Телеграм: «Прямая линия», QR и британские остановки

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В среду Владимир Путин провел «Прямую линию». Она впервые прошла в новом формате, без традиционных прямых включений из регионов. Граждане России записывали обращения через мобильные телефоны, соцсети, специальное приложение и сайт. За три часа и 42 минуты президент ответил на 68 вопросов. Больше всего людей интересовали пандемия и вакцинация.

Журналистка Наиля Аскер-заде, которая была одной из ведущих на «Прямой линии», делится своими впечатлениями:

«Новый формат получился «народным», несмотря на то что в студии, помимо президента, были только мы – ведущие. Таким его делали трансляции со всех уголков нашей необъятной Родины. А Владимир Владимирович, отвечал на вопросы спокойно, выслушивая каждую проблему до конца и пытаясь лично разобраться во всем. <…> Хоть вопросов было крайне много, но ни один из них не останется без внимания, поскольку Владимир Путин слов на ветер не бросает. Эфир закончился, волонтеры продолжали обрабатывать заявки, а ОНФ будет контролировать выполнение поручений».

«Землянка» обращает внимание на одну из центральных тем «Прямой линии»:

«На сегодняшней "прямой линии" среди внутриполитической повестки очень много внимания газификации. Либо обязательства по газификации не исполняются, либо за их исполнение требуют дополнительных денег. Примечательно, что один из вопросов по газификации прозвучал из Карачаево-Черкесии, сенатора от которой в 2019 году арестовали как раз за соучастие в махинациях с газификацией, представляется, что в этой сфере должны активно работать и проводить проверки правоохранительные органы».

«Банкста» комментирует слова президента о телефонном мошенничестве:

«Сегодня на прямой линии Владимир Путин дал четкий сигнал всем банкстерам, назвав кибермошенников подонками, с которыми нужно "серьезным образом поработать", а также отметил значительный рост подобного рода преступлений. Кроме как подонками, назвать их на телекамеру нельзя, ведь матерные слова употреблять запрещено. Сегодня вспомнили один из самых заметных случаев последних дней – ситуацию с ветераном Василием Прониным, у которого мошенники украли более 400 тыс. рублей. А таких случаев сотни, причем ежедневно, и преступники не гнушаются красть деньги у самых доверчивых людей – пенсионеров, списывая с их счетов последние деньги».

«Старая площадь» обращает внимание на порядок вопросов:

«Кстати, тема о телефонных мошенниках почему-то шла в разделе "оборона и безопасность", сразу перед Украиной. Видимо, намек на то, что большая часть "псевдо сбербанков" находится на территории нашего нэзалежного партнера».

«Политбюро 2.0» расшифровывает посланные президентом сигналы поддержки:

«Из интересного с прямой линии Путина: Привился "Спутником" – как Минобороны (плюсик Шойгу). Но поддержал "векторовскую" вакцину. Хвалит аграрную отрасль (плюсик Патрушеву-младшему). Поддержал регулирование цен правительством Мишустина. Вспомнил об инициативе, озвученной на съезде "Единой России". Голикова оперативно дала свою экспертизу по защите вакцинации, получила поддержку Путина».

