Telegram оштрафовали ещё на 4 млн рублей за запрещенный контент

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за запрещенный контент, который не был удалён. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить контент

Уточняется, что речь идёт о статье КоАП РФ о нарушении порядка ограничения доступа к информации.

«Компания Telegram Messenger Inc. признана виновной... Назначено наказание в виде штрафа в размере четыре млн рублей», - говорится в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что с 2021 году судебные приставы взыскали с ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) более 13 млрд рублей за нарушение российского законодательства, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС
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