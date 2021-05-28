Телеграм: Посадка в Минске, Tesla в России, зэки на БАМе

1

В минувшее воскресенье самолет ирландского лоукостера Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Этим рейсом летел бывший редактор оппозиционного белорусским властям телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, проживающий в Польше, и его девушка, гражданка России Софья Сапега. В Минске Протасевича и Сапегу арестовали. Последняя призналась, что является главредом телеграм-канала, который публикует личные данные белорусских силовиков. Лидеры стран Евросоюза обвинили Александра Лукашенко в захвате самолета Ryanair, запретили полеты белорусских авиакомпаний в ЕС и призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.



Журналист Станислав Натанзон напоминает, что Лукашенко не первый:

«Не, ну самый мощный авиационный терроризм – это была принудительная посадка президента Боливии Эво Моралеса в Австрии и шмон в президентском самолете, так как США решили, что на борту Эдвард Сноуден. Еще раз: страны НАТО заставили сесть самолет президента суверенного государства, обшмонали его, как уголовника. Самого Моралеса на это время посадили на диванчик ждать. По сравнению с этим спецоперация по задержанию создателя NEXTA – это просто мелкий региональный инцидент».

«Дилетант» подозревает, что закрытием неба последствия для Минска не ограничатся:

«"Воздушные" санкции могут оказаться только прелюдией. Очень высок риск, что теперь и Европейский союз будет готов ввести секторальные санкции против белорусской экономики, а именно против экспорта минеральных удобрений и нефтепродуктов. Для Минска потеря валютной выручки окажется сильнейшим ударом. И что же мы имеем в сухом остатке? Президент Лукашенко самолично дорубил сук, на котором сидел все эти годы, окончательно сделав себя нерукопожатным на Западе и поставив под угрозу всю экономическую модель своей страны. Теперь Белоруссия полностью зависит от Кремля, что не оставляет ей практически никаких шансов уклониться от интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Так чем же по факту оказалась операция с задержанием оппозиционера Романа Протасевича, успехом спецслужб или политическим фиаско Минска?»

«Всевидящее око» комментирует заявление Лондона о том, что из-за инцидента с Ryanair Великобритания рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2»:

«Причудливая логика реакций на белорусский инцидент продолжается... Самолет ирландский, приземлился в Минске, а санкции против российского трубопровода рассмотрят британцы. Нет ли в этом, страшно даже спрашивать, империализма?.. В логике которого британцы продолжают отвечать за ирландцев, а мы – за братский белорусский народ. Ни в какой другой логике это не работает».

«Мадуро – не дура» считает, что Лукашенко стал жертвой провокации:

«У КГБ Белоруссии, несмотря на высокий профессионализм и быстроту реакции в задержании Протасевича, нет своей сети внешней разведки, которая смогла бы "пасти" диссидента, объявленного в розыск. <…> То, что Беларусь не имеет развитых внешних инструментов разведки – знают хорошо и в ЦРУ, и в MI6. Также они знают, что по "внешним вопросам" белорусы обратятся к коллегам из СВР. Поэтому мелкобританский МИД начал рассмотрение санкций против России по СП-2 и уже объявил об этом всему миру (поторопились и засветились). С другой стороны – если бы это была полностью спланированная операция КГБ Белоруссии, то при ее планировании обязательно оценивались бы риски и последствия, которые по факту слишком высоки. Поэтому осторожный Лукашенко вряд ли бы дал "добро" на такую операцию. Батька мудрый и все мосты не сжигает. Но мы имеем то, что вышло – белорусы лишь воспользовались шансом "поймать зайца", а США и Британия дальше разыграли пьесу по нотам и таймингу, которую Европа сейчас и исполняет».

«338» размышляет о постсоветской гражданской авиации:

«Шутки шутками, но теперь белорусские самолеты в том же положении, что и самолеты КНДР. То есть в Европу летать не могут. Но если "Эйр Корё" не имеет сертификата по причине ветхого авиапарка (отчасти так, хотя причина скорее для официальности), то белорусские самолеты "наказаны". К слову, киргизский перевозчик также не имеет сертификатов, как и таджикский "Эйр Сомон" (хотя он имел франкфуртское направление) с официальной причиной "недостаточная квалификация летного состава". Так что из постсоветских стран "свободу неба" имеют разве что Армения, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Для которых вопрос данной "свободы" так же может оказаться пересмотренным».

