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В среду Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Казахстан, где провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в очередном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Депутат Госдумы Андрей Луговой констатирует, что попытки Запада вбить клин между Россией и Казахстаном провалились:

«Визит Президента в Казахстан показал, что Астана ставит во главу угла сотрудничество с Россией. США и Британия продвигают в Казахстане свою "мягкую силу": через фонды и НКО финансируют правозащитные проекты, работают с молодежью и активистами. Цель – распространение русофобских идей, включая тему "деколонизации". Вашингтону нужен доступ к казахстанскому урану и другим полезным ископаемым. Бриты же нацелились на энергохозяйство республики. Весной 2024 года экс-министр иностранных дел Британии Кэмерон подписал с главой МИД Казахстана соглашение о стратегическом партнерстве. Британцы предлагают Астане проекты в сфере энергетики (ветровая и солнечная генерация, усиление электросетей, переход с угольных станций на газ и т. д.). Само собой, как и во времена "Большой игры", все усилия англосаксов сосредоточены на вытеснении из региона России. Но отдадим должное руководству республики, понимающему, что дружба с Москвой соответствует их национальным интересам. Это, кстати, также касается и строительства АЭС, где "Росатом" предлагает современные технологии. Однако на данный момент он лишь один из претендентов на реализацию проекта среди других иностранных компаний».

«Всевидящее око» обращает внимание на то, как торжественно встречали Путина в Астане:

«Российского лидера встречал не только торжественный караул во главе с Касым-Жомартом Токаевым, но и авиаотряд, нарисовавший в небе над Астаной гордый российский триколор. Трехцветные флаги нашей страны в эти дни можно увидеть на улицах казахской столицы повсюду. Очевидно, что Казахстан придает визиту Президента России очень большое, даже принципиальное, значение. <…> И первое, о чем заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, встретив в аэропорту дорогого гостя, было: "Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером России, союзником в это очень непростое время". И это не просто слова. Не секрет, что и Вашингтон, и Лондон из кожи вон лезли, чтобы перетащить Казахстан на свою сторону, оторвать его от России, превратить в своего рода "Украину Средней Азии". С этой целью вкладывались огромные деньги в антироссийские НКО, покупались политики и чиновники, обхаживались первые лица государства и члены их семей. Результат оказался неутешительным – сейчас, пожалуй, наши страны еще ближе, чем были несколько лет назад».

«Полилог. Экспертиза» пишет, что переговоры президентов России и Казахстана оказались продуктивными:

«По итогам визита Путина в Казахстан подписано 20 соглашений, в том числе совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Важно, что дружественное государство, находящееся в "подбрюшье" России, сегодня политически стабильно и экономически устойчиво, а потому события января 2022 года в ближайшей перспективе повториться точно не должны. Также остаются открытыми вопросы для будущих переговоров. В частности, строительство на территории Казахстана первой атомной электростанции. Эксперты отмечают, что данная тема была ключевой на закрытой части встречи, о чем свидетельствует и наличие всего энергетического блока правительства в составе делегации. Позиции сторон ясны: Росатом готов реализовать проект, Токаев настаивает на международном консорциуме».

«Темник» указывает, что накануне визита российского президента Астана заключила договор с «Газпромом» на транспортировку и переработку добычи с крупнейшего газоконденсатного месторождения Карачаганак:

«Оно было открыто и запущено в разработку в последнее десятилетие СССР. В едином тогда государстве сырье решили перерабатывать на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге. Вместе с тем, в консорциуме, управляющем месторождением по СРП, с первых дней независимости РК преобладали западные нефтегазовые гиганты – Eni, Shell, British Gas, Chevron. Разумеется, не прекращались попытки разрушить изначальную коллаборацию с Россией. Которые усиливались параллельно санкционной эскалации. Однако до постройки собственного перерабатывающего комбината дело у западников так и не дошло. И вот теперь, к визиту Путина, в качестве главного деликатеса к столу подают признание капитуляции».

Во вторник Минобороны РФ сообщило о новых ударах дальнобойным американским оружием по объектам в Курской области. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин сообщил, что российские Генштаб и Минобороны подбирают цели для ударов «Орешником» на территории Украины. Он допустил, что это могут быть центры принятия решений в Киеве.

«Логика Маркова» убеждена, что подавляющее большинство украинцев обрадовалось бы избавлению от своего нелегитимного президента:

«Украина будет счастлива, если "Орешник" Путина ликвидирует Зеленского. Потому что абсолютное большинство населения хочет остановить войну по ЛБС и отдать весь Донбасс России. А Зеленский сейчас главное препятствие для мира. И Зеленскому Байден приказывает и снизить возраст мобилизации с 25 лет до 18 лет. Не верьте социологии с Украины – там просто врут. На самом деле 90% населения мечтают о мире как можно быстрее и будут очень рады, если "Орешник" Путина уберет это препятствие для мира – Зеленского».

