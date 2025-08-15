Телеграм: Переговоры на Аляске и успехи на фронте
Мир ожидает переговоров на Аляске, ВСУ готовят провокации, армия России продвигается на Донбассе, а Евросоюз вступил в гонку вооружений.
Встреча на Аляске
В пятницу в 22:00 по московскому времени на военной базе в Анкоридже начнется встреча российской и американской делегаций, которые возглавят Владимир Путин и Дональд Трамп.
«Труба от качелей» объясняет выбор места для переговоров:
«У Аляски есть одно простое и почему-то никем не замеченное преимущество – наиболее безопасное (с точки зрения воздушного перелета нашего Президента) направление по сравнению со всеми остальными. Полет на Дальний Восток затрагивает сферу ответственности только одной страны – США, которая совсем не горит желанием провоцировать нас на начало 3-й мировой. Тогда как в случае перелета на Ближний Восток пойди разбери, кто там пустил шальную ракету над нейтральными водами? Против кого начинать третью мировую? К слову, нам очень странно слышать объяснение, что Трамп предложил (а мы согласились на) Аляску от "безвыходности", потому что якобы никакого другого способа не допустить незваных гостей (европейцев или Киев) на встречу тет-а-тет двух президентов у него не было».
«Пинта разума» отмечает, что Москва отправила Вашингтону все возможные сигналы о том, что готова к повышению уровня эскалации в случае неудачного исхода переговоров:
«Во-первых, в преддверии саммита состоялась с российской стороны отмена моратория на соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Во-вторых, в сентябре в Белорусии на военных учениях состоится отработка применения ядерного оружия (в виде электронных пусков) и "Орешника". В-третьих, ВС РФ резко усилили нажим на Донбассе и получили тактические успехи. Наконец, последовало заявление МИДа о том, что Россия не собирается уступать территории, включенные в ее Конституцию согласно итогам сентябрьского референдума 2022 года. То есть итоговое мирное соглашение может быть только на основе признания новых границ Российской Федерации. Интересна и реакция на все это другой стороны. Представители администрации Трампа сделали ряд заявлений, смысл которых заключается в "пристрелочном" характере встрече на Аляске. То есть Трамп собирается сверить часы с Путиным и понять, как именно ему следует действовать дальше».
«Темник» пишет о других подобных сигналах Москвы:
«В канун встречи Путина и Трампа Россия ненавязчиво демонстрирует некоторые новые козыри, до сих пор еще не выложенные на игровой стол. Прежде всего, внимание привлекает анонс испытания стратегического носителя "Буревестник" на ядерной тяге. Также явно услышанными стали заявления из стен МИД о наличии некоего другого новейшего оружия помимо "Орешника" вкупе с констатацией обладания достаточным потенциалом в области ракет средней и меньшей дальности. Пожалуй, к этим недвусмысленным предупреждениям стоило бы добавить появившуюся информацию о начале оформления воинских повесток через портал "Госуслуги", что было зафиксировано уже в нескольких субъектах федерации. Эта незаметная с виду новость говорит о проделанной серьезной реформе в военно-организационной системе».
«Ретроград на холме» считает, что ожидать «новой Ялты» не стоит:
«Во-первых, американский начальник и привел к покорности европейцев и Украину, без сопротивления с их стороны не обойдется. Любые договоренности будут в той или иной степени торпедироваться, и еще придется по маневрировать, чтобы их реализовать. Во-вторых, формальная позиция Вашингтона последних месяцев – мир должен быть продуктом прямых российско-украинских переговоров, а США в этой конструкции посредник, а то и вовсе наблюдатель. Контакты в Стамбуле, во всяком случае, подавались в таком ключе. Если эта позиция сохраняется, то непосредственным продолжением саммита должно стать возобновление российско-украинских контактов в прежней или модернизированной форме. Со всеми вытекающими особенностями этого формата. В-третьих, большой вопрос, в какой мере Трамп готов идти навстречу российской формуле урегулирования. Принять ее полностью он не может, хотя бы по самой природе "жестокого переговорщика". Саммит станет ответом на то, насколько сильной он видит свою переговорную позицию, в том числе – с учетом всех озвученных ранее угроз».
«Банкста» следит за реакцией Евросоюза:
«Главный дипломат ЕС Кая Каллас в истерике после заявлений Дональда Трампа о мирных переговорах. Она призвала отказаться от мирных переговоров и призвала закончить "войну", надавив на Россию. "Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию – вот так мы закончим эту войну", – заявила глава Евродипломатии. ЕС приступил к разработке 19-го пакета санкций против России, заявила Каллас».
Провокации ВСУ
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что для срыва российско-американских переговоров Украина готовит провокацию. По данным министерства, непосредственно перед саммитом на Аляске ВСУ спланирован провокационный удар по одному из густонаселенных жилых кварталов в Харьковской области.
«Безграничный аналитик» указывает на ошибку в расчетах Киева:
«Тут есть довольно забавный нюанс. Он называется – пресыщение. Любое событие рано или поздно надоедает, даже самое ужасное. Мало у кого дрогнет сердце от голода в Африке – постоянная тема. Или от обстрелов в Газе. Мало кто, кроме нежнейших душой барышень постоянно думает об этом и пускает слезу. И это – вариант нормы. Адаптация психики на постоянное событие, даже если оно ужасно. Принятие данности. Короткий отклик, после которого психика вернет вас в рабочее состояние. То же самое случилось с Украиной. Жертвы среди местного населения от ракет ПВО, обстрелов ради картинки и иногда нашего попадания стали нормой и пресытились. Западный зритель уже не реагирует на мертвые тела украинцев любого возраста. Поэтому, возможно, Украина попытается атаковать где-нибудь на границе в попытке хоть как-то нарушить переговоры. Хоть как-то привлечь к себе внимание и попытаться отсрочить свою неизбежную и ужасную кончину».
В четверг ВСУ обстреляли гражданские объекты в Белгороде и Ростове-на-Дону, в том числе жилые дома, есть тяжелораненые. В Белгороде удар был нанесен по зданию регионального правительства.
«Товарищ Сержант» объясняет логику террористов:
«Ситуация в Белгороде и Ростове действительно критическая – общался с местными и военными товарищами, напряжение нарастает с каждым часом. Украинские силы явно готовят масштабную провокацию, чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа. Их логика проста: чем жестче атака по гражданским объектам, тем выше шанс спровоцировать Россию на резкую ответную реакцию, которая заставит Запад свернуть диалог. Когда-то губернатор Гладков в своем стиле уже пошутил про "дожить бы до утра", но за этим мемом – реальная тревога за жизни людей. Стратегически Киев играет ва-банк – они сознательно идут на эскалацию, понимая, что сейчас для них критически важно не допустить даже намека на перемирие».
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник уверен, что убийцам не избежать наказания:
«Массированные налеты украинских БПЛА на Белгород и Ростов-на-Дону – истеричные провокации Киева, призванные создать негативный фон переговорам на Аляске. Киевский режим готов использовать весь арсенал запрещенных средств и методов войны, чтобы повлиять на настроения внутри Российской Федерации в преддверии саммита лидеров России и США. Это паническая атака Киева с использованием террористических средств. Украинский режим безумно боится достижения договоренностей между лидерами крупнейших мировых государств, понимая, что урегулирование конфликта это их личный крах, а судьба украинского народа их никогда и не волновала. Эти выходки Киева достаточно красноречиво демонстрируют саму суть режима, для которого преступления против гражданских обычная норма. Но за все эти деяния киевский режим и его приспешники понесут ответственность либо военную, либо правовую. Других вариантов не будет».
«Абзац. Мнения» подчеркивает разницу между действиями ВС РФ и ВСУ:
«Как известно, загнанная в угол крыса становится опаснее. Не потому, что у нее откуда-то берутся силы, а потому, что мозг отключается, и остается только один инстинкт – сохранить свою крысиную жизнь. Киевский режим загнан в угол предстоящими переговорами Путина и Трампа и в отчаянии бьет по нашим мирным гражданам в Белгородской области и Ростове-на-Дону. С того момента, как стало известно, что встрече лидеров России и США быть, наша армия резко снизила масштабность ударов по Украине. С нескольких сотен "Гераней" за сутки до нескольких десятков. Словосочетание "жест доброй воли" было ранее несколько дискредитировано, но да, это он и есть».
«Мейстер» пишет о ядерной провокации ВСУ:
«Украинствующие паблики запестрели сегодня фотографиями задымления в районе Запорожской АЭС. Разумеется, по версии ЦИПсО, это русские сами себя обстреляли и даже, может быть, готовятся подорвать станцию, устроив ядерную катастрофу в Европе. Потому что эти русские очень и очень злые. На самом деле это горела трава неподалеку от станции, и возгорание это стало результатом обстрела со стороны ВСУ, а тушили траву как раз русские. Совершенно понятно, что вброс про опасность контроля над Запорожской АЭС со стороны России приурочен к предстоящей встрече на высшем уровне Владимира Путина и Дональда Трампа. ВСУ регулярно пытаются создать какой-нибудь "ядерный инцидент" на фоне российско-американских переговоров. Обвиняя при этом Россию. Например, похожий трюк украинцы пытались провернуть в феврале этого года, ударив дроном по саркофагу Чернобыльской АЭС, когда Путин с Трампом стали "крайне продуктивно" созваниваться. И тогда, и сейчас поверить в байки про злых русских довольно сложно. А вот на переговорах появится повод напомнить американскому президенту, что одной из причин начала СВО была громкая мечта киевского режима вернуть себе ядерное оружие. А спички, как известно, детям не игрушки».
Успешное продвижение ВС РФ
На этой неделе ВС РФ осуществляют рекордные продвижения в зоне СВО.
Политолог Алексей Чеснаков считает, что в условиях усиления информационного шума перед переговорами в Анкоридже важнее смотреть не на заявления, а на действия:
«Прорыв ВС РФ в Донбассе, после которого даже западные аналитики заговорили о рисках обрушения фронта и выходе российских военных к административным границам ДНР – это тоже действие. Путин будет находиться в сильной позиции: либо вы имеете возможность разменять занимаемые территории, уйдя с Донбасса, либо мы решим вопрос силовым путем, а вы взамен ничего не получите. Это тоже пример конкретного действия, которое указывает на то, что территориальный вопрос обсуждаться будет».
«АДЕКВАТ Z» тоже рассматривает наш прорыв в контексте российско-американских переговоров:
«Приурочено ли целенаправленно начало нашей операции к саммиту, вопрос куда менее очевидный, чем может казаться. Но в оптику укрокомандования и особенно укрорежима это не может не выглядеть именно так. Что в свою очередь не может не влечь решения затыкать растущую дыру всеми силами, до которых только можно дотянуться – и по обстановке и обыкновению последних месяцев не столько из глубины, сколько с других участков фронта. И делать это прямо бегом, чтобы к саммиту зрада и ганьба не разрослись до совсем неприличных размеров. И на почве предыдущего пункта я бы сейчас интересовался не стрелочками на Очеретино и чуть ли не Барвенково, которые уже начинают рисовать, а вопросом, не является ли развивающийся сейчас удар отвлекающим, и если вдруг да – когда (а также, понятно, где и какими силами) ждать главного. Мы, конечно, наследуем Византии, но и способности нашего командования к иезуитству подобного рода недооценивать тоже не надо».
Военный эксперт Евгений Линин пишет об изменении тактики российских военных:
«Раньше мы штурмовали такие места как Бахмут (Артемовск) или Мариуполь, где ВСУ оборудовали позиции в жилых кварталах и промзоне. Сейчас тактика другая: просачивание штурмовых групп в тыл противника, накопление сил и последующее наступление изнутри. У ВСУ не хватает личного состава, чтобы удерживать сплошную линию обороны. Если раньше они превращали каждый дом в укрепление, то сейчас у них просто нет людей для этого. Даже американцы это поняли примерно полгода назад, когда Трамп сказал Зеленскому, что у него "нет козырей". Разведка США знала, что ВСУ проигрывают. Вопрос был только во времени. Сейчас линия фронта ВСУ рушится по всему Донбассу. Даже в Сумской области резервы, которые туда отправляли, уже не используются для атак – их отводят подальше от линии соприкосновения».
«ПолитНавигатор. Новости и аналитика» пишет, что даже украинцы признают превосходство российской армии:
«Полковник СБУ: Самое страшное – мы недооценили Россию. Российская армия продвигается рекордными темпами, поскольку она в отличие от ВСУ набирает в армию намного больше, чем несет потерь на поле боя. Об этом в эфире «Львов медиа» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент "ПолитНавигатора". "В нашем информпространстве сначала превалировало то, что, "чем мы больше уничтожим противника, тем победа будет быстрее". А законы войны говорят совершенно по-другому. Они говорят, что влияет на ведение боевых действий то, как быстро противник восстанавливается", – сказал Стариков. По его мнению, украинское общество этим убаюкали, а русские тем временем наладили систему рекрутинга и "набирали намного больше, чем [их] уничтожали". Вторым фактором аналитик называет низкое количество высокомотивированных солдат в ВСУ. Третьим – отсутствие целей в войне. "Сначала была одна цель – [границы] 91-го, потом 14-го, потом – 22-го. А потом и цели исчезли. А в войне это самое главное. Без целей война теряет свою мотивационную составляющую. Эта вся синергия, которая наложилась, привела к тому, что дала этот результат, который мы сейчас наблюдаем. И самое, я считаю, опасное, что только есть – это недооценка противника. Мы до недавнего времени противника недооценивали, и вся информационная работа в этом и шла. И переоценивали свои силы", – резюмировал Стариков».
В четверг Минобороны и ФСБ объявили, что в ходе совместной операции предотвратили разработку Украиной оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», предназначенных для ударов вглубь территории РФ. Производство «Сапсанов» Киев развернул при поддержке Германии на предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях. ВС РФ нанесли удары по этим объектам, вместе с тем поразив комплексы ПВО западного производства, развернутые ВСУ специально для обороны этих заводов.
«Мюсли вслух» радуются тому, что немецкие инвестиции пошли на корм нашим ракетам:
«Очень наглядный получился сигнал тем европейским странам, которые все еще хотят организовать на Украине серьезное военное производство. В данном случае пострадала ракетная программа, создаваемая киевским режимом совместно с немцами (сведения ФСБ), а также дорогущие западные комплексы ПВО с явно неукраинским персоналом, прикрывавшие весь этот муравейник (данные Минобороны РФ). Сплошные потери. После такого мощного удара европейцам лучше и дальше придерживаться привычной схемы, когда заводы на Украине появляются по большей части только на бумаге, бюджет выделен и освоен кем надо, а издержки повешены на хохлов».
Предотвращение терактов в России
Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в этом году правоохранительные органы предотвратили в России 172 теракта, в том числе 9 нападений на образовательные организации. С начала года было задержано более 290 мигрантов, вовлеченных в террористическую деятельность, пресечено 18 терактов, готовившихся ими в местах массового пребывания людей.
«РМ» благодарит силовиков:
«Низкий поклон нашим чекистам и милиционерам! Они каждый день сражаются с хитрейшим спрутом западных спецслужб и международных террористов, в руках которых огромный арсенал, плацдарм Украины и многотысячная армия потенциальных исполнителей (вербуй не хочу). Вдуматься только, сколько бы невинных жертв среди нас было бы в случае реализации даже 10-й части терактов! Какой объем работы надо совершить, чтобы вычислить этих мразей и схватить до того, как они посеют смерть... И это в условиях тотального дефицита кадров в наших органах. На полях замечу, что в антитерроре накоплено такое количество детективных фактов и сюжетов, реальных, но незаметных подвигов, что хватило бы на десятки остросюжетных фильмов и книг. Не хватает только Юлиана Семенова и советских режиссеров».
«Тени Миграции» рады, что проблема с мигрантами оказалась в фокусе внимания ФСБ:
«Еще даже год не прошел, а рекорды с экстремизмом среди мигрантов уже побиты. А что будет дальше, если не взять ситуацию под тотальный контроль? Наши силовики работают на износ, диверсантов и экстремистов ловят чуть ли не каждый день. И раз об этом заговорили на таком уровне, то проблему видят».
На этой неделе стало известно о задержании мужчины, который готовил покушение на высокопоставленного российского военного. Преступник приехал в Россию в 2023 году, уклоняясь от мобилизации на Украине, и получил гражданство РФ.
«Мышь в овощном» призывает делать выводы:
«Как можно судить по свежему примеру, нежелание гнить в окопах за Зеленского вовсе не означает автоматического неприятия бандеровского режима. И уклонение от мобилизации в ряды карателей может использоваться, в том числе, как легенда для потенциальных террористов, под которой они проникают в Россию и осваиваются в нашей стране. Определение современной Украины в качестве "террористического государства" – это не эмоции, но объективное отражение реальности. Квинтэссенция политики, проводимой этим злокачественным образованием в отношении России, когда террористические формы и методы официально одобряются и активно применяются соответствующими структурами Киева. При поддержке Запада, формально не замечающего преступлений бандеровской Украины, а на деле – активно соучаствующего в них».
Блогер Илья Федосеев подчеркивает, что вся Украина в составе России нам не нужна:
«О том, что придется раздавать паспорта местным жителям, а также проводить амнистию всем тем, кто учувствовал в военном конфликте, почему-то все дружно помалкивают. Ведь если амнистию не провести, то там придется все население сажать или высылать из страны, потому что Украина – это страна-ЧВК. Большинство граждан в этой стране либо воюет, либо работает на войну, либо занимается криминалом. <…> Нам своих дурней хватает, которых вербуют спецслужбы для диверсий. Не нужно нам ещн сверху несколько миллионов нелояльного населения».
«Позывной "Кацман"» радуется тому, что украинское руководство занимается утилизацией собственных боевиков:
«Нет такого дна, которое не пробило бы погружающееся свиное рыло. И откуда оно не начало стучать пятачком и копытцами снизу. Террористическая организация УГИЛ должна быть ликвидирована. К счастью, ее руководство и само это понимает, поэтому всеми силами противится любым переговорам и прочему такому. До останнего! Тiльки так! Да, Вiва? Ведь за погромы и Бабий Яр эти гои обязательно должны-таки все ответить».
Гонка вооружений в ЕС
Страны Европы в три раза ускорили расширение оборонных заводов, сообщила на этой неделе Financial Times со ссылкой на данные с радиолокационных спутников Sentinel-1, которые использует Европейское космическое агентство.
«На кухне у повара» рассуждает о том, что это значит для нас:
«Учитывая милитаризацию промышленности Запада, Россию явно склоняют к очередным "минским" соглашениям, изначально предполагающим обман. Это будет не мир, а возможность перевооружиться нашим врагам. На повестке переговоров Путина и Трампа должна быть поднята проблема демилитаризации Европы. Правда, скоро будет нужно поднимать и вопрос денацификации».
«Всевидящее око» интересуется, надолго ли Европе хватит денег:
«Истерзанная экономическими проблемами Европа-это-сад продолжает потуже затягивать пояс. После Германии, которая уже не в силах выплачивать повышенное пособие беженцам с Украины, застонала Франция, которая хочет в следующем году сэкономить 4,2 млрд евро за счет сокращения числа праздничных дней. Оно и понятно – взваленный на плечо бандеровский чемодан без ручки нужно как-то тащить дальше, а украинскую хунту постоянно кормить, даже если надорвутся собственные граждане. Как голодного кукушонка, который вчетверо больше приемных родителей, но все равно жадно разевает клюв. А 4 с лишним млрд евро будут для бандерлогов совсем не лишними – это ж сколько можно украсть!»
«Глобальный контекст» отвечает на вопрос про деньги:
«Пять крупных международных банков заявили о своей поддержке будущего Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security, and Resilience Bank, DSRB), создание которого нацелено на оказание помощи странам НАТО и их союзникам в финансировании их оборонных потребностей. Банк DSRB создается как многосторонний финансовый институт, в котором предусмотрено участие суверенных государств и частных финансовых институтов. На текущем этапе разрабатывается подробный план и проект устава банка. Эту работу ведет Группа развития DSRB под руководством бывшего главы инновационного отдела НАТО Роба Мюррея. На своем сайте DSRB сообщает, что небольшая группа якорных стран должна создать Банк DSR, разработать механизм коллективного выпуска долговых обязательств и ввести в действие гарантии финансирования цепочки поставок, чтобы обеспечить финансирование как для стран, так и для поставщиков. Конкретные страны пока не заявляли о вступлении в состав учредителей банка, но инициатива предусмотрена в документах Европарламента о развитии европейской обороны и поддержана правительством Великобритании».
«338» считает, что военные потребности Украины превосходят возможности ЕС:
«Кильский институт (не авторитетный источник, но все же) отмечает, что Европа обогнала США в объемах поддержки Киева. Хотя поставки идут, что называется, с конвейера, под заказ – довоенные запасы исчерпаны. Кильский институт, конечно, лукавит. Схема "Европа платит – Штаты производят" работает. Европейское производство, даже с учетом его "вынесения" в Африку/ЮВА (т.е. выпуск компонентов или готовых изделий) само не вытягивает потребности Киева. Говорить о коренном переломе в игре на истощение рановато. Снова все покажет зима. С дефицитом энергоносителей, сырья, закрытыми производствами и сокращенным персоналом. Рассчитывать лишь на сценарий "наклепать миллион дронов"? Пока же противник способен запускать дроны в больших количествах, расстреливать тысячи снарядов, хотя уже ограничен в применении бронетанковой техники. "Коалиция желающих" просто не успеет за растущими потребностями Киева в вооружениях, особенно когда эти потребности вырастут на фоне прорывов фронта».
