Телеграм: Пелоси летает, Тайвань подгорает, Карабах закипает
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её морская доктрина
В воскресенье в России отметили День Военно-морского флота (ВМФ). Президент Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Политик Андрей Метельский рассуждает о том, почему День ВМФ – это праздник для каждого гражданина России:
«По всей стране от Камчатки до Калининграда сотни тысяч россиян надели свои тельняшки. В первую очередь хочется произнести поздравительные слова в их адрес. Действующие военные моряки и те, кто отслужил на флоте годы или десятилетия назад, они навсегда стали частью особого братства, каждый из них хранит в сердце воспоминания о соленых морских ветрах, о боевом товариществе, об особом чувстве к своему кораблю. А следом обязательно надо отметить, что День ВМФ – праздник всей страны. Россия, омываемая тринадцатью морями и тремя океанами, со времен победы при Гангуте в 1714 году опиралась в своем развитии на сильный флот. И флот никогда ее не подводил, демонстрируя единение уникальной техники и замечательной отваги людей. Сегодня свидетельством силы и мощи нашего ВМФ являются не только грандиозные парады, в том числе и Главный Военно-Морской Парад в Петербурге, но и реальные боевые задачи, доблестно решаемые флотом».
Перед началом парада Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. Президент отметил, что в новой редакции Морской доктрины обозначены границы России, в том числе в Арктике и на Черном море, и закреплена готовность всеми средствами обеспечивать их безопасность.
«Мюсли вслух» пишут о новой Морской доктрине:
«Новая Морская доктрина России, утвержденная президентом Путиным в День военно-морского флота – документ стратегического планирования, содержание которого много шире, чем военно-морская деятельность. Отражая сложившуюся в мире геополитическую реальность, доктрина дает определение национальной морской политике и очерчивает основные направления деятельности по изучению, освоению, использованию, охране и сохранению ресурсов и пространств Мирового океана в интересах России. Конечно, доктрина – это только документ, который определяет стратегические цели и задачи морской деятельности. Его еще предстоит дополнить конкретными шагами по развитию морского транспорта, освоению морских ресурсов, ведению морской научной деятельности, созданию морских трубопроводных систем. Важнейшей видится обозначенная в документе задача "значительного увеличения доли судов, плавающих под государственным флагом РФ, в общем количестве судов мирового торгового флота". Это означает не только усиленное кораблестроение, но и прекращение использования российскими судовладельцами иностранных флагов. Доктрина сообщает о готовности России всеми силами защищать свои экономические и стратегические интересы – вплоть до создания военно-морских баз в разных частях Мирового океана. Существенная работа по модернизации военно-морских сил страны уже ведется: президент Путин сообщил о скором начале поставок гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию и флот. Первым в ВМФ получит "Цирконы" фрегат Северного флота "Адмирал Горшков"».
«Пинта разума» обращает внимание на включение в документ архипелага Шпицберген:
«Шпицберген не случайно попал в новую Морскую доктрину России. Отчасти это связано с недавним демаршем Норвегии, которая заблокировала доставку грузов в российские поселения на архипелаге. Проблему решили, но осадок остался. Норвегия превращается во враждебное России государство. В связи с этим Москве следует подумать о денонсации российско-норвежского договора о демаркации границы, подписанного в 2010 году. И оспорить передачу Осло части акватории Баренцева моря в качестве исключительной экономической зоны. Кроме того, свое присутствие на Шпицбергене Россия должна увеличить кратно. Потому что оно является залогом того, что статус архипелага как нейтральной территории не будет пересмотрен. Как только Россия уйдет со Шпицбергена, Норвегия моментально денонсирует Парижский договор 1920 года о его статусе, а на островах будут размещены базы НАТО. В этом случае положение российского Северного флота серьезно ухудшится».
Утром в День ВМФ штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован с использованием самодельного беспилотника с маломощным взрывным устройством, несколько человек пострадали. Все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ в Севастополе были перенесены.
«Контора Пишет» предлагает организаторам теракта обдумать несложную вещь:
«Когда войска не участвуют в парадах – они участвуют в боевых действиях. Эта простая истина в ближайшее время станет доступной глупым, но самонадеянным хохлам, решившим атаковать штаб Черноморского флота с помощью беспилотника, что привело к ранению 5 человек. День Военно-Морского Флота – праздник всей страны, и попытка теракта в одном отдельно взятом объединении не повлияет на боеготовность русских сил, а вот насколько в результате ответных действий упадет боеготовность хохлосброда – покажет время».
«Мадуро – не дура» считает нападение лишним аргументом в пользу военной спецоперации:
«Диверсионный акт (не атака) лишний раз доказывает, что половинчатых решений с Украиной быть не должно. Любой участок земли с названием "Украина", оставленный в качестве "жеста доброй воли" или "встречного шага нашим европейским партнерам" – это источник террора против России и ее граждан. Поэтому СВО будет доведена до конца, и никакого "давайте оставим Украину украинцам". Это земли русские и точка!»
Еленовка и её пленные
В конце прошлой недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в поселке Еленовка в ДНР с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибло более 50 человек. В изоляторе содержались пленные боевики батальона «Азов», который в России признан террористической организацией. В Минобороны РФ подчеркнули, что удар был нанесен на следующий день после публикации видео с признанием пленных террористов в совершенных ими военных преступлениях. По данным ведомства, Киев уничтожает своих боевиков, чтобы они не раскрыли правду о преступных приказах украинского военного руководства, а также для того, чтобы запугать своих военных, желающих сдаться.
Украина ожидаемо обвинила Россию в ударе по СИЗО. Однако Россия официально пригласила экспертов ООН и Международного Красного Креста для расследования всех обстоятельств дела.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечает, что вся информация передана руководству международной организации:
«Мы сообщили Генсеку ООН А. Гутеррешу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке. Осудили попытки киевского режима свалить вину за это преступление на Россию (этим, в частности, пытался заниматься украинский Постпред на заседании СБ 29 июля). Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему. Сообщили также, что Следственный комитет России начал расследование обстрела с подключением международных экспертов с тем, чтобы выявить исполнителей этого преступления и привлечь их к ответственности».
«Темник» наблюдает за тем, как Украина и США пытаются переложить друг на друга ответственность:
«Продолжается взаимный "перевод стрелок" между Киевом и Вашингтоном после варварской бомбардировки Еленовского СИЗО из РСЗО HIMARS. Вчера Пентагон поделился мнением, что ВСУ, возможно, ударили по пленным "азовцам" неумышленно и случайно. Украинские союзники подачу приняли и сегодня отфутболили мяч обратно. Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий подробно разъяснил, откуда и как ВСУ берут целеуказания в режиме реального времени. По его словам, американцы утверждают каждую цель перед залпом. То есть независимо от того, кто ввел координаты, окончательное согласование за янки. Самое забавное, что обе версии не противоречат друг другу. Но никто, само собой, не желает оставаться крайним и исподтишка показывает пальцем на партнера».
Политик Николай Стариков полагает, что военнопленных нужно вывозить в РФ:
«Считаю, что удар по своим пленным Украина нанесла для того, чтобы меньше сдавались в плен. Эту попытку киевского режима придать твердость своим солдатам можно нивелировать, заявив, что все военнопленные будут впредь вывозиться на территорию России».
«ТРИБУНАЛ» отмечает, что Киеву жизненно важно уничтожить своих пленных:
«Укронацистский режим понимает, что как только чудовищные военные преступления азовцев и других нацистов будут разоблачены, Запад с хорошей вероятностью может не поддержать Киев. В таком случае прекратятся поставки иностранных вооружений, рекрутинг наемников, финансовая и медийная поддержка. А это фактически означает смерть команды Зеленского».
В конце прошлой недели в Николаеве в результате обстрела погиб один из богатейших украинских бизнесменов Алексей Вадатурский и его супруга. «Всевидящее око» сравнивает удар по его особняку и по СИЗО в Еленовке:
«Редакция Ока все выходные в большой задумчивости смотрит на кадры разрушений в колонии Еленовки, где содержались Азовцы, и особнячка бизнесмена Вадатурского в Николаеве. Потому что находит в том и другом поразительное сходство: одиночный "прилет" ровно в то место, где наверняка убьет тех, кто находится внутри. Вадатурскому прямехонько в спальню прилетело, а весь остальной дом замечательно стоит. Заказные убийства артиллерией – это, конечно, новое слово в мировом бандитизме, сказанное Украиной. Нет, у нас, конечно, нет стопроцентных доказательств. И даже сомнительных нету. Но невозможно не сравнивать, когда видишь одно и другое. И не видеть в этом некоторый единый почерк».
Карабах и его обострение
В конце прошлой недели в Нагорном Карабахе начала накаляться обстановка, стороны обвинили друг друга в обстрелах. В среду Баку сообщил о гибели азербайджанского солдата, объявил о начале операции «Возмездие» и атаковал армянские позиции. Двое карабахских военнослужащих погибли, почти двадцать были ранены. В Карабахе объявили частичную мобилизацию.
«Парламент Z кнопкой» не ожидает начала большой войны:
«Азербайджан начал свою мини-СВО. Баку пользуется моментом – пока Россия занята освобождением Юго-Востока, Азербайджан может позволить себе показать всем заинтересованным достижения азербайджанского ВПК. Минобороны Азербайджана уже вовсю демонстрируют свою крутость, распространяя видео с ракетными ударами по армянским силам. Все это, конечно, не начало большой войны в Закавказье, а часть торга. Президент Азербайджана Алиев хочет довести гегемонию Азербайджана в Карабахе до победного конца. Боевые действия и обстрелы призваны напомнить Еревану, что тот до сих пор не выполнил условий соглашения по перемирию. Карабах не демилитаризирован, а местное ополчение не разогнано».
«Злой журналист» подчеркивает, что Россия заинтересована в нейтрализации конфликта:
«После последней 44-дневной войны армяне сделали выводы, приняли план реорганизации армии и усилили поставки вооружений, но вопрос о качестве этой реорганизации. Например, последняя война была войной беспилотников, когда все решили азербайджанские БЛА, купленные у Турции – Байрактары. <…> Тенденция прослеживается аналогичная: азербайджанцы будут и далее кошмарить армян беспилотниками. Думаю, в активную стадию, аналогичную прошлой войне, конфликт не перейдет. Россия с Турцией будут договариваться. России очень важно погасить этот конфликт на корню, пока идет СВО на Украине».
«Мейстер» считает, что Армения потеряет Карабах:
«Независимо от того, перерастет возобновившаяся сейчас стрельба в Карабахе в очередное масштабное столкновение или нет, перспективы Еревана в этом конфликте печальны. Руководство Армении практически ничего не сделало для реформы армии и укрепления системы обороны Карабаха, показавшей свою несостоятельность в предыдущем раунде. В первую очередь потому, что это требовало бы более тесного и плодотворного сотрудничества с Россией. Но гражданин Пашинян в свое время сделал все, чтобы осложнить отношения своей страны с Москвой, а по состоянию на здесь и сейчас Россия явно не должна болеть за Карабах больше, чем это делает сама Армения. И тем более не имеет никаких резонов портить отношения с Баку ради судьбы Карабаха, независимость которого официально до сих пор не признана и самой Арменией. В случае, если Ереван продолжит действовать так, как действует, потеря Карабаха неизбежна – как минимум после того, как в 2025 году истечет действующий мандат российских миротворцев, продление которого возможно только с согласия как Армении, так и Азербайджана».
«Мадам Секретарь» убеждена, что проблема Армении – это ее премьер Никол Пашинян:
«Армяне не сделали никаких политических выводов после военной катастрофы в Нагорном Карабахе. Виновник всех несчастий Еревана – Никол Пашинян. Он остается у власти и даже имеет неплохие рейтинги. Форменное безумие армян, о котором мы писали не один десяток постов. За этим последуют новые поражения, которые уже в самое ближайшее время поставят вопрос о существовании Армении как суверенного государства».
Тайвань и его Пелоси
Во вторник вечером самолет со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване, несмотря на резкие протесты властей материкового Китая. Спикер встретилась с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и выступила в местном парламенте. По словам Пелоси, целью ее визита стала демонстрация поддержки, которую США продолжат оказывать Тайваню. Власти КНР объявили о начале масштабных военных учений, в том числе в нескольких районах вокруг Тайваня.
«Китайская угроза» объясняет, почему отказ Пекина от предотвращения визита Пелоси военным путем является единственно верным решением:
«Китай воюет юанем. "Построишь летучий корабль? Куплю!" Это про них. В этой плоскости Китай давно и успешно отгрызает от Америки самые лакомые рынки, технологии и идеологическое пространство без единого выстрела и взрыва. Сражаться юанем против пули у Китая выходит замечательно. А вот пулей против пули – большой вопрос. А у американцев обратная проблема. В битве доллара против юаня они слабы, а вот пуля против пули – беспроигрышный вариант. Прав был Си, отказываясь от вооруженного противостояния? Сто процентов».
«Китайский свяZноj» подчеркивает, что визит Пелоси только добавил Тайваню проблем:
«Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержке острова, заявила Нэнси Пелоси на встрече с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Пелоси подчеркнула, что власти США поддерживают статус-кво в ситуации с Тайванем, солидарность Вашингтона с регионом сейчас важнее, чем когда-либо. Все, как и говорилось – никакого изменения статуса, ни на йоту. Выражается поддержка острову и его населению. Не стране "Тайвань", а острову с людьми. Солидарность – с регионом. Не со страной "Тайвань", а с регионом. Чьим – ну а зачем добавлять, и так понятно. Белые люди, проезжая со стороны Сингапура в сторону Токио, лишний раз напомнили островитянам одного из островов по пути – так их называть надо ведь, выходит? – их место. Какие вопросы-то? Все четко. Бабуля улетит и будет из-за океана оправдываться, а Тайвань останется, где был, и будет разгребать последствия американской провокации – напомню, в финале подготовки визита Тайвань уже отзывал приглашение, прикидывая, какие проблемы после будут. Перемога такого уровня, что, наверное, даже Арестович тут бессилен в выдумывании "оглушительной победы"».
«Банкста» пишет об асимметричном ответе Пекина:
«Министерство коммерции Китая сообщило о прекращении поставок природного песка на Тайвань с 3 августа. Это помешает острову расширять территорию. Кроме того, власти материкового Китая приостановили импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также ввели санкции против двух тайваньских фондов "за очернение КНР и поддержку сепаратизма"».
«Вавилон 2.0» предлагает рассматривать визит Пелоси в контексте не только ноябрьских выборов в американский Конгресс, но и октябрьского съезда Коммунистической партии Китая:
«Си Цзиньпин в 2018 году настоял на отмене правила двух сроков (по 5 лет) пребывания на посту Генерального секретаря ЦК КПК, а значит – и председателя КНР. И теперь на ХХ съезде Компартии в октябре с.г. товарищ Си должен быть переизбран на следующие 5 лет. Вопрос переизбрания – предрешенный на 100% (Джордж Сорос с его обращениями о необходимости замены Си напоминает Льва Троцкого, писавшего из эмиграции инструкции по отстранению Сталина), но первое отступление от правила 2-х сроков должно происходить в духоподъемной атмосфере неоспоримых успехов не только внутреннего, но и мирового масштаба. И от развития "тайваньского кейса" во многом зависит "моральная легитимность" товарища Си на следующие 5 лет. Кроме того, если Вашингтон сочтет, что на тайваньскую "пощечину" Пекин ограничился не более чем дипломатической истерикой и военной имитацией, то Штаты начнут более активно продвигать в антикитайском дискурсе уйгурскую и тибетскую проблематику, поощряя тамошний сепаратизм».
«РосСкандал» пишет о качестве американских элит:
«Мозги Байдена давно сожрала деменция, сейчас их добивает ковид. Но даже дед менее опасен для мира, чем эта старуха, которая на исходе жизни мечтает попасть в ИСТОРИЮ!.. Элитарии США провоцируют ядерный апокалипсис. И в истории с Украиной, и с Тайванем. И это закат демократической системы. Ежу ясно, что она не дает никакой защиты от прихода во власть клоунов и дегенератов...»
Сербия и её Косово
В конце прошлой недели в Сербии на границе с Косово начались беспорядки, произошла перестрелка. Причиной стало намерение властей непризнанного государства с 1 августа аннулировать на своей территории документы, выданные властями Сербии, и начать перерегистрацию автомобилей с сербскими номерами. После призыва посла США косовские власти отложили процедуру до 1 сентября.
«Сыч Z Генштабный» подчеркивает, что обострение на Балканах не отвечает российским интересам:
«Конфликт между Сербией и Косово неминуемо вовлечет в него всех бывших участников гражданской войны в Югославии. Как мы помним, особую остроту в той войне придавала этническая и религиозная составляющая. И если в 1999 в ЕС было не так много мусульман, то в 2022-м это реальная опасность, т. к. непродуманное реагирование ЕС на межконфессиональную повестку повлечет неминуемые протесты и погромы далеко за пределами конфликта. <…> Потенциальная война на границе Сербии и Косова – это ловушка для России. Учитывая уровень поддержки действий российской армии и СВО в братской Сербии, мы просто не сможем отделаться еще одним броском на Приштину сводным батальоном ВДВ».
«АДЕКВАТ Z» считает, что Балканы могут вспыхнуть в любой момент:
«Полыхнувшие Балканы, тем более полыхнувшие с прямым вовлечением НАТО, стали бы (особенно в текущей обстановке) крупнокалиберной торпедой в борт не только европейской экономики, но и европейского, извините за выражение, единства. Стремиться к такому результату осознанно противник, конечно, не может – ни в европейской своей части, ни, вопреки многим досужим суждениям, в американской. Но Балканы потому и Балканы, что там выйти из-под контроля способно примерно все и примерно в любой момент. В этот раз обошлось, как обходилось много раз в прошлом. Возможно, обойдется и в следующий. Но вероятность, что раньше или позже все же сдетонирует, все равно монотонно стремится к единице».
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов пишет о том, что общего у Косово и Украины:
«Если Украина – это американский проект "Анти-Россия", то Косово – такой же проект "Анти-Сербия". Вашингтон создал на Балканах настоящий заповедник для террористов как инструмент дестабилизации и давления на Белград – единственного союзника Москвы в регионе. Верховодят в Косово не местные бандиты, которые называют себя премьерами или президентами, а посол США, он и приказал отработать назад. В тот момент, когда накаляется ситуация вокруг Тайваня, нарастают проблемы с экономикой, американцы не заинтересованы в эскалации еще одного крупного конфликта. Но команду "фас" отложили, а не отменили. Надо быть готовыми к тому, что, если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию».
«Балканская сплетница» предупреждает:
«Разумеется, одной республикой Косово в случае чего не отделаемся. На юге Сербии есть целых три муниципалитета, в которых преобладает албанское население, и которые Сербией себя давно уже не считают».
«Мышь в овощном» проводит параллели с началом Первой мировой войны:
«Смысловая конструкция, которая неизбежно лезет в голову при анализе текущего кейса с Косово – это параллели с 1 августа 1914 года. Вот только смысл этого сопоставления для каждого будет разным. Кто-то увидит в этом опасность влезания в чужие дела, дескать, встряли за сербов – потеряли собственную империю. Ну а кто-то обратит внимание на другое: на острую необходимость консолидации нации в условиях внешнего давления, без которого никакие военные победы не позволят гарантированно избежать итогового поражения. Так или иначе, пока что кризис с 1 августа по указанию из Вашингтона был любезно перенесен аж на месяц "вправо". Изменится ли что-то за это время – скоро увидим. Нам очень хочется ошибиться, но пока кажется, что работать внешние интересанты будут не столько с борзотой албанцев, сколько с нежеланием сербов примириться с этой борзотой…»
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