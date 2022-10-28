Телеграм слушает Путина, а смотрит на Собчак

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Во вторник Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России и воинских формирований.



«Друид» констатирует, что вертикаль работает:

«Координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил показал готовность и решительность президента осуществлять перезагрузку многих процессов госуправления. Текущая ситуация, в том числе и неудачи на фронте, привели в действие огромный государственный механизм, который называется вертикаль власти. Главным механиком в нем является президент, который в последние месяцы демонстрирует высочайший уровень мобилизации, огромный уровень работоспособности. Сейчас глава государства дает сигнал всей вертикали: нужно работать по-новому, эффективнее, быстрее, качественнее и оперативнее. Для этого и создан оперативный штаб, который позволяет снимать многие бюрократические преграды. Однако самое главное, что мобилизации подлежит не только военный и силовой блок, но и гражданский. Передовая теперь везде – и гражданские, и военные должны ей соответствовать».

«АДЕКВАТ Z» пишет о том, что считает самым главным:

«Путин потребовал ревизии процедур и нормативов (а если понимать шире, чем буквально – немалого корпуса подзаконных актов), влияющих на качество и особенно темпы работы. Не только производственной для нужд армии: сказанное касалось всех направлений деятельности правительства. Задача не просто в том, чтобы стабильно обеспечивать результат в виде максимума единиц продукции в минимум времени, съедаемого всеми организационными процессами. Задача еще и в том, чтобы исключить для всех принимающих решения и организующих работу риски, вытекающие из несоответствия существующей нормативки требованиям давно уже не мирного времени. В ручном режиме эту часть задачи в полной мере не выполнить даже при большом желании, а поэтому необходимо быстро и внимательно организовать работу по системному разминированию таких рисков. Чтобы буква и процедура стимулировали стремление к результату, не вися ни на работе капканом, ни на ответственных – дамокловым мечом нецелевого использования средств и прочих подобных радостей. Акцент, сделанный на этих вопросах на самом верху, подчеркивает их огромную значимость и позволяет надеяться, что работа будет проведена быстро и с толком».

«Землянка» обращает внимание на работу в регионах:

«На совете также выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что работа ведется по 4 направлениям, в числе которых указы президента об отработке уровней реагирования на возникающие угрозы, содействие Минобороны РФ, социальная поддержка семей мобилизованных и совместное действие по поддержке оборонно-промышленного комплекса. Также С. Собянин заявил о том, что в большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности идет планово, но в приграничных регионах необходимо ввести меры дополнительного реагирования. Также стоит отметить, что глав регионов не оставили наедине с решением проблем. В. Путин поручил Министерству финансов и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов. Это не значит, что губернаторам надо сидеть и ждать поддержку от федерального центра. Им стоит продолжать оптимизировать экономику в регионах и взыскивать дополнительные средства в региональные бюджеты. Не зря президент потребовал от всех уровней властей более высоких темпов работы по всем направлениям».

«Тайны Ленинградского двора | Мобилизация» комментируют слова премьер-министра Михаила Мишустина о том, что в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности:

«Да, наверное, уже пора возвращать должность "генерал-губернатора"? Недавно созданные координационные советы – специальный и по обеспечению потребностей вооруженных сил – неизбежно повлияют на систему управления в регионах. Она будет подстраиваться под федеральный тренд. Плюс, несомненно, вырастет роль Государственного совета РФ, который будет оперативно обсуждать как поправки в законодательство, так и нормативно-правовые акты правительства, включая выделение дополнительных средств из федерального бюджета. Именно поэтому в оба совета вошел мэр Москвы Сергей Собянин – представитель губернаторского корпуса. И еще один момент. Наверное, стоит пересмотреть всевозможные многочисленные KPI для глав регионов, часть из них точно, пусть временно, но потеряет свою актуальность».

«Политесса Кислицына» обобщает главные тезисы совещания:

«1. Управленческие решения должны исходить из реальных запросов и потребностей всех сфер экономики, которая продолжает перестраиваться в соответствии с вызовами времени.

2. Оперативность и эффективность системы управления должна быть серьезно повышена. Это необходимо для решения главной задачи – достижения победы.

3. Регионы не останутся без поддержки, особенно те, где ситуация сложнее, чем у других.

Итого: мы наблюдаем новое следствие частичной мобилизации. Общество, государство и экономика начинают движение к новой модели работы, которая позволит достичь целей, поставленных руководством страны».

