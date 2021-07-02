Телеграм: «Прямая линия», QR и британские остановки
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его линия
В среду Владимир Путин провел «Прямую линию». Она впервые прошла в новом формате, без традиционных прямых включений из регионов. Граждане России записывали обращения через мобильные телефоны, соцсети, специальное приложение и сайт. За три часа и 42 минуты президент ответил на 68 вопросов. Больше всего людей интересовали пандемия и вакцинация.
Журналистка Наиля Аскер-заде, которая была одной из ведущих на «Прямой линии», делится своими впечатлениями:
«Новый формат получился «народным», несмотря на то что в студии, помимо президента, были только мы – ведущие. Таким его делали трансляции со всех уголков нашей необъятной Родины. А Владимир Владимирович, отвечал на вопросы спокойно, выслушивая каждую проблему до конца и пытаясь лично разобраться во всем. <…> Хоть вопросов было крайне много, но ни один из них не останется без внимания, поскольку Владимир Путин слов на ветер не бросает. Эфир закончился, волонтеры продолжали обрабатывать заявки, а ОНФ будет контролировать выполнение поручений».
«Землянка» обращает внимание на одну из центральных тем «Прямой линии»:
«На сегодняшней "прямой линии" среди внутриполитической повестки очень много внимания газификации. Либо обязательства по газификации не исполняются, либо за их исполнение требуют дополнительных денег. Примечательно, что один из вопросов по газификации прозвучал из Карачаево-Черкесии, сенатора от которой в 2019 году арестовали как раз за соучастие в махинациях с газификацией, представляется, что в этой сфере должны активно работать и проводить проверки правоохранительные органы».
«Банкста» комментирует слова президента о телефонном мошенничестве:
«Сегодня на прямой линии Владимир Путин дал четкий сигнал всем банкстерам, назвав кибермошенников подонками, с которыми нужно "серьезным образом поработать", а также отметил значительный рост подобного рода преступлений. Кроме как подонками, назвать их на телекамеру нельзя, ведь матерные слова употреблять запрещено. Сегодня вспомнили один из самых заметных случаев последних дней – ситуацию с ветераном Василием Прониным, у которого мошенники украли более 400 тыс. рублей. А таких случаев сотни, причем ежедневно, и преступники не гнушаются красть деньги у самых доверчивых людей – пенсионеров, списывая с их счетов последние деньги».
«Старая площадь» обращает внимание на порядок вопросов:
«Кстати, тема о телефонных мошенниках почему-то шла в разделе "оборона и безопасность", сразу перед Украиной. Видимо, намек на то, что большая часть "псевдо сбербанков" находится на территории нашего нэзалежного партнера».
«Политбюро 2.0» расшифровывает посланные президентом сигналы поддержки:
«Из интересного с прямой линии Путина: Привился "Спутником" – как Минобороны (плюсик Шойгу). Но поддержал "векторовскую" вакцину. Хвалит аграрную отрасль (плюсик Патрушеву-младшему). Поддержал регулирование цен правительством Мишустина. Вспомнил об инициативе, озвученной на съезде "Единой России". Голикова оперативно дала свою экспертизу по защите вакцинации, получила поддержку Путина».
Вакцинация и ее коды
В России продолжается ускоренная вакцинация населения. В ряде регионов количество обратившихся за прививкой так резко выросло, что власти едва успевают пополнять запасы вакцин.
В выходные в Москве столичное отделение КПРФ во главе с первым секретарем городского комитета партии провело митинг против обязательной вакцинации. «АДЕКВАТ» в этой связи имеет ряд вопросов:
«Отмежуется ли КПРФ официально от троглодитов в целом и Рашкина в частности? Ну там исключить из партии, выкинуть из думского списка, объявить, что троглодитских ценностей партия не разделяет, что их вбрасывают засланные госдепом для дискредитации партии троцкисты с бухаринцами? А если голову Карлом Марксом напекло до того, что не отмежуются, не будет ли в этом веского повода признать экстремистской организацией партию в целом со всеми вытекающими отсюда последствиями? Особенно на фоне московской смертности, демонстрирующей уже трехзначные цифры за сутки? (Отдельным сюжетом представил себе вспышку в России условной оспы в условном 1909 году. РСДРП (б), вне малейшего сомнения, клеймила бы царизм во все места за необеспечение поголовной вакцинации пролетариата. Но это другое. Понимать надо.)»
Канал «Андрей Вышинский» пишет о борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации:
«Новый день – новая облава на ковидных мошенников в Москве. На этот раз полиция закрепила целый офис, в котором были обнаружены более полусотни бланков сертификатов и около 20 поддельных печатей медицинских организаций. Клиентов преступники искали через интернет, а на встречу с ними направляли курьеров. Напоминаем, что наказание за подделку сертификатов о вакцинации может составить до 2 лет в колонии. Использование же поддельных документов тоже является уголовно наказуемым деянием».
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда пишет, что церковь тоже принимает меры:
«В связи с ухудшением эпидемической обстановки первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве митрополит Воскресенский Дионисий направил архиереям, управляющим викариатствами г. Москвы и ставропигиальными монастырями, циркулярное письмо о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. В письме детализируются некоторые аспекты церковной позиции по настоящему вопросу. <…> Представители клира могут пройти бесплатную вакцинацию в ЦКБ имени святителя Алексия либо сделать прививку в обычной городской поликлинике».
«Суеверная Демократия» приводит статистику, демонстрирующую, почему делать прививку надо:
«В Великобритании на текущий момент более 45 млн человек сделало прививку от ковида – более 67% от населения в 66 млн человек. Новый рост заболеваемости вполне сопоставим с российским, те же 20 тыс. новых случаев в день. Но в то же время число летальных исходов в сравнении с числом заболевших находится на крайне низком уровне. В России, в которой люди только сейчас включаются в массовую вакцинацию, от коронавируса каждый день умирают сотни человек».
«РосСкандал» рассказывает о скандале в Красноярске:
«Директор турфирмы Екатерина Семенова похвасталась об удачной афере в своем Insta-аккаунте. Ее клиенты (семейная пара) сдали положительные ПЦР-тесты перед турпоездкой в Египет, но Семенова подсказала им "выход"… Перед повторным тестом она посоветовала супругам "накачать" в уши, рот и нос антисептик. В итоге прокатило – результат оказался отрицательным! Клиенты благополучно уехали заражать ковидом египтян… Дама "оправдалась" тем, что клиники часто выдают ложноположительные тесты! Руководство головного офиса турфирмы отчиталось, что Семенова уже уволена. Но… не факт, что ее сменщица будет лучше! Походу в турбизнесе жажда наживы отключает мозг!».
Лавров и его статья
В понедельник была опубликована статья министра иностранных дел России Сергея Лаврова «О праве, правах и правилах». В ней говорится о проблемах и перспективах отношений России и Запада.
Депутат Госдумы Елена Панина объясняет, в чем суть статьи:
«Сергей Лавров написал статью о принципах мирового устройства и недопустимости подмены международного права ситуативными правилами. В данной публикации указаны характерные черты так называемого международного порядка, основанного на правилах, навязываемого всему миру коллективным Западом. <…> Говоря простыми словам, все, что соответствует интересам Запада – это по правилам, а то, что не соответствует, значит, против этих правил. А международное право не устраивает США и их союзников именно потому, что оно конкретно и имеет механизмы проверки».
«Мейстер» подчеркивает, что в своей статье министр объясняет разницу в подходах к выстраиванию отношений России и Запада:
«Некоторые положения из статьи Лаврова не только мы, но и весь мир неоднократно слышал от руководства России со времен "Мюнхенской речи" Путина. Однако значимости статьи это не умаляет: Лавров не только показывает сущность евроатлантической дипломатии, но и артикулирует конструктивный подход России, основанный на уважении международного права и цивилизационных особенностей стран мира. Стоит отметить, что статья хоть и переведена на английский, но опубликована в российских изданиях ("Коммерсант" и "Россия в глобальной политике"), что говорит о ее направленности на внутреннюю аудиторию: власть детально объясняет гражданам истоки и механизмы нынешнего противостояния с Западом, подчеркивая правильность и взвешенность выбранного Россией курса».
«Центр "Хризма"» комментирует ту часть статьи, где говорится о попытках США расколоть мировое православие, препятствующее «либеральной концепции безграничной вседозволенности»:
«Еще раз заявлено, что одним из главных двигателей раскола в православии является Вашингтон. Иными словами, данная проблема имеет не только богословскую составляющую (новая экклесиология Фанара), но и политическую. Соответственно, пути ее решения следует искать в указанных двух плоскостях, что ставит Церковь и государство перед необходимостью консолидации усилий в борьбе за единство православия. <…> Отрадно видеть, что высшее руководство страны уделяет важное внимание духовным аспектам в сложных политических процессах. Дай Бог, чтобы после постановки диагноза последовало лечение, которое, несомненно, будет для некоторых сторон (того же Фанара) болезненным, но единственно возможным и необходимым».
Журналист Андрей Афанасьев напоминает, что Лавров вошел в первую пятерку федерального списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму:
«Это действительно скорее предвыборный материал (Лавров оказался почти на самом верху списка "Единой России"). Можно сказать, что это публичное подведение итогов более чем полутора десятка лет в должности главы МИД: не сдадим, не отдадим – нас давят, но мы будем держаться – они все время врали и врут, а мы молодцы. Что ж, теперь понятно, кто возглавит Комитет ГД по международным делам в следующем созыве Думы. Учитывая давние слухи о том, что Лавров откровенно устал и просился на покой, его можно поздравить, так как по сравнению с руководством такой структурой, как российский МИД, депутатское кресло – это, можно сказать, заслуженный отдых».
«Всевидящее око» называет статью декларацией:
«Статья Сергея Лаврова, написанная по результатам встречи президентов России и США в Женеве, больше декларация старого, давно известного, чем заявление чего-то нового. Но декларация предельно ясная и четкая. Резкая. Фактически в очередной раз прямо проговорено, что вещи, которые делают США в мировой политике, это не демократия и либерализм, а тоталитаризм и произвол. Ну и точно так же проговорено, что мы по таким правилам-без-правил играть не будем. Китай, кстати, не будет тоже. Хоть наш глава МИД и не имеет права и возможности говорить за китайцев, но это пару раз на фоне проговаривания позиции России и ее отношений с "уважаемыми партнерами" как бы подразумевается».
Чехия и ее компенсация
В понедельник власти Чехии потребовали от России компенсацию ущерба на сумму 25,5 млн евро в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. В причастности к взрывам чешские власти подозревают российские спецслужбы, но доказательств не предоставляют.
«Мюсли вслух» сразу догадались, каким будет ответ России:
«По схожему поводу президент Путин уже цитировал Ильфа и Петрова: "От мертвого осла уши"».
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий выражается еще более образно:
«Что сказать: уха от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации. А если серьезно, упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования. Жаль!»
«Кот ХП» замечает, что об ухудшении отношений с Чехией говорить уже не приходится:
«Ухудшать тут уже толком больше нечего, а вот денег, как и "селедкиных ушей", никто и не увидит, как бы ни решительно требовали особо ретивые. И это на фоне того, что многие и чешские политики крайне осторожно высказывались на тему причастности ко взрывам, даже без "хайли лайкли". "Просто очень нужны деньги", не более, по ходу».
«Расстрельный» считает происходящее фарсом:
«Напомним, ранее чешская сторона обвинила в организации этих взрывов Боширова и Петрова, но доказать это не удосужилась. Зато интернет в этой связи заполонили мемы о приключениях двух прославленных агентов, которые изрядно насмешили всех. Но и теперь все признаки комедии на лицо: одновременно с требованием выложить $30,5 млн власти Чехии требуют исключить страну из российского списка "недружественных". В МИД РФ, тем не менее, такое никого не рассмешило: там эти действия сравнили с вымогательством».
«Темник» полагает, что и Россия могла бы предложить чехам заплатить по счетам:
«Стоит вспомнить, что этот вызов нам бросает не дружественная некогда ЧССР, а наследница масариковской первой республики. В отношении которой существует ряд живучих версий о краже части золотого запаса Российской империи в ходе Гражданской войны. Белочехи, как известно, несколько раз физически контролировали взятые в Казани вагоны с золотом на их долгом пути до Иркутска. В итоге экспроприировав их у Колчака. Далее считается, что, выдав Колчака, они вернули большевикам и золото. Однако порядочная часть слитков испарилась в ходе событий. В том числе вполне обоснованно подозревают и чешских легионеров. По крайней мере, аргументы в отношении того, что именно они похитили русское золото, выглядят куда весомее, чем версия о русском следе во Врбетице. Так что, если копнуть глубже, то кто кому должен – это большой вопрос».
Британия и ее остановка
В воскресенье британское агентство BBC сообщило, что засекреченные документы Минобороны Великобритании, содержащие подробную информацию о планировавшемся заходе британского эсминца Defender в Крым, были найдены случайным прохожим на автобусной остановке в графстве Кент. Якобы этот гражданин передал материалы BBC; напомним, что именно съемочная группа BBC оказалась на борту Defender в момент провокации в Черном море. Как сообщило агентство, в секретных документах обсуждается вероятная реакция российских военных на проход эсминца через российские воды. Другая часть документов содержит обсуждение плана возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.
«Милитарист» считает произошедшее проявлением английского юмора:
«Даже в романах Ле Карре (как в его последнем произведении "Агент на передовой") содержится упоминание относительно работы с важными документами, так что байка про документы о "Дефендере", найденные на остановке, просто войдет в историю специфического британского юмора».
«Мадуро - не дура» приводит мнение главного аналитика ФСО в 1990-х годах Дмитрия Ефимова:
«ВВС – это почти официальное прикрытие MI-6 за границами острова. Появление документов в редакции ВВС накануне вояжа "Дефендера" – явная часть какой-то специальной операции. И она явно антироссийская. Как говаривали раньше англичане-разведчики: "Если, играя в карты, ты не понимаешь, за чей счет идет игра, то она идет за твой счет". Так что нашим экспертам стоит сосредоточиться не на содержании этих "мокрых страниц", а над тем, зачем они были засвечены англицкими "коллегами". А они обычно играют "вдолгую". На этот случай наши специалисты по разведке говорят так: Если на заборе написано "Продукты", то за забором окажутся дрова».
«РУССТРАТ» рассуждает о том, зачем понадобился этот спектакль:
«Разговоры о "случайности" обнаружения секретной информации оставим детям. Такие находки – это фирменный прием британской политики, но внутренней политики, когда нужно свалить того или иного высокопоставленного чиновника. Судя по тому, что в документах – о чем сообщает ВВС – фигурирует фамилия министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, удар наносился по нему. РУССТРАТ затрудняется сказать, что послужило причиной сознательной передачи в прессу такого широкого набора секретных документов, что, как отмечает ВВС, случается довольно редко. Либо Уоллес перешел дорогу кому-то в стране, и не осталось иного выхода, кроме "слива" информации, в расчете на отставку министра. Либо "посодействовал" заокеанский союзник в лице США, которые могли остаться недовольными британской провокацией, устроенной после встречи в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Насколько известно, против миссии эсминца выступал МИД Великобритании, за – министерство обороны. Окончательное решение в пользу опасного маршрута принял премьер Борис Джонсон. Удар по Уоллесу в этой ситуации может быть "тонким" намеком Джонсону, что добраться могут и до него самого».
«338» предлагает свою версию:
«А почему история с "найденными грифованными документами" не может являться информационным мероприятием с отвлечением внимания от иной резонансной темы? Да хотя бы вот: Борис Джонсон санкционировал строительство национальной яхты, которая должна стать преемником HMY Britannia, выведенной из эксплуатации в 1997 году. Амбициозный проект, место которого пустовало почти 25 лет: по сути это корабль №1, британская "мягкая сила", символ морской державы. Укомплектованный военными моряками, он, стоя на балансе Минобороны и Форин Офиса (не без участия иных ведомств!) и бороздя просторы мирового океана, будет продвигать британские интересы. Звучит будто Джонсон нанял креативщика, сказал ему, не считаясь с затратами, придумать мега-проект. Все бы ничего, но 200 млн фунтов на стройку авторы требуют с Минобороны. Военным и парламенту это не нравится: можно, например, раздать пенсионерам построить новое госпитальное судно или иначе распорядиться деньгами. Назревает история про "яхту Джонсона". И повестку надо размывать».
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