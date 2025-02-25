Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить контент

В начале февраля мессенджер Telegram оштрафовали на 240 тысяч рублей за публикацию персональных данных граждан. Отмечается, что Telegram признали виновным в административном правонарушении по статье о нарушении законодательства РФ в области персональных данных. Суд тогда назначил компании три штрафа по 80 тысяч рублей.

Ранее Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за нарушение предусмотренного законодательством порядка ограничения доступа к информации, передает «Радиоточка НСН».

