Телеграм: Принудительный Медвед, злой Минюст и песнь Манижи

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После трагедии в школе Казани, где на прошлой неделе 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял детей и взрослых, активизировалась законодательная работа по усилению мер безопасности.



Председатель комитета Госдумы по информационной политике и связи Александр Хинштейн рассказывает о внесенном «Единой Россией» законопроекте, который усиливает госконтроль за оборотом оружия и ужесточает прохождение медосвидетельствования:

«Мы предлагаем ввести в ФЗ "Об оружии" новое понятие: "медицинские противопоказания к владению оружием". Перечень таких противопоказаний определяется Правительством. Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования. Медицинское освидетельствование сможет проводиться только в государственных или муниципальных учреждениях и включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование. При успешном прохождении освидетельствования – формируется электронное заключение, подписанное квалифицированной подписью, которое размещается в ГИС Минздрава. В свою очередь, Росгвардия получает доступ к этому электронному реестру. <…> Если у владельца оружия уже после успешного медосвидетельствования выявились противопоказания (например, после ДТП обнаружились следы наркотиков), информация об этом также размещается в ГИС Минздрава и направляется в Росгвардию».

«338» считает, что ключевой фактор – это прозрачность всех процедур:

«В этой ситуации все карты могут быть в руках "партии цифровизации". С оформлением всех процедур через Госуслуги. Во-первых, прозрачность – видно, кто выдал, когда, где, как проводилось обследование. К тому же принцип "справка только от госучреждения", которому намерены следовать отныне, будет реализован на 100%. Во-вторых, скорость и удобство оформления. <…> В-третьих, упрощение межведомственного взаимодействия. Можно по старинке при необходимости делать запросы в диспансеры, медцентры, центры подготовки кандидатов на владение оружием. А можно реализовать все по принципу "одного окна". Опять же доступность и целостность информации».

Член Общественной палаты России Мария Бутина рада, что депутаты принимают точечные решения:

«Впервые за долгие годы из трагедии, связанной с оружием, сделали правильные выводы. Медицинские справки и, что греха таить, то, как их, к сожалению, иногда получали (хотя в последние годы строже стало, это факт, но недостаточно), – то самое тонкое место в системе получения гражданского оружия. Рада, что не пошли по пути запретов всего и вся, как было раньше, а обратили внимание именно на тот момент, из-за которого произошла трагедия».

«Мейстер» обращает внимание на качество медицинских экспертиз:

«Слухи о значительном ужесточении правил выдачи разрешений на оружие не подтвердились, все остается более-менее по-прежнему, только удобнее для граждан и технологичнее для Росгвардии. И это хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что никаких мер по улучшению качества медицинского освидетельствования законопроект не предлагает. Впрочем, это вопрос не закона, а подзаконного нормативного акта – ведомственной инструкции по проведению этого самого освидетельствования. Однако включить в текст законопроекта отсылочную норму о том, что должно обязательно быть включено в программу освидетельствования, на наш взгляд, стоило».

«Медицинская Россия» поднимает проблему, которая пока не нашла законодательного решения:

«К сожалению, чем шире огласка, тем больше у преступников подражателей. Откуда они берутся? Во-первых, СМИ делают одну серьезную ошибку, называя каждого убийцу "стрелком". Это очень мощный нарратив, размывающий грань добра и зла. У нас был "керченский СТРЕЛОК", "благовещенский СТРЕЛОК" и теперь казанский "СТРЕЛОК". А "стрелки", они ведь бывают разные: например, Робин Гуд или стрелки "ворошиловские" – как бы со своей правдой и чувством справедливости. Во-вторых, что видят последователи в масс-медиа? Убийца жив. Он стоит в окружении "трехслойного" конвоя под охраной – его боятся. Они видят журналистов, которые, выпрыгивая из штанов, пытаются уловить каждое слово, каждый вздох и микромимику "стрелка". <…> Блеклое, пустое ничтожество, по своему хотению лишив жизни ни в чем не повинных детей, становится медийным героем и ньюсмейкером. Он демонстрирует всем остальным – таким же ущербным – наглядный способ самоутвердиться. Заставляет обсуждать себя, считаться с ним и главное – всю страну слушать его».

