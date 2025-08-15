3

На этой неделе ВС РФ осуществляют рекордные продвижения в зоне СВО.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что в условиях усиления информационного шума перед переговорами в Анкоридже важнее смотреть не на заявления, а на действия:

«Прорыв ВС РФ в Донбассе, после которого даже западные аналитики заговорили о рисках обрушения фронта и выходе российских военных к административным границам ДНР – это тоже действие. Путин будет находиться в сильной позиции: либо вы имеете возможность разменять занимаемые территории, уйдя с Донбасса, либо мы решим вопрос силовым путем, а вы взамен ничего не получите. Это тоже пример конкретного действия, которое указывает на то, что территориальный вопрос обсуждаться будет».

«АДЕКВАТ Z» тоже рассматривает наш прорыв в контексте российско-американских переговоров:

«Приурочено ли целенаправленно начало нашей операции к саммиту, вопрос куда менее очевидный, чем может казаться. Но в оптику укрокомандования и особенно укрорежима это не может не выглядеть именно так. Что в свою очередь не может не влечь решения затыкать растущую дыру всеми силами, до которых только можно дотянуться – и по обстановке и обыкновению последних месяцев не столько из глубины, сколько с других участков фронта. И делать это прямо бегом, чтобы к саммиту зрада и ганьба не разрослись до совсем неприличных размеров. И на почве предыдущего пункта я бы сейчас интересовался не стрелочками на Очеретино и чуть ли не Барвенково, которые уже начинают рисовать, а вопросом, не является ли развивающийся сейчас удар отвлекающим, и если вдруг да – когда (а также, понятно, где и какими силами) ждать главного. Мы, конечно, наследуем Византии, но и способности нашего командования к иезуитству подобного рода недооценивать тоже не надо».

Военный эксперт Евгений Линин пишет об изменении тактики российских военных:

«Раньше мы штурмовали такие места как Бахмут (Артемовск) или Мариуполь, где ВСУ оборудовали позиции в жилых кварталах и промзоне. Сейчас тактика другая: просачивание штурмовых групп в тыл противника, накопление сил и последующее наступление изнутри. У ВСУ не хватает личного состава, чтобы удерживать сплошную линию обороны. Если раньше они превращали каждый дом в укрепление, то сейчас у них просто нет людей для этого. Даже американцы это поняли примерно полгода назад, когда Трамп сказал Зеленскому, что у него "нет козырей". Разведка США знала, что ВСУ проигрывают. Вопрос был только во времени. Сейчас линия фронта ВСУ рушится по всему Донбассу. Даже в Сумской области резервы, которые туда отправляли, уже не используются для атак – их отводят подальше от линии соприкосновения».

«ПолитНавигатор. Новости и аналитика» пишет, что даже украинцы признают превосходство российской армии:

«Полковник СБУ: Самое страшное – мы недооценили Россию. Российская армия продвигается рекордными темпами, поскольку она в отличие от ВСУ набирает в армию намного больше, чем несет потерь на поле боя. Об этом в эфире «Львов медиа» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент "ПолитНавигатора". "В нашем информпространстве сначала превалировало то, что, "чем мы больше уничтожим противника, тем победа будет быстрее". А законы войны говорят совершенно по-другому. Они говорят, что влияет на ведение боевых действий то, как быстро противник восстанавливается", – сказал Стариков. По его мнению, украинское общество этим убаюкали, а русские тем временем наладили систему рекрутинга и "набирали намного больше, чем [их] уничтожали". Вторым фактором аналитик называет низкое количество высокомотивированных солдат в ВСУ. Третьим – отсутствие целей в войне. "Сначала была одна цель – [границы] 91-го, потом 14-го, потом – 22-го. А потом и цели исчезли. А в войне это самое главное. Без целей война теряет свою мотивационную составляющую. Эта вся синергия, которая наложилась, привела к тому, что дала этот результат, который мы сейчас наблюдаем. И самое, я считаю, опасное, что только есть – это недооценка противника. Мы до недавнего времени противника недооценивали, и вся информационная работа в этом и шла. И переоценивали свои силы", – резюмировал Стариков».

В четверг Минобороны и ФСБ объявили, что в ходе совместной операции предотвратили разработку Украиной оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», предназначенных для ударов вглубь территории РФ. Производство «Сапсанов» Киев развернул при поддержке Германии на предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях. ВС РФ нанесли удары по этим объектам, вместе с тем поразив комплексы ПВО западного производства, развернутые ВСУ специально для обороны этих заводов.

«Мюсли вслух» радуются тому, что немецкие инвестиции пошли на корм нашим ракетам:

«Очень наглядный получился сигнал тем европейским странам, которые все еще хотят организовать на Украине серьезное военное производство. В данном случае пострадала ракетная программа, создаваемая киевским режимом совместно с немцами (сведения ФСБ), а также дорогущие западные комплексы ПВО с явно неукраинским персоналом, прикрывавшие весь этот муравейник (данные Минобороны РФ). Сплошные потери. После такого мощного удара европейцам лучше и дальше придерживаться привычной схемы, когда заводы на Украине появляются по большей части только на бумаге, бюджет выделен и освоен кем надо, а издержки повешены на хохлов».

