Телеграм: По инициативам Трампа звонИт или звОнит колокол?
В 90 странах мира написали "Диктант Победы", завершилось пасхальное перемирие, в Лондоне сорвались переговоры Украины и ЕС, а Россию всколыхнуло ударение в слове "звонит".
«Диктант Победы»
Сегодня на 35 тысячах площадок в России и в 90 странах мира проходит международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.
«Диктант Победы» предлагал всем желающим пройти тест для подготовки к событию:
«Он поможет участникам проверить свои знания событий Великой Отечественной войны. Все вопросы составлены профессиональными экспертами-историками Российского исторического общества (РИО). Всего в новом подготовительном тесте 10 вопросов, а в личном кабинете всем участникам тренировочного испытания будет доступен диплом в электронном виде с результатами тестирования».
«Российское историческое общество» цитирует своего председателя, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина:
«Наша страна вновь поднялась на борьбу с нацистским злом. Всего в нескольких сотнях километров отсюда армия России гонит врага с русской земли. Ведется тяжелая, каждодневная боевая работа. И потому, безусловно, в задания "Диктанта Победы" вновь будут включены вопросы, подчеркивающие преемственность подвига героев Великой Отечественной войны и их потомков – наших современников, участников специальной военной операции, освободительной операции».
«Темник» с удовольствием отмечает, что «Диктант Победы» расширяет географию:
«К проведению диктанта подключены "Русские дома" и зарубежные приходы Русской православной церкви. Во многих странах акция пройдет впервые. Например, в такой крупной региональной державе как Индонезия. Усиление продвижения Россией исторической правды выглядит крайне актуальным в настоящий момент, когда ряд влиятельных сил на Западе стараются изо всех сил исказить роль СССР во Второй мировой войне. А также, предав забвению уроки прошлого, подтолкнуть мир к новому общемировому конфликту».
«Единая Россия. Официально» отмечает, что безопасность «Диктанта Победы» обеспечивает Ростелеком:
«Год назад на сайт акции зафиксировали атаки мощностью полтора миллиона запросов в секунду. "Наша подготовка учитывает то, что, несомненно, наши враги будут пытаться испортить нашу акцию, поэтому мы к этому вместе с нашими партнерами отдельно готовимся. Новеллой этого года стало то, что на нашем образовательном портале "Ростелеком Лицей" мы дали возможность всем желающим подготовиться к диктанту. В течение двух месяцев более 100 тысяч человек зашли на портал", – сообщил глава Ростелекома [Михаил Осеевский]».
Певица Зара (Зарифа Мгоян) считает, что участие в «Диктанте Победы» является возможностью объединиться и вспомнить о великих событиях нашего прошлого:
«За годы проведения Диктанта Победы количество участников увеличилось в 13 раз, а количество площадок – в 20 раз! Мы гордимся этой активностью и тем, что все мы помним и чтим историю. Присоединяйтесь к Диктанту Победы на региональных площадках или участвуйте онлайн! Это отличный способ проверить свои знания и стать частью нашего общего наследия».
Пасхальное перемирие
В субботу Владимир Путин объявил 30-часовое пасхальное перемирие. Киев сначала отверг инициативу Москвы, позже согласился приостановить боевые действия, но обещания не сдержал.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник пишет о вранье Зеленского:
«На фоне "пасхального режима прекращения огня" 42 украинских беспилотников атаковали за минувшие сутки гражданские объекты Белгородской области. Четверо мирных ранены среди них трое детей. Артобстрелам подверглись гражданские объекты в Грайворонском и Краснояружском районах. Местные власти зафиксировали более 30 прилетов. Трое детей и женщина пострадали от действий ВСУ в Белгородском районе. В результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка пострадали три человека: два несовершеннолетних ребенка и одна женщина. Две девочки, 13 и 17 лет, госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Женщина, получившая баротравму и осколочные ранения рук и ног, продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. Ребенок подорвался на украинском кассетном суббоеприпасе».
«Мейстер» считает, что главная задача объявленного Россией перемирия достигнута:
«Демонстративный удар по гражданским, который Киев и его союзники в западных правительствах и медиа постарались бы свалить на Россию, был реальной угрозой. Но проворачивать такую провокацию с обвинением России при объявленном Россией перемирии и не самой дружелюбной американской администрации даже для нынешнего Киева было бы перебором. Попутно решена и вторая задача: оценить действительную готовность Киева к миру. На фронте, конечно, стало в пасхальный день несколько тише – но очень сильно не везде. При том, что Зеленский в итоге официально к перемирию присоединился, ВСУ успели и обстрелять объекты в Донецке и Новой Каховке, пытались атаковать российские позиции в ряде мест, разумеется, провели без малого 1400 артиллерийских обстрелов и запустили почти 3300 дронов, а также 90 беспилотников дальнего действия, в том числе один по Крыму. Среди атак, в частности, и нападение на российскую эвакуационную группу, отправившуюся за телом погибшего товарища со всеми необходимым формальностями, включая два белых флага. Это не помогло, и только чудом погибших не прибавилось – лишь один раненый, которого сумели вынести из-под огня».
«Канал визионера» комментирует предложение Зеленского о 30-дневном перемирии:
«Перемирие многократно нарушалось в течение дня: порой не помогали и белые флаги. Как будет работать перемирие без адекватного механизма разведения сторон и мониторинга, было продемонстрировано наглядно. <…> Хотя на словах Зеленский, конечно, за мир. Помимо предложения продлить 30-часовое перемирие на 30 дней Зеленский на излете дня предложил России новый формат перемирия – с запретом на удары дальнобойными дронами и ракетами. Учитывая преимущество России в ударной силе дронов, не говоря уже о ракетах, подобные предложения в любом случае являются демагогией на дипломатическом фронте, куда смещаются решающие сражения этой войны. Слова Киева сейчас уже мало кого интересуют».
«Летучка АСП» приводит мнение политолога Андрея Перлы:
«У пасхального перемирия, предложенного Россией, сразу несколько важных смыслов – от идеологического до прагматического. 1. Показать Трампу и его администрации, что мы действительно заинтересованы в мире и сражаемся ради мира. Разумеется, ради мира на своих условиях. После предложенного перемирия на 30 часов обвинить Россию в саботаже мирного процесса невозможно. 2. Показать и американцам, для которых это очень важно, и всему миру, что Россия – не просто великая держава, но христианская держава, верная традициям. Коль скоро наш внешнеполитический идеал – взаимодействие равноправных великих держав в стиле второй половины XIX века, то и военные традиции берутся из того же периода. 3. Продемонстрировать, опять же всему миру, насколько "защитники демократии", наши противники, далеки от наших идеалов, и насколько антихристианской и антитрадиционной по сути является украинская квазигосударственность. Эти мира точно не хотят – показали они своей реакцией на русское предложение. Так понятно показали, что никто не ошибается. В целом сделан хороший жест – понятный, эффектный и эффективный».
«Всевидящее око» отмечает, что Зеленский просчитался:
«Мы уже писали, что первоначально Просроченный не соглашался на Пасхальное перемирие, предложенное Россией. Однако, судя по всему, западные друзья подсказали ему, что он идиот не прав, потому на перемирие все же пришлось соглашаться. При этом кокаиниссимус беспечно полагал, что все будет, как обычно: он соглашение нарушит, западный мир поцокает сокрушенно языком, сделает в своих СМИ виноватой Россию, как это уже было с Бучей, и СВО продолжится обычным порядком. Может, героическим мясным штурмовикам ВСУ даже удастся захватить еще пару сел в Белгородской области, чтобы укрепить переговорные позиции Киева. Однако старина Трамп продемонстрировал, что наглые шутки Бандеростана ему уже надоели. Да и времена уже совсем другие, конфетно-букетный период между США и Украиной давно закончился, да и с европейцами, кураторами бандеровских нацистов, Штаты нынче на ножах. И вот результат: даже верный рупор Демпартии США, канал CNN сообщил: "Это было жестом доброй воли в форме российского перемирия, которое обнажило украинское руководство и его европейских сторонников как реальные препятствия к сделке Трампа". В общем, пан Гнида снова выставил себя идиотом – сначала когда отказывался от пасхального перемирия, а потом – когда нарушал его, наивно полагая, что западным друзьям не остается ничего, кроме как его прикрыть».
Срыв встречи в Лондоне
В среду в Лондоне должна была состояться встреча западных стран и Украины на уровне глав внешнеполитических ведомств. Ожидалось, что они согласуют план украинского урегулирования. Однако в последний момент госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф отменили поездки в Лондон, их примеру последовали главы МИД Франции, Германии и Великобритании. По данным СМИ, причиной стало заявление Владимира Зеленского, который категорически отверг возможность признания Крыма российской территорией, что якобы предложили США. Уиткофф полетел в Москву.
«Позывной "Кацман"» не расстроен:
«Там и обсуждать было нечего. Признание одного Крыма нас даже как начальное условие для обсуждения дальнейших требований в принципе не устраивает!»
«Птичья ягода» комментирует реакцию президента США:
«Трамп и накатал целую простыню о том, как провокационные заявления Зеленского все портят и затрудняют, отметив, что это чревато для хутора потерей всей страны. И еще, говорит, тебя, дебила, Крым признавать никто не просит, вот только если он так важен, то почему тогда вообще вы отдали его без единого выстрела 11 лет назад? [Ну на последний вопросик я отвечу без труда: 11 лет назад Зеленский на корпоративах в России скакал и уклонялся от срочной службы. Может, в том числе поэтому.] И вишенкой на торте, конечно, шмякнулось заявление госсекретаря Рубио о том, что они "стали гораздо лучше понимать позицию России по кризису на Украине". Короче, то, с чем мы с вами валандаемся бок о бок годами, довело американцев до нервного тика в момент. Это хорошие новости. Плохие же в основном для громадян: ваш Зеленский на глазах у изумленной публики лишает вас шансов на остановку боевых действий и поддержки главного спонсора, без которого вас разнесут в щепки на раз-два, если будет на то воля Российской Федерации. И не будет вам ни выборов, ни открытых границ, ни остановки могилизации. Будет только усиление интенсивности боевых действий, одно сплошное кладбище, хуторские ведьмы на могилах со своими порчами и бессменный Зеленский».
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что мирный план Трампа оказался неприемлемым не только для России:
«Даже при том, что официально американские предложения пока никак не оглашались, мало сомнений, что от приемлемости для нас они окажутся далеки. Но сам факт того, как сходняк в одночасье лопнул, оставляет ноль сомнений, что и для европейцев, и для хохлов они оказались еще более неприемлемыми, неприемлемыми настолько, что итоговое их обсуждение не нашли смысла даже начинать. Это при том, что утечек про интенсивность американской утрамбовки всех подельников было полно, и что подельники должны ясно понимать перспективу дальше бодаться без главного хозяина, если тот выбесится окончательно. С живейшим интересом ждем следующую ключевую мизансцену, когда агент Дональд продерет глаза и получит свежую порцию докладов, как холопы отбиваются от рук. Извержение на этой почве с уже по-настоящему необратимыми последствиями все еще не гарантировано, но прямо сейчас оно гораздо вероятнее, чем в любой момент до».
«Логика Маркова» считает, что пока рано говорить о провале переговоров в Лондоне:
«Возможно, переговоры в Лондоне и были успешными. Там провалилась первоначальная концепция переговоров: спокойно США и Европе и Украине согласовать окончательно мирный план и потом отвезти его в Москву Путину. Из-за воинственных слов Зеленского США отказались от спокойных переговоров с Европой и Украиной. США просто перешли в формат ультиматума Европе и Украине. Вот этот ультиматум и обсуждали в Лондоне Британия, Франция, Германия и Украина. И мы пока не знаем, каковы результаты этих переговоров. Может быть – они приняли ультиматум США и согласились с американским мирным планом. И тогда Уиткофф сейчас везет этот мирный план в Москву. А может быть, они мягко и хитро, но отвергли американский ультиматум, – и вот только тогда значит, что переговоры в Лондоне провалились. И тогда Уиткофф летит в Москву, чтобы обсудить, что США и Россия будут делать в условиях, когда Украина и Европа отвергают мирный план».
«338» с осторожностью относится к слухам о готовности США признать Крым российским:
«Редакции представляется, что умышленно вбрасываемые иноСМИ заголовки про готовность Штатов признать (=принять) Крым в качестве субъекта федерации написаны по тем же лекалам, по которым еще полгода назад кроились заголовки о готовности Штатов разрешить Киеву применять дальнобойное оружие по территории России. То есть вновь идет размывание дискурса, и осуществляются риторические переносы. Короче и понятнее – забалтывание. Торг. Дескать, вот Крым признаЁм, а остальное – нет, и дальнейшую ситуацию на фронте, меняющуюся ежедневно и не в пользу Киева – уж точно нет».
Смерть папы римского
В понедельник на 89 году жизни скончался папа римский Франциск, 266-й глава Римско-католической церкви.
«Мюсли вслух» пишут о том, чем запомнился ушедший понтифик:
«Почивший папа запомнится как личным аскетизмом, стремлением сделать "бедную церковь для бедных людей", так и встречей в 2016 году на Кубе с патриархом Кириллом. Впервые с момента Раскола (1054 год) иерархи лично обсуждали отношения двух церквей. Трижды папа встречался и с Путиным, отмечая высокий культурный и интеллектуальный уровень российского лидера. Франциск умел признавать ошибки: так, Ватикан извинился перед МИД РФ за неосторожное высказывание папы, назвавшего представителей Чечни и Бурятии самыми жестокими из российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. В целом позицию Франциска о России можно было назвать благожелательной: в интервью газете Corriere della Sera в марте 2022 года в качестве одной из причин начала Операции Z папа римский назвал лай НАТО у дверей России. Представительство Ватикана в России благодарило СПЧ за неоднократно предоставленные материалы о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирного населения. А сам Франциск поддерживал позицию Москвы о готовности к диалогу для урегулирования конфликта. Учитывая все вышесказанное, на кончину 88-летнего Франциска стоит смотреть не только как на религиозное событие, но и с точки зрения большой политики. Сегодня Ватикан с его огромной паствой во всем мире берет стратегическую паузу по влиянию на глобальные процессы. То, кого изберет конклав кардиналов на место римского папы, скажется на отношении Святого Престола и к России, и к украинскому кризису».
«Новый Век» напоминает о древнем пророчестве Святого Малахии:
«Умерший папа римский, как считается, последний – 112-й из списка символических описаний римских первосвященников, начиная с Папы Целестина II (1085-1143). Согласно "Пророчеству о Верховных Понтификах", этот умерший понтифик в истории человечества будет последним. После его ухода Рим якобы будет разрушен, наступит конец света, и начнется Страшный суд. Католическая церковь не имеет официальной позиции в отношении этого пророчества, а некоторые католические богословы считают его подделкой. Кроме того, в пророчествах, конечно, нет конкретных имен, и написаны они в таком стиле, что могут быть применены к любому из пап, так же как и трактовки описанных событий. Ну, и не стоит забывать о некотором количестве антипап, "мифических" пап и пап, исключенных из официального папского списка через несколько веков после смерти».
«Украина не Россия?» считает, что для России смерть понтифика – печальное событие:
«Смерть папы Франциска – серьезный удар по российской "мягкой силе", поскольку понтифик не только питал к России теплые чувства, но и исподволь продвигал ее интересы, невзирая на отношение к этому западного мейнстрима. Причем далеко не факт, что преемник Франциска также будет лоялен Москве, хотя Вашингтон, видимо, будет добиваться именно такого выбора конклава».
«Парнасский пересмешник» прикидывает, когда станет известно имя нового папы:
«Конклав, на котором был избран папа Иоанн Павел II (Кароль Войтыла, 1920-2005), проходил с 14 по 16 октября 1978 года и длился 3 дня. Выборы завершились на восьмом голосовании. Конклав, на котором был избран папа Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер, 1927-2022) в 2005 году, длился всего один день – он начался и завершился 18 апреля 2005 года. Конклав, на котором Франциск I (Хорхе Марио Бергольо, 1936-2025) был избран папой, состоялся 13 марта 2013 года. Избрание прошло в рамках обычного конклава после отречения Бенедикта XVI, и длился он около 2 дней. За это время состоялось 5 туров голосования. Самый длинный конклав в истории длился более двух лет – с ноября 1268 года по сентябрь 1271 года (около 1000 дней). Он проходил в городе Витербо и завершился избранием папы Григория X. Этот затяжной конклав стал причиной введения института конклава с ограничениями для кардиналов, чтобы ускорить выборы».
«Банкста» обращает внимание на ход мыслей французских журналистов:
«Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал статью о смерти папы римского. На обложке Зеленский пришел с телом папы в банк Ватикана и требует от лица умершего деньги: "Это я, Папа Франциск, пожалуйста, переведите все мои деньги в Украину"».
Ударение в слове «звонит»
Резонанс вызвало опубликованное в СМИ заявление доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Марии Каленчук, согласно которому ударение в слове «звонит» в будущем изменится и будет падать на первый слог. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил надежду, что ударение в слове «звонит» останется на втором слоге, и отметил, что соответствующую норму можно закрепить на государственном уровне.
Писатель Александр Цыпкин огорчен:
«Я впервые за 49 лет задумался об эмиграции. Если реально примут решение, что теперь правильно говорить звОнит, а не звонИт, то назад пути не будет».
«Доктор Z прописал» отмечает, что расстроены не только Вассерман и Цыпкин:
«Советник президента РФ Елена Ямпольская, глава Совета при президенте РФ по вопросам реализации государственной политики в области поддержки русского языка и языков народов России, надеется, что ударение в слове "звонит" не изменится. <…> Глагол "звонить" относится к разряду глаголов на -ить, для которых характерно неподвижное ударение – оно сохраняется на одном и том же слоге во всех грамматических формах. Но мир меняется на глазах. И то, что прежде казалось незыблемым, может и не быть таковым».
«Политобзор» вопрошает, куда мы катимся:
«"ЖЫ ШЫ ЧЯ ЩЯ"… А потом что???? Финальное: суТьба вместо суДьба???»
«Ораторское искусство | Научись Говорить» просит не делать из мухи слона:
«Ударение "звОнит" станет нормой – почему это естественно? Хоть для некоторых и безобразно. <…> Не буду исключением, мне тоже режет слух, когда где-то звОнят. Но так как я часто читаю о прошлом и будущем языка, понимаю, что моя реакция – вопрос привычки. И ударение на первый слог в устной речи появилось не просто так. Вспомните глаголы "платить", "курить", "варить", "крестить" – где будет ударение, если употребить их в форме третьего лица? Оно окажется на первом слоге».
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