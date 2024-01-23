Компанию Apple оштрафовали за отказ удалить «Майн Кампф»

Таганский суд Москвы признал компанию Apple Distribution International LTD виновной в неудалении информации, запрещённой в России, сообщает РИА Новости.

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Речь идёт о книге «Майн Кампф» Адольфа Гитлера, которую IT-гигант отказался удалить из бесплатного приложения Apple Books.

По решению суда, Apple был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее компания Apple оплатила штраф в размере 1 177 988 700 рублей за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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