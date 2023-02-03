Телеграм: Победа Сталинграда, страх Джонсона и поджог Ирана

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В среду на Украине у многих влиятельных людей прошли обыски. В число этих людей вошли олигарх Игорь Коломойский, киевский застройщик и депутат Верховной рады Вадим Столар, экс-глава МВД Арсен Аваков, бывший министр энергетики Игорь Насалик, ряд военных. Кроме того, был уволен весь руководящий состав украинской Государственной таможенной службы.

«Кремлёвский пересмешник» полагает, что под предлогом борьбы с коррупцией президент Украины Владимир Зеленский укрепляет личную власть:

«Битва пауков в банке перешла в самый разгар: на Украине прокатились многочисленные обыски – под удар попали представители бизнес-элиты и высокопоставленные чиновники, в том числе СБУ пришла к "папе" нынешнего президента В. Зеленского. Олигарху И. Коломойскому неоднократно приписывали связь с "Кварталом 95" – не исключено, что именно он финансово и помогал в создании политической карьеры Зеленского, а теперь стал жертвой амбиций своего "детища". Самой собой, без вмешательства Запада тут не обошлось – на руководство Украины продолжает оказываться давление для усиления рычагов контроля. "Старая гвардия" постепенно вычищается – олигархов прижимают к ногтю под предлогом антикоррупционной кампании, что, во-первых, усиливает единоличную власть Зеленского в самой стране, а во-вторых, ставит его в более зависимое положение от диктата Вашингтона. Впрочем, проблема с коррупцией в Украине действительно большая головная боль для Запада, который в период экономических потрясений удовлетворяет финансовые и военные потребности киевского режима, а запросы у него только растут – так, "сверхразум" в лице посла Украины в ФРГ умудрился заговорить уже о желании обладать ядерным оружием».

«Пивной путч. Кузьменко» считает обыски знаком того, что у американцев заканчивается терпение:

«Чистки и обыски на Украине, по сути, показатель того, что страна все больше уходит под внешнее управление. Еще недавно воровать позволяли почти всем, теперь только группировке Зеленского-Ермака, но скоро и им пальцы поотламывают. Видимо, даже американская ресурсная база не бесконечна».

«338» публикует фото, на котором проводящий обыск в доме Коломойского силовик стоит на полу без обуви, в одних носках:

«Самое забавное в сегодняшних слідчих діях – это детали. Потому что к уважаемым господам в обувке в дом не ходят. Спектакль, ориентированный на украинского зрителя, в который тот почти поверил. Предположим, что спектакль дополнял мероприятия по отвлечению внимания от перспективного оставления Бахмута. Которое информационно прикрывают и на Западе: "ВСУ могут уйти из Бахмута, но это не значит проигрыша и что город отойдет к России". Как и ряд событий вроде удара по "Дружбе". Надо показать какой-то позитив на фоне поражения с бестолковой могилизацией тысяч ВСУшников».

«Спросите у Ананьева» соглашается, что обыски – это трюк для отвлечения внимания от проблем:

«Классическая схема действия любого политика в период серьезного кризиса. У Зеленского в real-time – проблемы на военном театре действий. Эмоциональный выплеск с "напором" бронетехники взбодрил армию, но не имеет практического влияния из-за долгих поставок. Российская армия владеет текущим преимуществом. "Снос" команды влияния – временный увод от проблем на фронте. "Теория заговора" позволит Зеленскому выиграть время, но позже усилит антипрезидентскую коалицию».

«ПолитФорум» приводит мнение политолога Бориса Межуева о страхах Зеленского:

«Борис Межуев об обысках у Коломойского и Авакова: "Мне кажется, Зеленский боится какого-то шантажа со стороны Коломойского и, возможно, Авакова. Вероятно, у них есть, чем его шантажировать, учитывая, что некоторое время он взаимодействовал с Аваковым, и у того есть большое количество информации, а Коломойский просто способствовал его приходу к власти. Поэтому могут всплыть какие-то подробности прихода к власти Зеленского, есть страх, что будут попытки использования этих фигур против него. Это не более чем гипотеза, но она мне кажется очень вероятной. Логичным будет предположить, что обысками дело не закончится. Есть такая тенденция – освобождаться от олигархов, которые слишком много знают, и это тот самый случай"».

