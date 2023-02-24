Телеграм: Китай прислал переговорщика к годовщине СВО

3

В среду Владимир Путин в Москве провел переговоры с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Ваном И. Обсуждали украинский вопрос. По итогам переговоров Ван И выразил признательность России за подтверждение готовности решить проблему путем диалога и переговоров.

В пятницу Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Ранее Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности анонсировал появление мирного плана. Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Ван И ознакомил Киев с ключевыми пунктами документа, однако западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщили, что Китай не обсуждал мирный план с Украиной.

«Китайский свяZноj» обличает вранье Кулебы:

«Что и предполагалось – кулеба иностранных дел экс-УССР на днях просто врал на публику "Китай с нами ведет переговоры, Китай с нами обсуждает", подтаскивая все под "Мы с Китаем обсуждаем, мы наравне", по факту просто эксплуатируя фотографии с Ван И, сделанные в кулуарах международной конференции по безопасности. Ни переговоров с КНР не было, ни контактов на высшем уровне – просто хохлы опять исполнили классику "Петя Порошенко ловит Си в коридоре, ручкается и давай врать, что закорешился, провел переговоры, наладил отношения и вообще теперь с братом Пушкиным на короткой ноге". Там село неизлечимое, с вечным гопаком, самогоном, галушками и мриями о том, шобы у заречных корова померла. Они всегда так делают».

«Темник» уличает во лжи и украинского президента Владимира Зеленского:

«Зеленский в интервью итальянским медиа дал понять, что Киев к предложениям и усилиям китайцев относится положительно. Прямая речь: "Наши отношения с Китаем всегда были превосходными, у нас были прочные экономические отношения на протяжении многих лет. И все заинтересованы, чтобы они не менялись". Вспоминая, как грубо, цинично и беспардонно Киев по указке из Вашингтона отобрал у китайцев ценный актив – запорожский двигателестроительный завод "Мотор Сич", к вышеприведенному пассажу возможно относиться исключительно как к политическому сигналу».

«Spydell_finance» пытается ответить на вопрос, будет ли Китай помогать России в противостоянии с Западом:

«Конфликт России и Запада происходит в условиях сильнейших проблем в экономике Китая за последние 40 лет и при высочайшей зависимости от Запада. Сотрудничество России и Китая возможно, если баланс геостратегических интересов сместится настолько, чтобы сотрудничество с Россией оправдывало потенциальные потери от конфликта с Западом, а эти потери могут достигать сотен миллиардов долларов и стоить экономической устойчивости Китая. С другой стороны, Китай не сможет допустить проигрыша России и экспансии Запада на Восток, т.к. это ухудшит геостратегический баланс и создаст фундаментальный очаг напряженности на Севере Китая с риском кристаллизации антикитайского проекта, как Украина стала антироссийским проектом».

«Взгляд на Восток» делится мнением эксперта:

«Самый высокопоставленный дипломат Китая Ван И прилетал в Москву не на мирные переговоры, а для подготовки визита лидера КНР Си Цзиньпина. Россия важна для Пекина как надежный и предсказуемый партнер, источник стратегических ресурсов. Однако у Китая есть "красная линия", пересекать которую он не позволит, рассказал "Взгляду на Восток" автор канала "Китайский колокольчик" Денис Палецкий. <…> Что является "красной линией" для самих китайцев? Они могут закрывать глаза практически на все (СВО для них – нарушение суверенитета Украины, но об этом умалчивают, справедливо указывая, что СВО спровоцировал сам киевский режим под покровительством Запада). Однако есть предел – вызовы для безопасности КНР в любой сфере: энергетической или продовольственной. Больше всего Китай беспокоит и может заставить изменить позицию – угроза ядерной войны. Пекин не сможет остаться в стороне. И он выскажется куда определеннее, чем сейчас, если почувствует реальность угрозы применения ядерного оружия – будь то стратегического или тактического».

«Всевидящее око» соглашается, что Ван И приехал готовить визит председателя КНР в Москву:

«Встреча началась с того, что Владимир Путин попросил китайского дипломата передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, которого назвал "другом". Есть основания полагать, что одной из тем разговора Путина с И был возможный визит китайского лидера в Москву в ближайшие месяцы. Напомним, что соответствующее приглашение было направлено Си Цзиньпину еще в конце 2022 г., но осторожные китайцы медлили с его принятием, очевидно, не решаясь идти на конфронтацию с США. Впрочем, Вашингтон сам обострил отношения с Пекином, сбив китайский зонд, а затем обвинив Китай в некоем "антизападном альянсе" с Россией. "Сейчас усиливается ощущение, что китайские внешнеполитические и стратегические оценки пересматриваются", - полагают российские эксперты. Вполне возможно, что в результате встречи Владимира Путина и Ван И получит дальнейшее развитие военно-политическое сотрудничество России и Китая. Случайно или же нет, но именно сегодня в южноафриканском порту Ричардс-Бэй стартовали трехсторонние учения военно-морских сил России, Китая и ЮАР "Мози-2". Россия представлена на этих учениях недавно вышедшим на боевую службу фрегатом "Адмирал Горшков" и средним морским танкером "Кама"».

