Телеграм: Пелоси летает, Тайвань подгорает, Карабах закипает

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В воскресенье в России отметили День Военно-морского флота (ВМФ). Президент Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Политик Андрей Метельский рассуждает о том, почему День ВМФ – это праздник для каждого гражданина России:

«По всей стране от Камчатки до Калининграда сотни тысяч россиян надели свои тельняшки. В первую очередь хочется произнести поздравительные слова в их адрес. Действующие военные моряки и те, кто отслужил на флоте годы или десятилетия назад, они навсегда стали частью особого братства, каждый из них хранит в сердце воспоминания о соленых морских ветрах, о боевом товариществе, об особом чувстве к своему кораблю. А следом обязательно надо отметить, что День ВМФ – праздник всей страны. Россия, омываемая тринадцатью морями и тремя океанами, со времен победы при Гангуте в 1714 году опиралась в своем развитии на сильный флот. И флот никогда ее не подводил, демонстрируя единение уникальной техники и замечательной отваги людей. Сегодня свидетельством силы и мощи нашего ВМФ являются не только грандиозные парады, в том числе и Главный Военно-Морской Парад в Петербурге, но и реальные боевые задачи, доблестно решаемые флотом».

Перед началом парада Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. Президент отметил, что в новой редакции Морской доктрины обозначены границы России, в том числе в Арктике и на Черном море, и закреплена готовность всеми средствами обеспечивать их безопасность.

«Мюсли вслух» пишут о новой Морской доктрине:

«Новая Морская доктрина России, утвержденная президентом Путиным в День военно-морского флота – документ стратегического планирования, содержание которого много шире, чем военно-морская деятельность. Отражая сложившуюся в мире геополитическую реальность, доктрина дает определение национальной морской политике и очерчивает основные направления деятельности по изучению, освоению, использованию, охране и сохранению ресурсов и пространств Мирового океана в интересах России. Конечно, доктрина – это только документ, который определяет стратегические цели и задачи морской деятельности. Его еще предстоит дополнить конкретными шагами по развитию морского транспорта, освоению морских ресурсов, ведению морской научной деятельности, созданию морских трубопроводных систем. Важнейшей видится обозначенная в документе задача "значительного увеличения доли судов, плавающих под государственным флагом РФ, в общем количестве судов мирового торгового флота". Это означает не только усиленное кораблестроение, но и прекращение использования российскими судовладельцами иностранных флагов. Доктрина сообщает о готовности России всеми силами защищать свои экономические и стратегические интересы – вплоть до создания военно-морских баз в разных частях Мирового океана. Существенная работа по модернизации военно-морских сил страны уже ведется: президент Путин сообщил о скором начале поставок гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию и флот. Первым в ВМФ получит "Цирконы" фрегат Северного флота "Адмирал Горшков"».

«Пинта разума» обращает внимание на включение в документ архипелага Шпицберген:

«Шпицберген не случайно попал в новую Морскую доктрину России. Отчасти это связано с недавним демаршем Норвегии, которая заблокировала доставку грузов в российские поселения на архипелаге. Проблему решили, но осадок остался. Норвегия превращается во враждебное России государство. В связи с этим Москве следует подумать о денонсации российско-норвежского договора о демаркации границы, подписанного в 2010 году. И оспорить передачу Осло части акватории Баренцева моря в качестве исключительной экономической зоны. Кроме того, свое присутствие на Шпицбергене Россия должна увеличить кратно. Потому что оно является залогом того, что статус архипелага как нейтральной территории не будет пересмотрен. Как только Россия уйдет со Шпицбергена, Норвегия моментально денонсирует Парижский договор 1920 года о его статусе, а на островах будут размещены базы НАТО. В этом случае положение российского Северного флота серьезно ухудшится».

Утром в День ВМФ штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован с использованием самодельного беспилотника с маломощным взрывным устройством, несколько человек пострадали. Все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ в Севастополе были перенесены.

«Контора Пишет» предлагает организаторам теракта обдумать несложную вещь:

«Когда войска не участвуют в парадах – они участвуют в боевых действиях. Эта простая истина в ближайшее время станет доступной глупым, но самонадеянным хохлам, решившим атаковать штаб Черноморского флота с помощью беспилотника, что привело к ранению 5 человек. День Военно-Морского Флота – праздник всей страны, и попытка теракта в одном отдельно взятом объединении не повлияет на боеготовность русских сил, а вот насколько в результате ответных действий упадет боеготовность хохлосброда – покажет время».

«Мадуро – не дура» считает нападение лишним аргументом в пользу военной спецоперации:

«Диверсионный акт (не атака) лишний раз доказывает, что половинчатых решений с Украиной быть не должно. Любой участок земли с названием "Украина", оставленный в качестве "жеста доброй воли" или "встречного шага нашим европейским партнерам" – это источник террора против России и ее граждан. Поэтому СВО будет доведена до конца, и никакого "давайте оставим Украину украинцам". Это земли русские и точка!»

