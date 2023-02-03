Телеграм: Победа Сталинграда, страх Джонсона и поджог Ирана
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Сталинград и его 80-летняя битва
В Волгограде состоялись масштабные празднования в честь 80-летия победы Красной армии под Сталинградом.
Писатель Александр Проханов наблюдает за тем, как повторяется история:
«Сталинградской Победе – 80. Великий город в цветах. Марши военных оркестров. В небе полыхают салюты. Поминальные молебны в церквях. Радостные тосты в застольях. Прекрасна снежная сталинградская степь. Волшебно сверкает на Волге лед. Мамаев курган воздел над миром победный меч. Но почему вдруг выступила кровь на солдатских могилах, волжская прорубь наполнилась кровью, под хутором Бабурки дрогнула могила, где лежит мой погибший под Сталинградом отец? Почему зашевелились, загудели кости миллионов героев? Почему задышал паром и исполнился криком рот великанши, воздевшей огненный меч? Почему Луна стала багровой, как рана? От какого трясения содрогается твердь континентов? Немецкие "Леопарды" с крестами сходят с военных конвейеров, на платформах пересекают Европу, начинают месить гусеницами украинскую землю, движутся к линии фронта. Танк двадцать первого века. Непробиваемая толща брони, лазерная точность прицелов, сокрушительная буря снарядов. Совершенная машина убийства, чудо двадцать первого века. И только крест, начертанный на броне, все тот же – белесый, мучнистый, тевтонский, беспощадный, ползущий на восток».
«АДЕКВАТ Z» считает, что история дала нам шанс завершить начатое дедами:
«Восемьдесят лет назад в Сталинграде нашим дедам и прадедам сдались последние недобитки. Восемьдесят лет их судьба (домой из-за истощения и эпидемий вернулся один из десяти) вгоняла их потомков в дрожь от одной мысли попробовать еще раз. Сейчас эта память у них даже не то чтобы выветрилась, а целенаправленно и старательно утрамбована в самые темные тайники коллективного бессознательного. Сейчас им кажется, что появился верный шанс доделать все то, что не позволили тогда. И уже мечтают об этом вслух, открытым текстом и массово, даже не пытаясь стесняться. Поэтому историческое значение нашей победы будет таким же, как и в сорок пятом. Поэтому долг каждого перед прадедами и правнуками заключается в том, чтобы приближать победу делом. День за днем. Шаг за шагом. Прадеды смотрят на нас сверху. Правнуки ждут своей очереди в бытие. А на часах истории сейчас наше время».
«Русский Сыч» публикует две архивные фотографии:
«Сталинград-1943. На первом фото – наши саперы в уже освобожденном городе. На втором – одна из первых пекарен Сталинграда. Разминирование и хлеб – среди того, чем заканчивается любая, даже самая великая битва. Тем более та, что была выиграна восемьдесят лет назад – на земле, пролитой кровью на метры вглубь. Спасибо и вечная память победившим тогда. Пусть женщина с мечом на Мамаевом кургане поможет нашим в Угледаре, Артемовске и далее везде, где будет необходимо. И пусть – там – поскорее наступит время наших саперов и наших пекарен. Об ином сегодня не прошу».
На празднование юбилея победы в Сталинградской битве в Волгоград приехал президент России Владимир Путин. Он возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане, выступил с речью на торжественном концерте и встретился с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
«Мюсли вслух» отмечают символизм момента:
«Находясь на берегах Волги, некогда ставших свидетелями самого кровопролитного сражения в мировой истории, президент Путин обратился с речью к потомкам народа-победителя, сплочение и сила воли которого является залогом прошлых и будущих побед нашей страны. В тот же день в Киеве собрался очередной шабаш с участием высокопоставленных евробюрократов, уже призвавших к новому (10-му по счету) пакету санкций против России, которая, как пожаловался Зеленский, слишком "быстро адаптируется к санкциям". Внуки тех, кто 80 лет назад воевал против Красной армии в Сталинграде и снабжал немецкую армию, сегодня помогают военным преступникам под украинскими знаменами нести смерть и разрушения русскому народу. Короткая историческая память отдельных европейских политиков создает угрозу международной безопасности. "Современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", – недвусмысленный намек лидера страны в выступлении в Волгограде на то, что враждебным интересам России планам не суждено осуществиться. Президент Путин посылает четкий сигнал на Запад: Россия готова любыми силами и средствами отстоять свою независимость».
Героев Сталинградской битвы вспоминают не только в Волгограде, пишет депутат Госдумы Юрий Швыткин:
«Нахожусь сейчас как раз в родном Красноярске. По случаю Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве почтили память героев, выживших и павших в бою, возложили цветы к мемориалу в Ленинском районе Красноярска. Вечная память и слава тем, кто остался на Сталинградской земле».
МВФ и его прогноз
Международный валютный фонд изменил прогноз по российской экономике на более благоприятный.
«Банкста» рассказывает подробности:
«МВФ изменил прогноз по российской экономике на 2023 год. В прошлом прогнозе фонд предсказывал падение на 2,3%, а теперь фонд ожидает ее роста на 0,3%. В 2024 году российская экономика, прогнозируют в МВФ, вырастет на 2,1%. МВФ прогнозирует замедление роста мировых потребительских цен до 6,6%, после 8,8% в 2022 году. Темпы инфляции снизятся в 84 странах».
«Рука рынка» отмечает, что оценки МВФ все больше сближаются с прогнозами российских институтов:
«В Минэкономразвития отмечают успехи в преодолении санкционного давления на экономику и ждут, что дальнейший рост будет определяться восстановлением потребительского спроса и стимулированием кредитования. При этом МВФ также не ждет особых эффектов от нефтяных потолков и прочих ограничительных мер в нефтегазовой отрасли – основные потребители российской нефти не поддерживают незаконные санкционные режимы США и ЕС».
«BRIEF MOSCOW» констатирует, что российская экономика справилась с санкциями:
«Это даже оптимистичнее, чем данные российских властей. Таким образом, нашей стране менее чем за год удалось преодолеть экономические последствия СВО и самые жесткие западные санкции. Не удалось Обаме и его последователям "порвать нашу экономику в клочья", как грозились. И причина подобной устойчивости России в неустанной работе миллионов людей и в непредвиденной недругами сплоченности большей части наших граждан».
«Темник» объясняет, куда делся обещанный ущерб от санкций:
«Мир санкций, конечно, удивителен. Летом восточное побережье США рискует столкнуться с дефицитом бензина, пишет Bloomberg. Регион зависим от трансатлантического импорта. А на него повлияют санкции ЕС (с 5 февраля начинает действовать запрет на импорт российских нефтепродуктов). Ранее ограничения США против нефти из РФ оказывали влияние на европейский рынок. Теперь ролями поменялись. Еще одна иллюстрация к тому, что последствия санкций не просчитываются в полной мере».
Политолог Малек Дудаков рассказывает, кому МВФ дает самый неблагоприятный прогноз:
«Многие страны – включая Россию, США и Европу – может ждать более значимый рост, чем ожидалось ранее. Но есть среди всех стран одно исключение – это Соединенное Королевство. Британская экономика в 2023 году рискует упасть на 0,6% – и Лондон столкнется с самой болезненной рецессией среди стран G-20. Даже у России, несмотря на все санкции, будет наблюдаться рост экономики – но не у Британии. Лондон ни по уровню ВВП, ни по реальным доходам населения не способен вернуться в свой 2019 год – последние три года для него оказались полностью потерянными. Причины неурядиц в Британии – энергокризис, низкая производительность труда и высокая инфляция. Особую роль сыграла и волна забастовок, которая и не думает заканчиваться. Теперь к ним присоединились учителя в Шотландии и пожарные – а общее число бастующих перешагнуло полмиллиона».
Джонсон и его страхи
В понедельник в британский эфир вышла первая из трех серий документального фильма BBC «Путин против Запада». Резонанс вызвал эпизод, в котором бывший британский премьер Борис Джонсон поделился подробностями телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся накануне начала спецоперации на Украине. По словам Джонсона, российский президент угрожал ему ракетным ударом. «В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе», – заявил Джонсон.
«Мейстер» пишет о реакции пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова:
«В Кремле на это недоуменно отреагировали, что понимают, о каком разговоре идет речь, правда, говорили там не о русских ракетах, опасных для Лондона, а о том, что натовские боеголовки будут грозить Москве, если Украину возьмут в НАТО. В общем, все как в старом анекдоте: "Правда ли, что профессор Амбарцумян выиграл в спортлото 10 000 рублей?" "Правда, но... Не 10 000, а 100 рублей. Не в спортлото, а в преферанс. И не выиграл, а проиграл". И тут, пожалуй, сложно не согласиться с Песковым: врет Джонсон или он просто не понял, о чем он с Путиным разговаривал – все это говорит одинаково плохо об уровне Джонсона как политика. Впрочем, один ли он там такой? Вспомним Макрона, в нарушение дипломатического этикета позволившего не только прослушать, но и опубликовать отрывки из разговора с Путиным. Вспомним также и Борреля с его расистскими рассуждениями о "европейском саде" или Бербок, удивляющую даже свой МИД рассказами о войне с Россией. Некомпетентность, популизм и недальновидность, увы, давно стали визитной карточкой западноевропейских элит».
«Набережная, д.2» рассуждает о деградации западной дипломатии:
«Оставим за скобками вопрос, насколько цитаты в пересказе точны, а сам рассказ объективен. Интересно другое: публичный пересказ конфиденциальных переговоров – это теперь нормально? Или это такое соревнование с Макроном, позвавшим журналистов слушать телефонные переговоры с Путиным? Новая реальность нынешней дипломатии показывает полную деградацию этого инструмента международной политики, если он не подкреплен реальной экономической и политической силой. А главное, готовностью применить такую силу. Канадский премьер Трюдо опробовал такой метод с китайским лидером Си, но тут же получил отпор. Пока о новых случаях рассекречивания западными политиками бесед с председателем КНР неизвестно».
«Адекватное Запорожье» поражается количеству лжи:
«Мои разговоры с Путиным. Так могут озаглавить свои мемуары лидеры ряда европейских государств. Безусловно, подобного рода литература будет пользоваться широким спросом если не у читателей, то у психиатров. <…> Стоит отбросить сокровенные фантазии британского премьера и обратить внимание на содержание разговора. "Она (Украина) не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", – заявил собеседник из Лондона. Во-первых, решение о вступлении Украины во что-либо принимается явно не в Киеве. Во-вторых, российскую сторону уверяли во внеблоковом статусе Украины. Ложь и бесцеремонность сегодня являются мейнстримом западных политиканов».
«Tochka Zрения» рассматривает заявление Джонсона в контексте пришедшей из Великобритании новости о том, что ядерный реактор британской атомной подводной лодки ремонтировали с помощью тюбика суперклея:
«Эти новости многое объясняют. Только лишь в голове тех, кто клеит болты от ядерного реактора АПЛ на суперклей, могли родиться фейки о том, что РФ ворует из микроволновок на Украине чипы для своих высокоточных крылатых ракет. Очевидно, сказывается общий уровень деградации Европы и Британии в последнее время. О неадекватности британцев <…> свидетельствует и одно из последних заявлений экс-премьера Джонсона, который заявил, что Путин ему якобы угрожал ракетой. Видимо, ракетой с чипом из микроволновки».
«Папочка канцлера» считает жертв Путина:
«Кому еще угрожал Владимир Владимирович… Раскопали немецкие СМИ. Оказывается, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не единственная жертва психологического абьюза со стороны президента РФ. В списке невообразимо пострадавших лиц Олаф Шольц, которому якобы обещали напасть на Германию, если отправит оружие на Украину, и мутти Меркель в 2007-м попала под психологическую атаку: на встрече с президентом РФ коварный русский лабрадор положил ей мордочку на колени. Что касается пострадавших от угроз стран, то их не перечесть. Западная Европа, прибалтийские шпроты с Польшей, Япония, Украина с подружкой Америкой и т. д. и т. п. Весь мир, весь мир держит в страхе!»
Украина и её обыски
В среду на Украине у многих влиятельных людей прошли обыски. В число этих людей вошли олигарх Игорь Коломойский, киевский застройщик и депутат Верховной рады Вадим Столар, экс-глава МВД Арсен Аваков, бывший министр энергетики Игорь Насалик, ряд военных. Кроме того, был уволен весь руководящий состав украинской Государственной таможенной службы.
«Кремлёвский пересмешник» полагает, что под предлогом борьбы с коррупцией президент Украины Владимир Зеленский укрепляет личную власть:
«Битва пауков в банке перешла в самый разгар: на Украине прокатились многочисленные обыски – под удар попали представители бизнес-элиты и высокопоставленные чиновники, в том числе СБУ пришла к "папе" нынешнего президента В. Зеленского. Олигарху И. Коломойскому неоднократно приписывали связь с "Кварталом 95" – не исключено, что именно он финансово и помогал в создании политической карьеры Зеленского, а теперь стал жертвой амбиций своего "детища". Самой собой, без вмешательства Запада тут не обошлось – на руководство Украины продолжает оказываться давление для усиления рычагов контроля. "Старая гвардия" постепенно вычищается – олигархов прижимают к ногтю под предлогом антикоррупционной кампании, что, во-первых, усиливает единоличную власть Зеленского в самой стране, а во-вторых, ставит его в более зависимое положение от диктата Вашингтона. Впрочем, проблема с коррупцией в Украине действительно большая головная боль для Запада, который в период экономических потрясений удовлетворяет финансовые и военные потребности киевского режима, а запросы у него только растут – так, "сверхразум" в лице посла Украины в ФРГ умудрился заговорить уже о желании обладать ядерным оружием».
«Пивной путч. Кузьменко» считает обыски знаком того, что у американцев заканчивается терпение:
«Чистки и обыски на Украине, по сути, показатель того, что страна все больше уходит под внешнее управление. Еще недавно воровать позволяли почти всем, теперь только группировке Зеленского-Ермака, но скоро и им пальцы поотламывают. Видимо, даже американская ресурсная база не бесконечна».
«338» публикует фото, на котором проводящий обыск в доме Коломойского силовик стоит на полу без обуви, в одних носках:
«Самое забавное в сегодняшних слідчих діях – это детали. Потому что к уважаемым господам в обувке в дом не ходят. Спектакль, ориентированный на украинского зрителя, в который тот почти поверил. Предположим, что спектакль дополнял мероприятия по отвлечению внимания от перспективного оставления Бахмута. Которое информационно прикрывают и на Западе: "ВСУ могут уйти из Бахмута, но это не значит проигрыша и что город отойдет к России". Как и ряд событий вроде удара по "Дружбе". Надо показать какой-то позитив на фоне поражения с бестолковой могилизацией тысяч ВСУшников».
«Спросите у Ананьева» соглашается, что обыски – это трюк для отвлечения внимания от проблем:
«Классическая схема действия любого политика в период серьезного кризиса. У Зеленского в real-time – проблемы на военном театре действий. Эмоциональный выплеск с "напором" бронетехники взбодрил армию, но не имеет практического влияния из-за долгих поставок. Российская армия владеет текущим преимуществом. "Снос" команды влияния – временный увод от проблем на фронте. "Теория заговора" позволит Зеленскому выиграть время, но позже усилит антипрезидентскую коалицию».
«ПолитФорум» приводит мнение политолога Бориса Межуева о страхах Зеленского:
«Борис Межуев об обысках у Коломойского и Авакова: "Мне кажется, Зеленский боится какого-то шантажа со стороны Коломойского и, возможно, Авакова. Вероятно, у них есть, чем его шантажировать, учитывая, что некоторое время он взаимодействовал с Аваковым, и у того есть большое количество информации, а Коломойский просто способствовал его приходу к власти. Поэтому могут всплыть какие-то подробности прихода к власти Зеленского, есть страх, что будут попытки использования этих фигур против него. Это не более чем гипотеза, но она мне кажется очень вероятной. Логичным будет предположить, что обысками дело не закончится. Есть такая тенденция – освобождаться от олигархов, которые слишком много знают, и это тот самый случай"».
Иран и его взрывы
В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщали о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Карадже. По неофициальным данным, там находятся заводы по производству боевых беспилотников, которые, по утверждениям Киева, Иран поставляет России для использования в зоне спецоперации. Тегеран официально обвинил Израиль в атаках и развертывании военной операции. По данным СМИ, к нападениям причастны США.
«Мышь в овощном» стоит из себя наивную:
«Какие государства и международные организации уже высказались о неприемлемости удара по Исфахану, нанесенного Израилем? Как скоро в отношении еврейского государства будут введены экономические и политические санкции, и каким будет их состав? В какой стадии сейчас находятся прощальные сборы перебравшихся в Землю Обетованную отечественных релокантов, которые кушать не могут, находясь в стране, воюющей со своими соседями?»
«Россия не Европа» считает, что направляя удар против Ирана, американцы хотят нанести ущерб Китаю и ЕС:
«На Ближнем Востоке добывается около трети всей мировой нефти. Иран – третья страна в мире по добыче газа (примерно 6,5%) и в первой десятке по добыче нефти. Конфликт с Ираном неизбежно ударит по рынку энергоносителей. Ормузский пролив (по которому проходит порядка 25% мирового экспорта нефти и около 30% экспорта СПГ), отделяющий Исламскую республику от арабских государств Аравийского полуострова, легко перекрыть, это станет препятствием для экспорта арабской нефти в ЕС и КНР. Выигрывают от этого США, нанося удар по экономике Китая и теснее привязывая к себе Европу. Правда, это приведет к резкому росту цен на энергоносители, и возрастет роль России как их поставщика, но американцы могут попытаться нивелировать это с помощью антироссийских санкций. Если же в результате конфликта произойдет распад Ирана, то это дестабилизирует обстановку на Кавказе и в Средней Азии, создав по периметру наших южных границ пояс нестабильности. Небольшой тактический проигрыш с ценой на нефть американцы с лихвой окупят крупным геополитическим выигрышем».
«KamranLeaks» считает, что эскалация выгодна США:
«Народ, а вы помните, с чего начался катарский кризис 2017 года? Правильно, с визита Трампа в Саудовскую Аравию. Сегодня на Ближнем Востоке еще одна не менее крупная заварушка. И она тоже начинается с визита высокопоставленного американца – госсекретаря Энтони Блинкена. Как только началось его турне в Египет, Израиль и Палестину, в Тегеране напали на Азербайджанское посольство. Тут же начинается месиво в Восточном Иерусалиме между израильтянами и палестинцами. И вишенка на торте – израильские дроны в Исфахане атакуют военный склад. США выгодно обострение в регионе. Администрация Байдена уже не договорится с Тегераном по ядерному вопросу. Поэтому, похоже, Вашингтон дал зеленый свет Израилю и ястребу Нетаньяху на окончательное решение вопроса об "иранской угрозе". Блинкен не исключает и участия США в атаке на Иран».
«Всевидящее око» пишет, что и американцам приходится понервничать:
«Иран послал к берегам Америки два военных корабля. <…> В США поход иранских кораблей воспринимается крайне нервно. Госдеп заявляет: "Мы продолжаем следить за попытками Ирана обеспечить военное присутствие в Западном полушарии". Свое беспокойство высказывают и многие американские политики. В Вашингтоне опасаются, что военное присутствие Тегерана в Панамском канале может нанести ущерб торговле США и потрясти глобальный экономический рынок. В общем, понять американцев можно: присутствие в зоне канала двух хорошо оснащенных боевых кораблей станет для них тем, что по-английски называется "a pain in the ass". Тем более что Панама, как и многие латиноамериканские страны, относится к Ирану с искренней симпатией. Отправка кораблей не является прямым ответом на недавние удары по стратегическим объектам в Иране: суда вышли из иранских портов за несколько недель до нападения. Но, как бы то ни было, у Исламской республики теперь появится неплохая возможность потрепать нервы "Большому Шайтану", как называют Штаты в Иране со времен Аятоллы Хомейни».
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