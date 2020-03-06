Телеграм осудил пляски на костях Немцова и Сталина
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Окончен прием поправок в Конституцию России
Депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект во втором чтении 10 марта.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» считает, что в случае принятия изменений Конституция закрепит свод правил, по которому уже живет страна:
«Конституционные поправки, внесенные Владимиром Путиным ко второму чтению в Госдуме, отражают в общих чертах ценностные ориентиры российского общества. Стоит обратить внимание на компромиссный и подчеркнуто неконфликтный характер формулировок, которые касаются Бога, исторической памяти и преемственности по отношению к СССР, а также роли русского языка. Даже понятие "государствообразующего народа" избегает прямых этнических трактовок, чтобы никого не задеть. Конституция РФ постепенно приобретает тот законченный вид свода правовых, культурных и государственных основ, которые определяют уже не постсоветскую Россию, а Россию 2020-х, окончательно прошедшую этап демократического транзита».
«Суеверная Демократия» рассуждает о поправке, которая вызвала непонимание у части общества:
«Какие-то странные пошли кривотолки по поводу поправки в Конституцию, касающейся роли русского языка. Сразу видно, что некоторые с поправками знакомятся только по заголовкам СМИ или по рассказам знакомых, которые сами дальше заголовков ничего не читали. А зря. Открываем предлагаемый текст обновленных статей 67-69 и читаем – "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа" – здесь заканчивается фокус внимания 90% недовольных спикеров и начинается самое важное – "государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации". Даже если народ и образовал государство, никак он не главнее или важнее остальных народов, проживающих на территории страны».
«Мейстер» прогнозирует явку и итог голосования:
«Думаем, что после появления финальной версии пакета поправок с утвержденным на всех уровнях властной вертикали текстом процент информированности граждан о содержании и смысле нововведений начнет быстро расти. Наш прогноз, что 22 апреля явка и результат голосования значительно превысят ожидания скептиков и данные предварительной социологии. Впрочем, как уже было 18 марта 2018 года».
«Минправды» обращает внимание на странную позицию КПРФ:
«Представители КПРФ массово жалуются, что их поправки не были учтены во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию. Видимо, такой посыл направлен на тех, кто не особенно разбирается в текущей ситуации вокруг рабочей группы. Ко второму чтению от фракции КПРФ было внесено более 80 предложений, из которых 22 учтены полностью или передают общий смысл, который закладывали представители партии».
«Темник» пишет о брожениях в региональных отделениях компартии:
«Коммунисты держат интригу и создают напряжение в рамках темы конституционных поправок. Московское отделение призвало коллег голосовать против новелл в Госдуме. А также просит регионы бойкотировать народное голосование. <…> Руководство КПРФ продает себя как укротителя негатива и своих радикалов. В принципе, явление обычное. Однако радикальные настроения в регионах все меньше поддаются контролю со стороны верхушки КПРФ. Мы уже писали о случае массового исхода из компартии в Волгоградской области».
Коронавирусные фейки
На этой неделе распространение фейков о массовом заражении коронавирусом в России обсуждалось на самом высоком уровне. Владимир Путин со ссылкой на данные ФСБ сообщил, что панические вбросы приходят из-за рубежа. Телеграм-каналы не остались равнодушны к теме.
«ОПЕР Слил» пишет о резонансном вранье, перепугавшем доверчивых москвичей:
«По просторам интернета гуляет фейк-аудио, где какая-то "дочь офицера" рассказывает о 20 000 зараженных коронавирусом в Москве, и что власти, естественно, скрывают страшную эпидемию. Это явно не самодеятельность обеспокоенных граждан, а вполне себе осознанная атака и попытка посеять панику. По традиции первый подозреваемый в таких делах – Украина. Вспомните хотя бы "Зимнюю вишню" и обзвон киевским пранкером кемеровских моргов. Но возможно, что этот "голливуд" смастерили и подальше от родных границ. <…> Современные технологии спецслужб позволяют вычислять подобных провокаторов по голосу. Так что, надеемся, скоро услышим этот милый голосок со скамьи подсудимых».
«Злая Проверочная» рассказывает, что выяснили про этот фейк специалисты по информационной безопасности:
«Как и следовало ожидать, началось целенаправленное распространение дезинформации и панических настроений по поводу коронавируса. Group-IB выявила полноценную информационную атаку в виде фейка о том, что в Москве якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом. Через ботов разогнали более 9500 постов и репостов, в основном по форумам мам и школьным группам, то есть с особым цинизмом. Ситуация такова, что абсолютно каждое сообщение, связанное с коронавирусом, нужно проверять и перепроверять. Будьте бдительны».
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе. Канал «338» изучил сайты, на которых мошенники продают якобы спасающие от заражения обереги и эликсиры, и предлагает более конструктивное решение:
«Страшно представить, что предлагают на алиэкспрессе. Чайный гриб еще в список победителей коронавируса не записали, но с такими темпами скоро появится. Расстреливать, как предлагает ВВЖ, может, и не стоит, но гении маркетинга могли бы принести доход казне, выплатив штраф за распространение недостоверной информации».
Авторы одной из фейковых новостей утверждают, что коронавирусная инфекция якобы передается через цветы, поэтому дарить женщинам букеты на 8 марта ни в коем случае нельзя. «ФЕСТИВАЛЬНАЯ» подозревает, кто стоит за этой ложью:
«Этот фейк в преддверии 8 марта против своих прямых конкурентов заказали владельцы шоколадных фабрик. Так что смело покупайте и дарите цветы. Ждем месть цветочного лобби!»
«Доктор прописал» рассказывает о зловещем слухе, распространившемся в Японии:
«В Японии настоящей проблемой для властей стали слухи о нехватке туалетной бумаги. <…> До 80% медицинских масок завозились в Японию из Китая. Сейчас импорта практически нет. А с конца прошлой недели в японских социальных сетях распространились слухи о том, что точно так же может пропасть и туалетная бумага. Утверждалось, что ее производят из того же сырья, что и медицинские маски, и тоже в основном завозят из Китая. <…> В правительстве уверяют, что практически вся туалетная бумага производится в стране и оснований для паники нет. А в прессе вспоминают, что подобные казусы уже случались в 1970-х во время нефтяного кризиса и после цунами в 2011 году».
Марш памяти Немцова
В минувшую субботу в Москве и еще нескольких городах прошли акции памяти Бориса Немцова, убитого пять лет назад. Организаторы московского шествия подавали заявку на 30 тысяч участников, а пришли на него, по данным ГУ МВД, 10,5 тысяч, по заявлениям самих организаторов – более 20 тысяч человек.
Бывший помощник Немцова Михаил Конев написал, что впервые не пойдет на марш в память об убитом политике, потому что истинные цели мероприятия не соответствуют декларируемым:
«Первый раз за 5 лет я не пойду на марш Немцова. <…> Это важно для меня – память. В сегодняшнем мероприятии от памяти почти ничего не осталось. Требования об увековечивании памяти Немцова тонут в политических лозунгах. Уже новых, не тех, которые произносил Борис на улицах – о мире, о демократии и против власти. Сегодня будут говорить о том, что на волне – о Конституции, о неоднозначном деле "Сети" и опять под дудку Навального».
Историк и политолог Борис Якеменко напоминает, что акции памяти Немцова не впервые становятся поводом для оппозиции покричать о своем:
«На предыдущих брожениях призывали освободить Савченко, Титиева, Поткина, брата Навального, Сенцова, украинских моряков, вывести войска из Сирии и с Украины, отменить систему "Платон"… И т.д. Сегодня вот плохи поправки к Конституции, которые и делают Конституцию актуальным, живым документом, имеющим отношение к большинству людей в России. Между прочим, этого хотел и Немцов: "Конституция в целом хорошая, – говорил он. – Другое дело, что она во многом остается декларацией о намерениях. И наша задача состоит в том, чтобы Конституция была работающим документом, а не документом, который интересен только для историков и для юристов". А разве у Путина другая задача?»
«Всевидящее око» считает, что акция получилась настолько эклектичной, что почти превратилась в монстрацию:
«Прошедший на выходных "марш памяти Немцова" – прямо кульминация того, что творится с оппозиционными митингами в последние годы. Немцова и памяти там было вообще не видно – ни в лозунгах, ни в плакатах, ни в фото. Зато было видно винегрет из всех поводов, которые только пришли в голову участникам: от защиты ЛГБТ до дела "Сети". Винегрет настолько забористый, что это даже на привычные оппозиционные хождения "за все хорошее против всего плохого" уже не похоже, а напоминает монстрацию. Только такую, на которой у всех чувство юмора отказало, что делает ее ужасно унылой. Ну, и собрав все поводы в кучу, организаторы наскребли 10 тысяч протестующих – но это в три раза меньше, чем собирались».
«Тезис» полагает, что провал акции должен заставить лидеров оппозиции пересмотреть свою стратегию:
«Если считать с поправкой на погоду, то вышло примерно столько же, сколько обычно ходят на эти мероприятия – значения за 5 лет колеблются от 8 до 15 тысяч, и вчера на пике показатель был примерно в этих значениях. Но важная деталь в том, что вчера памятная повестка был разбавлена другими моментами – протестом против поправок в Конституцию, против "Дела Сети", против "Московского дела" и дела "Нового величия". Какой из этого можно сделать вывод? а) Против всего в России выступает та же самая немногочисленная группа людей, что и скорбит по Немцову (на всю Москву – 15.000 пассионариев). б) Против поправок в Конституцию и в защиту пензенских экстремистов вписалось настолько мало людей, что их включение в колонны марша Немцова осталось незамеченным. Оба варианта должны заставить несистемную оппозицию задуматься – не пора ли сменить информационную и политическую стратегию? Как показывает опыт, ничего из этого изменено не будет, потому что "заслуженным демократам России" от протестов ничего другого и не надо».
Салют в честь Сталина
В Екатеринбурге активисты, пожелавшие остаться неизвестными, устроили праздничный салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина. Они призвали сделать эту дату «национальным праздником освобождения». Авторы Телеграм-каналов сочли инициативу неоднозначной.
Журналист Армен Гаспарян убежден, что праздновать чью-либо смерть – сомнительная идея:
«Можно как угодно относиться к Сталину, в диапазоне от почитания до ненависти. Но устраивать в Екатеринбурге салют по поводу годовщины его смерти – это уже бесовщина полнейшая. Праздновать смерть могут только упыри. И дело не в Сталине как таковом».
«Белоручка» призывает внимательнее присмотреться к тем людям, которые поддерживают празднование смерти Сталина:
«5 марта – день русофобского единства. Нет, я не говорю, что Сталина должны все обожать, но вот это слаженное и показательное празднование дня его смерти от людей, чьи политические взгляды часто лежат в области раздробления России на много маленьких княжеств, как бы намекает. Можно было бы допустить, что они просто так страдают за народ, дескать, тиран нанес ему вред. Но день смерти, скажем, Гитлера они не отмечают, а в День Победы вообще предлагают скорбеть без всяких салютов».
«Мюсли вслух» считают символичным то, что организаторы празднования пожелали сохранить анонимность:
«Инициативная группа, готовящая салют, заявляет: "Мы надеемся, что в следующем году к нам присоединятся и другие города". При этом члены инициативной группы пожелали остаться анонимными. Боимся, что анонимная инициатива как-то не вызовет в других городах желания присоединяться».
«ИА "Стекломой"» представляет, что будет, если инициативу праздновать смерть подхватят другие политические силы:
«Считаем инициативу правильной, но нуждающейся в расширении и укреплении. Необходимо устраивать праздничные фейерверки на день смерти Хрущева (вот уж кто был настоящим душегубом в 30-е), Берии, Ежова, Ягоды и других побитых молью советских вождей. Коммунисты могут выступить со встречной инициативой – пускать салюты на смерть Егора Гайдара, Александра Солженицына и Аллена Даллеса. Ну а за коммунистами должны подтянуться монархисты, которые организуют массовые гуляния на смерть Ленина, Троцкого и Керенского. И будет у нас круглогодичный праздничный карнавал смерти – не хуже, чем у мексиканцев».
«Охранитель» призывает приверженцев всех политических взглядов уважать ценности друг друга:
«Многие левые сегодня возмущены радостью либероты (и даже салютом в Екатеринбурге) в связи с годовщиной смерти Сталина. Я тоже не понимаю такой радости, с салютами. По мне – бред какой-то. <…> Но вот пару лет назад был другой случай, когда один редактор Первого канала весело радовался не смерти, нет, а убийству царской семьи. И вот не помню, чтобы левые возмутились этому. Как-то двойственно, согласитесь. <…> Если мы хотим нормально сосуществовать в этом обществе – давайте попробуем сформулировать правила, что допустимо в публичном пространстве, а что – зашквар. Тогда не будут публично юморить на тему расстрела царской семьи и перестанут салютовать в день смерти Сталина».
Турция открыла путь в Европу
Турция отказалась сдерживать беженцев на своей территории и на 72 часа открыла для них границы с Евросоюзом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил это тем, что ЕС не соблюдает свои обязательства по соглашению, которое Анкара и Брюссель заключили в 2016 году. Тогда турецкие власти обязались перекрыть транзит для мигрантов в обмен на безвизовый режим, активизацию переговоров о вступлении Турции в ЕС и компенсацию в размере 6 млрд евро. По общему мнению, истинная причина турецкого отказа от сдерживания беженцев – попытка шантажировать партнеров по НАТО с целью заставить их поддержать действия Анкары в Сирии.
Тысячи беженцев начали штурм турецко-греческой границы, многим удалось попасть на территорию Греции. Евросоюзу грозит новый миграционный кризис, который может усугубить ситуацию с распространением коронавируса.
«АДЕКВАТ» рассуждает о том, к чему приведет Эрдогана его решение открыть границы:
«Предполагается, что европы от беженцев взвоют до такой степени, что понесутся прессовать нас по Идлибу всеми средствами и до победного конца. В этом варианте дело даже не столько в том, что по факту заходов на подобное давление не наблюдается и близко, сколько в том, что давление как способ чего-то добиться от России не работает в принципе, и надо было прожить все последние годы слепым и глухим, чтобы не понять этого до сих пор. <…> Когда испорченный мальчик во дворе разнообразно нарывается на всех подряд, интрига только в том, кому из адресатов и в какой именно форме это надоест первому. Мировое, понимаешь, сообщество в этом смысле отличается от большого двора куда меньше, чем может показаться».
«Голос Мордора» замечает, что Евросоюз сам приложил руку к созданию той ситуации, с которой теперь не может справиться:
«Евросоюз обижается на Эрдогана из-за беженцев, оно и понятно, султан цинично использует их в своих целях. Но ребят, если бы вы несколько десятилетий не устраивали своими руками на Ближнем Востоке этот бардак, подыгрывая США, то никакой проблемы сейчас бы и не было».
«Мышь в овощном» комментирует неспособность греческих пограничников сдержать потоки мигрантов:
«Вообще говоря, способность эффективно обеспечивать безопасность своих рубежей есть важная составляющая государственного суверенитета. <…> Если наши партнеры не в состоянии сделать это самостоятельно и полностью зависят от лояльности наших турецких братьев – то это не сулит им ничего хорошего ни сейчас, ни на перспективу. Соответственно, любой евро, который тратится в текущих условиях не на укрепление границ, а на борьбу с мифическими угрозами, придуманными мастерами гибридных войн – это евро, украденный европейскими чиновниками у европейских налогоплательщиков».
«Мировая политика» отмечает, что турки не просто позволяют беженцам пересечь границу, но сами принуждают их к этому:
«Помните видео, где "беженцы" перед греческой границей заставляли детей плакать, удерживая их над дымом от костров? Теперь вот такие меры ни к чему. Греки выложили замечательное видео, на котором запечатлены действия турецких полицейских: те стреляют по "беженцам" боеприпасами со слезоточивым газом, буквально выгоняя на территорию Греции. А в новостях расскажут, как люди "бегут от режима Асада", ага».
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