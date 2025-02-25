Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить контент

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить контент, передает РИА Новости.

До этого Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 80 тысяч рублей. Мессенджер обвинили в нарушении части 5 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Telegram не исполнил обязанности организатора распространения информации в сети.

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В начале февраля мессенджер Telegram оштрафовали на 240 тысяч рублей за публикацию персональных данных граждан. Отмечается, что Telegram признали виновным в административном правонарушении по статье о нарушении законодательства РФ в области персональных данных. Суд тогда назначил компании три штрафа по 80 тысяч рублей.

Ранее Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за нарушение предусмотренного законодательством порядка ограничения доступа к информации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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