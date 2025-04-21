Telegram оштрафовали ещё на 4 млн рублей за запрещенный контент
Таганский районный суд города Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за запрещенный контент, который не был удалён. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что речь идёт о статье КоАП РФ о нарушении порядка ограничения доступа к информации.
«Компания Telegram Messenger Inc. признана виновной... Назначено наказание в виде штрафа в размере четыре млн рублей», - говорится в сообщении.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что с 2021 году судебные приставы взыскали с ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) более 13 млрд рублей за нарушение российского законодательства, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru