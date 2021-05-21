Телеграм: Принудительный Медвед, злой Минюст и песнь Манижи
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Госдума и ее ответ стрелкам
После трагедии в школе Казани, где на прошлой неделе 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял детей и взрослых, активизировалась законодательная работа по усилению мер безопасности.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике и связи Александр Хинштейн рассказывает о внесенном «Единой Россией» законопроекте, который усиливает госконтроль за оборотом оружия и ужесточает прохождение медосвидетельствования:
«Мы предлагаем ввести в ФЗ "Об оружии" новое понятие: "медицинские противопоказания к владению оружием". Перечень таких противопоказаний определяется Правительством. Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования. Медицинское освидетельствование сможет проводиться только в государственных или муниципальных учреждениях и включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование. При успешном прохождении освидетельствования – формируется электронное заключение, подписанное квалифицированной подписью, которое размещается в ГИС Минздрава. В свою очередь, Росгвардия получает доступ к этому электронному реестру. <…> Если у владельца оружия уже после успешного медосвидетельствования выявились противопоказания (например, после ДТП обнаружились следы наркотиков), информация об этом также размещается в ГИС Минздрава и направляется в Росгвардию».
«338» считает, что ключевой фактор – это прозрачность всех процедур:
«В этой ситуации все карты могут быть в руках "партии цифровизации". С оформлением всех процедур через Госуслуги. Во-первых, прозрачность – видно, кто выдал, когда, где, как проводилось обследование. К тому же принцип "справка только от госучреждения", которому намерены следовать отныне, будет реализован на 100%. Во-вторых, скорость и удобство оформления. <…> В-третьих, упрощение межведомственного взаимодействия. Можно по старинке при необходимости делать запросы в диспансеры, медцентры, центры подготовки кандидатов на владение оружием. А можно реализовать все по принципу "одного окна". Опять же доступность и целостность информации».
Член Общественной палаты России Мария Бутина рада, что депутаты принимают точечные решения:
«Впервые за долгие годы из трагедии, связанной с оружием, сделали правильные выводы. Медицинские справки и, что греха таить, то, как их, к сожалению, иногда получали (хотя в последние годы строже стало, это факт, но недостаточно), – то самое тонкое место в системе получения гражданского оружия. Рада, что не пошли по пути запретов всего и вся, как было раньше, а обратили внимание именно на тот момент, из-за которого произошла трагедия».
«Мейстер» обращает внимание на качество медицинских экспертиз:
«Слухи о значительном ужесточении правил выдачи разрешений на оружие не подтвердились, все остается более-менее по-прежнему, только удобнее для граждан и технологичнее для Росгвардии. И это хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что никаких мер по улучшению качества медицинского освидетельствования законопроект не предлагает. Впрочем, это вопрос не закона, а подзаконного нормативного акта – ведомственной инструкции по проведению этого самого освидетельствования. Однако включить в текст законопроекта отсылочную норму о том, что должно обязательно быть включено в программу освидетельствования, на наш взгляд, стоило».
«Медицинская Россия» поднимает проблему, которая пока не нашла законодательного решения:
«К сожалению, чем шире огласка, тем больше у преступников подражателей. Откуда они берутся? Во-первых, СМИ делают одну серьезную ошибку, называя каждого убийцу "стрелком". Это очень мощный нарратив, размывающий грань добра и зла. У нас был "керченский СТРЕЛОК", "благовещенский СТРЕЛОК" и теперь казанский "СТРЕЛОК". А "стрелки", они ведь бывают разные: например, Робин Гуд или стрелки "ворошиловские" – как бы со своей правдой и чувством справедливости. Во-вторых, что видят последователи в масс-медиа? Убийца жив. Он стоит в окружении "трехслойного" конвоя под охраной – его боятся. Они видят журналистов, которые, выпрыгивая из штанов, пытаются уловить каждое слово, каждый вздох и микромимику "стрелка". <…> Блеклое, пустое ничтожество, по своему хотению лишив жизни ни в чем не повинных детей, становится медийным героем и ньюсмейкером. Он демонстрирует всем остальным – таким же ущербным – наглядный способ самоутвердиться. Заставляет обсуждать себя, считаться с ним и главное – всю страну слушать его».
Медведев и его принудиловка
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас власти России исходят из добровольности прививок, но бывают ситуации, когда для защиты большинства населения вакцинация может носить обязательный характер.
Журналист Станислав Натанзон считает, прививочная кампания должна быть жестче:
«Конечно, не так, чтоб всех под дулами заставлять прививаться. А так, чтобы привитые люди быстрее получали обратно ограниченные свободы. Как это было сделано в Израиле, где без прививки нельзя ходить в кино и театры, в музеи, рестораны и так далее. Если не хочешь – не прививайся и сиди дома до конца пандемии. Исключения – те, кому прививка противопоказана по показаниям врача или кто уже переболел и имеет антитела. Беременные или собирающиеся заводить детей, люди с различными заболеваниями и так далее. Да, такие есть – и, конечно, с официальной рекомендацией врача не прививаться – можно получить исключение из этого правила. Но власти в этом плане либеральны и, как всегда, надеются на общую сознательность. В Москве нас, сознательных – 1,3 миллиона. Из нас, сознательных, 99% не заболевает ковидом. А значит, мы не испытываем на прочность наших врачей и медицинскую систему, не тратим общие бюджетные на лекарства и обслуживание больниц и скорых, менее опасны для других».
«АДЕКВАТ» полагает, что обязательная вакцинация может оказаться единственным способом справиться с инфекцией:
«Сигнал Медведева, что прививки, пусть и в исключительных случаях, могут быть сделаны общеобязательными, если того требует общий интерес, стоит услышать. Услышать, как одно из последних предупреждений: если не поторопимся сами, будем настойчиво потороплены, потому что текущие темпы вакцинации – весьма так себе. Рисковать осенью еще одним всплеском заразы не надо никому – ни людям, ни экономике, ни государству. Поэтому если в ближайший, наверно, месяц или около того не возьмемся за ум, меры обязывающего характера запросто могут оказаться на повестке».
«Вечерний пророк» считает обязательную вакцинацию маловероятной:
«Заявление Медведева о допустимости введения обязательной вакцинации, очевидно, не следует рассматривать как анонсирование планов Кремля. По мнению "Вечернего пророка", это чистой воды "прощупывание" общественного мнения. С учетом надвигающейся третьей волны пандемии, роста заболеваемости, а также все еще недостаточных темпов вакцинации власти прорабатывают разные сценарии развития ситуации. В том числе и крайние меры. Однако, на текущий момент такое развитие событий маловероятно, так как будет негативно воспринято населением, что в преддверии парламентских выборов большой риск».
«ПолитСатирКа» полагает, что заявление Медведева стоит рассматривать как предупреждение:
«Резонансное заявление Дмитрия Медведева о принудительной вакцинации – это пробный шар, пущенный российской общественности. Пока не совсем официальный, но явно имеющий форму предупреждения. Всегда щепетильный в правовых формулировках Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что власти исходят из добровольности прививок (тот самый "беспрецедентный либерализм"), но это пока. Если ситуация будет ухудшаться, возможно введение обязательного порядка вакцинации. Первая реакция уже есть: в регионах, где главы не очень-то и довольны возложенной на них ответственностью за темпы вакцинации, возобновляются массовые проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических правил».
«Темник» думает, что заявление Медведева – это больше, чем «пробный камень»:
«С учетом площадки, на которой оно было озвучено – Петербургском международном юридическом онлайн-форуме – эта установка звучит как задание для юридического сообщества найти правовое решение для разработки новой нормы об установлении обстоятельств обязательности вакцинации. Мотивация зампреда Совбеза понятна. Россия является одним из лидеров по производству вакцин, однако в отношении, например, текущей пандемии коронавируса нового типа процент привившихся составляет на сегодняшний день скромные 6,2% населения. Между тем, современные реалии вынуждают предполагать возможность появления новых штаммов или возбудителей других, не менее опасных инфекций. Соответственно, при необходимости экстренного форсирования противодействия вспышкам заболеваний необходимо заблаговременно предусмотреть правовые механизмы. Что, собственно, всегда было для Дмитрия Анатольевича ключевым профилем деятельности».
Минюст и его штрафы
Минюст планирует автоматически списывать с банковских счетов автомобилистов сумму штрафа при фото- и видеофиксации нарушений. Об этом сообщил замглавы ведомства Евгений Забарчук. Соответствующий законопроект проходит согласования.
«Банкста» предвидит проблемы:
«Идея идет от столичных чиновников и желания освободить от рутины приставов. Но для водителя это может стать адом – оспорить незаконные штрафы и вернуть деньги будет еще сложнее».
«Синие Ведерки» возмущаются:
«То есть за ошибочный штраф у нас даже ответственности никто не понесет, зато человек должен сам бегать по судам, тратить время, нервы, деньги на помощь юриста, доказывать, что не виноват. Так теперь еще у него и деньги начнут списывать просто по факту появления фото с камеры, сначала заплати, а потом будешь разбираться, виноват или нет. Класс! С этой идеей может конкурировать только та, которая предполагает штрафовать за отсутствие штрафов. Но какие наши годы, как говорится».
Блогер Эльшад Бабаев советует:
«Избавляйтесь от банковских карт. Только наличные».
«БюроИКС. Городской транспорт» полагает, что инициатива юридически неправомерна:
«Инициатива Минюста РФ показывает, что юристов в ведомстве нет. Предложением автоматического списания штрафа "Министерство неюстиции" возводит карательный характер правовой системы в абсолют. Не говоря уже о том, что ведомство предлагает нарушить конституционные права граждан на защиту своих прав в суде (возможность опротестовать штраф до его оплаты). По сути, Минюст предлагает упразднить судебную систему как "лишний буфер" между бюджетом государства и денежными средствами автомобилистов».
«Умный утренний кофе» считает инициативу Минюста в целом оправданной, но с оговорками:
«В целом, идея не плоха, но я бы еще делал это с согласия человека. Фактически (в случае согласия) – это будет добровольно подключаемый автоплатеж. Я бы подключил. ВАЖНО! Автоплатеж должен проходить на сумму штрафа. Без надбавки от ФССП. Иначе теряется весь смысл. Те, кто не согласятся, т.е. сами не подключат данную опцию, пусть по нынешнему регламенту разбираются с ФССП. А вот в случае безразборного списания средств у каждого – это приведет к оттоку средств из банков в наличные. Не надо так делать».
Минпросвет и его история
Минпросвещения по поручению Владимира Путина проверило рабочие предметные программы по истории для старших классов в школах с низкими образовательными результатами. Чиновники изучили более 2500 программ и в 70% обнаружили серьезные проблемы, требующие исправления. Ведомство разработает новые программы.
«Доктор прописал» удивляется:
«Вот что удивляет – тема Великой Отечественной войны является одной из центральных уже много лет. В курсах истории в том числе. Что мешало чиновникам обнаружить эти проблемы ранее, тем более раз они серьезные?»
Журналист и политолог Анатолий Вассерман в канале «Жилетка Вассермана» пишет, что с разработкой новых программ может возникнуть проблема:
«Не секрет, что значительная часть наших вузов и наших исследовательских учреждений долгое время сидела на западных грантах. Самый известный грантодатель – Сорос. Но были и другие. Причем они давали даже больше. И сейчас значительная часть самих разработчиков учебных курсов по истории индоктринирована западным образом. Их попросту приучили думать так, как нужно Западу самым примитивным способом. Гранты давали за исследования на тех направлениях, что были нужны Западу, и по возможности с теми выводами, какие нужны Западу. Поэтому боюсь, что сейчас для создания нового учебника истории и новой программы обучения истории надо ориентироваться не столько на мнение профессионалов, сколько на широкое общественное мнение. Поскольку на всю общественность грантов не хватило, поэтому в обществе все-таки есть и разумные независимые мнения, и широкое обсуждение может их выявить».
«Главный политический» пишет о необходимости государственной идеологии:
«Где она есть – пишут соответствующие учебники истории и обществознания. Там не посмеют молодые неолиберальные учителя хаять все советское – ведь тем самым они отрицают и победу в ВОВ, и полет Гагарина, и миллион ярких достижений. Не посмеют еще и из-за страха ответственности, либералы-демократы вообще трусливы и истеричны – именно поэтому они всегда и везде выступают именно стаями, "в составе группы"».
«Мюсли вслух» полагают, что корень проблемы не в учебных программах:
«Элементарная истина состоит в том, что качество преподавания той или иной науки в первую очередь определяется количеством учебных часов, отводимых на ее изучение. А что у нас происходит с числом учебных часов по истории? Оно постоянно сокращается. Зато учебное время на словоблудие ни о чем под пышными названиями "граждановедение", "обществознание", "обществоведение", "Россия в глобальном мире" и т.п. неуклонно растет. На этом фоне все разговоры о качестве школьных учебных программ в лучшем случае пустопорожняя болтовня, а в худшем – демагогия в корыстных целях. Если бы Минпрос в самом деле беспокоился о преподавании истории в школе, он первым делом отказался бы от концентрической схемы изучения предмета и перешел на линейную. Это позволило бы продуктивнее использовать хотя бы те часы, что еще остались на историю. Однако же ничего подобного не происходит».
Манижа и ее финал
Российская певица Манижа с песней Russian Woman получила право выступить в финале «Евровидения-2021», который пройдет в Роттердаме 22 мая.
Журналистка Юлия Витязева пишет о неоднозначном отношении россиян к Маниже:
«Страдания русских женщин, ЛГБТ и протестный активизм. Это комбо. В качестве бонуса сообщаю, что главными пострадавшими от выступления Манижи оказались русские гетеросексуальные мужчины, которые посмели высказать свое недоумение и недовольство выступлением новой "гейфемиконы" и которых теперь беспощадно гнобят те, кто вчера, по их собственному признанию, рыдал у телевизора».
Глава ЛДПР Владимир Жириновский желает Маниже победы:
«Я желаю удачи Маниже на "Евровидении", чтобы она заняла максимально высокую строчку, в идеале – первое место. Что же касается критики в ее адрес, то это наш исключительно внутринациональный вопрос. Не нужно выносить сор из избы. Мы обсуждали у нас внутри страны, кто будет представлять Россию на "Евровидении". И нам в ЛДПР не понравился текст песни Манижи, потому что он уничижителен по отношению к русской женщине: высмеивает фигуру, безотцовщину в России и т.д. Я и сейчас считаю, что можно было подобрать что-то получше. Но коли ее уже выдвинули, коли она уже представляет Россию – за кого же нам еще болеть, как не за нее? Тем более в последние годы "Евровидение" стал конкурсом неформалов. Все соревнуются не столько в пении, сколько в том, чтобы удивить чем-то публику. То бородатая женщина победила, то какие-то монстры от Финляндии. Может быть, такая слегка цыганская песня, наряды и манеры Манижи действительно дадут ей преимущество».
«Неясная поляна» пишет, что на общем фоне Манижа смотрелась эффектно:
«Несмотря на критику Валентины Матвиенко и слабенькое третье место для выступления, исполнительница и песня "Russian woman" зашли европейскому зрителю. Выступление, кстати, на общем фоне выделялось энергетикой, Манижа дала огня. В остальном конкурс "Евровидение" все больше себя изживает, он настолько закостенел в своем формате, что возникает ощущение постоянного дежавю. Посмотреть весь эфир просто невозможно, надеемся, что в финале Манижа тоже будет в начале выступать».
Политтехнолог Анна Федорова считает, что русская таджичка Манижа прекрасно вписывается в наш имперский стиль:
«Я – русская женщина, и мне песня Манижи совершенно не нравится. Смысл норм, отличный даже, прогрессивный, а как сделано – ну, не мое совсем. Ну и что ж теперь. А вот что я думаю о том, что таджичка Манижа поет про "русскую женщину". Мне кажется, это прекрасно. Я вообще национализм не люблю, я люблю империи, внутри которых расцветают сто цветов, царит религиозная и этническая терпимость, а у кого есть гражданство – тот и наш. Значительно более цивилизованная история, чем черепомерки и унылое нытье про всякую культурную апроприацию. Ах, как приятно написать "я люблю империи" в 2021 году, когда слово "имперский" уже стало ругательным, и всякий активист занимается деколонизацией и покаянием».
«Мышь в овощном» выступает с неожиданной инициативой:
«Про выход в финал Евровидения России написали чуть менее чем все. А мы, до кучи, напомним про попадание туда же Израиля. И поздравим с этим достижением капрала ЦАХАЛ Эден Алене. Кстати, пишут, что свою музыкальную карьеру Эден начала именно в период срочной службы в 2018 г. Просто в порядке бреда: вот есть у нас "научные роты", со спортом "в погонах" и так все понятно. Может, стоит задуматься о каких-нибудь "культурных ротах"? Не просто гарнизонный оркестр на танцах в клубе или ветеран, записывающий свои воспоминания, а современные талантливые молодые ребята, обращающиеся своим творчеством к сверстникам?»
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