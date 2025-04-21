Telegram оштрафовали ещё на 4 млн рублей за запрещенный контент

Уточняется, что речь идёт о статье КоАП РФ о нарушении порядка ограничения доступа к информации.

«Компания Telegram Messenger Inc. признана виновной... Назначено наказание в виде штрафа в размере четыре млн рублей», - говорится в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что с 2021 году судебные приставы взыскали с ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) более 13 млрд рублей за нарушение российского законодательства, пишут «Известия».

