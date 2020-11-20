Телеграм отметил день рождения ковида и ждет губернаторопада

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Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу системы госуправления. Она начнется 1 января следующего года и продлится три месяца. По словам премьера, около 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными. Сокращение штатов будет идти преимущественно за счет упразднения вакансий. Все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих будут сохранены.

«Майский указ» считает, что успех реформы зависит от позиции руководителей федеральных органов исполнительной власти:

«Сокращение "вакансий" – отнюдь не главное в грядущей реформе госаппарата. Основная цель – это повышение эффективности работы оставшихся чиновников. Впрочем, увольнение 5% или 15% от числа бюрократов особой роли не сыграет. Такое уже бывало не раз и никакого реального эффекта для системы госуправления не принесло. Здесь важно другое: разделяют ли руководители ФОИВов тренд на оптимизацию, о котором говорил Михаил Мишустин? Или же они в очередной раз займутся саботажем этой работы?»

«РосЗаВсемНадзор» называет реформу своевременной:

«Реформа назрела давно, поскольку последний раз подобные масштабные преобразования в системе госуправления происходили в 2004 году. Сейчас речь идет не просто о сокращении численности гражданских служащих, но и об оптимизации внутренней структуры всех органов власти. Мишустин уже давно зарекомендовал себя как грамотный управленец, который способен эффективно решать задачи оптимизации. Реформа позволит сэкономить около 14 миллиардов рублей индексации правительственного фонда оплаты труда в 2021 году. Сейчас время потуже затянуть пояса, но нельзя урезать социальные расходы, можно сэкономить за счет повышения эффективности чиновников».

«Русский Демиург» пишет, что реформа стала возможна благодаря высокому уровню цифровизации:

«Проделанная работа по цифровизации уже позволяет если не сократить число госслужащих, то как минимум переключить их на другие участки работы, если, конечно, они способны и готовы к другой работе. Ведь требуется и переключение тумблера внутри чиновников, что еще, как правило, сложнее».

«Темник» рассказывает о реализации реформы на примере Роскомнадзора:

«Мишустинская программа оптимизации системы госслужбы реализуется, на самом деле, форсированными темпами. В частности, если рассмотреть лишь одну отдельно взятую службу в виде Роскомнадзора, подведомственного Минцифре, то в ней уже запущен процесс укрупнения территориальных управлений. По замыслу руководства РКН, часть территориальных управлений (в первую очередь более малочисленных) вольется в более крупные в качестве территориальных отделов. Цель данного мероприятия – укрупнение территориальных органов, сокращение обеспечивающих подразделений и должностей, сокращение расходов на содержание недвижимого имущества. Ну и, разумеется, в качестве пряника, повышение уровня зарплаты за счет сокращения руководящих должностей. То есть очень скоро Роскомнадзор перейдёт к модели многотерриториальных управлений вместо привычного представительства в каждом регионе».



