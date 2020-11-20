Телеграм отметил день рождения ковида и ждет губернаторопада
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Оптимизация системы госуправления
Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу системы госуправления. Она начнется 1 января следующего года и продлится три месяца. По словам премьера, около 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными. Сокращение штатов будет идти преимущественно за счет упразднения вакансий. Все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих будут сохранены.
«Майский указ» считает, что успех реформы зависит от позиции руководителей федеральных органов исполнительной власти:
«Сокращение "вакансий" – отнюдь не главное в грядущей реформе госаппарата. Основная цель – это повышение эффективности работы оставшихся чиновников. Впрочем, увольнение 5% или 15% от числа бюрократов особой роли не сыграет. Такое уже бывало не раз и никакого реального эффекта для системы госуправления не принесло. Здесь важно другое: разделяют ли руководители ФОИВов тренд на оптимизацию, о котором говорил Михаил Мишустин? Или же они в очередной раз займутся саботажем этой работы?»
«РосЗаВсемНадзор» называет реформу своевременной:
«Реформа назрела давно, поскольку последний раз подобные масштабные преобразования в системе госуправления происходили в 2004 году. Сейчас речь идет не просто о сокращении численности гражданских служащих, но и об оптимизации внутренней структуры всех органов власти. Мишустин уже давно зарекомендовал себя как грамотный управленец, который способен эффективно решать задачи оптимизации. Реформа позволит сэкономить около 14 миллиардов рублей индексации правительственного фонда оплаты труда в 2021 году. Сейчас время потуже затянуть пояса, но нельзя урезать социальные расходы, можно сэкономить за счет повышения эффективности чиновников».
«Русский Демиург» пишет, что реформа стала возможна благодаря высокому уровню цифровизации:
«Проделанная работа по цифровизации уже позволяет если не сократить число госслужащих, то как минимум переключить их на другие участки работы, если, конечно, они способны и готовы к другой работе. Ведь требуется и переключение тумблера внутри чиновников, что еще, как правило, сложнее».
«Темник» рассказывает о реализации реформы на примере Роскомнадзора:
«Мишустинская программа оптимизации системы госслужбы реализуется, на самом деле, форсированными темпами. В частности, если рассмотреть лишь одну отдельно взятую службу в виде Роскомнадзора, подведомственного Минцифре, то в ней уже запущен процесс укрупнения территориальных управлений. По замыслу руководства РКН, часть территориальных управлений (в первую очередь более малочисленных) вольется в более крупные в качестве территориальных отделов. Цель данного мероприятия – укрупнение территориальных органов, сокращение обеспечивающих подразделений и должностей, сокращение расходов на содержание недвижимого имущества. Ну и, разумеется, в качестве пряника, повышение уровня зарплаты за счет сокращения руководящих должностей. То есть очень скоро Роскомнадзор перейдёт к модели многотерриториальных управлений вместо привычного представительства в каждом регионе».
Новые врио губернаторов
В среду Владимир Путин принял добровольную отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил врио губернатора премьер-министра Дагестана Артема Здунова. Врио руководителя Белгородской области был назначен Вячеслав Гладков, ранее работавший заместителем губернатора Ставропольского края. В Белгороде Гладков заменил бывшего губернатора Евгения Савченко, который в сентябре перешел работать в Совет Федерации.
«Мейстер» отмечает роль «Школы губернаторов», организованной Высшей школой государственного управления (ВШГУ) при РАНХиГС, в подготовке руководящих кадров:
«Оба вчера назначенных врио – выпускники курсов кадрового резерва ВШГУ (известна как "школа губернаторов"). Тем самым в очередной раз подтверждается системность кадровой политики Президента – делать ставку на молодых, успешных и в то же время опытных людей, прошедших необходимую подготовку. Интересно, что тех, кто привык раньше "решать" вопросы по назначению, подсовывая непонятных мутных фигур – это сильно напрягает. Вот они и вертятся, как ужи на сковородке, чтобы вернуть "все как было раньше". Надиктовывают простыни обличительных текстов для перепечатки в незыгарях и ему подобных, но тщетно – собаки лают, караван идет».
«Территориальное управление» изучило трудовой путь новых врио:
«Назначение В. Гладкова и А. Здунова врио губернаторов Белгородской области и Республики Мордовия – продолжение последовательной кадровой политики Кремля. По объявлению никого уже давно не набирают, есть понятные критерии рекрутинга. Здунов фактически представляет собой "заточенного" специалиста по национальным республикам. Его целенаправленно прокачали для этой должности. Работал в Татарстане, Дагестане. Оба региона более чем сложные в силу разных причин. Теперь Мордовия. Возможно, попроще регион, но степень ответственности выше, потому что высшее должностное лицо. К тому же еще и эрзя (мордвин) по национальности – хорошее подспорье для того, чтобы быстрее стать своим в регионе. Гладков – яркий пример "атомной команды" Кириенко. Работал главой атомного города Заречный, где, как поговаривают, его очень любили жители. Потом пошел на повышение в Севастополь, а оттуда в Ставрополь. Все по линии внутренней политики, оба региона тоже не самые простые. В обоих случаях эффективно разбирался с кризисными ситуациями».
«Выборка» также отмечает, что Здунов и Гладков – не первые выпускники «Школы губернаторов», которые занимают высокие должности:
«Данные назначения демонстрируют выстроенную, системную и вдумчивую стратегию подготовки кадров на высшие должностные посты. А избранные на пост глав регионов выпускники "Школы губернаторов" реализуют нестандартный подход к решению злободневных проблем, даже в период непростой социально-экономической ситуации».
«Мюсли вслух» пишут о том, чем еще похожи карьеры Здунова и Гладкова:
«Оба врио – не новички во власти, оба поработали в разных местах необъятной России и получили назначения в края, с которыми прежде связаны не были».
«СОВЕСТЬ ГУБЕРНАТОРОВ» размышляет, будет ли губернаторопад:
«Давно в России не было новостей по отставкам губернаторов. Несколько дней разные пласты обсуждают, кто уйдет, кто придет, и сколько таких будет. Сегодня цифры прыгают от трех до семи человек. В такое время загадывать – дело дурацкое. Мордовия стала первой, но точно не последней. Остается пока ждать, наблюдать и записывать предсказателей, чтоб потом напомнить им их же слова, а то память у всех короткая».
Губернатор Владимирской области уехал лечиться в Москву
Владимирский губернатор Владимир Сипягин, представитель ЛДПР, заболел коронавирусом и уехал лечиться в московскую платную клинику. Отъезд в Москву он объяснил тем, что не хочет занимать койку в бесплатной владимирской больнице, пусть лучше она достанется кому-то из жителей области.
«Ёшкин Крот» радуется за Сипягина:
«Лечение коронавируса в частной клинике в Москве стоит не менее 400 тыс. ₽ за 14 дней (в основном дороже). Как хорошо, что губернатор одного из самых бедных регионов, где 12,5% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, может себе это позволить».
Политолог Александр Асафов считает деньги:
«В ряде СМИ уже распространилась информации о клинике, где находится Сипягин, и о стоимости лечения. Суммы называются от 700 тыс. до 1 млн руб. Напомню, доход губернатора Владимирской области за 2019 год составил 5,6 млн рублей – то есть, если верить СМИ, лечение будет стоить губернатору 1/6 его годового дохода. Кстати, еще напомню, что официальная средняя ежемесячная зарплата в регионе около 33 000 рублей».
«Страна и народ» размышляет, что было бы при открытом международном сообщении:
«Какой же Сипягин молодец, о народе думает! Улетев в Германию, сказал бы, что это он специально там место занимает, в тылу врага, чтоб местным не хватило коек».
«ПолитГид» полагает, что Сипягин сделал хороший подарок своим оппонентам:
«Напомним, что Сипягин из ЛДПР. В губернаторах его не ждали – победил благодаря протестному голосованию. То есть среди местных элит у него много недоброжелателей. И сейчас его будут информационно "мочить" за косяк с лечением. Оно и правильно – все по факту».
Гонка вакцин
На этой неделе каналы писали про политизацию вопроса о создании и применении вакцин от коронавируса.
«Банкста» пишет про вакцину американской компании Moderna:
«В ходе третьей фазы испытаний mRNA-1273, вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской компанией Moderna, ее эффективность составила около 94,5%. В сообщении Moderna подчеркивается, что в ходе испытаний, в которых в США приняло участие более 30 тыс. человек, заражение COVID-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек. При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо mRNA-1273 вводилось плацебо. Среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только 5 человек».
Через два дня после сообщения об эффективности вакцины Moderna американская Pfizer и немецкая BioNTech заявили, что их совместная вакцина показала 95% эффективности после испытаний. Но здоровье американцев зависит не столько от вакцин, сколько от результата президентских выборов, полагает «Fantastic Plastic Machine»:
«В США опять грузовики-холодильники с трупами, а на помощь по уборке рекрутируют заключенных. Во вторник умерло 1707 человек – рекорд с 14 мая (максимум был в апреле, 2,6 тысяч). Но власти пока держатся и ограничений не вводят – надеются на пфайзеровскую вакцину. А может, и просто ждут, пока к власти официально придет Байден – и тогда солнышко засветит, птички запоют, а трупы либо исчезнут, либо про них просто перестанут писать. Но пока в борьбе Америки с ковидом побеждает все же ковид».
«Доктор прописал» рассказывает, что вакцины угрожают доллару:
«Аналитики Citigroup прогнозируют двадцатипроцентное падение курса доллара в 2021 году. Правда, произойдет это при условии массовой вакцинации от коронавируса. Вакцинация, полагают аналитики, приведет к восстановлению мировой экономики и международной торговли. То есть повторится ситуация середины 2000-х годов, когда Китай вступил во Всемирную торговую организацию, что спровоцировало многолетнее снижение курса доллара».
«Выпускайте Кракена!» следит за противоречивым отношением венгерской оппозиции к вакцинам разных производителей:
«В Венгрию доставили образец российской вакцины от короны для исследований, сообщил глава венгерского МИД. По его словам, теперь вакцину будут исследовать местные ученые, чтобы "принять максимально обоснованное решение". Несмотря на неплохие показатели вакцины на испытаниях в РФ, в Венгрии нашлись ее противники. Оппозиционная "Демократическая коалиция" призвала правительство отказаться от вакцины и не проводить "эксперименты на людях". По их словам, Венгрия не должна стать "тестовой лабораторией" для вакцины из России. А вот за вакцину, которую (когда-нибудь) одобрят в ЕС, они двумя руками "За". Мнения больных короной горожан оппозиционеры почему-то не спросили».
«Мышь в овощном» прогнозирует развитие ситуации:
«Российские вакцины от коронавируса могут восприниматься определенными кругами как новое "геополитическое оружие", подобное пресловутому природному газу. Или: какие-то круги в США могут считать распространение вакцин от коронавируса в мире не соответствующим политическим и экономическим интересам своей страны и предпринимать меры по торможению данного процесса. Причем как минимум второе предположение, на наш взгляд, вовсе не выглядит слишком завиральным».
Годовщина коронавируса
Во вторник коронавирус отпраздновал год со дня рождения. 17 ноября 2019 года был зафиксирован первый случай заражения в китайской провинции Хубэй.
«АДЕКВАТ» философствует:
«Официальный год ковидле, хотя похоже, что была она и ранее, просто еще не определялась как таковая. Что сказать по этому поводу? Учитывая потемки, в которых бродят медики и микробиологи по вопросу свойств и перспектив вируса, мы, наверное, можем представить себя в шкуре предков, которые точно также страдали от недостатка научного метода, не позволявшего адекватно разобраться в свойствах хворей 100-200-300 и далее лет назад. Просто тогда островок научного знания и соответствующей материальной базы медицины был совсем мал, и волны из внешней тьмы накатывали постоянно, сейчас же очередной цунами встречен с определенным запасом прочности. Но снова повторю ранее не раз сказанное: здравоохранение современного крупного независимого государства не может быть построено с точки зрения рентабельности. Оно нерентабельно по определению, у него задачи другие».
«Голос Мордора» пишет о том, как именинник изменил мир:
«Год непонятной жизни и постоянных тревожных новостей. Большинство самолетов всех гражданских флотов мира стоят на земле, про круизный флот, похоже, сейчас забыли вообще все. Огромные лайнеры, созданные для отдыха и развлечений, мертвыми тушами стоят в многочисленных портах, давно забыв о пассажирах. С экономикой происходят странные вещи – в условиях ограничений ни одна из экономик мира не может работать в полную силу, как правило в первую очередь страдает сектор услуг – закрытые отели, рестораны, театры и кинотеатры, парки развлечений и многое другое. Само собой, удар получила и промышленность, но зато биржевые индексы в полнейшем порядке, и экономическая жизнь там просто кипит».
«Шо, опять?» размышляет о том, как изменились люди:
«Чего только за этот год не было. Плохого и хорошего. Смертей, потерь, страха. Но и понимания того, что ценно на самом деле. Мы научились соблюдать социальную дистанцию. Но социопатами не стали. Возможно, стали агрессивнее. Что уж… Даже новый "фашизм" придумали: враг тот – кто не в маске. Да, много чему научились и придумали. Шутим по-черному, выживаем как можем, обнимаемся (иногда), а не вот эти вот локти и кулачки… Ковид, меняешь ты мир, и сильно. Но поздравлять мы тебя точно не будем. Изыди уже...»
«Health-правда. В полях» рассказывает, какой подарок сделали коронавирусу ученые:
«К дню рождения нового коронавируса Юрий Дейгин и Россана Сегрето опубликовали peer review статьи про искусственное происхождение Sars-Cov-2. Далее цитата аннотации: "Происхождение тяжелого острого респираторного синдрома-коронавируса (SARS-CoV) -2 до сих пор остается спорным. Геномный анализ показывает, что SARS-CoV-2, вероятно, является химерным, большая часть его последовательности наиболее близка к RaTG13 CoV летучей мыши, тогда как его рецептор-связывающий домен (RBD) почти идентичен таковому у CoV панголина. Химерные вирусы могут возникать через естественную рекомбинацию или вмешательство человека. <…> Могли ли быть выполнены генетические манипуляции, чтобы оценить панголинов как возможных промежуточных хозяев для вирусов Ковчега, полученных от летучих мышей, которые изначально не могли связываться с рецепторами человека? И сайт расщепления, и специфический RBD могут быть результатом сайт-направленного мутагенеза, процедуры, которая не оставляет следов"».
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