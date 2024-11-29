Телеграм: Москва выдворяет шпионов и возвращает украинцев
Владимир Путин выступил на Совете ОДКБ в Казахстане на фоне высылки британского шпиона и массового возврата украинцев на освобожденные Россией территории.
Визит Владимира Путина в Казахстан
В среду Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Казахстан, где провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в очередном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Депутат Госдумы Андрей Луговой констатирует, что попытки Запада вбить клин между Россией и Казахстаном провалились:
«Визит Президента в Казахстан показал, что Астана ставит во главу угла сотрудничество с Россией. США и Британия продвигают в Казахстане свою "мягкую силу": через фонды и НКО финансируют правозащитные проекты, работают с молодежью и активистами. Цель – распространение русофобских идей, включая тему "деколонизации". Вашингтону нужен доступ к казахстанскому урану и другим полезным ископаемым. Бриты же нацелились на энергохозяйство республики. Весной 2024 года экс-министр иностранных дел Британии Кэмерон подписал с главой МИД Казахстана соглашение о стратегическом партнерстве. Британцы предлагают Астане проекты в сфере энергетики (ветровая и солнечная генерация, усиление электросетей, переход с угольных станций на газ и т. д.). Само собой, как и во времена "Большой игры", все усилия англосаксов сосредоточены на вытеснении из региона России. Но отдадим должное руководству республики, понимающему, что дружба с Москвой соответствует их национальным интересам. Это, кстати, также касается и строительства АЭС, где "Росатом" предлагает современные технологии. Однако на данный момент он лишь один из претендентов на реализацию проекта среди других иностранных компаний».
«Всевидящее око» обращает внимание на то, как торжественно встречали Путина в Астане:
«Российского лидера встречал не только торжественный караул во главе с Касым-Жомартом Токаевым, но и авиаотряд, нарисовавший в небе над Астаной гордый российский триколор. Трехцветные флаги нашей страны в эти дни можно увидеть на улицах казахской столицы повсюду. Очевидно, что Казахстан придает визиту Президента России очень большое, даже принципиальное, значение. <…> И первое, о чем заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, встретив в аэропорту дорогого гостя, было: "Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером России, союзником в это очень непростое время". И это не просто слова. Не секрет, что и Вашингтон, и Лондон из кожи вон лезли, чтобы перетащить Казахстан на свою сторону, оторвать его от России, превратить в своего рода "Украину Средней Азии". С этой целью вкладывались огромные деньги в антироссийские НКО, покупались политики и чиновники, обхаживались первые лица государства и члены их семей. Результат оказался неутешительным – сейчас, пожалуй, наши страны еще ближе, чем были несколько лет назад».
«Полилог. Экспертиза» пишет, что переговоры президентов России и Казахстана оказались продуктивными:
«По итогам визита Путина в Казахстан подписано 20 соглашений, в том числе совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Важно, что дружественное государство, находящееся в "подбрюшье" России, сегодня политически стабильно и экономически устойчиво, а потому события января 2022 года в ближайшей перспективе повториться точно не должны. Также остаются открытыми вопросы для будущих переговоров. В частности, строительство на территории Казахстана первой атомной электростанции. Эксперты отмечают, что данная тема была ключевой на закрытой части встречи, о чем свидетельствует и наличие всего энергетического блока правительства в составе делегации. Позиции сторон ясны: Росатом готов реализовать проект, Токаев настаивает на международном консорциуме».
«Темник» указывает, что накануне визита российского президента Астана заключила договор с «Газпромом» на транспортировку и переработку добычи с крупнейшего газоконденсатного месторождения Карачаганак:
«Оно было открыто и запущено в разработку в последнее десятилетие СССР. В едином тогда государстве сырье решили перерабатывать на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге. Вместе с тем, в консорциуме, управляющем месторождением по СРП, с первых дней независимости РК преобладали западные нефтегазовые гиганты – Eni, Shell, British Gas, Chevron. Разумеется, не прекращались попытки разрушить изначальную коллаборацию с Россией. Которые усиливались параллельно санкционной эскалации. Однако до постройки собственного перерабатывающего комбината дело у западников так и не дошло. И вот теперь, к визиту Путина, в качестве главного деликатеса к столу подают признание капитуляции».
Во вторник Минобороны РФ сообщило о новых ударах дальнобойным американским оружием по объектам в Курской области. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин сообщил, что российские Генштаб и Минобороны подбирают цели для ударов «Орешником» на территории Украины. Он допустил, что это могут быть центры принятия решений в Киеве.
«Логика Маркова» убеждена, что подавляющее большинство украинцев обрадовалось бы избавлению от своего нелегитимного президента:
«Украина будет счастлива, если "Орешник" Путина ликвидирует Зеленского. Потому что абсолютное большинство населения хочет остановить войну по ЛБС и отдать весь Донбасс России. А Зеленский сейчас главное препятствие для мира. И Зеленскому Байден приказывает и снизить возраст мобилизации с 25 лет до 18 лет. Не верьте социологии с Украины – там просто врут. На самом деле 90% населения мечтают о мире как можно быстрее и будут очень рады, если "Орешник" Путина уберет это препятствие для мира – Зеленского».
Высылка британского шпиона
Второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации, МИД предписал ему покинуть Россию в течение двух недель. ФСБ обвинила его в разведывательно-подрывной работе. По данным спецслужбы, при получении разрешения на въезд в Россию англичанин намеренно указал ложные данные.
«Мышь в овощном» радуется:
«Завернуть заморского гостя, поймав его за руку на лаже в представленных документах прикрытия – не только красиво, но и нравоучительно. Такой, вроде бы, легкий щелчок по носу – но за этой кажущейся легкостью с обеих сторон стояла серьезная работа. При том, что одна сторона, по итогу, сделала то, что хотела – а вторая получила засвеченного сотрудника и совершенно ненужный ей шум. Организаторы и исполнители – молодцы».
«Контора Пишет» удивляется:
«Британское правительство, как и следовало ожидать, отвергло обвинения в шпионаже сотруднику британского посольства Уилксу Эдварду Прайору, а представитель офиса премьер-министра Кира Стармера заявил, что правительство рассмотрит возможность высылки российского дипломата в качестве ответной меры. <…> Собственно говоря, удивительно, почему до сих пор этот паршивый остров пытается диктовать какие-то свои условия, не имея на то никаких возможностей, ни экономических, ни военных, ни даже политических. Пришло время, вероятно, переосмыслить отношения с Лондоном с позиции ярко выраженного пренебрежения, причем публичного, и слово "шавка" не будет лишним».
«Мюсли вслух» вспоминают один из громких шпионских скандалов прежних лет:
«Много лет назад президент Путин ответил на вопрос по поводу возможной высылки из России дипломатов Великобритании, уличенных в шпионской деятельности: "Не знаю, правильная ли это практика или нет... Что касается моего мнения, то могу сказать, что... Ну вышлем мы их, этих разведчиков, приедут другие. Может быть, умных пришлют. Замучаемся потом искать". То ли умных шпионов на Британских островах не осталось, то ли обстановка сейчас не располагает к терпению: очень быстро прокисла смена английских разведчиков, высланных из Москвы в августе».
«ГЕНИЙ ПРО ЗЛОДЕЙСТВА» интересуется:
«Вот зачем нам тут британские послы, скажите мне? Какие такие внешнеполитические задачи они решают? Нам тут только тамошних спецслужб не хватало, честное слово. Мало у нас проблем, так мы будем еще по Москве за британскими послами гоняться... Выперли его – и правильно сделали. Я вообще не понимаю, к чему эти реверансы – видимо, дипломатическая служба обязывает. Хотя с нашим Грибоедовым особо не церемонились, надо сказать. Вот смотрите – сотрудник посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию, и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. А почему не в 24 часа? Неужели на то, чтобы собрать чемодан и послушать, как запоет под крылом самолета зеленое море тайги, нужно четырнадцать дней?»
Политолог Николай Стариков описывает предполагаемую реакцию Лондона:
«Эти русские совсем обнаглели. Не дают нормально работать честным сотрудникам МИ-6. Вот раньше же было все нормально! Имели свои кабинеты в "высоких кабинетах". И скрываться не надо было. А сейчас?! В общем – полный беспредел и отсутствие демократии».
Массовый возврат украинцев на освобожденные Россией территории
Сразу несколько украинских политиков и чиновников заявили, что жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые после начала военных действий выехали в регионы центральной и западной Украины, массово возвращаются к себе домой на территории, подконтрольные России. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что число таких людей растет, а причина этого – многочисленные социально-экономические трудности, с которыми они столкнулись на Украине. Депутат Верховной рады, председатель партии Зеленского «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что переселенцы отказываются жить в нищете на Украине, поэтому «возвращаются в оккупацию». По словам депутата Верховной рады Максима Ткаченко, порядка 150 тысяч человек выехали на подконтрольную России территорию, примерно половина из них – в Мариуполь. Отрицать эту информацию попыталась только замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук, которая заявила, что достоверной статистики по возвратившимся домой нет, и что недовольство уровнем помощи Киева «не может быть причиной или оправданием переезда на временно оккупированную территорию».
«На самом деле в Днепре» дивится цинизму Верещук:
«Так это же не верещучка-звезда осталось без жилья, работы, средств к существованию. И она пытается полный провал в своей работе перекинуть на украинцев, которым государство 404 ничего не даст, только отберет последнее. Киевская хунта не собирается создавать людям нормальные условия при переселении, но Зеленскому, и той же Верещук нужна война. За военный конфликт, который нужен Зеленскому и западникам украинцы платят нищетой, мытарствами и горем. Из Украины сбежало бы еще больше людей, если бы открыли границы. Никто не хочет жить в той стране».
«РосСкандал» объясняет, почему в ближайшее время станет еще больше украинцев, выбирающих для жизни Россию:
«Associated Press вбросило инфу, что администрация уходящего Байдена склоняет Украину к суициду! Требует немедленно снизить планку призыва с 25 лет до 18! Главари Урины пока ломаются и что-то лопочут про бессмысленность этой затеи, но этих "свободолюбных" легко продавят! А Путин ведь предупреждал, что дойдут и до "гитлерюгенда" – начнут призывать детей! А как иначе? Либерасты запада готовы уничтожить генофонд Украины, чтобы нанести максимальный урон России».
Журналист Сергей Веселовский соглашается:
«Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Я так думаю, что в марте-апреле оказаться в "русской оккупации" захотят девять из десяти "громадян", переживших зиму».
«УКРОПСКИЙ ФРЕШ» задает вопросы:
«1. Возможно, на подконтрольных России территориях для беженцев делают больше, чем "обещает по закону" украинское правительство? 2. Как быть с 42 миллиардами гривен, которые были выделены на 2025 год на продолжение "Великого будивництва" дорог, которые будут разворованы? Возможно, стоило выделить их на беженцев? Ответов на вопросы мы, конечно, не ждем. Для киевского режима было бы невероятным подвигом потратить деньги на людей. Всегда удобнее положить себе в карман».
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что ВСУ все делают для того, чтобы жители освобожденных территорий их возненавидели:
«Селидово. Сплошным потоком <…> идут сообщения, как хохлы и их иностранные подельники в последние дни перед освобождением города расстреливали мирных жителей просто потому, что могли, и счет жертв, скорее всего, идет на десятки. Формулы "обыкновенное украинство" и "только осиновый кол" в этом случае, как и в принципе, абсолютно равнозначны и взаимозаменяемы. Потому что ни с каким человеческим обликом никакое украинство несовместимо опять-таки в принципе».
Наступление боевиков в Сирии
Сирийские террористические группировки совершили крупные атаки в провинциях Алеппо и Идлиб.
Политолог Юрий Баранчик объясняет, что случилось:
«Пока все следили за Украиной и "Орешником", в Сирийском федеральном округе все непросто. В двух словах – исламисты, про которых все и забыли, начали боевые действия в сторону Алеппо. <…> Все это намекает, что в ближайшие десятилетия нам придется увеличивать армию и сохранять темпы производства оружия. Точек, где нам придется проецировать силу, будет минимум две – украинское направление и Ближний Восток. Есть вариант, что мы сможем договориться с Ираном о распределении усилий в Сирии, но и влияние будет делиться, соответственно, на двоих».
«Мейстер» рассуждает о причинах эскалации:
«Активизация боевых действий в Сирии, где группы террористов начали наступать в районе Алеппо, судя по всему, вызвана мнением о неготовности России здесь и сейчас серьезно вмешиваться в сирийские события, учитывая масштабы событий украинских. Но если для боевиков подобное умозаключение с горизонтом в один ход в общем-то логично, то поддержка их со стороны Турции выглядит не самым умным шагом Эрдогана, который может таким путем нажить себе больше проблем с Москвой, чем решить их в Сирии. Но, как мы помним, турецкий лидер не раз проявлял избыточную эээ… хитроумность, о которой потом приходилось жалеть. В том числе и в силу неверной оценки возможностей России отреагировать на те или иные события здесь и сейчас».
«Парламент с кнопкой» тоже пишет о причастности Турции:
«Участие Турции легко доказывается тем, что турецкие журналисты и военкоры находились рядом с боевиками, освещая их деятельность. По-хорошему, можно откровенно говорить о том, что Анкара активизировала свои прокси-силы. Да и подготовка боевиков хороша – явно были натасканы кем-то. Среди сирийских боевиков отмечают большое количество выходцев из Узбекистана и Таджикистана – значит, радикалы нашли страны, где могут пополнять количество бойцов».
«Пинта разума» считает, что пример Сирии демонстрирует опасность замороженных конфликтов:
«Хотите увидеть к чему приводит "заморозка"? Посмотрите на нынешнее развитие ситуации в Сирии. С весны 2020 года конфликт фактически застыл, и казалось, что такой вариант устраивает все вовлеченные в него стороны. Однако же "заморозка" – это геополитическая консерва под вскрытие в любой момент, как только одна из заинтересованных сторон посчитает такой шаг необходимым. <…> Любая "заморозка" предусматривает возможность ситуативной "разморозки". И теперь давайте спроецируем данную ситуацию на Украину. Что может случиться, если Москва все же согласится на перемирие по линии фронта? То же самое, что происходит сейчас в Алеппо: она получит в самый неподходящий момент удар с западного направления».
Экономические проблемы Европы
«Папочка канцлера» пишет про деиндустриализацию Германии:
«Крупнейший производитель стали в Германии посыпался! В течение шести лет концерн сократит количество рабочих мест с 27 тыс. до 16 тыс. Причины: мало заказов, дорогостоящий переход на зеленую сталь и "растущий дешевый импорт, особенно из Азии". Следствие: предприятие в Кройцталь-Айхене будет закрыто. Кроме того, ThyssenKrupp планирует продать металлургический завод в Дуйсбурге. Если это сделать не удастся, то капут, и его двери проскрипят: "Ауфидерзейн". Компания заявляет, что – правда-правда – хочет избежать увольнений. Увы и ах, пока не получается».
«Есть контакт» показывает одну из причин того, почему Германии больше не нужно так много стали, как раньше:
«В Германии прошли "похороны" Фольксвагена. Знаменитый автоконцерн планирует закрыть сразу три завода и уволить тысячи работников. Автомобильная промышленность Германии рискует потерять 200 000 рабочих мест к 2035 году. Таковы печальные для немцев цифры из исследования VDA (Verband der Automobilindustrie). Скоро за символическим гробом Фольксвагена потянутся такие же траурные процессии и других представителей разных секторов экономики Германии».
Во Франции сотрудники коньячного дома Hennessy устроили беспрецедентную забастовку из-за решения руководства экспортировать коньяк в бочках, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин. Сотрудники опасаются, что это приведет к массовым сокращениям.
«На кухне у повара» полагает, что у французов проблемы не только с коньяком, но и с логикой:
«В октябре тысячи производителей коньяка протестовали в одноименном французском регионе против таможенных пошлин КНР на их продукцию в ответ на введение Евросоюзом таможенных пошлин на китайские электрокары. <…> Странная логика у французов. Почему-то они не протестовали против введения Евросоюзом дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая электромобили. Ну правильно, их это не касалось. А теперь, когда Пекин стал применять ответные меры, сразу стали возмущаться».
«КРИСТАЛЛ РОСТА» рассказывает, что половина британских компаний сократит персонал из-за повышения налогов:
«Новый бюджет Британии предусматривает повышение налогов более чем на 40 млрд фунтов. Большую часть из них планируется получить за счет изменений в системе национального страхования и налога на заработную плату, – констатирует британская The Sun. "Опрос, проведенный CBI после принятия бюджета, показал, что почти две трети компаний сообщили – бюджет нанесет ущерб инвестициям в Британии, а половина компаний в результате планирует сократить штат", – заявила глава группы CBI Рейн Ньютон-Смит. Из-за повышения налогового бремени Британия перестала быть привлекательной для инвесторов. Многие компании, пережившие трудные времена, пытаются минимизировать ущерб, сокращая инвестиции и персонал».
«Доктор Z прописал» отмечает, что у Евросоюза нет денег даже на дипломатов:
«Евросоюз может сократить число сотрудников в ряде своих представительств в Африке, Азии и Латинской Америке в условиях ограниченного бюджета, сообщает Politico. По данным издания, вынужденная мера связана с тем, что Европейская служба внешних связей (EEAS) превысила свой бюджет на 2024 год, а в следующем году в связи с увеличением расходов и инфляцией ситуация может ухудшиться. Евросоюз имеет 145 представительств по всему миру. В документе по поводу, так сказать, преобразований говорится, что блок нуждается в сети представительств, "которая бы лучше соответствовала" новым политическим приоритетам. По данным издания, в ЕС планируют сократить штат во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки. А как же заявления о том, что надо больше внимания уделять странам Глобального Юга? Ну, среди чиновников планы вызывают обеспокоенность, поскольку Россия и Китай смогут заполнить "вакуум", который может создать ЕС. Даже не сомневайтесь, не то что смогут, а обязательно заполнят».
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