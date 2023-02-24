Телеграм: Китай прислал переговорщика к годовщине СВО
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
СВО и её годовщина
23 февраля в России отметили День защитника Отечества.
«Птичья ягода» рассматривает советские открытки:
«Перебирать старые советские плакаты было очень занимательно. Оно казалось чем-то далеким, памятным и с каждым годом все более размытым. Порой по случаю где-то щемило в груди, но оно было, как старая рана, которая напоминает о себе лишь шрамом и иногда ноет по случаю. Но то была коварная иллюзия времени. И теперь мы ясно увидели, как все мы тесно связаны, как ничто не уходит бесследно и не должно быть забыто или пущено на самотек. Старые плакаты ожили: вновь извивается нацистская гидра, угрожает, плюется, шипит. И тот самый солдат, строго смотревший на нас с пожелтевших страниц, снова идет в бой крепкой поступью, не щадя ни врага, ни своей жизни за Отечество. И сегодня этот день вновь понятен и важен для каждого, словно туман рассеялся, и стало видно все, как оно есть. Возвращайтесь живыми, защитники, наша гордость и лучшие сыны и дочери нашей Родины! С праздником, друзья! С Днем защитника Отечества!»
Официальный канал Президентского фонда культурных инициатив «Культурная волна. Гранты ПФКИ» рассказывает о том, какой подарок приготовил московский Музей Победы:
«Музей Победы в День защитника Отечества приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в широкой праздничной программе, в которую вошли две выставки, поддержанные Президентским фондом культурных инициатив: "Zаветам Vерны" и "Обыкновенный нацизм". В экспозиции вошли фотографии и документы, доказывающие зверства в годы Второй мировой войны, материалы, рассказывающие об агрессивной политике Североатлантического альянса, наглядные доказательства поддержки, которую оказывало и продолжает оказывать НАТО националистическим батальонам. <…> Посетители узнают о подвигах современных защитников Родины, их мужестве и героизме».
«Мейстер» отмечает, что празднику вернули смысл:
«Воспринимавшийся уже многие десятилетия сначала как казенная традиция, а затем как полушутливый "гендерный праздник" (меняем пену для бритья 23.02 на цветы 08.03) день 23 февраля внезапно обрел смысл, и ровно тот, что заложен в его сегодняшнем названии. Это День Защитника Отечества, день тех, кто сегодня воюет или учится воевать, или уже отвоевал, или работает для того, чтобы у воюющих было все им нужное – от снаряжения до актуальных разведданных. И пусть у всех защитников все получится так, как нужно, чтобы они были живы, а враг – не очень. С праздником!»
«Русский Сыч» делится пожеланием:
«Про то, что сегодня все защищают Отечество на своих местах – там, тут, с одним желанием, – сказано много. Сейчас, впервые за долгие годы праздника – вполне конкретное пожелание: чтобы наши карточки огня, у каждого – свои, превратились в одну большую карту, контуром своим стремящуюся на юго-запад. Дальше уточним через год. С праздником, берегите себя».
«АДЕКВАТ Z» обращает внимание на памятную дату 24 февраля:
«Нашей борьбе за безопасное и мирное будущее исполнился год. Многим, и я не исключение, казалось, что путь к победе будет быстрее и проще. Так и было бы, ограничься предмет и пределы конфликта одной сопредельной территорией. Но поскольку цена поражения этой территории для ее хозяев крайне высока, хозяева делают все, что в их силах, чтобы поражения не допустить. Все, что в их силах – это, в первую очередь, не подвергая себя риску сгореть в одночасье. С учетом этого ограничения повлиять на исход войны противник не может и не сможет. Оттянуть неизбежное – пока еще да. И то действуя себе во вред, экономическое измерение которого исчисляется триллионами, а военное – многими годами на восстановление запасов (сплошь и рядом из наличия армий), которые они уже сожгли и еще сожгут. Темпы и сроки всех наших дальнейших операций определять будем мы, потому что оснований для спешки нет – по самой меньшей мере на год вперед время не будет работать на противника ни в одном из ключевых аспектов даже при самом пристрастном рассмотрении. И приниматься во внимание здесь будет не только мера растущего истощения укровоинства и укронаселения, но, весьма вероятно, и факторы глобального порядка. Момент, в который военный эффект будет способен породить максимум геополитического. Мы узнали о себе, своей силе и своей прочности столько, сколько год назад и представить не могли. Это знание – самая надежная гарантия, что оставшуюся часть пути к победе пройдем с честью. Путь прям и верен».
Президент и его послание
Во вторник Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию.
«Акитилоп» комментирует тезисы Путина о том, что экономика России справилась с вызовами:
«В целом послание президента дает четкий сигнал. Исторически Россия почти год назад сделала верный выбор. Курс на обретение полноценного суверенитета уже дает свои плоды, что находит отражение не только в отдельных экономических показателях, но и в том факте, что общество впервые за последние десятки лет по-настоящему консолидируется. А у будущего появляются четкие очертания. Можно сказать, что в своем выступлении Путин одобрил действия кабмина, сделавшего немало для амортизации санкционного удара. Оперативная реакция ведомств, грамотная политика Мишустина, предполагающая комбинацию различных мер поддержки населения и бизнеса, позволили не только удержать ситуацию под контролем, но и создать предпосылки для роста экономики. И президент дает понять в своем послании, что для этого будут приложены все необходимые усилия. Российский лидер говорил, в частности, о системных мерах поддержки бизнесу. В частности, о предоставлении налоговых льгот. Вероятно, в скором времени последуют и конкретные шаги. Вектор обозначен четко: важной составляющей экономического суверенитета станет свобода предпринимательства».
«Мюсли вслух» обращают внимание на слова президента о поддержке участников спецоперации:
«Президент Путин не лукавил, когда говорил о том, что обладает всем объемом информации вокруг темы СВО. Двухнедельные отпуска военнослужащим, создание фонда помощи ветеранам СВО, закрепление за ветеранами персональных соцработников, льготное арендное жилье для сотрудников ОПК – свидетельство учета государством не только текущих надобностей россиян, напрямую вовлеченных в спецоперацию, но и оперативной работы на перспективу их поддержки в будущем».
«Железный Феликс» рассуждает о решении главы государства приостановить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях:
«Все нашим президентом было озвучено четко, ясно, как оно есть, без "эзопового языка". По предпосылкам: "за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время". Еще до начала СВО велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов. "Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон". В общем, здесь и так все понятно – и на чем "Феликс" не раз ставил акцент. На наш взгляд, сейчас важно другое. Кто наш истинный враг, мы и так давно поняли. Сейчас главное – понять, как мы будем противостоять. И это наш президент тоже четко обозначил. Глобальное значение: Россия приостанавливает действие Договора о стратегических наступательных вооружениях. (ДСНВ). И это не "волюнтаристское" решение. К этому вынуждает нашу страну агрессивная политика коллективного Запада».
«Толстые люди в просторных футболках» называют послание максимально четким и конкретным:
«Все легко, существенно и по делу. Признаюсь честно, ожидал чего-то нехорошего. А вышло все так, как тот, простите, нарратив, который близок людям. Запад оказался обманкой для олигархов, построивших свою жизнь на российских ресурсах и вложивших деньги совсем не туда, куда было нужно. Как следствие, все эти люди потеряли свои бесконечные яхты. Так и поделом. Государство должно обеспечивать нужды граждан – газ, свет, вода, пенсионные выплаты. Россия, имеющая суверенитет, должна дальше стремиться к независимости. В промышленной, идейной и демографической сфере. С чем из этого можно не согласиться? Такие послания мне нравятся».
Политолог Дмитрий Фетисов резюмирует:
«Главные смыслы Послания: 1. Ресурсы для экономического роста есть, идеи есть. Надо брать и делать. И нужны кадры, которые будут делать. 2. Хватит цапаться – давайте работать. 3. Время липовых отчетов и имитации работы уходит. Наступает время стратегических проектов и инициативных лидеров. "Послание возможностей". Будут ли люди, которые будут использовать эти возможности?»
Китай и его переговорщик
В среду Владимир Путин в Москве провел переговоры с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Ваном И. Обсуждали украинский вопрос. По итогам переговоров Ван И выразил признательность России за подтверждение готовности решить проблему путем диалога и переговоров.
В пятницу Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Ранее Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности анонсировал появление мирного плана. Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Ван И ознакомил Киев с ключевыми пунктами документа, однако западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщили, что Китай не обсуждал мирный план с Украиной.
«Китайский свяZноj» обличает вранье Кулебы:
«Что и предполагалось – кулеба иностранных дел экс-УССР на днях просто врал на публику "Китай с нами ведет переговоры, Китай с нами обсуждает", подтаскивая все под "Мы с Китаем обсуждаем, мы наравне", по факту просто эксплуатируя фотографии с Ван И, сделанные в кулуарах международной конференции по безопасности. Ни переговоров с КНР не было, ни контактов на высшем уровне – просто хохлы опять исполнили классику "Петя Порошенко ловит Си в коридоре, ручкается и давай врать, что закорешился, провел переговоры, наладил отношения и вообще теперь с братом Пушкиным на короткой ноге". Там село неизлечимое, с вечным гопаком, самогоном, галушками и мриями о том, шобы у заречных корова померла. Они всегда так делают».
«Темник» уличает во лжи и украинского президента Владимира Зеленского:
«Зеленский в интервью итальянским медиа дал понять, что Киев к предложениям и усилиям китайцев относится положительно. Прямая речь: "Наши отношения с Китаем всегда были превосходными, у нас были прочные экономические отношения на протяжении многих лет. И все заинтересованы, чтобы они не менялись". Вспоминая, как грубо, цинично и беспардонно Киев по указке из Вашингтона отобрал у китайцев ценный актив – запорожский двигателестроительный завод "Мотор Сич", к вышеприведенному пассажу возможно относиться исключительно как к политическому сигналу».
«Spydell_finance» пытается ответить на вопрос, будет ли Китай помогать России в противостоянии с Западом:
«Конфликт России и Запада происходит в условиях сильнейших проблем в экономике Китая за последние 40 лет и при высочайшей зависимости от Запада. Сотрудничество России и Китая возможно, если баланс геостратегических интересов сместится настолько, чтобы сотрудничество с Россией оправдывало потенциальные потери от конфликта с Западом, а эти потери могут достигать сотен миллиардов долларов и стоить экономической устойчивости Китая. С другой стороны, Китай не сможет допустить проигрыша России и экспансии Запада на Восток, т.к. это ухудшит геостратегический баланс и создаст фундаментальный очаг напряженности на Севере Китая с риском кристаллизации антикитайского проекта, как Украина стала антироссийским проектом».
«Взгляд на Восток» делится мнением эксперта:
«Самый высокопоставленный дипломат Китая Ван И прилетал в Москву не на мирные переговоры, а для подготовки визита лидера КНР Си Цзиньпина. Россия важна для Пекина как надежный и предсказуемый партнер, источник стратегических ресурсов. Однако у Китая есть "красная линия", пересекать которую он не позволит, рассказал "Взгляду на Восток" автор канала "Китайский колокольчик" Денис Палецкий. <…> Что является "красной линией" для самих китайцев? Они могут закрывать глаза практически на все (СВО для них – нарушение суверенитета Украины, но об этом умалчивают, справедливо указывая, что СВО спровоцировал сам киевский режим под покровительством Запада). Однако есть предел – вызовы для безопасности КНР в любой сфере: энергетической или продовольственной. Больше всего Китай беспокоит и может заставить изменить позицию – угроза ядерной войны. Пекин не сможет остаться в стороне. И он выскажется куда определеннее, чем сейчас, если почувствует реальность угрозы применения ядерного оружия – будь то стратегического или тактического».
«Всевидящее око» соглашается, что Ван И приехал готовить визит председателя КНР в Москву:
«Встреча началась с того, что Владимир Путин попросил китайского дипломата передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, которого назвал "другом". Есть основания полагать, что одной из тем разговора Путина с И был возможный визит китайского лидера в Москву в ближайшие месяцы. Напомним, что соответствующее приглашение было направлено Си Цзиньпину еще в конце 2022 г., но осторожные китайцы медлили с его принятием, очевидно, не решаясь идти на конфронтацию с США. Впрочем, Вашингтон сам обострил отношения с Пекином, сбив китайский зонд, а затем обвинив Китай в некоем "антизападном альянсе" с Россией. "Сейчас усиливается ощущение, что китайские внешнеполитические и стратегические оценки пересматриваются", - полагают российские эксперты. Вполне возможно, что в результате встречи Владимира Путина и Ван И получит дальнейшее развитие военно-политическое сотрудничество России и Китая. Случайно или же нет, но именно сегодня в южноафриканском порту Ричардс-Бэй стартовали трехсторонние учения военно-морских сил России, Китая и ЮАР "Мози-2". Россия представлена на этих учениях недавно вышедшим на боевую службу фрегатом "Адмирал Горшков" и средним морским танкером "Кама"».
Байден и его Киев
В понедельник президент США Джо Байден прилетел в Киев, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и сообщил о выделении Украине очередного пакета военной помощи. Визит продлился около двух часов.
США заявили, что предупредили Россию о визите Байдена за пару часов до его приезда. Депутат Госдумы Андрей Луговой утверждает, что поездка была согласована с Москвой гораздо раньше:
«По вопросам безопасности между Соединенными Штатами и Россией существует специальный канал связи, который действует в режиме онлайн. Дежурный находится и с той, и с другой стороны. Так что Москва и Вашингтон связались гораздо раньше, в тот момент, когда Америка начала планировать визит. На подготовку где-то недели за две выезжает десант. Конечно, о визите предупреждали, потому что появление передовых групп невозможно было скрыть бы».
Украинская хакерская группа «Beregini» считает, что Байден приехал считать деньги:
«На фоне скандалов с разворовыванием бюджетных денег с США и ЕС к нам в Киев приехал Джо Байден. Ему устроили красивое шоу и даже включили сирены воздушной тревоги в городе, чтобы старик понял, как все тут в Украине непросто и в каких условиях приходится воровать, распределять бюджет, который наш сумасшедший наркоман выпросил у мало ориентирующегося в ситуации пожилого человека. Но денюжка обещана, и надо показать американцам документы, куда она планируется потратиться. Уже не получится их убедить в том, что прикрутить кузов или цистерну на старый советский грузовик стоит больше 100 тысяч долларов».
«РосСкандал» обращает внимание на то, что Киев встретил Байдена ложной воздушной тревогой:
«Свершилось! Клоуну Зе привезли дементного деда Байдена, чтоб он побродил с наркофюрером по улочкам Киева, попиарился, смягчил зрадный фон из-за Артемовска. Но как всегда – укрорейх не смог и в этот раз без лжи! Врубили для антуражу воздушную тревогу, благо, что дед все равно ничего не слышит! Как в свое время для актрисы Анджелины Джоли. Хотя и ежу ясно – никто бомбить Бидона с Зеленским не стал бы! Смысл? Вместо этих поставят других актеров-клоунов. Все это очередной спектакль! Его зрители – весь мир, а заложники – украинцы…»
Политолог Малек Дудаков пишет, что в США резко раскритиковали Байдена за поездку в Киев:
«Первым политическим последствием визита Байдена в Киев стало сплочение критиков украинский политики США среди республиканцев. Они вовсю поносили Байдена – за отказ приехать на южную границу США, где творится миграционный кризис, или на место катастрофы в Огайо. И впервые с критикой украинской повестки выступил губернатор Флориды Рон Десантис – потенциальный конкурент Трампа на праймериз. Десантис подчеркнул, что США не должны тратить бесконечное количество денег на Украину – с отсутствием какой-либо стратегии. Десантис уверен, что Америке не стоит вовлекаться в "прокси-войну" с Китаем вокруг украинских границ или Крыма. Он опасается возможной эскалации с угрозой ядерного конфликта. И не считает Россию настолько значимой угрозой США, как Китай, чтобы продолжать с ней конфликтовать. Пока Байден катается по Украине и Польше, Десантис собирается в тур по либеральным мегаполисам США – Нью-Йорку, Филадельфии, Чикаго, которые столкнулись со взлетом преступности».
«338» отмечает, что Байден прилетел в Киев ровно через 9 лет после украинского переворота 2014 года:
«Еще никто не выдвинул конспирологической версии, что визит 20.02.2023 приурочен не к 24.02.2022, но к годовщине 20.02.2014 и майданной точке невозврата? Расследовать дело о снайперах на майдане, давших старт горячей фазе протеста, не спешат точно так же, как и упорно не стремятся проводить расследование в отношении акта международного терроризма на "Потоках". И если так посмотреть, то конспирологии там не остается – дело в фактах, обнародование которых пока не представляется возможным».
Мюнхен и его конференция
В конце прошлой недели в немецком Мюнхене завершилась международная конференция по безопасности. Представители России в ней не участвовали.
«БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР 2024» считает, что главной задачей участников форума было напугать Россию:
«Интересно, что, несмотря на то что многие аналитики ожидали от западной коалиции попыток на ближайшие полгода подморозить конфликт, дабы дать Украине время обучить солдат и получить обещанную тяжелую военную технику, мюнхенские выступления политиков стран НАТО говорят об обратном – они настроены на эскалацию здесь и сейчас. Возможно, причина в том, что у администрации Демпартии есть сомнения в победе их представителя на предстоящих президентских выборах, а республиканцы и в особенности Д. Трамп не горит желанием продолжать конфликт на Украине и обещает "закончить его в течение 24 часов". Таким образом, может сложиться интересная ситуация, когда США и в особенности ЕС, вложив огромные средства, заведя экономику в тяжелое положение, отправив значительную часть своих военных резервов режиму В. Зеленского, не получили ничего взамен. Российская армия выстояла, В. Путин не был свергнут народным недовольством, а санкции не смогли уничтожить российскую экономику. Сейчас европейские элиты клянутся поддерживать Украину до последнего евроцента, но когда США изменят свою риторику, остальным членам НАТО ничего не останется, кроме как последовать примеру гегемона, а значит, сотни миллиардов долларов останутся непокрытым убытком на плечах налогоплательщиков, что может привести к политической турбулентности во всех европейских странах».
Политик Елена Панина цитирует интервью лидера республиканского меньшинства в Сенате США Митча Макконнелла, данное в ходе мюнхенской конференции:
«"Одна из причин, по которой я нахожусь на этой Мюнхенской конференции по безопасности, заключается в том, чтобы дать понять, что подавляющее большинство республиканцев не только поддерживают украинцев, но и на самом деле сделали бы все быстрее, чем это делает президент [Байден]. Гораздо быстрее". Как ранее и отмечалось, в США поддержка войны на Украине идет в рамках двухпартийного консенсуса. Более того, судя по заявлению Митча Макконнелла, при президенте-республиканце она только усилится. России не стоит надеяться на улучшение отношений с Вашингтоном. Он будет стремиться нанести нам стратегическое поражение вне зависимости от партийной принадлежности хозяина Белого дома».
«Тайный советник Z» комментирует заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которое произвело фурор:
«Кто же знал, что дамочка пропускала уроки геометрии. "Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов – весь мир будет счастлив", – заявила глава МИД ФРГ Бербок. <…> Бербок получила степень магистра Лондонской школы экономики. Ее слова, конечно, можно спихнуть на глупую ошибку и волнение, но разве политик со стажем, а тем более дипломат и глава МИД, может позволить себе такое? Нет, друзья, хочешь декларировать свою позицию – соответствуй».
«Доктор Z прописал» сравнивает конференцию в Мюнхене с другим антироссийским сборищем:
«Судя по заявлениям, Мюнхенская конференция уже превзошла Форум свободной России. Это архисложная задача так-то, но справились. Мэр Киева Виталий Кличко в кулуарах форума признался Bild, что мечтает выйти на ринг и нокаутировать президента России. "Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии", – сообщил Виталий Не только лишь все. Уж насколько у завсегдатаев Форума свободной России фантазии больные, но до такого даже они не додумались (но впрочем, там люди заседают не очень развитые физически, так что, может быть, в этом причина)».
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