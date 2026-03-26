Суд в Москве оштрафовал сервис Duolingo на два млн рублей

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы назначил штраф платформе для изучения иностранных языков Дуолинго, Инк. (Duolingo, Inc.). Об этом сообщает RT.

Уточняется, что сервис был признан виновным в нарушении требований по локализации персональных данных пользователей. Размер штрафа составил два млн рублей.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы добавили, что по данной статье КоАП на два млн рублей также был оштрафован американский регистратор доменных имён еНом ЛЛС. (eNom LLC.).

Ранее в Санкт-Петербурге интернет–провайдера «ТИНКО» оштрафовали на 250 тысяч рублей за предоставление доступа к YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
