Телеграм осудил пляски на костях Немцова и Сталина

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На этой неделе распространение фейков о массовом заражении коронавирусом в России обсуждалось на самом высоком уровне. Владимир Путин со ссылкой на данные ФСБ сообщил, что панические вбросы приходят из-за рубежа. Телеграм-каналы не остались равнодушны к теме.

«ОПЕР Слил» пишет о резонансном вранье, перепугавшем доверчивых москвичей:

«По просторам интернета гуляет фейк-аудио, где какая-то "дочь офицера" рассказывает о 20 000 зараженных коронавирусом в Москве, и что власти, естественно, скрывают страшную эпидемию. Это явно не самодеятельность обеспокоенных граждан, а вполне себе осознанная атака и попытка посеять панику. По традиции первый подозреваемый в таких делах – Украина. Вспомните хотя бы "Зимнюю вишню" и обзвон киевским пранкером кемеровских моргов. Но возможно, что этот "голливуд" смастерили и подальше от родных границ. <…> Современные технологии спецслужб позволяют вычислять подобных провокаторов по голосу. Так что, надеемся, скоро услышим этот милый голосок со скамьи подсудимых».

«Злая Проверочная» рассказывает, что выяснили про этот фейк специалисты по информационной безопасности:

«Как и следовало ожидать, началось целенаправленное распространение дезинформации и панических настроений по поводу коронавируса. Group-IB выявила полноценную информационную атаку в виде фейка о том, что в Москве якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом. Через ботов разогнали более 9500 постов и репостов, в основном по форумам мам и школьным группам, то есть с особым цинизмом. Ситуация такова, что абсолютно каждое сообщение, связанное с коронавирусом, нужно проверять и перепроверять. Будьте бдительны».

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе. Канал «338» изучил сайты, на которых мошенники продают якобы спасающие от заражения обереги и эликсиры, и предлагает более конструктивное решение:

«Страшно представить, что предлагают на алиэкспрессе. Чайный гриб еще в список победителей коронавируса не записали, но с такими темпами скоро появится. Расстреливать, как предлагает ВВЖ, может, и не стоит, но гении маркетинга могли бы принести доход казне, выплатив штраф за распространение недостоверной информации».

Авторы одной из фейковых новостей утверждают, что коронавирусная инфекция якобы передается через цветы, поэтому дарить женщинам букеты на 8 марта ни в коем случае нельзя. «ФЕСТИВАЛЬНАЯ» подозревает, кто стоит за этой ложью:

«Этот фейк в преддверии 8 марта против своих прямых конкурентов заказали владельцы шоколадных фабрик. Так что смело покупайте и дарите цветы. Ждем месть цветочного лобби!»

«Доктор прописал» рассказывает о зловещем слухе, распространившемся в Японии:

«В Японии настоящей проблемой для властей стали слухи о нехватке туалетной бумаги. <…> До 80% медицинских масок завозились в Японию из Китая. Сейчас импорта практически нет. А с конца прошлой недели в японских социальных сетях распространились слухи о том, что точно так же может пропасть и туалетная бумага. Утверждалось, что ее производят из того же сырья, что и медицинские маски, и тоже в основном завозят из Китая. <…> В правительстве уверяют, что практически вся туалетная бумага производится в стране и оснований для паники нет. А в прессе вспоминают, что подобные казусы уже случались в 1970-х во время нефтяного кризиса и после цунами в 2011 году».

