знаю. Но, действительно, есть другая, нормальная, народная и традиционная Америка. Только что-то она тихо молчит и также молчала, когда надо мной издевались, хоть и знала та Америка правду».
«Темник» подчеркивает, что Путин давно предупреждал западных партнеров:
«Выступление Путина на "Валдае", в принципе, повторяет прошлые слова Президента в антизападном ключе. Важный акцент делается на концепции многополярного мира, в котором не будет сверхдержав, гегемона, а все государства будут взаимодействовать друг с другом на принципах уважения чужих интересов. И ближайшее десятилетие, по словам Путина, ознаменуется концом однополярного мира. В этой оптике Россия формирует для внешней и внутренней аудитории образ постгегемонического будущего (тот самый многополярный мир)».
Координационный совет и его члены
Во вторник Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России и воинских формирований.
«Друид» констатирует, что вертикаль работает:
«Координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил показал готовность и решительность президента осуществлять перезагрузку многих процессов госуправления. Текущая ситуация, в том числе и неудачи на фронте, привели в действие огромный государственный механизм, который называется вертикаль власти. Главным механиком в нем является президент, который в последние месяцы демонстрирует высочайший уровень мобилизации, огромный уровень работоспособности. Сейчас глава государства дает сигнал всей вертикали: нужно работать по-новому, эффективнее, быстрее, качественнее и оперативнее. Для этого и создан оперативный штаб, который позволяет снимать многие бюрократические преграды. Однако самое главное, что мобилизации подлежит не только военный и силовой блок, но и гражданский. Передовая теперь везде – и гражданские, и военные должны ей соответствовать».
«АДЕКВАТ Z» пишет о том, что считает самым главным:
«Путин потребовал ревизии процедур и нормативов (а если понимать шире, чем буквально – немалого корпуса подзаконных актов), влияющих на качество и особенно темпы работы. Не только производственной для нужд армии: сказанное касалось всех направлений деятельности правительства. Задача не просто в том, чтобы стабильно обеспечивать результат в виде максимума единиц продукции в минимум времени, съедаемого всеми организационными процессами. Задача еще и в том, чтобы исключить для всех принимающих решения и организующих работу риски, вытекающие из несоответствия существующей нормативки требованиям давно уже не мирного времени. В ручном режиме эту часть задачи в полной мере не выполнить даже при большом желании, а поэтому необходимо быстро и внимательно организовать работу по системному разминированию таких рисков. Чтобы буква и процедура стимулировали стремление к результату, не вися ни на работе капканом, ни на ответственных – дамокловым мечом нецелевого использования средств и прочих подобных радостей. Акцент, сделанный на этих вопросах на самом верху, подчеркивает их огромную значимость и позволяет надеяться, что работа будет проведена быстро и с толком».
«Землянка» обращает внимание на работу в регионах:
«На совете также выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что работа ведется по 4 направлениям, в числе которых указы президента об отработке уровней реагирования на возникающие угрозы, содействие Минобороны РФ, социальная поддержка семей мобилизованных и совместное действие по поддержке оборонно-промышленного комплекса. Также С. Собянин заявил о том, что в большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности идет планово, но в приграничных регионах необходимо ввести меры дополнительного реагирования. Также стоит отметить, что глав регионов не оставили наедине с решением проблем. В. Путин поручил Министерству финансов и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов. Это не значит, что губернаторам надо сидеть и ждать поддержку от федерального центра. Им стоит продолжать оптимизировать экономику в регионах и взыскивать дополнительные средства в региональные бюджеты. Не зря президент потребовал от всех уровней властей более высоких темпов работы по всем направлениям».
«Тайны Ленинградского двора | Мобилизация» комментируют слова премьер-министра Михаила Мишустина о том, что в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности:
«Да, наверное, уже пора возвращать должность "генерал-губернатора"? Недавно созданные координационные советы – специальный и по обеспечению потребностей вооруженных сил – неизбежно повлияют на систему управления в регионах. Она будет подстраиваться под федеральный тренд. Плюс, несомненно, вырастет роль Государственного совета РФ, который будет оперативно обсуждать как поправки в законодательство, так и нормативно-правовые акты правительства, включая выделение дополнительных средств из федерального бюджета. Именно поэтому в оба совета вошел мэр Москвы Сергей Собянин – представитель губернаторского корпуса. И еще один момент. Наверное, стоит пересмотреть всевозможные многочисленные KPI для глав регионов, часть из них точно, пусть временно, но потеряет свою актуальность».
«Политесса Кислицына» обобщает главные тезисы совещания:
«1. Управленческие решения должны исходить из реальных запросов и потребностей всех сфер экономики, которая продолжает перестраиваться в соответствии с вызовами времени.
2. Оперативность и эффективность системы управления должна быть серьезно повышена. Это необходимо для решения главной задачи – достижения победы.
3. Регионы не останутся без поддержки, особенно те, где ситуация сложнее, чем у других.
Итого: мы наблюдаем новое следствие частичной мобилизации. Общество, государство и экономика начинают движение к новой модели работы, которая позволит достичь целей, поставленных руководством страны».
Киев и его бомба
В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов сообщил, что работы по созданию Украиной «грязной бомбы» находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию.
«РосСкандал» приводит подробности:
«Спецы украинского "Южмаша" подготовили муляж ракеты "Искандер", который планируют напичкать радиоактивным материалом и якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Якобы силами украинской ПВО. После чего Зеленский заявит на весь мир о пуске ядерного заряда ВС РФ и, разумеется, потребует от Запада "ответного" ядерного удара по России. По сути, мир на пороге провокации не против России, а против всего человечества. Все происходящее сейчас – это же не оборона, не нападение и не поднятие ставок. Это полное безумие. Отставной свихнувшийся кэвээнщик перешел, черту после которой принимается решение о ликвидации».
«Militant Conservative» объясняет логику Киева:
«Для оценки вероятности применения Украиной "грязной бомбы" необходимо понимать, что Украина в своем нынешнем виде это государство-смертник, задачей которого является нанесение максимально возможного урона России. Украинцы-то хотели иной роли, но у их новых друзей были другие замыслы. Возможно, что в какой-то момент украинцы свою роль осознали, в частности это начал понимать Зеленский, но изменить это ничего не может. Единственное, что может сделать осознавшая свою роль и участь Украина – это попытаться утянуть за собой в небытие весь оставшийся мир, так как сама уже обречена. Понимают ли это заказчики проекта государства-смертника? Похоже, что да, но признать свои ошибки мешает большая политика. Украинский смертник-гомункул выходит из под контроля и становится проблемой для всего человечества, которую западный мир изо всех сил старается не замечать, несмотря на то, что им самим уже становится страшно».
«Мышь в овощном» полагает, что провокация с «грязной бомбой» санкционирована Вашингтоном:
«По мнению 46-го президента США, применение Россией на Украине ядерного оружия стало бы "серьезной ошибкой". Судя по тому, что Байден никак не реагировал ни на использование Киевом химического оружия, ни на многочисленные факты целенаправленных ударов по мирному населению – все это "ошибками" не является, ВСУ действуют в тех рамках, которые для них определил Вашингтон. Ну и вопрос о пресловутой украинской "грязной бомбе" при таком подходе становится риторическим…»
«Мастер пера» видит и позитивную сторону:
«Оптимизм внушает уже сам произведенный расчет последствий применения подобного оружия, согласно которому радиоактивные изотопы разнесутся на 1500 км и могут накрыть Польшу. Получается, что неприятель сам себя в таком случае и накроет, причем гораздо эффективнее, чем все прежние российские обстрелы украинских городов ракетами и дронами. Конечно, побочным эффектом такой инициативы может стать перекладывание вины за произошедшее на российскую сторону, о чем МО РФ вполне предусмотрительно уже всех, кого могло, предупредило. Но тут уже ничего не поделаешь, таков геополитически расклад и сложившаяся практика».
Собчак и её бегство
В понедельник коммерческого директора Ксении Собчак задержали по делу о вымогательстве в телеграм-каналах. Сама Собчак накануне обысков в ее доме уехала в Литву по израильскому паспорту.
«Со своей колокольни» напоминает, что эти события были предсказаны:
«К гадалке не ходи. Полгода назад блогерша Ника Белоцерковская предсказала Ксении Собчак на картах таро проблемы с законом. Блогерша призвала Собчак "бояться какого-то мужика" и "не слушать советы". При этом все ее проблемы решит какой-то "высокопоставленный чиновник". Мы бы тоже могли такое предсказать, и даже без карт таро. "Не нужно ворожиться, а лучше на волю Божию положиться. К ворожеям ходят люди двоедушные, которые не надеются на милость и помощь Божию, а ищут помощи человеческой или надеются более на какие-либо расчеты человеческие, а не на Бога и Его всесильную помощь и вездесущий Промысел". Преп. Амвросий Оптинский».
Музыкант Аким Апачев радуется:
«Собчак уехала из России. Уверен, что у правоохранительных органов есть железобетонные доказательства ее нечистоплотности. Также уверен, что ей дали окно возможности для отъезда. Очень гуманно, но вполне настойчиво Россия становится на путь самоочищения».
Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов вспоминает о проведенном Собчак расследовании:
«А помните, как еще совсем недавно Ксения Собчак попыталась провести свое расследование о том, как устроен современный телеграм, о сетках телеграм-каналов и их медиавлиянии. Как оказалось, настоящее расследование велось специально обученными людьми и совсем в другом месте. А Собчак, как в том старом добром анекдоте, в результате расследования вышла на саму себя».
«Мюсли вслух» готовятся наблюдать за красочным шоу:
«Сменив локацию с России на заграницу, отечественная несистемная оппозиция продолжает привычные внутривидовые разборки. Редкая неделя проходит без скандалов и взаимных упреков в моральной нечистоплотности, провокациях, работе на ФСБ и Кремль. Чистая клоунада, реалити-шоу на гастролях. В котле с булькающим оппозиционным варевом все же не хватало щепотки жгучего перца, которым вполне может стать самая честная в мире журналистка, еще совсем недавно утверждавшая, что у нее нет израильского паспорта, а теперь въехавшая в Литву как гражданка Израиля. Новый "Дом-2" несистемной оппозиции готов, теперь подъехала ведущая. Запасаемся попкорном: нас ждут несколько увлекательных сезонов».
Британия и её премьеры
В понедельник новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стал бывший глава Минфина Риши Сунак. Он сменил Лиз Трасс, которая продержалась на этом посту всего 45 дней.
«Северяночка» высоко оценивает Сунака на фоне его предшественницы:
«Изначально, кстати, ставила на победу Риши Сунака в предвыборной гонке, и избрание Лиз Трасс на пост британского премьера меня очень удивило. Второй Маргарет Тэтчер из нее бы никогда не получилось – у знаменитой предшественницы интеллекта было поболее, а вот Сунак первый в своем роде, обладает незаурядной деловой биографией и великолепно вписывается в тренд на переосмысление колониального прошлого».
«Старушка Англия» пишет, что изменится для России:
«Сунак и его супруга владеют IT-компанией Infosys, заявившей об уходе из России только в апреле. То есть Лондон ввел санкции против Москвы после начала спецоперации на Украине, а Сунак еще некоторое время продолжал получать доходы на российском рынке, призывая другие компании из Великобритании воздержаться от инвестиций в Россию. Но есть большой плюс – британцы хвалят его продуманную финансовую политику, а это как раз то, что сейчас необходимо стране. Что значит его премьерство для России? Риши Сунак с самого начала осудил спецоперацию на Украине, выступая за введение санкций против Москвы. Также он обещал усилить поддержку Украины, которую осуществлял Борис Джонсон. Еще не нужно забывать, что Сунак – индус, поэтому он может использовать свои личные связи для притеснения интересов России в Индии».
«Пшеничные поля Терезы Мэй» рассказывают о плюсах и минусах Сунака:
«Из плюсов: прошел коронавирусный кризис, ассоциируется у населения с выплатами для поддержки экономики, разумеется, распилил с олигархами кучу всего, но не стеснялся и решительно национализировать железные дороги или вводить прямое государственное управление в секторах, которые грозились схлопнуться. Все еще будут и припоминать, что жена Сунака специально не получала британское гражданство, чтобы не платить налогов – может быть, заведет какую-то борьбу с офшорами и уклонением крупного бизнеса от уплаты налогов, чтобы отмазаться. Ну и это. Сунак довольно скучный и не умеет делать презентаций и красиво подавать себя – ему придется нанять команду переговорщиков. Посмотрим, не поплывет ли он под прицелом прожекторов. И опять – общество ждать не будет. Второй премьер за год, избранный кучкой депутатов, не прошедший испытания общенародными выборами, не сформулировавший предвыборной повестки. Эти премьерские ботинки будут ему сильно жать».
«Доктор Z прописал» отмечает, что Владимир Путин не поздравил Сунака с назначением на пост премьера:
«Хотелось бы добавить "и правильно сделал", но да и без нас разберутся. Тем более, Дмитрий Песков уже объяснил – Британия недружественная страна, так что какие поздравления. Да и странно бы они выглядели, когда новый премьер в первой же речи обвинил Россию в дестабилизации мирового энергетического рынка».
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