Телеграм: По инициативам Трампа звонИт или звОнит колокол?

3

В среду в Лондоне должна была состояться встреча западных стран и Украины на уровне глав внешнеполитических ведомств. Ожидалось, что они согласуют план украинского урегулирования. Однако в последний момент госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф отменили поездки в Лондон, их примеру последовали главы МИД Франции, Германии и Великобритании. По данным СМИ, причиной стало заявление Владимира Зеленского, который категорически отверг возможность признания Крыма российской территорией, что якобы предложили США. Уиткофф полетел в Москву.

«Позывной "Кацман"» не расстроен:

«Там и обсуждать было нечего. Признание одного Крыма нас даже как начальное условие для обсуждения дальнейших требований в принципе не устраивает!»

«Птичья ягода» комментирует реакцию президента США:

«Трамп и накатал целую простыню о том, как провокационные заявления Зеленского все портят и затрудняют, отметив, что это чревато для хутора потерей всей страны. И еще, говорит, тебя, дебила, Крым признавать никто не просит, вот только если он так важен, то почему тогда вообще вы отдали его без единого выстрела 11 лет назад? [Ну на последний вопросик я отвечу без труда: 11 лет назад Зеленский на корпоративах в России скакал и уклонялся от срочной службы. Может, в том числе поэтому.] И вишенкой на торте, конечно, шмякнулось заявление госсекретаря Рубио о том, что они "стали гораздо лучше понимать позицию России по кризису на Украине". Короче, то, с чем мы с вами валандаемся бок о бок годами, довело американцев до нервного тика в момент. Это хорошие новости. Плохие же в основном для громадян: ваш Зеленский на глазах у изумленной публики лишает вас шансов на остановку боевых действий и поддержки главного спонсора, без которого вас разнесут в щепки на раз-два, если будет на то воля Российской Федерации. И не будет вам ни выборов, ни открытых границ, ни остановки могилизации. Будет только усиление интенсивности боевых действий, одно сплошное кладбище, хуторские ведьмы на могилах со своими порчами и бессменный Зеленский».

«АДЕКВАТ Z» отмечает, что мирный план Трампа оказался неприемлемым не только для России:

«Даже при том, что официально американские предложения пока никак не оглашались, мало сомнений, что от приемлемости для нас они окажутся далеки. Но сам факт того, как сходняк в одночасье лопнул, оставляет ноль сомнений, что и для европейцев, и для хохлов они оказались еще более неприемлемыми, неприемлемыми настолько, что итоговое их обсуждение не нашли смысла даже начинать. Это при том, что утечек про интенсивность американской утрамбовки всех подельников было полно, и что подельники должны ясно понимать перспективу дальше бодаться без главного хозяина, если тот выбесится окончательно. С живейшим интересом ждем следующую ключевую мизансцену, когда агент Дональд продерет глаза и получит свежую порцию докладов, как холопы отбиваются от рук. Извержение на этой почве с уже по-настоящему необратимыми последствиями все еще не гарантировано, но прямо сейчас оно гораздо вероятнее, чем в любой момент до».

«Логика Маркова» считает, что пока рано говорить о провале переговоров в Лондоне:

«Возможно, переговоры в Лондоне и были успешными. Там провалилась первоначальная концепция переговоров: спокойно США и Европе и Украине согласовать окончательно мирный план и потом отвезти его в Москву Путину. Из-за воинственных слов Зеленского США отказались от спокойных переговоров с Европой и Украиной. США просто перешли в формат ультиматума Европе и Украине. Вот этот ультиматум и обсуждали в Лондоне Британия, Франция, Германия и Украина. И мы пока не знаем, каковы результаты этих переговоров. Может быть – они приняли ультиматум США и согласились с американским мирным планом. И тогда Уиткофф сейчас везет этот мирный план в Москву. А может быть, они мягко и хитро, но отвергли американский ультиматум, – и вот только тогда значит, что переговоры в Лондоне провалились. И тогда Уиткофф летит в Москву, чтобы обсудить, что США и Россия будут делать в условиях, когда Украина и Европа отвергают мирный план».

«338» с осторожностью относится к слухам о готовности США признать Крым российским:

«Редакции представляется, что умышленно вбрасываемые иноСМИ заголовки про готовность Штатов признать (=принять) Крым в качестве субъекта федерации написаны по тем же лекалам, по которым еще полгода назад кроились заголовки о готовности Штатов разрешить Киеву применять дальнобойное оружие по территории России. То есть вновь идет размывание дискурса, и осуществляются риторические переносы. Короче и понятнее – забалтывание. Торг. Дескать, вот Крым признаЁм, а остальное – нет, и дальнейшую ситуацию на фронте, меняющуюся ежедневно и не в пользу Киева – уж точно нет».

