Телеграм: Посадка в Минске, Tesla в России, зэки на БАМе
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Минск и его самолеты
В минувшее воскресенье самолет ирландского лоукостера Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Этим рейсом летел бывший редактор оппозиционного белорусским властям телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, проживающий в Польше, и его девушка, гражданка России Софья Сапега. В Минске Протасевича и Сапегу арестовали. Последняя призналась, что является главредом телеграм-канала, который публикует личные данные белорусских силовиков. Лидеры стран Евросоюза обвинили Александра Лукашенко в захвате самолета Ryanair, запретили полеты белорусских авиакомпаний в ЕС и призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.
Журналист Станислав Натанзон напоминает, что Лукашенко не первый:
«Не, ну самый мощный авиационный терроризм – это была принудительная посадка президента Боливии Эво Моралеса в Австрии и шмон в президентском самолете, так как США решили, что на борту Эдвард Сноуден. Еще раз: страны НАТО заставили сесть самолет президента суверенного государства, обшмонали его, как уголовника. Самого Моралеса на это время посадили на диванчик ждать. По сравнению с этим спецоперация по задержанию создателя NEXTA – это просто мелкий региональный инцидент».
«Дилетант» подозревает, что закрытием неба последствия для Минска не ограничатся:
«"Воздушные" санкции могут оказаться только прелюдией. Очень высок риск, что теперь и Европейский союз будет готов ввести секторальные санкции против белорусской экономики, а именно против экспорта минеральных удобрений и нефтепродуктов. Для Минска потеря валютной выручки окажется сильнейшим ударом. И что же мы имеем в сухом остатке? Президент Лукашенко самолично дорубил сук, на котором сидел все эти годы, окончательно сделав себя нерукопожатным на Западе и поставив под угрозу всю экономическую модель своей страны. Теперь Белоруссия полностью зависит от Кремля, что не оставляет ей практически никаких шансов уклониться от интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Так чем же по факту оказалась операция с задержанием оппозиционера Романа Протасевича, успехом спецслужб или политическим фиаско Минска?»
«Всевидящее око» комментирует заявление Лондона о том, что из-за инцидента с Ryanair Великобритания рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2»:
«Причудливая логика реакций на белорусский инцидент продолжается... Самолет ирландский, приземлился в Минске, а санкции против российского трубопровода рассмотрят британцы. Нет ли в этом, страшно даже спрашивать, империализма?.. В логике которого британцы продолжают отвечать за ирландцев, а мы – за братский белорусский народ. Ни в какой другой логике это не работает».
«Мадуро – не дура» считает, что Лукашенко стал жертвой провокации:
«У КГБ Белоруссии, несмотря на высокий профессионализм и быстроту реакции в задержании Протасевича, нет своей сети внешней разведки, которая смогла бы "пасти" диссидента, объявленного в розыск. <…> То, что Беларусь не имеет развитых внешних инструментов разведки – знают хорошо и в ЦРУ, и в MI6. Также они знают, что по "внешним вопросам" белорусы обратятся к коллегам из СВР. Поэтому мелкобританский МИД начал рассмотрение санкций против России по СП-2 и уже объявил об этом всему миру (поторопились и засветились). С другой стороны – если бы это была полностью спланированная операция КГБ Белоруссии, то при ее планировании обязательно оценивались бы риски и последствия, которые по факту слишком высоки. Поэтому осторожный Лукашенко вряд ли бы дал "добро" на такую операцию. Батька мудрый и все мосты не сжигает. Но мы имеем то, что вышло – белорусы лишь воспользовались шансом "поймать зайца", а США и Британия дальше разыграли пьесу по нотам и таймингу, которую Европа сейчас и исполняет».
«338» размышляет о постсоветской гражданской авиации:
«Шутки шутками, но теперь белорусские самолеты в том же положении, что и самолеты КНДР. То есть в Европу летать не могут. Но если "Эйр Корё" не имеет сертификата по причине ветхого авиапарка (отчасти так, хотя причина скорее для официальности), то белорусские самолеты "наказаны". К слову, киргизский перевозчик также не имеет сертификатов, как и таджикский "Эйр Сомон" (хотя он имел франкфуртское направление) с официальной причиной "недостаточная квалификация летного состава". Так что из постсоветских стран "свободу неба" имеют разве что Армения, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Для которых вопрос данной "свободы" так же может оказаться пересмотренным».
Илон Маск и наши знания
В минувшие выходные в России завершился трехдневный просветительский марафон «Новое знание». На лекциях, мастер-классах и открытых уроках известные деятели науки, культуры, искусства, успешные предприниматели и государственные деятели делились опытом и рассказывали о планах и достижениях. К участникам форума обратился Владимир Путин. Среди выступавших были премьер-министр Михаил Мишустин, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и многие другие.
Особый резонанс вызвали выступления сооснователя корпорации Apple Стива Возняка, который назвал Россию особенной страной, а также сооснователя и гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска, который признался, что восхищается достижениями российских и советских ученых. Маск сообщил, что Tesla может официально выйти на российский рынок и даже построить здесь завод. Трансляции марафона собрали более 40 млн просмотров.
«Мейстер» пишет о главной сенсации марафона:
«В качестве спикера организаторам удалось привлечь Илона Маска, который выступил за усиление российско-американского сотрудничества между Россией и США в сфере высоких технологий. Уже только одно это взорвало информационную повестку, однако марафон запомнится нам и другими резонансными заявлениями. Например, представителей "Яндекса", министров Лаврова и Фалькова».
Представители российской либеральной оппозиции осудили Маска, обвинив его в сотрудничестве с российскими властями. «Толкователь» считает, что такие обвинители действуют против интересов собственной страны:
«Маск предположил, что может построить завод Tesla в России. Это вообще стало бы не просто прорывом, а задало бы старт отрасли электромобилей в нашей стране. Инвестиции в стандартный завод Tesla – что в США, что в Китае – это от $2,5-3 млрд. И это не просто прямые инвестиции в Россию, это до 2 тыс. рабочих мест напрямую на предприятии (причем хорошо оплачиваемых) и несколько тысяч – косвенных (занятых в логистике, инфраструктуре, в локализованных производствах – а в моделях Tesla до 20-30% комплектующих обеспечивают местные производители). Это большие налоги и еще – производственный опыт для наших специалистов, который может быть применим на других высокотехнологичных предприятиях в стране. Трудно переоценить вклад такого предприятия в нашу экономику. Непонятно, за что тут осуждать Маска? Наоборот, чем больше крупных предпринимателей из новых технологий будут приходить в Россию, тем быстрее и качественнее изменится наша страна».
«Карты, деньги и рубли» считает, что перспективы появления завода Tesla в России вполне реальны:
«Не так давно Минэкономразвития приняло стратегию по электротранспорту в России. А теперь Илон Маск на марафоне "Новое знание" пообещал выйти на российский рынок. Что это значит? Согласно новой стратегии, Россия планирует серьезно увеличить долю электромобилей в стране. К 2030 году они должны занять 15% авторынка, сейчас это 0,1%. На эти амбициозные планы выделены серьезные субсидии – 418 миллиардов рублей. Но интересней другое – власти хотят развивать отечественное производство электротранспорта, которое пока находится в стадии прототипов. Для этого иностранным электромобилям будут поставлены заградительные пошлины. А вот производства с хорошей долей локализации могут рассчитывать на субсидии. Так что перспективы прихода в страну Tesla – вполне реальны».
«Темник» полагает, что выступление Маска несло «мощный контрсанкционный импульс»:
«Современный мир таков, что крупные корпорации напрямую конкурируют с государствами за субъектность и пытаются подчинить политику последних своим интересам. Власть президента США чем только не ограничивается: конгрессом, хотелками Пентагона, энергетическим лобби, интересами ВПК, аналитичками ЦРУ. Экономика будущего, к которой, безусловно, относятся проекты Маска, тоже является фактором, с которым Белому дому следует считаться. Конечно, эта экономика в своей доходной части действительно находится пока еще в отдаленном будущем (которое вполне может и не наступить). Но что касается роста американского фондового рынка, то она обеспечивает его уже сегодня. На Tesla в значительной мере держится в настоящий момент пузырь биржевых индексов. Поэтому Байден и иже с ним прекрасно понимают: то, что хорошо для Tesla, хорошо для Америки. Как двадцать лет назад это было справедливым для Boeing. Следовательно, заявление Маска, что Tesla скоро появится в России в виде своих изделий, офиса и, возможно, даже заводов, нельзя воспринимать иначе как в символическом контексте прорыва санкционной блокады, устроенной вашингтонскими ретроградами. <…> Организаторов марафона можно поздравить с великолепным, нестандартным ходом. Новые перспективы открываются не только в международных отношениях, но и во внутренней политике. Уже несколько губернаторов бросились конкурировать, предлагая свои территории для производственной площадки».
«Акитилоп» комментирует выступление премьер-министра Михаила Мишустина:
«Вот главные тезисы выступления: знания в качестве твердой валюты, "Спутник V" как апогей понятных всем научных достижений, поддержка молодых кадров. Не обошлось и без краткого экскурса в историю, но – отметим – не тяжеловесного, а вполне подходящего моменту: Лобачевский, Ландау, Логунов, самолет МС-21, ледокол "Арктика", экспресс-тест на ковид. Важно, что в речи премьера не было даже намека на традиционную политическую риторику, и совпадение в эмоциях выступающего (можно сколь угодно симулировать осведомленность, но личный интерес подделать невозможно) и самой теме выступления можно назвать вполне обнадеживающим. Создается ощущение, что достигнута некоторая критическая масса неравнодушия, и у науки с участием государства в этот раз может все получиться».
ФСИН и его зэки
На прошлой неделе глава ФСИН Александр Калашников предложил широко использовать заключенных вместо трудовых мигрантов. Идею поддержали Минюст и Следственный комитет, положительный отзыв дал глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.
«АДЕКВАТ» отмечает, что для реализации предложения должен быть спрос:
«Идею ФСИН всемерно форсировать массовое привлечение заключенных к труду вне ИТУ путем замены неотбытой части срока принудительными работами последовательно и безоговорочно одобрили сначала Минюст, потом Следственный комитет. На уровне всех заинтересованных ведомств, таким образом, согласие достигнуто, причем практически моментально. За чем стало дело? За последним, но и наиболее значимым: официальное предъявление народным хозяйством спроса на этот труд, чтобы замена судом неотбытой части срока влекла немедленную отправку в конкретное место на конкретную позицию. И тут слово уже скорее за правительством в связке с властями заинтересованных регионов – пока частный бизнес предъявлять этот спрос не торопится (что в отсутствие отлаженных процедур можно понять), пилотные проекты уместно формировать именно в государственном секторе».
И действительно, на этой неделе стало известно, что пилотные проекты уже формируются: по данным СМИ, подрядчики РЖД начинают трудоустраивать осужденных на БАМе.
Депутату Госдумы Антону Горелкину идея не нравится:
«В России много лет подряд сокращается тюремное население, и это хорошо. А если мы начнем компенсировать нехватку трудовых мигрантов осужденными – возникнет соблазн больше сажать. Так в свое время и появился ГУЛАГ, как источник почти бесплатной рабочей силы. Кроме того, массовое использование заключенных в строительстве означает создание соответствующих служб и инфраструктуры: заборов с колючкой, вооруженной охраны, тюремных транспортных конвоев посреди наших городов. Мы точно этого хотим? Я – нет. Есть универсальный способ решения кадровой проблемы в любой сфере: хорошие зарплаты и высокий уровень организации труда. Эффективен везде».
Публицист Егор Холмогоров, напротив, поддерживает инициативу:
«На Калашникова тут же набросились, что он предлагает ГУЛАГ. Хотя на самом деле он предложил его противоположность – фактическое освобождение 200 тысяч заключенных, замена им лагеря на принудительные работы. Любые усилия по снижению мигрантозависимости экономики – благо. Так что и это предложение нельзя не приветствовать. В самом по себе использовании труда заключенных нет ничего дурного. Транссиб строили на 20% заключенные. И они оказались эффективней мигрантов-китайцев».
«Мышь в овощном» считает, что заключенных среди прочего нужно привлекать и к интеллектуальному труду:
«На фоне обострения дискуссии о том, насколько целесообразно привлечение заключенных к труду всерьез, позволим себе дать совет руководству пенитенциарного ведомства. Прошерстите переменный контингент и найдите там какое-нибудь внятное количество людей со светлыми головами. Дайте им возможность нормально работать на заголовки типа "Русский Илон Маск в N-ской колонии изобрел вакцину от коронавируса" (все совпадения случайны). И будем нам всем счастье. Во-первых – вакцина, во-вторых – люди будут делом заниматься, а не варежки шить, в третьих – вопли о "рабском труде" поутихнут. Если могут быть "научные роты" – то почему не сделать "научные бараки", благо соответствующего опыта у нас полно?»
Журналистка Анастасия Оношко размышляет о работе для отбывающих наказание женщин:
«Лично меня, конечно, интересует трудоустройство женщин-осужденных, их зарплаты, перспективы роста и так далее (кружки женского лидерства, woman power и прочие инициативы новейшего времени). Или им только шить? Кем, думаете, могли бы работать?»
Единоросы и их праймериз
В понедельник начались праймериз «Единой России». Они проходят в электронной форме и продлятся неделю.
Канал «Андрей Вышинский» пишет об участниках праймериз:
«Около половины кандидатов предварительного голосования: врачи, учителя, общественники, большинство из них беспартийные. Среди зарегистрированных кандидатов больше представителей профессий социального сектора: медиков, педагогов, работников сферы ЖКХ и культуры. Всего же врачей и учителей на праймериз насчитывается 971 человек из более 5,5 тысяч кандидатов, которые участвуют в праймериз на выборах в Госдуму по всей стране. Зато более 100 нынешних депутатов Госдумы не будут выдвигать свои кандидатуры. Следовательно, списки кандидатов радикально обновятся, и это обновление станет самым массовым в партийной истории».
«Доктор прописал» рассказывает о хакерских атаках на сайт голосования:
«Можно было предполагать, что просто не будет, голосованию будут мешать. Так оно и есть. Руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев рассказал, что сайт предварительного голосования подвергся DDoS-атаке. По его словам, количество запросов с различных IP-адресов превышало 15 тысяч в секунду. Накануне аналогичная атака была совершена на сайт "ЕР". По словам Сатеева, в купировании атак участвуют специалисты "Ростелекома". При этом в компании подчеркивают, что ни данным пользователей, ни результатам голосования ничего не угрожает. Ну а кто стоит за этими атаками... Специалисты отмечают, что они, эти атаки, очень сложные. Так что можно предполагать, что это не "диванные хакеры"».
«Media Малькевич» отмечает, что предварительные выборы сопровождаются вбросом фейков:
«В сети уже вовсю распространяется видео о массовом подвозе избирателей на предварительное голосование "Единой России" в Котовске Тамбовской области. Ролик активно тиражируется в ВК, но, разумеется, это фейк. Попытка неплохая, но есть нюанс: предварительное голосование в настоящее время проходит только в электронном формате. Избирательные участки будут открыты только 30 мая и в ограниченном числе регионов, где праймериз пройдут по смешанной системе. При этом создатели фейков совсем обленились, потому что видео, которое они решили использовать, уже почти десять лет "гуляет" по Сети в качестве фейковых "доказательств" нарушений на голосованиях».
«Ракова позвонит» отмечает нестандартный подход к агитации одного из претендентов на место в Госдуме:
«Участник праймериз "Единой России" собирал голоса через Tinder – он объяснил это "экспериментом". По мнению кандидата, раз Tinder подбирает пару на основе геолокации, значит, так больше шансов показаться на глаза избирателю. Лебедев хочет стать депутатом Госдумы от "Единой России" по столичному Перовскому одномандатному избирательному округу – это место сейчас занимает единоросс Сергей Железняк. Сообщают, что, став депутатом, Лебедев хочет внести законопроект о легализации частных военных кампаний и вводе российских миротворцев на линию разграничения между ДНР и Украиной. Теперь мы ждем КПРФ в Тиктоке и ЛДПР на OnlyFans. "СР За Правду" останется закупить симпл-димпл и поп ит. И сразу же молодежь в едином порыве пойдет голосовать за ту или иную партию».
Якутия и ее обязаловка
Во вторник пресс-служба главы и правительства Якутии сообщила, что глава республики Айсен Николаев поручил издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса. Работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию, грозят штрафы от 200 тысяч рублей, а сотрудников, безосновательно отказавшихся от прививки, могут не допускать к работе. Новость вызвала большой резонанс, после чего пресс-релиз отредактировали: «обязательная вакцинация» стала называться «массовой».
«Кремлевский кейс» обращает внимание на то, что после превращения «обязательной» вакцинации в «массовую» суть не изменилась:
«Примечательно, что в публикации о вакцинации на официальном сайте Якутии остался абзац о штрафах в размере 200 тыс. руб. работодателей, не обеспечивших вакцинацию. Подчеркнуто, что эта мера касается всех форм собственности, включая частный бизнес. Как пояснила главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева, работодатель обязан выделить время для вакцинации коллектива, пригласить медработников и собрать всех сотрудников в одном месте для проведения процедуры. То есть все-таки добровольно-принудительно».
Глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов считает принудительную вакцинацию недопустимой:
«Решения якутских властей, касающиеся вакцинации от коронавируса, являются правовым беспределом и способом пополнить бюджет за счет граждан. Подобные меры недопустимы ни в регионах, ни на федеральном уровне, принуждение к вакцинации провоцирует серьезные социальные риски».
«Друид» полагает, что в вопросе прививок нужен пряник, а не кнут:
«Чем больше власти будут принуждать и запугивать, тем сильнее будет сопротивление. Все эти эксперименты закончатся, скорее всего, тем, что власти начнут платить за вакцинацию, например, по 1 000 рублей. В Москве пенсионерам уже дают купоны на такую сумму, вот и бедное население Сибири, Урала и Поволжья пойдет вакцинироваться. Причем активно. Ведь копейка лишней не бывает».
«Мюсли вслух» считают, что обязательная вакцинация может оказаться единственным выходом:
«Напомним, что темпы добровольной вакцинации в нашей стране низкие. Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин вчера сообщил: "Привиты полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 млн". Для достижения коллективного иммунитета надо привить примерно 2/3 взрослого населения, то есть около 70 млн человек, сделав, соответственно, около 140 млн прививок. Возможно, обязательная вакцинация – единственный шанс избежать нового локдауна».
«Натан вернулся» призывает разделять юридическое и моральное право:
«Юридически, обязывать граждан тотально прививаться от коронавируса – никто не имеет права. Но де факто принудительная вакцинация уже несколько месяцев проходит в большинстве стран мира, без оглядки на воспевание этими странами демократии и свобод. Люди ворчат, прививаются не слишком качественными западными вакцинами и... начинают, наконец, жить нормальной жизнью. Что по итогу выберет максимально либеральничающая Россия – остается загадкой. Публикация якутского правительства, возможно, и правда не имела скрытых целей, но как проверка почвы сгодилась. Не исключено, что вопрос массовой вакцинации будет спущен именно на регионы. Причем не столько даже на их власти, сколько на предприятия, организации и учреждения. Рычагов хватит: "без справки о прививке не впускать в цех или офис". Затем к этому могут добавиться торговые центры, ледовые арены и, скажем, парки – любые места скопления народа. Таким образом можно будет разорвать, наконец, трусливый порочный круг, когда каждый надеется, что коллективный иммунитет будет сформирован усилиями других. А слегка ограничивать свободу перемещений тех, кто не имеет малейшей социальной ответственности и готов осознанно быть скрытым убийцей сограждан – общество имеет полное моральное право».
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